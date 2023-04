Przegląd prasy 1.04.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to nie tylko hobby, to styl życia! Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [1.04.23]”?

Prasówka 1.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wędkarstwo to nie tylko hobby, to styl życia! Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [1.04.23] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 1.04.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 1.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

Prasówka 1.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Góralskie królestwo Dawida Kubackiego. Wybudował piękny dom w Szaflarach. Mieszka tu z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 1.04.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Zobaczcie perełki wśród fuszerek [31.03.3023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Droga Krzyżowa w blasku świec na ulicach Nowego Bieżanowa Osiedlowa Droga Krzyżowa w parafii Najświętszej Rodziny w krakowskim Nowym Bieżanowie ma przeszło 20-letnią tradycję. W piątek, 31 marca, mieszkańcy Krakowa kolejny raz licznie wzięli w niej udział. Tradycyjnie, jak co roku po mszy świętej, krakowianie wyruszyli w modlitewnym skupieniu rozważać stacje Drogi Krzyżowej na trasie południowego deptaku osiedla. Wedle zwyczaju, chór parafialny zapewnił także muzyczną oprawę wydarzenia.

📢 Nowy park handlowy otwarty na północy Krakowa przy drodze do Zielonek To pierwszy Vendo Park w stolicy Małopolski. Obiekt zlokalizowany jest pomiędzy dwoma popularnymi dyskontami spożywczymi i tworzy kompleks ze swoim asortymentem drogeryjnym, odzieżowym czy wyposażenia domu. Mieszkańcy północnej części miasta mogą już korzystać z obiektu przy ul. Glogera 24. Na działce o powierzchni ponad 9 200 mkw. powstał Vendo Park, w którym na 3 tys. mkw. mieszą się sklepy: TEDi, KiK, Kakadu, Dealz oraz DM Drogerie. Do dyspozycji klientów przygotowano 70 bezpłatnych miejsc parkingowych. 📢 Kraków. Coraz więcej bloków w Bronowicach. Okolice ulicy Armii Krajowej zarastają osiedlami Okolica ronda Ofiar Katynia, skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Jasnogórskiej i Radzikowskiego. Kiedyś, jak rondo było stare, to był po prostu wyjazd z miasta z niską zabudową i terenami zielonymi. Jeździliśmy tu głównie do Makro, Ikei, McDonalda. Nowe rondo, węzeł komunikacyjny z przystankiem kolejowym, przebudowana Armii Krajowej lepiej skomunikowało to miejsce. A jak są już drogi, to się buduje bloki...

📢 Skoki w Planicy dzisiaj przegrały z wiatrem. Pierwszy konkurs Pucharu Świata w lotach narciarskich został przełożony Skoki narciarskie dzisiaj w Pucharze Świata w Planicy zostały odwołane. Szalejący wiatr przeszkodził w rozegraniu w piątek konkursu indywidualnego w lotach, przełożono go na sobotni poranek. Skoczkowie i kibice przeżyli dziwny dzień na skoczni, na wiążącą decyzję jury czekali bardzo długo. A i tak ona została w ostatniej chwili zmieniona. 📢 Więcej szkła, więcej blasku. Stadion Wisły Kraków zmienia nawet kolor przed igrzyskami europejskimi Trwają prace związane z upiększaniem fasad trybun Stadionu Miejskiego im. H. Reymana (stadion Wisły) w związku z przygotowaniami do III Igrzysk Europejskich. Widać już, że szare, betonowe elewacje zmieniają kolory, pojawiają się też na nich przeszklenia. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac.

📢 Tragiczna śmierć zastępcy prokuratora rejonowego w Nowym Sączu. Jest oświadczenie prokuratury. Nowe fakty W czwartek, 30 marca, w jednym z bloków na terenie Nowego Sącza znaleziono zwłoki jednego z prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Policja odmawia komentarza w tej sprawie. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu w piątek, 31 marca około godz. 17 opublikowała w tej sprawie oświadczenie. 📢 Sławomir Peszko na imprezie u Piotra Żyły! Memy z Polakami w roli głównej Polacy rządzili na skoczniach w Niemczech i Austrii, ale, jak się okazuje, na tym nie koniec. W kolejnych konkursach Pucharu Świata w Zakopanem Biało-Czerwoni będą odgrywać najważniejsze role. Czy Kamil Stoch i Dawid Kubacki odpalą na Wielkiej Krokwi petardy? I co na to Piotr Żyła? Obejrzyjcie najlepsze memy o polskich skoczkach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Skoki narciarskie dzisiaj. Terminarz Pucharu Świata i relacja online Planica. Kiedy konkurs? Gdzie oglądać skoki? WYNIKI 2023 Zawody w skokach narciarskich Pucharu Świata w sezonie 2022/2023 ruszyły w pierwszy weekend listopada w Wiśle, a finał całego cyklu został zaplanowany na przełom marca (Lahti) i kwietnia (loty w Planicy). Wtedy dowiemy się, kto zdobył Kryształową Kulę. Po drodze będzie kilkadziesiąt imprez na czele z Turniejem Czterech Skoczni. Wśród pretendentów do zwycięstwa są Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i pozostali polscy skoczkowie. Gdzie oglądać skoki? Kiedy skaczą Polacy? Kompletny terminarz (kalendarz) zawodów PŚ w skokach znajdziesz poniżej. Tam także relacja online na żywo. Skoki narciarskie są zaplanowane w Planicy. 📢 Przepisy drogowe najczęściej ignorowane przez kierowców. To może sporo kosztować... Od 1 stycznia 2022 r. radykalnie wzrosły kary dla kierowców. Maksymalna wysokość mandatu została podniesiona z 500 zł do 5 tys. zł. Od 17 września zeszłego roku wzrosła również maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykroczenie, które może otrzymać kierowca - obecnie wynosi 15 punktów. Wielu kierujących zdążyło już na własnej skórze dotkliwie odczuć te zmiany, które uszczupliły wyraźnie ich portfele. Czy poprawiło się bezpieczeństwo na polskich drogach od tego czasu?

📢 Skoki na żywo PŚ Planica 2023. Wyniki live Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy 31.03 Skoki narciarskie na żywo w Pucharze Świata w Planicy, dzisiaj konkurs. Najlepsi zawodnicy walczą o ostatnie w tym sezonie punkty PŚ. Sprawdź wyniki live ze skoków na Letalnicy w programie PŚ zostały już tylko trzy konkursy. 📢 Oto mistrzyni świata bikini fitness z Nowego Sącza. Patrycja Słaby-Talar wcześniej trenowała piłkę ręczną. Zdjęcia [31.03] 24-letnia nowosądeczanka Patrycja Słaby-Talar ma na koncie tytuły mistrzyni świata oraz dwukrotne Mistrzostwo Europy w bikini fitness. W minionym roku sporo zmieniło się w jej życiu - nie tylko wyszła za mąż za przystojnego Dawida, ale również została magistrem na kierunku fizjoterapia. By utrzymać świetną formę, trzeba regularnie ćwiczyć i pokochać siłownię, ale również przestrzegać restrykcyjnej diety. Co jakiś czas swoje treningowe postępy sądeczanka relacjonuje w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że nasza reprezentantka jest w świetnej formie i zapewne jeszcze niejeden sukces przed nią! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 W obiektach użyteczności publicznej w gminie Gołcza gaz zastąpił kopciuchy W Gołczy zakończył się etap gazyfikowania gminy. Siecią objęto pięć miejscowości. 📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu. 📢 Marta Kubacka wciąż w szpitalu. "Z jej zdrowiem jest już lepiej". Żona Dawida Kubackiego też miała kiedyś sportowe marzenia Marta Kubacka kilkanaście dni temu trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi. Jej mąż Dawid Kubacki, multimedalista igrzysk i mistrzostw świata w skokach narciarskich, wycofał się z tego powodu z ostatnich konkursów Pucharu Świata. Oboje tworzą bardzo zgrany duet, wychowują dwie córki. Marta też kocha sport i był czas, że sama miała marzenia, by wystąpić na igrzyskach olimpijskich. Musiała je porzucić, ale stanowi nieocenione wsparcie dla męża. Dziś cała Polska trzyma kciuki za jej szybki powrót do zdrowia.

📢 Nocne niebo w kwietniu 2023. Niezwykłe zjawiska astronomiczne w tym miesiącu: Różowy Księżyc, noc spadających gwiazd Czasem nie trzeba daleko jechać, by przeżyć prawdziwą przygodę i zobaczyć nie tylko odległe kraje, ale wręcz odległe światy. Tak jest z obserwacją nocnego nieba, gwiazd i planet. Jakie niezwykłe zjawiska astronomiczne czekają nas w kwietniu 2023? Czym jest Różowy Księżyc, kiedy obserwować przelot roju meteorów? Które miejsca w Polsce nadają się najlepiej do podziwiania zjawisk niebiańskich? Zapraszamy do naszego informatora o najciekawszych zjawiskach na nocnym niebie w kwietniu 2023.

📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe.

📢 W tych godzinach prąd w domach jest najtańszy - wyliczenia. O tej porze najlepiej nie włączać pralki, zmywarki i piekarnika W jakich godzinach prąd w naszych domach jest najtańszy? Kiedy w ciągu dnia prąd jest droższy i lepiej nie włączać pralki, zmywarki, piekarnika czy żelazka? Warto wiedzieć, że dostawcy energii mają różne taryfy obowiązujące w konkretnych godzinach. To, kiedy prąd jest najtańszy i najdroższy zależy od tego, jaką mamy taryfę za prąd oraz w jakich godzinach korzystamy z urządzeń elektrycznych. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich godzinach prąd jest najtańszy a kiedy w ciągu dnia jest najdroższy. 📢 Zakopane w latach 90. Aż trudno uwierzyć, jak wyglądało 30 lat temu! Niezwykłe archiwalne zdjęcia [31.03] Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Widowiskowe lądowanie śmigłowca Mi 8 P/SAR na lądowisku przyszpitalnym Rydygiera w Krakowie Co tam się działo? To nie żadna pilna akcja, a "lot treningowy". Na lądowisku przyszpitalnym Rydygiera w Krakowie, 3 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Balic przeprowadziła lądowanie treningowe, a także sprawdzenie łączności z dyspozytornią medyczną. Na pokładzie śmigłowca była 5-osobowa załoga, a wśród nich dwóch pilotów, technik pokładowy, a także lekarz i ratownik.

📢 Setki nielegalnych papierosów, a do tego spirytus. 60-latkowi z powiatu proszowickiego grozi wysoka grzywna Nielegalne wyroby tytoniowe i alkohol posiadał mieszkaniec powiatu proszowickiego. Przechowywał to na terenie swojej posesji i w samochodzie. Namierzyli go policjanci. 📢 Tak wygląda życie za więziennymi murami. Zakłady karne w Trzebini, Wadowicach i Tarnowie od środka. Zdjęcia W Małopolsce jest kilka zakładów karnych. Dwa z nich funkcjonują w zachodnich rubieżach województwa, czyli Wadowicach i Trzebini. Zajrzeliśmy za mury, które nikt nie chce trafić, ale wielu musi tam żyć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kraków. Cafe Gallery Zakopianka, Bajlandia i Jordanówka niszczeją. Kiedyś kwitło tu życie towarzyskie, dziś hula wiatr. Radny: Sprzedać! Cafe Gallery Zakopianka przy ul. św. Marka i słynna Jordanówka od lat niszczeją i świecą pustkami, a miasto nie ma na ich remonty pieniędzy i nie wiadomo kiedy znajdzie. W nieco lepszej sytuacji jest budynek Bajlandii w Paru Jordana, który dzierżawcę ma, ale znów bezumownego. Radny Łukasz Wantuch proponuje, by budynki sprzedać w ręce prywatnych inwestorów. Co na to urzędnicy? 📢 Kraków. Słynna nowohucka aleja nabiera właściwych kształtów. Z lotu ptaka robi wrażenie. W przyszłości wypełni się różami! Postępują prace przy długo wyczekiwanym remoncie słynnej alei Róż w Nowej Hucie, która w przyszłości przerodzi się w duży zieleniec, gdzie mieszkańcy będą mogli wypocząć wśród drzew oraz zapachu kwiatów.

📢 W małopolskich wodach żyją prawdziwe potwory. Nie uwierzycie, co oni wyciągnęli z wody! W małopolskich wodach żyją prawdziwe potwory. Wędkarzom w naszym regionie w ostatnich latach udało się złowić wyjątkowe okazy! Trzeba powiedzieć, że robią wrażenie!

📢 Słynna krakowska legenda. Wspominamy wróżkę Dzidziannę spod Sukiennic 31.03.2023 W jej przypadku jedno było pewne - to, że spotkasz ją przy Sukiennicach. Od lat 80. wróżyła mieszkańcom miasta i turystom w podcieniach. Kolorowa wróżka Dzidzianna Solska już na zawsze została symbolem Krakowa i mimo że już od kilku lat jej z nami nie ma, krakowianie nadal ciepło ją wspominają. 📢 Te imiona są PECHOWE. Nic im się nie udaje i zawsze wpadają w kłopoty. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 31.03.2023 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe!

📢 Dworki, wille i rezydencje na sprzedaż w Małopolsce! Zobacz zdjęcia i ceny 31.03.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub luksusowej rezydencji? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich. 📢 Oto milionerzy i miliarderzy z Małopolski! Lista 100 Najbogatszych Polaków 2023 Forbes. 31.03.2023 W marcowym wydaniu miesięcznika Forbes pojawiła się tradycyjnie lista stu najbogatszych Polaków. W zestawieniu nie brakuje osób z Małopolski. Jednym z największych zaskoczeń tegorocznego zestawienia jest brak Janusza Filipiaka, założyciela i prezesa zarządu spółki informatycznej Comarch, a także prezesa zarządu MKS Cracovia. W rankingu nie zmieścił się także miliarder z Krakowa i właściciel Mercator Medical, Wiesław Żyznowski. Zobacz małopolskich miliarderów i milionerów, którzy są na liście Forbesa.

📢 Tak mieszkają najbogatsi w Krakowie. Luksusowe domy i mieszkania na sprzedaż za grube miliony! 31.03.2023 Tarasy widokowe, spa, sale kinowe, kryte baseny, sauny i ogromne ogrody - takie luksusy wydają się poza zasięgiem przeciętnego śmiertelnika. Mogą się nimi jednak cieszyć nabywcy ekskluzywnych nieruchomości, które są wystawione na sprzedaż w Krakowie. Zobacz zdjęcia mieszkań i domów, które są dostępne na rynku! 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie rzeczy nosiły dziewczyny! Archiwalne zdjęcia 31.03.2023 Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 31.03.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Rewolucja nad Wisłą w Krakowie. Będzie więcej zieleni na bulwarach, powstanie luksusowa marina z hotelem i nowa plaża Rewitalizacja bulwarów wiślanych, budowa plaży oraz nowego portu dla motorówek i żaglówek. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jedno z ulubionych miejsc spacerów krakowian tuż nad samą Wisłą będzie jeszcze bardziej atrakcyjne niż teraz. Żeby tak się stało, gmina potrzebuje dużych pieniędzy i nowych działek. Organizacje ekologiczne chcą, żeby przy okazji atrakcyjnie, ale i z poszanowaniem przyrody, zagospodarować tereny ciągnące się wzdłuż dopływów królowej polskich rzek, które teraz są zaniedbane.

📢 Kraków. Przebudowa al. 29 Listopada. W kwietniu ważne zmiany w ruchu Rozbudowa 29 Listopada: zmiany na skrzyżowaniu z ul. Powstańców. Od 5 kwietnia do końca maja zmieni się tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu al. 29 Listopada z ul. Powstańców. Dla kierowców wyjeżdżających z ul. Powstańców będzie wspólny pas do skrętu w prawo i w lewo. 📢 Paznokcie jak pisanki! Pomysły na paznokcie WIELNANOCNE 2023. Kolorowe wzorki i inspiracje 31.03.2023 Szukasz ciekawej stylizacji paznokci hybrydowych na Święta Wielkanocne 2023? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Kolorowo i z odrobiną szaleństwa, taki manicure na pewno zapadnie w pamięć i dopełni świąteczną stylizację. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. Zainspiruj się! 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 31.03.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Życzenia na Wielkanoc 2023: najpiękniejsze życzenia wielkanocne dla rodziny i znajomych 31.03.23 Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas spędzany z rodziną. Kojarzy się on nam przede wszystkim ze śniadaniem wielkanocnym, koszyczkami przygotowanymi do święcenia, barankiem, zajączkiem i jajkami. Jednym z ważnych elementów tego okresu są również życzenia. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych.

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 Dziedzictwo odc. 10. Yusuf prawdopodobnie nie żyje. Streszczenie odcinka [14.04.23] Wszyscy szukają młodego Yusufa, który odjechał spod posesji w chłodziarce. Przerażona rodzina odnajduje kierowcę, który przekazuje im tragiczne wieści. A co się dzieje u Osmana? Już teraz przeczytaj streszczenie 10. odcinka "Dziedzictwa". 📢 2 kwietnia w Krakowie przejdą aż dwa równoległe marsze upamiętniające św. Jana Pawła II w rocznicę jego śmierci W kwietniu 2005r. ulicami polskich miast, a także i Krakowa przeszły Białe Marsze Wdzięczności. W stolicy Małopolski 18 lat temu wzięło w nim udział prawie milion osób, które o godz. 21.37 na Błoniach zastygły w modlitewnym milczeniu i blasku zapalonych świec. Tak będzie i w tym roku. 2 kwietnia na ulice miast znów wyjdą marsze, które tym razem oprócz upamiętnienia Ojca Świętego Jana Pawła II, będą także wyrazem sprzeciwu wobec - jak określają to organizatorzy - szkalowania papieża. W Krakowie 2 kwietnia przejdą aż dwa marsze, zorganizowane w odstępnie 15 minut.

📢 Horoskop dzienny na 1 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota Horoskop dzienny na sobotę 1 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 2 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 2 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 3 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 3 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 64. Ucieczka z miasta. Streszczenie odcinka [06.04.2023] Leonor i Pablo postanawiają wyjechać z miasta. Nie jest to takie proste, ponieważ na drodze dziewczyny stanie Claudio. Co zauważy? Już teraz przeczytaj streszczenie 64. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 66. German odchodzi od żony. Streszczenie odcinka [11.04.2023] Rozpoczyna się przyjęcie na cześć młodej pary. German jednak nie jest w nastroju do świętowania. Ma dla żony złe informacje. Przeczytaj streszczenie 66. odcinka "Akacjowej 38", aby dowiedzieć się więcej. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 67. Śmierć Sauro i wyjawienie tajemnicy. Streszczenie odcinka [12.04.2023] Sauro umiera. Na łożu śmierci wyznaje jednak tajemnicę, na której ujawnienie wszyscy czekali. Plany Pabla i Leonor się krzyżują. Dlaczego nie będą mogli wyjechać z miasta? Przeczytaj streszczenie 67. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 68. Próba ratowania honoru. Streszczenie odcinka [13.04.2023] Cayetana czuje, że jej zachowanie i intrygi mogą zaszkodzić jej wizerunkowi. Postanawia nieco okłamać bliskich, aby ratować swój honor. Co im powie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 68. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 69. German i Manuela odzyskują zegarek. Streszczenie odcinka [14.04.2023] German jest pewny swojej decyzji i odchodzi od Cayetany. Kobieta jest załamana. Nie może poradzić sobie z myślą, że zostanie sama. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 69. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Wspaniałe stulecie odc. 234, 235, 236, 237. Czy sułtan w końcu doczeka się syna? Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków 31.03.23 Wbrew obawom Hürrem, faworyta sułtana rodzi dziewczynkę. Sułtan odrzuca dymisję Barbarossy. Bajazyd ukradkiem spotyka się z Huricihan, odrzucony Cihangir bardzo to przeżywa. Nasuh zdaje sułtanowi relację ze swojej wizyty w prowincjach. Sulejman dowiaduje się prawdy o Selimie. Nurbanu wpada w szał na widok księcia Selima w objęciach innej nałożnicy. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach "Wspaniałego stulecia".

📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 31.03.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix! 📢 Zakazany owoc odc. 190. Pomoc w zemście. Streszczenie odcinka [03.04.23] Halit wpada we wściekłość po tym, kogo spotkał w domu. Mężczyzna nie może opanować nerwów i zaczyna krzyczeć. Tymczasem Leyla zaczyna poznawać prawdę. Już teraz przeczytaj streszczenie 190. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 198. Kto ma romans? Streszczenie odcinka [14.04.23] Coraz więcej mówi się na temat romansu Leyli. Nie do końca jednak wiadomo, z kim go ma. Jakie są podejrzenia? Czy Yildiz wreszcie uda się nakręcić film? Przeczytaj poniższe streszczenie 198. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 31.03.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie.

📢 Rejestrował czas pracy na konto narzeczonej. Wpadł podczas standardowej kontroli 29 marca kierowca polskiej ciężarówki został zatrzymany do standardowej kontroli przez małopolską Inspekcji Transportu Drogowego. Jak się okazało podczas kontroli, kierowca wyjął swoją kartę z tachografu, ponieważ skończył mu się dzienny limit czasu pracy, a następnie zarejestrował aktywności na karcie, która należała do jego narzeczonej. 📢 W kamieniołomie w Ulinie Wielkiej będzie nie tylko basen i motylarnia Basen, wodny plac zabaw, pawilon z salą konferencyjną, motylarnia, fontanny multimedialne, zjazd linowy – tak zostanie urządzony kamieniołom w Ulinie Wielkiej, dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

📢 Kraków. Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej. Zmiany na Krowodrzy Górce Z uwagi na układanie ostatniej warstwy asfaltu, w sobotę 1 kwietnia dla ruchu zamknięte będzie skrzyżowanie Wybickiego – Bratysławska – doktora Twardego. Wcześniej jednak do ruchu ma zostać otwarte rondo na skrzyżowaniu ulic Fieldorfa Nila – Krowoderskich Zuchów, co umożliwi na ruch dwukierunkowy na tych ulicach.

📢 Lotniskowe Targi Zawodoznawcze Kraków Airport były świetną okazją, aby poznać kilkadziesiąt nietypowych zawodów! Opiekun psa niosącego ukojenie zestresowanym pasażerom oraz sokolnik strzegący nieba nad lotniskiem, agent handlingowy i marszałek, strażnik graniczny, strażak oraz celnik, a także meteorolog i koordynator ruchu lotniczego. Co ich łączy? Największy, najnowocześniejszy oraz najszybciej się rozwijający regionalny port lotniczy w Polsce, a także już 4. Lotniskowe Targi Zawodoznawcze Kraków Airport. Jeśli ktoś szukał nowych wyzwań, to 30 marca był idealnym dniem, aby je odnaleźć! 📢 W czwartkowe popołudnie tramwaje nie mają lekko. Jedno auto wjechało prosto na szyny, a drugie zaklinowało się między tramwajem a busem W czwartkowe popołudnie doszło do dwóch kolizji z udziałem samochodów i tramwajów. Pierwsza miała miejsce na skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej i Zbrojarzy. Auto osobowe wjechało tam pod tramwaj. Z kolei na ul. Limanowskiego osobówka i bus zaklinowały się jadąc jednym pasem ruchu. Dodatkowo jedno z aut otarło się o bok tramwaju.

📢 7 najpiękniejszych szlaków w Tatrach słowackich – tam widoki są nieziemskie. Propozycje dla początkujących i doświadczonych turystów Jedno z najładniejszych pasm górskich w kraju dzielimy z naszymi sąsiadami – Słowakami. Warto je zwiedzić, szczególnie jeśli cenicie sobie spokojny wypoczynek w otoczeniu przyrody. Oto 7 najpiękniejszych szlaków w Tatrach słowackich – tam widoki są naprawdę nieziemskie. Zobaczcie nasze propozycje na wyprawy dla początkujących i bardziej doświadczonych turystów.

📢 600 niezwykłych eksponatów w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. "Miasto. Technoczułość" to wystawa, jakiej w Polsce jeszcze nie było Ostatniego dnia marca Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie otwiera pierwszą w Polsce, tak dużą wystawę o rozwoju myśli inżynieryjnej, jej wpływie na przemiany miasta i życie jego mieszkańców. Ta niezwykła podróż w czasie, która rozpoczyna się niemal 3500 lat temu i nazywa się "Miasto. Technoczułość" to również 600 niezwykłych zabytków. Całkowity budżet, który został przeznaczony na zorganizowanie tej wystawy, a także rozbudowanie siedziby muzeum i konserwację zabytków to 46,5 mln zł netto. Wśród eksponatów znalazły się pochodzące z Krakowa i Gdańska drewniane rury wodociągowe z XVI w. maszyna do pisania dla niewidzących Picht, czy też pierwsze polskie telefony.

📢 Nowy cennik na autostradzie A4 Katowice-Kraków niekoniecznie dla wszystkich – jest sposób, żeby płacić na bramkach tyle co dotychczas 3 kwietnia br. zmienią się stawki opłat za przejazdy autostradą A4 Katowice-Kraków. W przypadku kierowców samochodów osobowych płacących na bramkach gotówką bądź kartą decyzja o tym, czy zostaną objęci podwyżką, należy do… nich samych. Przechodząc na płatności automatyczne, zagwarantują sobie przejazdy w dotychczasowej cenie. 📢 Którą szkołę wybrać? Targi Edukacyjne mają dać podpowiedź Już niedługo ósmoklasiści staną przed wyborem szkoły w której będą kontynuować naukę. Powiat myślenicki po raz dziewiętnasty zorganizował Targi Edukacyjne, żeby mogli w jednym miejscu zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, które sam prowadzi. Są to licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia. Tradycyjnie już odbyły się one w hali sportowej jednej z tych szkół - Zespołu Szkół im. Średniawskiego w Myślenicach. Odwiedzili je uczniowie z 58 szkół podstawowych.

📢 Sztuczna inteligencja ożywiła postacie z Dragon Ball - robią wrażenie. Sprawdźcie sami Fani kultowych anime wśród najważniejszych produkcji tego typu z pewnością wymienią Pokemony czy serię Daragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball Z (i nie tylko) i efekt jest imponujący, choć przy tym w kilku przypadkach nieco niepokojący. Zobaczcie sami. 📢 TOP 10. Te miasta w Małopolsce najszybciej się starzeją! Żyją w nich najstarsi mieszkańcy. Zobacz RANKING Małopolska się starzeje? Tak wskazują dane pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego. Wynika z nich, że w ciągu ostatniej dekady liczba małopolskich gmin z udziałem osób w wieku 65 lat i więcej przekraczającym 15 proc. wzrosła blisko czterokrotnie. Średni wiek mieszkańca w wielu małopolskich gminach wynosi więcej niż 45 lat. W Krakowie średni wiek mieszkańca wynosi 42,8 lata, a jak jest w innych małopolskich miastach? Zobaczcie ranking.

📢 Najbogatsza gmina wiejska w Małopolsce jest pod Krakowem. Znów płaci podatek od zamożności 30.03.2023 Telewizor, rower, ekspres do kawy - takie nagrody mogą zdobyć mieszkańcy gminy Wielka Wieś w loterii fantowej za meldowanie się w tej najbogatszej w województwie gminie wiejskiej. Meldowanie się mieszkańców pomaga samorządowi w zaoszczędzeniu pieniędzy. 📢 Skoki narciarskie. Wyniki kwalifikacji PŚ w lotach w Planicy dzisiaj dobre dla Polaków. Kamil Stoch w czołowej "10" Skoki narciarskie dzisiaj w PŚ w Planicy stały pod znakiem kwalifikacji. Wyniki pierwszego dnia lotów w finale Pucharu Świata sezonu 2022-23 były dobre dla Polaków, w czołowej "10" znalazł się Kamil Stoch, a tuż z nią Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Wygrał Anze Lanisek. W piątek pierwszy konkurs indywidualny, przedostatni tej zimy.

📢 Sprawdzone sałatki na Wielkanoc. Te dania zrobią furorę na święta. Oto 11 przepisów na wyśmienite sałatki wielkanocne Święta wielkanocne nadchodzą wielkimi krokami. W trakcie śniadania na stołach królują sałatki wielkanocne. Zgodnie z tradycją nie może zabraknąć sałatki jarzynowej. Zebraliśmy dla was przepisy na 11 sałatek, które urozmaicą świąteczny stół. Wypróbuj i wybierz swoje ulubione sałatki na Wielkanoc.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 30 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek Horoskop dzienny na czwartek 30 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 61. Maximiliano przegrywa dom. Streszczenie odcinka [03.04.2023] Maximiliano nie jest w stanie powstrzymać swojego nałogu związanego z hazardem. Tym razem mężczyzna przegrywa dużo więcej niż zazwyczaj. A co zrobi Celia? Już teraz przeczytaj streszczenie 61. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Wypadek na drodze krajowej 79. Zderzyły się cztery auta W czwartek (30 marca) w Igołomi (pow. krakowski) na drodze krajowej nr 79 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych i ciężarówki. W efekcie zderzenia jedna osoba została poszkodowana. Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na drodze wprowadzono ruch wahadłowy.

📢 Liga Mistrzów siatkarzy 2022-2023: wyniki, tabele, terminarz. Kiedy i z kim w LM grają Grupa Azoty ZAKSA, Jastrzębski Węgiel, Aluron Warta Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn dobiega końca, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: Jastrzębski Węgiel, debiutant Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadła) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, teraz czas na fazę półfinał. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele.

📢 Pogrzeb prof. Andrzeja Białkiewicza. Tłumy żegnały rektora Politechniki Krakowskiej W samo południe, w Bazylice Mariackiej w Krakowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe prof. Andrzeja Białkiewicza, rektora Politechniki Krakowskiej. W mszy żałobnej, której przewodniczył abp. Marek Jędraszewski, uczestniczyły setki osób, w tym rodzina zmarłego, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczne delegacje uczelni z całej Polski ze społecznością Politechniki Krakowskiej na czele.

📢 Nielegalne rury ściekowe w Prądniku w Ojcowskim Parku Narodowym. Społecznicy sprzątają rzekę i jej otoczenie Sprzątanie Ojcowskiego Parku Narodowego z akcją inwentaryzacji rur odprowadzających nielegalnie ścieki do rzeki Prądnik odbyło się w Ojcowie. Zlokalizowano ponad 40 rur, część w Ojcowie, ale znacznie więcej w Sułoszowej w brzegach rzeki powyżej parku. 📢 Horoskop finansowy na KWIECIEŃ 2023. Sprawdź, co czeka twój znak zodiaku! Kto ma szansę na duże pieniądze? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie potencjalne pytania w horoskopie wróżki Vicorii. Zobaczcie, komu gwiazdy wróżą kłopoty finansowe, a kogo czeka zastrzyk gotówki. Przygotowaliśmy dla Was horoskop finansowy na kwiecień 2023. Sprawdźcie! 📢 To dzieli Polaków bardziej niż polityka. Sprawdź, co powoduje zażarte kłótnie w niejednym polskim domu LISTA Polityka, religijne, pieniądze - to sprawy, które wzbudzają w nas wiele emocji i często są pretekstem kłótni. Okazuje się jednak, że największe awantury wśród Polaków toczą się wokół innych tematów. Zażarte spory najczęściej dotyczą kulinariów lub przyzwyczajeń językowych. Chyba każdy z nas słyszał o tym, dlaczego jeden majonez jest lepszy od drugiego. Sprawdźcie, czy kłóciście się o rzeczy z naszej listy.

📢 Przedświąteczny kiermasz w Proszowicach. Słodkie baby, wędliny i palmy wielkanocne 26.03.2023 Słodkie baby i mazurki, wędliny, żurek i przyprawy. Do tego stroiki, koszyczki, kartki i palmy wielkanocne. To wszystko można było podziwiać, próbować i kupować podczas niedzielnego kiermaszu wielkanocnego na proszowickim Rynku. Jednocześnie w Centrum Kultury i Wypoczynku odbywały się warsztaty, na których można było się było nauczyć jak samodzielnie wykonać wielkanocną palmę. 📢 Nie uwierzysz, jak wyglądało Zakopane i Krupówki przed 100 laty. I ten widok z Gubałówki... 25.03.2023 Zakopane, do którego prowadzi bita droga (bez korków) i Krupówki bez tłumu turystów - trudno to sobie wyobrazić, ale za to można zobaczyć. Tak to miejsce wyglądało pod koniec XIX i na początku XX wieku, o czym zaświadczają wykonane wtedy fotografie. Ma je w swoich zbiorach Muzeum Etnograficzne w Krakowie, a my prezentujemy ich wybór. Jednym z autorów zdjęć jest Walery Eljasz-Radzikowski, malarz, który był też wielkim miłośnikiem i popularyzatorem Tatr, współzałożycielem Towarzystwa Tatrzańskiego, wytyczał szlaki i organizował przewodnictwo oraz jako pierwszy letnik, nie-góral, wybudował sobie dom przy Krupówkach.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję w Małopolsce. Oni nie płacą na swoje dzieci! Oto mężczyźni i kobiety których poszukuje małopolska policja za niepłacenie alimentów. W naszym zestawieniu prezentujemy osoby, które mimo nakazu sądowego zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny i nie wypłacają na rzecz własnego dziecka (lub dzieci) należnych pieniędzy. Widziałeś ich? Daj znać policji! Dane pochodzą z policyjnej strony poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 22.03.2023 r. 📢 Najpiękniejsze pałace w Krakowie! Są dumą naszego miasta. Zobacz, gdzie się znajdują 22.03.2023 Czy wiedzieliście, że Kraków śmiało można nazwać miastem pałaców? Jest ich niemal 60 w całym mieście! Większość z nich to zabytki, a niektóre to wyjątkowe perły architektury. Specjalnie dla was przygotowaliśmy listę najpiękniejszych tego typu budowli w Krakowie. Zobaczcie, gdzie się znajdują!

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

