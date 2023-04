Przegląd prasy 10.04.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

"Tramwaje nie kursują do Bronowic - bójka przy torowisku. Tramwaje kierowane na trasy objazdowe do Salwatora, Cichego Kącika i Dworca Towarowego" - poinformowało przed godziną 21. krakowskie MPK. Policja podała szczególy zdarzenia.

82 stoiska z Polski i zza granicy, w tym m.in. z Ukrainy, Węgier czy Włoch. Na nich barwne pisanki, ciepłe kożuchy, porcelana, wyroby rękodzielnicze - do wyboru do koloru! To wszystko i wiele więcej możecie podziwiać na Jarmarku Wielkanocnym, który od 31 marca gości na Rynku Głównym. Kto nie zdążył wszystkiego obejrzeć, musi się pośpieszyć. Jarmark potrwa do jutra, 10 kwietnia.

Strażniczka ognia w okolicy Wieliczki była zawsze. To Siuda Baba, czyli mężczyzna przebrany za kobietę z usmoloną sadzą twarzą w starych łachmanach. Do ludzi wychodzi raz w roku w Poniedziałek Wielkanocny. A na co dzień mieszka w podwielickiej Lednicy Górnej. Dziś zlot Siudych Bab organizowany jest na Rynku w Wieliczce, ale kiedyś Siuda Baba chodziła po chałupach, bo szukała w okolicy panien. Zobacz jak ten zwyczaj obchodzono w czasach przedwojennych. Mamy zdjęcia z 1935 roku z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Horoskop dzienny na niedzielę 16 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny na piątek 14 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny na czwartek 13 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny na środę 12 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

powstrzymać Alego przed wejściem do łazienki, gdzie ukrywa się Kiraz. Nie udaje mu się to. Ku zaskoczeniu obojga, Kiraz w przebraniu wieśniaczki, chuście na głowie i okularach Osmana udaje, że jest nową pomocą domową. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

Horoskop dzienny na wtorek 11 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny na poniedziałek 10 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

German odchodzi od Cayetany. Załamana kobieta bezskutecznie błaga męża, by z nią został. Cayetana przysięga, że zemści się na Manueli. Trwają przygotowania do ślubu Leonor i Claudia. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu Akacjowa 38.

Horoskop dzienny na niedzielę 9 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Życie Pabla jest w niebezpieczeństwie. Okazuje się, że Claudio, zazdrosny o Leonor, chce go skrzywdzić. Jak przebiegnie ich spotkanie? Tymczasem dochodzi do poważnej kłótni między Cayetaną a Germanem. O co poszło? Koniecznie przeczytaj streszczenie 72. odcinka "Akacjowej 38".

Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

Związek Leyli i Halita się rozwija. Yildiz i Ender postanawiają śledzić Leylę. Zerrin podejrzewa Halita o romans z Leylą. Yildiz spotyka Arkana w kawiarni Enisa i nakłania go do udziału w filmie. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Zakazany owoc".

Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku!

Wypadek na zakopiance. W sobotę w miejscowości Gaj ok. godz, 22.35 dosżło do potrącenia pieszego - ze skutkiem śmiertelnym. Część zakopianki na jezdni w stronę Myślenic była wyłączona z ruchu. Utrudnienia trwały kilka godzin.

Wielkanoc. Przykładacie dużą wagę do wyglądu świątecznego stołu? To nic w porównaniu ze staraniami naszych prababć sprzed prawie 100 lat. Zamożne domy to porcelana, ozdoby, obrusy, srebrne zastawy, cuda wianki. Za to menu prawie to samo. Zobacz, jak wyglądały świąteczne stoły przed prawie 100 laty. Może znajdziecie tu inspirację? Przejdź do galerii.

Wisła Kraków przegrała pierwszy mecz w 2023 roku. Po serii siedmiu zwycięstw przyszła porażka w Niepołomicach. I ten mecz pokazał, że przed „Białą Gwiazdą” wciąż jest wiele pracy, by już w tym sezonie zrealizować cel, jakim jest awans do ekstraklasy. Prezentujemy wnioski po wyprawie „Białej Gwiazdy” do Niepołomic.