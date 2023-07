Przegląd prasy (10.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojowniczka UFC Karolina Kowalkiewicz zachwyciła fanów nowym uwodzicielskim zdjęciem. „Polska Księżniczka” oczarowuje nie tylko w oktagonie”?

Prasówka 10.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojowniczka UFC Karolina Kowalkiewicz zachwyciła fanów nowym uwodzicielskim zdjęciem. „Polska Księżniczka” oczarowuje nie tylko w oktagonie Urocza polska zawodniczka UFC, Karolina Kowalkiewicz zachwyciła fanów nowym uwodzicielskim zdjęciem. „The Polish Princess” (Polska Księżniczka) zamieściła na Instagramie ponentną fotkę z kąpieliska w Las Vegas, co od razu przyciągnęło uwagę wielbicieli jej nie tylko sportowego talentu.

📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Masz stare pieniądze z PRL-u? Banknoty i monety mogą być warte majątek! Za tyle są teraz kupowane! Kolekcjonerzy za cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są wręcz warte majątek. Co wpływa na ich wartość? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest niezwykle cenny? Po ile możemy sprzedać niektóre banknoty?

Prasówka 10.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niezwykłe chaty, domy i kościoły z drewna w Małopolsce, które trzeba zobaczyć. Jedyny taki: szlak architektury drewnianej w Małopolsce Są wyjątkowe i zachwycające, a chodzi o drewniane budowle takie jak chaty, domy i kościoły z Małopolski. Można uznać je za niezwykle cenne, bo na Zachodzie, tak dobrze zachowane drewniane budownictwo to ewenement. Dla miłośników zwiedzania klimatycznych miejsc, mogą okazać się doskonałą propozycją na spędzenie wolnego czasu. Jest ich sporo bo aż 255, a wszystkie tworzą Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Oto kilka z nich!

📢 Tragedia na zbiorniku retencyjnym rzeki Małoszówki w Kazimierzy Wielkiej. Nie żyje 42-letni mężczyzna 42-letni mężczyzna, mieszkaniec Krakowa utonął w zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce w Kazimierzy Wielkiej. Do tragedii doszło w niedzielne popołudnie, 9 lipca. 📢 Dinoworld cieszy się w weekend dużym zainteresowaniem. Park Dinozaurów w Krakowie to nowa atrakcja w mieście Dinoworld otwarto już w piątek przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie, niedaleko Centrum Handlowego Bonarka. Tłumów nie było, ale w weekend park dinozaurów cieszył się już większym zainteresowaniem. Znajdziecie tutaj 20 mechanicznych dinozaurów, tyranozaura, stegozaura i inne prehistoryczne wielkie gady. Ruszają się i ryczą. 📢 Arcybiskup Grzegorz Ryś został mianowany kardynałem. Pogratulował mu prezydent Andrzej Duda Decyzją papieża Franciszka, abp. Grzegorz Ryś został mianowany kardynałem. Będzie czwartym Polakiem, który może wziąć udział w następnym konklawe. Po ogłoszeniu tej decyzji wiele osób pospieszyło z gratulacjami. Jednym z nich jest prezydent Polski Andrzej Duda.

📢 Pacyfikacja Liszek sprzed 80 laty. Spędzili ludzi na wzgórze Maciejówka. Torturowali, kazali leżeć twarzą do ziemi Mieszkańcy Liszek pod Krakowem kilkanaście godzin leżeli twarzą do ziemi podczas pacyfikacji wsi. Były brutalne przesłuchania i tortury. Na koniec Niemcy - strzałem w tył głowy - zamordowali 30 osób. Dziś tylko z opowiadań pamiętają tamten dramatyczny dzień sprzed 80 laty. W niedzielę, 9 lipca kolejne pokolenie wspominały całą tragedię i zamordowanych, którym postawiono pomnik. Obecnie został odnowiony przez Instytut Pamięci Narodowej, Urząd Wojewódzki i gminę Liszki. Poświęcono go podczas uroczystości rocznicowych. 📢 Upały w Krakowie i tłumy na Bagrach. Krakowianie opalają się na słońcu i chłodzą w wodze. Pełnia lata! Klimat jak w wakacyjnym kurorcie Niedziela, słońce i wysoka temperatura. To idealne warunki na plaże. Na Bagrach można poczuć się jak w wakacyjnym kurorcie. Krakowianie całymi rodzinami wyszli z domu wygrzewać się na piaszczystych plażach i chłodzić w wodzie. W Krakowie dziś pełnia lata. Temperatura wynosi 30 stopni Celsjusza. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Horoskop dzienny na 11 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 11 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Kraków. Śnięte ryby w rzece Wildze. Tysiące wyławiane Jeden z mieszkańców zaalarmował nas, że w rzece Wildzie w Krakowie zauważył dziesiątki śniętych ryb. Widać też zatrzymującą się na kamieniach brudną pianę. Rzeka też momentami ma dwa kolory, jakby jakaś ciecz została do niej spuszczona. Tak było w czwartek, ale w piątek i weekend sytuacja mocno się pogorszyła. Liczba śniętych ryb idzie w tysiące. Odławiane są dziesiątki kilogramów martwych ryb. Sprawą ma się zająć Rada Miasta Krakowa.

📢 Gdzie w Krakowie na śniadanie? Te miejsca polecają nasi Czytelnicy TOP 19 Lubisz śniadania poza domem? Szukasz miejsca, gdzie o poranku spróbujesz prawdziwych pyszności? Zapytaliśmy naszych Czytelników, gdzie zjeść pyszne śniadanie w Krakowie. Odpowiedzi dostaliśmy naprawdę bardzo dużo! Do naszego zestawienia wybraliśmy miejsca, które wskazali w komentarzach najczęściej. Tutaj smacznie rozpoczniesz dzień! Zobacz! 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 9.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 9.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Horoskop dzienny na 10 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 10 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Czego ludzie nie wymyślą! 9.07.2023 Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Kryspinów po igrzyskach wrócił do normalnego funkcjonowania. Tłumy na plaży w gorący weekend Zalew Kryspinów znów w pełni we władaniu plażowiczów i miłośników sportów wodnych z Krakowa i okolic. Zalew ten na czas niedawnych Igrzysk Europejskich stal się areną zawodów kajakarskich, w części został zajęty przez sportowców. Teraz już nie ma śladu po igrzyskach, cały Kryspinów wrócił do normalnego funkcjonowania i kąpielisko znów jest okupowane przez tłumy wielbicieli spędzania czasu nad wodą.

📢 Kraków. Kolejka do kąpieliska na Zakrzówku? Tego jeszcze nie było! Nie każdemu uda się skorzystać z kąpieliska Niedawno otwarty krakowski Zakrzówek cieszy się ogromną popularnością. Pomimo, że od niedawana jest dostępny dla mieszkańców, już ma za sobą wiele kontrowersji. Zaśmiecone pomosty, awarie, a teraz gigantyczne kolejki spowodowane wprowadzonymi przez urzędników limitami. Niektórzy są przeciwni wprowadzonym zmianom, ale wielu uważa to za dobre rozwiązanie. Są też tacy, którzy aby wejść na nowe kąpielisko decydują się na stanie w gigantycznej kolejce! Zobaczcie sami, jak Zakrzówek wygląda po nowo wprowadzonych zasadach. 📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia.

📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Zaginął 37-letni mężczyzna, ojciec trójki dzieci. Mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Rodzina prosi o pomoc W piątek, 7 lipca w okolicach godziny 14:30 zaginął 37 letni mężczyzna, ojciec trójki dzieci. Mężczyzna wracał z pracy do domu. Od tego czasu rodzinie i przyjaciołom nie udało się z nim skontaktować. Najbliżsi proszą o pomoc ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub życia zaginionego.

📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Krakowski Kazimierz jest jak wehikuł czasu. Tu tętni nocne i kulturalne życie miasta! Legendarne lokalne i najważniejsze zabytki Kazimierz to niesamowite miejsce, w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością, a historia tkwi w każdym kamieniu. Co warto zwiedzić i czego doświadczyć aby poczuć atmosferę dawnej, żydowskiej dzielnicy? Przedstawimy najciekawsze atrakcje i miejsca, których nie znajdziecie w zwykłym przewodniku turystycznym. Odwiedzimy legendarne knajpy, w których spotykała się śmietanka kulturalna Krakowa. Przespacerujemy się tajemniczymi uliczkami i usiądziemy wygodnie w mieszkaniu żydowskich kupców. Kazimierz jest jak wehikuł czasu. W jednej chwili można cofnąć się o dobre sto lat! Obejrzyjcie zdjęcia w galerii i przenieście się do magicznego świata, który tak naprawdę jest na wyciagnięcie ręki!

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na weekendową wycieczkę! Jak do nich dotrzeć? [9.07] Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej.

📢 Mała Prowansja pod Krakowem. Lawenda już w pełnym rozkwicie. Fiolet przykrył całe pola! Ogród Pełen Lawendy to turystyczna perełka [9.07] Prowansja w Małopolsce? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznego miejsca - Ogrodu Pełnego Lawendy, który zrobił się cały fioletowy od kwitnących lawendowych krzewów. To idealne miejsce na szybki wypad za miasto, zjedzenie pysznych lawendowych lodów i wykonanie wyjątkowych zdjęć. A to nie koniec atrakcji, o których przeczytacie w dalszej części artykułu. Kliknijcie jednak najpierw w galerię i zobaczcie aktualne zdjęcia.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Horoskop dzienny na 9 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 9 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 9.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 9.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Fala upałów zmierza do Krakowa. Termometry pokażą naprawdę wysokie temperatury. IMGW wydało ostrzeżenie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje wydało ostrzeżenie w związku z nadchodzącą falą upałów. W Krakowie ostrzeżenie obowiązuje od dzisiaj (9 lipca) od godz. 12.00 do jutra, 10 lipca, do godz. 20.00. W tym czasie termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie Celsjusza. Bądźcie ostrożni!

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 9.07.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn ruszyła 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Tyle będą zarabiać nauczyciele w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy zmienią się wynagrodzenia? Już od kilku lat związki zawodowe informują o niskich wynagrodzeniach nauczycieli w stosunku do stale rosnącej pensji minimalnej. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. To rodzi wiele nieścisłości na drodze nauczyciel - społeczeństwo. W 2023 roku nauczyciele otrzymali podwyżkę, czy czeka ich kolejna od nowego roku szkolnego? Sprawdzamy.

📢 Nocą Rynek Główny stał się sceną teatralną. Takie widowiska tylko raz w roku Magia ognia, teatru ulicznego, cyrku i fluorescencyjnego bodypaintingu złożyły się na zachwycający pokaz "Opowieści ziemi" na Rynku Głównym. Krakowianie mogli go zobaczyć w ramach Festiwalu Teatrów Ulicznych. 📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Ma żonę i dziecko. Zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 W Zakopanem rozpoczął się wysoki sezon. Krupówki i Gubałówka pełne turystów Nie trzeba było czekać do 15 lipca, by zobaczyć prawdziwe tłumy pod Giewontem. Sezon wysoki właśnie się rozpoczął. W ten weekend pod Giewontem przewijają się prawdziwe tłumy turystów.

📢 Tak wygląda życie za więziennymi murami. Zakłady karne w Trzebini, Wadowicach i Tarnowie od środka. Zdjęcia W Małopolsce jest kilka zakładów karnych. Dwa z nich funkcjonują w zachodnich rubieżach województwa, czyli Wadowicach i Trzebini. Zajrzeliśmy za mury, które nikt nie chce trafić, ale wielu musi tam żyć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Muzyka polskich kompozytorów zabrzmiała w bazylice jezuitów Od 1 do 29 lipca potrwa w Krakowie Festiwal Muzyki Polskiej. Przez kolejnych pięć weekendów będzie okazja, by usłyszeć polskich kompozytorów od XVI do XX wieku. Repertuar uzupełnią uzupełnioną arcydzieła muzyki światowej. W sobotę w bazylice jezuitów melomani mieli okazję wysłuchać koncertu w 150. rocznicę śmierci Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego.

📢 Trener Łukasz Burliga. Były piłkarz Wisły Kraków poprowadzi zespół, który był rewelacją na wiosnę Łukasz Burliga został nowym trenerem Kalwarianki Kalwaria Zebrzydowska, zespołu występującego w małopolskiej IV lidze. Pomagać w prowadzeniu drużyny będzie mu inny były piłkarz Wisły Kraków, Rafał Boguski, który został zawodnikiem i II trenerem. 📢 Wysokie temperatury ogarnęły Kraków. Tak ochładzają się mieszkańcy i turyści Upał ogarnął miasto. Żar leje się z nieba, a przez to mieszkańcy i turyści chętnie korzystają z dostępnych kurtyn wodnych i fontann. W końcu to dobra okazja do schłodzenia się podczas weekendowego upału. Dodatkowo w Krakowie można schłodzić się także na Bagrach, Zakrzówku czy w Przylasku Rusieckim!

📢 Te polskie modelki kiedyś podbijały świat mody. Co teraz robią dawne gwiazdy modelingu? Życie i kariery modelek za czasów PRL-u wyglądały zupełnie inaczej, niż te współczesne. Kobiety nie miały możliwości promocji w social mediach, a o pojawieniu się na zagranicznych wybiegach większość z nich mogła jedynie pomarzyć. Przypominamy Polki, które zawładnęły ówczesnym modelingiem.

📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej pod Krakowem. Motocykl zderzył się z samochodem osobowym Wypadek z udziałem motocyklisty miał miejsce w sobotę, 8 lipca po południu w Cianowicach w gminie Skała. Było przed godz. 17, gdy motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba została poszkodowana. Są utrudnienia na drodze. 📢 Wodny plac zabaw w Parku Jordana w Krakowie - oaza dla dzieci w gorące dni! Idealne miejsce na wakacyjny relaks Dzień pełen upałów? Nie ma problemu! Wodny plac zabaw w Parku Jordana to miejsce, w którym dzieci znajdują ochłodę i rozrywkę w upalne dni. Baseny, brodziki i fontanny czekają na najmłodszych, gotowe zapewnić im beztroską zabawę na świeżym powietrzu. Zresztą, nie tylko dzieciom. Dorośli także chłodzili się w zimnej wodzie. Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Najnowsze zdjęcia z budowy największego hotelu w Polsce. Tak prezentuje się hotel Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Wypadek w Skale. Mężczyzna zasłabł za kierownicą w środku miasta. Jego samochód zjechał z drogi W sobotę, 8 lipca doszło do wypadku w Skale. Na ul. Targowej mężczyzna zasłabł za kierownicą samochodu osobowego. Do wypadku doszło w środku miasta. Pojazd zjechał z jezdni i uderzył w budynek.

📢 Festiwal Teatrów Ulicznych po raz pierwszy gościł na Szerokiej. Niezwykłe widowiska Przybyli z przeszłości, nie tak odległej, a jednak patrzą na dzisiejszy świat nieco innymi oczami. Do Krakowa przybyli na Szeroką. Hiszpański artysta i reżyser teatru ulicznego Adrian Schvarzstein oraz litewska tancerka i aktorka Jūratė Širvytė-Rukštelė z przedstawieniem "Przybyli". Krakowianie ich spektakl mogli oglądać w piątek, ale występy zaplanowano także na sobotę. Dodatkowo na Rynku Głównym mieszkańcy mogli oglądać szereg innych atrakcji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Roślina, która uciekła z plantacji. Barszcz Sosnowskiego nadal groźny i nadal ucieka Roślina wędruje potokami i rzekami, czepia się podeszew ludzkich butów, kół samochodów. Nasiona mogą zakiełkować nawet po kilku latach! Barszcz Sosnowskiego wciąż zdobywa w Małopolsce nowe terytoria. W czasie upałów wydziela niezwykle lotne olejki eteryczne, które mogą wywoływać duszności, dotknięcie liści może skończyć się poparzeniem III stopnia. Uważajcie na barszcz Sosnowskiego! A oto sześć rzeczy, które trzeba wiedzieć o tym gatunku, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 📢 Groźny wypadek motocyklisty w powiecie myślenickim. Jedna osoba poszkodowana, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia W sobotę, 8 lipca 2023 r. w Krzyszkowicach na granicy z Sieprawiem w powiecie myślenickim doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Było przed godz. 11, gdy służby zostały powiadomione o tym zdarzeniu drogowym. Kierowca motocykla został poszkodowany. Poleciał po niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Kraków. W parku przy Karmelickiej woda zaszczepiona, by była jak w naturalnym jeziorze Przepływ wody w zbiornikach w parku im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej został czasowo wyłączony. Woda została zaszczepiona wodą ze stawów w Parku Lotników Polskich. Zabieg ten ma na celu wytworzenie bioróżnorodności ekosystemu - poinformował w sobotę Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

📢 Ranking kąpielisk i plaż w Krakowie, Małopolsce i na Śląsku. Dojazd, ceny, zdjęcia Ranking plaż i kąpielisk 2023. Przygotowaliśmy przewodnik po najpiękniejszych plażach i kąpieliskach w Krakowie i okolicach, bowiem w promieniu 85 km, a więc niewiele ponad godzinę jazdy samochodem od miasta, też znajdują się urokliwe miejsca na wypoczynek. Zdziwicie się, jak wiele ich jest w Małopolsce i na Śląsku. Odkryj swój zakątek na jednodniowy wypad lub kilkudniowy odpoczynek. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] Wimbledon 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej Wielkiego Szlema w Londynie na kortach Wimbledonu. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Wimbledon 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Wimbledonu.

📢 Niezwykła willa Lubomirskich w Kochanowie odzyskała blask. Zobacz wyjątkowe miejsce pod Krakowem. Jest tu centrum kultury i sala ślubów Odnowiona willa Lubomirskich w Kochanowie w gminie Zabierzów przyciąga uwagę. Przez kilka lat była odnawiana, konserwowana, zabezpieczana. Teraz jej piękną architekturę, niezwykłe klimatyczne wnętrza można podziwiać na co dzień. Została tu otwarta filia zabierzowskiego centrum kultury. Są warsztaty, zajęcia muzyczne, sala wystawowa, izba regionalne i sala ślubów. Zobacz jaka piękna jest XIX-wieczna willa. 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [9.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Tak balkonowi Janusze "ozdabiają" osiedla. Nie uwierzysz, do czego są zdolni. Zobacz najśmieszniejsze memy. Uśmiejesz się do łez! Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Na Zakrzówku w Krakowie tylko 1000 osób. Kamera przypilnuje i... czarna flaga Możemy już oglądać transmisję na żywo z parku Zakrzówek i kąpieliska. Obiektyw kamery online jest ustawiony na baseny nad zalewem. Gadżet i informacja dla wybierających się na plażowanie? Nie tylko. Informacja z kamery ma być też wyznacznikiem, czy nie zamknąć wstępu na pomosty, jeśli zostanie przekroczony limit osób: 1000. "W najbliższych dniach w miejscu widocznym na kamerze zostanie zamontowany maszt, na którym, w przypadku wyczerpania limitu miejsc, wywieszona zostanie czarna flaga".

📢 Zderzenie samochodów osobowych na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Utrudnienia w ruchu W piątek, 7 lipca po południu doszło do zderzenia samochodów osobowych w Przegini na drodze krajowej nr 94. Było około godz. 18, gdy zderzyły się dwa pojazdy. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na pasie w kierunku Krakowa. 📢 W Krakowie grasują watahy świniodzików? Ekspert wyjaśnia dlaczego niektóre dziki wyglądają podejrzanie Na terenie krakowskiego Ruczaju i Klinów Borkowskich watahy dzików pojawiają się regularnie. Okoliczni mieszkańcy zwracają uwagę na to, że niektóre z młodych wyróżniają się swoim wyglądem i bardziej przypominają zdziczałe świnie. - Podejrzewamy, że to dzikoświnie, które powstały z krzyżowanie się świń z dzikami. Obawiamy się o swoje bezpieczeństwo, bo te zwierzęta przemieszczają się grupami po ulicach i wchodzą w na posesje - mówi jedna z mieszkanek Klinów Borkowskich.

📢 Utrudnienia na drodze krajowej nr 7 z ruchem wahadłowym i zwężeniami w Miechowie. Zarządca zapowiada remont, który potrwa dwa tygodnie Ruch wahadłowy, zwężenie drogi, ograniczenie prędkości - to utrudnienia, które napotkają kierowcy na drodze krajowej nr 7 w Miechowie. Będą związane z zapowiadanym remontem na dwóch odcinkach tego szlaku krajowego. Zaczną się od poniedziałku, 10 lipca 2023 roku i potrwają prawie dwa tygodnie. 📢 Wycieczki PTTK. Weekendy z poznawaniem malowniczych okolic Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. W jej ramach można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend kolejna wycieczka szlakiem Twierdzy Kraków. 📢 Wisła Kraków z 2011 roku. To byli ostatni mistrzowie Polski. Co robią dzisiaj? 15 maja 2011 roku, po zwycięskim 1:0 meczu z Cracovią, Wisła Kraków zapewniła sobie 13. w historii klubu tytuł mistrza Polski. Jak się miało okazać - do tej pory ostatni. Sprawdziliśmy, co teraz, po 12 latach, robią ludzie z ekipy, która w sezonie 2010/2011 pracowała na to mistrzostwo. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Dinoworld w Krakowie. Park rozrywki z dinozaurami otwarty. W weekend będą dodatkowe atrakcje Dinozaury wkroczyły do Krakowa i już można je zobaczyć z bliska. Dinoworld otwarto przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie, niedaleko Centrum Handlowego Bonarka. W tym parku dinozaurów znajdziecie 20 mechanicznych dinozaurów, tyranozaura, stegozaura i inne prehistoryczne wielkie gady. Ruszają się i ryczą. A weekend będą zabawy z animatorami.

📢 Nietypowy blok powstaje w Krakowie. To tzw. kaskadowy apartamentowiec Okolice Dworca Głównego od strony północno-wschodniej są mocno zabudowywane. Między ulicami Rakowicką i Wita Stwosza wyrosło kilka osiedli. Aktualnie w budowie jest tam nietypowy apartamentowiec, tzw. kaskadowy. Stawia go firma Hines, która wcześniej wybudowała osiedle w tym rejonie miasta. Blok będzie miał 14 kondygnacji i ponad 300 mieszkań. Budowa ma zakończyć się w 2024 roku. Dzięki nietypowej konstrukcji każda kondygnacja będzie zwieńczona mieszkaniem z dużym tarasem z widokiem na Kraków.

📢 Gdzie na urlop? Nasza piękna Małopolska na wyciągnięcie ręki Z roku na rok przybywa turystów, którzy poszukują ciekawych wrażeń i nowych inspiracji: wyróżniających się, nieopatrzonych miejsc. Oryginalnych, szczycących się dobrą kuchnią i kontynuujących lokalne tradycje. Mamy dla Was podpowiedzi, bo w naszym regionie znajdziemy wiele takich miejsc. 📢 Kraków będzie gościł najpiękniejsze rasowe psy. Przyjedzie psia arystokracja! Wszystkich miłośników psów czeka nie lada gratka: 8 i 9 lipca 2023, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę w Krakowie odbędzie się XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Zobaczymy rasy znane i lubiane, ale także wyjątkowe i niepotykane na co dzień. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 128. Prawda o Adrianie wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [07.07.2023] Fabiana w końcu dowiaduje się, kim są biologiczni rodzice Adriany. Wieści zaczynają się rozprzestrzeniać. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 128. odcinka "akacjowej 38".

📢 Wakacje 2023 zaledwie 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [7.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Wyścig w parakolarstwie szosowym Małopolska Handbike Cup i duże utrudnienia pod Krakowem. Zmiany tras autobusów Przez gminę Liszki i częściowo Czernichów pojedzie wyścig w parakolarstwie szosowym Małopolska Handbike Cup. To międzynarodowa impreza sportowa, która jest planowana na 8 i 9 lipca 2023. Odbędzie się w Rącznej w gminie Liszki. Co wiąże się z utrudnieniami komunikacyjnymi. W zawiązku z przejazdem kolarzy w sobotę i niedzielę będą utrudnienia na drogach, a nawet zmiany tras autobusów.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź tysiąclecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Jak poszedł egzamin ósmoklasisty 2023 w Krakowie i powiecie krakowskim? Prymusi nie tylko spod Wawelu Absolwenci podstawówek wiedzą już, jak im poszło na egzaminie ósmoklasisty, który zdawali w maju. W poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępną informację o wynikach, które pokazują, że w skali całej Polski najlepiej wypadli młodzi ludzie z województwa małopolskiego i mazowieckiego. We wtorek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała bardziej szczegółowe dane - średnie wyniki w powiatach i gminach naszego regionu. Jak się okazuje, prymusami są nie tylko uczniowie ze stolicy Małopolski. Po sąsiedzku mamy nawet dwie gminy, które wyprzedziły Kraków.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity. 📢 Najpiękniejsze panoramy w Małopolsce. Tutaj możesz oglądać niezwykłe wschody i zachody słońca. Te widoki zapierają dech w piersiach Wielobarwne wschody i romantyczne zachody słońca, nocne nieba pełne gwiazd, oświetlone miasta. To widoki, które zawsze zapierają dech w piersiach. Mieszkańcy południowej części Polski mogą pochwalić się wieloma miejscami, w których widoki są zachwycające. Lubicie takie atrakcje? Oto najpiękniejsze panoramy w Małopolsce. Warto się tam wybrać. Widok jest spektakularny.

📢 Kraków. Park Krakowski cieszy oko kolorami. Zakwitły w nim kwiaty. To doskonałe miejsce na spacer W Parku Krakowskim zrobiło się kolorowo i niezwykle klimatycznie, a to wszystko dzięki kwitnącym kwiatom. Wakacje w pełni, dlatego dla tych, którzy zastanawiają się jak wykorzystać słoneczną pogodę, poza spędzeniem go na plaży proponujemy relaksujący spacer po Parku Krakowskim. Cień drzew, kolorowe kwiaty i ogrom zieleni zdecydowanie pozwolą na chwilę resetu. Zarząd Zieleni Miejskiej pochwalił się w mediach społecznościowymi zdjęciami z tego miejsca. Zobaczcie sami jak teraz tam jest! 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Zespół regionalny z Wiśniowej świętuje jubileusz! Regionalny Zespól Pieśni i Tańca Banda Burek obchodzi w 2023 roku jubileusz 70-lecia działalności. Na jego wspólne świętowanie zaprasza już za dziesięć dni, w niedzielę (9 lipca). Na scenie obok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej wystąpi tego dnia także Orkiestra Dęta GOKiS Wiśniowa, która też świętuje i to dokładnie taki sam jubileusz. 📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? LISTY GOŃCZE 15.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

📢 Dni Dobczyc 2023. Kto będzie gwiazdą tegorocznego święta gminy i miasta? Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas tegorocznych XXVI Dni Dobczyc. Trzydniowa impreza odbędzie się w połowie lipca (14-16 lipca). Pierwszego dnia, w piątek na scenie wystąpić ma plejada najbardziej znanych didżejów w Polsce, w sobotę – Varius Manx, natomiast w niedzielę – zespół Piękni i Młodzi. Wiadomość kogo będzie można na scenie przekazali organizatorzy, czyli Katarzyna Matoga, prezeska Izby Gospodarczej Dorzecza Raby oraz Tomasz Suś, burmistrz Dobczyc. 📢 TOP 12 tureckich seriali emitowanych w Telewizji Polskiej. Te telenowele powinien znać każdy fan produkcji znad Bosforu 26.02.23 Tureckie seriale to produkcje, które od kilku lat biją w naszym kraju rekordy popularności. Telewizja Polska dba o to, aby na antenie nie zabrakło intrygujących losów bohaterów znad Bosforu. Gdy jeden serial dobiega końca, rozpoczyna się emisja kolejnego. A które z nich najbardziej przypadły polskim widzom do gustu? Których bohaterów pokochali całym sercem? Oto TOP 12 tureckich seriali emitowanych w ostatnich latach w TVP.

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów. 📢 Tych owoców nie zbieraj! Poznaj trujące owoce rosnące w lesie i ogrodzie Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Poznaj trujące jagody, na które trzeba uważać. 📢 Myślenice. Zarabie poleca się na długi weekend. Jest rzeka, plaża trawiasta i Zlot Food Trucków Myślenickie Zarabie od lat ma wielu amatorów. Pierwszego dnia długiego weekendu tętnił życiem każdy jego zakątek, od placu zabaw przez plażę trawiastą, gdzie rozpoczął się i potrwa do niedzieli Zlot Food Trucków, po park miejski im. Jana Izydora Sztaudyngera.

📢 Urocze wsparcie dla koszykarzy. Oto czirliderki z naszego regionu [dużo zdjęć] Enea Astoria Bydgoszcz, Polski Cukier Toruń, Anwil Włocławek - województwo kujawsko-pomorskie może się pochwalić trzema klubami koszykarskimi w Energa Basket Lidze. Nasze zespoły łączy coś jeszcze - na ich meczach zawodników wspierają piękne czirliderki. Zebraliśmy zdjęcia z zakończonego sezonu 2019/2020. 📢 Najseksowniejsi aktorzy z polskich seriali. TOP 20 przystojniaków jesiennej ramówki 2019! [GALERIA] Przedstawiamy najprzystojniejszych aktorów z polskich seriali! Którzy panowie kradną serca kobiet w jesiennej ramówce 2019? Oto TOP 20 największych aktorskich ciach z telewizji! Jest wśród nich Wasz faworyt? Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami.

📢 Tłumy krakowian wypoczywają nad zalewem Bagry [ZDJĘCIA] Środek lata i piękna, słoneczna pogoda ściągnęła mieszkańców Krakowa nad zalew Bagry. Temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza spowodowała, że szukających ochłody nie brakuje. Tutaj amatorzy opalania i wodnych kąpieli mogą również popływać kajakiem lub żaglówką, czy pograć w piłkę plażową.

📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów. 📢 ,,Cieszą się rodzice i Rysiów rodzina, dumna jest z biskupa cała Łososina!” - Ingres biskupa Rysia Kilka dni temu w Łodzi odbył się ingres arcybiskupa Grzegorza Rysia. W ingresie uczestniczyli także limanowscy rodacy, którzy przygotowali dla niego muzyczną niespodziankę. Limanowianie zaśpiewali: ..Przyjechaliśmy dzisiaj gromadnie do Łodzi, bo nasz rodak Grzegorz ingres tu obchodzi!

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN