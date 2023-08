Przegląd prasy 1.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? [1.08.2023]”?

Prasówka 1.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? [1.08.2023] Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli.

📢 Tak wyglądał ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości [1.08.2023] Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem.

📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [zdjęcia - 1.08.2023 r.] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

Prasówka 1.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taką Czternastą Emeryturę otrzymają seniorzy w 2023 roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto [1.08.2023] Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów [1.08.2023] Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny [1.08.2023] Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [1.08.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa [1.08.2023] Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu [1.08.2023] Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [1.08.2023] Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku. 📢 Samorządowe szkoły podstawowe na medal. 21 podstawówek w Krakowie, w których najlepiej zdano egzamin ósmoklasisty 2023 Opublikowaliśmy już ogólne zestawienie szkół podstawowych w Krakowie, które mogą się poszczycić najlepszymi średnimi wynikami z egzaminu 8-klasisty 2023. W tym rankingu - jak się okazało - wysokie pozycje okupują w większości szkoły prywatne, społeczne, katolickie. Teraz natomiast przygotowaliśmy zestawienie, które prezentuje wyłącznie krakowskie podstawówki samorządowe (czyli prowadzone przez miasto Kraków) - te, w których tegoroczny egzamin 8-klasisty poszedł uczniom najlepiej. Informacje o 21 takich szkołach zamieszczamy na kolejnych slajdach.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 w Krakowie. Wiemy, w których podstawówkach uczniom poszło najlepiej Krakowscy ósmoklasiści należą do najlepszych w województwie, jak i w całym kraju - pokazują to również tegoroczne średnie wyniki egzaminu, który zamyka etap edukacji w szkole podstawowej. Ale można już także sprawdzić, które dokładnie szkoły w stolicy Małopolski wiodą prym i które wpłynęły na tak dobrą średnią dla Krakowa z egzaminu ósmoklasisty. Na pierwszą osiemnastkę placówek z najwyższymi wynikami - podobnie zresztą jak rok temu - składają się w zdecydowanej większości nie szkoły samorządowe, lecz prywatne, społeczne czy katolickie.

📢 Tak mieszkają i żyją Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". Para jest już po ślubie! Zobaczcie nowe zdjęcia z posiadłości 31.07.2023 Michał Tyszka to jeden z uczestników 9. edycji „Rolnik szuka żony”. W programie znalazł to, czego szukał, czyli miłość. Związał się z Adrianna Jasiczek pochodzącą z Łodzi. W finałowym odcinku okazało się, że para jest już po zaręczynach. Młodzi zamieszkali razem, a teraz są już po ślubie! Jak wygląda wspólne gniazdko Michała i Adrianny? Mamy zdjęcia z posiadłości w której mieszkają. Zobaczcie w galerii.

📢 Ostrów. To był już ostatni w tym roku lawendowy weekend To już koniec lawendowego sezonu w Ostrowie. Po sześciu tygodniach „Ogród pełen lawendy” został zamknięty dla zwiedzających na blisko rok. W tym czasie odwiedziły go tysiące osób z niemal całej Polski. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [31.07] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 31.07.2023 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa.

📢 Wakacje 2023 zaledwie 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [31.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Kozłów. Szukali marihuany, znaleźli broń i amunicję Miechowscy policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich, znajdującą się na terenie gminy Kozłów. Przy okazji przeszukania posesji natknęli się jednak na nielegalną broń i amunicję do niej. 📢 Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Ważny moment dla nowej zakopianki z Krakowa do Myślenic. Kto opracuje przebieg budzącego wielkiego emocje odcinka drogi S7? Pięć firm złożyło oferty na opracowanie prac przygotowawczych dla przyszłej S7 pomiędzy Krakowem i Myślenicami. Najtańsza oferta wyniosłą ok, 16,6 mln zł, a najdroższa 40 mln zł. Budżet GDDKiA na ten etap prac to 22 mln zł. - Najkorzystniejszą z nich wybierzemy po weryfikacji przez Komisję przetargową złożonych dokumentów - mówi Monika Skrzydlewska, z krakowskiego oddziały GDDKiA.

