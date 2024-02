Przegląd prasy 10.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie. Maturzyści z Witosówki na swój bal wybrali Margeritę”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie. Maturzyści z Witosówki na swój bal wybrali Margeritę Maturzyści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie na swój wielki bal studniówkowy wybrali się do Hotelu Margerita w Modlnicy w gminie Wielka Wieś. Zabawę w uroczej, dwupoziomowej sali zorganizowali 9 lutego 2024 roku. Było wtedy 86 dni przed maturą, ale to wciąż jeszcze tysiące godzin, więc czas na oderwanie się od nauki, odpoczynek i wyśmienitą zabawę.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.02.24

📢 Studniówka 2024. Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie bawili się w Starej Zajezdni Studniówka krakowskiego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego została zorganizowana w piątek, 9 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. W ten wyjątkowy wieczór tegoroczni maturzyści zaprezentowali się w pięknych kreacjach i eleganckich garniturach. Na balu krakowskiej "ósemki" pojawiło się około 300 uczniów z 7 klas. Jak bawili się uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [10.02.2024 r.] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

Prasówka 10.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 12 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 12 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 11 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 11 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Skoki narciarskie na żywo: wyniki Pucharu Świata dzisiaj w Lake Placid. Polacy wskoczą na podium? LIVE Dzisiaj skoki w Pucharze Świata w Lake Placid, zobacz wyniki na żywo. Najlepsi na świecie zawodnicy przenieśli się do USA, gdzie w dniach 9-11 lutego 2024 rozegrane zostaną aż trzy konkursy: dwa indywidualne i jeden duetów (superteams). W stawce są oczywiście reprezentanci Polski, zobacz, jakie wyniki dzisiaj uzyskali dziś w PŚ w skokach narciarskich.

📢 Droga S1 przebija się przez Beskidy i nabiera kształtów. Dla kierowców z Małopolski stanie się bramą na południe Europy. Zdjęcia z powietrza Budowa obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1 to jedna z kluczowych inwestycji na południu Polski. Wraz z brakującym odcinkiem "jedynki" od Mysłowic do Bielska, której realizacja także trwa, stanie się dla kierowców z Małopolski zachodniej bramą na południe Europy. Zobaczcie galerię ze zdjęciami trasy z powietrza na początku stycznia 2024 udostępnionymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Wstyd w centrum Krakowa. Zabytkowe ruiny fortu na rondzie Mogilskim zmieniły się w totalną ruinę. Codziennie przechodzą obok tysiące osób Dziury w daszkach, pozrywana papa, rozsypujące się ceglane mury, bazgroły na ścianach - tak dziś wyglądają pozostałości fortu "Lubicz" na rondzie Mogilskim. Ten przykry widok widoczny jest od środka ruin. Na zewnątrz obiekt zarośnięty jest bluszczem, a zabezpieczenia ruin są na tyle wysoko, że nie widać ich dewastacji. Zarząd Dróg Miasta Krakowa już od dwóch lat stara się o pieniądze na remont zabezpieczeń. Co ciekawe, pozwolenia na budowę jest ważne do 2025 r. a pieniędzy zarezerwowanych na ten cel wciąż nie ma.

📢 Nie żyje Aleksander Fabisiak, aktor Starego Teatru w Krakowie. Miał 78 lat. Grał też m.in. w kultowych "Psach" Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Aleksandra Fabisiaka – aktora teatralnego i filmowego, od 1967 r. przez 45 lat związanym ze Starym Teatrem w Krakowie - poinformowała w piątek placówka. Aktor miał 78 lat. Szerszej publiczności znany był m.in. z roli prokuratora Nawrockiego w kultowych "Psach". 📢 Rolnicy protestują w Miechowie. Długi zator na drodze ekspresowej S7 Około godziny 15 rozpoczął się protest rolników w Miechowie. Według szacunków organizatora, w wydarzeniu bierze udział około trzystu ciągników. Poruszając się w trzech kolumnach powodują utrudnienia zarówno w rejonie starej siódemki jak i drogi ekspresowej S7. Problemy z poruszaniem są też na ulicach i obwodnicy miasta.

📢 Kraków. Miał być sprzedany, a zostanie wyremontowany. Rewitalizacja Fortu 31 "św. Benedykt" ruszy już na wiosnę Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie poinformował, że na wiosnę 2024 roku zaplanowano rozpoczęcie prac dotyczących rewitalizacji Fortu 31 "św. Benedykt". Pod koniec stycznia br. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie konserwatorskie na prace dotyczące remontu elewacji wspomnianego fortu. Obecnie prowadzone jest postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę dla tego zadania. To dopiero pierwszy etap w procesie remontu i adaptacji fortu do nowych funkcji. 📢 Mandat za... mandat. Radna spod Krakowa straciła miejsce w radzie gminy. Komisarz wyborczy wydał oświadczenie Wygasł mandat radnej Marii Kotarby z gminy Mogilany. Zaczęło się od wykroczenia, złamania przepisu drogowego. Policjanci zatrzymali radną i chcieli ukarać mandatem. Gdyby po prostu przyjęła mandat, to nie "podpisałaby" na siebie wyroku - nie straciłaby mandatu radnej. Jednak tak to się nie zakończyło. Sprawa miała swój dalszy ciąg, została skierowana do sądu, a ten wydał wyrok.

