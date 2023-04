Przegląd prasy 11.04.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

Straż Miejska Miasta Krakowa dostała podziękowania od Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowicach. Za co? Za pomoc w zabezpieczeniu, odłowieniu i wypuszczeniu do lasu kozła sarny, który w Lany Poniedziałek zapędził się między krakowskie osiedla. "To była dobra, szybka i zdecydowana akcja. Dobrze ze zawsze można na Was liczyć - nawet w świąteczne dni" - piszą obrońcy zwierząt.

Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Co tam deszcz! Jak lany poniedziałek, trzeba się powygłupiać na Kalatówkach w Tatrach w zawodach o Wielkanocne Jajo. I nie inaczej było w tym roku. Mimo słabej pogody, aż 153 zawodników stawiło się na starcie najbardziej szalonych wielkanocnych zawodów w Polsce. Z flintą po stoku biegła nawet Oskar Kwiatkowski – snowboardowy mistrz świata. Zawody odbyły się już po raz 23.

500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Oto szczegóły!

W tym roku emeryci i osoby uprawnione do odbierania rent i emerytur otrzymają świadczenia w wyższej niż zwykle kwocie. 1 marca nastąpiła waloryzacja kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Bydgoszczy udostępnił nam najnowsze wyliczenia stawek emerytur, które zostaną przekazane na konta odbiorców w kwietniu. Zwaloryzowane emerytury wypłacane będą wraz z "trzynastkami". W tabelach w galerii artykułu znajdziesz stawki emerytur, jakie trafią na konta świadczeniobiorców w kwietniu 2023 r.

Przedawnienie długów to termin znany wielu dłużnikom. To prawna możliwość nie płacenia swoich finansowych zobowiązań jeśli zajdą określone bardzo dokładnie przesłanki. Co ważne przedawnionego długu nie trzeba spłacać. Nie oznacza to jednak, że nasze konto będzie czyste. Zobaczcie, jakie długi przedawniają się w 2023 roku.

W Grębynicach w gminie Zielonki doszło do wypadku. W Poniedziałek Wielkanocny, 10 kwietnia około godz. 17 na ul. Studenckiej doszło do dachowania samochodu osobowego. Jedna osoba została poszkodowana. To kierowca pojazdu. Karetka pogotowia zabrała go do szpitala.

W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

W Skawinie doszło do pożaru domu w samym środku świąt wielkanocnych. Trzyosobowa rodzina w tym dziecko uciekali nocą z płonącego domu. Pożar miał miejsce w niedzielę - płonął dom przy ul. Estery w Skawinie. To drugi bardzo poważny pożar w tej gminie w ciągu kilku dni. Poprzedni był kilka dni wcześniej w Woli Radziszowskiej, spłonął doszczętnie. Rodzina została bez dachu nad głową. Teraz sytuacja była taka sama, rodzina straciła dom, garaż z samochodami.

Duże utrudnienia na zakopiance. 10 kwietnia w Poniedziałek Wielkanocny na drodze krajowej nr 7 w Libertowie w gminie Mogilany doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Na jezdni w stronę Krakowa są duże utrudnienia. Lewy pas jezdni został zablokowany. Tworzy się duży korek.

Dziady Śmiguśne to zwyczaj kultywowany w gminie Wiśniowa, a związany oczywiście ze Śmigusem Dyngusem. Atrybutami Dziadów są maski, kiedyś tradycyjne, a dziś współczesne, oraz butelki z wodą, którą hojnie polewają innych, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt. Tak było także w ten Lany Poniedziałek (10 kwietnia) na rynku w Wiśniowej.

Zgodnie z wielowiekową tradycją w Poniedziałek Wielkanocny odbywa się odpust Emaus na krakowskim Salwatorze. Jak co roku, przyciągnął tłumy krakowian. Na ujednoliconych stoiskach mogli oni znaleźć słodycze, zabawki i to zarówno platikowe jak i rzemieślnicze i wiele innych. Zgodnie zaś z zapowiedziami miasta zabrakło na stoiskach figurki żyda z pieniążkiem.

Strażniczka ognia w okolicy Wieliczki była zawsze. To Siuda Baba, czyli mężczyzna przebrany za kobietę z usmoloną sadzą twarzą w starych łachmanach. Do ludzi wychodzi raz w roku w Poniedziałek Wielkanocny. A na co dzień mieszka w podwielickiej Lednicy Górnej. Dziś zlot Siudych Bab organizowany jest na Rynku w Wieliczce, ale kiedyś Siuda Baba chodziła po chałupach, bo szukała w okolicy panien. Zobacz jak ten zwyczaj obchodzono w czasach przedwojennych. Mamy zdjęcia z 1935 roku z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Niezwykle torty, na których można znaleźć kompozycje świeżych kwiatów lub suszonych kompozycji, figurek ulepionych ze słodkiej masy lub czekoladek, kolorowych ciastek makaroników i wszelkich pyszności, które przyjdą do głowy twórczyniom michałowickich tortów. A są to teściowa i synowa, czyli Agnieszka Staśko i Anna Staśko. Prowadzą pracownię Cafe Ul, w której pieką torty i ozdabiają w niezwyczajny sposób.

50 lat temu Kraków był zupełnie innym miastem niż dziś. Ludzie, choć niezamożni, wydawali się być bardziej szczęśliwi, a miasto tętniło życiem. Do 31 maja 1975 r. miasto Kraków stanowiło oddzielne samodzielne województwo, które wówczas prężnie się rozwijało! Krakowskie dzielnice trafiały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - były to Stare Miasto i Kazimierz. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu!

To było zupełnie inne miasto. Dzięki zdjęciom Narodowego Archiwum Cyfrowego możemy wybrać się w podróż po Krakowie sprzed wieku. Niektóre ulice częściowo zachowały swój dawny wygląd, inne zmieniły się nie do poznania. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak Kraków wyglądał w pierwszej połowie XX wieku - pod każdym zdjęciem znajduje się opis.

Jezioro Mucharskie zlokalizowane jest na rzece Skawie na granicy powiatów wadowickiego i suskiego. Swoim zasięgiem obejmuje gminy: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Na dnie Jeziora Mucharskiego (do 2018 roku zwanego Zbiornikiem Świnna Poręba) znajduje się wieś Skawce. Po niegdyś tętniącej życiem mieścinie zostały wspomnienia i archiwalne zdjęcia.

Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości.

Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku!

Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie potencjalne pytania w horoskopie wróżki Vicorii. Zobaczcie, komu gwiazdy wróżą kłopoty finansowe, a kogo czeka zastrzyk gotówki. Przygotowaliśmy dla Was horoskop finansowy na kwiecień 2023. Sprawdźcie!

W 13. rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, Prezydent Andrzej Duda pojawił się na Wawelu, by oddać hołd spoczywającym w krypcie katedry Lechowi i Marii Kaczyńskim. Później odwiedził również Cmentarz Rakowicki, gdzie złożył kwiaty na grobie Janusza Kurtyki, b. prezesa IPN.

Choć do uroczystej inauguracji sezonu turystycznego na zamku królewskim w Dobczycach zostały jeszcze trzy tygodnie, to sezon już się rozpoczął. Zawsze zaczyna się on w kwietniu i trwa do końca października. Dobczycki oddział PTTK prowadzący Muzeum Regionalne, na które składają się zamek i skansen, liczy na to, że ten rok nie będzie gorszy od poprzedniego, a poprzedni co warto podkreślić, był jednym z najlepszych.

Narzekaliśmy w ostatnich latach na krakowski Emaus, że plastik, tandeta i komercja, jednak tradycja na Salwatorze trwała i przyciągała tłumy. Tradycja, dodajmy, będąca jedną z najstarszych i najbarwniejszych w Krakowie. Mamy dla Was coś, od czego łza może się zakręcić w oku. Archiwalne zdjęcia z Emausu sprzed wojny, z lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. NIE-SA-MO-WI-TE. Przejdź do galerii.

Wulkany w Małopolsce? To fakt! Jeden z najpiękniejszych zamków naszego regionu stoi na stożku wulkanicznym. Małopolska może pochwalić się także wulkanicznym uzdrowiskiem, to tutaj możliwy jest też... zjazd na nartach z wulkanu. Śladów po działalności wulkanów nie brakuje w Małopolsce. To w naszym regionie istnieje wciąż aktywna forma wulkaniczna – mofety.

Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

Na górze Malnik w Muszynie powstanie wieża widokowa, która umożliwi turystom podziwianie panoramy Tatr Słowackich, Jaworzynę, wieżę widokową na Radziejowej, szczyt Pienin czy Wysoką. Wykonawca czeka na lepszą pogodę, by móc rozpocząć betonowanie, bo sama konstrukcja wieży jest w trakcie realizacji.

Trwają prace związane z umocnieniem zagrożonego zapadliskami pokopalnianego terenu w Trzebini. Nikt jednak nie jest w stanie dać gwarancji, że na stałe rozwiąże to problem. W tej sytuacji rozpoczęły się starania, by ogródki działkowe i cmentarz zostały przeniesione w bezpieczne miejsce.

Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

Wieczysta Kraków - sezon 2022/2023, III liga (gr. IV). Bramki, asysty, wywalczone rzuty karne - wszystko to składa się na klasyfikację kanadyjską. Oto ranking Wieczystej po 23 rozegranych meczach (po wygranym 7:1 spotkaniu Wieczysta - Lublinianka, 8 kwietnia 2023). W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyższej pozycji decyduje liczba zdobytych bramek. WIĘCEJ >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Aktualizacja: Tramwaje ponownie kursują do Bronowic.

"Tramwaje nie kursują do Bronowic - bójka przy torowisku. Tramwaje kierowane na trasy objazdowe do Salwatora, Cichego Kącika i Dworca Towarowego" - poinformowało przed godziną 21. krakowskie MPK. Policja podała szczególy zdarzenia.

Do wypadku doszło 9 kwietnia w miejscowości Łęka w gminie Korzenna (powiat nowosądecki). 35-letni kierowca quada uległ wypadkowi. Niestety jego życia nie udało się uratować, choć na miejsce szybko wezwano służby. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został zawrócony.

Co sprawie, że krynicki deptak cieszy się tak dużą popularnością turystów? Powodów jest wiele, a jednym z nich jest fakt, że przy nim wybudowano kiedyś okazałe wille. Każda z nich wygląda inaczej, a jednak są do siebie podobne. Część z nich odnowiono i znajdują się tam znane i chętnie odwiedzane restauracje, inne już nieco się zestarzały, ale mimo to są zachwycające.

Kolejna rozbita kumulacja w Lotto i ponad 19 mln zł wygrane ostatnio przez szczęśliwca na "chybił trafił" w Bielanach Wrocławskich rozbudziła wyobraźnię wielu tych, którzy także liczą na swój szczęśliwy traf. Takich w Małopolsce jest już wielu i to z bardziej okazałymi wygranymi. Największa pula rozbita została w Skrzyszowie pod Tarnowem i do dzisiaj jest to rekord w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć.

Kraków to piękne, ale jednocześnie bardzo specyficzne miasto. Z jednej strony zachwyca, z drugiej wieloma rzeczami irytuje. Doskonale krakowskie realia obrazują... przygotowane przez internautów MEMY. Można dowiedzieć się z nich więcej o klimacie panującym pod Wawelem niż encyklopedii. Zobaczcie sami!

Po blisko roku zakończyły się inwestycje, które mają poprawić proces dostarczania mieszkańcom wody oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Koszyce. Zadania obejmowały m. in. budowę trzech nowych odcinków wodociągu, modernizację stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach. Całość pochłonęła blisko sześć milionów złotych.

Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Musisz wybrać się do ortodonty, albo taka wizyta czeka twoje dziecko? Zatem ten ranking może pomóc ci w wyborze tego specjalisty. Kto cieszy się uznaniem wśród pacjentów? Oto zestawienie najlepiej ocenianych ortodontów w Krakowie, którzy pomagają przywrócić nam piękny uśmiech.

Wielka Sobota to już prawdziwie świąteczny dzień, bo świętowanie Wielkanocy zaczyna się od czwartku. W czasach przedwojennych w Modlnicy i w Tomaszowicach w dzisiejszej gminie Wielka Wieś w sobotę na święcenie pokarmów do kościoła szły głównie kobiety i dzieci. Oczywiście wszystkie niosły koszyki ze święconką. W Modlnicy święcenie było w XIV wiecznym kościele św. Wojciecha, a w Tomaszowicach we dworze, bo tam pleban przyjeżdżał bryczką.

W krakowskim Muzeum Inżynierii i Techniki otwarto nową, stałą wystawę „Miasto. Technoczułość”. To wędrówka przez historię z perspektywy towarzyszącej człowiekowi techniki – zwłaszcza tej kojarzonej z miastem. Część wystawy powstała przy współpracy z Zarządem Transportu Publicznego (ZTP). Można bowiem zobaczyć na niej między innymi stare, wymienione niedawno tablice informacji miejskiej.

Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

Plaże 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Lany Poniedziałek albo się kocha, albo nienawidzi. Śmigus-dyngus uwielbiają dzieci, ale dorośli czasami mają go po dziurki w nosie. Oblewanie wodą, choćby symboliczne, jest jednak wpisane w polską kulturę. Nie ma prawdziwych świąt bez śmigusa-dyngusa! Zrób sobie przerwę od świątecznego jedzenia i zobacz najśmieszniejsze MEMY na lany poniedziałek!

Święcenie koszyczków z pokarmem to nieodłącznym element Wielkanocy. W Proszowicach tradycyjnie odbywa się na placu przed kościołem parafialnym. W przeszłości – i to całkiem nieodległej – święcenie odbywało się również na Rynku.

O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

Liga Mistrzów 2022-23 w siatkówce mężczyzn dobiega końca, sprawdź dziś wyniki. W prestiżowych rozgrywkach siatkarzy można oglądać trzy polskie drużyny: debiutanta Aluron CMC Warta Zawiercie (już odpadł) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. W play-off świetnie spisały się dwie ostatnie, awansowało do wielkiego finału. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie: wyniki, terminarz, tabele.

LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Micro french to nowa odsłona francuskiego manicure. Ta wersja jest bardziej delikatna i subtelna, co może się spodobać wszystkim minimalistkom, dojrzałym kobietom, jak i nastolatkom. Ich zaletą jest to, że świetnie się sprawdzą na wiele okazji.

Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

Ciężko wskazać sekrety długowieczności. Stulatkowie zwykle nie podają konkretnych przepisów na dożycie tak imponującego wieku. Długie i zdrowe życie to marzenie niejednej osoby. Na to, jak długo będziemy żyli, wpływa wiele czynników, między innymi geny i tryb życia. Warto jednocześnie wspomnieć, że w astrologii wyróżnia się pewne znaki zodiaku, które według ekspertów z tej dziedziny, zestarzeją się najpóźniej. Co na ten temat mówią gwiazdy? Sprawdź, czy twój znak zodiaku znalazł się na tej wyjątkowej liście!

Spalił się niemal cały parterowy, drewniany dom w Woli Radziszowskiej w gminie Skawina. Było po godz. 17 we wtorek 4 kwietnia, gdy wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Akcja trwała wiele godzin. Wiatr rozniecał ogień, utrudniał strażakom pracę.

Tureckie seriale to produkcje, które od kilku lat biją w naszym kraju rekordy popularności. Telewizja Polska dba o to, aby na antenie nie zabrakło intrygujących losów bohaterów znad Bosforu. Gdy jeden serial dobiega końca, rozpoczyna się emisja kolejnego. A które z nich najbardziej przypadły polskim widzom do gustu? Których bohaterów pokochali całym sercem? Oto TOP 12 tureckich seriali emitowanych w ostatnich latach w TVP.

Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej.

Śmigus-dyngus na sucho nie powinien ujść nikomu. Skąd wzięła się ta tradycja? Od Słowian. W ten sposób cieszyli się z przebudzenia się wiosny. Ale co ważniejsze, Słowianie uważali, że oblewanie się wodą miało sprzyjać płodności, dlatego oblewaniu podlegały przede wszystkim panny na wydaniu. Dziś każda z pań niezależnie od wieku nie może czuć się bezpieczna... ZOBACZ MEMY. BAW SIĘ DOBRZE.

W Poniedziałek Wielkanocny w Bochni odbyło się już po raz 14. Galicyjskie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego. Przybyli miłośnicy dwóch kółek z całej Polski, choć z powodu kapryśnej pogody ich liczba była mniejsza niż w niektórych latach. Wokół Bazyliki św. Mikołaja i na Placu Sanktuaryjnym było ok. 400 motocykli. W czasie Mszy św. w Bazylice motocykliści ułożyli swoje kaski przed ołtarzem.

Lany poniedziałek to dzień, w którym w polskiej tradycji polewa się dla żartów wodą inne osoby. Wielu z nas pielęgnuję tą tradycję, natomiast Internauci uwieczniają ten zwyczaj na śmiesznych obrazkach. Zobacz najlepsze memy z okazji Lanego Poniedziałku!

RACŁAWICE. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat pan młody poszedł do ślubu w... sukmanie. Waldemar Błajszczak pokazał, że w kościuszkowskiej gminie powrót do tradycji jest możliwy. Ze swoją wybranką - Kariną Musiał - do kościoła pojechał bryczką.