📢 Nowe Brzesko. Uczcili pamięć o partyzantach na strzelnicy Blisko czterdzieści osób rywalizowało na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Nowym Brzesku w zawodach strzeleckich z okazji 79. rocznicy powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Od kilkunastu lat patronami miejscowego koła LOK są uczestnicy tamtych wydarzeń, które w Nowym Brzesku są określane mianem Powstania Lipcowego. 📢 W stawie Dąbskim w Krakowie trwa odłów raków luizjańskich. Zagrażają naszym rodzimym gatunkom W okresie od 19 lipca do 20 listopada w stawie Dąbskim prowadzone będą odłowy inwazyjnego gatunku obcego – raka luizjańskiego. Zagraża on rodzimym gatunkom raków poprzez przenoszenie dżumy raczej oraz konkurencję o siedlisko. - Ma to bardzo duże znaczenie dla ochrony rodzimych raków (rak szlachetny i rak błotny) oraz w szczególności dla ochrony płazów, które nie mają szans przeżyć w miejscach występowania raka luizjańskiego - przypominają urzędnicy.

📢 Tour de Pologne 2023: trasa, mapa, program minutowy wszystkich siedmiu etapów. Gdzie kolarze jadą dzisiaj? Start w Poznaniu, meta w Krakowie Tour de Pologne 2023 zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 4 sierpnia. Trasa wyścigu prowadzi z Poznania do Krakowa. Gdzie oglądać dzisiaj zawodników? Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje o największej kolarskiej imprezie w naszym kraju: trasa, mapa, program minutowy przejazdu zawodników. 📢 3. etap Tour de Pologne. Górska jazda na trasie Wałbrzych - Duszniki-Zdrój [MAPA, PROGRAM] Na 3. etapie Tour de Pologne przed kolarzami będzie nie lada wyzwanie. Do pokonania mają ponad 160 km po górzystym terenie na południu Polski: Wałbrzych - Duszniki-Zdrój. Sprawdź, gdzie można oglądać i dopingować kolarzy - oto mapa 3. etapu (a także samego startu i mety), program minutowy przejazdu.

📢 W Krakowie powstanie nowy kompleks basenów Clepardii. Miasto zarezerwowało pieniądze na budowę. Zobacz nowe wizualizacje Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przygotował przetarg na realizację pierwszego etapu kompleksu basenów krytych i otwartych KS Clepardia przy ulicy Mackiewicza. Plany są takie, by pierwszy etap inwestycji rozpocząć jeszcze w tym roku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć nowe wizualizacje planowanego kompleksu basenów przy ul. Mackiewicza. 📢 Kraków. Remont torowiska na rondzie Mogilskim. Wyłączają tunel tramwajowy Trwają prace serwisowe torowiska na rondzie Mogilskim. W poniedziałek, 7 sierpnia, rozpocznie się wymiana krzyżownic i rozjazdów od strony tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. W związku z tym wyłączony zostanie ruch tramwajowy w tunelu oraz w relacji ul. Lubicz – ul. Mogilska. 📢 Ostrów. Przypomnieli jak wyglądały żniwa, gdy nie było kombajnów Jak kosić zboże sierpem, a jak kosą. Co to są powrósła, mendle i woszty. Tego wszystkiego można było się dowiedzieć w niedzielę, podczas minifestiwalu żniwnego w Ostrowie. Kto chciał, mógł samemu wziąć do ręki sierp lub kosę i sprawdzić, jak się kiedyś żniwowało.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 31.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Jaką biżuterię wybrać, by nie dodać sobie lat? Oto 20 błyskotek, których powinnaś unikać w dojrzałym wieku Biżuteria to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że ona także może ci dodać lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki, takie jak kolczyki, broszki, czy naszyjniki.