📢 Wybory 2024. Prof. Stanisław Mazur, kandydat na prezydenta: Krakowianie nie mają gdzie żyć. Pora na poważną politykę mieszkaniową Zagospodarować pustostany, zatrzymać chaotyczną prywatyzację lokali miejskich, usprawnić procedury wydawania pozwoleń i rozpocząć współpracę z inwestorami w formule "lokale za grunt”, zwiększyć podaż gruntów, pełniej wykorzystać formułę "społecznych inicjatyw mieszkaniowych", spożytkować możliwości wynikające z zintegrowanych planów inwestycyjnych - to główne założenia programu kandydata na prezydent miasta Krakowa, prof. Stanisława Mazura. O swoim pomyśle dotyczącym polityki mieszkaniowej Krakowa mówił podczas piątkowej konferencji prasowej. 📢 Ponad 100 kg nielegalnego tytoniu pod Krakowem i setki sztuk papierosów. Kierowca hyundaia wpadł podczas kontroli drogowej 10 worków parcianych wypełnionych nielegalnym tytoniem wiózł mieszkaniec powiatu krakowskiego. 46-latka z tym towarem na drodze w Mogilanach zatrzymał patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Okazało się, że kierowca jadący hyundaiem przewoził ponad 100 kilogramów tytoniu. Mundurowi znaleźli u niego też 400 sztuk papierosów bez polskiej akcyzy. Usłyszał zarzut.

📢 Wielki protest rolników w Krakowie i Małopolsce. Kawalkada ciągników przejechała przez centrum miasta Wielki protest rolników trwa w całej Polsce. Sznury traktorów i innego sprzętu rolniczego wyjechały również na drogi Małopolski. Kawalkady ciągników (rolnicy zjeżdżali się z różnych kierunków) przejechały nawet przez centrum Krakowa: ronda Czyżyńskie, Mogilskie, Grzegórzeckie i Matecznego. I choć wzięło w nich udział wielu rolników - sznur traktorów wjeżdżający od Nowej Huty miał ponad kilometr długości - to wszystko poszło sprawnie i wielkiego paraliżu w samym Krakowie nie było. Świadomi sytuacji kierowcy nie pchali się w centra protestów. Korki robiły się za to pod miastem. Protestowano też na Podhalu, Sądecczyźnie i regionie tarnowskim.

📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Rolnicy z powiatu proszowickiego protestują na drodze krajowej nr 79 W piątek przed południem rozpoczął się protest rolników z rejonu Nowego Brzeska, Koszyc i Proszowic. Przybrał formę przejazdu kolumny ciągników drogą krajową nr 79 pomiędzy Nowym Brzeskiem a Koszycami. Uczestnicy wydarzenia protestują przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej oraz napływowi żywności z Ukrainy. 📢 W Krakowie starszy mężczyzna obnażał się przed kobietami w autobusie. Zatrzymali go świadkowie zdarzenia To już kolejne tego typu zdarzenie w Krakowie w ostatnich tygodniach. W czwartek, 8 lutego starszy mężczyzna obnażał się przed kobietami w autobusie. Jak podaje krakowska straż miejska, do tego nieobyczajnego i bulwersującego zachowania doszło w czwartek wieczorem w jednym z autobusów komunikacji miejskiej. Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji świadków sprawca został ujęty, przekazany strażnikom miejskim, a następnie policji.

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Szokujące fakty w sprawie zaginięcia Magdaleny Pałki z Limanowej. Kobieta najprawdopodobniej nie żyje. Policja będzie szukać ciała O tajemniczym zaginięciu Magdaleny Pałki z Limanowej mówi się od lat. Jak zeznał ówczesny partner kobieta miał wyjść po papierosy i nigdy nie wrócić. Od czasu, kiedy sprawą zainteresowało się krakowskie Archiwum X nastąpił przełom w głośnej sprawie. Policjanci właśnie wytypowali pewne miejsca, w których może być ukryte ciało. W najbliższych dniach rozpoczną się poszukiwania w terenie.

