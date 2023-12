Przegląd prasy (10.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie awokado prowadzi do utraty wagi”?

Prasówka 10.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie awokado prowadzi do utraty wagi Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi awokado. W jaki sposób jedzenie awokado może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że awokado prowadzi do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.12.23

📢 Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

Prasówka 10.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz ze Stalą Mielec - jak to się stało? Czy piłkarze Cracovii zapracowali na miano "frajerów roku"? Z pewności są poważnymi kandydatami do tego miana. Mając trzy punkty w kieszeni dali sobie wydrzeć pewna wygraną. Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie nowy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tak mieszka Katarzyna Glinka - mamy zdjęcia. Czarne meble w kuchni i dużo drewna Katarzyna Glinka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami kadrami wnętrz swojego domu. Aktorka od samego początku relacjonowała na Instagramie postępy prac na budowie, a także sam moment przeprowadzki. Dziś możemy podziwiać, jak urządziła swój wymarzony dom. Uwagę zwracają m.in. czarne meble w kuchni oraz łazienka jak z katalogu. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Glinka! 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". To ich urocze gniazdko w Małopolsce. "Tu są moje korzenie" Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Autor podręcznika "Historia i Teraźniejszość" profesor Wojciech Roszkowski otrzymał w Krakowie nagrodę Patrioty Roku Podczas IX Dnia Patrioty, organizowanego w Krakowie przez wydawnictwo Biały Kruk oraz Akademicki Klub Obywatelski, nagrodą „Patriota Roku im. Kazimierza Odnowiciela” uhonorowano prof. Wojciecha Roszkowskiego, autora szkolnego podręcznika „Historia i Teraźniejszość”, o którym było bardzo głośno w naszym kraju. 📢 Tak sprawdzisz wysokość swoich świadczeń dla emerytów. Zobacz, jak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Tramwaj zderzył się z dorożką. Obrońcy zwierząt oczekują od urzędu wyjaśnień Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt (KSOZ) zwróciło się do Urzędu Miasta Krakowa o wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze zderzeniem tramwaju z dorożką, do którego doszło w piątek (8 grudnia) wieczorem przy placu Wszystkich Świętych. 📢 Kibice Cracovii na meczu ze Stalą Mielec. Przeżyli srogi zawód Zdjęcia Kibice Cracovii w liczbie ponad 5 tysięcy pofatygowali się na mecz Cracovia - Stal Mielec. Wydawało się, że będą zadowoleni opuszczać stadion, Cracovia prowadziła bowiem 2:0. Niestety, skończyło się remisem 2:2. 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą miały wspaniały rok 2024. WIELKI HOROSKOP dla każdego znaku zodiaku na nowy rok. Zobacz, co Cię czeka! 9.12 Te znaki zodiaku przeżyją wspaniały rok. Przed nami otwiera się zupełnie nowy rozdział. Rok 2024 stanowi szansę na świeży start dla wielu z nas. Które znaki zodiaku skorzystają z możliwości, jakie ofiaruje im los? Sprawdź w naszym wielkim horoskopie rocznym, co wydarzy się w 2024 r. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Czy Twoje życie zawodowe przyniesie Ci satysfakcję? Przekonaj się. Niektóre znaki zodiaku w 2024 r. zrozumieją, czym jest prawdziwy uśmiech losu. Zobacz, jaką lekcję przygotowało dla Ciebie w przyszłym roku przeznaczenie.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [10.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

📢 Najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta [10.12.2023] Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo. 📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy [10.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [10.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą. 📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień [10.12.2023] Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień?

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [10.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [10.12.2023] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 Tak mieszka Dominika Chorosińska. Aktorka została ministrem kultury i dziedzictwa narodowego [10.12.2023] Karierę zaczynała w serialach "M jak Miłość" i "Zostać Miss". Następnie przyszedł czas na "Jak Oni Śpiewają" a potem... na polityką! 27 listopada prezydent Andrzej Duda powołał aktorkę na ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 📢 Piękna Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa [10.12.2023] Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

📢 Kalkulator zużycia prądu. Weź i NATYCHMIAST wyłącz urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Sposób na duże rachunki za energię. Te urządzenia zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Nietypowy kalendarz. Koła Gospodyń Wiejskich prezentują najpiękniejsze miejsca powiatu krakowskiego Koła Gospodyń Wiejskich prezentują uroki powiatu krakowskiego - to projekt, którego celem jest pokazanie urokliwych miejsc w powiecie i kobiet z podkrakowskich wiosek w strojach ludowych. To one - gospodynie wiejskie podczas sesji zdjęciowych do kalendarza na 2024 rok zaprezentowały najpiękniejsze miejsca powiatu, w których można odpoczywać, spacerować, zachwycać się przyrodą. Projekt na tworzenie wyjątkowego kalendarza wymyśliły panie z KGW Luborzyca.