📢 Trendy, które zmieniają nasze domy. Te meble mają styl i są ponadczasowe. Zobacz! Aktualne trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz pokazują, jak w ostatnim czasie zmieniają się nasze domy. Teraz z większą świadomością podchodzimy do urządzania wnętrz, wybierając solidne, funkcjonalne meble o ponadczasowym wzornictwie. Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2023, a jednocześnie zostanie z nami na lata? 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Co to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 31.07.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Pożar w centrum Krakowa. Płonął zabytkowy budynek znany wśród mieszkańców. Tu było kino Młoda Gwardia i klub nocny Ermitaż Chociaż dzisiaj to już pustostan, kiedyś tętniło tam życie. W niedzielę, 30 lipca tuż przed godziną 15. doszło do pożaru zabytkowego budynku w samym centrum Krakowa - na ulicy Lubicz. Z ogniem walczyło dziewięć zastępów straży pożarnej. Około 17.40 sytuację udało się opanować, jednak działania strażaków na miejscu trwały blisko 7 godzin, a zakończyły się po godzinie 21.30. Jak informowała straż pożarna, pożar zajął dwa piętra budynku, a ogień strawił wyposażenie nagromadzone w nim. Na szczęście nikt nie został poszkodowany ani ranny. Tymczasem przypominamy jaka była historia tego miejsca. 📢 Horoskop dzienny na 3 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 3 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 1 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 1 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 31 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 31 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 82. Współpraca z grupą przestępczą. Streszczenie odcinka [04.08.23] Niemal wszyscy domownicy cieszą się z powrotu Seher. Dziewczyna nie wie jednak, że już niedługo będzie miała poważne problemy. Dlaczego? Czy prokurator ma dla zatrzymanej Kiraz dobre wiadomości? Przeczytaj poniższe streszczenie 82. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 83. Pragnienie zabicia siostry. Streszczenie odcinka [07.08.23] Okazuje się, że pobyt w areszcie to nie jedyny problem Kiraz. Tymczasem Seher również zostaje zatrzymana. Dlaczego nie udało się jej uwolnić? Przeczytaj streszczenie 83. odcinka "Dziedzictwa" już teraz. 📢 Dziedzictwo odc. 87. Zmuszanie do ślubu. Streszczenie odcinka [11.08.23] Na jaw wychodzą nowe fakty. Seher dowiaduje się o podstępie Yamana. Jak zareaguje? Tymczasem Ali jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Co się dzieje? Przeczytaj streszczenie 87. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 88. Stan Kiraz jest naprawdę ciężki. Streszczenie odcinka [14.08.23] Kiraz od razu po postrzeleniu jedzie do szpitala. Jej stan z każdą minutą się pogarsza. Jak na te wiadomości zareaguje Begum? Kto powróci do kraju i wywoła zaniepokojenie Yamana? Już teraz przeczytaj streszczenie 88. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 90. Yaman nie ma dachu nad głową. Streszczenie odcinka [17.08.23] Yaman wpada w kłopoty i nie może wrócić do rezydencji. Z kolei Begum spotyka brata Kiraz. Co się stanie? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 90. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 151. Justo kocha Manuelę. Streszczenie odcinka [09.08.2023] Justo szczerze rozmawia z Manuelą. Jest świadomy tego, że kobieta nie darzy go wielkim uczuciem. Z kolei Susana trzyma dystans wobec Claudia. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 151. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 152. Nagroda za tajemniczą skrzynię. Streszczenie odcinka [10.08.2023] Servando oraz Paciencia odkrywają tajemniczą skrzynię. Ktoś oferuje za nią sporą nagrodę. Tymczasem Manuela ma mętlik w głowie. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 152. odcinka "Akacjowej 38" już teraz. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 153. Kogo kocha Manuela? Streszczenie odcinka [11.08.2023] German próbuje przygotować się do rozmowy z Manuelą. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ mężczyzna ma wiele obaw. O co chodzi? Już teraz przeczytaj streszczenie 153. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 157. Próba odnalezienia córki. Streszczenie odcinka [17.08.2023] German nada nie ufa Justowi i mówi o tym Manueli. A co ona na to? Czego oczekuje od męża? Już teraz przeczytaj streszczenie 157. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 31.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 31.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Zakazany owoc odc. 277. Konieczność sprzedania biżuterii. Streszczenie odcinka [09.08.23] W holdingu dochodzi do afery. Co stanie się podczas jubileuszu firmy? Tymczasem jedna z kobiet zostaje zmuszona do sprzedaży biżuterii. Co zrobi z pieniędzmi, które otrzyma? Przeczytaj streszczenie 277. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 31.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 31.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 31.07.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Kraków. Duże zmiany na remontowanej al. 29 Listopada. Dla kierowców dobre i złe Przebudowa al. 29 Listopada wchodzi w kolejne fazy prac. Dużo się dzieje na placu budowy, co powoduje zmiany w ruchu. Kierowcy mogą czuć się zaskoczeni, pozytywnie i negatywnie. Pierwsze zmiany już 31 lipca, a kolejne 3 sierpnia. Wybraliśmy się na miejsce, by pokazać wam jak wygląda obecnie rozkopana 29 Listopada i jaki jest postęp inwestycji.

