Przegląd prasy 11.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

Prasówka 11.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Poważny wypadek w Makowie pod Miechowem. Cztery osoby poszkodowane W niedzielę wieczorem na DW-783 w Makowie (gmina Gołcza) doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały cztery podróżujące nimi dorosłe osoby. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali przez zespoły ratownictwa medycznego z Miechowa i Wolbromia. W czasie działań ratowniczych droga była zablokowana. W tej chwili ruch został już przywrócony. Prawdopodobną przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę samochodu, wyjeżdżającego z drogi od strony Witowic.

📢 Nowe Brzesko. Czy to były już ostatnie zawody na strzelnicy LOK-u? W sobotę na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Nowym Brzesku spotkali się amatorzy celowania do tarczy, by rywalizować w mikołajkowych zawodach strzeleckich. Nie jest wykluczone, że była to ostatnia impreza zorganizowana w tym miejscu. Budynek, w którym znajduje się strzelnica, znajduje się w fatalnym stanie technicznym. 📢 Horoskop dzienny na 13 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 13 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

📢 Bunt Mikołajów w Niepołomicach. Biegli ulicami miasta w widowiskowych strojach, czerwonych czapeczkach i koszulkach Na ulicach Niepołomic zrobiło się czerwono od mikołajowych strojów! Pół tysiąca Mikołajów kobiet i mężczyzn stawiło się w niedzielę, 10 grudnia, na dziedzińcu Zamku Królewskim w Niepołomicach. Stąd ruszyli w pięciokilometrową trasę po ulicach miasta. Bieg ma zaskakującą nazwę - Bunt Mikołajów. Został zorganizowany już po raz trzeci. Uczestnicy biegu przebrali się nie tylko za Mikołajów, ale także za ich pomocników czy stworki z bajek. 📢 Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Krakowa. Harcerze podzielili się nim z mieszkańcami Betlejemskie Światło Pokoju po raz kolejny zawita do Krakowa. W niedzielę,10 grudnia, harcerze z Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego podzielili się nim z mieszkańcami. „Czyńmy pokój” – to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [11.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów. 📢 Najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta [11.12.2023] Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo. 📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy [11.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [11.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Szopkarskie arcydzieła. Poznaliśmy tegorocznych zwycięzców w konkursie na Szopkę Krakowską ZDJĘCIA 7 grudnia 2023 roku odbył się 81. Konkurs Szopek Krakowskich, organizowany przez Muzeum Krakowa. Trzy dni później ogłoszono wyniki, poznaliśmy zwycięzców i nagrodzonych za najlepsze prace. Przejdź do GALERII, by zobaczyć wyróżnione szopkarskie dzieła.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [11.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [11.12.2023] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 Tak mieszka Dominika Chorosińska. Aktorka została ministrem kultury i dziedzictwa narodowego [11.12.2023] Karierę zaczynała w serialach "M jak Miłość" i "Zostać Miss". Następnie przyszedł czas na "Jak Oni Śpiewają" a potem... na polityką! 27 listopada prezydent Andrzej Duda powołał aktorkę na ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 📢 Piękna Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa [11.12.2023] Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

📢 Skoki narciarskie dzisiaj. Wyniki drugiego konkursu Pucharu Świata w Klingenthal poniżej oczekiwań Polaków Wyniki Polaków w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Klingenthal dzisiaj (niedziela, 10.12) nie były tak dobre, jak oczekiwaliśmy. Piątek i sobota rozbudziły nadzieję, ale było gorzej. Najwyżej, na 22. pozycji, sklasyfikowany został Piotr Żyła; punkty zdobył też Dawid Kubacki. Zwycięstwo - drugie z rzędu - odniósł Karl Geiger. 📢 Nowe Brzesko. Podziękowali honorowym krwiodawcom. Akcje trwają już trzeci rok Osoby zaangażowane w akcje krwiodawstwa prowadzone od blisko trzech lat w Nowym Brzesku spotkały się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji. Tam czekały na nich podziękowania za oddaną krew. Mogli też wylosować drobne upominki ufundowane przez sponsorów. Najważniejszym momentem spotkania było wręczenie odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (III stopnia) Angelice Nocoń.

📢 50 zł za pajdę ze smalcem, cebulką i grzańcem. Porównujemy ceny na świątecznych jarmarkach w Krakowie Zbliżają się święta. Tłumy krakowian i turystów odwiedzają krakowskie jarmarki świąteczne. Wybraliśmy się na Rynek Główny, plac Wolnica i plac Nowaka-Jeziorańskiego, by porównać ceny oferty gastronomicznej. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, gdzie jest najtaniej. Pod zdjęciami podpisaliśmy z jakiego jarmarku pochodzą specjały. 📢 Proszowice. Wielkie mikołajkowe pływanie. Oni byli najszybsi! Kilkudziesięciu amatorów pływania zjawiło się w niedzielę na proszowickiej pływalni, by wziąć udział w drugiej edycji zawodów Santa Swim Party. Wszyscy uczestnicy opuścili obiekt z medalami i upominkami od Świętego Mikołaja, a na najlepszych w poszczególnych kategoriach czekały nagrody. 📢 "Ciacho za ciacho". Charytatywny kiermasz u Dominikanów. Niosą pomoc młodzieży z Syrii ZDJĘCIA Na krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie, w niedzielę, 10 grudnia, odbywa się charytatywny kiermasz "Ciacho za ciacho". Zebrane pieniądze zostaną przekazane na wsparcie szkoły Al Farah i centrum edukacyjnego ZAVARIAN w Aleppo w Syrii.

📢 Wisła Kraków. Kibice wspierali „Białą Gwiazdę” w meczu z Górnikiem Łęczna Mocno okrojona publiczność mogła zobaczyć mecz Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna. To kara za wydarzenia na spotkaniu „Białej Gwiazdy” z GKS-em Katowice, gdy na sektorze C odpalono mnóstwo pirotechniki. Można było się spodziewać zamknięcia właśnie tej trybuny, ale organy dyscyplinarne PZPN poszły dalej i zamknęły praktycznie 80 procent trybun plus dołożyły Wiśle karę 20 tysięcy złotych. Kara była zatem surowa, a odwołanie od niej nic nie dało. 📢 Krakowianie wybierają radnych dzielnicowych. Kolejek nie ma W niedzielę, 10 grudnia, odbywają się wybory do 18. krakowskich rad dzielnic. W komisjach wyborczych tłumów nie ma. Głosują pojedynczy mieszkańcy. Tym razem nie ma się co obawiać, że będą kolejki, jakie pamiętamy z niedawnych wyborów parlamentarnych.

📢 10 grudnia to niedziela handlowa. Tłumy w krakowskich galeriach ZDJĘCIA Niedziela, 10 grudnia, to jedna z niedziel handlowych. W centrum miasta otwarte są głównie sklepy spożywcze, które i tak pracują przeważnie w każdą niedzielę. W porównaniu z innymi niedzielami czynne są natomiast galerie handlowe, w których jest duży ruch. Podobnie jest na drogach dojazdowych. Wypełnione są także tramwaje i autobusy dowożące klientów do dużych kompleksów handlowych. 📢 Jarmarki świąteczne pod Krakowem. W Michałowicach lokalni wystawcy oferują rękodzieło, ozdoby, smakołyki Jarmark Świąteczny w Michałowicach odbył się w niedzielę 10 grudnia. W powiecie krakowskim to jeden z pierwszych targów w tym roku. Na michałowicki jarmark swoje stoiska i produkty przygotowało 40 wystawców. Wśród nich: lokalni producenci żywności, pszczelarze, restauracje i punkty gastronomiczne, oferujące smakołyki oraz rękodzielnicy, artyści ludowi i twórcy pamiątek.

📢 Skoki narciarskie Klingenthal 2023. Wyniki na żywo online z kwalifikacji i konkursów Pucharu Świata 8-10 grudnia Skoki narciarskie dzisiaj w Klingenthal, sprawdź wyniki na żywo. W Niemczech rozegrane zostaną kolejne zawody Pucharu Świata (od 8 grudnia kwalifikacje i dwa konkursy). To będzie trzeci weekend w PŚ w skokach, w stawce nie zabraknie reprezentantów Polski, którzy będą chcieli zrehabilitować się za nieudane wcześniejsze skoki. 📢 Pożar pod Niepołomicami w Zakrzowie w nocy z soboty na niedzielę. Trudna akcja dla strażaków W nocy z soboty na niedzielę strażacy z OSP Niepołomice zostali wysłani dwoma ciężkimi zastępami gaśniczymi i drabiną mechaniczną do pożaru w miejscowości Zakrzów. Na miejscu ogniem objęty był cały drewniany budynek. Działania które były prowadzone blisko cztery godziny, utrudniał silny mróz i śnieg, a także trudny dojazd do obiektu. W działaniach brały również zastępy z JRG Wieliczka, Ochotnicza Straż Pożarna Podłęże, OSP Niepołomice-Podgrabie, OSP Zakrzów, OSP Zakrzowiec.

📢 Arktyczny krajobraz na budowie S7 na północy Małopolski. Odcinek Miechów-Szczepanowice Na budowie trasy S7 na północ od Krakowa, na najdalej wysuniętym odcinku Miechów-Szczepanowice prace zostały ograniczone po opadach śniegu. To widać na zdjęciach, przypomina to trochę obrazki z Alaski. Plac budowy przykryła gruba warstwa puchu. Zaawansowanie prac na tym odcinku sięga jednak już ponad 70 proc. Po przyjściu odwilży roboty zapewne ruszą pełna parą. 📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Niegardów. Dwaj miłośnicy historii opisali dzieje parafii Licząca prawie 800 lat parafia w Niegardowie (gmina Koniusza) doczekała się swojej monografii. Wydawnictwo, zatytułowane „Niegardów. Historia kościoła i parafii św. Jakuba Apostoła Starszego”, zostało po raz pierwszy zaprezentowane w sobotni wieczór na spotkaniu w miejscowym kościele. Można było nie tylko dostać książkę, ale też porozmawiać z jej autorami.

📢 Kraków. Rondo Grzegórzeckie do przebudowy. W urzędzie widzą potrzebę zmian Od początku grudnia prowadzimy akcję "Po pierwsze komunikacja!". Wspólnie z ekspertami, pracownikami magistratu, mieszkańcami zastanawiamy się nad tym, jak poprawić transport w mieście. Jednym z naszym postulatów jest przebudowa ronda Grzegórzeckiego, tak by ruch tramwajów i autobusów był na nim bezkolizyjny, podobnie jak na rondzie Mogilskim. W krakowskim magistracie przyznają, że ten fragment miasta zasługuje na poprawki. 📢 Kraków. Atak gazem pieprzowym na przystanku w Prokocimiu W sobotę po południu, strażnicy przejeżdżający ul. Kaimską zauważyli, że na przystanku MPK wywiązała się szamotanina. Gdy podjechali bliżej, okazało się, że dwóch agresorów atakuje starszego mężczyznę, używając do tego gazu pieprzowego.

Jeden ze strażników wybiegł z radiowozu i ujął sprawcę, a drugi z nich udzielił pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

📢 Nad Bagrami zimą jest równie pięknie jak latem. Zamiast tłumów cisza, spokój i przyroda w zimowym śnie ZDJĘCIA Zalew nad Bagrami kojarzy się głównie z okresem letnim i tłumami nad kąpieliskiem. Zimą jest tam jednak też bardzo urokliwie. W wolny weekend można wybrać się na spacer nad ten akwen. Szczególnie malowniczo jest po zmroku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak Bagry wyglądają w śnieżnej osłonie. Dla stęsknionych za wakacyjnymi upałami mamy niespodziankę, dołączamy film przypominający, jak nad Bagrami będzie już za pół roku.

📢 TOP 10 ras psów, które nie stwarzają kłopotów, są przyjacielskie i lubią towarzystwo. Te psy są idealne do niewielkiego mieszkania w bloku Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do niewielkiego mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj sympatyczne zwierzaki!

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Naprawdę? W te pomysł ciężko uwierzyć! Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Zofia Jastrzębska, czyli Gita z "Infamii" Netflixa, zachwyciła widzów na całym świecie. Co wiemy o aktorce z Krakowa? Ma intrygujące hobby! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? Ma intrygujące hobby! Jest pewną siebie, filigranową brunetką, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa!

📢 Tak żyje i mieszka na co dzień Natalia Kaczmarek, królowa biegów. Jaka jest prywatnie? Tego o niej nie wiedziałeś! Natalia Kaczmarek jaka jest prywatnie? Niedawno ustanowiła najlepszy wynik w biegu na 500 metrów w historii polskiej lekkoatletyki. Została także wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Lubi pozować przed obiektywem! Tak żyje i mieszka na co dzień piękna Natalia Kaczmarek, królowa polskich biegów. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Już dzisiaj krakowianie wybiorą radnych dzielnicowych! W niedzielę, 10 grudnia, odbywają się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W 18 krakowskich dzielnicach zostanie wybranych 366 radnych. Mieszkańcy mają możliwość wybrania swoich przedstawicieli do poszczególnych rad dzielnic.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 252. Felipe rezygnuje z pracy. Streszczenie odcinka [09.12.2023] Trini nie zmienia zdania co do don Ramona. Tymczasem German szczerze rozmawia z Manuelą. Co jej powie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 252. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zima w Krakowie. Place miasta, ulice, przystanki. Wszystko w śnieżnej brei Rynek Główny jak śnieżna pustynia przykryta grupą warstwą sypkiego śniegu. Imprezowicze na placu Nowym Kazimierza brodzący w biało-szarej brei. Pasażerowie na przystankach wsiadający do tramwajów schodząc ze śniegowych góry i doliny. Służby odśnieżyły jezdnie, ale gorzej poszło z chodnikami i placami Krakowa. Kto w piątek był na mieście sam tego doświadczył. 📢 Krakowski filmowiec zgłasza pomysł: Hejnalista z Wieży Mariackiej powinien być podświetlony Wojciech Morek, znany krakowski operator i fotograf, był dokumentalista filmowy Piwnicy pod Baranami w latach 90., zgłasza pomysł, by podświetlić hejnalistę grającego hejnał na Wieży Mariackiej w Krakowie. To ma spowodować, że będzie bardziej widoczny i okaże się jeszcze większą atrakcją podwawelskiego grodu.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne w Polsce. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Szok, ale oryginały! Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie te niesamowite ZDJĘCIA

📢 Tak jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie awokado prowadzi do utraty wagi Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi awokado. W jaki sposób jedzenie awokado może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że awokado prowadzi do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz ze Stalą Mielec - jak to się stało? Czy piłkarze Cracovii zapracowali na miano "frajerów roku"? Z pewności są poważnymi kandydatami do tego miana. Mając trzy punkty w kieszeni dali sobie wydrzeć pewna wygraną. Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie nowy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tak mieszka Katarzyna Glinka - mamy zdjęcia. Czarne meble w kuchni i dużo drewna Katarzyna Glinka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami kadrami wnętrz swojego domu. Aktorka od samego początku relacjonowała na Instagramie postępy prac na budowie, a także sam moment przeprowadzki. Dziś możemy podziwiać, jak urządziła swój wymarzony dom. Uwagę zwracają m.in. czarne meble w kuchni oraz łazienka jak z katalogu. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Glinka!

📢 Autor podręcznika "Historia i Teraźniejszość" profesor Wojciech Roszkowski otrzymał w Krakowie nagrodę Patrioty Roku Podczas IX Dnia Patrioty, organizowanego w Krakowie przez wydawnictwo Biały Kruk oraz Akademicki Klub Obywatelski, nagrodą „Patriota Roku im. Kazimierza Odnowiciela” uhonorowano prof. Wojciecha Roszkowskiego, autora szkolnego podręcznika „Historia i Teraźniejszość”, o którym było bardzo głośno w naszym kraju.

📢 Tramwaj zderzył się z dorożką. Obrońcy zwierząt oczekują od urzędu wyjaśnień Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt (KSOZ) zwróciło się do Urzędu Miasta Krakowa o wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze zderzeniem tramwaju z dorożką, do którego doszło w piątek (8 grudnia) wieczorem przy placu Wszystkich Świętych. 📢 Kibice Cracovii na meczu ze Stalą Mielec. Przeżyli srogi zawód Zdjęcia Kibice Cracovii w liczbie ponad 5 tysięcy pofatygowali się na mecz Cracovia - Stal Mielec. Wydawało się, że będą zadowoleni opuszczać stadion, Cracovia prowadziła bowiem 2:0. Niestety, skończyło się remisem 2:2. 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą miały wspaniały rok 2024. WIELKI HOROSKOP dla każdego znaku zodiaku na nowy rok. Zobacz, co Cię czeka! 9.12 Te znaki zodiaku przeżyją wspaniały rok. Przed nami otwiera się zupełnie nowy rozdział. Rok 2024 stanowi szansę na świeży start dla wielu z nas. Które znaki zodiaku skorzystają z możliwości, jakie ofiaruje im los? Sprawdź w naszym wielkim horoskopie rocznym, co wydarzy się w 2024 r. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Czy Twoje życie zawodowe przyniesie Ci satysfakcję? Przekonaj się. Niektóre znaki zodiaku w 2024 r. zrozumieją, czym jest prawdziwy uśmiech losu. Zobacz, jaką lekcję przygotowało dla Ciebie w przyszłym roku przeznaczenie.

📢 Tak mieszka Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Zaglądamy do nowoczesnej posiadłości z basenem. Zobacz, jak wygląda luksusowy dom Piotra Żyły Piotr Żyła to popularny skoczek narciarski, który ma rzeszę fanów i lubi brylować w mediach społecznościowych. Kibice na bieżąco śledzą jego sukcesy w Pucharze Świata 2023/2024. Gdzie mieszka Piotr Żyła? Na co dzień sportowiec mieszka w Ustroniu, gdzie ma piękny dom z basenem. Zobacz, jak się urządził wraz z partnerką, Marceliną Ziętek. Koniecznie zajrzyj do domu Piotra Żyły. 📢 Nietypowy kalendarz. Koła Gospodyń Wiejskich prezentują najpiękniejsze miejsca powiatu krakowskiego Koła Gospodyń Wiejskich prezentują uroki powiatu krakowskiego - to projekt, którego celem jest pokazanie urokliwych miejsc w powiecie i kobiet z podkrakowskich wiosek w strojach ludowych. To one - gospodynie wiejskie podczas sesji zdjęciowych do kalendarza na 2024 rok zaprezentowały najpiękniejsze miejsca powiatu, w których można odpoczywać, spacerować, zachwycać się przyrodą. Projekt na tworzenie wyjątkowego kalendarza wymyśliły panie z KGW Luborzyca.

📢 Manifestowali solidarność z Palestyną na Rynku Głównym w Krakowie ZDJĘCIA W sobotę, 9 grudnia, na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się demonstracja pod hasłem "Stop ludobójstwu! Kraków solidarny z Palestyną!". Manifestanci sprzeciwiali się działaniom wojennym ze strony Izraela, będących odpowiedzią na krwawą, militarną akcję Hamasu. 📢 MŚ w piłce ręcznej kobiet 2023: wyniki i terminarz meczów Polek, tabela grupy III W mistrzostwach świata w piłce ręcznej kobiet 2023 zaczyna się druga rund, oto wyniki, tabela i terminarz grupy III, w której występuje Polska. Przed naszą drużyną trzy mecze, których stawką jest awans do ćwierćfinału MŚ. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polki.

📢 Niezwykłe metamorfozy kobiet. To nie czary, tak pracują profesjonaliści Każda kobieta może być piękna. Udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Tragedia pod Proszowicami. Nie żyje mężczyzna. Prawdopodobnie został pobity W sobotę około godziny 6 rano na terenie posesji w Zielenicach (gmina Radziemice) znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja nie informuje o szczegółach zdarzenia. Wiadomo, że na miejscu trwały czynności z udziałem prokuratora. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna w średnim wieku mógł zostać śmiertelnie pobity przez swojego pasierba. Domniemany sprawca został zatrzymany. 📢 Mieszkania jak z horroru: Najdziwniejsze lokale w kraju. Gotowe do wynajęcia! Odważyłbyś się tam mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Kraków chce pobierać opłaty od turystów. Rocznie może to dać ponad 50 mln zł. Starczy na nowy basen dla mieszkańców Grupa krakowskich radnych przygotowała projekt rezolucji z wnioskiem do parlamentarzystów o umożliwienie pobierania w Krakowie opłaty turystycznej. O takie rozwiązanie zabiegają też władze miasta. Szacują, że roczne wpływy do budżetu mogłyby wzrosnąć o ponad 50 mln zł. To tyle, ile będzie kosztować budowa nowego basenu dla mieszkańców.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [9.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę. To lepsze niż memy! Każdy, kto mówi, że praca nauczyciela jest łatwa, a do tego mają dwa miesiące wakacji, powinien się dwa razy zastanowić. Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Konsekracja dziewic w Krakowie. Na Wawelu kolejne kobiety zdecydowały się na zaślubiny z Jezusem i ślub czystości Kolejne dwie panie z archidiecezji krakowskiej odpowiedziały twierdząco na pytanie biskupa: "Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?". Mają ok. 30 lat, jedna mieszka w Krakowie, druga pod Skawiną. W katedrze na Wawelu w piątek, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dołączyły do - liczącego dotąd 56 osób - grona dziewic konsekrowanych w naszej diecezji. 📢 Spór najbogatszego górala z władzami Krakowa o budowę hotelu w dawnym seminarium przy Alejach Trzech Wieszczów Adam Bachleda-Curuś wraz z rodziną znalazł się na 43. miejscu wśród 100 najbogatszych Polaków na liście tygodnika "Wprost". To polski przedsiębiorca i samorządowiec, burmistrz Zakopanego w latach 1995–2001. Rodzinny majątek oszacowano na 1,3 mld zł. Część środków milioner spod Tatr zamierzał zainwestować w Krakowie, ale napotkał na ogromne problemy.

📢 W końcu sobota! Można pospać... i posprzątać. Zobacz memy o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków W końcu nadeszła wyczekiwana przez wszystkich sobota - dla większości Polaków dzień wolny od pracy, kojarzony także jako najlepszy termin na wszelkie imprezy, uwielbiany za możliwość odespania całego tygodnia wypełnionego obowiązkami w pracy, czy szkole. Ale ten dzień nie kojarzy nam się tylko z zabawą i wypoczynkiem. Zobaczcie najlepsze memy przygotowane przez niezawodnych internautów.

📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów. Inspiracje i wzory na grudzień 2023. Tak się teraz czesze w Krakowie 9.12.2023 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

📢 Na spacer z PTTK: z wizytą na Kanoniczej. Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa Koło Grodzkie PTTK w Krakowie zaprasza do udziału w 52. sezonie akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. W jego ramach przygotowano około stu ciekawych tras wycieczkowych, a także specjalne prelekcje. Już w ten weekend kolejne trzy spacery. 📢 Wyniki PŚ w skokach narciarskich dzisiaj w Klingenthal. Kwalifikacje bardzo udane dla Polaków - Dawid Kubacki był 5. Skoki dzisiaj w Puchar Świata w Klilngenthal w końcu nas bardzo ucieszyły. Wyniki kwalifikacji (piątek, 8.12) w Klingenthal były bardzo dobre dla Polaków, wszyscy awansowali do zaplanowanego na sobotę konkursu. Najlepszy z naszych był Dawid Kubacki, który ukończył zmagania na 5. pozycji. Zwyciężył Ryoyu Kobayashi. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Jaki podatek gruntowy w przyszłym roku? Sprawdź, jakie są stawki w rolniczych powiatach Podatek gruntowy w wielu gminach stanowi niewielki ułamek wpływów do gminnych budżetów. Inaczej jest jednak w zdominowanych przez rolnictwo powiatach proszowickim i miechowskim. Tu uchwalenie stawek na kolejny rok z reguły budzi wiele emocji i jest przedmiotem sporów wśród radnych. Nie inaczej było w tym roku. 📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u.

📢 Ostatnia droga Wiesława Dybczaka. Kibice pożegnali piłkarza na Cmentarzu Rakowickim Na Cmentarzu Rakowickim pożegnano Wiesława Dybczaka, byłego zawodnika krakowskich klubów. Wychowanek Clepardii Kraków, podczas swojej kariery grał też w Garbarni Kraków, Cracovii i Hutniku Kraków. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Strażacy musieli rozciąć pojazd, żeby wyciągnąć rannych. Przejazd zablokowany W piątek, 8 grudnia po południu doszło do groźnego wypadku w Wielkiej Wsi. Na drodze krajowej nr 94 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne, utknęły w samochodzie. Pojazdy zostały mocno porozbijane. Droga krajowa została całkowicie zablokowana. 📢 Muszyna odpaliła bajkowy ogród iluminacji świetlnych. Tłumy przyszły zobaczyć zimową atrakcję uzdrowiska, którą tworzą tysiące lampek "Zimowy Park Świetlnych Iluminacji i Postaci Bajkowych” w Muszynie już działa. Od początku wzbudzał duże zainteresowanie. Krajobraz rzeczywiście jest bajkowy tym bardziej, że nie brakuje tam śniegu. Pierwsi turyści i mieszkańcy uzdrowiska już odwiedzili ogród świateł i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Co ważne wstęp jest bezpłatny, a świecenie rozpoczyna się codziennie o godz. 16.

📢 Wisła, Cracovia, Wieczysta i inne. Herby małopolskich klubów piłkarskich według sztucznej inteligencji Sztuczna inteligencja zyskuje coraz większą popularność jako pomoc w tworzeniu treści. AI może tworzyć treści, ale też obrazy na podstawie danych. Sprawdziliśmy, jak wyobraża sobie herby małopolskich klubów piłkarskich. Wybraliśmy ekipy z naszego regionu i poprosiliśmy AI o wygenerowanie obrazów. Trzeba przyznać, że poradziła sobie z tym całkiem nieźle. 📢 Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Lada moment powstanie tu nowe muzeum! 8.12.2023 Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel? Zobacz zdjęcia.

📢 Potrawy wigilijne. Śledzie. TOP 10 przepisów na świąteczne śledzie naszych Czytelników [PRZEPISY] Śledzie na Wigilię - przepisy. Śledzie na wigilijnym stole pojawić się muszą. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszne, wigilijne śledzie naszych Czytelników: śledzie „babcine”, śledzie faszerowane wędzonymi śliwkami, czy nawet tort śledziowy!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Lekkie sałatki na Boże Narodzenie 2023. Zobacz TOP 10 FIT sałatek na świąteczny stół [PRZEPISY] Sałatka na święta wcale nie musi być ciężka. Zobacz TOP 10 lekkich i smacznych sałatek na świąteczny stół. W tym roku zaskocz swoich gości kolorowymi, niebanalnymi sałatkami. Kliknij w galerię i zobacz TOP 10 FIT sałatek na Boże Narodzenie 2023.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Zobaczcie przepisy na smaczne wypieki na święta Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Szukacie sprawdzonych przepisów na bożonarodzeniowe wypieki? Zobaczcie przepisy na wyjątkowe, efektowne, a przede wszystkim smaczne ciasta naszych Czytelników! Ciasto "poezja", ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem oraz polewą z serka, czy bożonarodzeniowy wieniec z ciasta francuskiego to tylko niektóre propozycje.

📢 Kraków w latach 90. XX wieku. 25 niezwykłych zdjęć. Takie było nasze miasto, tacy byliśmy, zobacz Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Jaki ubiór postarza? Jeśli chcesz wyglądać młodziej, to lepiej zrezygnuj z niektórych ubrań. Zobacz listę 21 rzeczy Do niektórych się przyzwyczaiłyśmy, niektóre wiszą tam jeszcze z lat naszej młodości, jeszcze inne kupiłyśmy całkiem niedawno, bo wydają nam się modne, choć niekoniecznie takie muszą być... Ubrania, które postarzają ma w swojej szafie wiele kobiet. Warto dowiedzieć się, jakie to są rzeczy i się ich wystrzegać, by nie dodawać sobie lat. 📢 Matura próbna MATEMATYKA 2023. Arkusz CKE, odpowiedzi. Zobacz jakie zadania były na próbnej maturze z matematyki Matura próbna z matematyki na poziomie podstawowym odbywa się w czwartek 7 grudnia 20203 roku. Na napisanie egzaminu uczniowie mają180 minut, czyli 3 godziny. Zobacz arkusz CKE z zadaniami. Dzisiaj po godzinie 12:00 opublikujemy rozwiązania.

📢 Proszowice. W domowym zaciszu ciągle dochodzi do aktów przemocy Dom czy mieszkanie powinno być dla zamieszkującej je rodziny azylem bezpieczeństwa. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Ciągle zdarza się, że dochodzi tam do aktów brutalnej przemocy. O tym, że można temu przeciwdziałać, przekonywali organizatorzy środowej akcji „Sto przemocy domowej”, która po raz kolejny odbyła się na terenie Proszowic. 📢 Oto NOWE grzechy, z których należy się spowiadać. Mogłeś nawet nie wiedzieć, że istnieją! 6.12.2023 W związku z nachodzącym Bożym Narodzeniem wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi. 📢 Trasa turystyczna Nietoperzowy Szlak z nowymi pętlami. Raj dla uprawiających nordic walking, spacerowiczów i biegaczy Miłośnicy chodzenia z kijkami mimo śniegu i zimna ruszyli na rajd nowymi trasami Nietoperzowego Szlaku Nordic Walking. To trasa wytyczona na styku trzech gmin: Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia i Zabierzów. Jest ofertą nie tylko dla uprawiających nordic walking, ale dla każdego, kto chce spacerować po Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie. Pierwsza pętla tego szlaku została wytyczona i oznakowana w ubiegłym roku. Teraz otwarto kolejne dwa odcinki, nowe pętle tego malowniczego szlaku, który ma łącznie około 20 km.

📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Co czeka cię w nadchodzących tygodniach? 3.12.2023 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Nadchodzący miesiąc zapowiada się niezwykle intensywnie. Jak w ostatnich tygodniach roku będzie wyglądało życie uczuciowe? Czy spotkasz kogoś wyjątkowego czy może pozostaniesz w obecnym związku? Na te i inne pytania odpowiada wróżka Mariposa, jednocześnie dzieląc się cennymi wskazówkami. Zobacz, co czeka twoje życie miłosne w grudniu i na co warto zwrócić uwagę. Przeczytaj nasz horoskop 2023.

📢 Wielkie widowisko, taneczne mistrzostwa w Skawinie. Wirujące pary, błyszczące stroje i emocje w stylu latynoamerykańskim i standardowym Roztańczona Skawina. Niezwykłe widowisko, mnóstwo emocji, barwnych strojów, blasku świateł, latynoamerykańskiego temperamentu, klasycznej elegancji i wielkich braw - to wszystko Mistrzostwa Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego w Tańcu Towarzyskim w Skawinie. Rozgrywały się w rytmach latynoamerykańskich oraz eleganckich standardów w sobotę, 4 listopada 2023 r. Gdy pary tancerzy wchodziły na parkiet wirowała cała Hala Widowiskowo-Sportowa. Wystąpiło 200 tancerzy.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