📢 Manifestowali solidarność z Palestyną na Rynku Głównym w Krakowie ZDJĘCIA W sobotę, 9 grudnia, na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się demonstracja pod hasłem "Stop ludobójstwu! Kraków solidarny z Palestyną!". Manifestanci sprzeciwiali się działaniom wojennym ze strony Izraela, będących odpowiedzią na krwawą, militarną akcję Hamasu. 📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Górnikiem Łęczna Jest trochę kadrowych problemów przed meczem Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna, który zostanie rozegrany w niedzielę 10 grudnia o godz. 12.40 na stadionie przy ul. Reymonta. Największą stratą wydaje się być absencja pauzującego za kartki Angela Rodado. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły spotkanie z Górnikiem Łęczna. 📢 MŚ w piłce ręcznej kobiet 2023: wyniki i terminarz meczów Polek, tabela grupy III W mistrzostwach świata w piłce ręcznej kobiet 2023 zaczyna się druga rund, oto wyniki, tabela i terminarz grupy III, w której występuje Polska. Przed naszą drużyną trzy mecze, których stawką jest awans do ćwierćfinału MŚ. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polki.

📢 Zaginął mieszkaniec gminy Sułoszowa. Wyszedł z domu przed świtem, domownicy nie mają z nim kontaktu Zaginął Karol Krawczyk, 33-letni mieszkaniec Sułoszowej. W sobotę, 9 grudnia, wyszedł z domu około godz. 4 nad ranem. Nie poinformował domowników dokąd się udaje. Rodzina nie ma kontaktu z zaginionym. Poinformowała o tym fakcie policję i prosi o pomoc w poszukiwaniach.

📢 Horoskop dzienny na 12 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 12 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 11 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 11 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Niezwykłe metamorfozy kobiet. To nie czary, tak pracują profesjonaliści Każda kobieta może być piękna. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. 📢 Podróż na zdjęciach trasą S7 spod Tatr przez Kraków nad morze. Kluczowa droga gotowa na większości odcinków Ekspresowa droga S7 będzie prowadzić spod Tatr przez Kraków, Warszawę nad morze. Jej docelowa długość to ok. 750 km. Większość tej trasy, 558 km, jest już gotowa i oddana do użytku. Za rok dwupasmówką dojechać z Krakowa do Warszawy. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak może obecnie wyglądać podróż S7 przez Polskę. 📢 Tragedia pod Proszowicami. Nie żyje mężczyzna. Prawdopodobnie został pobity W sobotę około godziny 6 rano na terenie posesji w Zielenicach (gmina Radziemice) znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja nie informuje o szczegółach zdarzenia. Wiadomo, że na miejscu trwały czynności z udziałem prokuratora. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna w średnim wieku mógł zostać śmiertelnie pobity przez swojego pasierba. Domniemany sprawca został zatrzymany.

📢 Gala Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2023. Na Zamku Królewskim wręczono prestiżowe nagrody Znamy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2023 w całej Polsce. Nasi czytelnicy oraz internauci przyznali zaszczytne tytuły w 20 kategoriach. Laureaci odebrali prestiżowe statuetki podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się w niezwykłych wnętrzach Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Nagrodzeni nie kryli wzruszenia i radości, zgodnie przyznając, że wręczone im wyróżnienia są dla nich bardzo istotne i stanowią gest wdzięczności za ich ciężką pracę.

