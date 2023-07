Przegląd prasy 1.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę" - nowe wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury”?

Prasówka 1.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę" - nowe wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. Takie szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

Prasówka 1.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Takie imiona noszą największe kłamczuchy i kłamcy. Te osoby najwięcej kłamią! Każdemu z nas zdarzy się czasem skłamać. Ale niektórzy wierzą, że osoby o konkretnych imionach mają skłonność do mówienia nieprawdy większą, niż inni. Według znaczeń imion, na osoby o takich imionach lepiej uważać, gdyż często kłamią. Sprawdź naszą listę imion - czy jest tu ktoś, kogo znasz? 📢 Dinoworld powstaje w Krakowie. Otwarcie parku dinozaurów już 7 lipca Park rozrywki Dinoworld powstaje przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie, niedaleko Centrum Handlowego Bonarka. Znajdzie się tam 20 anitmatronicznych dinozaurów, mechaniczne bestie sprzed milionów lat będą ryczeć, ruszać się, machać paszczami i puszczać oko do zwiedzających. Otwarcie parku już 7 lipca. 📢 Tragedia w Krakowie nad Wisłą. 49-latek utonął ratując swojego psa, pies przeżył 49-latek utonął ratując swojego psa w Wiśle w Krakowie. Zwierzę przeżyło. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 44 pod Krakowem. Zderzenie samochodu z motocyklem. Poszkodowana jedna osoba Do wypadku samochodu osobowego i motocykla doszło w piątek, 30 czerwca przed godz. 15. To zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej nr 44 w Wielkich Drogach w gminie Skawina. Podczas wypadku motocyklista został poszkodowany.Na miejsce wezwano wszystkie służby ratownicze. 📢 Ranking dzielnic Krakowa: gdzie są najtańsze i najdroższe mieszkania? Cena za metr kwadratowy wciąż rośnie! 30.06.2023 Pierwszy stopień podium rankingu najdroższych krakowskich dzielnic dla nikogo nie będzie zaskoczeniem: najdrożej jest w Dzielnicy I Stare Miasto. Portal sonarhome.pl podaje, że średnia cena ofertowa za mkw. mieszkania wynosi tam 15309 zł, co stanowi kwotę o 4304 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. Coraz mniej w rankingu jest dzielnic, w których cena za mkw. spada poniżej 10 tys. zł. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie są najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkania w Krakowie. Ranking cen lato 2023.

📢 Niektórzy Dzień Wędkarza mają codziennie! Bo wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Zobacz, jak się urządziła prowadząca „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza lubi Miss Polonia i modelka Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Czego tu nie wymyślą! Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Rekrutacja 2023 do szkół średnich. Oto technika szturmowane przez kandydatów TOP 10 Od 23 czerwca jeszcze do 10 lipca absolwenci podstawówek mają możliwość zmiany wniosków o przyjęcie do wybranych liceów, techników lub branżowych szkół I stopnia, a także możliwość złożenia nowego wniosku. Przypomnijmy, że podstawowy etap składania przez kandydatów wniosków rekrutacyjnych trwał do 19 czerwca. Wiemy, jakie szkoły okazały się wtedy najbardziej szturmowanymi. W naszej galerii na kolejnych slajdach przedstawiamy pierwszą dziesiątkę najchętniej wybieranych krakowskich techników. To, ile osób walczy w nich o jedno miejsce, może stanowić wskazówkę dla rozważających zmianę podania.

📢 Wakacje 2023 tylko 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [30.06] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023. 📢 Niesamowity balkon w bloku w Krakowie. Jak wiszące ogrody Semiramidy! Urzędnicy zachęcają do robienia ogrodów balkonowych [30.06] Wiele identycznych okien i balkonów. Jeden postanowił się wyróżnić - zwraca uwagę Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i zachęca do swojej akcji. Faktycznie, ktoś w krakowskim bloku przepięknie urządził sobie balkon, pełen zielni i kolorowych kwiatów. Trzeba na to poświęcić czas i mieć pewną wiedzą. Urzędnicy przychodzą tu z pomocą ze swoim poradnikiem.

📢 Pożar samochodu osobowego pod Krakowem. Pojazd spłonął niemal doszczętnie, ratowały go cztery zastępy strażackie Do pożaru samochodu osobowego doszło w Przegini w powiecie krakowskim. W piątek, 30 czerwca cztery jednostki straży pożarnych wezwano do gaszenia płonącego pojazdu. Niestety spalił się, w środku niemal doszczętnie. 📢 Zakrzówek zamienia się w śmietnisko. Miasto Kraków reaguje i wprowadza kolejny zakaz. Czy to pomoże? Od 29 czerwca na terenie kąpieliska i pomostów na Zakrzówku obowiązuje kolejny zakaz. Dotyczy on wnoszenia alkoholu na ten obszar. To pokłosie nieodpowiedzialnego zachowania gości i śmietniska, w jakie zamienia się ten obszar po całodniowej wizycie kąpiących się osób, które ignorują zakazy dot. wnoszenia i spożywania jedzenia czy picia alkoholu.

📢 Wakacje w latach 70. na starych zdjęciach. Jak wypoczywano za Gierka? Czar lata, wczasów i kempingów sprzed pół wieku Epoka Edwarda Gierka do dziś kojarzyć się może naszym rodzicom z czasem trochę niespodziewanej prosperity, a przynajmniej wyczuwalnego polepszenia się standardu życia. Postęp widać było nie tylko w pracy, ale i na wakacjach. Jak wypoczywano w latach siedemdziesiątych? Co się zmieniło w ofercie wakacyjnej od pierwszych lat po wojnie i jakie nowości turystyczne pojawiły się w czasach Gierka? Stare zdjęcia ukazują wakacje sprzed pół wieku: tak wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie w latach 70.

📢 Znany krakowski aktor prowadził auto pod wpływem alkoholu. Jest prawomocny wyrok sądu. "Kara jest słuszna oraz sprawiedliwa" Jest prawomocny wyrok w sprawie znanego aktora Jerzego S., który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Sąd drugiej instancji stwierdził, że kara wymierzona oskarżonemu jest słuszna oraz sprawiedliwa. 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Zobacz najśmieszniejsze memy znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez :D

📢 Horoskop dzienny na 30 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 30 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 1 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 1 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 2 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 2 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Otwarcie parku im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej już w niedzielę 2 lipca. Znamy program Już w najbliższą niedzielę, 2 lipca, w stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej odbędzie się wyczekiwane przez wielu krakowian otwarcie parku przy ul. Karmelickiej. Naturalnie nie może być inaczej - park będzie nosił imię krakowskiej noblistki. Znamy już dokładny harmonogram uroczystego otwarcia parku. 📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 To była powódź tysiąclecia. Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 30.06.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 30.06.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 30.06.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się! 📢 Cukinia. 8 nietypowych, pysznych dań z cukinią w roli głównej [PRZEPISY] Cukinia – przepisy. Sezon na cukinię w pełni. Jakie nietypowe dania można przygotować z tym pysznym warzywem? Kliknijcie w galerię i zobaczcie osiem niebanalnych dań z cukinią: sałatki, spaghetti z cukinii, roladki i placki.

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 Krakowianie będą świadkami wielkiego wydarzenia. Z wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej zostanie zdjęta korona Po czasochłonnej i skrupulatnej konserwacji ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej, która została wyróżniona najwyższą europejską nagrodą w obszarze dziedzictwa kultury – Europa Nostra 2023, przyszedł czas na złoconą królewską koronę, która zdobi wieżę hejnałową świątyni. To początek kolejnej dużej inwestycji, która lada moment się rozpocznie. Korona zawieszona jest na wysokości 65,5 metrów nad poziomem Rynku Głównego, a sam proces jej konserwacji potrwa do września br. To kolejne wielkie wyzwanie przed którym staje bazylika.

📢 Niecodzienna akcja strażaków. Ratowali węża, który utknął na posesji pod Krakowem Do nietypowej akcji zostali wezwani strażacy z OSP Tenczynek w gminie Krzeszowice. W czwartek, 29 czerwca pojechali ratować węża, który utknął na jednej z posesji w ich miejscowości. Wąż został uwięziony w napędzie urządzenia do otwierania bramy w ogrodzeniu podwórka jednego z gospodarstw w Tenczynku. 📢 Kraków. Wypadek na al. 29 listopada. Zderzyły się 3 samochody W czwartek, 29 czerwca, doszło do kolizji 3 samochodów osobowych na al. 29 listopada, w kierunku centrum miasta. Obecnie na miejscu pracują służby. 📢 Zakończyła się modernizacja zamku w Pieskowej Skale. Teraz króluje tam kultura staropolska Zamek w Pieskowej Skale powita zwiedzających nową wystawą stałą, opowiadającą o kulturze staropolskiej, a także odnowionymi dziedzińcami, kaplicą św. Michała Archanioła oraz części pomieszczeń na parterze skrzydła południowego. Kilkuletni remont zamku pochłonął 18,4 mln zł, na tę kwotę złożyła się wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, a także środki z budżetu państwa.

📢 Radek Bąk znalazł grzyba giganta. Prawdziwek rósł w Uściu Gorlickim. To na razie rekordowy okaz podczas grzybobrania 2023 Radek Bąk to młody miłośnik grzybobrania, a od teraz także król tegorocznego sezonu grzybowego. Trafił się mu rekordowy prawdziwek, którego znalazł w lesie w Uściu Gorlickim. Olbrzym ważył aż 1152 g, a średnica jego kapelusza to blisko 30 cm. Okaz nie jest rekordem Polski, ale z pewnością robi wrażenie. Zobaczcie, jak wyglądał.

📢 Ogromne zamieszanie w Teatrze Słowackiego. Marszałek planuje ogłoszenie konkursu na dyrektora Zarząd Województwa Małopolskiego planuje ogłosić konkurs na następcę dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie, Krzysztofa Głuchowskiego. Nazwisko nowego dyrektora mamy poznać w październiku. Decyzja ta wywołała protesty wśród członków załogi Teatru im. Słowackiego, związki zawodowe instytucji bowiem już na początku czerwca wysłały do marszałka pisma rekomendujące obecnego dyrektora na kolejną kadencję. Dodatkowo, od ponad 500 dni toczy się procedura odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska. Głuchowski mówi o mobbingu i zamiarze wstąpienia na drogę prawną. 📢 Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY] Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się?

📢 Takie banknoty musisz wymienić w 2023 roku. Nie czekaj, bo tracą wartość i ważność Wymiana banknotów to obowiązek każdego z nas. Do wymiany kwalifikują się banknoty z różnego powodu. Z pewnością każdy z nas miał do czynienia z którymś z nich. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 79 w Pobiedniku Wielkim. Jedna osoba poszkodowana Do wypadku doszło w czwartek, 29 czerwca w Pobiedniku Wielkim w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana. Zespół ratownictwa medycznego odtransportował do szpitala rannego uczestnika wypadku. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Bad Homburg 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 250 w Bad Homburg.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Bad Homburg 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 250 w Bad Homburg. 📢 Te znaki zodiaku piją najwięcej alkoholu. Te osoby mają największą skłonność do picia. Zobacz zestawienie Osoby o których znakach zodiaku piją najwięcej alkoholu? Na podstawie astrologii możemy się dowiedzieć, czy osoby spod pewnych znaków zodiaku często piją alkohol. Te znaki zodiaku mają największe skłonności alkoholowe.

📢 Wielka zmiana na Kazimierzu. Rewolucja w organizacji ruchu przy Placu Wolnica. Na środku skrzyżowania rosną dziwne konstrukcje Od środy, 28 czerwca, wprowadzono nową organizację ruchu na jednym z najważniejszych miejsc Kazimierza – skrzyżowaniu u zbiegu ulic Bocheńskiej, Bonifraterskiej, Mostowej i placu Wolnica. Samochodem już nie można przejeżdżać z placu prosto w ul. Mostową. Łatwiej za to poruszać się tam rowerem czy pieszo, ponieważ zmniejszyła się liczba aut. Na środku dawnego skrzyżowania trwają prace przy budowie nowego skweru - na razie instalacje pod przyszłą konstrukcję budzą zdziwienie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Ceremonia zamknięcia igrzysk europejskich w Krakowie. Zostały bilety tylko w kilku sektorach. Jakie ceny? Trwa sprzedaż biletów na ceremonię zamknięcia Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Wieczór uświetnią występy gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Wydarzenie odbędzie się 2 lipca na Stadionie Miejskim im. H. Reymana i rozpocznie się o godz. 20.30. Ceny biletów - od 30 a 100 zł, ale zostały już tylko w wejściówki na kilka sektorów - za 30 zł w najgorszym miejscu, w rogu stadionu i po 60 na trybunie bocznej.

📢 Konkurs „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023” rozstrzygnięty! Nagradzamy firmy i szkoły Podczas prestiżowej gali uhonorowaliśmy laureatów II edycji ekokonkursu „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”. Co zrobić, by zminimalizować degradację środowiska naturalnego, ale jednocześnie rozwijać firmę? Oni to nie tylko wiedzą, ale już stosują. 📢 Friz i Wersow pokazali córkę. Wersow urodziła w Szpitalu "Ujastek"! Po miesiącach wyczekiwania, fani Friza oraz Ekipy doczekali się! Para influencerów w najnowszym filmie na YouTube zaprezentowała najmłodszego członka Ekipy, czyli malutką Maję. Dziewczynka urodziła się kilka dni temu w Krakowie, w Szpitalu "Ujastek". 📢 Ranking miast gdzie złodzieje, włamywacze i oszuści mają żniwo. Jak wypada Kraków? Statystyki wskazują, że mamy w Polsce wzrost liczby przestępstw przeciwko mieniu w 2022 roku. W ramach odpowiedzi m.in. na te statystyki, eksperci największej w Polsce multiagencji ubezpieczeniowej Unilink opublikowali raport „Nawigator Ubezpieczeniowy - Mapa Przestępczości w Polsce” z rankingiem 100 najbardziej niebezpiecznych regionów w Polsce, w których ryzyko kradzieży dobytku jest bardzo wysokie.

📢 Trasa Wolbromska. Prosta jak strzała wylotówka z Krakowa. Budowa na zdjęciach z drona Zakres budowy Trasy Wolbromskiej, którą Miasto realizuje wspólnie z Województwem Małopolskim, najlepiej widać z góry. Droga wkradła sie między zieleń i osiedla, ale jej prosta nitka aż kusi by szybko wydostać się z Krakowa na północ. Prace postępują, widać dokładnie zarys jezdni, ronda, wiadukty. Choć ciągle to niewyasfaltowana nitka przez prerię. Prace jednak trwają i mają szansę zakończyć się, choćby częściowo, w przyszłym roku. Budowa jest mniej więcej na półmetku.

📢 Oto TOP 10 najlepszych uczelni w Małopolsce. Jest już Ranking Perspektyw 2023! Uniwersytet Jagielloński znów na szczycie prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw - ale nie sam. Najstarsza uczelnia w Polsce oraz Uniwersytet Warszawski - w poprzednich latach konkurujące ze sobą i "wymieniające się" na pierwszej i drugiej pozycji - tym razem wspólnie zajęły 1. miejsce. UJ uzyskał 100, a UW 99,6 punktów i oba te uniwersytety zostały okrzyknięte przez twórców rankingu 2023 najlepszymi polskimi uczelniami. Z kolei na 4. miejscu, tak jak rok temu, znalazły się ex aequo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

📢 Protest w Zabierzowie. Mieszkańcy: "Nie chcemy spłonąć we własnych domach". Sprzeciwiają się budowie osiedla w strefie przebiegu gazociągu "Nie chcemy spłonąć we własnych domach", "Mamy dzieci, chcemy żyć" - z takimi hasłami przyszli na protest mieszkańcy Zabierzowa. Zablokowali drogę krajową nr 79. Wyszli na ulice w proteście przeciwko budowie nowego osiedla. Twierdzą, że to inwestycja w niebezpiecznej odległości od gazociągu wysokiego ciśnienia. Ludzie robią zdjęcia i wskazują, że wielotonowy sprzęt jeździł bezpośrednio nad gazociągiem, co mogło spowodować jego rozszczelnienie. 📢 Prezydent Jacek Majchrowski bez wotum zaufania. Będzie referendum w sprawie jego odwołania? Rada Miasta Krakowa większością głosów (części radnych PiS i z klubu "Kraków dla Mieszkańców") nie udzieliła wotum zaufania prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu za zarządzanie miastem w 2022 roku. To już drugi rok z rzędu, w którym doszło do takiej sytuacji. Konsekwencje tego są takie, że jest prawna możliwość rozpisania referendum w sprawie odwołania prezydenta.

📢 Kraków. Fragment elewacji spadł na 18-latkę w centrum Krakowa. Poważnie ranił ją w głowę Do zdarzenia doszło w środę, 28 czerwca, w godzinach popołudniowych w centrum Krakowa, na ulicy Miodowej. Nieprawidłowo zabezpieczona elewacja jednego z budynków spadła na jednego z przechodniów. Poszkodowaną okazała się być 18-latka. 📢 WADY I ZALETY wszystkich znaków zodiaku. Kto jest inteligentny, ale pyszałkowaty, a kto porywczy, ale szczery? HOROSKOP 28.06.2023 Horoskop może podpowiedzieć wiele na temat wad i zalet danych znaków zodiaku. Warto wiedzieć, co w sobie pielęgnować, a nad czym pracować. Na przykład świadomość swojej porywczości może uchronić przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, pyszałek natomiast może przegapić wielką szansę na rozwój, chwaląc się wszystkim jeszcze niepewnym awansem. Wiesz, co jest Twoją największą zaletą? Jesteś świadom swoich wad? Przejdź do galerii i sprawdź HOROSKOP!

📢 Ta plaża w Krakowie przed wojną tętniła życiem. Teraz jej już nie ma... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia w kolorze! 28.06.2023 Krakowianie przed wojną uwielbiali wypoczywać w ciepłe dni nad Wisłą. Do momentu uregulowania rzeki w centrum Krakowa jej brzegi były bogate w przestronne plaże, które były oblegane przez plażowiczów. Zobacz zdjęcia z kolekcji Narodowego Archiwum Cyfrowego pokolorowane za pomocą sztucznej inteligencji! 📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów. Ranking lodziarni LATO 2023! Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie!

📢 Proszowice. Będzie drugi etap obwodnicy. Umowa podpisana Jest umowa na budowę II etapu obwodnicy Proszowic. Przy okazji III Sejmiku Proszowickiego podpisali ją w Proszowicach dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja i prezes zarządu Swietelsky Rail Polska Michał Więckowski. Nowa droga ma kosztować 64 miliony złotych i zgodnie z umową zostanie ukończona w połowie 2026 roku. Pierwszych prac w terenie należy się jednak spodziewać dopiero jesienią roku przyszłego. 📢 Myślenicki Klub Seniora i jego aktywny sezon zakończony "Wiankami" Myślenicki Klub Seniora zakończył rok 2022/23 „Wiankami”. Członkowie klubu spotkali się w środę (28 czerwca) na Zarabiu. Były poczęstunek, plecenie wianków, a wreszcie puszczanie ich na wodę. Była to tez okazja do podsumowania roku, którzy seniorzy spędzili nadzwyczaj aktywnie. Oprócz cotygodniowych spotkań w klubie, organizowali różne okolicznościowe imprezy i wyjazdy w różne zakątki Polski.

📢 Skandaliczne stwierdzenie w niemieckich mediach. Wyrażenie "polskie obozy koncentracyjne" po raz kolejny pojawiło się na jednym z portali Skandaliczne stwierdzenie "polskie obozy koncentracyjne" po raz kolejny znalazło się w niemieckich mediach. Jedna z tamtejszych gazet w ten właśnie sposób określiła niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau po wycieczce, którą odbyli do niego niemieccy uczniowie. 📢 Ostatni rocznik księży wyświęconych przez kard. Karola Wojtyłę w 1978 roku przechodzi na emeryturę Podczas uroczystej mszy świętej, która została odprawiona 26 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej głos zabrał rektor seminarium, ks. Michał Kania, który podkreślał, że w tym dniu zebranych gromadzi wdzięczność. Dodał również, że wszyscy zgromadzili się w duchu radości i wdzięczności za wszelkie dobro, które stało się udziałem Archidiecezji Krakowskiej za przyczyną księży emerytów. – Wasza obecność, służba, modlitwa i doświadczenie są bardzo potrzebne Kościołowi krakowskiemu. Dziękujemy za wszystkie lata służby dla Kościoła i modlimy się, by nie zabrakło wam sił, by dalej służyć – powiedział. W uroczystej mszy św. brali udział księża Archidiecezji Krakowskiej, którzy w tym roku przechodzą na emeryturę i należą do ostatniego rocznika wyświęconego przez kard. Karola Wojtyłę w 1978 r.

📢 Miechów. Rozpoczęli lato Wiankami i strefą kibica Dużo się ostatnio działo na terenie parku miejskiego w Miechowie. Mieszkańcy po raz drugi uczestniczyli w Wiankach i po raz pierwszy w strefie kibica zorganizowanej z okazji III Igrzysk Europejskich Kraków 2023. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 26.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Najmodniejsze dzielnice Krakowa, w których kiedyś rządził przemysł. Te miejsca zmieniły się nie do poznania Lata mijają, a Kraków nieustannie zmienia się na naszych oczach. Wiele dzielnic przeszło nieprawdopodobne zmiany. Miejsca, w których rządził przemysł dzisiaj często są luksusowymi i modnymi dzielnicami, pełnymi apartamentów i biurowców. Niektórzy takiego Krakowa nie są w stanie sobie wyobrazić. Dzisiaj zapraszamy was w podróż w czasie. Zobaczcie jak kiedyś wyglądały słynne dzielnice Krakowa, takie jak Zabłocie, Czyżyny czy Bieżanów, a jak wyglądają dzisiaj. 📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium.

📢 Protest mieszkańców Zabierzowa. Zablokowali drogę, domagają się budowy obwodnicy. "Dość czekania, czas działania". Zobacz nowe zdjęcia Mieszkańcy Zabierzowa wyszli na drogę krajową. Protestowali. "Chcemy obwodnicy!", Dość czekania, czas działania" - wykrzykiwali blokując drogę. W czwartek, 15 czerwca chodzili po przejściu dla pieszych w okolicy skrzyżowania z ul. Willową. 📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII.