📢 Hokej - wyniki prekwalifikacji igrzysk olimpijskich. Kiedy i z kim Polacy grają w Sosnowcu? Terminarz i tabela Czas na prekwalifikacje igrzysk olimpijskich w hokeju, sprawdź wyniki i tabelę dzisiaj. Polacy powalczą 8-11 lutego 2024 roku w turnieju w Sosnowcu, ich rywalami będą trzy drużyny. Do kolejnej fazy awansuje tylko zwycięzca. Z kim i kiedy grają Polacy? 📢 Cracovia - wiosna 2024. Ci piłkarze powalczą o utrzymanie w ekstraklasie Meczem z Radomiakiem (10 lutego, godz. 15) Cracovia zacznie wiosenną część sezonu w ekstraklasie. "Pasy" znajdują się na 13. miejscu w tabeli z ledwie 3-punktową przewagą nad strefą spadkową i czeka ich ciężka walka o utrzymanie (spadają zespoły z miejsc 16 - 18). W GALERII prezentujemy kadrę Cracovii. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Poważne utrudnienia na Zakopiance. Wypadek dwóch samochodów i początek budowy kładki Dzisiejszy dzień na małopolskich drogach na pewno nie należy do najlepszych. W całym kraju w piątek, 9 lutego, od rana odbywają się protesty rolników. Dodatkowo również w piątek rozpoczęła się budowa kładki dla pieszych nad zakopianką w Mogilanach. O poranku kierowcy musieli się również liczyć z kolejnymi utrudnieniami spowodowanymi przez zderzenie dwóch samochodów osobowych na Zakopiance w Gaju - w kierunku Zakopanego. W zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat. 📢 Ślubne zwyczaje. Co przynosi szczęście, a co pecha? Lepiej sprawdź! Pierwszy taniec młodej pary, zbite kieliszki, welon panny młodej, krojenie tortu; zwyczaje związane z tym, jak przebiega ceremonia ślubna i co się dzieje na weselu - mają być zapowiedzią szczęścia i pomyślności w małżeństwie. Weselne zwyczaje i przesądy związane ze ślubem są bardzo liczne, ale czy wiecie, co zrobić, żeby nie mieć od razu dzieci albo jak sprawić, żeby mieć więcej do powiedzenia w związku? Sprawdź, jakie są zwyczaje weselne. Mogą dać do myślenia!

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 09.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Kraków. "Heksagon" wielki hangar w Czyżynach w budowie. Ma być gotowy w tym roku Projekt „Heksagon” zakłada powstanie nowoczesnej hali ekspozycyjnej typu hangarowego z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Inwestycja ta nawiązuje do historycznych planów rozwoju lotniska i do dawnego Hangaru nr 5, zniszczonego przez Niemców wycofujących się z Krakowa w styczniu 1945 roku. Jej celem jest wzmocnienie infrastruktury muzeum i wyeksponowanie blisko 40 unikatowych statków powietrznych, w tym szybowców.

📢 Ranking TOP 10 samorządowych podstawówek w Krakowie. Wkrótce start rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli! 1 marca rozpocznie się zarówno nabór do samorządowych przedszkoli, jak i rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych w Krakowie. Tego dnia zostaną uruchomione elektroniczne systemy rekrutacji. Wnioski o przyjęcie do poszczególnych placówek rodzice będą mieli składać do 29 marca. Wielu rodziców już od dłuższego czasu zastanawia się nad wyborem szkoły dla dziecka. Wskazówką mogą być wyniki egzaminu ósmoklasisty. W naszej GALERII na kolejnych zdjęciach prezentujemy te krakowskie podstawówki samorządowe, w którym ostatni taki egzamin poszedł uczniom najlepiej. 📢 TOP 10 kościołów w Krakowie według użytkowników Google. Oto najbardziej lubiane parafie w mieście według internautów Kościoły i parafie w Krakowie. Jest ich całkiem sporo. Te odwiedzane są zarówno przez wiernych jak i przez turystów. Okazje się, że w stolicy Małopolski kilka z nich wybija się na prowadzenie jako te najlepiej oceniane - najlepiej oceniane według Google, na podstawie pozostawionych opinii przez tych, którzy mieli okazje odwiedzić wybraną świątynię. Zastanawiacie się, które świątynie znalazły się w TOP 10 kościołów w Krakowie? Sprawdźcie!

📢 Jak się nie wywrócis, to się nie naucys! Oto królowie i królowe stoków. Zobacz najśmieszniejsze memy o narciarzach Narciarze na stoku to królowie życia. Stosują rewolucyjne mocowania nart, szusują w awangardowych strojach i za nic mają ograniczenia. Zresztą, wcale nie chodzi o zjeżdżanie na nartach, tylko o dobry lans! Szykują się do jazdy niczym pantera do skoku i to dosłownie. Czy strój w panterkę w tym pomoże? Zobacz najlepsze memy o narciarzach. Uśmiejesz się do łez!

📢 Najdroższe i najtańsze mieszkania w Krakowie. Oto ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie to nawet 6 tys. zł za metr kwadratowy! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 9.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 9.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 9.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Kraków. Na osiedlu Strusia wyburzono dawną spółdzielnię. Powstanie tu hotel Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów Nowa Huta znika z powierzchni Krakowa. Pod naporem dźwigów i buldożerów. W jej miejscu ma pojawić się hotel. Z budynku na os. Strusia, położonym przy ul. Okulickiego został już tylko niewielki kawałek i sterta gruzu. Kiedyś produkowano tu klosze do lamp, żyrandole, kinkiety...

📢 Ferie 2024 w Krakowie: bezpłatne lodowisko, zimowe spacery w zoo, przygoda z curlingiem i wiele kulturalnych wydarzeń Warsztaty, półkolonie, spektakle, spotkania, spacery tematyczne, oprowadzania, wspólne zabawy i wiele sportowych wydarzeń – na czas zbliżających się ferii w Krakowie zaplanowano bogatą ofertę skierowaną zwłaszcza do młodszych mieszkańców miasta. Wśród bogatego programu można znaleźć: bezpłatne ferie na lodowisku przy TAURON Arenie Kraków, zimowe zwiedzanie krakowskiego zoo, wiele wydarzeń w krakowskich instytucjach kultury, sportowe szaleństwa w Parku Wodnym, a także integrację na zorganizowanych półkoloniach dla dzieci z niepełnosprawnościami. W tym roku zimowe ferie w Małopolsce będą trwały od 12 do 25 lutego. 📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Ceny mieszkań po styczniu 2024 roku. "Używane" mieszkanie w Krakowie za 16 tys. za metr? Ani zatrzymanie szerokiego strumienia tanich pieniędzy z programu Bezpieczny Kredyt 2% ani spowodowane tym osłabienie popytu na mieszkania nie zrobiły (jeszcze?) wrażenia na właścicielach oferujących swoje mieszkania na sprzedaż. Ani ci, którzy czekają na nabywcę już od dłuższego czasu, ani ci, którzy wprowadzili swoje oferty na rynek w tym roku, nie ograniczyli apetytów cenowych. Przeciwnie - na fali ubiegłorocznych, spektakularnych wzrostów cen mieszkań, w prawie wszystkich miastach stawki wywoławcze osiągnęły poziomy wyższe niż przed miesiącem - pisze Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości. 📢 Kraków. Słynna kawiarnia jeszcze się buduje, ale do Bunkra Sztuki już zajrzeliśmy Bunkier Sztuki po trwającym przeszło trzy lata remoncie wrócił do swojej siedziby przy placu Szczepańskim. Na razie są tu gole ściany, ale jeszcze w lutym pierwsza wystawa. Przed budynkiem powstaje też konstrukcja lubianej przez krakowian kawiarni. W czwartek, 8 lutego, mieszkańcy mogli zajrzeć do Bunkra Sztuki.

📢 Kraków. Nowe autobusy mini trafiły do MPK. Pojadą na trasie Mistrzejowice - Zakole Są małe, zwrotne i mogą przejechać tam, gdzie nie mają na to szans duże autobusy. Do floty krakowskiego przewoźnika dołączyły cztery mini autobusy Automet o długości 7,4 metra. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów mogą przewieźć jednocześnie prawie 30 pasażerów, w tym 13 na miejscach siedzących. 📢 Wybory na prezydenta Krakowa. Kontrowersyjny aktywista Mateusz Jaśko przedstawił program wyborczy. Co obiecuje? Mateusz Jaśko od lat prowadzi na facebooku satyryczny profil "Co jest nie tak z Krakowem?", gdzie niejednokrotnie w niewybredny sposób krytykuje prezydenta Krakowa i lokalnych polityków z nim związanych. W listopadzie ubiegłego roku zapowiedział start w wyborach na prezydenta miasta i trzyma się tego planu, mimo że ma na koncie nieprawomocny wyrok za groźby kierowane do dziennikarza TVN (obie strony zapowiadały apelację). W czwartek, 8 lutego, Jaśko zapowiedział, że w piątek jego środowisko zgłosi komitet wyborczy do PKW i zaprezentował swój program wyborczy. Co w nim obiecuje?

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej styl zatrzymuje wzrok! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor! 📢 Emocje sięgnęły zenitu! Jedyne takie porsche na świecie zaparkowało w krakowskim muzeum W czwartek - 8 lutego - motoryzacyjne serca krakowian zabiły mocniej. Miłośnicy luksusowej marki Porsche mogli zobaczyć w Muzeum Inżynierii i Techniki pokaz jedynego na świecie takiego modelu porsche taycan. Było na co popatrzeć...

📢 Ogromne kolejki w tłusty czwartek w Krakowie. Tłumy szturmowały popularne cukiernie, pączki schodziły na pniu Tłusty Czwartek opanował Kraków i brzuchy krakowian. To jest ten dzień, dzień, w którym każdy może dać sobie dyspensę od każdej diety, na której próbuje być. Krakowianie od rana stoją w kolejkach po pączki w mieście. Te najlepsze robione przez fachowych cukierników w renomowanych piekarniach. Dla zapominalskich i spóźnialskich zostaną pączki marketowe, często suche i z plastikowego pudełka. Tłusty czwarte jest raz w roku, dajmy ponieść się kaloriom.

📢 Trzech kandydatów na stanowisko wójta Radziemic. O ile nic się nie zmieni... Trzy komitety wyborcze zamierzają wystawić swoich kandydatów do walki o fotel wójta gminy Radziemice. Wyzwanie urzędującemu włodarzowi gminy postanowili rzucić dwaj radni: jeden były, drugi obecny.

📢 Protest rolników w Krakowie. W piątek szykuje się paraliż południowo-wschodniej części miasta. Ciągniki mają dojechać niemal do centrum Z planów organizatorów protestu rolników wynika, że w piątek około południa komunikacyjny paraliż może może objąć wschodnią i południową część Krakowa. Rolnicy zapowiadają powolny przejazd ciągnikami z okolic Pobiednika Wielkiego do ronda Mogilskiego. Drugi sznur ciągników ma wyruszyć ok. godz. 10 z okolic Bochni i dojechać do ronda Antoniego Matecznego. - Tak głęboko w Kraków jeszcze nie wjeżdżaliśmy - mówi Michał Kwaśny, rolnik biorący udział w jutrzejszych protestach. 📢 W piątek rolnicy będą protestować również w Miechowie Na piątek, 9 lutego, rolnicy zapowiadają kolejną odsłonę ogólnopolskiego strajku generalnego. Również na terenie powiatu miechowskiego planowany jest protest, który po południu przyniesie utrudnienia w ruchu. 📢 Od 1 marca w Miechowie maleje opłata śmieciowa Mieszkańcy gminy Miechów od 1 marca zapłacą mniej za wywóz odpadów komunalnych. Obniżka wynosi 3 złote od osoby miesięcznie i jest efektem rozstrzygniętego w ubiegłym roku postępowania przetargowego.

📢 Hałas z autostrady A4 dokucza mieszkańcom Krakowa i Wieliczki. Domagają się naprawy starych i budowy nowych ekranów akustycznych Mieszkańcy Wieliczki i Krakowa mają dosyć hałasu. Mimo zamkniętych okien w ich mieszkaniach uciążliwości hałasowe dobiegające z pobliskiej A4 są nie do zniesienia. Mieszkańcy przygotowali specjalną petycję, w której wnioskują o wymianę i budowę nowych ekranów akustycznych na odcinku drogi A4 węzeł Bieżanów do przecięcia się drogi A4 z pociągiem do Wieliczki/okolice ul. Rakuś w Krakowie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Urząd Miasta Krakowa odnoszą się do sprawy.

📢 W piątek rusza kolejna budowa na zakopiance pod Krakowem. Kładka w Mogilanach ma powstać do listopada W piątek 9 lutego ma rozpocząć się budowa kolejnej kładki dla pieszych nad zakopianką, tym razem w Mogilanach, ale już w czwartek były wielkie utrudnienia. Na miejsce przywzieziono elementy konstrukcyjne, a ruch ograniczono do jednego pasa. Korek w kierunku Zakopanego zaczynał się już od zjazdu z A4.

📢 Strażacy podsumowują akcje powodziowe i walczą z powalonymi drzewami. A deszcz znów pada, namoknięta ziemia już nie przyjmuje wody W podkrakowskich gminach strażacy śledzą prognozy i przygotowują się do powtórki interwencji związanych z podtopieniami, pompowaniem wody z rozlewisk na podwórkach, udrożnianiem przepustów i ochrony gminnych boisk, chodników, dróg. Podsumowali ostatnie działania z początku tygodnia, gdy walczyli z wodą w dzień i w nocy. Teraz udostępnili zdjęcia z akcji przeciwpowodziowych. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 08.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Zioła na dnę moczanową. Te napary pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj herbatki obniżające stężenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczy się artretyzm? Przede wszystkim wprowadzając dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Warto wypróbować także napary ziołowe, które również mogą zmniejszyć odkładanie się kryształów moczanowych w organizmie. Dzięki tym naturalnym herbatkom możesz złagodzić dolegliwości związane z podagrą.

📢 Kraków. Ulica Kocmyrzowska zamieniła się w wielki plac budowy. Kierowcy i piesi muszą sobie jakoś radzić Rozkopane pobocza, tymczasowe chodniki z betonowych płyt, zwężenia na ulicy i ciężki sprzęt na każdym kroku - tak dziś wygląda ulica Kocmyrzowska na Wzgórza Krzesławickich. Cztery miesiące temu rozpoczęła się przebudowa wylotówki na Proszowice. Kocmyrzowska przebudowywana jest w cieniu większej inwestycji - budowy trasy S7 na odcinku Widoma Kraków oraz mającej się z nią połączyć Północnej Obwodnicy Krakowa. 📢 TOP 11 najgroźniejszych ras psów. Chcesz je mieć? Musisz posiadać specjalne zezwolenie Jakie są najgroźniejsze rasy psów? Dla niektórych odpowiedź na to pytanie może być sporym zaskoczeniem. Pies to przecież najlepszy przyjaciel człowieka i raczej kojarzy się z dobrym towarzyszem, niż agresywnym zwierzęciem. Tym bardziej, że niektóre psy zaliczane do agresywnych często można spotkać… na ulicy czy u sąsiada w ogórku. Prawda jest jednak taka, że niektóre rasy potrafią być niebezpieczne i mogą przejawiać agresywne zachowania. Są na tyle groźne, że w wielu krajach zostały zakazane a na ich posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz 11 najgroźniejszych ras psów!