📢 Mieszkania jak z horroru: Najdziwniejsze lokale w kraju. Gotowe do wynajęcia! Odważyłbyś się tam mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Kraków chce pobierać opłaty od turystów. Rocznie może to dać ponad 50 mln zł. Starczy na nowy basen dla mieszkańców Grupa krakowskich radnych przygotowała projekt rezolucji z wnioskiem do parlamentarzystów o umożliwienie pobierania w Krakowie opłaty turystycznej. O takie rozwiązanie zabiegają też władze miasta. Szacują, że roczne wpływy do budżetu mogłyby wzrosnąć o ponad 50 mln zł. To tyle, ile będzie kosztować budowa nowego basenu dla mieszkańców. 📢 Rolnicy.Podlasie. Słynne gospodarstwa z lotu ptaka. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju Serial Rolnicy.Podlasie oglądamy od lat. Podczas trwania programu gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [9.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Kraków. Rondo Grzegórzeckie do przebudowy. W urzędzie widzą potrzebę zmian Od początku grudnia prowadzimy akcję "Po pierwsze komunikacja!". Wspólnie z ekspertami, pracownikami magistratu, mieszkańcami zastanawiamy się nad tym, jak poprawić transport w mieście. Jednym z naszym postulatów jest przebudowa ronda Grzegórzeckiego, tak by ruch tramwajów i autobusów był na nim bezkolizyjny, podobnie jak na rondzie Mogilskim. W krakowskim magistracie przyznają, że ten fragment miasta zasługuje na poprawki.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 252. Felipe rezygnuje z pracy. Streszczenie odcinka [09.12.2023] Trini nie zmienia zdania co do don Ramona. Tymczasem German szczerze rozmawia z Manuelą. Co jej powie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 252. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 251. Cayetana zostaje ugodzona nożem. Streszczenie odcinka [08.12.2023] Trini jest zrozpaczona. Postanawia odejść od Ramona i zostawia mu list. Z kolei Cayetana zostanie napadnięta. Czy ktoś udzieli jej pomocy? Przeczytaj streszczenie 251. odcinka "Akacjowej 38" i poznaj szczegóły. 📢 Rewolucja kolejowa w Małopolsce. Będzie kilkadziesiąt nowych połączeń przewoźników regionalnych oraz PKP Intercity Korekta rozkładu jazdy na kolei od nadchodzącej niedzieli 10 grudnia, zapowiada rewolucję pod względem nowych połączeń w Małopolsce. Część kursów przywrócona zostanie po latach, ale jest też dużo nowych, w tym regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Dotyczy to Kolei Małopolskich, Polregio i PKP Intercity.

📢 Uwaga! Sklepy wycofują te produkty ze sprzedaży. Sprawdź najnowsze ostrzeżenia GIS dotyczące szkodliwych wyrobów Kosmetyki, suplementy diety, kasza, mięso, herbata, chipsy, czy jajka to tylko niektóre produkty wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 9.12.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o szkodliwych produktach. Całkiem możliwe, że niektóre z nich masz w swojej kuchni. Nie używaj ich! Zawsze możesz oddać je do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 📢 W Krakowie na walkę ze smrodem nie ma pieniędzy. Mieszkańcy nie mają wytchnienia nawet zimą i chcą, by miasto spełniło składane obietnice W Krakowie w przyszłym roku wielkie zaciskanie pasa, a co za tym idzie - niespełnione obietnice. W 2024 roku część środków miejskiego budżetu miało zostać przeznaczonych na walkę z uciążliwościami zapachowymi na południu Krakowa. Tymczasem ani złotówka nie została zabezpieczona na to zadanie, ani w budżecie na przyszły rok, ani w wieloletniej prognozie finansowej. Co dalej z głosem ponad 3,1 tys. osób, które podpisało się pod petycją "Stop dla duszącego smrodu na południu Krakowa!"? Póki co jest zima i problem stał się mniej dotkliwy, jednak już za kilka miesięcy znów będzie nie do zniesienia. - Czujemy się oszukani. 11 października prezydent Muzyk jasno obiecał, że w przyszłorocznym budżecie będą środki na remont oczyszczalni - mówi miejski aktywista Maciej Fijak.

📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę. To lepsze niż memy! Każdy, kto mówi, że praca nauczyciela jest łatwa, a do tego mają dwa miesiące wakacji, powinien się dwa razy zastanowić. Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Konsekracja dziewic w Krakowie. Na Wawelu kolejne kobiety zdecydowały się na zaślubiny z Jezusem i ślub czystości Kolejne dwie panie z archidiecezji krakowskiej odpowiedziały twierdząco na pytanie biskupa: "Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?". Mają ok. 30 lat, jedna mieszka w Krakowie, druga pod Skawiną. W katedrze na Wawelu w piątek, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dołączyły do - liczącego dotąd 56 osób - grona dziewic konsekrowanych w naszej diecezji.

📢 Spór najbogatszego górala z władzami Krakowa o budowę hotelu w dawnym seminarium przy Alejach Trzech Wieszczów Adam Bachleda-Curuś wraz z rodziną znalazł się na 43. miejscu wśród 100 najbogatszych Polaków na liście tygodnika "Wprost". To polski przedsiębiorca i samorządowiec, burmistrz Zakopanego w latach 1995–2001. Rodzinny majątek oszacowano na 1,3 mld zł. Część środków milioner spod Tatr zamierzał zainwestować w Krakowie, ale napotkał na ogromne problemy. 📢 Kraków. Palisada jak z galijskiej wioski przy Piastowskiej. Tak powstaje Centrum Muzyki Centrum Muzyki budowane przy ul. Piastowskiej w Cichym Kąciku pnie się w górę. Zdjęcia zrobiliśmy tuż przed dużymi opadami śniegu. Widać na nich betonową palisadę, która stanowić będzie konstrukcję ścian i podporę budynku obiektu. Prace postępują, a budynek sąsiadujący z Centrum Muzyki to gotowy już parking dla samochodów.

📢 W końcu sobota! Można pospać... i posprzątać. Zobacz memy o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków W końcu nadeszła wyczekiwana przez wszystkich sobota - dla większości Polaków dzień wolny od pracy, kojarzony także jako najlepszy termin na wszelkie imprezy, uwielbiany za możliwość odespania całego tygodnia wypełnionego obowiązkami w pracy, czy szkole. Ale ten dzień nie kojarzy nam się tylko z zabawą i wypoczynkiem. Zobaczcie najlepsze memy przygotowane przez niezawodnych internautów. 📢 Przepustowość zakopianki się kończy. Zarządca drogi usprawnia ją, a ruch się zwiększa. Nowa inwestycja nieunikniona Zakopianka stoi. W ostatnich miesiącach ruch spowalniają i utrudniają inwestycje, których celem jest usprawnienie przejazdu i poprawa bezpieczeństwa. Zarządca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dla poprawy przepustowości realizuje nowe inwestycje: bezkolizyjne przejścia, węzły, wiadukty, kładki. Tymczasem samochodów przybywa, ruch wciąż się zwiększa. Nie ma wątpliwości, że trasa przestaje być tranzytowa. Oto droga krajowa stała się już lokalną. Nowe rozwiązania są konieczne. Tekst powstał w ramach naszej akcji "Po pierwsze komunikacja".

📢 Takie podwyżki czekają nas w 2024 roku. Bochenek chleba może zdrożeć o 15 procent. Duże obawy również o ceny energii W 2024 roku najbardziej w nasze portfele może uderzyć podwyżka cen energii, warzyw i produktów mlecznych. Ekspert Ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka wylicza, że średnio w skali roku przyjdzie nam za nie zapłacić kolejno o 20, 13 i 10 procent więcej. Cena samego pieczywa może wzrosnąć o 15 proc. czyli za bochenek chleba, który teraz kosztuje 7,50 zł będziemy musieli zapłacić o ponad złotówkę więcej. Mimo wzrostu płacy minimalnej, który w I etapie wejdzie w życie 1 stycznia, a w II 1 lipca 2024r.: "nie wszyscy będą mogli się czuć komfortowo ze wzrostem kosztów życia w Polsce" - wyjaśnia Mariusz Zielonka.

📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów. Inspiracje i wzory na grudzień 2023. Tak się teraz czesze w Krakowie 9.12.2023 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

📢 Tak żyje na co dzień Ralph Kaminski. Gwiazda polskiej muzyki prywatnie. Ma nie tylko ciekawy wizerunek sceniczny, ale też ciekawe życie! Ralph Kaminski prywatnie to bardzo ciekawa postać, podobnie jak stworzony przez niego wizerunek sceniczny. Jednym się podoba, innych nie przekonuje, ale budzi emocje i wielkie zainteresowanie. Jedno jest pewne – Ralph Kaminski to wielka gwiazda polskiej muzyki, który na koncerty przyciąga tysiące ludzi. Ostatnio nagrał utwór „Wołosi” z małopolskim zespołem Zakopower, który od razu odbił się wielkim echem i stał się hitem. Wystąpił także z zespołem Kwiat Jabłoni w krakowskiej Tauron Arenie. Jak żyje na co dzień i jaki jest prywatnie Ralph Kaminski? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Na spacer z PTTK: z wizytą na Kanoniczej. Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa Koło Grodzkie PTTK w Krakowie zaprasza do udziału w 52. sezonie akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. W jego ramach przygotowano około stu ciekawych tras wycieczkowych, a także specjalne prelekcje. Już w ten weekend kolejne trzy spacery.

📢 Kolejne spotkanie mieszkańców Krakowa przy karpiu, zupie grzybowej i kapuście z grochem. Tym razem długa kolejka na rondzie Mogilskim To już trzecie spotkanie w ramach akcji "Przedświąteczny karp dla Krakowa". Inaugurujące dzielenie się świątecznymi potrawami z mieszkańcami miasta odbyło się 4 grudnia na Małym Rynku. Kolejne spotkanie 6 grudnia na Rynku Podgórskim. W piątek 8 grudnia przyszedł czas na rondo Mogilskie. Mieszkańcy uwielbiają tę akcję, o czym świadczyła znów długa kolejka, która ustawiła się już przed godz. 16.00. Tradycyjnie krakowianie częstowali się rybą, kapustą z grochem i tegoroczną nowością akcji, czyli zupą grzybową.

📢 Wyniki PŚ w skokach narciarskich dzisiaj w Klingenthal. Kwalifikacje bardzo udane dla Polaków - Dawid Kubacki był 5. Skoki dzisiaj w Puchar Świata w Klilngenthal w końcu nas bardzo ucieszyły. Wyniki kwalifikacji (piątek, 8.12) w Klingenthal były bardzo dobre dla Polaków, wszyscy awansowali do zaplanowanego na sobotę konkursu. Najlepszy z naszych był Dawid Kubacki, który ukończył zmagania na 5. pozycji. Zwyciężył Ryoyu Kobayashi.

📢 W Dzień Praw Człowieka krakowskie ulice zmieniają nazwy. To jednodniowa akcja, która niesie ze sobą ważny przekaz W Krakowie, już po raz trzeci, wybrane ulice na jeden dzień zmienią swoje nazwy, symbolicznie podkreślając kluczowe wartości dla nas wszystkich: szacunku i solidarności. Dla przykładu, plac Wszystkich Świętych stanie się na jeden dzień placem Praw Człowieka. Zmian w nazewnictwie ulic będzie więcej, ponieważ w niedzielę, 10 grudnia w Krakowie będzie celebrowany Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – szczególne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, upamiętniające podpisanie w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 📢 I kolejny most w Krakowie do remontu. To już trzeci... Od 11 grudnia most Wandy w naprawie Od poniedziałku, 11 grudnia rozpocznie się nakładkowy remont mostu Wandy i sąsiadującego z nim ronda Pagaczewskiego. "Mieszkańcy zwracali mi uwagę w ostatnim czasie, że dotychczasowa nawierzchnia asfaltowa, zarówno na moście jak i rondzie, jest w na tyle złym stanie, że wymaga pilnej interwencji drogowców. Zarząd Dróg Miasta Krakowa chce wykorzystać zapowiadaną na przyszły tydzień odwilż do przeprowadzenia niezbędnych prac" - informuje Andrzej Kulig, wiceprezydent Krakowa. To już trzeci most, po Dębnickim i Zwierzynieckim, remontowany w ostatnim czasie w Krakowie.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Jaki podatek gruntowy w przyszłym roku? Sprawdź, jakie są stawki w rolniczych powiatach Podatek gruntowy w wielu gminach stanowi niewielki ułamek wpływów do gminnych budżetów. Inaczej jest jednak w zdominowanych przez rolnictwo powiatach proszowickim i miechowskim. Tu uchwalenie stawek na kolejny rok z reguły budzi wiele emocji i jest przedmiotem sporów wśród radnych. Nie inaczej było w tym roku.

📢 Oto oficjalny skład Cracovii na mecz ze Stalą Mielec W ramach 18. kolejki piłkarskiej ekstraklasy, pierwszej z nowej rundy Cracovia w sobotę o godz. 17.30 zagra u siebie ze Stalą Mielec. W zespole są pewne kłopoty kadrowe. Jaki skład zdecyduje się wystawić trener Jacek Zieliński? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną i córeczkami. Tak polityk żyje na wsi. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u. 📢 Ostatnia droga Wiesława Dybczaka. Kibice pożegnali piłkarza na Cmentarzu Rakowickim Na Cmentarzu Rakowickim pożegnano Wiesława Dybczaka, byłego zawodnika krakowskich klubów. Wychowanek Clepardii Kraków, podczas swojej kariery grał też w Garbarni Kraków, Cracovii i Hutniku Kraków. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Strażacy musieli rozciąć pojazd, żeby wyciągnąć rannych. Przejazd zablokowany W piątek, 8 grudnia po południu doszło do groźnego wypadku w Wielkiej Wsi. Na drodze krajowej nr 94 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne, utknęły w samochodzie. Pojazdy zostały mocno porozbijane. Droga krajowa została całkowicie zablokowana.

📢 Koszmarny wypadek pod Krakowem w Wielkiej Wsi. Dwie osoby ranne na DK 94 W Wielkiej Wsi pod Krakowem, na ulicy Krakowskiej (DK94) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.

Strażacy używali narzędzi hydraulicznych do wydobycia osób poszkodowanych, dwie osoby zostały ranne w zdarzeniu. Na miejscu trwa akcja służb. Droga na czas prowadzonych działań została zablokowana. 📢 Doniesienia medialne ws. ks. Dariusza Rasia i jego rezygnacji z funkcji proboszcza Bazyliki Mariackiej. Co na to Archidiecezja Krakowska? Kuria nie odnosi się do tej sprawy - informuje nas ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej, gdy pytamy go o list abp. Marka Jędraszewskiego do ks. infułata Dariusza Rasia. W czwartek 7 grudnia, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w mediach społecznościowych opublikował list metropolity krakowskiego do proboszcza Bazyliki Mariackiej, w którym wzywa go "po ojcowsku" do rezygnacji. Jak donosi "Fakt" uchybienia są poważne - chodzi m.in. o nierzetelne prowadzenie dokumentacji, czy przyjmowanie darowizn bez zgody kurii.

📢 Odwołany w trybie pilnym ksiądz z Tymbarku opuści areszt tymczasowy po wpłaceniu kaucji. Sąd wyznaczył 50 tys. zł Podejrzany o przestępstwo wobec wolności seksualnej były wikariusz parafii w Tymbarku, ksiądz Rafał Ś. przebywa od listopada w areszcie tymczasowym. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zgodził się, że opuści on areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. zł. Oficjalnie sprawą od kilku godzin zajmuje się już Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu. 📢 Wisła, Cracovia, Wieczysta i inne. Herby małopolskich klubów piłkarskich według sztucznej inteligencji Sztuczna inteligencja zyskuje coraz większą popularność jako pomoc w tworzeniu treści. AI może tworzyć treści, ale też obrazy na podstawie danych. Sprawdziliśmy, jak wyobraża sobie herby małopolskich klubów piłkarskich. Wybraliśmy ekipy z naszego regionu i poprosiliśmy AI o wygenerowanie obrazów. Trzeba przyznać, że poradziła sobie z tym całkiem nieźle.

📢 W Krakowie powstaną nowe baseny za ponad 54 mln zł. Wybrano wykonawcę. Oto WIZUALIZACJE Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie rozstrzygnął przetarg na wykonawcę budowy pierwszego etapu kompleksu basenów Clepardii przy ul. Mackiewicza w Krakowie. 📢 Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Lada moment powstanie tu nowe muzeum! 8.12.2023 Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel? Zobacz zdjęcia.

📢 Gęste i pożywne zupy, które nasycą każdego. Przygotujesz je w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Potrawy wigilijne. Śledzie. TOP 10 przepisów na świąteczne śledzie naszych Czytelników [PRZEPISY] Śledzie na Wigilię - przepisy. Śledzie na wigilijnym stole pojawić się muszą. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszne, wigilijne śledzie naszych Czytelników: śledzie „babcine”, śledzie faszerowane wędzonymi śliwkami, czy nawet tort śledziowy!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Ciasta na Boże Narodzenie, które je się też oczami! Wyjątkowe, efektowne, a do tego smaczne serniki. Przepisy 2023 Ciasta na Boże Narodzenie nie tylko muszą wyjątkowo smakować, ale również rewelacyjnie wyglądać. Przecież to prawda, że jemy także oczami! Szczególnie w święta! Zobacz przepisy na wyjątkowe serniki, które nie tylko obłędnie smakują, ale i rewelacyjnie wyglądają na świątecznym stole!

📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Zobaczcie przepisy na smaczne wypieki na święta Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Szukacie sprawdzonych przepisów na bożonarodzeniowe wypieki? Zobaczcie przepisy na wyjątkowe, efektowne, a przede wszystkim smaczne ciasta naszych Czytelników! Ciasto "poezja", ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem oraz polewą z serka, czy bożonarodzeniowy wieniec z ciasta francuskiego to tylko niektóre propozycje.

📢 Kraków w latach 90. XX wieku. 25 niezwykłych zdjęć. Takie było nasze miasto, tacy byliśmy, zobacz Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Ta inwestycja zmieniła Kraków. 22 lata temu otwarto kluczowy most 22 lat temu, 8 grudnia 2001 roku w Krakowie otwarto Most Kotlarski – łączący Grzegórzki z Zabłociem, ulicami Kotlarską i Herlinga-Grudzińskiego. Tę inwestycję można było w tamtych czasach odbierać jako rewolucję komunikacyjną. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak powstawał ten obiekt. 📢 Kraków. Atak nożownika na przystanku przy ul. Dietla. Policja publikuje nagranie i szuka sprawcy Policjanci zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawcy przestępstwa, który na przystanku przy ul. Dietla dokonała uszkodzenia ciała mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 października. Do ofiary wezwano karetkę, ruch tramwajów był długo wstrzymany. Teraz policja publikuje zdjęcia sprawcy i prosi o pomoc osoby, które go rozpoznają.

📢 Kraków znów tonie w śniegu. Koszmar na chodnikach i drogach. "Główne chodniki są dzisiaj wiejskimi koleinami" Zima w Krakowie nie ustępuje. Po chwili przerwy powróciły opady śniegu. Jeszcze nie wszystkie miejsca zostały odśnieżone po poprzednich opadach, a ulice i chodniki przykrywa już kolejna warstwa. Mieszkańcy są oburzeni i skarżą się na utrudnione warunki oraz pracę urzędu, a w tym czasie straż miejska przypomina o obowiązku uprzątnięcie błota, śniegu, lodu przez właścicieli oraz zarządców nieruchomości z wyznaczonych miejsc. 📢 Proszowice. W domowym zaciszu ciągle dochodzi do aktów przemocy Dom czy mieszkanie powinno być dla zamieszkującej je rodziny azylem bezpieczeństwa. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Ciągle zdarza się, że dochodzi tam do aktów brutalnej przemocy. O tym, że można temu przeciwdziałać, przekonywali organizatorzy środowej akcji „Sto przemocy domowej”, która po raz kolejny odbyła się na terenie Proszowic.

📢 Kraków. Węzeł Południe DK 7 z A4 do przebudowy. Jest decyzja GDDKiA dostała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy węzła Kraków Południe. Skrzyżowanie autostrady A4 i drogi krajowej nr 7 zostanie gruntownie zmodernizowane. Kluczowe będzie oddzielenie ruchu tranzytowego i lokalnego. Każdy z nich będzie miał osobny układ drogowy. 📢 Zmiany w rozkładach jazdy autobusów aglomeracyjnych i nowe nazwy przystanków pod Krakowem Zmieniają się rozkłady jazdy linii autobusów aglomeracyjnych MPK kursujących przez gminę Kocmyrzów-Luborzyca. Dotyczy to linii nr 202 i 212. W pierwszej z tych linii będą nowe godziny w siedmiu przypadkach odjazdów tylko w dni powszednie. W przypadku drugiej linii w jedenastu przypadkach nowe godziny odjazdów będą zarówno w dni powszednie, soboty i święta. Poza tym nazwy niektórych przystanków zostaną zmienione. Wszystko to zacznie obowiązywać od soboty, 9 grudnia.

📢 Proszowice. Zbudowali zatokę, zniknęło przejście dla pieszych. Pod szkołą jest niebezpiecznie Kilka miesięcy temu na ulicy Kopernika w Proszowicach, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2, powstała zatoka przystankowa. Dzięki niej autobus i rodzice dowożący uczniów na zajęcia, mają się gdzie zatrzymać i wysadzić dzieci. Niestety przy okazji budowy zatoki zostało zlikwidowane przejście dla pieszych. Najbliższe znajduje się około 100 metrów dalej. W efekcie uczniowie przechodzą przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. 📢 Oto NOWE grzechy, z których należy się spowiadać. Mogłeś nawet nie wiedzieć, że istnieją! 6.12.2023 W związku z nachodzącym Bożym Narodzeniem wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi.

📢 Świąteczne stroiki w szkle – piękne dekoracje na Boże Narodzenie. Pomysły na modne ozdoby świąteczne za grosze. Jak zrobić stroik w szkle? Świąteczne stroiki w szkle to pomysł na wyjątkową dekorację na adwent i Boże Narodzenie. Te modne i piękne ozdoby bez problemu samodzielnie wykonamy w domu. Dlatego warto już teraz przystroić dom bożonarodzeniowymi dekoracjami w szkle. Zobacz, jak możesz pięknie ozdobić salon, sypialnię i kuchnię w świątecznym klimacie, nie wydając na dekoracje ani grosza.

📢 Autobus aglomeracyjny rozpoczął kursy Kraków - Przeginia. Linia 200 wyjechała na trasę. To święto komunikacyjne! Na trasę wyjechał autobus aglomeracyjny o numerze 200 relacji Przeginia-Kraków. - Poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku to historyczny moment - podkreśla Tomasz Gwizdała wójt Jerzmanowic-Przegini, bo pierwszy raz do tej gminy pojechał autobus MPK i będzie jeździł regularnie, codziennie wykonując 19 kursów. Cieszą się z tego zarówno mieszkańcy, jak i samorządowcy. Niewątpliwie dla społeczności tej podkrakowskiej gminy rozpoczęcie kursów autobusu MPK to święto komunikacyjne. 📢 Poznaj reprezentantki Polski na MŚ 2023 w piłce ręcznej kobiet. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet w 2023 r. odbywają się w dniach 29 listopada - 17 grudnia. W MŚ rozgrywanych w Danii, Szwecji i Norwegii występuje również reprezentacja Polski. Poznaj zawodniczki z naszej kadry, która zagrają w najważniejszej imprezie sezonu. Zdjęcia - galerii.

📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Co czeka cię w nadchodzących tygodniach? 3.12.2023 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Nadchodzący miesiąc zapowiada się niezwykle intensywnie. Jak w ostatnich tygodniach roku będzie wyglądało życie uczuciowe? Czy spotkasz kogoś wyjątkowego czy może pozostaniesz w obecnym związku? Na te i inne pytania odpowiada wróżka Mariposa, jednocześnie dzieląc się cennymi wskazówkami. Zobacz, co czeka twoje życie miłosne w grudniu i na co warto zwrócić uwagę. Przeczytaj nasz horoskop 2023.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Studniówka 2023. Maturzyści z I LO w Myślenicach bawili się w Folwarku Zalesie. Zatańczyli wyjątkowego poloneza W sobotę (28 stycznia) na balu studniówkowym bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Czas ku temu najwyższy, bo do o matury zostało 97 dni. Po wypowiedzianych przez dyrektora szkoły słowach „poloneza czas zacząć” do tańca ruszyło aż siedem maturalnych klas. Na miejsce zabawy wybrali Folwark Zalesie w Grajowie. Byliśmy tam z nimi. 📢 Najseksowniejsi aktorzy z polskich seriali. TOP 20 przystojniaków jesiennej ramówki 2019! [GALERIA] Przedstawiamy najprzystojniejszych aktorów z polskich seriali! Którzy panowie kradną serca kobiet w jesiennej ramówce 2019? Oto TOP 20 największych aktorskich ciach z telewizji! Jest wśród nich Wasz faworyt? Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób

Wideo Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa