Przegląd prasy 10.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 „Sen Wiejski" w Filharmonii Krakowskiej. To był wyjątkowy koncert z okazji jubileusz Chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 20-lecie działalności Chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie świętowano w sobotni wieczór (9 marca) w Filharmonii Krakowskiej. Jubileuszowy koncert był wyjątkowy. Zaprezentowano szerokiej publiczności efekty 20-letniej pracy amatorskiego zespołu chóralnego, który zdobył prawie 50 nagród podczas konkursów krajowych i zagranicznych, a główny punkt programu stanowiło prawykonanie wieloczęściowej kompozycji Anny Rocławskiej-Musiałczyk do tekstu Bolesława Leśmiana „Sen Wiejski".

📢 Kibice Hutnika Kraków dopingowali w meczu z Wisłą Puławy swoją drużynę i... rolników ZDJĘCIA To był trudny mecz dla drugoligowych piłkarzy Hutnika Kraków, a zrobił się jeszcze trudniejszy po stracie gola w 2. minucie. Kibice na Suchych Stawach wierzyli w happy end do końca i w nagrodę otrzymali jeden punkt, po tym, jak wyrównanie przyniósł strzał głową Marcina Wróbla w drugiej połowie (1:1). Piłka piłką, ale nowohuccy fani nie zapomnieli też o tym, co ważniejsze, a dziś przecież kraj żyje protestami rolników. Po sobotnim meczu z Wisłą Puławy wiadomo, że na wsparcie kibiców Hutnika z pewnością mogą oni liczyć. Obejrzyjcie zdjęcia z trybun w naszej galerii.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [10.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Kraków. Półfinał Miss Województwa Małopolskiego i Polska Miss. Piękne kandydatki walczą o tytuł W Krakowie odbyło się pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Małopolskiego! Tegoroczny półfinał konkursu. W tym roku wydarzenie gościło w Metropolo by Golden Tulip (ul. Orzechowa 11, Kraków). Podczas półfinału zostały wyłonione finalistki do tytułów Miss Województwa Małopolskiego oraz Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego. Prawie 120 uczestniczek walczyło o awans do finału tego konkursu. Kolejny krok to konkurs ogólnopolski Polska Miss... 📢 Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów do Sejmiku. Podpisano także "12 gwarancji samorządowych" Tańsze i dostępne mieszkania pod wynajem, rozwijanie bibliotek i świetlic, łatwy dostęp do lokalnej żywności, „lasy dla społeczności lokalnych, nie jako partyjna skarbonka”, rozwijanie komunikacji publicznej – takie m.in. zadania wpisano do „12 gwarancji samorządowych” zaprezentowanych i podpisanych w sobotę (9 marca) podczas konferencji prasowej Trzeciej Drogi na Placu Szczepańskim. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in. małopolski wojewoda Jan Krzysztof Klęczar i poseł Rafał Komarewicz, kandydat Polski 2050 na prezydenta Krakowa, przedstawiono także listy Trzeciej Drogi do małopolskiego Sejmiku.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [10.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [10.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Korona Kielce Piłkarze Cracovii wywalczyli punkt w konfrontacji z Korona Kielce. "Pasy" wygrywały, więc ta zdobycz nie może ich do końca cieszyć. Kto był najlepszy, a kto najsłabszy z piłkarzy Cracovii. Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie noty w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kandydat KO na prezydenta o wsparciu dla kobiet: bezpłatne żłobki, pełnomocnicy, całodobowa opieka ginekologiczna Aleksander Miszalski, kandydat KO na prezydenta Krakowa zaprezentował część swego programu wyborczego, dotyczącego wsparcia dla kobiet. Konferencja prasowa podczas której przedstawiono pięć priorytetów w tym zakresie odbyła się w sobotę (9 marca) na Skwerze Praw Kobiet w Krakowie, krótko przed rozpoczęciem 19. Krakowskiej Manify. W spotkaniu uczestniczyły także działaczki Nowej Lewicy i KO, ubiegające się o wejście do miejskiej polityki.

📢 Zapowiedź konsultacji w sprawie dawnego hotelu Cracovia. Minister kultury: nie rezygnujemy z tej inwestycji, tylko przesuwamy ją w czasie Nie wycofujemy się z finansowania budowy w dawnym hotelu Cracovia - Muzeum Architektury i Designu, tylko wstrzymujemy czasowo realizację tej inwestycji. Z dwóch powodów. Pierwszy to można powiedzieć – buchalteria, a drugi konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania dawnego hotelu. Chcemy posłuchać opinii w tej sprawie mieszkańców – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w sobotę (9 marca) w Instytucie Książki w Krakowie. Podczas spotkania potwierdzono także oficjalnie przyznanie milionowych dotacji dla dwóch instytucji kultury w Krakowie: na przeobrażenie dawnego kina Światowid w nowoczesne Muzeum Nowej Huty oraz na remont Biblioteki Czartoryskich. 📢 Zostali zamordowani za pomoc Żydom. IPN nakręcił o tym film Niemal rok temu na cmentarzu w Kozłowie (powiat miechowski) zostały poświęcone dwa groby, w których spoczywają członkowie rodzin wymordowanych przez Niemców za pomoc Żydom. Uroczystość zainaugurowała wtedy ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Niedawno film na temat tamtej tragedii opublikował Instytut Pamięci Narodowej.

📢 Kraków. Deweloper zapowiada budowę "mikrodzielnicy" w Starym Podgórzu. Czyli dwa bloki zastąpią skrawek zieleni "Inwestycja Dąbrowskiego realizowana przez Archicom stworzy kameralny kwartał miejski w sercu Starego Podgórza w Krakowie" - zapowiada deweloper. Co się za tym kryje? Deweloper wybuduje dwa budynki. W ich ramach zaprojektowano blisko 80 mieszkań, których przedsprzedaż wystartowała 5 marca br. Zniknie też ostatni wolny i zielony skrawek terenu między ulicami Limanowskiego, Na Zjeździe a torami kolejowymi przy przystanku Zabłocie.

📢 Skoki narciarskiej dzisiaj: wyniki Pucharu Świata w Oslo. Duży niedosyt w polskiej ekipie podczas Raw Air Wyniki Pucharu Świata w Oslo trochę zaskoczyły. Dzisiaj skoki Polaków nie były takie, jakich się spodziewaliśmy, jest też spory niedosyt. Dalekie miejsce zajął lider naszej kadry Aleksander Zniszczoł (41.), walkę o "10" przegrał Kamil Stoch, a najwyżej, na 12. pozycji, uplasował się Piotr Żyła. Ze zwycięstwa cieszył się Stefan Kraft.

📢 Proszowianka gromi Galicję w przedostatnim sparingu W rozegranym w sobotę meczu kontrolnym Proszowianka pokonała w Opatkowicach grającą w klasie A Galicję Raciborowice 7:1 (3:1). Strzelecką formą znów błysnął nowy nabytek proszowickiego klubu Dawid Dziadana, który zdobył trzy gole. 📢 Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków. Kibice na derbach przy Chałupnika. Zobaczcie zdjęcia Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków. Pierwszy w 2024 roku mecz na stadionie przy ul. Chałupnika przyciągnął na trybuny w sobotnie południe 9 marca około tysiąc osób. Zajęty, i wypełniony w dużej części był sektor gości - to stamtąd kibice "Brązowych" dopingowali swoich piłkarzy. Grupa wokalnie wspierająca zespół Wieczystej ulokowała się na środku głównej trybuny, to w tym miejscu odbyło się racowisko zaraz po rozpoczęciu spotkania. Zobaczcie ZDJĘCIA KIBICÓW na meczu Wieczysta - Garbarnia, wygranym przez gospodarzy 4:0.

📢 Akcja poparcia na Krupówkach dla prawdziwego białego misia z Zakopanego W sobotnie południe przy oczku wodnym na Krupówkach zebrało się ponad 100 osób, a wśród nich zakopiańczycy i turyści, którzy chcieli pokazać swoje poparcie dla Marka Zawadzkiego, który od wielu lat przebiera się za misia, z którym na Krupówkach przy oczku wodnym można zrobić sobie zdjęcie.

