Przedsiębiorcy do rządu i opozycji: Kryzys energetyczny to nie czas na jałowe spory. Trzeba wspólnie działać już, bo czeka nas wielki dramat Zbigniew Bartuś

Największe organizacje gospodarcze współdziałające w ramach Rady Przedsiębiorczości wzywają polityków do „zawieszenia jałowych sporów politycznych i przełamania urzędniczej niemocy”. Jak tłumaczą, z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę mamy do czynienia ze znaczącymi wzrostami cen nośników energii, zwłaszcza gazu ziemnego i węgla, a możliwe są także trudności z zapewnieniem ich odpowiedniej ilości. Przedsiębiorcy odczuwają poważne problemy, a okres jesienno-zimowy może być bardzo trudny dla większości firm. Liderzy organizacji gospodarczych - od Związku Rzemiosła Polskiego po skupiające sektor usług biznesowych i technologicznych ABSL – zgodnie apelują do polityków, by wznieśli się ponad codzienne spory polityczne i jałowe dysputy.