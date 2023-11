Przegląd prasy (10.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 10.09.2023”?

Prasówka 10.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 10.09.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [10.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

Prasówka 10.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [10.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Powiat proszowicki. Sprawdź gdzie i jak będą obchodzić Święto Niepodległości Wyjątkowo bogato zapowiadają się tegoroczne obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na terenie powiatu proszowickiego. Proszowice, Nowe Brzesko, Radziemice, Pałecznica, to miejscowości, w których przygotowano okolicznościowe wydarzenia. Ze szczegółami ich programu można się zapoznać, przeglądając załączoną galerię. 📢 Cena karpia - ile będzie kosztował na święta w 2023 roku? Oto przewidywania hodowców. Pierwsza taka sytuacja od wielu lat W ostatnich latach ceny karpia przed świętami znacząco rosły, na co wpływały wyższe koszty transportu, droższa karma, a także podwyżki wynagrodzeń. Tegoroczne prognozy hodowców wskazują na odwrócenie tego niekorzystnego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia na wigilię?

📢 Kraków w remoncie. Trwają prace nawet na drodze na Wzgórze Wawelskie. Zdjęcia Trwa remont drogi prowadzącej na Wzgórze Wawelskie. Wejście na Wawel od strony ul. Kanoniczej jest więc obecnie częściowo ograniczone.

📢 Paulla Ignasiak jest nie do poznania! Gwiazda nie przypomina siebie sprzed lat. Niesamowita metamorfoza piosenkarki. Zobacz zdjęcia Paulina Ignasiak, czyli Paulla już kilka razy zmieniała swój wizerunek, ale tym razem gwiazda jest nie do poznania. W porównaniu z dawnym wizerunkiem zmienił się przede wszystkim kolor włosów, choć nie tylko. Zobacz archiwalne i aktualne zdjęcia piosenkarki. 📢 Proszowice. Przedszkolacy uczcili śpiewem rocznicę odzyskania niepodległości Prawie pół setki dzieci wystąpiło w czwartek na scenie proszowickiego Centrum Kultury i Wypoczynku podczas IV edycji Przeglądu Piosenki Patriotycznej Przedszkolaków. Było to kolejne z serii lokalnych wydarzeń, uświetniających 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 📢 Sprawdź miłosny horoskop na listopad 2023! Te znaki zodiaku mają szanse na romans jeszcze w tym roku! Niech cię nie zmyli szaruga za oknem. Jesienią i zimą pojawi się gorące uczucie i serce zabije mocniej. Właśnie teraz gwiazdy sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji. Zobacz, które znaki zodiaku mają szanse na miłość jeszcze w tym roku!

📢 Kraków. Na nowohuckich terenach poprzemysłowych powstało miejsce, które ma przyciągać przedsiębiorców W czwartek 9 listopada został oficjalnie oddany do użytku północny podobszar Strefy Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości. 17 hektarowy obszar został przygotowany pod inwestycje firm z branży nowych technologii. Artur Peszko, prezes Nowej Huty Przyszłości podczas przemówienia zapewniał, że teren ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, którzy chcą tu inwestować. Kiedy zapytaliśmy jakie firmy chcą tu się osiedlić, usłyszeliśmy, że nie może on podać nazwy żadnej z nich. Powiedział tylko, że jest ich około 15. Koszt powstania SAG to ponad 92 mln zł.

📢 Kraków nie wycofa się z budowy kładki Ludwinów - Kazimierz. Radni dali zielone światło. Mieszkańcy obawiają się turystyki alkoholowej Większość radnych miejskich opowiedziała się za tym, by Kraków nie wycofywał się z budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej Kazimierz z Ludwinowem. Urzędnicy przestrzegali, że gdyby doszło do takiej decyzji, to miasto musiałoby zapłacić 35 mln zł odszkodowania i przepadłaby rządowa dotacja w kwocie 65 mln zł. Mieszkańcy protestujący przeciwko inwestycji alarmują, że zakłócony zostanie widok na Wawel i Skałkę. Obawiają się, że po wybudowaniu obiekt będzie służył turystyce alkoholowej z pubów na Kazimierzu do kompleksu lokali w rejonie dawnego hotelu Forum, co spowoduje zakłócanie ciszy i porządku.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". Mają przytulny dom w powiecie limanowskim. "Tu są moje korzenie" Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 Te muzea w Krakowie zwiedzisz za darmo. Idealny plan na jesienne popołudnie bez wydawania pieniędzy Jesienne popołudnie ze sztuką lub historią? A może cały dzień? W Krakowie na każdym kroku różne miejsca oferują szereg atrakcji. Dla tych, którzy nie mają pomysłu jak spędzić jesienne popołudnie, Kraków przychodzi z ratunkiem. Wśród długiej listy miejsc, które w Krakowie warto obaczyć znajdują się także te, do których wstęp jest darmowy. Oto muzea w Krakowie, które zwiedzisz całkowicie za darmo. Sprawdź, kiedy warto zaplanować sobie muzealny dzień.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną pilotką i córeczkami. Zobacz, jaki się urządzili w domu pod Warszawą. Zajrzyj do ich przytulnego gniazdka Szymon Hołownia z żoną, córkami i Grafitem mieszka w przytulnym domu pod Warszawą. Wiele osób nadal kojarzy polityka z programem „Mam talent”, który prowadził w duecie z Marcinem Prokopem. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni nieopodal stolicy. Nie zabrakło w nim miejsca dla ukochanego pupila i stosu książek. Zobacz, jak na co dzień żyje Szymon Hołownia z żoną, która jest pilotką myśliwców. 📢 Strefa Czystego Transportu: Wjazd samochodem do Krakowa tylko po zarejestrowaniu w specjalnym elektronicznym systemie Zarząd Transportu Publicznego rozstrzygnął przetarg na dostarczenie i utrzymanie systemu informatycznego do zarządzania Strefą Czystego Transportu w Krakowie. W związku z jej wprowadzeniem od 1 lipca 2024 roku wszyscy kierowcy, którzy będą chcieli jeździć autem w stolicy Małopolski, będą musieli mieć pojazdy spełniające wymogi dotyczące emisji spalin i zarejestrować się w elektronicznym systemie weryfikacji.

📢 Pawilon dla kotów w Krakowie gotowy. Zwierzaki czekają na dom w lepszych warunkach Krakowskie schronisko dla zwierząt zyskało nowe wejście i pawilon dla kotów. Nowy pawilon dla kotów w ramach schroniska dla bezdomnych zwierząt to budynek parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni ok. 700 mkw.

Budynek składa się z sekcji dla kotów, w ramach której przewidziano aż 5 wolier. 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Wow, ale oryginały! Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 9.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 9.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 9.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Grudnik nie kwitnie lub zrzuca pąki? Wystarczy, że zadbasz o kilka rzeczy, a obsypie się kwiatami. Sprawdź, jak pielęgnować ten kwiat Grudniki, znane też jako szlumbergery albo zygokaktusy, to wspaniałe rośliny doniczkowe. Jedną z ich zalet jest to, że kwitną jesienią i zimą. Teoretycznie powinny zakwitać na święta Bożego Narodzenia, jednak w praktyce bywa, że obsypują się kwiatami już w listopadzie, a nawet październiku. Jednak zdarza się również, że grudnik nie kwitnie lub zrzuca pąki. Podpowiadamy, jak temu zaradzić i co robić, by bożonarodzeniowe kaktusy cieszyły nas kwiatami. Poznajcie tajniki pielęgnacji grudnika.

📢 Święto Diwali w świątyni hinduskiej w Brzegach pod Krakowem Święto Świateł Diwali organizowane jest po raz drugi w Świątyni Hinduskiej w Brzegach koło Krakowa. Odbywa się w celu promocji kultury hinduskiej. Wstęp darmowy, choć niektóre atrakcje będą płatne. 📢 Instrumenty prawne związały ręce urzędnikom wobec rozwiązania problemu dzików? Konieczna permanentna edukacja mieszkańców miasta Według założeń i wyliczeń Lasów Państwowych, biorąc pod uwagę powierzchnię Krakowa, w stolicy Małopolski powinno być. maksymalnie od 150 do 200 dzików. Tymczasem ich liczba przekracza tysiąc. Mieszkańcy są mocno podzieleni, jedni chcą by je odławiać, a inni oceniają, że nikomu nie przeszkadzają. Tymczasem urzędnicy wyjaśniają, że największy problem w tej sprawie to dokarmianie dzików przez mieszkańców, które jest zakazane. - Konieczna jest permanentna edukacja mieszkańców miasta - wyjaśniał Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta miasta Krakowa.

📢 TOP 15 miejsc na wypad w Małopolsce bez tłumów. Te miejsca zwiedzisz bez turystów wokół. Te miejsca cię oczarują Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w listopadzie. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę.

📢 Tak dziś żyje krakowianka Kinga Korta z "Żony Hollywood". Oto jej "american dream" Żony Hollywood to serial, który opowiadał o losach Polek, które wyjechały z Polski, aby za oceanem spełnić swój "american dream". Wśród żon biznesmenów i milionerów mogliśmy oglądać codzienność Kingi Korty, która zasłynęła z pasji do luksusowych ubrań i kosmetyków. Tak dzisiaj żyje pochodząca z Krakowa projektantka biżuterii i miłośniczka psów! Zobaczcie sami!

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Obiad bez mięsa. TOP 15 pomysłów na jarskie dania obiadowe naszych Czytelników [PRZEPISY] Obiad bez mięsa – przepisy. Nie zawsze mamy ochotę na zestaw – mięso, ziemniaki, surówka. Co można przygotować na obiad bez mięsa? Proste łazanki z kapustą i pieczarkami, cynamonowe naleśniki z jabłkami, knedle serowe, kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem, spaghetti z warzywami w sosie śmietanowo-serowym, bataty zapiekane z boczniakami i serem żółtym, trójkąciki z ciasta francuskiego z fetą i szpinakiem – to tylko niektóre z propozycji naszych Czytelników na pyszny obiad bez mięsa.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych stronach znajdziesz przepisy.

📢 Wykopki! Tak kiedyś zbierano ziemniaki. Zobacz, czy chce się wracać do tamtych czasów Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 PEWEX, czyli luksus w czasach PRL. Takie rzeczy można było kupić tylko w specjalnych sklepach PEWEX. Zobacz! W sklepach Pewex pachniało luksusem. Można tam było kupić rzeczy, których nie dostało się w żadnym innym sklepie. Był tylko jeden szkopuł: pięknych rzeczy było w bród, ale, żeby je kupić, trzeba było zapłacić dolarami (ewentualnie tzw. bonami towarowymi), a nie złotówkami. Sklepy Pewex przeszły do legendy. Każda wizyta w Peweksie dostarczała dreszczyku emocji, a kupiony tam dezodorant czy alkohol przeznaczało się na specjalne okazje. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 56. Zasadzka na Ferita. Streszczenie odcinka [15.11.23] Serter ma dość zachowania Ferita. Postanawia go ukarać. Kto pomoże zrealizować ten pomysł? Przeczytaj streszczenie 56. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 53. Ferit znów odwiedza Pelin. Streszczenie odcinka [10.11.23] Ferit znowu jedzie do Pelin. Jaki jest cel jego wizyty? Tymczasem Seyran umawia się z Defne. Czy zrezygnuje z pracy? Przeczytaj streszczenie 53. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie!

📢 Zupa krem to pomysł na sycący obiad. Zobacz, jakie gęste zupy warto przygotować. Najlepsze przepisy Kolorowe, smaczne, zdrowe, a do tego sycące. Niewątpliwie zupa krem to same zalety. Można ją zrobić z selera, brokułów, buraków, pora, pomidorów… Ograniczają nas właściwie tylko nasze upodobania. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na kremowe zupy. 📢 Paznokcie french: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 9.11 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

📢 Zakazany owoc odc. 345. Spotkanie z kochanką męża. Streszczenie odcinka [16.11.23] Zarówno Kumru, jak i Yildiz udają się do domu Cagataya. Czy spotkają się na miejscu? Co spróbuje odkryć Ender? Przeczytaj streszczenie 345. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 342. Cagatay próbuje przeprosić Yildiz. Streszczenie odcinka [13.11.23] Cagatay ma wyrzuty sumienia. Postanawia przeprosić zranioną Yildiz. Czy mu się to uda? Czy Dogan wesprze córkę? Przeczytaj streszczenie 342. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Ależ byłby wielki basen w Krakowie! Po galerii Plaza mamy ogromną dziurę w ziemi. Co dalej? Nie ma już całego gruzu po zburzonej Plazie Kraków. Ani grama. Teren jest gotowy pod nową zabudowę, a wygląda jak... niecka wielkiego basenu. Ależ to by było piękne gdyby powstał tu taki, odkryty, z plaŻą zamiast Plazy, otwarty za darmo dla mieszkańców. Marzyć zawsze warto. Ale to teren prywatny, należący do dewelopera, jego dwa wnioski o pozwolenia budowlane są w toku. 📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kraków. Czy Centrum Muzyki zakorkuje Cichy Kącik i Piastowską? Na razie problemy z operatorem parkingu Parking pod centrum muzyki na około 200 aut już gotowy. Miasto usilnie szuka dla niego operatora, ale z problemami. Nikt nie chce się zgłosić. Z kolei Centrum Muzyki w budowie, ma przyciągnąć ludzi na koncerty i imprezy. Przyjeżdżać będą też pracownicy placówki. Odebraliśmy kilka sygnałów od mieszkańców zaniepokojonych tym, czy ruch nie dokorkuje już korkującej się ulicy Piastowskiej.

📢 Graffiti pokrywa coraz więcej budynków w Krakowie. Tylko w 2023 roku na jego usuwanie MPO przeznaczyło 142 tys. złotych Krakowskie MPO podsumowało akcję usuwania graffiti z przestrzeni miejskiej. Z relacji wynika, że zajmuje ono coraz większe powierzchnie, a tylko do września br. za jego usunięcie miejska jednostka musiała zapłacić 142 tys. złotych. Miejskie służby na bieżąco starają się usuwać szpecące krajobraz bazgroły, jednak brak właściwych przepisów w tym zakresie nie obliguje do takich działań właścicieli prywatnych posesji.

📢 Remont mostu Dębnickiego w Krakowie widziany zza szyb miejskiego autobusu. Utrudnienia jeszcze trochę potrwają Trwa remont mostu Dębnickiego w Krakowie. Jak wyglądają postępy prac można zobaczyć zza szyb miejskiego autobusu przejeżdżających przez ten obiekt. Z powodu inwestycji pasażerowie i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które jeszcze trochę potrwają.

📢 Potrawy z makaronem. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszne dania z makaronem naszych Czytelników. Pokochasz je! Potrawy z makaronem – przepisy. Makaron a la carbonara, prosty makaron z warzywami, tagliatelle z łososiem, muszle makaronowe ze szpinakiem, a nawet makaron po chińsku! To tylko niektóre pomysły naszych Czytelników na potrawy z makaronem. Świderki, spaghetti, rurki, lazania… makaronów na sklepowych półkach jest całe mnóstwo. Co z nich zrobić? Zobaczcie najlepsze pomysły na potrawy z makaronem naszych Czytelników. Są wśród nich potrawy proste i pyszne oraz efektowne, których smak zaskoczy wszystkich! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Lechią Gdańsk Piłkarze Wisły Kraków nie mają w tym tygodniu wytchnienia. Ledwie rozegrali we wtorek mecz z Polonią Warszawa w Pucharze Polski, a już w piątek o godz. 20.30 zagrają w Gdańsku z Lechią. Jednego można być pewnym, nad Bałtykiem zobaczymy inną jedenastkę od tej, która wybiegała na boisko, by walczyć z „Czarnymi Koszulami”. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły na mecz z Lechią. 📢 Pierwszy ogrzewany przystanek stanął w Krakowie. Użyto... podczerwieni Borek Fałęcki 01 jest pierwszym ogrzewanym przystankiem w naszym mieście. Krakowska firma Termofol, która jest producentem ogrzewania na podczerwień postanowiła zapewnić ciepło zziębniętym pasażerom krakowskiej komunikacji. Ogrzewana ławka przystankowa już działa i każdy, kto czeka na autobus może z niej skorzystać. To projekt pilotażowy przy współpracy z zarządcą wielu przystanków w mieście, firmą AMS.

📢 W Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą wybitnego farmaceutę i wynalazcę Ignacego Łukasiewicza 8 listopada na ścianie Collegium Kołłątaja przy ul. św. Anny 6 uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą wybitnego polskiego farmaceutę i przedsiębiorcę, wynalazcę lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza, który studiował pod tym adresem w połowie XIX wieku. 📢 „Emanet” odcinek 148. Yaman i Seher zamieszkają razem?! Zuhal znajduje okazję, by użyć trucizny! [STRESZCZENIE ODCINKAb - 9.11.2023] Co się wydarzy w 148. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Kiraz namawia Czarną na plan, jak dać wszystkim nauczkę, zaś Seher i Yaman oswajają się z myślą o ślubie. Dziewczyna nie wyobraża sobie wspólnej sypialni! Prawdziwym zagrożeniem jest jednak Zuhal, która znajduje okazję by użyć trucizny... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku serialu „Emanet”.

📢 Miechów. Jest wykonawca bloku na osiedlu Parkowym! Przetarg rozstrzygnięty Spółka SIM Małopolska rozstrzygnęła w środę (8 listopada) przetarg na budowę bloku wielorodzinnego na osiedlu Parkowym w Miechowie. Zwycięzcą postępowania została firma Remar z Gołkowic Górnych, która została wybrana jako najkorzystniejsza spośród ośmiu, jakie wpłynęły po ogłoszeniu postępowania.

📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Stal Mielec w Pucharze Polski. Znajdź się na zdjęciach Mecz 1/16 finału piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski Garbarnia Kraków - Stal Mielec rozegrany został w środę, 8 listopada 2023 roku. Starcie miejscowej drużyny z III ligi z przedstawicielem ekstraklasy z Mielca na żywo z trybun stadionu przy ul. Rydlówka oglądało sporo kibiców. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach. 📢 Simone Susina - przystojny Włoch z Heaven in Hell rozpala serca i wyobraźnię Polek. Oto prywatne zdjęcia z jego życia Włoch Simone Susinna od jakiegoś czasu cieszy się zwiększonym zainteresowaniem wśród Polek i Polaków. Wszystko za sprawą nowej polskiej produkcji „Heaven in Hell”, w której gra główną rolę. Erotyk właśnie trafił na ekrany kin, a po głośnych sukcesach filmów takich jak „50 twarzy Greya” czy „365 dni” nie ulega wątpliwości, że Polki i Polacy z ciekawością podchodzą do takich tytułów. Jak wygląda na co dzień życie aktora? Mamy prywatne zdjęcia! Sprawdź naszą galerię!

📢 Pomysły na modny przedpokój - listopad 2023. Zobacz najnowsze inspiracje i zdjęcia Szukasz inspiracji na stylowy, modny i praktyczny przedpokój? Zobacz zdjęcia od internautów - zadbali o ściany, meble i dodatki. 📢 Proszowice. Drogie oferty na remont ulicy Nowej. Gmina musi zdecydować Gmina Proszowice wystąpiła z zapytaniem ofertowym do firm zainteresowanych remontem ulicy Nowej. Swoje oferty złożyły dwa przedsiębiorstwa. Podczas dzisiejszego (8 listopada) otwarcia okazało się, że obie są droższe od zakładanego przez samorząd kosztorysu.

📢 Kraków. Sąd orzekł karę za znieważenie grobu Patryka P. na cmentarzu Grębałów Karę ośmiu miesięcy prac społecznych orzeczono wobec oskarżonego o znieważenie grobu Patryka P., jednego z czterech mężczyzn, którzy zginęli w wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie w lipcu br. Decyzja zapadła w środę, 8 listopada przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty. Przypominamy, że zaledwie kilka dni po pogrzebie Patryka P., doszło do dewastacji jego grobu na cmentarzu Grębałów. 26 lipca Małopolska Policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, który kilka dni wcześniej zbezcześcił grób.

📢 Kraków. Bulwersujący wyrok. Sąd umorzył sprawę dewastowania kamienic, grafficiarz bezkarny. "Skandal, brak słów" Sprawa grafficiarza Sicoera wpłynęła do sądu w 2016 r. i ugrzęzła na kilka lat. W międzyczasie sąd częściowo umorzył postępowania, bo nie było... wymaganego zezwolenia na ściganie wandali. Proces ruszył dopiero dwa lata temu. Tymoteusz P. był oskarżony o zniszczenie mienia, w tym zabytkowych kamienic. Sędzia zmieniła jednak kwalifikację czynu z przestępstwa na wykroczenie i... umorzyła sprawę z powodu przedawnienia karalności. - To skandal. Braku mi słów. To umorzenie sprawi, że wandale poczują się kompletnie bezkarni - mówi Monika Bogdanowska, była małopolska konserwator zabytków, przewodnicząca komisji konserwatorsko-technicznej SKOZK.. 📢 Protest uczniów XXX LO w Krakowie przeciwko działaniom dyrektorki. "Wszystko wskazuje, że finałem będzie zawiadomienie do prokuratury" "Tu spraw nie zamiata się pod dywan", "pieniądze szczęścia nie dają", tu się kręci piruety, a nie biznes" - z takimi m.in. hasłami wyszli we wtorek 7 listopada przed XXX LO w Krakowie jego uczniowie. To pokłosie informacji jakie jako pierwsze podało Radio Zet. Chodzi o setki tysięcy złotych, które dyrektorka szkoły miała wydawać m.in. na dywany, pościel czy rowery, podczas gdy w szkole brakuje podstawowych środków higienicznych czy zajęć tanecznych. Sprawę bada magistrat, który nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury. O proteście uczniów zrobiło się głośno w całej Polsce.

📢 Puchar Polski. W 1/16 finału Garbarnia Kraków przegrała ze Stalą Mielec po dogrywce. Sensacja była blisko W meczu 1/16 finału Pucharu Polski III-ligowa Garbarnia Kraków przegrała u siebie z ekstraklasową Stalą Mielec. Gospodarze byli blisko sprawienia sensacji, w końcówce prowadzili 2:1. Oto relacja i zdjęcia z meczu. 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Aktorka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Cichopek oraz dziennikarz i prezenter redakcji sportowej TVP Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Fabienne Wiśniewska - tak teraz wygląda. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandary Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe. 📢 25-tonowe belki zostały zamontowane nad zakopianką. Widowiskowe prace przy wiadukcie w Gaju Dwie ogromne belki, z których każda waży 25 ton i ma 22 metry długości zostały zamontowane nad zakopianką w Gaju w gminie Mogilany. To części wiaduktu, który powstaje nad drogą krajową. To w ramach budowy węzła drogowego budowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Dziedzictwo odc. 148. Czarna zgadza się na ślub. Streszczenie odcinka [08.11.23] Czarna ma już dość całego przedstawienia i chce się wycofać. Kto przekona ją do udawania ukochanej Ibrahima? Czego obawia się Seher w związku ze ślubem? Przeczytaj streszczenie 148. odcinka 'Dziedzictwa".

📢 Naprawa zablokowanej drogi po upadku żurawia i tragedii na budowie w Wieliczce. Ruch wstrzymany na całą dobę Po śmiertelnym wypadku na budowie w Wieliczce wszczęte zostało śledztwo prokuratury i policji. Obecnie badania prowadzone są przez kilka instytucji, a zatrzymany został jeden z pracowników wykonawcy inwestycji. Do tego trzeba było w trybie pilnym naprawić drogę gminną, która przez dobę była zamknięta dla ruchu. Dla Wieliczki zamknięcie ul. Dembowskiego stało się dużym utrudnieniem, gdyż jest to trakt, prowadzący do Krakowa. Gmina ściągnęła specjalistyczną firmę, która zrobiła badania, żeby sprawdzić, czy sieci pod jezdnią nie zostały uszkodzone. Okazało się, że nie ma problemu i ruch został wznowiony. 📢 Gdzie na grzyby w Małopolsce? Grzybiarze polecają te miejsca. Stamtąd wraca się z pełnymi koszami! 7.11.2023 Gdzie na grzyby w Małopolsce? Jakie miejscówki są najlepsze? Każdy grzybiarz doskonale wie, gdzie się udać, by uzbierać pełny kosz owoców runa leśnego. Fascynaci grzybobrania strzegą swoich miejscówek, jak oka w głowie. My uchylamy rąbka tajemnicy i zdradzamy, które miejsca w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Małopolski zachodniej, Podhala i Krakowa obfitują w dorodne okazy grzybów. Przejdź do galerii i sprawdź listę polecanych miejsc.

📢 Kultowe perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Zapachy dla kobiet na jesień i zimę [7.11] Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat.

📢 Miechów. W sobotę będą świętować pod odnowionym pomnikiem Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Miechowie rozpoczną się w sobotę o godz. 11.30 od mszy w bazylice Grobu Bożego. Następnie ich uczestnicy złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem z Orłem, który wrócił na swoje miejsce po wykonanej renowacji.

📢 Budują wielkie hale w Skawinie i... kupili 5 hektarów lasu w Gruszowcu Dwie firmy, MDC2 i Generelai Real Estate sfinansowały zakup lasu naturalnego w Gruszowcu, w regionie, w którym będzie funkcjonować MDC2 Park Kraków South, czyli wielkie hale magazynowe. Po co spółkom od logistyki las? Zapewniają, że chcą zadbać, by go nigdy nie wycięto. Gruszowiec to niewielka wioska położona na przełęczy rozdzielającej stoki Ćwilina i Śnieżnicy, przez którą biegnie droga krajowa nr 28. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 223. Leandro oskarża Cayetanę o morderstwo. Streszczenie odcinka [06.11.2023] Leandro jest zbulwersowany, że nikt nie wierzy w jego oskarżenia na temat Cayetany. Tymczasem Leonor ma plany co do Pabla. Jakie? Przeczytaj streszczenie 223. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Kraków. Księżycowy krajobraz na ulicy Kościuszki i pod Jubilatem. Rozkopali most nad Rudawą ZDJĘCIA Trwają prace związane z przebudową ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. W ramach robót rozkopany został m.in. most nad Rudawą. Duże wykopy są też pod Jubilatem. W rejonie placu budowy są duże utrudnienia w ruchu.

📢 Niedzielna zorza polarna sfotografowana w Kościelcu Niedzielna zorza polarna była dobrze widoczna również z terenu powiatu proszowickiego. W załączeniu prezentujemy kilka zdjęć nadesłanych przez Marcina Gołębiowskiego z Kościelca, naczelnika miejscowej jednostki OSP oraz obserwatora zjawisk atmosferycznych i astronomicznych.

📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy, jedna osoba nie żyje. Zobacz wideo Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.

📢 Czerwona zorza polarna nad Krakowem i Małopolską. Spektakularne zjawisko na niebie. Zdjęcie z samolotu przebiło wszystko Zdjęcia czerwonej zorzy polarnej nad Krakowem i Małopolską zalały w niedzielę wieczorem internet. Nasi Czytelnicy chwalą się fotograficznymi zdobyczami, mamy też obrazy zarejestrowane przez kamery w Obserwatorium Astronomiczym UKEN na Suchorze w Gorcach. Prawdziwą perłę pokazał w mediach społecznościowych Sebastian Kurda, pilot PLL LOT. Jego zdjęcie Krakowa z samolotu po prostu zapiera dech w piersiach. 📢 Miechów. Strażacy mają nowego komendanta. Ma ich wyprowadzić na bezpieczne wody Mł. bryg. Mariusz Idzik został w piątek uroczyście powołany na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. Zastąpił mł. bryg. Michała Majdę, który przeszedł do pracy dydaktycznej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Nowy komendant był wcześniej zastępcą szefa miechowskich strażaków i osobą pełniącą obowiązki komendanta.

📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. Idealne na weekendowy wyjazd za miasto! [1.11.2023] Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 Osiem wieków parafii w Wawrzeńczycach. Msza pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, jarmark i widowiska historyczne Parafia w Wawrzeńczycach obchodzi jubileusz 800-lecia. To całoroczne obchody i wiele wydarzeń przypominających dzieje tutejszego kościoła powstałego w 1223 r. z fundacji biskupa Iwona Odrowąża. Główne uroczystości zorganizowano z udziałem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Przygotowano jarmark "Jak drzewiej bywało" i widowiska historyczne z udziałem rekonstruktorów. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