📢 Raw Air 2024: skoki dzisiaj na żywo w PŚ w Oslo, wyniki i relacja live. Polacy walczą o punkty i wysoką premię Skoki narciarskie na żywo dzisiaj w Raw Air, sprawdź wyniki. Puchar Świata przeniósł się do Norwegii, 8-17 marca 2024 r. odbędzie się aż 6 konkursów zaliczanych do mini cyklu. Na początek rywalizacja w Oslo. Tutaj znajdziesz relację live i kompletne wyniki zawodów. W stawce są też reprezentanci Polski.

📢 Wieczysta rozbiła Garbarnię. Team Sławomira Peszki pędzi do II ligi! Wieczysta Kraków - Garbarnia Kraków 4:0 w meczu 20. kolejki III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 9 marca na stadionie przy ul. Chałupnika. To już ósme z kolei zwycięstwo zespołu trenera Sławomira Peszki, który z każdym tygodniem przybliża się do awansu do II ligi. Na swoim boisku bilans żółto-czarnych to 10 zwycięstw w 10 spotkaniach. 📢 Horoskop dzienny na 10 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 10 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Międzynarodowe Mistrzostwa Cheerleaders 2024 w Krakowie. W widowiskowych zawodach walczyło prawie 700 zawodniczek Mistrzostwa Cheerleaders odbyły się w Krakowie już po raz 13. W barwnej, widowiskowej rywalizacji wzięło udział ponad 660 zawodników w wieku od 6 do 50 lat, z kraju i świata. Scenerią wydarzenia była Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4. Pokazy w spektakularnej dyscyplinie sportowej, łączącej akrobatykę, gimnastykę i taniec, można było oglądać przez całą sobotę (9 marca).

📢 Życzenia na Dzień Mężczyzny 2024. Krótkie, romantyczne, oryginalne życzenia na 10 marca. Gotowe kartki do wysłania SMS, Messenger, Facebook 10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzny. To święto nie jest tak popularne jak Dzień Kobiet, dlatego warto w tym czasie pamiętać o swoich ukochanych, partnerach, braciach lub kolegach z pracy i złożyć im piękne i oryginalne życzenia. Skorzystaj z naszych podpowiedzi i wybierz wierszyk lub kartkę z życzeniami gotową do wysłania z okazji Dnia Mężczyzny. 📢 VII Dyktando Krakowskie. Sprawdź się! „Kustosz, przerażony, pędzi do Stuby Communis. Tam jest dopiero armagedon” [TEKST, LAUREACI] Poznaliśmy Krakowskiego Mistrza Ortografii 2024: został nim Tomasz Malarz, który pomylił się zaledwie siedem razy. Uczestnicy VII Krakowskiego Dyktanda, które odbyło się w sobotę (9 marca) w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego mierzyli się jz pełnymi „ortograficznych pułapek” tekstami, przygotowanymi tradycyjnie przez dr hab. Mirosławę Mycawkę z Katedry Współczesnego Języka Polskiego UJ. Rywalizacja prowadzona była jak zawsze w dwóch kategoriach: open (dla osób powyżej 15. roku życia) oraz junior (dla dzieci i młodzieży). Publikujemy wyniki konkursu. Zamieszczamy także teksty dyktand w obu kategoriach wiekowych, udostępnione przez organizatorów wydarzenia.

📢 Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Młode dziewczyny powalczą o koronę najpiękniejszej. W sobotę półfinał. Zobacz zdjęcia 41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów.

📢 Apelacja w krakowskim sądzie. Suspendowany ksiądz Piotr Natanek odwołał się od wyroku nałożonego na niego za słowa o dzieciach z in vitro W poniedziałek (11 marca 2024 roku) przed Sądem Okręgowym w Krakowie stanie suspendowany ksiądz Piotr Natanek z Grzechyni w powiecie suskim. Odwołał się do wyroku nałożonego na niego przez suski Sąd Rejonowy w ub. roku. Duchowny został skazany za skandaliczne słowa wygłaszane publicznie o dzieciach poczętych z in vitro.