📢 Paznokcie na zimę: biel, czerwień, róż, odcienie niebieskiego. Pomysły i inspiracje na zimowy manicure hybrydowy. Dużo wzorów 8.02.2024 Jakie kolory paznokci wybrać zimą? Postawić na świąteczną czerwień, biel, a może głęboką zieleń? Te pytania na pewno zadają sobie miłośniczki wyjątkowych stylizacji paznokci hybrydowych. Zimowy manicure może być minimalistyczny, możesz wybrać szalone wzory, błyszczące zdobienia, albo postawić na jeden piękny kolor bez dodatków. Możliwości jest mnóstwo, dlatego przygotowaliśmy zestawienie pięknych zimowych stylizacji paznokci. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Horoskop dzienny na 10 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 10 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 9 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 9 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Gdzie po pączki w Krakowie w tłusty czwartek 2024? Oto ranking TOP 10 najlepszych krakowskich cukierni według Google 2024 Tłusty czwartek w 2024 roku wypadnie już 8 lutego. Z tej okazji dokonaliśmy dla Was przeglądu najpopularniejszych i najwyżej ocenianych przez użytkowników Google cukierni w Krakowie, które szczycą się tym, że po pączki ustawiają się do nich długie kolejki. W naszym zestawieniu znajdziecie 10 najlepszych cukierni, które od użytkowników uzyskały ocenę 4,5 lub wyższą.

📢 Kraków szuka chętnych na lokale użytkowe. Mają powierzchnię od 6,5 do ponad 400 metrów kwadratowych Miasto szuka chętnych na najem 31 lokali użytkowych w różnych częściach Krakowa. Druga w tym roku aukcja Zarządu Budynków Komunalnych, w efekcie której można zagospodarować lokal gminny i np. rozpocząć w nim działalność, odbędzie się 29 lutego. Na liście oferowanych przez miasto lokali znajdziemy takie adresy jak: ul. Basztowa 15, ul. Dietla 11 i 101 czy Bonerowska 14 w samym centrum, ul. Francesco Nullo 12 na Grzegórzkach, a także wiele lokalizacji na nowohuckich osiedlach.

📢 Protest rolników może sparaliżować Kraków i okolice. Jest siedem punktów zbiórek. Liszki zamykają nawet szkoły Protest rolników to akcja ogólnopolska. Będzie już w piątek, 9 lutego i ma trwać od godz. 10 do 18. Zaplanowano wielkie utrudnienia i blokady dróg wojewódzkich, krajowych, a nawet autostrad poprzez blokady wjazdów i zjazdów przy węzłach. Rolnicy sprzeciwiają się polityce rolnej Unii Europejskiej. A gmina Liszki, w której będzie duża koncentracja ciągników i maszyn rolniczych zaplanowała zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach. To z obawy, że mieszkańcy nie dotrą do placówek, żeby odebrać dzieci.

📢 Krakowianie pożegnali aktorkę Starego Teatru. Maria Zającówna-Radwan spoczęła na Batowicach Maria Zającówna-Radwan - wieloletnia aktorka Starego Teatru, artystka związana z Piwnicą Pod Baranami spoczęła w środę, 7 lutego, na cmentarzu Batowickim. Aktorka miała 90 lat. 📢 Jacek Majchrowski podgrzał atmosferę w kampanii wyborczej 2024. Prezydent Krakowa ostro zaatakował Łukasza Gibałę W Krakowie rośnie przedwyborcza gorączka. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski choć sam nie będzie walczył w wyborach samorządowych 2024 o reelekcję, to mocno zaatakował w mediach społecznościowych Łukasza Gibałę, który dziś jest liderem prezydenckich sondaży. Rykoszetem dostało się także radnej Małgorzacie Jantos, która w tym tygodniu ogłosiła, że wystartuje z komitetu wyborczego Gibały. Fakt, że Jacek Majchrowski zdecydował się gwałtownie podnieść temperaturę w kampanii jest dość zaskakujący, bo to wbrew jego dotychczasowym zwyczajom. Do tej pory rzadko pozwalał sobie na taką personalną krytykę. Mamy komentarz Łukasza Gibały.

📢 Miechów. Kolejny krok w stronę budowy hali sportowej Gmina Miechów złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 1. Za kilka lat uczniowie jedynki powinni ćwiczyć w nowoczesnym obiekcie. Hala z dachem pełniącym funkcję sportowo-rekreacyjną stworzy wraz istniejącym budynkiem szkoły nowoczesny kompleks edukacyjny.

📢 Komunikacja po miechowsku. Przebudowa skończona, teraz wyposażenie W Miechowie zakończyła się przebudowa budynku, do którego wkrótce ma zostać przeniesiony Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego. Po przeprowadzce sprawy związane z rejestracją pojazdów, odbiorem praw jazdy itp. będą załatwiane w komfortowych warunkach. 📢 Gmina Nowe Brzesko. Rekordowe zainteresowanie projektem mostu na Wiśle W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Krakowie doszło w środę (7 lutego) do otwarcia ofert w przetargu na opracowanie dokumentacji mostu na Wiśle, który połączy gminy Nowe Brzesko i Drwinia. Chęć opracowania dokumentacji i pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wyraziło 18 podmiotów.

📢 TOP 10 fitness influencerek. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi ciałami. Zobacz zdjęcia Influencerek ze świata fitness na Instagramie jest bardzo dużo. Kto jest najpopularniejszy roku? Oto zestawienie TOP 10. Panie promują trening i sportowy tryb życia, prezentują na zdjęciach swoje wysportowane ciała. Poniżej link do GALERII. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 114. Pelin chce popełnić samobójstwo. Streszczenie odcinka [09.02.24] Tarik kontaktuje się z Orhanem, aby przekazać mu zaskakujące wiadomości. Pelin zaś sądzi, że nie ma już po co żyć. Przeczytaj streszczenie 114. odcinka serialu "Złoty chłopak", aby dowiedzieć się więcej. 📢 Dziedzictwo odc. 214. Yaman okłamuje Seher. Kobieta jest skonsternowana. Streszczenie odcinka [13.02.24] Seher o mały włos nie dowiaduje się o fałszywych dowodach. Yaman chce ją przeprosić, jednak nie jest to takie proste. Czy para znów się pokłóci? Już teraz przeczytaj streszczenie 214. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 213. Ikbal manipuluje Zuhal. Nie ma wobec siostry żadnych skrupułów. Streszczenie odcinka [12.02.24] Yaman nadal nie wyznaje Seher, dlaczego tak dziwnie się zachowywał. Tymczasem Ikbal okłamuje Zuhal. Czy pomoże siostrze i wyciągnie ją z aresztu? Już teraz przeczytaj streszczenie 213. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 212. Zuhal trafia w ręce policji. Yaman nie ma dla niej litości. Streszczenie odcinka [09.02.24] Yamanowi w końcu udaje się odnaleźć detektywa. Niestety mężczyzna umiera. Czy przed śmiercią zdąży wyjawić Yamanowi prawdę? Co Seher znajdzie w jego szufladzie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 212. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 304. Casilda wywołuje oburzenie służących. Streszczenie odcinka [12.02.2024] Casilda wywołuje oburzenie wśród służących. Tymczasem Leonor odkrywa tajemnicę swojego ojca. Co się wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 304. odcinka "Akacjowej 38".

📢 V liga, grupa zachodnia. Karpaty Siepraw wycofały się z rozgrywek. Wiosną w lidze będzie tylko 14 zespołów Sezon 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej przejdzie do historii z racji niechlubnych wydarzeń. W zimowej przerwie z rozgrywek wycofała się już druga drużyna - Karpaty Siepraw. Wcześniej podobny los spotkał Wiślankę Grabie. Wiosną w lidze, w której grają kluby z regionu krakowskiej i zachodniej Małopolski, ma być tylko 14 ekip.

📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Trasa S7 w Krakowie rośnie w oczach. Lekka zima sprzyja drogowcom. Zobaczcie najnowsze zdjęcia! Dodatnie temperatury w lutym pomagają drogowcom w postępach przy jednej z największych inwestycji drogowych na granicy miasta. We wschodniej części Krakowa powstała już część ogromnej estakady przy zalewie w Zesławicach, a w okolicy ul. Kocmyrzowskiej rośnie węzeł Grębałów, który połączy S7 z obwodnicą Krakowa. Szacuje się, że inwestycja przekroczyła już 65 proc. realizacji. 📢 Studniówka 2024: Cóż to był za bal, cóż to była za noc! Uczniowie X LO w Krakowie bawili się w Starej Zajezdni Piękne kreacje, eleganckie garnitury i zabawa do białego rana. Uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tę jedyną i niezapomnianą w całym życiu noc, tradycyjnie rozpoczęli od poloneza! Chociaż teraz licealiści już tylko odliczają dni do matury to w niedzielny, 4 lutego, wieczór wraz z osobami towarzyszącymi i gronem pedagogicznym bawili się w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Razem z maturzystami była nasza fotoreporterka, która uwieczniła na zdjęciach nie tylko wyjątkowy bal, ale przede wszystkim wyjątkowe chwile, których młodzi ludzie na pewno nie zapomną! Zapraszamy do wspólnych wspomnień.

