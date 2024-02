Przegląd prasy 11.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach”?

Prasówka 11.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach Sceneria dawnych zabudowań dworskich i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Tegoroczni maturzyści tej szkoły powiatowej bawili się na swoim niezapomnianym balu w sobotę, 10 lutego 2024 roku. Miejscem balu był usytuowany w parku Dwór w Tomaszowicach. Tutaj bawiło się kilkaset maturzystów, osób im towarzyszących. Gościli także nauczyciele i przedstawiciele rodziców organizujących studniówkę.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 11.02.24

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 11.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Horoskop dzienny na 13 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 13 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Prasówka 11.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te KOMENDY powinien znać pies KAŻDEJ RASY! Zobacz podstawowe komendy i psie sztuczki. TOP 10 Jakiej komendy nauczyć psa jako pierwszej? Jak sprawić, aby pies mnie słuchał? W jaki sposób trenować z psem, aby był grzeczny i ułożony? - każdy właściciel psa prędzej czy później zmierzy się z tymi dylematami. W tym materiale podpowiadamy, jak się zmierzyć z nauką komend takich jak "siad" i "leżeć" i poprawić swoje relacje z psem, a także relacje psa z otoczeniem!

📢 Wisła Kraków. Dużo kibiców na sparingu „Białej Gwiazdy” w Myślenicach Kibice są najwyraźniej spragnieni futbolu. Na mecz sparingowy Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna (1:0) pofatygowała się ich spora liczba jak na potyczkę kontrolną. Zmagania futbolistów „Białej Gwiazdy” i łęcznian śledziło w ośrodku treningowym w Myślenicach przynajmniej 500 osób. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Radomiakiem To był majstersztyk. Sześć bramek Cracovii, zero strat. Zespół "Pasów" zagrał świetnie jako całość, ale z pewnością można wyróżnić niektórych piłkarzy. Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie w GALERII, na jakie noty zasłużyli. 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [11.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

📢 Kibice Cracovii zobaczyli rewelacyjny mecz "Pasów". Zdjęcia Na pierwszy wiosenny mecz Cracovii, z Radomiakiem, pofatygowało się 8450 widzów, w tym liczna grupa kibiców Radomiaka. Oglądnęli przednie widowisko. A "Pasy" zaaplikowały rywalowi aż sześć goli. 📢 Kraków. Groźny wypadek na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza i Bohomolca Niespokojny weekend na krakowskich drogach. W godzinach popołudniowych na skrzyżowaniu ulicy Dobrego Pasterza i ul. Bohomolca doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. Na miejscu cały czas pracują służby. Występują utrudnienia w ruchu, dlatego należy zachować ostrożność.

📢 Sensacyjne wyniki i szalone skoki dzisiaj w Pucharze Świata w Lake Placid. Aleksander Zniszczoł szósty po gigantycznym awansie Skoki w Pucharze Świata w Lake Placid wzbudziły mieszanie uczucia w polskiej ekipie i wśród kibiców. Wyniki dzisiaj nie były tak dobre, jak byśmy oczekiwali, ale jest miejsce w czołowej "10". W pierwszym konkursie indywidualnym PŚ w skokach narciarskich, rozegranym w sobotę 10 lutego 2024 r., Aleksander Zniszczoł uplasował się na 6. pozycji, najlepszej w sezonie. Sensacyjnie wygrał Lovro Kos. 📢 Cracovia - Radomiak. Co za koncert "Pasów", sześć bramek gospodarzy! W meczu 20. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia pokonała Radomiaka 6:0. Cracovii wyjątkowo dobrze gra się z tym przeciwnikiem. „Pasy” wygrały z nim ostatnie pięć spotkań doskonale wpisując się w marketingowe hasło #CracoviaOdNowa. A wynik 6:0 ostatnio osiągnęły w 2016 r., pokonując Koronę Kielce.

📢 Skoki narciarskie. Reprezentanci Polski podczas Pucharu Świata w Lake Placid spotkali się z kibicami. Zobaczcie zdjęcia Puchar Świata w skokach narciarskich w Lake Placid dla polskich zawodników jest wyjątkowy. Podczas trzydniowej rywalizacji na drugim końcu świata mogą liczyć na gorący doping kibiców, którzy tłumnie przybyli na zawody w stanie Nowy Jork. Skoczkowie i sztab szkoleniowy mimo napiętego grafiku znaleźli czas, aby spotkać się z polskimi fanami. Zobaczcie, co działo się podczas tego wydarzenia.

📢 Finał powiatowy zawodów MDP w Koniuszy. Zwycięskie drużyny z Ostrowa i Radziemic Młodzieżowe drużyny pożarnicze z Ostrowa i Radziemic zwyciężyły w sobotnim finale powiatowych zawodów MDP w Koniuszy. Obie będę reprezentować powiat proszowicki na zawodach wojewódzkich w Łapczycy. Wystąpią tam również zwycięzcy kategorii indywidualnej Marcel Włodarz z Pałecznicy i Jowita Sekunda z Ostrowa.

📢 Kraków. Babski Comber powrócił na ulice Krakowa. Przez miasto przeszedł barwny korowód Przez lata zupełnie zapomniany zwyczaj czyli Babski Comber znów powrócił do Krakowa. W sobotę, 10 lutego finałowy barwny korowód wyruszył z ulicy Sławkowskiej i przeszedł przez Sukiennice do Pałacu Krzysztofory, gdzie z kolei rozpoczęły się wielkie tańce i śpiewy. Babski Comber to swego rodzaju uczczenie zakończenia karnawału. 📢 Kraków szuka chętnych na lokale użytkowe. Mają powierzchnię od 6,5 do ponad 400 metrów kwadratowych Miasto szuka chętnych na najem 31 lokali użytkowych w różnych częściach Krakowa. Druga w tym roku aukcja Zarządu Budynków Komunalnych, w efekcie której można zagospodarować lokal gminny i np. rozpocząć w nim działalność, odbędzie się 29 lutego. Na liście oferowanych przez miasto lokali znajdziemy takie adresy jak: ul. Basztowa 15, ul. Dietla 11 i 101 czy Bonerowska 14 w samym centrum, ul. Francesco Nullo 12 na Grzegórzkach, a także wiele lokalizacji na nowohuckich osiedlach.

📢 Skoki narciarskie na żywo: wyniki Pucharu Świata dzisiaj w Lake Placid. Polacy wskoczą na podium? LIVE Dzisiaj skoki w Pucharze Świata w Lake Placid, zobacz wyniki na żywo. Najlepsi na świecie zawodnicy przenieśli się do USA, gdzie w dniach 9-11 lutego 2024 rozegrane zostaną aż trzy konkursy: dwa indywidualne i jeden duetów (superteams). W stawce są oczywiście reprezentanci Polski, zobacz, jakie wyniki dzisiaj uzyskali dziś w PŚ w skokach narciarskich.

📢 Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przybyli w sobotę, 10 lutego 2024 roku przed południem do Skawiny. Tutaj na Rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa wraz z defiladą pododdziałów. Wybrano podkrakowskie miasteczko, żeby popularyzować służbę wojskową. Wojsko organizuje przysięgi na terenach publicznych, reprezentacyjnych placach miejskich, żeby społeczeństwo, w tym przypadku mieszkańcy podkrakowskiego miasta mieli możliwość zobaczenia jak ta uroczystość wygląda.

📢 Zderzenie dwóch samochodów na DK7 w stronę Zakopanego! Duże utrudnienia w ruchu Weekend otwierający zimowe ferie między innymi dla województwa małopolskiego już jest niespokojny na drogach. We wczesnych godzinach popołudniowych w sobotę, 10 lutego, na zakopiance w Głogoczowie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Występują duże utrudnienia w ruchu! 📢 Wisła Kraków. Wygrana „Białej Gwiazdy” z Górnikiem Łęczna w próbie generalnej przed startem sezonu W ostatnim sparingu przed startem sezonu Wisła Kraków wygrała w Myślenicach z Górnikiem Łęczna 1:0. Mecz był rozgrywany w dobrym tempie. Obie strony miały swoje okazje na gole, ale szwankowała skuteczność. Zwycięski gol padł w doliczonym czasie gry. 📢 Dramatyczna walka o życie mężczyzny w Krakowie. Wyziębnięty i przemoczony bezdomny mężczyzna został znaleziony na ul. Ujastek W piątek, 9 lutego, funkcjonariusze krakowskiej straży miejskiej udali się na interwencję na ulicę Ujastek. Według osoby zgłaszającego, od jakiegoś czasu we wspomnianym miejscu miała przebywać osoba bezdomna. Na miejscu strażnicy miejscy zastali przemoczonego i zziębniętego mężczyznę od którego można było wyczuć woń alkoholu. Gdy funkcjonariusze przetransportowali go do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień u mężczyzny niespodziewanie doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

📢 Prace renowacyjne w obrębie Miejsca Pamięci KL Plaszow dobiegają końca. Otwarcie wystawy "KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez" już w marcu 15 marca 2024 roku o godz. 11.00 na terenie miejsca pamięci KL Plaszow odbędą się uroczystości oficjalnego otwarcia wystawy plenerowej "KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez" , a także zostaną zaprezentowane efekty prac wykonanych w terenie. Otwarciu będzie towarzyszył półroczny cykl wydarzeń przybliżających historię osób, których losy na zawsze powiązane zostały z KL Plaszow. 📢 Kraków. Uroczystości w 84. rocznicę pierwszej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego 10 lutego obchodzimy 84. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego. Krakowie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Sybiraków w Kościele Zwiastowania NMP przy ul. Loretańskiej 11. Następnie pod tablicą Zesłańców Sybiru na pl. o. Studzińskiego wraz z asystą wojskową złożono kwiaty i zapalono znicze. Krakowskie uroczystości zakończyły się spotkaniem w siedzibie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

📢 Horoskop dzienny na 12 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 12 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 11 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 11 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 10 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 10 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 307. Fabiana grzebie w rzeczach Lourdes. Streszczenie odcinka [16.02.2024] Martin nadal nie może znaleźć pracy, a Cayetana chce znaleźć coś na inspektora. Już teraz przeczytaj streszczenie 307. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Media Day Fame MMA 20 - ważenie i media trening w Tauron Arenie Kraków. To Face2Face przejdzie do historii! W piątek, 9 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie miało miejsce kolejne wydarzenie poprzedzające sobotnią galę Fame MMA 20. W ramach wieczoru dla mediów, czyli tzw. Media Day, odbyła się m.in. uroczysta ceremonia ważenia oraz konfrontacja pomiędzy uczestnikami eventu. Ale gorąco było nie tylko na scenie - zawrzało także na widowni! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 10.02.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 10.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 10.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 10.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie. Maturzyści z Witosówki na swój bal wybrali Margeritę Maturzyści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie na swój wielki bal studniówkowy wybrali się do Hotelu Margerita w Modlnicy w gminie Wielka Wieś. Zabawę w uroczej, dwupoziomowej sali zorganizowali 9 lutego 2024 roku. Było wtedy 86 dni przed maturą, ale to wciąż jeszcze tysiące godzin, więc czas na oderwanie się od nauki, odpoczynek i wyśmienitą zabawę.

📢 Studniówka 2024. Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie bawili się w Starej Zajezdni Studniówka krakowskiego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego została zorganizowana w piątek, 9 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. W ten wyjątkowy wieczór tegoroczni maturzyści zaprezentowali się w pięknych kreacjach i eleganckich garniturach. Na balu krakowskiej "ósemki" pojawiło się około 300 uczniów z 7 klas. Jak bawili się uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Wstyd w centrum Krakowa. Zabytkowe ruiny fortu na rondzie Mogilskim zmieniły się w totalną ruinę. Codziennie przechodzą obok tysiące osób Dziury w daszkach, pozrywana papa, rozsypujące się ceglane mury, bazgroły na ścianach - tak dziś wyglądają pozostałości fortu "Lubicz" na rondzie Mogilskim. Ten przykry widok widoczny jest od środka ruin. Na zewnątrz obiekt zarośnięty jest bluszczem, a zabezpieczenia ruin są na tyle wysoko, że nie widać ich dewastacji. Zarząd Dróg Miasta Krakowa już od dwóch lat stara się o pieniądze na remont zabezpieczeń. Co ciekawe, pozwolenie na budowę jest ważne do 2025 r., a pieniędzy zarezerwowanych na ten cel wciąż nie ma.

📢 Rolnicy protestują w Miechowie. Długi zator na drodze ekspresowej S7 Około godziny 15 rozpoczął się protest rolników w Miechowie. Według szacunków organizatora, w wydarzeniu bierze udział około trzystu ciągników. Poruszając się w trzech kolumnach powodują utrudnienia zarówno w rejonie starej siódemki jak i drogi ekspresowej S7. Problemy z poruszaniem są też na ulicach i obwodnicy miasta. 📢 Kraków. Miał być sprzedany, a zostanie wyremontowany. Rewitalizacja Fortu 31 "św. Benedykt" ruszy już na wiosnę Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie poinformował, że na wiosnę 2024 roku zaplanowano rozpoczęcie prac dotyczących rewitalizacji Fortu 31 "św. Benedykt". Pod koniec stycznia br. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie konserwatorskie na prace dotyczące remontu elewacji wspomnianego fortu. Obecnie prowadzone jest postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę dla tego zadania. To dopiero pierwszy etap w procesie remontu i adaptacji fortu do nowych funkcji.

📢 Mandat za... mandat. Radna spod Krakowa straciła miejsce w radzie gminy. Komisarz wyborczy wydał oświadczenie Wygasł mandat radnej Marii Kotarby z gminy Mogilany. Zaczęło się od wykroczenia, złamania przepisu drogowego. Policjanci zatrzymali radną i chcieli ukarać mandatem. Gdyby po prostu przyjęła mandat, to nie "podpisałaby" na siebie wyroku - nie straciłaby mandatu radnej. Jednak tak to się nie zakończyło. Sprawa miała swój dalszy ciąg, została skierowana do sądu, a ten wydał wyrok. 📢 Wybory 2024. Prof. Stanisław Mazur, kandydat na prezydenta: Krakowianie nie mają gdzie żyć. Pora na poważną politykę mieszkaniową Zagospodarować pustostany, zatrzymać chaotyczną prywatyzację lokali miejskich, usprawnić procedury wydawania pozwoleń i rozpocząć współpracę z inwestorami w formule "lokale za grunt”, zwiększyć podaż gruntów, pełniej wykorzystać formułę "społecznych inicjatyw mieszkaniowych", spożytkować możliwości wynikające z zintegrowanych planów inwestycyjnych - to główne założenia programu kandydata na prezydenta miasta Krakowa, prof. Stanisława Mazura. O swoim pomyśle dotyczącym polityki mieszkaniowej Krakowa mówił podczas piątkowej konferencji prasowej.

📢 Wielki protest rolników w Krakowie i Małopolsce. Kawalkada ciągników przejechała przez centrum miasta Wielki protest rolników trwa w całej Polsce. Sznury traktorów i innego sprzętu rolniczego wyjechały również na drogi Małopolski. Kawalkady ciągników (rolnicy zjeżdżali się z różnych kierunków) przejechały nawet przez centrum Krakowa: ronda Czyżyńskie, Mogilskie, Grzegórzeckie i Matecznego. I choć wzięło w nich udział wielu rolników - sznur traktorów wjeżdżający od Nowej Huty miał ponad kilometr długości - to wszystko poszło sprawnie i wielkiego paraliżu w samym Krakowie nie było. Świadomi sytuacji kierowcy nie pchali się w centra protestów. Korki robiły się za to pod miastem. Protestowano też na Podhalu, Sądecczyźnie i regionie tarnowskim. 📢 Pomysł na obiad. Zapiekanki: z ziemniakami i makaronem – najlepsze przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY] Zapiekanki na obiad – przepisy. Zapiekanki z makaronem i zapiekanki z ziemniakami to pomysł na szybki i smaczny obiad. Wybraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Rolnicy z powiatu proszowickiego protestują na drodze krajowej nr 79 W piątek przed południem rozpoczął się protest rolników z rejonu Nowego Brzeska, Koszyc i Proszowic. Przybrał formę przejazdu kolumny ciągników drogą krajową nr 79 pomiędzy Nowym Brzeskiem a Koszycami. Uczestnicy wydarzenia protestują przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej oraz napływowi żywności z Ukrainy. 📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Szokujące fakty w sprawie zaginięcia Magdaleny Pałki z Limanowej. Kobieta najprawdopodobniej nie żyje. Policja będzie szukać ciała O tajemniczym zaginięciu Magdaleny Pałki z Limanowej mówi się od lat. Jak zeznał ówczesny partner kobieta miał wyjść po papierosy i nigdy nie wrócić. Od czasu, kiedy sprawą zainteresowało się krakowskie Archiwum X nastąpił przełom w głośnej sprawie. Policjanci właśnie wytypowali pewne miejsca, w których może być ukryte ciało. W najbliższych dniach rozpoczną się poszukiwania w terenie. 📢 Hokej - wyniki prekwalifikacji igrzysk olimpijskich. Kiedy i z kim Polacy grają w Sosnowcu? Terminarz i tabela Czas na prekwalifikacje igrzysk olimpijskich w hokeju, sprawdź wyniki i tabelę dzisiaj. Polacy powalczą 8-11 lutego 2024 roku w turnieju w Sosnowcu, ich rywalami będą trzy drużyny. Do kolejnej fazy awansuje tylko zwycięzca. Z kim i kiedy grają Polacy?

📢 Cracovia - wiosna 2024. Ci piłkarze powalczą o utrzymanie w ekstraklasie Meczem z Radomiakiem (10 lutego, godz. 15) Cracovia zacznie wiosenną część sezonu w ekstraklasie. "Pasy" znajdują się na 13. miejscu w tabeli z ledwie 3-punktową przewagą nad strefą spadkową i czeka ich ciężka walka o utrzymanie (spadają zespoły z miejsc 16 - 18). W GALERII prezentujemy kadrę Cracovii. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Nowa atrakcja na Podhalu. Piękne widoki, mało ludzi i za darmo! W Małopolsce nie narzekamy na brak atrakcji turystycznych. Piękne widoki co krok, ale wszędzie są tłumy ludzi. Nieopodal Czarnego Dunajca, w Czerwiennem-Bachledówkach, powstała nowa atrakcja turystyczna - taras widokowy, skąd możemy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr. Nowa atrakcja Bachledówki - punkt widokowy na Tatry - to wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają przyrodę, ale źle znoszą tłok. Jest pięknie, cicho, spokojnie i... pusto. 📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.

📢 Żniwa - czas snopków i ciężkiej pracy. Tak to kiedyś wyglądało Widok snopków na polach stał się dla jednych wspomnieniem, dla innych przeszłością, znaną jedynie ze starych zdjęć. Czas żniw oznaczał dla ludzi na wsi pełną gotowość i ciężką pracę. Pomagały całe rodziny i sąsiedzi sobie nawzajem. Teraz przyjeżdża kombajn i w kilka dni jest po wszystkim: zboże w silosie, słoma zbalowana i zebrana. Kiedyś było inaczej. Zobaczcie sami... 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Kraków. "Heksagon" wielki hangar w Czyżynach w budowie. Ma być gotowy w tym roku Projekt „Heksagon” zakłada powstanie nowoczesnej hali ekspozycyjnej typu hangarowego z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Inwestycja ta nawiązuje do historycznych planów rozwoju lotniska i do dawnego Hangaru nr 5, zniszczonego przez Niemców wycofujących się z Krakowa w styczniu 1945 roku. Jej celem jest wzmocnienie infrastruktury muzeum i wyeksponowanie blisko 40 unikatowych statków powietrznych, w tym szybowców. 📢 Najdroższe i najtańsze mieszkania w Krakowie. Oto ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie to nawet 6 tys. zł za metr kwadratowy! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Kraków. Na osiedlu Strusia wyburzono dawną spółdzielnię. Powstanie tu hotel Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów Nowa Huta znika z powierzchni Krakowa. Pod naporem dźwigów i buldożerów. W jej miejscu ma pojawić się hotel. Z budynku na os. Strusia, położonym przy ul. Okulickiego został już tylko niewielki kawałek i sterta gruzu. Kiedyś produkowano tu klosze do lamp, żyrandole, kinkiety... 📢 Kraków. Nowe autobusy mini trafiły do MPK. Pojadą na trasie Mistrzejowice - Zakole Są małe, zwrotne i mogą przejechać tam, gdzie nie mają na to szans duże autobusy. Do floty krakowskiego przewoźnika dołączyły cztery mini autobusy Automet o długości 7,4 metra. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów mogą przewieźć jednocześnie prawie 30 pasażerów, w tym 13 na miejscach siedzących.

📢 W piątek rolnicy będą protestować również w Miechowie Na piątek, 9 lutego, rolnicy zapowiadają kolejną odsłonę ogólnopolskiego strajku generalnego. Również na terenie powiatu miechowskiego planowany jest protest, który po południu przyniesie utrudnienia w ruchu.

📢 Od 1 marca w Miechowie maleje opłata śmieciowa Mieszkańcy gminy Miechów od 1 marca zapłacą mniej za wywóz odpadów komunalnych. Obniżka wynosi 3 złote od osoby miesięcznie i jest efektem rozstrzygniętego w ubiegłym roku postępowania przetargowego. 📢 Strażacy podsumowują akcje powodziowe i walczą z powalonymi drzewami. A deszcz znów pada, namoknięta ziemia już nie przyjmuje wody W podkrakowskich gminach strażacy śledzą prognozy i przygotowują się do powtórki interwencji związanych z podtopieniami, pompowaniem wody z rozlewisk na podwórkach, udrożnianiem przepustów i ochrony gminnych boisk, chodników, dróg. Podsumowali ostatnie działania z początku tygodnia, gdy walczyli z wodą w dzień i w nocy. Teraz udostępnili zdjęcia z akcji przeciwpowodziowych. 📢 TOP 11 najgroźniejszych ras psów. Chcesz je mieć? Musisz posiadać specjalne zezwolenie Jakie są najgroźniejsze rasy psów? Dla niektórych odpowiedź na to pytanie może być sporym zaskoczeniem. Pies to przecież najlepszy przyjaciel człowieka i raczej kojarzy się z dobrym towarzyszem, niż agresywnym zwierzęciem. Tym bardziej, że niektóre psy zaliczane do agresywnych często można spotkać… na ulicy czy u sąsiada w ogórku. Prawda jest jednak taka, że niektóre rasy potrafią być niebezpieczne i mogą przejawiać agresywne zachowania. Są na tyle groźne, że w wielu krajach zostały zakazane a na ich posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz 11 najgroźniejszych ras psów!

📢 Gdzie po pączki w Krakowie w tłusty czwartek 2024? Oto ranking TOP 10 najlepszych krakowskich cukierni według Google 2024 Tłusty czwartek w 2024 roku wypadnie już 8 lutego. Z tej okazji dokonaliśmy dla Was przeglądu najpopularniejszych i najwyżej ocenianych przez użytkowników Google cukierni w Krakowie, które szczycą się tym, że po pączki ustawiają się do nich długie kolejki. W naszym zestawieniu znajdziecie 10 najlepszych cukierni, które od użytkowników uzyskały ocenę 4,5 lub wyższą. 📢 W Krakowie buduje się ogromną liczbę... pustostanów. Niezagospodarowanych jest 20 proc. biurowców i 15 proc. mieszkań w mieście Prawie 20 proc. krakowskich biurowców stoi pustych. Jeżeli przyjmiemy, że duża część biurowców ma 10 tys. m2 powierzchni, to można to zobrazować 34 pustymi budynkami. - To jest prawdopodobnie punkt kulminacyjny jeśli chodzi o wzrost wolnych powierzchni biurowych - mówi Jarosław Czerski, analityk z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Sytuacja na rynku mieszkaniowym nie jest lepsza. Aż 60 tys. mieszkań nie jest wynajmowanych, bo właścicielom bardziej opłaca się zarabiać na wysokim wzroście cen za nieruchomości.

📢 Protest rolników może sparaliżować Kraków i okolice. Jest siedem punktów zbiórek. Liszki zamykają nawet szkoły Protest rolników to akcja ogólnopolska. Będzie już w piątek, 9 lutego i ma trwać od godz. 10 do 18. Zaplanowano wielkie utrudnienia i blokady dróg wojewódzkich, krajowych, a nawet autostrad poprzez blokady wjazdów i zjazdów przy węzłach. Rolnicy sprzeciwiają się polityce rolnej Unii Europejskiej. A gmina Liszki, w której będzie duża koncentracja ciągników i maszyn rolniczych zaplanowała zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach. To z obawy, że mieszkańcy nie dotrą do placówek, żeby odebrać dzieci.

📢 Komunikacja po miechowsku. Przebudowa skończona, teraz wyposażenie W Miechowie zakończyła się przebudowa budynku, do którego wkrótce ma zostać przeniesiony Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego. Po przeprowadzce sprawy związane z rejestracją pojazdów, odbiorem praw jazdy itp. będą załatwiane w komfortowych warunkach.

📢 Rośnie przedwyborcza gorączka w Pałecznicy? Incydent na komisji W gminie Pałecznica również zaczyna być odczuwalna przedwyborcza gorączka. Kilka dni temu doszło do incydentu podczas posiedzenia komisji Rady Gminy. Jeden z jej uczestników nagrywał swoich kolegów, na co ci nie wyrazili zgody. 📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny. 📢 V liga, grupa zachodnia. Karpaty Siepraw wycofały się z rozgrywek. Wiosną w lidze będzie tylko 14 zespołów Sezon 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej przejdzie do historii z racji niechlubnych wydarzeń. W zimowej przerwie z rozgrywek wycofała się już druga drużyna - Karpaty Siepraw. Wcześniej podobny los spotkał Wiślankę Grabie. Wiosną w lidze, w której grają kluby z regionu krakowskiej i zachodniej Małopolski, ma być tylko 14 ekip.

📢 Oto najlepsze suchary internetu 2024 roku, które poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary2024 roku z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Biała kuchnia z drewnem – zobacz najlepsze inspiracje. Najmodniejszy duet na 2024 rok. Zrób wyjątkowy projekt kuchni – wybierz biel i drewno Biała kuchnia z drewnem już od kilku sezonów jest na topie i nie wychodzi z mody. Ten ponadczasowy duet świetnie się sprawdza zarówno w kuchniach nowoczesnych, jak i urządzonych w klasycznym stylu. Białe fronty kuchenne i drewniany dekor na ścianie, blacie czy w formie akcesoriów, to sprawdzony sposób na elegancką i spójną aranżację, która długo nie wyjdzie z mody. Sprawdź, jak pięknie można łączyć drewno z białymi frontami. Koniecznie zobacz te wyjątkowe projekty kuchni!

📢 Trasa S7 w Krakowie rośnie w oczach. Lekka zima sprzyja drogowcom. Zobaczcie najnowsze zdjęcia! Dodatnie temperatury w lutym pomagają drogowcom w postępach przy jednej z największych inwestycji drogowych na granicy miasta. We wschodniej części Krakowa powstała już część ogromnej estakady przy zalewie w Zesławicach, a w okolicy ul. Kocmyrzowskiej rośnie węzeł Grębałów, który połączy S7 z obwodnicą Krakowa. Szacuje się, że inwestycja przekroczyła już 65 proc. realizacji. 📢 Studniówka 2024: Cóż to był za bal, cóż to była za noc! Uczniowie X LO w Krakowie bawili się w Starej Zajezdni Piękne kreacje, eleganckie garnitury i zabawa do białego rana. Uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tę jedyną i niezapomnianą w całym życiu noc, tradycyjnie rozpoczęli od poloneza! Chociaż teraz licealiści już tylko odliczają dni do matury to w niedzielny, 4 lutego, wieczór wraz z osobami towarzyszącymi i gronem pedagogicznym bawili się w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Razem z maturzystami była nasza fotoreporterka, która uwieczniła na zdjęciach nie tylko wyjątkowy bal, ale przede wszystkim wyjątkowe chwile, których młodzi ludzie na pewno nie zapomną! Zapraszamy do wspólnych wspomnień.

📢 Pod Krakowem pogotowie przeciwpowodziowe. Podtopienia, rozlewiska, wysoki poziom rzek. Stan ostrzegawczy przekroczony na Rudawie i Skawince Zalane drogi, podtopione podwórka, pompowanie wody z piwnic, potoki wychodzące z brzegów - z taką sytuacją mierzą się strażacy z powiatu krakowskiego od rana w poniedziałek, 5 lutego 2024 r. Pierwsze interwencje były już w niedzielę wieczorem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o przekroczeniu poziomu ostrzegawczego rzeki Rudawy na stacji wodowskazowej w Balicach w gminie Zabierzów oraz stanu ostrzegawczego w gminie Skawina w Rzozowie na Skawince. Burmistrz Skawiny Norbert Rzpisko oraz wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan ogłosili w swoich gminach stan pogotowia przeciwpowodziowego. 📢 Studniówka 2024. Bal maturalny XV LO w Krakowie. To była zabawa na ponad 200 osób Tegoroczni maturzyści XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział przede wszystkim 105 uczniów z pięciu klas maturalnych. Nie zabrakło wyszukanych kreacji i fotografii na ściance. Był tradycyjny polonez i zabawa do późnej nocy. Słowem – studniówka była fantastyczna.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści XVI LO w Krakowie. Sceneria balu też była wyjątkowa - Folwark Zalesie Poloneza czas zacząć! Na studniówce krakowskiego XVI LO, czyli popularnej „szesnastki” bawiło się w sumie ok. 200 osób, w tym ponad 100 maturzystów z pięciu klas, o profilach: policyjno-wojskowym, wojskowo-humanistycznym, biologiczno-chemicznym, turystycznym. Zabawa była wyśmienita. Jak udała się studniówka? Jak prezentowali się uczestnicy balu? Zobaczcie naszą relację! 📢 32. finał WOŚP w Proszowicach. Złote serduszko dostanie wnuczka 132 tysiące 689 złotych i 77 grosze. To kwota jaką w niedzielę zebrał proszowicki sztab 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A ściślej mówiąc kwota, jaką do późnego wieczora udało się podliczyć. To, co w Proszowicach co roku wzbudza najwięcej emocji, czyli licytacja złotego serduszka, przyniosła tym razem 7500 złotych. Tyle zdecydował się zapłacić za pamiątkowy przedmiot Zbigniew Gorczyca z Proszowic.

📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie Czuszowski "Gościniec" po raz kolejny gościł maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uczniowie popularnego "Ekonomika", wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i grupą czuwających nad całością rodziców, bawili się na przedmaturalnym balu. 📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. Maturzyści na swój wielki bal wybrali Kasztel Kajasówkę Uczniowie trzech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach rozpoczęli swój pierwszy, wielki bal w sobotę, 27 stycznia 2024 roku. Poloneza odtańczyli dokładnie sto dni przed maturą. Na niezapomnianą zabawę przed jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Kasztelu Kajasówka w Rybnej w powiecie krakowskim. Była okazja nie tylko do zabawy, ale także do podziękowań swoim nauczycielom i rodzicom. 📢 Studniówka Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Bal w dworze szlacheckim ze służbami mundurowymi Na 102 dni przed maturą uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale bawili się na studniówce. Swój pierwszy, wielki bal zorganizowali w czwartek, 25 stycznia 2024 roku w Szlacheckim Dworze w Sieciechowicach. Uczniowie trzech klas maturalnych skalskiej placówki zabawę zaczęli tradycyjnie od poloneza, a tuż po nim równie tradycyjnego w tej szkole "walca profesorskiego", potem były podziękowania i życzenia pomyślności na maturze i w życiu.

📢 Bal Studniówkowy Nowodworka. Był i polonez, i walc angielski. Zobacz, jak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Sezon studniówkowy w pełni! W sobotę, 20 stycznia, na swoim Balu Studniówkowym bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. W tym wyjątkowym balu wzięło udział około 300 osób, w tym przede wszystkim blisko 200 tegorocznych maturzystów z Nowodworka. Towarzyszyła im nasza fotoreporterka, uwieczniając na zdjęciach ich pierwszy "dorosły" bal.

📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie. Polonezem w Trianie maturzyści rozpoczęli swój bal Maturzyści z czterech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie swój pierwszy, wielki bal mieli w sobotę, 20 stycznia 2024 roku. Na radosną zabawę przed maturą, niezapomnianym i jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Sali Bankietowej Triana w Mogilanach w powiecie krakowskim. Bawiło się około 160 osób. Uczniowie odtańczyli poloneza na 107 dni przed maturą.

📢 Studniówka 2024 uczniów V LO w Krakowie. Słynna "Piątka" bawiła się w Starej Zajezdni. To był bal na 400 osób W piątek - 19 stycznia - swój bal przedmaturalny mieli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Na miejsce studniówki wybrali Starą Zajezdnię przy ul. św. Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu. W tym szczególnym balu wzięło udział około 400 osób, przede wszystkim - 280 uczniów z ośmiu klas maturalnych. Nie zabrakło tradycyjnego poloneza, był też toast, a o północy - tort. 📢 Studniówka prestiżowego II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Osiem klas, 350 osób i fantastyczna zabawa w Starej Zajezdni Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Krakowie odbyła się w sobotę 13 stycznia w Starej Zajezdni na Kazimierzu. W tradycyjnego poloneza ruszyło 8 klas. Wraz z osobami towarzyszącymi bawiło się ok. 350 osób. Czerwony dywan, piękne pary, dopracowane kreacje, a nawet rozdanie Oscarów. Wręczono je uczniom i nauczycielom w różnych kategoriach, wybrano ponadto Miss i Mistera balu oraz króla i królową parkietu. Najważniejsze było jednak spotkanie uczniów i nauczycieli poza salami lekcyjnymi, w znakomitej atmosferze, przy dobrej muzyce i w chwili zapomnienia, że nadchodzi matura. Powolutku, tup tup tup...

📢 Cracovia. 60 najlepszych piłkarzy w historii. Ranking zawodników ze statystykami i osiągnięciami [ZDJĘCIA] W 115-letniej historii Cracovii było wielu piłkarzy dobrych, bardzo dobrych, wręcz wybitnych. Ustaliliśmy nasz całkowicie subiektywny ranking, śledząc wiele pokoleń piłkarzy "Pasów". Są wśród nich mistrzowie Polski, reprezentanci kraju, wybitni ligowcy. Piłkarze, którzy mieli (mają) w sobie to coś. Są niekonwencjonalni i wyraziści. Zapraszamy do GALERII 📢 Życzenia na Walentynki dla chłopaka. Piękne i romantyczne życzenia dla ukochanego z okazji Walentynek - najlepsze propozycje Walentynki zbliżają się wielkimi krokami - odbywają się już 14 lutego. Z tej okazji warto złożyć ukochanemu życzenia - w formie wiadomości SMS, na Messenger czy walentynkowej kartki. Wybraliśmy dla Was najlepsze propozycje życzeń na walentynki dla chłopaka. Będą idealne do wyznania miłości! Sprawdźcie!

📢 Studniówka 2020 Myślenice. Tak się bawił "Kościuszko", czyli I Licem Ogólnokształcące [28.01.] Do matury zostało 100 dni, a więc tegoroczni maturzyści I LO w Myślenicach ruszyli na bal. Odbył się on w Folwarku Zalesie w Grajowie pod Wieliczką, a zgromadził kilkaset osób, bo ten rocznik w "Kościuszce" to aż osiem klas. Na początek każda zatańczyła pięknego poloneza, a potem przyszła pora też na inne tańce. Uczniowie nie zapomnieli też o nauczycielach i rodzicach na ręce, na ręce których złożyli podziękowania. 📢 50. Miechowski i 22. Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych. Herody z Janowic i Zielonek najlepsze [ZDJĘCIA, WIDEO] To był już 50. Miechowski i 22. Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych. Pierwsze miejsca przyznano Herodom z Janowic w kategorii młodzieżowej oraz Herodom z Zielonek wśród grup dorosłych.

📢 Czołowy krakowski polityk, Aleksander Miszalski, stanął na ślubnym kobiercu [ZDJĘCIA] Aleksander Miszalski, szef Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, wziął ślub. Jego wybranką jest Pani Anna. Ślub odbył się w kościele św. Anny w Krakowie. 📢 Studniówka 2018. Bal maturalny uczniów z XIV i XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie [ZDJĘCIA] Sezon studniówkowy trwa. Tak na studniówce bawili się uczniowie z XIV i XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?