📢 Lidl wycofuje produkt z toksyną. Jego spożycie szkodzi zdrowiu! Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Najnowsze ostrzeżenia GIS 9.03.2024 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przed szeregiem produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Nowe ostrzeżenia GIS z dnia 9 marca 2024 roku dotyczą przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu patuliny w smoothie owocowym. 📢 Toksyczne chemikalia w potoku Olszanickim w Krakowie. Mieszkańcy skierowali list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy Problem ciągnie się od blisko dekady. Potok Olszanicki w Krakowie jest zatruwany chemikaliami, używanymi do odladzania samolotów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice. Sytuacja jest dramatyczna: potok, którego część ma status użytku ekologicznego, jest tak zanieczyszczony, że przyroda już tam umarła, a mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie, bo toksyny z potoku oddziaływają na całą okolicę. Mimo to mieszkańcy i ekolodzy nie mogą doprosić się o zabezpieczenie wód i zaprzestanie zrzutu do potoku toksycznych ścieków z lotniska. Ludzie są zdesperowani, szukają pomocy wszędzie. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica” skierowało w tej sprawie list otwarty do prezydenta RP Andrzeja Dudy, który w piątek (8 marca) gościł na lotnisku w Balicach.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 9.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Kraków. Przylasek Rusiecki w Nowej Hucie to nie tylko kąpielisko. To też dziki archipelag. Raj dla wędkarzy Przylasek Rusiecki w ostatnich latach został zagospodarowany. Nad jednym ze zbiorników w Nowej Hucie pojawiła się infrastruktura, pomosty, plaże, kładki, kąpielisko, miejsca do gier i zabaw oraz punkty gastronomiczne. I oczywiście parking, choć wielu parkuje gdzie popadnie by nie płacić. Ale Przylasek Rusiecki ma też drugie oblicze, to kilkanaście zbiorników, które pozostają dzikie, a z drona wyglądają jak archipelag wysp i półwyspów.

📢 Krynica-Zdrój też miała białego misia lata temu. Poszliśmy jego tropem. Fotografowano się także z bernardynem czy owczarkami podhalańskimi Biały Miś - jeden z najbardziej znanych symboli Zakopanego lata temu gościł też w Krynicy-Zdroju. Zdjęcia z nim mają także mieszkańcy uzdrowiska i turyści. Przez wiele lat można było go spotkać w okolicy deptaku. Zazwyczaj pojawiał się w towarzystwie psów podhalańskich oraz bernardyna. Potem zniknął z uzdrowiska na zawsze. Kultowych zdjęć nie brakuje w rodzinnych albumach. Poszliśmy tropem krynickiego misia i oto co udało się nam ustalić. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 328. Cayetana trafia do szpitala. Do jej domu wchodzą złodzieje. Streszczenie odcinka [12.03.2024] Leandro ma żal do matki, a Maximiliano zostaje napadnięty przez bandytów. Co jeszcze się wydarzy? Dlaczego Cayetana trafi do szpitala? Już teraz przeczytaj streszczenie 328. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Wisła Kraków. Szymon Sobczak: Skoro był kontakt, to po prostu należała nam się jedenastka Szymon Sobczak wszedł na boisko w drugiej połowie i strzelił dla Wisły Kraków gola na 1:1 w meczu z Arką Gdynia. A później z jego udziałem miała miejsce największa kontrowersja tego spotkania. O tym wszystkim i nie tylko porozmawialiśmy z napastnikiem „Białej Gwiazdy” po końcowym gwizdku meczu w Gdyni. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po remisie „Białej Gwiazdy” w Gdyni z Arką Wiślacy powinni cieszyć się, że zremisowali w Gdyni z Arką 1:1 czy też mieć poczucie niedosytu, że nad Bałtykiem wywalczyli tylko jeden punkt? Cóż, to dyskusja dokładnie na zasadzie czy szklanka jest do połowy pełna czy pusta…? Bo „Biała Gwiazda” w piątkowy wieczór równie dobrze mogła zostać z niczym jak i zgarnąć pełną pulę. Podsumowujemy to wszystko we wnioskach po meczu Arka Gdynia - Wisła Kraków.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Arką Gdynia Wisła Kraków zagrała w Gdyni dwie różne połowy. W pierwszej zaprezentowała się bardzo słabo, w drugiej znacznie lepiej. To przyniosło jej remis 1:1, ale też musi wpłynąć na oceny, jakie wystawimy wiślakom po tym spotkaniu. Będą one w związku z tym mocno zróżnicowane.

