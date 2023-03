Przedniówek ptasi

Nędzne resztki, które jeszcze tkwią przyczepione do łodyżek. Jedyne źródło pokarmu dla wielu ptaków. Zarówno tych co zimowały u nas na miejscu jak i tych co przyleciały z zimowisk. Póki co, nie ma nic w zamian.

W zapasie zostają pąki drzew i krzewów, które niedługo zaczną puszczać liście. Wegetariańska dieta nie wszystkim smakuje. Niedawno podglądałem polującego na piechotę myszołowa. Wygodnie z okna zaparkowanego przy drodze samochodu. Generalnie zwierzaki nie zwracają uwagi na pojazdy i przez uchylone okno można je wygodnie fotografować. Biedak przysiadał na sterczących ze śródpolnej miedzy odrostach gałęzi. Innych, wyższych czatowni na rozległym polu i łące nie było. Starannie przepatrywał teren przed sobą i gdy tylko wypatrzył gryzonia podlatywał bliżej.

Potem śmiesznie ni to skacząc ni biegnąc usiłował dopaść ofiarę. No właśnie, łup… Przez dobre pół godziny nie widziałem, by cokolwiek zapał. dlatego tak ważne są karmniki. I pokarm sypany do końca marca. Lub jeśli będzie trzeba, nawet pierwszych dni kwietnia. Mogą uratować od głodowej śmierci wiele ptaków.

Z wyjątkiem myszołowa, który do karmnika raczej nie zaglądnie…