📢 Od 1 sierpnia nowe możliwości podróżowania po Krakowie. Zacznie obowiązywać bilet na tramwaje, autobusy i pociągi Od 1 sierpnia w Krakowie i aglomeracji będzie obowiązywał miesięczny bilet metropolitalny. Jego posiadacze będą mogli jeździć zarówno tramwajami i autobusami jak również pociągami. 📢 Przyszłość Białych Mórz w Krakowie. Co zrobić z milionami ton odpadów, żeby mógł powstać park dla mieszkańców? Magistrat zleci badania Miasto chce zbadać grunt na Białych Morzach, żeby wiedzieć, czy odpady po Krakowskich Zakładach Sodowych Solvay nie zagrażają zdrowiu mieszkańców. Wyniki podpowiedzą również krakowskim urzędnikom, jakie inwestycje mogą przeprowadzić na tym obszarze w ramach budowy parku miejskiego dla krakowian. Ma powstać na części niezagospodarowanych stawów osadowych, gdzie składowano pofabryczne odpady. Z dokumentów Państwowego Instytutu Geologicznego sprzed lat wynika, że jest ich tam ok. 5 mln ton. Ale to dane z 2005 r., a trzeba nowych, by miasto mogło bezpiecznie przeprowadzić inwestycję.

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Polonią Warszawa Druga kolejka, pierwsze zwycięstwo Wisły Kraków, która ograła Polonię Warszawa na jej terenie 3:2. I mnóstwo nerwów w krakowskiej ekipie, bo mecz trzymał w napięciu do ostatnich sekund, choć „Biała Gwiazda” powinna tak naprawdę załatwić sprawę już w pierwszej połowie. Czas na wnioski po meczu Wisły przy ul. Konwiktorskiej. 📢 Święto czosnku. Niebywałe warzywo, promocja kulinarnych tradycji i ludowej kultury na skalę Małopolski Zjechali do Prandocina w gminie Słomniki producenci czosnku, chwalili się najdorodniejszymi główkami, a wytrawni kucharze i kucharki z dwóch gmin dali popisy swoich umiejętności. Aż trudno uwierzyć co można zrobić z czosnku. Od dań mięsnych, rybnych, warzywnych, poprzez pierogi, sosy po desery, nawet czekoladki - wszystko z czosnkiem. Bo w Prandocinie odbywało się XIII Małopolskie Święto Czosnku. To produkt regionalny, który jest dumą dwóch gmin Słomniki w powiecie krakowskim i Radziemice w powiecie proszowickim.

📢 Najlepsze memy o kotach. Oto władcy naszych domów. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 II liga piłkarska. Hutnik Kraków z meczu z Radunią Stężyca wraca z punktem i niedosytem W meczu 2. kolejki II ligi piłkarskiej, rozegrany w niedzielę 30 lipca 2023 r., Hutnik Kraków na wyjeździe zremisował z Radunią Stężyca. Goście przez większość spotkania grali w liczebnej przewadze, ale nie obronili prowadzenia.

📢 Uniejów Rędziny. Wiadukt będzie gotowy już we wrześniu? Budowa wiaduktu nad linią LHS w Uniejowie Rędzinach może zakończyć się kilka miesięcy przed planowanym terminem. W tej chwili trwają już przygotowania do ułożenia asfaltu na przeprawie.

📢 Horoskop dzienny na 2 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 2 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Mieszkańcy Nowej Huty licznie przybyli na osiedlowy festyn z potańcówką Ciepłe niedzielne popołudnie było świetną okazją dla mieszkańców Nowej Huty, by się spotkać na osiedlowym festynie. 30 lipca o godz. 15.00 w Wyciążach na terenie LKS Błyskawica przy ul. Podstawie 6a rozpoczął się „Dzień Wyciąż”. Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji, a wśród nich: występy artystyczne, pokaz iluzji w wykonaniu Damiana Spętanego, a także zabawa taneczna z zespołem "Secret Band". Gwiazdą wieczoru będzie z kolei gwiazda disco polo - Czadoman.

📢 Pożar pustostanu w samym centrum Krakowa. Z ogniem walczyło dziewięć zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest już opanowana Niespokojne popołudnie w samym centrum Krakowa. Jak udało nam się dowiedzieć od dyżurnego straży pożarnej, tuż przed godziną 15.00 doszło do pożaru dwóch pięter pustostanu na ulicy Lubicz. Na miejscu pracowało dziewięć zastępów straży pożarnej. Występowały też chwilowe utrudnienia w ruchu. Około godz. 17.40 sytuacja była już opanowana. Pożar nie rozprzestrzenił się dalej. Spaleniu uległo wyposażenie nagromadzone w budynku. Nie było osób poszkodowanych ani rannych.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców 30.07.2023 W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z wyludnianiem się. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja w ciągu 20 lat skurczyła się aż o 36 procent. Ogromny problem mają także inne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 33,9 procent) i Jastarnia (spadek o 33,3 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: ceny i zdjęcia 30.07.2023 Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu. 📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów na LATO 2023! 30.07.2023 Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie!

📢 Ta plaża w Krakowie przed wojną tętniła życiem. Teraz jej już nie ma... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia w kolorze! 30.07.2023 Krakowianie przed wojną uwielbiali wypoczywać w ciepłe dni nad Wisłą. Do momentu uregulowania rzeki w centrum Krakowa jej brzegi były bogate w przestronne plaże, które były oblegane przez plażowiczów. Zobacz zdjęcia z kolekcji Narodowego Archiwum Cyfrowego pokolorowane za pomocą sztucznej inteligencji!

📢 Proszowice. Pechowy sparing Proszowianki i Promienia. Trener odwieziony z boiska karetką W sobotnim meczu sparingowym Proszowianka pokonała na własnym boisku Promień Przeginia 3:2. Potyczka zostanie jednak zapamiętana głównie z powodu urazu, jakiego doznał asystent trenera gospodarzy Mariusz Głąbicki. Z boiska został odwieziony karetką do szpitala z połamanymi żebrami. 📢 Kraków. One nadal czekają na kochający i bezpieczny dom. Schronisko KTOZ jest pełne zwierzaków, które może czekają właśnie na Ciebie Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami każdego dnia apeluje o adopcję milusińskich, których ma pod swoją opieką. Niektóre psy czy koty są na ulicy Rybnej zaledwie od kilku dni. Jednak zdarzają się też takie przypadki, gdy zwierzaki czekają na kochający i bezpieczny dom już od wielu lat. My jednak nie tracimy nadziei i wierzymy, że każde z nich trafi kiedyś do odpowiedzialnego opiekuna, który da im wymarzona dach nad głową.

📢 Proszowice. Przez miasto przeszedł kolejny Marsz Rzeczpospolitej Partyzanckiej Kilkadziesiąt osób przeszło przez Proszowice dla upamiętnienia 79. rocznicy powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Tradycyjnie odwiedzili miejsca pamięci, poświęcone wydarzeniom z czasów II wojny światowej, gdy okolice Proszowic i Kazimierzy Wielkiej przez około dwa tygodnie były wolne od okupantów. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [30.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Symulacja śmiertelnego wypadku z Mostu Dębnickiego w wyniku, którego zginęło czterech mężczyzn 30.07.2023 Na kanale YouTube - "Bitwy Drogowe" pojawiła się szczegółowa analiza tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy 15 lipca w okolicach Mostu Dębnickiego. W jego wyniku śmierć poniosło czterech młodych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat. Autorami filmu są właściciele firmy Crashlab, która zajmuje się m. in. oględzinami miejsc zdarzeń drogowych. Eksperci w blisko 15 minutowym filmie starają się wyjaśnić, w jaki sposób doszło do wypadku, który wstrząsnął całym miastem. Przypominamy jednak, że w sprawie wypadku prokuratura cały czas prowadzi śledztwo. 📢 7. etap Tour de Pologne 2023. Trasa ostatniego dnia wyścigu to Zabrze - Kraków. Oto mapa i program minutowy Ostatni, 7. etap Tour de Pologne rozegrany zostanie na trasie Zabrze - Kraków. W piątkowy wieczór 4 sierpnia pod Wawelem poznamy zwycięzce jubileuszowej edycji TdP. Zobacz, gdzie można oglądać i dopingować kolarzy, oto mapa trasy i program minutowy wielkiego finału Tour de Pologne.

📢 4. etap Tour de Pologne: mapa i plan minutowy przejazdu kolarzy na trasie Strzelin - Opole Trasa 4. etapu Tour de Pologne 2023 wiedzie ze Strzelina do Opola. Uczestnicy do pokonania będą mieć prawie 200 km po mało wymagającym terenie. W programie są m.in. trzy widowiskowe lotne premie. Sprawdź, gdzie dopingować kolarzy, jak wygląda mapa, trasa przejazdu i program minutowy rywalizacji 2 sierpnia. 📢 Tour de Pologne 2023: mapa, trasa, program minutowy, plan przejazdu 2. etapu (Leszno - Karpacz) etap Tour de Pologne 2023, w niedzielę 30 lipca, rozpocznie się w Lesznie, a zakończy w górskim Karpaczu. Zawodnicy do pokonania będą mieli ponad 200 km i wymagające podjazdy. Poniżej mapa, trasa (plan startu i mety) oraz program minuty przejazdu na tym etapie TdP.

📢 5. etap Tour de Pologne. Górska jazda na trasie Pszczyna - Bielsko-Biała. Oto mapa, program przejazdu Piąty etap Tour de Pologne: Pszczyna - Bielsko-Biała to znów konkretne góry, tym razem Beskidy. Rywalizacja w środę 2 sierpnia trwać będzie przez prawie 200 km. Sprawdź mapkę, program minutowy i plan przejazdu kolarzy. 📢 Dziedzictwo odc. 85. Yaman chce wyznać prawdę Seher. Streszczenie odcinka [09.08.23] Ali pragnie pomóc Kieraz, aby brat jej nie odnalazł. Z kolei Yaman chce wyznać Seher prawdę. Czy kobieta dowie się, że to przez niego miała kłopoty? Już teraz przeczytaj streszczenie 85. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Małopolskie Święto Czosnku pod Krakowem. Promują tradycję kulinarną i rodzimą kulturę ludową XIII Małopolskie Święto Czosnku odbędzie się w tym roku w niedzielę, 30 lipca w Prandocinie w gminie Słomniki przy współpracy z gminą Radziemice. Oba te samorządy od lat stawiają sobie za cel promocję czosnku - tutejszego produktu regionalnego. Święto staje się coraz bardziej rozpoznawalne. Jego organizowanie przerwała pandemia, teraz wraca z wieloma atrakcjami.

📢 Tour de Pologne 2023 - 1. etap Poznań - Poznań. Trasa, mapa, program minutowy przejazdu etap Tour de Pologne 2023 odbędzie się w sobotę, 29 lipca. Kolarze ruszą z Poznania i także tam będą później walczy na mecie. Oto trasa, mapa etapu i program minutowy przejazdu peletonu przez Wielkopolskę. Start - w samo południe. 📢 Na Rynku w Proszowicach świętowali policjanci. Były odznaczenia i awanse Na płycie Rynku w Proszowicach odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Święta Policji. Podczas uroczystości funkcjonariusze z proszowickiej jednostki otrzymali odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Wesele w Bramie Krakowskiej w Ojcowskim Parku Narodowym. Prezentowali zwyczaje, przyśpiewki i smakołyki Wesele w Ojcowie tym razem nie jako balet, ale widowisko przywołujące najpiękniejsze obyczaje weselne zorganizowano w Ojcowie. Jak przystało na dawne wesele Państwo Młodzi, drużbowie i goście oraz obsługa weselna byli w krakowskich strojach, jeździli ozdobionymi wozami. Wykonawcy prezentowali obrzędy, przyśpiewki, tańce i smakołyki z dawnych lat. Przypominali jak dawniej wyglądało wesele wiejskie. 📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym! 📢 Krakowski "Manhattan" w nocnej scenerii. Zobacz, jak wygląda rozświetlone osiedle Avia. Zdjęcia z lotu ptaka Jadąc wieczorem ul. Izydora Stella-Sawickiego nie sposób nie zauważyć rozświetlonego osiedla Avia, które jest symbolem gęstej zabudowy Czyżyn, jak i całego Krakowa. Miejsce to nazywane jest krakowskim Manhattanem. Wszystko przez wysokie, 15-piętrowe bloki oraz bardzo ciasną zabudowę wielkiego osiedla, które w całości powstało na "wuzetkach", czyli warunkach zabudowy. Mimo mankamentów mieszkańcy osiedla chwalą sobie warunki życia - jest dużo lokali usługowych, są przedszkola i place zabaw. Każde wolne od betonu miejsce zajmuje zieleń. Zobaczcie, jak Avia wygląda w nocnej scenerii.

📢 6. etap Tour de Pologne 2023. Oto mapa, trasa i program jazdy indywidualnej na czas w Katowicach W programie Tour de Pologne 2023 nie mogło zabraknąć jazdy indywidualnej na czas. Tym razem będzie ona podczas 6. etapu w Katowicach. Zobacz trasę i mapę (także startu i mety) czwartkowej "czasów" największego kolarskiego wyścigu w Polsce. 📢 Katarzyna Niewiadoma. Poznajcie piękną gwiazdę kolarstwa z Małopolski ZDJĘCIA Jako juniorka często słyszałam, że jestem za ładna, by się ścigać - wspominała Katarzyna Niewiadoma, która od kilku lat jest jedną z czołowych zawodniczek w zawodowym peletonie, a w sobotę 25 września podczas zawodów w Belgii zdobyła brązowy medal mistrzostw świata elity. Jadąc na rowerze jest bardzo szybka i wytrwała. A jaka jest prywatnie? Poznajcie piękną gwiazdę kolarstwa z Małopolski. Informacje o jej pasjach znajdziecie poniżej, a wyjątkowe zdjęcia w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wyglądali cudownie! Zobacz zdjęcia ze ślubów sportowych gwiazd Śluby polskich gwiazd sportu. Jak wyglądali sportowcy w jednym z najważniejszych dni w ich życiu? Zobacz piękne kreacje pań i szykowne stroje panów. Niektórzy na ślubnym kobiercu pojawili się w tradycyjnych strojach. W galerii znajdziecie zarówno prywatne zdjęcia z uroczystości, jak i fotografie naszych reporterów.