📢 Skawina. Pociąg potrącił mężczyznę. Ruch pociągów na trasie Kraków - Oświęcim został wstrzymany W Skawinie przy ul. Krakowskiej doszło do potrącenia mężczyzny przez pociąg. Poszkodowany został przekazany ratownikom medycznym. Ruch pociągów na trasie Kraków - Oświęcim w obu kierunkach został wstrzymany. 📢 Tragedia na słowackim stoku narciarskim. Zginęło 9-letnie dziecko z Polski Nie żyje 9-letni chłopiec, który w piątek 8 marca szusował na stoku narciarskim Jasna w słowackiej Demianowskiej Dolinie. Dziecko zderzyło się na stoku narciarskim z inną narciarką. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.

📢 Tanie loty w marcu. Tanie loty z Krakowa do europejskich miast do 250 zł w obie strony! Zbliżającą się wiosnę pora porządnie zainaugurować! Pomimo tego, że ostatnie dni okazały się być wyjątkowo mroźne, warto uzbroić się w uśmiech i dobry humor, ponieważ marzec to zdecydowanie miesiąc podróżniczych okazji! W nadchodzących tygodniach na podróżujących z Krakowa czeka wiele atrakcyjnych ofert lotniczych. Zobacz 12 miast, do których polecisz z Krakowa do 250 zł w obie strony! 📢 Wypadek w Wesołej pod Krakowem. Zderzyły się trzy samochody Wesoła, powiat krakowski. Doszło do wypadku trzech samochodów osobowych, droga jest zablokowana w obu kierunkach. Brak informacji o osobach poszkodowanych. 📢 Skoki narciarskie w Raw Air rozpoczęte. Wyniki dzisiaj w prologu w Oslo nieco zaskoczyły Wyniki pierwszego dnia Raw Air trochę zaskoczyły. Skoki dzisiaj (piątek, 8.03) w prologu (kwalifikacjach) w Oslo w wykonaniu Polaków nie były jakoś rewelacyjne, ale nasi zawodnicy plan minimum wykonali. Najlepszy w naszej ekipie był Aleksander Zniszczoł, który zajął 20. miejsce. Premię za zwycięstwo zgarnął Daniel Huber, który wrócił do Pucharu Świata w skokach narciarskich.

📢 Kiermasz św. Józefa rozpoczął się na Małym Rynku w Krakowie. Koncerty, regionalne dania, autorska biżuteria. Czekają liczne atrakcje! Na Małym Rynku w Krakowie rozpoczął się niezwykły Kiermasz św. Józefa, który potrwa do 17 marca. To już czwarta edycja wydarzenia organizowanego przy okazji święta patrona Krakowa. Na krakowian i turystów czeka kilkadziesiąt stoisk prezentujących sztukę rękodzielników, rzemieślników i lokalnych artystów. Można kupić między innymi autorskie ubrania, tradycyjne zabawki i wyjątkową biżuterię. Wydarzenie uświetnią również występy artystyczne. Bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie! 📢 Proszowicka Biblioteka Publiczna jest dużo starsza niż sądzono. Ma już ponad 100 lat! O Bibliotece Publicznej w Proszowicach bardzo często się ostatnio pisze i mówi. Powodem są przede wszystkim duże inwestycje, polegające na remoncie starej i budowie nowej siedziby placówki. Dzięki zakończeniu prac od kilku dni można już wypożyczać książki w nowym obiekcie. Tymczasem okazuje się, że zupełnie bez echa przeszedł jubileusz… stulecia biblioteki. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź na to pytanie jest dość zaskakująca: nikt o nim nie wiedział.

📢 Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. W Krakowie odbyło się starcie najlepszych kucharzy, kelnerów, barmanów i cukierników! W Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie na os. Złotej Jesieni 16 odbył się Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. Hasło tegorocznej i XXV już edycji wydarzenia to "Powróćmy jak za dawnych lat...". 8 marca młodzi amatorzy wszystkiego co związane z kuchnią walczyli o tytuł najlepszego kucharza, cukiernika, kelnera, a także barmana. Zawodnicy od godzin porannych w pocie czoła prezentowali swoje umiejętności. Po kilku godzinach starań i pieczołowitej pracy zostały zaprezentowane potrawy, które wyczarowali młodzi kucharze.

📢 Wielki pożar hali pod Myślenicami w Jaworniku. Czarny dym jest widoczny z daleka Jawornik, powiat myślenicki. Pożar zakładu produkującego tworzywa sztuczne znajdującego się w strefie przemysłowej. Na miejsce zdarzenia wyjechały 23 zastępy straży pożarnej, a także grupa operacyjna, w tym komendant powiatowy PSP.

📢 Pomagała innym, teraz krakowska aktorka Alina Kamińska sama potrzebuje pomocy Alina Kamińska, aktorka Teatru Bagatela, w wyniku pęknięcia tętniaka w mózgu trafiła do szpitala. Po operacji kręgosłupa konieczna jest rehabilitacja. Córka artystki apeluje o pomoc. "Każda złotówka to ważna cegiełka dołożona do zapewnienia jej koniecznej, specjalistycznej pomocy. Każdemu dziękuję za ofiarowane dobro i wsparcie!". 📢 Tak mieszka Anna Mucha. Piękny apartament w kamienicy jurorki „Czas na show. Drag me out”. Wpadnij do mieszkania Magdy z „M jak miłość” Anna Mucha to celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum Warszawy. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 W Miechowie powstanie drugi żłobek. Mają dotację Gmina Miechów zawarła umowę z firmą, która opracuje dokumentację projektową drugiego żłobka samorządowego na terenie miasta. Obiekt powstanie w budynku dawnego Gimnazjum na osiedlu gen. Władysława Sikorskiego, który zostanie dostosowany do potrzeb 50 maluchów. 📢 Smakowita sałatka z brokuła i fety. Idealna na święta, imprezy i spotkania z rodziną. Koniecznie zrób do niej pyszny sos majonezowy Chrupiące brokuły i rzodkiewka, kremowa feta i wyrazisty sos majonezowy to przepis na pyszną i prostą do przygotowania sałatkę. Znakomicie sprawdzi się na rodzinnym spotkaniu, podczas świąt i na imprezie. Robi się ją bardzo szybko i jest pożywna, ale lekka, dlatego można ją podać również na kolację. 📢 Duża zmiana w komunikacji w Krakowie. Nadjeżdża 151 nowych autobusów od Mobilis. Firma szuka chętnych do pracy Spółka Mobilis jako jedyny prywatny operator w Krakowie, obsługuje miejską komunikację od 2008 roku, aktualnie świadcząc usługi 79 autobusami. W dniu 19 października 2024 roku firma rozpocznie realizację nowego, dziesięcioletniego kontraktu na świadczenie usług przewozu pasażerów dla mieszkanek i mieszkańców stolicy Małopolski. Autobusów ma być więcej, pojawią się nowe miejsca pracy.

📢 Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni już gotowe. Otwarcie w sobotę, jednak nie na stałe. Zobacz zdjęcia Nowa siedziba Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa im. mjr poż. Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego w Alwerni prezentuje się imponująco. Budynek jest już gotowy. Uroczyste przekazanie obiektu odbędzie się w sobotę (9 marca). W tym dniu w godz. 16-19 będzie można zwiedzić muzeum. 📢 14 wybitnych krakowianek. Oto kobiety, które wpisały się w historię miasta Noblistki, wybitne malarki i cenione aktorki. Sportsmenki, mistrzynie świata i piosenkarki. Z Krakowem związanych jest wiele kobiet, które na trwale zapisały się na kartach historii miasta. Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy 14 inspirujących krakowianek, których zasługi i osiągnięcia pamiętane są do dzisiaj. Przejdźcie do galerii zdjęć i poznajcie ich intrygujące historie. 📢 Przedwiośnie pod Krakowem. Nad rzeczką i w parkach na hrabiowskich dobrach zielenią się i kwitną pierwsze kwiaty Przedwiośnie widać już na Dzikich Plantach nad Krzeszówką. Mchy porastające drzewa mocniej pozieleniały, wystarczy się przyglądnąć, żeby dostrzec, że wypuszczają młodziutkie pędy, zaczynają się rozmnażać. W parku Bogackiego roślinność coraz intensywniejsza, krokus już kwitną. Przy kapliczce parkowej "Pod Twoja obronę" wyrastają młode liście i pędy narcyz. Jeszcze tylko trochę słońc i lada chwila zakwitną. A na granicy parku pałacowego kwitną zawilce.

📢 Oto oficjalny skład Cracovii na mecz z Korona Kielce W ramach 24. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra w Kielcach z Koroną. Na jaki skład zdecydował się trener Cracovii Jacek Zieliński? Cracovia zagra bez ważnego napastnika. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kandydaci PO proponują kolejową rewolucję: odjazd co 15 minut, nocne kursy, tańsze bilety, piętrowe pociągi, dwusystemowy tramwaj do Balic System transportu kolejowego w całej Małopolsce zapewniający częstsze połączenia w godzinach szczytu, noce kursy, tak by po godz. 23 można było dojechać z Krakowa do okolicznych miejscowości, tańsze bilety dla mieszkańców, nowe przystanki, piętrowe wagony - takie propozycje przedstawiono podczas czwartkowej (7 marca) konferencji poświęconej rozwojowi Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie i Małopolsce z udziałem kandydatów Platformy - Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Małopolski: Grzegorza Małodobrego i Grzegorza Lipca oraz do Rady Miasta Krakowa: Dominik Jaśkowca i Grzegorza Stawowego.

📢 Rodzina z Jaksic straciła dobytek w pożarze. Potrzebuje pomocy W domu czteroosobowej rodziny z Jaksic w gminie Koszyce wybuchł w niedzielę pożar. Budynek nadaje się tylko do kompletnego remontu. Niemal całe jego wyposażenie spłonęło lub uległo zniszczeniu na skutek zalania wodą. Rodzina zwróciła się o pomoc za pośrednictwem internetowej zrzutki. 📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze lokale widokowe idealne na spotkania i podziwianie panoramy miasta Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Oto TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie!

📢 Miechów. Trzecia Droga powalczy na wszystkich frontach Trzecia Droga to piąty komitet, który wystawia swoich kandydatów we wszystkich okręgach do miechowskiej Rady Powiatu. Na jedynkach w poszczególnych okręgach znaleźli się znani samorządowcy. 📢 W Krakowie powstanie nowe przejście podziemne. A to nie koniec nowości od kolejarzy! Do końca roku powstać ma w Krakowie nowe przejście podziemne w Krakowie. - Ruszyły prace przy budowie tunelu pod torami kolejowymi przy przystanku Kraków Mydlniki Wapiennik. Obiekt dostępny dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się zwiększy bezpieczeństwo na linii kolejowej Kraków – Katowice - wyliczają kolejarze. To jednak nie koniec nowości. 📢 Oto majątki kandydatów na prezydenta Krakowa. Pokaźne sumy! Są też kryptowaluty Zaostrza się walka o fotel prezydenta Krakowa. Gabinet po prof. Jacku Majchrowskim zająć chce ośmiu kandydatów. Postanowiliśmy prześwietlić ich majątki, w oparciu o składane w 2023 roku oświadczenia majątkowe (w większość pełnią bowiem obecnie funkcje publiczne). Co posiadają? Czym jeżdżą? Przeczytajcie!

📢 Radni piszą rezolucję w sprawie rozbudowy dróg krajowych A4 oraz S52. Chcą chronić mieszkańców gminy Zabierzów Planowana rozbudowa autostrady A4 od węzła Balice I do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu i rozbudowa drogi ekspresowej S52 od Balice do węzła Modlniczka niepokoi mieszkańców gminy Zabierzów. Zwrócili się do radnych, żeby chronili ich domy, posesje przed wszelkimi uciążliwościami drogi przed hałasem, spalinami, żeby już teraz zadbali o spokój mieszkańców. Radni w tej sprawie podjęli rezolucję. 📢 Kraków kłóci się o kawiarnię. Wyczekiwany lokal Bunkra Sztuki jeszcze nie został otwarty, a już budzi emocje. "Jak wiata przystankowa" "Kit i kicz", "wiata przystankowa", "jak wiata z najtańszej oferty przetargu na modernizację wiejskiego dworca PKS" to określenia padające w kontekście pawilonu kawiarni w Bunkrze Sztuki. Jeszcze nie została otwarta, a już budzi ogromne emocje mieszkańców, którzy z niecierpliwością czekali na powrót kultowego miejsca spotkań towarzyskich. Architekci wyjaśniają, że ulubione miejsce spotkań mieszkańców jest dopiero w fazie budowy, ostateczny efekt ma być lekką i przeszkloną konstrukcją.

📢 Naga kobieta na sesji zdjęciowej w Krakowie. W biały dzień oglądali ją pasażerowie tramwajów, pracownicy ZUS, klienci paczkomatu Naga kobieta postanowiła zrobić sobie sesję zdjęciowa w środku miasta. Nie zwracała uwagi, że wokół jest pełno pasażerów MPK i pracowników okolicznych biurowców. Kobieta całkowicie rozebrana pozowała tuż przy przystanku linii tramwajowej w Borku Fałęckim. Po kilku ujęciach zrobionych przez fotografa podbiegła do paczkomatu. Tam też przybrała kilka wdzięcznych póz ku uciesze ludzi wyglądających z okien pobliskich budynków. 📢 Wszyscy krakowianie znają ten budynek. Tak powstawał Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie Charakterystyczny budynek Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie zna każdy mieszkaniec miasta. Archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego pokazują, jak powstawała modernistyczna bryła i jak zmieniła się okolica Gmachu Głównego od 1934 roku, kiedy to wbito pierwszą łopatę na placu budowy. Budowę gmachu zakończono w... 1989 roku.

📢 "Lepsze Miasto" dla Rybitw, Północnego Bieżanowa i Złocienia. Przedsiębiorcy i architekci mają plan dla południowo-wschodniego Krakowa „Lepsze Miasto – Synergia Park” - tak nazwano nową wizję zagospodarowania blisko 700 ha obszaru Rybitw, północnego Bieżanowa i Złocienia w Krakowie. Projekt ten przygotowali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rybitw, we współpracy z architektami, w odpowiedzi na pomysł krakowskich urzędników – odrzucony w marcu 2023 roku przez Radę Miasta Krakowa - stworzenia w południowo-wschodniej części stolicy Małopolski – „Nowego Miasta”, czyli oprotestowanego krakowskiego Manhattanu. „Lepsze Miasto” odróżnia od projektu dzielnicy wieżowców niemal wszystko. Novum, w którym uwzględniono postulaty z konsultacji społecznych, ma odpowiadać potrzebom: mieszkańców, pracowników, pracodawców i samego miasta.

📢 Studniówka 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie świętowali w Starej Zajezdni Studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich była już ostatnią z imprez przyszłych maturzystów w Krakowie. Młodzi elektrycy bawili się w niedzielę, 11 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Jak już podpowiada profil szkoły, na studniówce pojawiło się 126 uczniów i jedna uczennica. Oczywiście były też osoby towarzyszące i grono pedagogiczne. Łącznie na balu "elektryka" bawiło się przeszło 250 osób. Jak imprezowali uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter.

📢 Przepiękna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" robi karierę w internecie. Jaka jest prywatnie? Ewa Kryza to jedna z tych kobiet, o których się nie zapomina. Piękną uczestniczkę 10. edycji “Rolnik szuka żony” pokochali nie tylko widzowie Telewizji Polskiej, ale także internauci. Kim jest wybrana przez Waldka Ewa? Co robi na co dzień i jak żyje? Zobacz. 📢 Wybudują basen w Krzeszowicach. Za dwa lata będzie można pływać. W planach jest tu kompleks pływalni krytych i otwartych Umowa na projektowanie i budowę basenu w Krzeszowicach jest podpisana. Planowany jest tu kompleks basenów. Pierwsze niecki dla dorosłych i dla dzieci mają być gotowe w drugiej połowie 2025 roku. To pierwsza z czterech części basenowych inwestycji, której koszt wyliczono na prawie 34 mln zł.

