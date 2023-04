Przedwojenna Wielkanoc pod Krakowem. Święcenie pokarmów w kościele św. Wojciecha. Zobacz niezwykłe archiwalne zdjęcia

Idąc święcić pokarmy kobiety i dzieci ubrane były w odświętne stroje, choć nie tak uroczyste jak w samą Wielkanoc, gdy na rezurekcję niemal wszyscy zakładali ludowe stroje krakowskie.

Do Modlnicy i Tomaszowic w 1937 roku w Wielką Sobotę przyjechał fotograf. Utrwalił niezwykłe chwile. Najpierw momenty jak kobiety i dzieci czekają cierpliwie na placu przy kościele na święcenie pokarmów. Potem kościelnego, który - w zamian za poświęcenie przez księdza pokarmów - zbierał ofiary w naturze.

Kobiety ofiarowywały to, co mogły wyjąć z koszyków, czyli: jajka, kiełbasy, sery. A potem z radością, z poświęconymi pokarmami wracały do domu. I to tez zostało utrwalone na dawnych fotografiach zachowanych w Narodowym Archiwum Cyfrowym.

Od zawsze mieszkańcy podkrakowskich wsi od Wielkiego Czwartku skupiali się wokół kościoła. Po wieczornej mszy strażacy zaciągali wartę przy Grobie Pańskim, która trwała do rezurekcji w niedzielę wielkanocną. W Wielki Piątek przychodzili na drogę krzyżową i adorację grobu Chrystusa. A w Wielką Sobotę było święcenie.