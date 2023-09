Przegląd prasy (10.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów”?

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

📢 Agnetha Faltskog - tak teraz wygląda. To ona była twarzą ABBY i prawdziwą pięknością Zespół ABBA był bezdyskusyjnie jednym z najchętniej słuchanych zespołów muzycznych na świecie. Sprzedali ponad 300 mln płyt. Grupę tworzyli Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus i Agnetha Fältskog. Swoją urodą i charyzmą zachwycała szczególnie Agnetha Fältskog. Zobacz, jak przez lata zmieniła się blond piękność z ABBY.

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. W Dzień Wędkarza (23 czerwca) też mają swoje święto. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wieczysta Kraków. Kolejna porażka! Mieli rządzić, a tracą mnóstwo bramek Wieczysta Kraków pokonana po raz trzeci w tym sezonie! Podlasie Biała Podlaska - Wieczysta 3:2 w meczu 7. kolejki III (gr. IV), rozegranym w sobotę 9 września. Faworyt rozgrywek na razie więc zawodzi, po tym meczu pozostał na 5. miejscu w tabeli. Krakowianie mają w dorobku 12 punktów - z możliwych do zdobycia 21. 📢 Proszowianka wygrywa w Niedźwiedziu, ale było nerwowo… Piłkarzom Proszowianki znacznie lepiej wiedzie się w tym sezonie na boiskach rywali. W sobotę odnieśli drugie wyjazdowe zwycięstwo, tym razem nad LKS Niedźwiedź 2:1. Bramki dla gości zdobywali rutyniarze Maciej Przeniosło i Rafał Ciesielski. Dla gości trafił Wojciech Jelonkiewicz, wychowanek Proszowianki… 📢 Nieszczęśliwy wypadek rowerzysty pod Krakowem. Przyleciało po niego lotnicze pogotowie W sobotę, 9 września, po południu doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem rowerzysty w Słomnikach pod Krakowem. Mężczyzna jadący rowerem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Do poszkodowanego rowerzysty wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Ranny został zabrany do szpitala w Krakowie.

📢 Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia już wkrótce. Skorzystaj z kalkulatora emerytur Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Pochód Kopernikański w Krakowie. Niezwykła parada przeszła przez Rynek Główny i Floriańską Ponad dwustu artystów: aktorów, artystów cyrkowych, szczudlarzy, tancerzy, akrobatów przy akompaniamencie perkusistów grających na wielkich, dwustulitrowych beczkach wzięło udział w Pochodzie Kopernikańskim na cześć 550. rocznicy urodzin astronoma orz 45-lecia wpisania Krakowa na listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Widowisko obserwowały tłumy krakowian.

📢 Unity Tower to najwyższy wieżowiec Krakowa. Zobaczcie jego wnętrza i panoramiczny widok na całe miasto. Nowe zdjęcia Unity Centre to największe w Krakowie, wielofunkcyjne centrum biznesowe złożone z pięciu budynków. W skład kompleksu wchodzą trzy biurowce, w tym najwyższy w Krakowie Unity Tower o wysokości 102,5 metra. Nasz fotoreporter gościł we wnętrzach Unity Tower w dniu, w którym odbył się tam Sky Run, czyli bieg na 25. piętro. Obejrzyjcie, jak wygląda wieżowiec od środka i jaki rozpościera się z niego widok na Kraków. Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tour de Cracovia. Kolarze amatorzy ścigali się w Więcławicach. Zdjęcia Jak co roku, tak i tym razem odbyła się kolejna edycja Cracovia Tour, czyli wyścigu kolarskiego dla amatorów. Tour de Cracovia Amatorów organizowany od 8 lat przez WLKS Krakus oraz Stowarzyszenie Tak, Kraków! Start i meta wyścigu miały miejsce przy parafii św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych (gm. Michałowice).

📢 Targi Młodej Sztuki w Hevre w Krakowie. Fani sztuki nie odpuścili takiej okazji! Hevre - popularna klubokawiarnia na Kazimierzu w sobotę wypełniła się oryginalnymi dziełami sztuki oraz młodymi, ambitnymi artystami, prezentującymi swoje autorskie prace. Zobaczcie, jak było! 📢 Memy po meczu Polska - Wyspy Owcze. Biało-Czerwoni zagrali... po owczemu, a Farerzy nie frajerzy Przez 70 minut polscy piłkarze grali - jak powiedział komentujący mecz w TVP Jacek Laskowski - po owczemu, ale w końcu udało im się wyczekać do błędu piłkarzy Wysp Owczych, z których jeden zagrał piłkę ręką w polu karnym. Jedenastkę wykorzystał, któżby inny, Robert Lewandowski, a potem snajper Barcelony dołożył drugą bramkę, z czego najbardziej ucieszyła się obchodząca 7 września urodziny jego żona Anna. Polska wygrała 2:0 i nadal jest w grze o awans do mistrzostw Europy. Internauci wiedzą jednak swoje, kwitując memami kiepską grę na Stadionie Narodowym z Farerami, którzy wcale nie zaprezentowali się w Warszawie jak frajerzy.

📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Na Wawelu odbyły się uroczystości z okazji Święta Jednostki Wojskowej NIL Apel, defilada wojskowa i pokaz sprzętu złożyły się na uroczystości Święta Jednostki Wojskowej NIL. Poprzedziła je Msza św. w Katedrze na Wawelu. 📢 Tuning Show 2023 wystartował w Krakowie. Podrasowane samochody i atrakcje dla fanów motoryzacji Wystawa najlepszych, starannie wyselekcjonowanych projektów tuningowanych samochodów z całej Polski, pokazy driftu aut, spotkania ze sportowcami oraz YouTuberami z branży tuningu i motorsportu - to zaledwie kilka atrakcji z szerokiego programu Tuning Show, który odbywa się w Expo Kraków przy ulicy Galicyjskiej. Największe w Małopolsce motoryzacyjne show odbędzie potrwa do niedzieli 10 września.

📢 Ostatnie tchnienie lata w Krakowie? Zakrzówek opanowany przez miłośników desek SUP. Impreza Stand Up Paddle na kąpielisku Oficjalnie 3 września zakończył się sezon kąpielowy na Zakrzówku, ale z powodu piękniej powody władze miasta zapowiedziały, że jeszcze w ten weekend plażowiczów, będą pilnowali ratownicy. A plażowicze tłumnie zjawili się nad zalewem. Ponadto zorganizowano tu imprezę na supach - pływających deskach. 📢 Archeolodzy pracują na Zakrzówku. Kilkanaście szkieletów znalezionych tuż przy ulicy. "Tu był cmentarz choleryczny" Kilkanaście szkieletów odkopali archeolodzy podczas prac związanych z przenoszeniem kapliczki na Zakrzówku. Jak informują badacze, szczątki pochodzą z XIX-wiecznego cmentarza cholerycznego, który mieścił się w tym rejonie. Znaleziska trafią najpierw do badania, a następnie zostaną ponownie pochowane. 📢 Ten tramwaj ma naprawdę pod Górkę (Narodową). Oto najlepsze memy o MPK w Krakowie! Ostatnie zamieszanie z nowo otwartą linią tramwajową do Górki Narodowej wywołały falę ironii i sarkazmu w sieci (szczegóły poniżej). Ale od lat problemów trapiących pasażerów jest zdecydowanie więcej - Wybrzuszające się szyny, wagony niczym sauna w lecie, czy regularnie niedziałające kasowniki. To tylko jedne z wielu przykładów rzeczy, które frustrują. Tymczasem internauci regularnie - w swoim stylu - wytykają te mankamenty komunikacji miejskiej w Krakowie. W zabawny sposób komentują też krakowską rzeczywistość w transporcie publicznym. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze i najciekawsze memy o MPK!

📢 Szkoła jak Hogwart? Spleśniałe kanapki? Oto najlepsze memy na rozpoczęcie roku szkolnego. Powrót do szkoły na wesoło. Pękniesz ze śmiechu! Błogi okres wakacyjny dobiega końca. Już niebawem uczniowie wrócą do nauki, a szkolne korytarze wypełnią się gwarem. Jak najlepiej rozpocząć nowy rok szkolny? Oczywiście, z humorem! Oto najlepsze i najśmieszniejsze memy na rozpoczęcie roku szkolnego 2023. Rodzice się cieszą, dzieci się smucą. A może szkoła jak Hogwart? Obejrzyj grafiki. Uśmiejesz się do łez! 📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na weekendowe wycieczki! OPISY, MAPY, ZDJĘCIA [9.09.2023] Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. Idealne na wakacyjne i weekendowe wycieczki. Jak do nich trafić? Prezentujemy opisy, mapy oraz zdjęcia. Kliknijcie w galerię zdjęć i się przekonajcie!

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz 9.09 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 9.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Tragiczny pożar w Makowie Podhalańskim w pow. suskim. Nie żyją dwie osoby Tragiczny pożar w Makowie Podhalańskim. W ogniu stanął mały domek letniskowy. Znajdowały się tam dwie osoby. Nie żyją.

📢 Kraków. Przywrócą drogę pieszo-rowerową na bulwarach Wisły Nad Wisłą ruszają wielkie porządki po budowie nowego mostu kolejowego nad Wisłą. Do końca miesiąca wykonawcy odbudują kamienne brzegi koryta rzeki, oraz drogę dla pieszych i rowerzystów przy bulwarze. Wcześniej usuwali pozostałości starego mostu, co udrożniło koryto rzeki. 📢 Rodzic oburzony warunkami nauki w słynnym Nowodworku. Dyrektor I LO w Krakowie zapewnia o spełnieniu wymogów edukacyjnych i bezpieczeństwa "Skandaliczne, dyskryminujące, urągające zasadom bhp" - m.in. takimi słowami określił warunki w klasie na poddaszu prestiżowego I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie jeden z rodziców pierwszoklasisty. Dyrektor renomowanej szkoły Jacek Kaczor dziwi się tym zarzutom. - Pięć sal do nauki na poddaszu istnieje od 40 lat. Uczniowie mają zapewnione takie same warunki, jak w innych klasach na niższych poziomach - zapewnia dyrektor I LO. W poniedziałek w liceum mają pojawić się urzędnicy z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Konwencja Programowa Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie pod znakiem listy stu obietnic. Zdjęcia To była gorąca politycznie sobota (9 września) w Tarnowie. W Arenie Jaskółka Tarnów odbywała się ogólnopolska konwencja programowa Koalicji Obywatelskiej, a w okolicy hali politycy i działacze PiS zorganizowali „Campus przeszłości Tuska”. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Ruszyła modernizacja linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Symbolicznie wbito łopaty w Marcinkowicach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły modernizację kolejnego odcinka na linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. W Marcinkowicach (gmina Chełmiec) na peronie stacji kolejowej odbyło się symboliczne wbicie łopaty. To właśnie tam rozpoczęły się prace związane z modernizacją odcinka, Klęczany – Nowy Sącz - Mieszkańcy i turyści czekali na tę inwestycję ponad 118 lat - mówił podczas spotkania z mediami Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

📢 Biskupice. Zaniedbane psy i szczątki zwierząt na posesji. Policja ustala winnych Na terenie gospodarstwa w Biskupicach (gmina Koszyce) inspektorzy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ujawnili liczne szczątki zwierząt. O sprawie została powiadomiona policja, która prowadzi czynności w tej sprawie. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy i do ogrodu. Duży wybór m.in. kosiarek, wózków, szlifierek, agregatów i pił Od początku września w Agencji Mienia Wojskowego ogłaszane są kolejne przetargi na różny sprzęt. W ofercie można znaleźć wiele ciekawych pozycji sprzętu warsztatowego i do ogrodu. Przedstawiamy ceny oraz zdjęcia sprzętu, którego pozbywa się polska armia.

📢 Dwa wypadki w powiecie myślenickim. Utrudnienia na drogach, zderzenie trzech aut i awaria przed tunelem W piątek, 8 września w powiecie myślenickim doszło do zdarzeń drogowych, które spowodowały duże utrudnienia w ruchu. W Skomielnej Białej w gminie Lubień przed tunelem na S7 na pasie w kierunku Zakopanego doszło do awarii samochodu dostawczego. Jak podaje portal Małopolska Alarmowo na miejsce wezwano służby drogowe i pomoc. Były utrudnienia ruchu. 📢 Miechów. Właściciel kantoru oferuje 50 tysięcy złotych nagrody za pomoc w znalezieniu złodzieja Właściciel kantoru oferuje 50 tysięcy złotych nagrody dla osoby, która pomoże w ustaleniu sprawcy kradzieży, do której doszło 14 sierpnia w Miechowie. Łupem złodzieja padło wówczas kilkaset tysięcy złotych. 📢 Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach - tak mieszkają. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon.

📢 Nie żyje Paweł Sanakiewicz, wybitny aktor związany z Teatrem Bagatela. Był też mistrzem dubbingu Nie żyje Paweł Sanakiewicz, aktor Teatru Bagatela. "Odszedł wybitny, mądry, pełen charyzmy i uroku Aktor i Człowiek" - pożegnała artystę teatralna rodzina Bagateli. Jego głos doskonale znali też młodsi widzowie i wielbiciele filmów animowanych. Dubbingował główne role w znanych produkcjach, m.in. w "Potworach i Spółka" czy "Iniemamocni". Miał 68 lat. 📢 Sky Run z Agnieszką Radwańską. Zawodnicy wbiegli na 25. piętro Unity Tower, najwyższego wieżowca w Krakowie W piątek 8 września odbył się Sky Run, rywalizacja polegająca na jak najszybszym wbiegnięciu po schodach na 25. piętro wieżowca Unity Tower, najwyższego budynku w Krakowie. W wydarzeniu wzięła udział Agnieszka Radwańska, była tenisistka numer 2 na świecie i finalistka Wimbledonu 2012, zwyciężczyni turnieju WTA Finals 2015 i Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Dla uczestników biegu to była znakomita okazja do rozgrzewki w towarzystwie gwiazdy światowego tenisa, a także do krótkiej rozmowy i wspólnego zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Na terenie przyszłego parku Grzegórzeckiego ruszą wyburzenia obiektów powojskowych Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie rozstrzygnął przetarg na wyburzenie obiektów powojskowych, które straszą i przeszkadzają w powstaniu parku Grzegórzeckiego. Wybrano firmę, która zlikwiduje obiekty za 328 tys. zł. Po tej operacji mają ruszyć prace nad powstaniem parku, na który mieszkańcy, ze zniecierpliwieniem, czekają od lat. 📢 Alkoholowa mapa Polski. W tych województwach najczęściej kupujemy napoje z procentami Jakie są ulubione alkohole Polaków? Mieszkańcy którego województwa kupują najwięcej napojów wyskokowych? W jakim regionie Polski częściej sięgamy po wódkę, a gdzie większym zainteresowaniem cieszy się wino? Tego typu informacje znajdują się w najnowszym badaniu ekspertów z aplikacji PanParagon. Oto jak prezentuje się alkoholowa mapa Polski.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Miasto sprzedaje mieszkania w centrum Krakowa i w Nowej Hucie. Ceny wywoławcze zaczynają się od 130 tys. zł Zainteresowani kupnem mieszkania w centrum Krakowa mają teraz okazję skorzystać z oferty gminy. We wrześniu i październiku odbędą się przetargi na sprzedaż gminnych lokali przy ul. Łobzowskiej 9 i ul. Przemyskiej 2. Jest też coś dla miłośników Nowej Huty - można zostać właścicielem należącego dotąd do gminy mieszkania na os. Szkolnym 33.

📢 Juromania 2023. Zachwycające zamki, urocze doliny, tajemnicze jaskinie, czyli Jura w klimacie. Koniecznie zobaczcie Moc atrakcji dla juromaniaków zapowiada się na święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tym roku jest organizowane szósty raz i będzie trwało trzy dni od 15 do 17 września. 58 atrakcyjnych wydarzeń zaplanowanych zostało w 28 miejscowościach. W planach są wspaniałe widowiska, pokazy rycerskie, będzie można podziwiać piękne krajobrazy, zwiedzać zamki, kościoły, zaglądać do jaskiń nawet nocą, wspinać się na skałki, wędrować uroczymi szlakami turystycznymi, dolinkami, poznawać ciekawostki o dawnych mieszkańcach tego obszaru, przyrodzie i zwierzętach.

📢 Krakowscy lekarze ostrzegają: globalne ocieplenie sprzyja groźnym wirusom i bakteriom. "Zakażeń będzie coraz więcej" Ocieplenie klimatu ma wpływ na rozprzestrzenianie się wielu patogenów - twierdzą krakowscy lekarze. Jednym z nich jest legionella, która w ostatnich tygodniach wywołała w Polsce bardzo duże poruszenie. Ale zmiana klimatu sprzyja także innym bakteriom oraz wirusom, jak również organizmom, które je przenoszą. Wśród tych ostatnich można wymienić m.in. kleszcze, których przez łagodne zimy w Polsce jest z roku na rok coraz więcej. Przenoszą boreliozę, która u człowieka może doprowadzić m.in. do zaburzeń neurologicznych.

📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy. 📢 Miechów. Korekta nowej organizacji ruchu w związku z otwarciem S7 była potrzeba natychmiast Obawy kierowców, dotyczące zmiany organizacji ruchu na terenie Miechowa i Bukowskiej Woli w związku z oddaniem do użytku nowego odcinka drogi ekspresowej S7 niestety się potwierdziły. Tzw. Pierwsza Parcela, którędy poprowadzono objazd w kierunku Racławic, okazała się zupełnie nieprzystosowana do dużego natężenia ruchu. W efekcie niemal natychmiast trzeba było wprowadzić korekty do przyjętej organizacji.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para pokazuje swój nowy dom. Króluje w nim góralski styl Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

📢 Grupa Azoty Akademia Tarnów - skład 2023-2024. Kadra drużyny na nowy sezon w Tauron Lidze Grupa Azoty Akademia Tarnów rozgrywki w Tauron Lidze siatkarek 2023-2024 rozpocznie 7 października. Dla zespołu będzie to drugi sezon w siatkarskiej ekstraklasie, skład jest już skompletowany. W lecie kadra znacząco się zmieniła, przyszło sporo nowych zawodniczek. Zobacz, kto będzie grał w drużynie - zdjęcia w galerii (link poniżej).

📢 Charsznickie Dni Kapusty już w nadchodzący weekend. Kto wyhodował najcięższą głowę? Zakopane szczyci się mianem zimowej stolicy Polski, a położona w północnej Małopolsce Charsznica kapuścianej. To właśnie stąd pochodzi co dziesiąta główka kapusty uprawianej w Polsce. W najbliższy weekend mieszkańcy będą obchodzić tradycyjne Dni Kapusty. 📢 Utrudnienia na zakopiance. Roboty budowlane, zwężenie obu jezdni pod Krakowem i zmiana lokalizacji przystanku autobusowego Na nowe trudności drogowe natrafią kierowcy jadący zakopianką w Gaju pod Krakowem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi tam inwestycję - budowę węzła drogowego i z tym związane są utrudnienia. W poniedziałek, 11 września rozpoczyna się kolejny etap prac. Rusza budowa tymczasowej podpory. Powstanie na pasie zieleni między dwiema jezdniami. A potem podpora ta zostanie wykorzystana do montażu konstrukcji wiaduktu nad drogą krajową nr 7.

📢 Proszowice. Sprawdź, kto z powiatu kandyduje do parlamentu. Jest jedynka Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje listy kandydatów do zaplanowanych na 15 października wyborów do Sejmu i Senatu. O dziewięć mandatów, jakie przypadają na okręg nr 15 (tzw. tarnowski) będą walczyć również mieszkańcy powiatu proszowickiego. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 9.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Poznaliśmy wyniki najnowszego sondażu. Kto wygrałby wybory parlamentarne? Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanym liderem Według wyników najnowszego sondażu, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Głos na partię Jarosława Kaczyńskiego planuje oddać 36,2 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,7 proc. Sprawdź, jak prezentują się dokładne wyniki oraz jak w takiej sytuacji wyglądałoby przeliczenie na sejmowe mandaty.

📢 Arkadiusz Tańcula prywatnie. Kiedyś student AGH, dziś najlepszy freakfighter. Tak żyje influencer z Wieliczki! Arkadiusz Tańcula to obecnie jeden z najpopularniejszych postaci w świecie internetu. Mało kto wie, że ten sławny influencer pochodzi z Małopolski, a konkretnie z Wieliczki, a zawczasu był studentem AGH. Dziś zbija miliony na walkach w najlepszych federacjach freakfightowych w Polsce. Jak żyje i jaki jest prywatnie? Zobaczcie sami. 📢 Małopolski Motoweek w Słomnikach. Raj dla fanów motoryzacji, akrobatycznych pokazów, aut starych i nowoczesnych Drifty, czyli kontrolowane poślizgi samochodowe, akrobatyczne pokazy motocyklowe, a do tego samochody amerykańskie, małe fiaty, pojazdy retro, wozy strażackie i wojskowe oraz motocykle - takie i wiele innych atrakcji przygotowano na III Małopolski Motoweek. Zaplanowano go na niedzielę, 10 września 2023 r. na placu targowym w Słomnikach, który zmieni się na jeden dzień w niezwykłą motoryzacyjną przestrzeń. Rozpocznie imprezy o godz. 13.

📢 Obchody 84. rocznicy bitwy pod Proszowicami. Mieszkańcy przeżyli piekło W nocy z 6 na 7 września 1939 roku Proszowice i ich najbliższa okolica były miejscem potyczki oddziałów Armii Kraków z nacierającym Wehrmachtem. W walce, która przeszła do historii jako bitwa pod Proszowicami, śmierć poniosło około 125 polskich żołnierzy. W środę w Proszowicach obchodzono 84. rocznicę tamtych wydarzeń.

📢 Droga ekspresowa S7 między Miechowem a granicą województwa już otwarta Można już przejechać liczącym blisko 19 kilometrów odcinkiem nowej drogi ekspresowej S7 między Miechowem a granicą województw małopolskiego i świętokrzyskiego w Moczydle. Zbudowany fragment łączy się bezpośrednio z gotową od dłuższego czasu drogą S7 prowadzącą w kierunku Kielc i Warszawy. We wtorek po południu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk otworzył nowy odcinek trasy szybkiego ruchu. W uroczystości wziął też udział prezydent Polski, Andrzej Duda. Uruchomienie nowego fragmentu drogi ma nie tylko skrócić czas przejazdu między Krakowem a Warszawą, ale też przyczynić się do rozwoju regionu.

📢 Małopolski Festiwal Smaku po raz pierwszy w Proszowicach. Rosół z Łaganowa najsmaczniejszy Rosół z kołdunami, przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łaganowa, okazał się najsmaczniejszą potrawą regionalną 18. Małopolskiego Festiwalu Smaku, który po raz pierwszy zagościł w Proszowicach. Na podium znalazły się też specjały przygotowane przez panie ze Szklanej i Klimontowa. 📢 Producenci warzyw świętują pod Krakowem. Docenili rolników uprawiających kapustę, kalafiory, paprykę. Zabawa z pokazami lotniczymi Małopolskie Święto Warzyw w Pobiedniku w gminie Igołomia-Wawrzeńczyc zorganizowano trzynasty raz. To okazja do dziękowania za tegoroczne zbiory w tym zagłębiu warzywnym znanym w województwie, całym kraju a nawet poza granicami. To także okazja do wybrania najlepszych rolników, producentów warzyw, których wicemarszałek Senatu Marek Pęk uhonorował tytułami Liderów Produkcji Warzyw. 📢 Dożynki powiatu krakowskiego w gminie Skawina. Rolnicy dziękowali za plony, władze i goście za chleb i pracę rolników Pyszny chleb z tegorocznych zbiorów pokroili Wojciech Pałka, starosta krakowski i Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny - gospodarze tegorocznych dożynek powiatu krakowskiego i gminy Skawina. Święto plonów podkrakowskich rolników odbyło się w Rzozowie w gminie Skawina. Okazałe, piękne, misternie wykonane wieńce przygotowali reprezentanci 10 gmin, którzy ośpiewali potem gospodarzy i gości dożynkowych.

📢 Szklana. Na DW776 przewrócił się samochód przewożący konie. Kierowca chciał uniknąć zderzenia W sobotę około godz. 8.30 doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice w miejscowości Szklana. Kierowca samochodu dostawczego, przewożącego dwa konie, przewrócił się do rowu. Z jego relacji wynika, że próbując uniknąć zderzenia z jadącym z przeciwka samochodem osobowym (wykonywał manewr wyprzedzania) zjechał na miękkie pobocze co spowodowało przewrócenie pojazdu. W wyniku zdarzenia jeden z koni został ranny. Do jego podniesienia z jezdni użyto ładowarki. W czasie akcji ratowniczej ruch na drodze odbywał się wahadłowo. 📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 1.09.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Grupa C elimniacji mistrzostw Europy 2024 w piłce nożnej: wyniki, tabela, terminarz W grupie C eliminacji do piłkarskich mistrzostw Europy 2024 jest pięć zespołów. Faworytami są Włochy i Anglia. Oto terminarz, wyniki i tabela.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Najpiękniejsze siatkarki. Zachwycają urodą i wdziękiem na Instagramie - część I [ZDJĘCIA] Najpiękniejsze siatkarki świata. Zachwycają urodą, wdziękiem, wysportowanym ciałem. Oto część pierwsza zestawienia. Link do galerii poniżej. 📢 Najseksowniejsi aktorzy z polskich seriali. TOP 20 przystojniaków jesiennej ramówki 2019! [GALERIA] Przedstawiamy najprzystojniejszych aktorów z polskich seriali! Którzy panowie kradną serca kobiet w jesiennej ramówce 2019? Oto TOP 20 największych aktorskich ciach z telewizji! Jest wśród nich Wasz faworyt? Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami.

📢 Studniówka maturzystów z Centrum Edukacyjnego "Radosna Nowina" w Piekarach. Bawili się w Dworku Emilii Uczniowie pięciu kas z "Radosnej Nowiny" w Piekarach na swoim balu maturalnym najpierw podziękowali dyrekcji szkoły, nauczycielom i rodzicom, a potem po mistrzowsku odtańczyli poloneza. Wznieśli też toast, pokroili tort i bawili się do rana.

