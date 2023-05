Przegląd prasy 1.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Majówka w czasach PRL – pochód, piknik, a może wyjazd za miasto? Tak Polacy spędzali wolny czas. Czy to pamiętasz? ”?

Prasówka 1.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Majówka w czasach PRL – pochód, piknik, a może wyjazd za miasto? Tak Polacy spędzali wolny czas. Czy to pamiętasz? Majówka w PRL-u trwała jeden dzień, bo rodacy mieli wolny jedynie 1 maja. Święto Pracy to było jedno z najbardziej uroczyście obchodzonych świąt w tamtych czasach. Aż do 1989 roku w spektakularnych pochodach pierwszomajowych masowo brali udział zarówno mali, jak i dorośli rodacy, bo najczęściej były one obowiązkowe w szkole i pracy. Czy pamiętasz, jak Polacy świętowali 1 maja? Zobacz, jak spędzaliśmy wolne popołudnie po uroczystej manifestacji z okazji Święta Pracy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 1.05.23

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [1.05] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Chata Zbójnicka z Zakopanego najlepszą karczmą regionalną w Polsce. Małopolska dominuje w rankingu "Poland 100 Best Restaurants" [1.05] Opublikowano listę najlepszych polskich restauracji "Poland 100 Best Restaurants". W zestawieniu oprócz restauracji znalazło się również aż siedem karczm z Małopolski. Jak wynika z rankingu najlepszą tradycyjną kuchnię serwują w Chacie Zbójnickiej w Zakopanem. Sprawdźcie sami, gdzie jeszcze warto się wybrać, by zjeść coś wyśmienitego. Jest w czym wybierać!

Prasówka 1.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop finansowy na maj 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew i Panna. 1.05.2023 HOROSKOP finansowy na maj 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w maju u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości. 1.05.2023.

📢 Restauracje z Małopolski w setce najlepszych w Polsce. Tu gotują najlepiej! Sprawdź ranking "Poland 100 Best Restaurants" [1.05] Kto lubi dobrze zjeść, będzie miał w czym wybierać. Właśnie opublikowano listę najlepszych polskich restauracji "Poland 100 Best Restaurants". W pierwszej setce jest aż 32 restauracji z Małopolski. Najlepsza w całej Polsce jest z kolei restauracja z Zakopanego. Sprawdźcie sami, gdzie warto się wybrać, by zjeść coś wyśmienitego, a jest w czym wybierać! 📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [1.05.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 To będzie kolosalna zmiana w centrum Krakowa. Rozpoczęła się budowa Parku Kolejowego. Rewolucja, która połączy Wesołą ze Starym Miastem 1.05 Nieśmiało, ale prace przy Parku Kolejowym ruszyły już w połowie kwietnia. To będzie prawdziwa rewolucja w centrum Krakowa - nie dlatego, że park będzie się znajdował m.in. pod kolejową estakadą, ale zostanie tu stworzona całkiem nowa przestrzeń, która otworzy Wesołą na jej zachodnią część i Stare Miasto. Nietrudno wyobrazić sobie, że dzięki temu na będących do tej pory nieco na uboczu ulic Blich, Bonerowskiej czy Zyblikiewicza zacznie kwitnąć życie.

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 1.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Wybory Miss Małopolski 2023 dla krakowianek! Inez Ciałowicz z głównym tytułem oraz koroną, a Miss Krakowa została Kinga Jędrzejczyk 23-letnia Inez Ciałowicz z Krakowa zdobyła tytuł Miss Województwa Małopolskiego 2023. Z kolei tytuł Miss Miasta Krakowa 2023 roku przypadł - również 23-letniej - Kindze Jędrzejczyk. Obie na co dzień są modelkami. Wyniki ogłoszono w sobotę 29 kwietnia na finałowej gali, którą z wielką pompą zorganizowano w Krakowie! 📢 Korona Krakowa. Oto 10 najwyższych szczytów i wzniesień na terenie miasta. Jak je zdobyć? [1.05.2023] Kraków. 10 najwyższych szczytów i wzniesień na terenie miasta. Gdzie są położone? Jak najłatwiej do nich dotrzeć? Jakie oferują widoki? Odpowiedzi na te pytania, znajdziecie w GALERII, która, mamy nadzieję, stanie się inspiracją do poznawania Krakowa. 📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński.

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło - galeria [1.05.2023 r.] O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań? 📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Oto aktualne wyliczenia [1.05.2023 r.] W 2023 roku "czternastka" po raz kolejny zostanie wypłacona świadczeniobiorcom. Jednak, by tak się stało, musi najpierw zostać uchwalona odpowiednia ustawa, gwarantująca wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego. Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki!

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują [1.05.2023] Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Groźna bakteria wykryta w jednym z produktów z Biedronki! Sanepid ostrzega. Sprawdź, co wycofano ze sprzedaży: AKTUALNA LISTA 30/04/2023 Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 30.04.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 W Krakowie przy ul. Opolskiej budowlańcy pomalowali ekrany akustyczne na zielono. Dziwne wyjaśnienia urzędników Temat ekranów akustycznych, które pojawiają się wzdłuż budowanej linii tramwajowej na Górkę Narodową od samego początku budzi wśród mieszkańców Krakowa mieszane uczucia. Już pod koniec marca pojawiały się zmiany decyzji, np. w sprawie betonowych ekranów, które stanęły w rejonie pętli Krowodrza Górka. Wyraźny sprzeciw wobec stawiania takich ekranów pojawił się także ze strony mieszkańców ul. Pachońskiego. Tymczasem w rejonie ul. Nad Sudołem wykonawca mocno wziął sobie do serca prośby mieszkańców o większą ilość zieleni i ekrany pomalował właśnie na zielono. Zarząd Inwestycji Miejskich wyjaśnia. 📢 W Ojcowie zainaugurowali sezon turystyczny 2023: niezwykła przyroda, skały i zabytki. Hasło przewodnie "Bezpiecznie na szlaku" Ojcowski Park Narodowy ze swoimi pięknymi szlakami, zachwycającymi skałami, ruinami zamku, stawami, potokami - to wymarzone miejsce spacerów, rekreacji. Tutaj powiat krakowski zainaugurował w sobotę, 29 kwietnia sezon turystyczny pod hasłem "Bezpiecznie na szlakach".

📢 Brama w Gorce otwarta! Centrum przyrodnicze i ścieżka w koronach drzew robią wrażenie. Gdzie to jest? Dojazd, ceny biletów, zdjęcia Brama w Gorce otwarta! Centrum edukacyjno-przyrodnicze, którego głównym elementem jest kładka w koronach drzew to najnowsza inwestycja turystyczna na Podtatrzu. Kosztowała 30 mln zł, a jej budowa trwała kilka lat. W pierwszy dzień - w niedzielę 30 kwietnia - przyciągnęła tłumy chętnych. Pomysł na majówkę? Gdzie jest Brama w Gorce, jak tam dojechać, ile kosztują bilety - wszystkie informacje są w tekście. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa rusza 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 I liga piłkarska: wyniki, tabela, terminarz - wiosna 2023. Kto gra dzisiaj, mecze na żywo Wyniki, tabela, terminarz I ligi piłkarskiej wiosna 2023. W drugiej części sezonu 2022-23 drużyny z Fortuna 1. Ligi mają w planach 16 kolejek. Odbyła się 10-12 lutego, ostatnią zaplanowano. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy. Sprawdź, kto gra dzisiaj. 📢 Hokej MŚ Dywizji 1A 2023: wyniki, terminarz, tabela. Polacy w Nottingham walczą w mistrzostwach świata o awans do elity. Z kim grają dziś? Hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w 2023 r. odbywają się w Nottingham. Wyniki meczów 29 kwietnia - 5 maja wyłonią drużynę, która awansuje do rozgrywek elity. W turnieju są też Biało-Czerwoni, sprawdź terminarz, mecze dzisiaj, tabelę - z kiedy i z kim grają Polacy.

📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 30.04.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników. 📢 Tragiczny wypadek w Chyżnem. Nie żyje 19-latek, który jechał na przyczepce za quadem Tragiczny wypadek w miejscowości Chyżne w pow. nowotarskim. Nie żyje 19-latek, który jechał w przyczepce za quadem. Ta wywróciła się na łuku drogi. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu.

📢 Wypadek w Sokołowicach. Zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba poszkodowana W niedzielę około godziny 13.50 w Sokołowicach (gmina Koszyce) doszło do wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że w sąsiedztwie miejscowej stacji benzynowej zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejsce jadą służby. Więcej informacji wkrótce. 📢 Wypadek na zjeździe z autostrady A4 w Balicach. Dachowanie samochodu osobowego W Balicach w gminie Zabierzów, na zjeździe z autostrady w kierunku lotniska doszło do wypadku. W niedzielę, 30 kwietnia dachował tam samochód osobowy. 📢 Dziedzictwo odc. 22. Osman traci przytomność. Streszczenie odcinka [05.05.23] Ikbal dowiaduje się, że Seher zaimponowała Yamanowi. Jest wściekła. Z kolei Osman traci przytomność. Co sie stało? Przeczytaj poniższe streszczenie 22. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Śmiertelny wypadek w pensjonacie w Kluszkowcach. Nie żyje turysta, który wypadł z balkonu Tragedia w czasie majówki w Kluszkowcach w pow. nowotarskim. W sobotę wieczorem z balkonu pensjonatu wypadł 49-latek. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 1 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 1 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 30 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela 30.04.23 Horoskop dzienny na niedzielę 30 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 28. Próba upokorzenia Seher. Streszczenie odcinka [15.05.23] Zbliżają się urodziny Yusufa. Ikbal wpada więc na pomysł, aby upokorzyć Seher. W jaki sposób? Czy Zuhal wybaczy siostrze? Przeczytaj poniższe streszczenie 28. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Zakazany owoc odc. 209. Służąca zostaje szpiegiem. Streszczenie odcinka [04.05.23] Ostatnio Nadir oświadczył się Yildiz. Wszyscy zastanawiają się, czy kobieta przyjmie jego oświadczyny. W jej życiu znowu dużo się dzieje. A dla kogo będzie szpiegować służąca? Przeczytaj streszczenie 209. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas upały 30.04.23 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 30.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Nie uwierzycie w ich "dzieła". Oto perełki wśród fuszerek [30.04.2023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wielka wyprzedaż w krakowskim wojsku. Od samochodów i kajaków po puzon i fotel dentystyczny. Przetarg AMW na sprzęt z demobilu [30.04] Prawie 70 pozycji znalazło się na liście wyprzedawanego sprzętu powojskowego, jaki jest oferowany na najnowszym przetargu krakowskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego. Armia szuka chętnych na urządzenia, pojazdy, a nawet instrumenty muzyczne, które nie są jej już potrzebne lub - jako wysłużone - zostały wymienione na nowe. Oferty można składać do 11 maja. Zyski ze sprzedaży AMW przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

📢 Pomysł na rozbudowę Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Powstanie nowy park na Wesołej? Założony w 1783 roku Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego jest obecnie najstarszym tego typu obiektem w Polsce. Gromadzi tysiące okazów roślin na powierzchni prawie 10 ha. W Dzielnicy II Grzegórzki zrodził się pomysł, by zielony teren został powiększony. 📢 Kraków. Woda z dachu biblioteki przy Rajskiej trafi do zbiornika w parku im. Wisławy Szymborskiej. Posłuży do podlewania drzew W budowanym parku przy ul. Karmelickiej posadzono pierwsze drzewa, których łącznie ma się tam pojawić 125: wśród nich m.in. klony, graby, topole. Do ich podlewania będzie wykorzystywana m.in. deszczówka z dachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Park im. Wisławy Szymborskiej ma być gotowy w lipcu 2023 roku. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Chojniczanką Wisła Kraków dość pewnie wygrała z ostatnią drużyną w tabeli. 3:0 z Chojniczanką to - tak jak powiedział trener Radosław Sobolewski - był po prostu obowiązek jego zespołu. Nie był to jednak występ, który będzie wspominany latami. Raczej taki, w którym zespół wiedział, co ma zrobić i po prostu to zrobił. Zapraszamy na wnioski po meczu Wisła Kraków - Chojniczanka.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Chojniczanką To był dość specyficzny mecz Wisły Kraków. Z jednej strony wygrała ona 3:0 z Chojniczanką, ale z drugiej nie było to jakieś porywające widowisko w wykonaniu „Białej Gwiazdy”. Raczej metodyczne szukanie okazji na okazanie swojej wyższej jakości. To się udało, ale mimo wszystko z ocenami po tym spotkaniu szaleć nie będziemy, choć oczywiście niskie też być przy takim wyniku nie mogą. Prezentujemy je poniżej.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 30.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Jest działka ROD, jest majówka! Oto najlepsze memy o modzie na ogródki działkowe i działkowcach. Sezon na grillowanie 2023 [30.04] Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>> 📢 Ekstraklasa na żywo - mecze dzisiaj. Wyniki, tabela, terminarz rozgrywek piłkarskich - wiosna 2023 Ekstraklasa piłkarska 2023 na żywo: mecze dzisiaj, wyniki, tabela, terminarz rundy wiosennej 2023. Druga część rozgrywek PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła się 27 stycznia. Drużny rozegrają łącznie w tym roku 17 kolejek, mistrza Polski powinniśmy poznać najpóźniej 28 maja. Zobacz, kto gra dziś, sprawdź wyniki live.

📢 Kibce na meczu żużlowym w Tarnowie oglądali zwycięstwo Grupy Azoty Unii nad Polonią Piła. Znajdźcie się na zdjęciach W 4. kolejce sezonu 2023 w 2. Lidze Żużlowej kibice Grupy Azoty Unii Tarnów doczekali się pierwszego zwycięstwa. "Jaskółki" w sobotnim spotkaniu (29 kwietnia 2023 r.) w efektownym stylu pokonały na swoim torze 59:31 Eneę Polonię Piła. Byliście na tym meczu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Wiszące mosty na Rabie koło Bochni to oryginalny pomysł na wycieczkę. Są niezwykle malownicze i leżą na odcinku kilkunastu kilometrów Nie wszyscy wiedzą, że jednym z walorów turystycznych Bochni i terenów położonych na północ od niej są mosty wiszące. W sumie jest ich trzy i wszystkie łączą miejscowości położone po obu brzegach rzeki Raby. W sezonie turystycznym każda z kładek może być nie lada atrakcją dla zwiedzających, ponieważ bez większego wysiłku można je obejrzeć jednego popołudnia, mając do dyspozycji rower.

📢 Otwarcie sezonu w zamku Rabsztyn. Rycerze, damy, pokazy walk, atrakcje będą całą majówkę. Jest też nowość: park linowy Sezon turystyczny na zamku w Rabsztynie pod Olkuszem już w pełni. Wystartował z hukiem i to dosłownie, od wystrzału salwy z armaty. Cały dzień, sobotę 29 kwietnia 2029 dużo się tu działo. Były konkursy z różnych dziedzin wiedzy, pokazy walk rycerskich i wiele innych. Po raz pierwszy można było sprawdzić swe umiejętności w parku linowym, który mieści się tuż przy zamku. 📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Kotwica Kołobrzeg. Znajdźcie się na zdjęciach Garbarnia Kraków w spotkaniu rozegranym 29 kwietnia 2023 przegrała na swoim boisku z Kotwicą Kołobrzeg. Spotkanie w ramach 29. kolejki drugiej ligi piłkarskiej na żywo z trybun stadionu przy Rydlówce oglądała spota grupa kibiców, dopingowali swoich ulubieńców. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej GALERII.

📢 Kraków. Park Bednarskiego po remoncie z marszu stał się wielką atrakcją. Zielona perełka Podgórza przyciąga mieszkańców To pierwszy weekend, kiedy mieszkańcy Krakowa mogą spacerować po wyremontowanym parku Bednarskiego, który został dla nich otwarty kilka dni temu. Pojawiły się nowe drzewa, plac zabaw oraz altana, formą nawiązująca do tej, która znajdowała się w "Szkole Twardowskiego". Swój dawny blask odzyskała glorieta. Zabytkowy park, nazywany zieloną perełką Podgórza, w nowej odsłonie podoba się nie tylko mieszkańcom, ale też przemykającym między gałęziami drzew wiewiórkom. Ludzi za bardzo się nie boją. 📢 Garbarnia Kraków - Kotwica Kołobrzeg. Jedna bramka i zmarnowany rzut karny w meczu II ligi piłkarskiej. Zobaczcie zdjęcia W meczu 29. kolejki II ligi piłkarskiej w sezonie 2022-2023, rozegranym 29 kwietnia, Garbarnia Kraków na swoim stadionie przegrała z Kotwicą Kołobrzeg. Poniżej relacja i zdjęcia z tego spotkania.

📢 Gwiazdy blisko nas. Ich twarze znacie z popularnych seriali, a grają też w krakowskich teatrach Widzowie w całej Polsce znają ich twarze z serialowych hitów. Wiedzieliście, że popularni serialowi aktorzy, to artyści krakowskich teatrów? Tym, którzy nie wiedzieli, podpowiadamy, gdzie można zobaczyć ich na żywo. 📢 Lider Małopolski 2022 - Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Oto lokomotywy rozwoju Krakowa i Małopolski Fundacja Promyk, Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa, Gmina Dobczyce, Powiat Nowosądecki, Samorząd Województwa Małopolskiego, Samorząd Miasta Krakowa, Samorząd Miasta Tarnowa, Festiwal Materia Prima oraz Festiwal Opera Rara, a także Diagnostyka oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oto laureauci prestiżowego konkursu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Uhonorowani zostali tytułami Lider Małopolski 2022 – Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Kapituła przyznała również wyróżnienie specjalne – stosowny dyplom trafił na ręce prezesów Polskiej Akademii Umiejętności.

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 29.04.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Zaginęła Oliwia Dudek. 15-latka może przebywać w Krakowie. Policja prosi o pomoc Policjanci proszą o pomoc w poszukiwaniach zaginionej 15-letniej Oliwii Dudek. 11 marca samowolnie oddaliła się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie. Dziewczyna do dnia dzisiejszego nie nawiązała kontaktu z opiekunami, jak również z rodziną. 15-latka może przebywać na terenie Krakowa.

📢 Nieoczywiste miejsca na majówkę w Małopolsce. TOP 7 bez tłumów, za to z historią Przed nami maj i wiosna w pełni. Pogoda zachęca do spędzenia miłych chwil na zewnątrz. Gdzie się wybrać, żeby było pięknie, ale bez tłumów? Mamy dla Was podpowiedzi: TOP 7 ładnych miejsc, wartych odwiedzenia. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje! 📢 Majówka 2023 w Krakowie. Atrakcje dla dzieci, nawet gdy pogoda nie dopisuje. W czasie deszczu nie trzeba się nudzić Pogoda nie rozpieszcza, a weekend majowy już za pasem, dlatego przychodzimy z pomocą dla rodziców, którzy w pocie czoła szukają atrakcji dla swoich pociech na ten czas. Zarówno w Krakowie jak również i w jego okolicach znajduje się wiele miejsc, gdzie można się nie tylko skryć przed deszczem, ale także w bardzo ciekawy sposób spędzić czas. Podajemy zatem kilka pomysłów, gdzie w długi majowy weekend można zabrać swoje dzieci. Jest wiele propozycji, by aktywnie spędzić ten czas.

📢 TOP 15 najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. Ranking polskich plaż na wakacje 2023 [29.04] Plaże 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 29.04.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach.

📢 Kraków. Produkowali bioetanol w szkolnym laboratorium. Uczniowie szkół jezuickich z Polski, Węgier i Austrii w projekcie biotechnologicznym W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów im. św. Stanisława Kostki na osiedlu Na Kozłówce odbył się w piątek finał projektu biotechnologicznego, realizowanego w ramach programu Erasmus+. W projekcie wzięli udział uczniowie trzech szkół jezuickich - obok krakowskiej KOSTKI także szkół z Węgier i z Austrii. Jak podkreślają nauczyciele zaangażowani w projekt, jest to nietypowa wymiana międzynarodowa, ponieważ polega na wykonywaniu doświadczeń biotechnologicznych w szkolnych pracowniach. W tym roku, podczas pierwszej edycji, młodzi ludzie... wytwarzali bioetanol. A użyli do tego m.in. siana i chusteczek papierowych.

📢 Propozycje na majówkę w Miechowie. Fontanny, muzyka, taniec Przed nami pięciodniowy „majówkowy” weekend. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji na spędzenie czasu w Miechowie.

📢 Dwór w Modlnicy zachwyca w wiosennej scenerii. Otworzył bramy dla turystów i mieszkańców. Miejsce do spacerów i sesji zdjęciowych Klasycystyczny dwór Konopków w Modlnicy pod Krakowem otworzył swoje bramy dla zwiedzających i szukających ciekawych miejsc do spacerów, rekreacji, odpoczynku. Został tu zorganizowany dzień otwarty. Ten odremontowany zabytek, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem jest udostępniany dla turystów i mieszkańców tutejszej gminy Wielka Wieś.

📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 27.04.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Sypialnia w kwiatach. Wpuść wiosnę do domu! Jakie kwiaty są najlepsze do sypialni? Sypialnia w rozkwicie, to taka, której wnętrze przyniesie tak pożądaną odmianę od monochromatycznej zimy. Jak wygląda nasza wymarzona sypialnia? Powinna być wnętrzem harmonijnym i przytulnym, ale i radującym oko. Jak sprawić, aby wprowadzić do sypialni spokój, piękno i harmonię? 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Perełki za grosze. Tu niebanalnie umeblujesz i wyposażysz mieszkanie Fani niebanalnych aranżacji wnętrz oraz przedmiotów z drugiej ręki adres os. Willowe 29, gdzie mieści się sklep Wspólnoty Emaus, powinni dobrze zapamiętać. Można tu znaleźć przedmioty z duszą: trzydrzwiowe szafy z lustrem pi pięknymi zdobieniami z najprawdziwszego drewna, zdobiony złotymi motywami serwis herbaciany - taki jak u babci, niepowtarzalne żyrandole, które przywołają klimat PRL-u, ale także używane rowery, książki, kanapy, sprzęt AGD czy bibeloty. I wszystko w cenach, jakich nie spotkacie nawet na wyprzedażach.

📢 Krzewy ozdobne, które zachwycają kwiatami. Polecamy 15 krzewów pięknych i bardzo łatwych w uprawie. Zobacz, co wybrać Kwitnące krzewy warto mieć w ogrodzie. Niekiedy wydają się one wymagające, ale wcale tak nie jest. Jest sporo przepięknych krzewów, które mają minimalne wymagania, znoszą mróz, suszę i inne trudne warunki. Niektórym trzeba zapewnić minimum opieki, ale i tak nie zajmie nam to dużo czasu ani wysiłku. Trzeba jednak wiedzieć, co posadzić. Polecamy najładniejsze kwitnące krzewy, które jednocześnie są bardzo łatwe w uprawie. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 25.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Proszowice. Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ale tam były tłumy! Dokładnie 15 lat temu, 24 kwietnia 2008 roku, proszowicka parafia gościła kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Wydarzeniu towarzyszyły tłumy wiernych. Była to druga wizyta kopii obrazu w Proszowicach. Pierwsza miała miejsce pół wieku temu, w lipcu 1973 roku.

📢 Bagry. Słońce i relaks nad modnym zalewem w Krakowie. Czekają piękne plaże, kąpielsko i sporty wodne SEZON 2023 Zalew Bagry to największy akwen wodny leżący w granicach Krakowa. W słoneczne dni to znakomite miejsce do uprawiania sportów wodnych albo zwykłego leniuchowania na czystej plaży. Na dodatek łatwo tam dojechać z każdej części miasta, a wstęp na piękne plaże jest bezpłatny. To spory obszar, z którym możecie dobrze się zapoznać, oglądając przygotowaną przez nas galerię. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Madryt 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Madrycie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Madryt. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Madrycie. 📢 Studniówka Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych. Maturzyści na Zielonym Wzgórzu. Zobacz zdjęcia Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych zorganizowali swój studniówkowy bal na Zielonym Wzgórzu w Zielonej. Uczniowie czterech klas technikum rozpoczęli od tradycyjnego poloneza. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Zawada. Krzyż upamiętnił tragedię sprzed 77 lat [ZDJĘCIA] W 77. rocznicę zamordowania przez niemieckich żołnierzy siedmioosobowej rodziny Fijałkowskich z Zawady w miejscu ich pierwszego pochówku poświęcono krzyż. Nieopodal stał dom, który spalono razem z ciałami członków rodziny. Był to również rodzinny dom Józefa Fijałkowskiego ps. „Halniak”. 📢 Miechów. Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja [ZDJĘCIA] Tegoroczne Święto Konstytucji 3 Maja w Miechowie rozpoczęło się od mszy, którą odprawił proboszcz bazyliki Grobu Bożego ks. Franciszek Siarek. Jej uczestnicy modlili się w intencji Ojczyzny.

📢 Proszowice. Przemarsz przez miasto uczestników obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja [ZDJĘCIA] Proszowickie obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się od przemarszu uczestników spod siedziby magistratu do kościoła parafialnego. Tam została odprawiona msza, po której delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018. 📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

iPolitycznie - Partia Ziobry zmienia nazwę - zapowiedź konwencji