📢 Pod Krakowem pogotowie przeciwpowodziowe. Podtopienia, rozlewiska, wysoki poziom rzek. Stan ostrzegawczy przekroczony na Rudawie i Skawince Zalane drogi, podtopione podwórka, pompowanie wody z piwnic, potoki wychodzące z brzegów - z taką sytuacją mierzą się strażacy z powiatu krakowskiego od rana w poniedziałek, 5 lutego 2024 r. Pierwsze interwencje były już w niedzielę wieczorem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o przekroczeniu poziomu ostrzegawczego rzeki Rudawy na stacji wodowskazowej w Balicach w gminie Zabierzów oraz stanu ostrzegawczego w gminie Skawina w Rzozowie na Skawince. Burmistrz Skawiny Norbert Rzpisko oraz wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan ogłosili w swoich gminach stan pogotowia przeciwpowodziowego. 📢 Studniówka 2024. Bal maturalny XV LO w Krakowie. To była zabawa na ponad 200 osób Tegoroczni maturzyści XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział przede wszystkim 105 uczniów z pięciu klas maturalnych. Nie zabrakło wyszukanych kreacji i fotografii na ściance. Był tradycyjny polonez i zabawa do późnej nocy. Słowem – studniówka była fantastyczna.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie klas maturalnych XXVIII LO w Krakowie Tegoroczni maturzyści z XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział ok. 140 osób, przede wszystkim 92 uczniów czterech najstarszych klas. Studniówka oznacza zbliżającą się maturę, ale także świetną zabawę z przyjaciółmi. Warto obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia! 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści XVI LO w Krakowie. Sceneria balu też była wyjątkowa - Folwark Zalesie Poloneza czas zacząć! Na studniówce krakowskiego XVI LO, czyli popularnej „szesnastki” bawiło się w sumie ok. 200 osób, w tym ponad 100 maturzystów z pięciu klas, o profilach: policyjno-wojskowym, wojskowo-humanistycznym, biologiczno-chemicznym, turystycznym. Zabawa była wyśmienita. Jak udała się studniówka? Jak prezentowali się uczestnicy balu? Zobaczcie naszą relację!

📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie Czuszowski "Gościniec" po raz kolejny gościł maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uczniowie popularnego "Ekonomika", wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i grupą czuwających nad całością rodziców, bawili się na przedmaturalnym balu. 📢 Protest rolników 2024. Małopolska też wzięła udział. Tak wyglądała akcja sprzeciwu wobec polityki Unii Europejskiej w Miechowie Rolnicy z rejonu Miechowa protestowali w środę przeciwko polityce Unii Europejskiej oraz nieuczciwą ich zdaniem konkurencją płodów rolnych z Ukrainy. Przez kilkadziesiąt minut kolumna ciągników poruszała się po ulicach Miechowa i najbliższej okolicy. Klasycznej blokady dróg jednak nie było. Protesty rolników zaplanowano w całej Polsce, w Małopolsce było ich 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 TOP 12 tureckich seriali emitowanych w Telewizji Polskiej. Te telenowele powinien znać każdy fan produkcji znad Bosforu 26.02.23 Tureckie seriale to produkcje, które od kilku lat biją w naszym kraju rekordy popularności. Telewizja Polska dba o to, aby na antenie nie zabrakło intrygujących losów bohaterów znad Bosforu. Gdy jeden serial dobiega końca, rozpoczyna się emisja kolejnego. A które z nich najbardziej przypadły polskim widzom do gustu? Których bohaterów pokochali całym sercem? Oto TOP 12 tureckich seriali emitowanych w ostatnich latach w TVP.

📢 Miechów. Maturzyści Liceum Ogólnokształcącego bawili się na studniówce w czuszowskim Gościńcu Uczniowie pięciu klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie bawili się na balu studniówkowym w Gościńcu w Czuszowie. 📢 Studniówka 2023. Szyk, styl i świetna zabawa! Wspaniały bal XX Liceum Ogólnokształcącego „ze Szlaku” Wyszukane kreacje, zwiewne ale i bardziej dopasowane, oraz wspaniałe fryzury u pań. Równie eleganccy, choć nieco w bardziej stonowanych strojach, panowie. Maturzyści z XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie oraz ich goście 26 stycznia zadawali szyku na parkiecie Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. To wszystko, co tam się działo, uwiecznił nasz fotoreporter. Zapraszamy do wspólnej zabawy z maturzystami XX LO „ze Szlaku”. 📢 Taki był dawny Gdów. Archiwalne zdjęcia: mieszkańców gminy, ważnych wydarzeń, miejsc, budynków [27.07.2021] Przez dwie dekady za komuny, 22 lipca, w ówczesne Święto Odrodzenia Polski, odbywał się w Gdowie mecz Kawalerowie – Żonaci. To tylko jedno z wielu wydarzeń sprzed lat, udokumentowanych na zdjęciach, zgromadzonych w ramach akcji „Podziel się historią”.

📢 Życzenia na Walentynki dla chłopaka. Piękne i romantyczne życzenia dla ukochanego z okazji Walentynek - najlepsze propozycje Walentynki zbliżają się wielkimi krokami - odbywają się już 14 lutego. Z tej okazji warto złożyć ukochanemu życzenia - w formie wiadomości SMS, na Messenger czy walentynkowej kartki. Wybraliśmy dla Was najlepsze propozycje życzeń na walentynki dla chłopaka. Będą idealne do wyznania miłości! Sprawdźcie! 📢 Czołowy krakowski polityk, Aleksander Miszalski, stanął na ślubnym kobiercu [ZDJĘCIA] Aleksander Miszalski, szef Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, wziął ślub. Jego wybranką jest Pani Anna. Ślub odbył się w kościele św. Anny w Krakowie.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa