Przegląd prasy (11.05.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Wielkanoc. Potrącenie dziecka. Na miejsce leci śmigłowiec W środę około godziny 20.45 w Wielkanocy doszło do potrącenia dziecka. Na miejsce zdarzenia udali się druhowie z OSP Gołcza i zastęp PSP z Miechowa. W drodze jest również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z pierwszych informacji wynika, że dziecko jest przytomne.

Prasówka 11.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb 11-letniej Liliany zmarłej w tragicznym wypadku w Zalasowej. Poruszające ostatnie pożegnanie dziewczynki na cmentarzu w Kowalowej W środę 10 maja w Kowalowej (gmina Ryglice) odbył się pogrzeb zmarłej kilka dni wcześniej 11-letniej Liliany, na którą spadła piłkarska bramka na boisku w Zalasowej. W ostatniej drodze towarzyszyli jej najbliżsi, przyjaciele, rówieśnicy oraz mieszkańcy wstrząśnięci tragedią. Ceremonia pogrzebowa przebiegała w niezwykle wzruszającej atmosferze.

📢 Uniwersytet Pedagogiczny zmieni nazwę? Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowczo się temu sprzeciwia Plan zmiany nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Uniwersytet Krakowski im. Komisji Edukacji Narodowej spotkał się z wielkim sprzeciwem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Jacek Popiel z wielkim zdumieniem i głębokim zaniepokojeniem przyjął informację o takich zamiarach. - Uchwała przyjęta przez Senat tejże uczelni 24 kwietnia 2023 roku stanowi bowiem w moim przekonaniu nieuprawnioną próbę zawłaszczenia tradycji i wielowiekowego dziedzictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jawi się ona przy tym jako rażąco niezgodna z zasadami etosu akademickiego, podzielanymi przez polskie uczelnie - argumentuje rektor UJ. Rzecznik Uniwersytetu Pedagogicznego Adam Gliksman odpowiada. 📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju. Te pomysły są zdumiewające! Jak można tak mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Proszowice. Nareszcie koniec utrudnień. W poniedziałek otwarcie ulicy 3 Maja. W najbliższy poniedziałek (15 maja), zostanie otwarte skrzyżowanie ulic 3 Maja i Mikołaja Reja w Proszowicach po przeprowadzonej modernizacji. Informację o tym przekazał dzisiaj (10 maja) burmistrz miasta Grzegorz Cichy, powołując się na plany wykonawcy przebudowy. 📢 Szykuje się rewolucja na placu Wolnica w Krakowie. Pojawią się tajemnicze niesporczaki, ławka z trawą oraz zielony azyl dla pieszych Plac Wolnica czeka prawdziwa rewolucja. Na razie tymczasowa: pojawią się ławki, przypominające niesporczaki (małe zwierzęta bezkręgowe) oraz donice z zielenią. Wszystko to w ramach instalacji artystycznej, przygotowanej przez krakowskiego artystę-plastyka Olafa Ciruta. - Stworzymy zielony azyl dla pieszych i rowerzystów - podkreślają miejscy urzędnicy. W przyszłości więcej zieleni ma się pojawić na placu na stałe. Jednak wcześniej zgodę na realizację projektu musi wydać wojewódzki konserwator zabytków.

📢 Miechów. Michał Rusinek spotkał się z czytelnikami w bibliotece Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w miechowskiej książnicy spotkał się z czytelnikami Michał Rusinek, wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, znakomity tłumacz i pisarz. 📢 Wieliczka. Zdjął spodnie przed policjantami podczas kontroli drogowej. Grożą mu trzy lata Policjanci z wielickiej drogówki zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który znieważył i naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Mieszkaniec powiatu wielickiego odpowie także za wywieranie wpływu na policjantów. Za popełnione przestępstwa, teraz odpowie przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia. 📢 Tak mieszka „Darek Stolarz” z „Totalnych Remontów Szelągowskiej”. Zobacz jego przytulne mieszkanie. Tak się urządził Darek Wardziak Darek Wardziak, znany pod pseudonimem „Darek Stolarz”, już od ponad dwudziestu lat projektuje i tworzy wyjątkowe meble oraz kuchenne zabudowy. Zobacz, jak się urządził Dariusz Wardziak – gwiazda popularnego programu o aranżacji wnętrz. Koniecznie zajrzyj do domu stolarza z „Totalnych Remontów Szelągowskiej”.

📢 Kraków. Malownicze pola wokół zalewu w Zesławicach zamieniają się w drogę ekspresową ZDJĘCIA Na północnej granicy Krakowa - w okolicy zalewu w Zesławicach - trwają prace przy budowie trasy S7 . Jeszcze niedawno rolnicy uprawiali tam zboża i warzywa. Dziś przez pola przebiega nitka budowanej trasy S7. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacja 18,3-kilometrowego odcinka S7 Kraków – Widoma potrwa do 2024 roku. 📢 Proszowice. Kontrowersje wokół skrzyżowania ulicy Racławickiej z obwodnicą miasta Na skrzyżowaniu obwodnicy Proszowic z ulicą Racławicką kilka razy dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Opinie na temat tego, czy winna jest sama konstrukcja skrzyżowania, czy raczej nieuwaga kierowców, są podzielone.

📢 Pytania jawne na maturę ustną z polskiego 2023. Wszystkie pytania od CKE i odpowiedzi. Zmiany, zasady oraz informacje o egzaminie Pytania jawne na maturę ustną z języka polskiego zostały okrojone. Ostatecznie zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w marcu 2023 maturzystów obowiązuje 110 zagadnień. Wszystkie oparte są na lekturach. Które zadania wciąż obowiązują, a które znalazły się poza pulą? Tu znajdziecie najważniejsze informacje o egzaminie ustnym z polskiego, aktualną listę pytań jawnych na maturę oraz odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych. Obecnie dostępne są opracowania ze starożytności, a także część ze średniowiecza, czyli m.in. z „Antygony”, „Legendy o św. Aleksym”, Biblii czy „Kwiatków św. Franciszka”.

📢 Park Lotników Polskich otoczony blokami. Obudowano również Tauron Arenę Kraków, a przecież hala miała być perełką pośród zieleni Obudowa Parku Lotników Polskich i Tauron Areny Kraków blokami trwa w najlepsze. Kolejna inwestycja powstaje od strony alei Jana Pawła II. Bloki już stoją z kolei w rejonie alei Pokoju, w miejscu, gdzie kiedyś były ogródki działkowe. Zabudowa postępuje w majestacie prawa, zgodnie z przepisami, które przygotowali miejscy urzędnicy, a uchwaliła Rada Miasta Krakowa. Jaki tego efekt? Zamiast większego parku są osiedla. 📢 W Pcimiu znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja wyjaśnia okoliczności i przyczyny jego zgonu We wtorek (9 maja) w rejonie jednego ze sklepów spożywczych w Pcimiu znaleziono zwłoki 55-letniego mężczyzny. Jak przekazał nam rzecznik myślenickiej policji, Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach prowadzi czynności, które mają wyjaśnić okoliczności i przyczyny jego zgonu. Jak również wyjaśnia to, czy osoby zatrzymane w związku z tym zajściem i mogące mieć w nim udział, miały ten udział, a jeśli tak to jaki.

📢 Wypadek w Niepołomicach. Zderzenie samochodu z motocyklem W środę, 10 maja rano doszło do wypadku w okolicy strefy gospodarczej. Zderzyły się dwa pojazdy samochód osobowy z motocyklem. Na miejsce wezwano służby ratownicze. 📢 Kraków. Osiedle Willowe zatopione w zieleni. Tutaj wciąż kultywuje się nowohucką tradycję ZDJĘCIA Osiedle Willowe to jedno z nielicznych miejsc w Krakowie, gdzie do dziś odzież i pościel suszy się na podwórku. Dwa lata temu w ramach rewitalizacji podwórka pojawiły się słupki na pranie. Tradycja suszenie prania na zewnątrz kultywowana jest tam do dzisiaj. Osiedle Willowe to jedno z najbardziej zielonych osiedli nie tylko w Nowej Hucie, ale i w Krakowie. Sami zobaczcie! 📢 Ogródek działkowy ROD w Krakowie wart więcej niż złoto. Kosztuje krocie! Zobacz oferty Wraz z przyjściem wiosny krakowianie zaczęli się rozglądać za ogródkami działkowymi, dzięki którym można spędzać czas na świeżym powietrzu nie opuszczając swojego miasta. Popyt spowodował wzrost cen tego typu przybytków. Za kilkuarową działkę z altaną trzeba dziś zapłacić minimum 50 tys. Najlepiej zagospodarowane skrawki zieleni na rodzinnych ogródkach działkowych kosztują już ponad 100 tys. zł! Boom na ROD-y trwa nieprzerwanie od początku pandemii.

📢 Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak włamywacze oznaczają mieszkania Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki! 📢 Dalin Myślenice. Lata 90., prawdziwa III liga. To były czasy! [ZDJĘCIA] Dalin Myślenice. Rok powstania - 1921, a więc ta historia ma już 102 lata. Obecnie piłkarze Dalinu występują w IV lidze. Przed kilkoma laty zespół grał w III lidze, przy czym był to już wtedy czwarty szczebel rozgrywek. My postanowiliśmy przypomnieć najlepsze czasy zespołu z Zarabia, czyli lata 90. XX wieku, kiedy trzecia liga była rzeczywiście trzecią ligą, i Dalin w niej występował.

📢 Tak mieszka Krzysztof Ibisz. Wyjątkowy apartament w kamienicy robi wrażenie. Zobacz, jak się urządził gwiazdor „Twoja twarz brzmi znajomo" Krzysztof Ibisz jest popularnym prezenterem telewizyjnych i jedną z gwiazd najnowszej edycji muzycznego show „Twoja twarz brzmi znajomo". Sprawdź, gdzie uwił swoje rodzinne gniazdko celebryta. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego apartamentu dziennikarza w modnej dzielnicy. Zobacz, gdzie mieszka Krzysztof Ibisz z piękną żoną i synkiem. 📢 Kraków. 15 maja powiększy się strefa płatnego parkowania. Jakie zmiany? Rada Miasta Krakowa przyjęła propozycję opóźniającą wejście w życie niektórych zapisów związanych z Obszarem Płatnego Parkowania. Wzięto pod uwagę rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego. Zmiany zostaną zatem wprowadzone stopniowo. Pierwsze już 15 maja, czyli za niecały tydzień. Co się zmieni w strefie płatnego parkowania dla kierowców w maju 2023. A więcej zmian będzie w przyszłym roku.

📢 SI ożywiła bohaterów z książek Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego. Tak powinny wyglądać postaci sagi według sztucznej inteligencji Postanowiliśmy wykorzystać obecną ogromną popularność sztucznej inteligencji związanej z tworzeniem obrazów i sprawdziliśmy, jak według SI wyglądaliby bohaterowie z książek o Wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, gdyby istnieli w prawdziwym życiu. Jak prezentują się w kontekście gier i ekranizacji? Sprawdźcie sami, bo efekt jest bardzo ciekawy. 📢 Modne fryzury i kolory na sezon wiosna 2023. Potrzebujesz zmiany? Zobacz top stylizacje 10.05.2023 Wiosną warto coś zmienić w swoim wyglądzie. Czujesz, że potrzebujesz drobnej zmiany czy wielkiej metamorfozy? Na wiosnę chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Wybierz się z nami do królestwa stylizacji i modnych fryzur. Mamy kilka propozycji na sezon wiosna-lato 2023. Nowa fryzura - nowa Ty!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 10.05.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Wiosenne trendy, które zmieniają nasze domy 10.05.2023 Aktualne trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz pokazują, jak w ostatnim czasie zmieniają się nasze domy. Teraz z większą świadomością podchodzimy do urządzania wnętrz, wybierając solidne, funkcjonalne meble o ponadczasowym wzornictwie. Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2023, a jednocześnie zostanie z nami na lata? 📢 Pierwszy sklep sieci Woolworth w Polsce już otwarty. Inauguracja w Krakowie w galerii Atut Galicyjska. Jakie ceny? Co w ofercie? Woolworth otwarty dla krakowskich klientów. Równo o godz. 9 sklep niemieckiej sieci Woolworth rozpoczął oficjalnie sprzedaż swych produktów w galerii handlowej Atut Galicyjska w Krakowie. Sporo klientów przybyło by załapać się na promocje, niespodzianki i inne chwyty marketingowe, w tym darmowe hot dogi. To pierwszy sklep sieci Woolworth w Polsce dlatego mógł cieszyć się sporym zainteresowaniem. Wielu krakowian może natomiast interesować również, jak zmieni się ta okolica wraz z rozwijającą się galerią handlową, kolejnymi budowanymi osiedlami mieszkaniowymi obok niej i rozbudowywanym układem drogowym, ale nienadążającym za powstającymi budynkami.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 10.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 10.05.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Paznokcie w kwiaty czy w kropki? Urocze i kolorowe stylizacje idealne na wiosnę 2023. Zobacz modne wzory i kolory 10.05.23 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Horoskop na wiosnę 2023: róża, goździk czy stokrotka? Sprawdź, jakim kwiatem jesteś! 10.05.2023 Kwiatowy horoskop 2023. Róża, goździk czy stokrotka - który z kwiatów przypominasz? Sprawdź sam, który z kwiatów najlepiej oddaje twoje cechy charakteru i osobowości. Dzięki wiosennemu horoskopowi odkryj w sobie kwiatowe piękno i przekonaj się, którą roślinę powinieneś mieć w swoim ogródku! 📢 HOROSKOP DZIENNY na 11 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek Horoskop dzienny na czwartek 11 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 30. Pokorne przyjęcie pomocy. Streszczenie odcinka [17.05.23] Yaman jest zaskoczony, że Seher opiekuje się nim z taką troską. Mężczyzna nie wie, jak ma się zachować. Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 30. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 31. Znęcanie się nad synem. Streszczenie odcinka [18.05.23] Kiraz widzi, jak na ulicy ojciec znęca się nad synem. Nie jest w stanie wytrzymać tego widoku. Zareaguje czy odwróci się i pójdzie w drugą stronę? Tymczasem Yaman każe wracać Seher do domu. Koniecznie przeczytaj streszczenie 31. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 88. List pożegnalny. Streszczenie odcinka [11.05.2023] Manuela chce po raz ostatni skontaktować się z Germanem. Nie wszystko jednak pójdzie po jej myśli. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 88. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 218. Zehra wpada w nałóg. Streszczenie odcinka [17.05.23] Zehra nie radzi sobie z emocjami po utracie pracy. Tymczasem Yildiz jest zauroczona jednym z nowo poznanych mężczyzn. Jak ma na imię? Koniecznie przeczytaj streszczenie 218. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 10.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas upały 10.05.23 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 To jedna z najbardziej ekstrawaganckich budowli Krakowa. Perła dla koneserów architektury. Co skrywa kościelna twierdza obok Zakrzówka? Siedziba Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa przy ulicy ks. Stefana Pawlickiego 1 w Krakowie. Inaczej zwane Centrum Resurrectionis lub Kościołem Emaus. Kompleks budynków kościelnych, uznawany za jeden z najwybitniejszych przykładów architektury postmodernistycznej w Polsce, może budzić ciekawość i zdziwienie. Strzelista wieża z jakby otwartych dachem, która może kojarzyć się z silosem na rakiety. Przytulona do niej budowla w kształcie niedomkniętego trapezu z gęsto posianymi oknami w kształcie łuków, jakby pęknięta przy głównym wejściu do kompleksu. Samo wejście... w kolorze różu. Dookoła niższe budynki z wieżami, przypominające mury, koszary. Trudno tego miejsca nie skojarzyć z twierdzą, czy warownią. A co skrywa w środku?

📢 Moje miasto. Koszmar widziany ze stadionu Wisły. Oszpecono Kraków i to tuż przy Błoniach Między Błoniami a stadionem Wisły wyrosło osiedle hoteli i apartamentowców. Zniszczono jeden z najbardziej atrakcyjnych zakątków Krakowa. Z ust urzędników i radnych, którzy na to wydali zgodzę nigdy już nie powinny paść słowa, że dbają o dobro miasta, służą lokalnej społeczności. Dzięki ich decyzjom zrobiono coś zupełnie przeciwnego, wzniesiono symbol betonozy. Jedyne co można jeszcze zrobić, to zadośćuczynienie za wyrządzone na miejskiej tkance krzywdy i budowa sportowych boisk z zielenią w innym miejscu.

📢 Ponad 4,6 mld zł z Unii Europejskiej na budowę dróg w Małopolsce 9 maja obchodzony jest Dzień Europy – święto ustanowione na pamiątkę deklaracji wygłoszonej w 1950 roku przez Roberta Schumana. Ta deklaracja stała się podstawą utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, poprzedniczki Unii Europejskiej. W związku z tą datą krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumował inwestycje w Małopolsce, jakie przeprowadzono lub są realizowane ze wsparciem UE. 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 10.05.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Wiosna w Krakowie w końcu eksplodowała. Widoki warte spaceru. Kolorowe kwiaty, kwitnące drzewa i dużo słońca. Zobaczcie zdjęcia Krakowska wiosna zachwyca swoim pięknem! Już teraz, na bulwarach wiślanych i Plantach, można podziwiać kwitnące tulipany, malownicze dmuchawce i urokliwe kwiaty kasztanowca. W końcu słońce w pełni przebija się przez chmury, co sprawia, że powietrze w mieście nabiera niesamowitego charakteru. W pięknych okolicznościach przyrody można choć przez chwilę poczuć się jak na baśniowej łące. To doskonały moment, aby wybrać się na spacer i zatopić się w kolorowych barwach wiosny! 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Ciężarówka zderzyła się z dwoma samochodami osobowymi. Są ranni W Czajowicach w gminie Wielka Wieś doszło do wypadku. We wtorek, 9 maja 2023 r. po południu zderzyły się trzy pojazdy: ciężarowy i dwa osobowe. Dwie osoby zostały ranne. Były duże utrudnienia na drodze, Zorganizowano ruch wahadłowy.

📢 Tak wygląda życie za więziennymi murami. Zakłady karne w Trzebini, Wadowicach i Tarnowie od środka. Zdjęcia W Małopolsce jest kilka zakładów karnych. Dwa z nich funkcjonują w zachodnich rubieżach województwa, czyli Wadowicach i Trzebini. Zajrzeliśmy za mury, które nikt nie chce trafić, ale wielu musi tam żyć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Juwenalia UEK 2023. Na Przeglądzie Kapel Rockowych wyłoniono najlepszy zespół! ZDJĘCIA Juwenalia UEK trwają w najlepsze. We wtorek, 9 maja, w Klubie Studio odbył się Przegląd Kapel Rockowych, gdzie zagrały najlepsze studenckie kapele. Unikatowe brzmienia, wspaniałe głosy, masa emocji i… wyjątkowi goście! - taki misz-masz otrzymali uczestnicy wydarzenia. Oj działo się! Sami zobaczcie.

📢 Nowe ceny leków od maja. Podrożeje ponad 430 lekarstw. Kogo najbardziej dotkną podwyżki? Od 1 maja 2023 obowiązuje nowa lista leków refundowanych. W górę poszły ceny aż 432 różnych medykamentów, najwyższa podwyżka dotyczy alergików i wynosi 452 zł! Nowa lista przyniesie z kolei najwięcej korzystnych zmian dla pacjentów zmagających się z obrzękiem naczynioruchowym. Sprawdź w naszej galerii, jak zmienią się ceny niektórych leków.

📢 Eurowizja w Liverpoolu. Miasto Beatlesów gości uczestników konkursu piosenki ZDJĘCIA We wtorek 9 maja rozpoczyna się 67. Konkurs Piosenki Eurowizji. Liverpool, który w tym roku gości piosenkarzy z całej Europy w miejsce Ukrainy, jest przygotowany na to wydarzenie od wielu dni. Gościliśmy w tym mieście, zanim dotarli tu artyści i ich fani i widzieliśmy, jak mocno miasto, którego wizytówką jest wywodzący się stąd zespół The Beatles, angażuje się w promocję wydarzenia. Obejrzyjcie na zdjęciach, jak Liverpool wygląda w przededniu konkursu Eurowizji. 📢 Kraków. Park przy Karmelickiej i Krupnicza. Tu naprawdę zrobiło się zielono! Już tylko 54 dni do otwarcia kolejnego parku w Krakowie, parku im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej. W centrum miasta, w miejscu dawnego parkingu powstaje ustronna enklawa pełna zieleni i kolorów! I faktycznie, zrobiło się zielono. Na odwiedzających będzie czekało ponad 1600 kolorowo kwitnących krzewów, 18 500 bylin oraz 70 800 różnorodnych cebul. Zieleń wyższą wypełni 125 drzew. Część już jest na miejscu. Przestrzeń związana będzie ściśle z postacią Wisławy Szymborskiej, dlatego właśnie 2 lipca w setną rocznicę urodzin noblistki mieszkańcy po raz pierwszy odwiedzą park jej imienia. A po sąsiedzku...

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Niecodziennie widowisko tuż przy schronisku w Dolinie Roztoki. Niedźwiedzia rodzina z zainteresowaniem spoglądała na turystów Dla tych którzy w środę, 9 maja postanowili odwiedzić schronisko w Dolinie Roztoki czekała wielka niespodzianka. Tuż przy ogrodzeniu schroniska ku uciesze turystów pojawiła się niedźwiedzia rodzinka. Prawdopodobnie mama i dwa małe przez dłuższy czas bawiły się w zaroślach, od czasu do czasu leniwie spoglądając na turystów. Pani Karolina, która uwieczniła niedźwiadki na zdjęciach, a także na filmie mówi nam, że wszyscy turyści zachowywali się bardzo odpowiedzialnie i nikt do zwierząt nie próbował podchodzić, ani ich dokarmiać. Ostatecznie po kilku wymianach wspólnych obserwacji, każdy poszedł w swoją stronę.

📢 Ponad 12 tysięcy awarii krakowskich tramwajów i autobusów w ciągu roku. Jest wniosek o pilną kontrolę w MPK Stowarzyszenie "Ulepszamy Kraków!" alarmuje, że w ciągu ostatniego roku aż 12 276 razy popsuły się wiozące pasażerów autobusy i tramwaje Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego nie mogąc przez to dokończyć kursów na zaplanowanej trasie. W MPK przekonują, że funkcjonują tam restrykcyjne procedury, które szczegółowo określają czas i termin okresowych przeglądów czy generalnych napraw, a liczba straconych kursów z powodu awarii stanowi zaledwie ułamek promila wszystkich przejazdów wykonanych w 2022 roku. 📢 Już w niedziele na Zarabiu w Myślenicach. Impreza z psami, dla psów i o psach W samo południe w niedzielę (14 maja) na Zarabiu w Myślenicach zostanie otwarta I Wystawa Psów Nierasowych imienia Psa Bariego. Organizator, czyli Stowarzyszenie Przytul Sierściucha znane już z organizacji Myślenickiego Dnia Kundelka, zaprasza tym razem wszystkie czworonogi przede wszystkim te nierasowe, ale te rasowe również, razem z właścicielami na plażę trawiastą w okolicy górnego jazu i zapewnia, że atrakcji nie zabraknie.

📢 Mieszkańcy gminy Skawina wypowiedzą się na jaki ośrodek rekreacyjny czekają We wtorek 9 maja w gminie Skawina rozpoczęły się konsultacje społeczne związane z koncepcją modernizacji Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka”. W środę spotkanie z twórcami projektu. 📢 Miechów. W Starostwie o zachętach dla inwestorów W najbliższy piątek (12 maja) w Starostwie Powiatowym w Miechowie rozpocznie się konferencja podsumowująca unijny projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce” realizowany przez powiat miechowski i gminę Książ Wielki. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Proszowice. Gala Wojewódzkiego Urzędu Pracy z nagrodami i Okrasą W piątek (12 maja) w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach odbędzie się gala „Rozwiń swoją Gminę”. W jej trakcie zostaną ogłoszone zostaną wyniki konkursów "Edukacyjna Gmina Małopolski" oraz „Ambasador Bilansu Kariery”. 📢 Wyjątkowe i klimatyczne drewniane domy do remontu na sprzedaż w Małopolsce! Zobacz zdjęcia i ceny Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu.

📢 Kraków. Ostatnie pożegnanie redaktor Jolanty Anteckiej. "W kilku słowach potrafiła zmieścić twórcze wszechświaty artystów" Rodzina, przyjaciele, redakcyjni koledzy, przedstawiciele krakowskiego środowiska kultury i sztuki oraz Związku Podhalan w Krakowie pożegnali we wtorek 9 maja na cmentarzu Batowickim JOLANTĘ ANTECKĄ, długoletnią dziennikarkę „Dziennika Polskiego”. Była wyjątkowa. Nie tylko pisała o kulturze, ale też była jej aktywną twórczynią. Bez Niej żaden wernisaż w Krakowie nie był ważny. Malowała swym piórem jak pędzlem po płótnie i dosłownie w kilku słowach potrafiła zmieścić twórcze wszechświaty artystów.

📢 Ulicami Myślenic przejechała pomarańczowa kawalkada z przesłaniem. To Przejazd Godności Osób z Niepełnosprawnościami Przez Myślenice przejechał we wtorek (9 maja) kolorowy i głośny Przejazd Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Sznur samochodów ozdobionych pomarańczowymi wstążkami ma przypominać o obchodzonym niedawno Dniu Godności i prawie osób z niepełnosprawnościami do aktywnego udziału w każdej z dziedzin życia społecznego. 📢 Proszowice. Inwestycja Caritas utknęła przez… słabe światło. Decyzja należy do ministra Planowana przez Caritas diecezji kieleckiej inwestycja w postaci zakładu aktywizacji zawodowej oraz mieszkań wspieranych utknęła w martwym punkcie. Powodem jest słabe doświetlenie budynku dawnego magazynu zbożowego w Proszowicach, gdzie obie instytucje miałyby się mieścić. 📢 Niezwykłe odkrycia na Rynku w Słomnikach. Znaleziono grób sprzed 7 tysięcy lat związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej Niezwyczajne odkrycie miało miejsce w Słomnikach podczas prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na Rynku. Znaleziono pochówek szkieletowy, który może pochodzić sprzed 7 tysięcy lat. Zachowało się także wyposażenie grobu - fragmenty bardzo charakterystycznej ceramiki. Są tu i inne znaleziska.

📢 Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Zobacz wnętrza Pałacu Biskupiego w Krakowie Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pokój, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Duży sukces śpiewającej Marysi z Wieliczki. Nagrodą udział w finale The Voice Kids Uczennica z Wieliczki jest jednym z najlepiej śpiewających dzieci w Polsce! Marysia Pelc śpiewająco wygrała jeden z konkursów wokalnych. Nagrodą był udział w wielkim finale programu „The Voice Kids”. 📢 Osiedla łanowe rozlewają się po obrzeżach Krakowa. Budynki powstają jeden obok drugiego. Radni: "Bardzo niebezpieczny trend" Bronowice, ul. Truszkowskiego. Długie łany pól, wokół trawa, drzewa. Wśród nich, jeden obok drugiego, deweloper buduje czteromieszkaniowe bliźniaki. Okolica niby idealna do zamieszkania, ale eksperci krytykują tego typu osiedla, nazywane łanowymi. Powstają na obrzeżach Krakowa, na dawnych działkach rolnych: bez odpowiedniego układu drogowego, terenów rekreacyjnych. - Zabudowa łanowa to bardzo niebezpieczny trend, który jest w ostatnich latach mocno dostrzegalny w Krakowie - podkreślają radni. Magistrat zapewnia, że stara się nadążać za budownictwem na obrzeżach, tworząc m.in. kolejne szkoły oraz rozbudowując ulice.

📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 09.05.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 87. Manuela chce uciec. Streszczenie odcinka [10.05.2023] Manuela nie wie, co ze sobą zrobić. Postanawia uciec z miasta. Co na to jej bliscy? Już teraz przeczytaj streszczenie 87. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 214. Przyjacielska pomoc. Streszczenie odcinka [11.05.23] Halit jest wdzięczny, ponieważ jego przyjaciele zdecydowali się mu pomóc. Z kolei Yildiz nieco zaskakuje Zehrę i Lilę. Jaką propozycję im złoży? Już teraz przeczytaj streszczenie 214. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 213. Próba pozbycia się Nadira. Streszczenie odcinka [10.05.23] Yildiz nie ma co zrobić z dzieckiem, dlatego zabiera go do pracy. Rozmawia również z Ender. Czego będzie dotyczyć ich rozmowa? Koniecznie przeczytaj streszczenie 213. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Protestują przeciwko budowie bloków nad Wilgą w Krakowie. Inwestycja ma decydować o przyszłości klubu Garbarnia i jego stadionie Obok terenów sportowych RKS Garbarnia Kraków wyrosły bloki. Teraz część ich mieszkańców protestuje przeciwko temu, by na części klubowych obiektów deweloper wybudował kolejne budynki. W Garbarni twierdzą, że od inwestycji zależy przyszłość klubu, związana z planowaną budową nowego stadionu. Pozwolenie na apartamentowce wydał Urząd Miasta Krakowa. Wyjaśnia, że decyzja jest zgodna z przepisami. 📢 Gminny Dzień Strażaka w Kościelcu. Medale i odznaczenia dla strażaków ochotników Tegoroczne proszowickie obchody Gminnego Dnia Strażaka odbyły się na placu przed remizą OSP w Kościelcu. Wydarzenie było okazje do wręczenia licznych medali i wyróżnień dla druhów z miejscowych jednostek OSP.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 8.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Proszowice. Utrudnienia na głównej ulicy jeszcze potrwają. Kostkę trzeba ułożyć na nowo... Prace przy przebudowie skrzyżowania ulic 3 Maja i Mikołaja Reja w centrum Proszowic potrwają jeszcze co najmniej do końca tygodnia. Do tego czasu kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

📢 Gmina Charsznica. Nowa droga już służy rowerzystom Na terenie gminy Charsznica powstał nowy odcinek drogi, która w założeniach ma służyć przede wszystkim rowerzystom. Może też stanowić przedłużenie dla istniejącej ścieżki rowerowej, łączącej las Chodówki z Bukowską Wolą w sąsiedniej gminie Miechów. 📢 Wybrać pompę ciepła czy kocioł na pelet? Podpowiada ekspert od ekologicznego ogrzewania Pompa ciepła pozwala osiągać niskie rachunki za ogrzewanie, a do tego jest przyjazna środowisku. Ekologicznym rozwiązaniem jest też jednak kocioł na pelet, który kosztuje znacznie mniej. Które z tych urządzeń sprawdzi się lepiej i na co uważać przy wyborze? Czy można liczyć na dofinansowanie? Na te i inne pytania odpowiada ekspert z zakresu OZE. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Bitwa pod Szycami. Inscenizacja starcia powstańców styczniowych z Rosjanami, wspomnienia i pieśni sprzed 160 lat Między Szycami i Modlnicą (w gminie Wielka Wieś) 160 lat temu, dokładnie 7 maja 1863 roku z rana oddział Polaków, powstańców przybyłych z Galicji rozpoczął walki z oddziałem rosyjskim. Te czasy wspominali w niedzielę, 7 maja 2023 roku mieszkańcy Modlnicy i Szyc. Zespół Regionalny Modlnicanie, koło seniorów przygotowali pieśni powstańcze, a uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy wystawili scenki opowiadające o przygotowaniach do walk, bitwie i jej bohaterach.

📢 Majka Gran Fondo: kolarskie święto w Myślenicach. Na starcie m.in. Rafał Majka Po sobotnich biegach, w niedzielę (7 maja) w Myślenicach królowało kolarstwo. O godz. 13 z myślenickiego Zarabia wystartował wyścig Majka Gran Fondo. Na starcie nie zabrakło Rafała Majki, który nie tylko życzył wszystkim uczestnikom dobrej zabawy, ale też przejechał jedną z tras razem z nimi. Dla kolarzy amatorów to okazja, aby móc rywalizować nie tylko z nim, ale w międzynarodowym towarzystwie z innymi amatorami i mastersami. Do wyboru są trzy dystanse: od najdłuższego GranFondo (105 km), przez MedioFondo (72 km) po Adventure (30 km).

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 7.05.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Zamek Tenczyn z niezwyczajnymi widokami. Bramy okazałej warowni znów otwarte dla turystów. Inauguracja sezonu Trwałe ruiny zamku są coraz piękniejsze - mówią przewodnicy na zamku Tenczyn w Rudnie. W sobotę, 22 kwietnia w tej średniowiecznej warowni zainaugurowano nowy sezon turystyczny. Widok - czy to na ruiny, niezwykłe detale zamkowe, czy widok z zamkowych obiektów na okolicę, a nawet cały region są niezapomniane.

📢 Najmodniejsze projekty salonów Krzysztofa Mirucia. Funkcjonalne i nowoczesne wnętrza. Jak modnie urządzić salon na wiosnę 2023? Salon to serce domu, dlatego jego wnętrze powinno być wyjątkowe i zachwycać gości. Warto więc już na wiosnę zaplanować jego metamorfozę. Zobacz, jak modnie i funkcjonalnie zaaranżować pokój dzienny w 2023 roku. Czego nie może w nim zabraknąć? Zobacz najlepsze projekty salonów znanego architekta Krzysztofa Mirucia. 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa z drona. Widać asfalt, tunele, wiadukty. Dzieje się! W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z drona z postępu pracy przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Miasto żyje budową tramwaju do Górki Narodowej i rozbudową 29 Listopada, ale również na przyszłej obwodnicy sporo się dzieje i widać znaczący postęp prac. Na koniec kwietnia wykonano 83 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 74 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 41 proc. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024.

📢 Geralt z Rivii w prawdziwym życiu oczami SI - Wiedźmin w realnym świecie robiłby wrażenie. Zobaczcie sami Geralt z Rivii znają już wszyscy, od fanów fantastyki, przez graczy, aż po użytkowników Netflix. Sprawdziliśmy, jak Wiedźmin z gier i książek wyglądałby w rzeczywistości, czyli gdyby istniał naprawdę. Pomogła nam to sprawdzić sztuczna inteligencja, a efekty mogą spodobać się fanom, ale nie tylko. Sprawdźcie sami. 📢 Miechów. Taneczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Powiatowo-miejskie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Miechowie rozpoczęła msza odprawiona w bazylice Grobu Bożego. Po mszy poczty sztandarowe i delegacje przeszły na Rynek, gdzie złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem z Orłem.

📢 Gniazdowice. Amatorzy strzelali, mistrz liczył punkty Ponad 80 osób wystartowało w zawodach strzeleckich zorganizowanych w Gniazdowicach z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem rywalizacji czuwali członkowie klubu Petarda z wielokrotnym mistrzem świata i Europy Łukaszem Czaplą na czele.

📢 Charytatywna Dycha w Miechowie. Początkowy i finałowy przemarsz oraz dekoracja zwycięzców Kilkaset osób wzięło udział w niedzielnej imprezie charytatywnej dla Hospicjum w Miechowie. Przez kilka godzin zbierali pieniądze dla placówki biegając i maszerując. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

