Przegląd prasy 11.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 11.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [zdjęcia] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 Taka prywatnie jest Sahika z tureckiego serialu "Zakazany owoc". Nesrin Cavadzade w szałowych kreacjach Nesrin Cavadzade to turecka aktora, która pochodzi z Azerbejdżanu. Urodziła się w 1982 roku w stolicy tego kraju (wówczas była to Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka) Baku. Przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką gdy miała 11 lat. Polscy widzowie znają ją z serialu "Zakazany owoc", w którym wciela się w rolę podstępnej Sahiki. Jaka jest na co dzień Nesrin Cavadzade? Zobacz jej zdjęcia z sesji fotograficznych oraz z prywatnego życia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Euro? Jakie Euro?! Memy po sromotnej klęsce Polski z Albanią to śmiech przez łzy Przełamanie ogłoszone przez Roberta Lewandowskiego po wygranej Polski z Wyspami Owczymi trwało... dwa dni. W niedzielę kadra Polski wróciła "na właściwe tory" doznając sromotnej klęski 0:2 w spotkaniu z Albanią. Internauci śmieją się przez łzy, bo co innego im pozostało? Awans na Euro staje się coraz mniej realny.

Prasówka 11.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Polska - Belgia w ME siatkarzy 2023: wynik na żywo. Dzisiaj to Polacy są faworytami meczu 1/8 finału. Transmisja stream online Mecz Polska - Belgia w siatkarskich ME 2023 odbył się dzisiaj, 10 września, to już 1/8 finału. Wynik inny niż zwycięstwo Polaków byłby niespodzianką, nasi siatkarze byli murowanymi faworytami, wygrali 3:1. Gdzie można było oglądać dzisiaj na żywo? Była dziś transmisja w telewizji i stream online w internecie.

📢 Małopolski Motoweek pod Krakowem. Akrobatyczna jazda na motocyklach, pokazy driftu, pojazdy retro, limuzyny, auta wojskowe i strażackie Dym i warkot silników, jazda w kontrolowanym poślizgu, czyli drift w Słomnikach, a tuż potem pokazy akrobacji na motocyklu i quadach, wystawy dostojnych samochodów amerykańskich, auta retro, małe fiaty, wozy wojskowe. To niecodzienne widowisko III Małopolski Motoweek odbyło się w niedzielę, 10 września na placu targowym w Słomnikach. Tłumy widzów przyciągały pokazy i wyczyny kierowców, a do tego warsztaty, konkursy, symulacje dachowania i moc atrakcji dla dzieci. 📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. W Dzień Wędkarza (23 czerwca) też mają swoje święto. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Skład Polski na mecz z Albanią. Dwie zmiany w kadrze Fernando Santosa [OFICJALNIE] Skład Polski na mecz z Albanią będzie się różnił od tego, w jakim Biało-Czerwoni zagrali z Wyspami Owczymi. Kadra pod wodzą Fernando Santosa zwyciężyła 2:0, ale to nie znaczy, że gra była zadowalająca, zatem zmiany w składzie okazały się konieczne. Oto oficjalne zestawienie na spotkanie eliminacji Euro 2024 Albania - Polska, które odbędzie się w niedzielę 10 września o godz. 20.45. Mołdawia pokonała na wyjeździe Wyspy Owcze 1:0, więc jeśli Polska wygra w Tiranie, to będzie liderem grupy E, a jeśli nie wygra, to będzie przedostatnia w tabeli.

📢 V liga, grupa zachodnia. Wieczysta II Kraków rozbiła kolejnego rywala. Karpaty Siepraw były bez szans W meczu 5. kolejki rozgrywek sezonu 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi Wieczysta II Kraków wygrała na swoim stadionie z Karpatami Siepraw 8:0. Zobaczcie co podczas niedzielnego spotkania działo się na boisku i trybunach. Zdjęcia - w galerii.

📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem [11.09.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów [11.09.2023] Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą. 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 r. - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Ta impreza zawsze cieszy się zainteresowaniem. W Krakowie odbyły się Targi Mieszkań i Domów Na co zwrócić uwagę przy wyborze dewelopera? O czym pamiętać, biorąc kredyt mieszkaniowy? Co koniecznie trzeba wiedzieć przy zakupie i odbiorze technicznym mieszkania? Eksperci Targów Mieszkań i Domów niestrudzenie odpowiadali na te i inne pytania krakowian.

📢 Kraków. Wypadek z udziałem karetki pogotowia Zdarzenie drogowe z udziałem samochodu osobowego oraz ambulansu na al. Jana Pawła II w Krakowie, w stronę Nowej Huty. Na miejscu liczne służby. Występują duże utrudnienia w ruchu drogowym. 📢 Kraków. Festiwal Zaklęte w Dyni po raz kolejny przyciągnął masę krakowian! W niedzielę, 10 września, Nowa Huta przypominała nieco... halloweenową wioskę. A wszystko za sprawą pomarańczowej dyni - czyli bohatera weekendowego wydarzenie. Zobaczcie, jak bawiły się dzieciaki podczas 11. edycji Festiwalu Zaklęte w Dyni. Obejrzyjcie naszą galerię zdjęć!

📢 Małopolanie sprawdzili się w Iron Dragon Triathlon 2023. Tak było w Liszkach Upalna aura, adrenalina i duch rywalizacji towarzyszyły w niedzielę w Liszkach zawodnikom Iron Dragon. Swoją kondycję Małopolanie sprawdzali się w rywalizacji w Zalewie na Piaskach w Budzyniu i Cholerzynie oraz na terenie Lasu Wolskiego. 📢 Targi Vintage i Kogel Mogel w Hevre. Fani mody nie odpuścili takiej okazji! Hevre - popularna klubokawiarnia na Kazimierzu w niedzielę pękała w szwach od modowych perełek w stylu retro i miłośników przedmiotów vintage. Zobaczcie, jak było! 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Samorządowcy i obecni posłowie. Kto z Małopolski zachodniej walczy o miejsca w Sejmie i Senacie? W nadchodzących wyborach parlamentarnych oprócz obecnych posłów i senatorów partie polityczne postawiły na samorządowców. Pośród nich są m.in. burmistrzowie Kęt i Alwerni, wicestarości powiatów oświęcimskiego oraz chrzanowskiego oraz wielu radnych. Startują też wszyscy obecni posłowie z naszego regionu oprócz Ewy Filipiak z Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Śmiłowice. Dwie osoby ranne w wypadku na DK79. Lądowały śmigłowce LPR W niedzielę tuż przed godziną 11 doszło do groźnego wypadku w Śmiłowicach w gminie Nowe Brzesko. Na drodze krajowej nr 79 Kraków - Sandomierz zderzyły się motocykl suzuki z osobowym citroenem. C5 W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali mężczyzna i kobieta podróżujący motocyklem. Oboje zostali przetransportowani do szpitala śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowani to osoby w wieku 29 i 30 lat. Droga krajowa na czas działań ratowniczych była zamknięta. Motocykl poruszał na numerach rejestracyjnych powiatu proszowickiego, citroen miał rejestrację krakowską.

📢 Rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów ogłoszona błogosławioną [ZDJĘCIA] Józef i Wiktorię Ulmowie oraz ich siedmioro dzieci zostali włączeni do grona błogosławionych. Eucharystii w Markowej przewodniczył wysłannik papieża, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 W Markowej trwają uroczystości beatyfikacyjne rodziny Ulmów [ZDJĘCIA] 30 tysięcy wiernych z Polski, Litwy, Ukrainy i USA uczestniczy w mszy beatyfikacyjnej Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci. Nabożeństwu przewodniczy wysłannik papieża, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

📢 Podwyżki emerytur i rent dla seniorów już wkrótce. Oblicz teraz swoje świadczenia za pomocą kalkulatora emerytur Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Ewa Wachowicz wzięła ślub! Jak zaprezentowała się Pani Młoda? Fani oczarowani kreacją Miss Polonia. Tak wyglądał ślub i wesele słynnej pary Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego. W sieci pojawia się coraz więcej zdjęć i filmów ze ślubu i wesela gwiazdy Polsatu i byłego dziennikarza, a teraz muzyka. Jak wyglądała uroczystość i jak prezentowała się para młoda? Podpowiemy Wam od razu. Zdaniem gości uroczystość była wspaniała, a para wyglądała zachwycająco! Kliknijcie w galerię zdjęć i oceńcie sami. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Unity Tower to najwyższy wieżowiec Krakowa. Oto jego wnętrza i panoramiczny widok na całe miasto. Nowe zdjęcia Unity Centre to największe w Krakowie, wielofunkcyjne centrum biznesowe złożone z pięciu budynków. W skład kompleksu wchodzą trzy biurowce, w tym najwyższy w Krakowie Unity Tower o wysokości 102,5 metra. Nasz fotoreporter gościł we wnętrzach Unity Tower w dniu, w którym odbył się tam Sky Run, czyli bieg na 25. piętro. Obejrzyjcie, jak wygląda wieżowiec od środka i jaki rozpościera się z niego widok na Kraków. Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 10.09.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 10.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 W Skawinie przez trzy dni Street Food Polska Festival. Można się najeść do syta. Są dania na ostro, na słodko, na słono i lodowe desery Skawina kolejny raz gościła mobilne bary plenerowe zwane foodtruckami. Tym razem na skawińskim Rynku pojawiły się one w ramach Street Food Polska Festival. Skawinianom smakowały serwowane potrawy m.in. burgery, kurczaki, zapiekanki, frytki. Były też lodowe desery.

📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży. Oto ZDJĘCIA 10.9.2023 Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 Horoskop dzienny na 16 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 16 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Nurkowie posprzątali Zakrzówek. Góra śmieci po sezonie Wrażenie jest takie, że przez 30 lat nie nazbierało się tyle śmieci co przez ostatnie 3 miesiące jak funkcjonowało kąpielisko - mówi Michał Chruściel z Klubu Płetwonurków LOK "Litoral" - Kraków. Akcję przeprowadzili wraz ze Strażą Miejską i przy współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej. Wyłowiono wózki sklepowe, rower, telewizor, ale przede wszystkim mnóstwo mniejszych śmieci, puszek, butelek, opakowań po chipsach. Śmieci, które plażowicze wyrzucali z pomostów do wody. - Trzeba sprzątać, a ludzi edukować - kwituje Michał Chruściel.

📢 Horoskop dzienny na 12 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 12 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na weekendowe wycieczki! OPISY, MAPY, ZDJĘCIA [10.09.2023] Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. Idealne na wakacyjne i weekendowe wycieczki. Jak do nich trafić? Prezentujemy opisy, mapy oraz zdjęcia. Kliknijcie w galerię zdjęć i się przekonajcie! 📢 Horoskop dzienny na 10 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 10 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 11 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 11 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 10.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Beatyfikacja rodziny Ulmów w Markowej. Wierni zmierzają na miejsce uroczystości [ZDJĘCIA] Na miejsce dzisiejszych uroczystości beatyfikacji rodziny Ulmów w Markowej z różnych stron zmierzają wierni w różnym wieku. Wśród nich sporo jest ludzi młodych. Nad bezpieczeństwem czuwają liczni policjanci. 📢 Przegląd prasy (10.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów”? 📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Dalin Myślenice - Beskid Andrychów. Efektowne zwycięstwo w meczu IV ligi. "Chciałbym zawsze oglądać taką drużynę" Dalin Myślenice pokonał Beskid Andrychów 5:1 w meczu małopolskiej IV ligi, rozegranym w sobotę 9 września. Co ciekawe, to goście strzelili pierwszą bramkę. W tabeli wciąż wyżej jest Beskid, który po ośmiu występach ma w dorobku 13 punktów. Dalin zdobył w siedmiu meczach 12 punktów. 📢 Wieczysta Kraków. Kolejna porażka! Mieli rządzić, a tracą mnóstwo bramek Wieczysta Kraków pokonana po raz trzeci w tym sezonie! Podlasie Biała Podlaska - Wieczysta 3:2 w meczu 7. kolejki III (gr. IV), rozegranym w sobotę 9 września. Faworyt rozgrywek na razie więc zawodzi, po tym meczu pozostał na 5. miejscu w tabeli. Krakowianie mają w dorobku 12 punktów - z możliwych do zdobycia 21.

📢 Proszowianka wygrywa w Niedźwiedziu, ale było nerwowo… Piłkarzom Proszowianki znacznie lepiej wiedzie się w tym sezonie na boiskach rywali. W sobotę odnieśli drugie wyjazdowe zwycięstwo, tym razem nad LKS Niedźwiedź 2:1. Bramki dla gości zdobywali rutyniarze Maciej Przeniosło i Rafał Ciesielski. Dla gości trafił Wojciech Jelonkiewicz, wychowanek Proszowianki… 📢 Wypadek na autostradzie A4. Zderzenie dwóch samochodów i duże utrudnienia w ruchu Na autostradzie A4 w Balicach w okolicy punktu poboru opłat doszło do wypadku. W sobotę, 9 września, w tej okolicy zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratownicze. Na czas akcji służb, w miejscu zdarzenia, były duże utrudnienia w ruchu. 📢 Nieszczęśliwy wypadek rowerzysty pod Krakowem. Przyleciało po niego lotnicze pogotowie W sobotę, 9 września, po południu doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem rowerzysty w Słomnikach pod Krakowem. Mężczyzna jadący rowerem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Do poszkodowanego rowerzysty wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Ranny został zabrany do szpitala w Krakowie.

📢 Pochód Kopernikański w Krakowie. Niezwykła parada przeszła przez Rynek Główny i Floriańską Ponad dwustu artystów: aktorów, artystów cyrkowych, szczudlarzy, tancerzy, akrobatów przy akompaniamencie perkusistów grających na wielkich, dwustulitrowych beczkach wzięło udział w Pochodzie Kopernikańskim na cześć 550. rocznicy urodzin astronoma orz 45-lecia wpisania Krakowa na listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Widowisko obserwowały tłumy krakowian. 📢 Skandal w Jawiszowicach na meczu IV ligi. Miejscowy kibic pobił piłkarza Orła Ryczów. Sędzia przerwał spotkanie! Skandalem zakończył się mecz IV ligi małopolskiej w Jawiszowicach. Po pobiciu przez miejscowego kibica schodzącego do szatni piłkarza Orła Ryczów Pawła Pyciaka, sędzia zakończył mecz. Goście wezwali policję na stadion. Pobity zawodnik został odwiedziny do szpitala w Oświęcimiu. 📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Czarni Połaniec w III lidze piłkarskiej. Zobacz zdjęcia W sobotnie popołudnie (9 września) Garbarnia Kraków w meczu III ligi piłkarskiej zmierzyła się z Czarnymi Połaniec. Kibice, którzy przybyli na stadionie przy ul. Rydlówka, zobaczyli kilka ciekawych akcji, ale zabrakło bramek. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Andrzeja Precigsa - Zdjęcia. Znane osobistości pożegnały aktora z serialu "M jak Miłość". Studiował w Łodzi 9.09.2023 Pogrzeb Andrzeja Cezarego Precigsa - zobacz zdjęcia - kliknij w galerię... We wtorek 5 września 2023 roku odbył się pogrzeb aktora Andrzeja Precigsa. 📢 ME siatkarzy 2023: wyniki dzisiaj, terminarz, tabela Eurovolley. Kiedy i z kim grają Polacy w mistrzostwach Europy? Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn 2023 ruszyły 28 sierpnia, sprawdź wyniki i tabele, program meczów dzisiaj. W ME siatkarzy grają także Polacy, którzy powinni się włączyć od walki o medale. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o Eurovolley 2023: wyniki, terminarz, tabele.

📢 Żaglówki, piasek, woda, czyli w Krakowie wciąż lato! Tak wygląda ostatni upalny weekend na Bagrach Upalna, letnia aura ściągnęła na Bagry tłumy. Krakowianie korzystali z wciąż wakacyjnej pogody opalając się, kąpiąc i relaksując nad miejskim zalewiskiem.

📢 Na Wawelu odbyły się uroczystości z okazji Święta Jednostki Wojskowej NIL Apel, defilada wojskowa i pokaz sprzętu złożyły się na uroczystości Święta Jednostki Wojskowej NIL. Poprzedziła je Msza św. w Katedrze na Wawelu. 📢 Archeolodzy pracują na Zakrzówku. Kilkanaście szkieletów znalezionych tuż przy ulicy. "Tu był cmentarz choleryczny" Kilkanaście szkieletów odkopali archeolodzy podczas prac związanych z przenoszeniem kapliczki na Zakrzówku. Jak informują badacze, szczątki pochodzą z XIX-wiecznego cmentarza cholerycznego, który mieścił się w tym rejonie. Znaleziska trafią najpierw do badania, a następnie zostaną ponownie pochowane. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Zamkną całkowicie drogę do Morskiego Oka w Tatrach. Będą układać tam nowy asfalt W drugiej połowie września zamknięty zostanie główny szlak prowadzący do Morskiego Oka w Tatrach. Zamknięcie będzie związane z układaniem nowej warstwy asfaltu na drodze do słynnego tatrzańskiego stawu. Prace, a tym samym i zamknięcie szlaku może potrwać ok. tygodnia.

📢 Rodzic oburzony warunkami nauki w słynnym Nowodworku. Dyrektor I LO w Krakowie zapewnia o spełnieniu wymogów edukacyjnych i bezpieczeństwa "Skandaliczne, dyskryminujące, urągające zasadom bhp" - m.in. takimi słowami określił warunki w klasie na poddaszu prestiżowego I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie jeden z rodziców pierwszoklasisty. Dyrektor renomowanej szkoły Jacek Kaczor dziwi się tym zarzutom. - Pięć sal do nauki na poddaszu istnieje od 40 lat. Uczniowie mają zapewnione takie same warunki, jak w innych klasach na niższych poziomach - zapewnia dyrektor I LO. W poniedziałek w liceum mają pojawić się urzędnicy z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

📢 Alkoholowa mapa Polski. W tych województwach najczęściej kupujemy napoje z procentami Jakie są ulubione alkohole Polaków? Mieszkańcy którego województwa kupują najwięcej napojów wyskokowych? W jakim regionie Polski częściej sięgamy po wódkę, a gdzie większym zainteresowaniem cieszy się wino? Tego typu informacje znajdują się w najnowszym badaniu ekspertów z aplikacji PanParagon. Oto jak prezentuje się alkoholowa mapa Polski.

📢 Kraków nie tylko na weekend. Piękny spacer po malowniczych zakątkach Podgórza Podgórze ma swoich zwolenników i zapalonych odkrywców, zafascynowanych odmiennością dzielnicy. To dobry pomysł na wyprawy poza szlakiem, na weekendowy spacer albo na odkrycie miejsca z klimatem. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Juromania 2023. Zachwycające zamki, urocze doliny, tajemnicze jaskinie, czyli Jura w klimacie. Koniecznie zobaczcie Moc atrakcji dla juromaniaków zapowiada się na święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tym roku jest organizowane szósty raz i będzie trwało trzy dni od 15 do 17 września. 58 atrakcyjnych wydarzeń zaplanowanych zostało w 28 miejscowościach. W planach są wspaniałe widowiska, pokazy rycerskie, będzie można podziwiać piękne krajobrazy, zwiedzać zamki, kościoły, zaglądać do jaskiń nawet nocą, wspinać się na skałki, wędrować uroczymi szlakami turystycznymi, dolinkami, poznawać ciekawostki o dawnych mieszkańcach tego obszaru, przyrodzie i zwierzętach.

📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy. 📢 Miechów. Korekta nowej organizacji ruchu w związku z otwarciem S7 była potrzeba natychmiast Obawy kierowców, dotyczące zmiany organizacji ruchu na terenie Miechowa i Bukowskiej Woli w związku z oddaniem do użytku nowego odcinka drogi ekspresowej S7 niestety się potwierdziły. Tzw. Pierwsza Parcela, którędy poprowadzono objazd w kierunku Racławic, okazała się zupełnie nieprzystosowana do dużego natężenia ruchu. W efekcie niemal natychmiast trzeba było wprowadzić korekty do przyjętej organizacji.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para pokazuje swój nowy dom. Króluje w nim góralski styl Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox. 📢 Charsznickie Dni Kapusty już w nadchodzący weekend. Kto wyhodował najcięższą głowę? Zakopane szczyci się mianem zimowej stolicy Polski, a położona w północnej Małopolsce Charsznica kapuścianej. To właśnie stąd pochodzi co dziesiąta główka kapusty uprawianej w Polsce. W najbliższy weekend mieszkańcy będą obchodzić tradycyjne Dni Kapusty.

📢 Poznaliśmy wyniki najnowszego sondażu. Kto wygrałby wybory parlamentarne? Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanym liderem Według wyników najnowszego sondażu, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Głos na partię Jarosława Kaczyńskiego planuje oddać 36,2 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,7 proc. Sprawdź, jak prezentują się dokładne wyniki oraz jak w takiej sytuacji wyglądałoby przeliczenie na sejmowe mandaty. 📢 Arkadiusz Tańcula prywatnie. Kiedyś student AGH, dziś najlepszy freakfighter. Tak żyje influencer z Wieliczki! Arkadiusz Tańcula to obecnie jeden z najpopularniejszych postaci w świecie internetu. Mało kto wie, że ten sławny influencer pochodzi z Małopolski, a konkretnie z Wieliczki, a zawczasu był studentem AGH. Dziś zbija miliony na walkach w najlepszych federacjach freakfightowych w Polsce. Jak żyje i jaki jest prywatnie? Zobaczcie sami.

📢 Małopolski Motoweek w Słomnikach. Raj dla fanów motoryzacji, akrobatycznych pokazów, aut starych i nowoczesnych Drifty, czyli kontrolowane poślizgi samochodowe, akrobatyczne pokazy motocyklowe, a do tego samochody amerykańskie, małe fiaty, pojazdy retro, wozy strażackie i wojskowe oraz motocykle - takie i wiele innych atrakcji przygotowano na III Małopolski Motoweek. Zaplanowano go na niedzielę, 10 września 2023 r. na placu targowym w Słomnikach, który zmieni się na jeden dzień w niezwykłą motoryzacyjną przestrzeń. Rozpocznie imprezy o godz. 13. 📢 Obchody 84. rocznicy bitwy pod Proszowicami. Mieszkańcy przeżyli piekło W nocy z 6 na 7 września 1939 roku Proszowice i ich najbliższa okolica były miejscem potyczki oddziałów Armii Kraków z nacierającym Wehrmachtem. W walce, która przeszła do historii jako bitwa pod Proszowicami, śmierć poniosło około 125 polskich żołnierzy. W środę w Proszowicach obchodzono 84. rocznicę tamtych wydarzeń.

📢 Droga ekspresowa S7 między Miechowem a granicą województwa już otwarta Można już przejechać liczącym blisko 19 kilometrów odcinkiem nowej drogi ekspresowej S7 między Miechowem a granicą województw małopolskiego i świętokrzyskiego w Moczydle. Zbudowany fragment łączy się bezpośrednio z gotową od dłuższego czasu drogą S7 prowadzącą w kierunku Kielc i Warszawy. We wtorek po południu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk otworzył nowy odcinek trasy szybkiego ruchu. W uroczystości wziął też udział prezydent Polski, Andrzej Duda. Uruchomienie nowego fragmentu drogi ma nie tylko skrócić czas przejazdu między Krakowem a Warszawą, ale też przyczynić się do rozwoju regionu. 📢 Małopolski Festiwal Smaku po raz pierwszy w Proszowicach. Rosół z Łaganowa najsmaczniejszy Rosół z kołdunami, przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łaganowa, okazał się najsmaczniejszą potrawą regionalną 18. Małopolskiego Festiwalu Smaku, który po raz pierwszy zagościł w Proszowicach. Na podium znalazły się też specjały przygotowane przez panie ze Szklanej i Klimontowa.

📢 Dożynki powiatu krakowskiego w gminie Skawina. Rolnicy dziękowali za plony, władze i goście za chleb i pracę rolników Pyszny chleb z tegorocznych zbiorów pokroili Wojciech Pałka, starosta krakowski i Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny - gospodarze tegorocznych dożynek powiatu krakowskiego i gminy Skawina. Święto plonów podkrakowskich rolników odbyło się w Rzozowie w gminie Skawina. Okazałe, piękne, misternie wykonane wieńce przygotowali reprezentanci 10 gmin, którzy ośpiewali potem gospodarzy i gości dożynkowych. 📢 Przybysławice. Dożynki powiatu miechowskiego. Wójt tańczył macarenę Rolnicy z powiatu miechowskiego zbierali w tym roku zboże z pól w scenerii nieomal tropikalnej i takie też okoliczności towarzyszyły również powiatowym dożynkom. Boisko w Przybysławicach, gdzie uczestnicy wydarzenia zebrali się, by podziękować za plony, przez cały dzień tonęło w sierpniowym słońcu.

📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Memy po meczu Polska - Albania. Strzelcie im gola i pędem do szatni. Peszko: U nas butelkami się nie rzuca To było piekło! Polscy piłkarze wywieźli trzy punkty z gorącego stadionu w Albanii. Po golu Karola Świderskiego na Biało-Czerwonych poleciały z trybun stadionu w Tiranie butelki, kubki po piwie i inne przedmioty. To był prawdziwy atak! Piłkarze Paulo Sousy dzielnie jednak przetrwali bombardowanie i po przerwie zarządzonej przez sędziego wrócili z szatni i dowieźli wynik 1:0 do końca. Nic dziwnego, że w sieci zaroiło się od memów. Głos na temat butelek zabrał nawet, a jakże, Sławomir Peszko. Obejrzyjcie je w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów. 📢 Wyjątkowy plac zabaw w Niepołomicach bije rekordy popularności. Mieszkańcy pokochali Krainę Zabaw 1,5 mln zł - tyle kosztowała budowa w Parku Miejskim w Niepołomicach Krainy Zabaw - czyli nietypowej enklawy dla najmłodszych. Nie ma wątpliwości, że było warto. Nowy plac zabaw jest wręcz oblegany przez rodziny z dziećmi. 📢 Niepołomice zyskały plenerową Krainę Zabaw. To jedna z najciekawszych enklaw dla dzieci w regionie [ZDJĘCIA] Wyjątkowy plac zabaw – nawiązujący do Puszczy Niepołomickiej, Zamku Królewskiego i historii Niepołomic – otwarto w miejskim parku. Najmłodsi wraz z rodzicami testowali novum podczas obchodów Dnia Dziecka.

📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów.

