Przegląd prasy 12.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 12.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy modny kolor włosów 2024 - "zimne kakao". To fryzury idealne dla blondynek i brunetek Modne fryzury na 2024 rok. "Zimne kakao" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie jasnego brązu i liliowego fioletu daje fantastyczny efekt na włosach, wygląda oryginalnie i efektownie. To koloryzacja idealna dla blondynek, brunetek i szatynek. To odważna fryzura a jej efekt jest zniewalający! Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "zimne kakao" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje.

📢 Garbarnia Kraków sprawiła niespodziankę w sparingu. Pokonała I-ligowe Zagłębie Sosnowiec Przygotowujący się do rundy wiosennej w grupie czwartej III ligi piłkarze Garbarni Kraków w niedzielę (11 lutego 2024 roku) pokonali na wyjeździe I-ligowe Zagłębie Sosnowiec.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [12.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Ferie 2024 w Krakowie. Te niezwykłe miejsca zwiedzisz zupełnie za darmo Jak spędzić ferie w Krakowie nie wydając ani złotówki? Jeśli nie masz planów na ferie odwiedzenie tych miejsc może okazać doskonałym rozwiązaniem. Nie dość ze zachwycają to odwiedzenie ich jest zupełnie darmowe. Wydaje się niemożliwe, a jednak! Oto lista miejsc w Krakowie, które możesz odwiedzić zupełnie za darmo. Dowiedz się co? Gdzie i kiedy możesz zwiedzić w Krakowie, nie wydając ani złotówki. 📢 Darcie pierza, czyli wskrzeszania dawnego zwyczaju w Zielonkach, a z nim karnawałowe przyśpiewki i zabawy Darcie pierza to odtwarzana stara tradycja pod Krakowem. O jej wskrzeszanie zadbali przedstawiciele Izby Regionalnej w Zielonkach oraz sołectwa. Co roku na koniec karnawału tutejsze gospodynie przygotowują pierze, przynoszą pełne kosze wypełnione piórami i zapraszają do wspólnego darcia. Przy okazji śpiewają przyśpiewki, omawiają bieżące wydarzenia i wspominają dawne czasy.

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj podium Polaka w Lake Placid był bardzo blisko. Piotr Żyła zajął 4. miejsce Wyniki i skoki dzisiaj w Pucharze Świata w Lake Placid w końcu było takie, jakich oczekują polscy kibice. W niedzielnym, drugim konkursie indywidualnym tego weekendu (11 lutego 2024) Piotr Żyła liczył się w walce o podium, ostatecznie zajął 4. miejsce. To najlepszy wynik polskiej kadry skoków narciarskich w całym sezonie. Zwyciężył Stefan Kraft. 📢 Krakowska uroczystość w 20. rocznicę śmierci generała Ryszarda Kuklińskiego 11 lutego 2024 r., w 20. rocznicę śmierci Ryszarda Kuklińskiego, honorowego obywatela Krakowa, przy pomniku na pl. Nowaka-Jeziorańskiego odbyły się patriotyczne uroczystość z udziałem dyrektora krakowskiego oddziału IPN dr. hab. Filipa Musiała. Krótką modlitwę za gen. Kuklińskiego zmówił o. Jerzy Pająk, kapelan organizacji kombatanckich i niepodległościowych.

📢 Nieustający deszcz, zalane piwnice, podtopiony ośrodek zdrowia oraz silne wiatry i powalone drzewa. To codzienność pod Krakowem Zalane piwnica w domu w Balicach, zatkany przepust w Gołuchowicach w gminie Skawina, powodujący lokalne podtopienia, zalana drukarnie w gminie Zabierzów, podtopiona piwnica w ośrodku zdrowia w Cianowicach w gminie Skała. To tylko część zdarzeń, do których ostatnio jeździli strażacy podkrakowskich jednostek OSP. Do usuwania powalonych drzew jeżdżą kilka razy dziennie. 📢 Wybory samorządowe 2024: najnowszy sondaż wyborczy w Krakowie. Łukasz Gibała zwycięża z Aleksandrem Miszalskim i Łukaszem Kmitą Walka o fotel prezydencki w Krakowie nadal zacięta. Według najnowszego sondażu wyborczego przeprowadzonego 5-8 lutego zwycięża lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała pokonując Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej i Łukasza Kmitę z Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest jednak pewne, czy z ramienia PiS Kmita zdecyduje się na start. Na kolejnych pozycjach Konrad Berkowicz, Rafał Komarewicz, Andrzej Kulig i Stanisław Mazur. Sondaż został przeprowadzony przez pracownię Opinia24 na zlecenie KWW Łukasza Gibały.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 306. Rosina musi poddać się operacji. Streszczenie odcinka [14.02.2024] Zbliżają się święta wielkanocne. Mieszkańcy Akacjowej szykują niespodziankę dla żołnierzy. Rosina zaś musi się poważnie zastanowić. Przeczytaj streszczenie 306. odcinka "Akacjowej", aby poznać szczegóły.

📢 Plejada gwiazd w Tokarni na planie prequela filmu "Sami Swoi". Poznajcie kulisy produkcji! Zobacz zdjęcia i film z planu Chyba nie ma osoby, która nie oglądałaby choć raz słynnej trylogii „Sami Swoi” o przygodach Kargula i Pawlaka. W Parku Etnograficznym w Tokarni powstał film opowiadający o przygodach głównych bohaterów sprzed wydarzeń znanych doskonale z kultowej komedii. W filmie w reżyserii Artura Żmijewskiego zagrała plejada polskich gwiazd. W niedzielę, 11 lutego w Kielcach odbędzie się uroczysta premiera produkcji. Przypominamy, jak powstawała. 📢 Skoki narciarskie na żywo: wyniki Pucharu Świata dzisiaj w Lake Placid. Polacy wskoczą na podium? LIVE Dzisiaj skoki w Pucharze Świata w Lake Placid, zobacz wyniki na żywo. Najlepsi na świecie zawodnicy przenieśli się do USA, gdzie w dniach 9-11 lutego 2024 rozegrane zostaną aż trzy konkursy: dwa indywidualne i jeden duetów (superteams). W stawce są oczywiście reprezentanci Polski, zobacz, jakie wyniki dzisiaj uzyskali dziś w PŚ w skokach narciarskich.

📢 Ratowali przechodnia i strażaka biegnącego do wypadku w Słomnikach. Przypadkowi podróżni okazali się wyszkolonymi ratownikami Do niecodziennej sytuacji doszło w Słomnikach. Na głównej drodze prowadzącej przez miasto przed kilkoma dniami wydarzył się wypadek, został potrącony pieszy. Niedaleko dalej na tej samej drodze po chwili przytomność stracił kolejny mężczyzna. Okazało się potem, że to strażak, który po zaalarmowaniu jednostki biegł do tego pierwszego zdarzenia. Na te groźne zdarzenia zareagowali przejeżdżający tą drogą świadkowie. Tymi podróżnymi byli wyszkoleni fachowcy od pierwszej pomocy. 📢 Niedzielne przedpołudnie to idealna okazja, by wyruszyć na poszukiwanie skarbów. Pasjonaci staroci przy Hali Targowej na pewno znajdą cuda W tym miejscu w Krakowie nawet deszcz niestraszny. Leniwa niedziela to idealna okazja by udać się na jedno z krakowskich targowisk, gdzie można znaleźć prawdziwe skarby. Targ przy Hali Targowej to jedno z najbardziej znanych miejsc w Krakowie, które nawet w weekend tętni życiem. Pasjonaci antyków, staroci, książek i bibelotów mogą tutaj znaleźć prawdziwe cuda i niekoniecznie za wielkie pieniądze. Zobaczcie co można w niedzielę upolować na pchlim targu.

📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia 11.02.2024 Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii! 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum.

📢 Zderzenie autobusu MPK z samochodem osobowym pod Krakowem. Samochód osobowy przewrócił się i spadł na boku W Aleksandrowicach w gminie Zabierzów doszło do wypadku autobusu aglomeracyjnego MPK linii 258 z samochodem osobowym. Zderzenie pojazdów miało miejsce 10 lutego na ul. Radziwiłłów. W wyniku zdarzenia pojazd osobowy przewrócił się na bok, a w autobusie zostały wybite szyby.

📢 Miłość kwitnie w centrum Krakowa. Msze święte dla singli i wspólna zabawa. Przy ul. Siennej 5 można spotkać przyszłą żonę lub męża Msze święte dla singli to propozycja dla wszystkich, którzy chcą znaleźć swoją drugą połowę i łączą to z wiarą oraz dobrą zabawą. Kiedyś odbywały w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Ruczaju, teraz jednak przeniosły się do centrum Krakowa - do kościoła św. Barbary. Po nich wszyscy zainteresowani mogą się przenieść do podziemi budynku Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5, gdzie odbywa się wspólna zabawa i integracja. Kto wie ile osób znalazło tu już swoją przyszłą żonę lub męża ... 📢 Super Bowl 2024 na żywo. Gdzie oglądać wielki finał futbolu amerykańskiego NFL: Chiefs - 49ers? Transmisja w Polsce w otwartej telewizji Super Bowl 2024 odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu (11.02.2024). W finale zawodowej ligi NFL w Las Vegas zmierzą się Kansas City Chiefs i San Francisco 49ers. To spotkanie, elektryzujące amerykańską publiczność, można oglądać na żywo w polskiej telewizji.

📢 Bp Jan Zając w Światowym Dniu Chorego: Jezus zamieni wodę naszych ludzkich ran, słabości i chorób w wino współczucia, pomocy i daru z siebie W Światowy Dzień Chorego, 10 lutego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach została odprawiona msza święta. - Uwierzmy, że Jezus w Eucharystii zamieni wodę naszych ludzkich ran, słabości, chorób w wino współczucia, pomocy i daru z siebie. Niech Najświętsza Maryja Panna – Uzdrowienie Chorych, wstawia się za nami i pomaga nam stawać się apostołami miłosierdzia – mówił bp Jan Zając.

📢 Skoki narciarskie WYNIKI, PŚ w Lake Placid. Polacy daleko w konkursie duetów, wygrali Austriacy Skoki i wyniki w konkursie duetów w Pucharze Świata w Lake Placid nie były dla Polaków dobre. Nasza ekipa w sobotnich zmaganiach (10 lutego 2024) wieczorem polskiego czasu zajęła odległe, 7. miejsce, choć na początku można było liczyć na walkę o podium. Po ciekawych zawodach zwyciężyli Austriacy.

📢 Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mają piękny dom, w którym wychowują syna! Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem" i „Weselny pyton"? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film".

📢 Wisła Kraków. Dużo kibiców na sparingu „Białej Gwiazdy” w Myślenicach Kibice są najwyraźniej spragnieni futbolu. Na mecz sparingowy Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna (1:0) pofatygowała się ich spora liczba jak na potyczkę kontrolną. Zmagania futbolistów „Białej Gwiazdy” i łęcznian śledziło w ośrodku treningowym w Myślenicach przynajmniej 500 osób.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Radomiakiem To był majstersztyk. Sześć bramek Cracovii, zero strat. Zespół "Pasów" zagrał świetnie jako całość, ale z pewnością można wyróżnić niektórych piłkarzy. Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie w GALERII, na jakie noty zasłużyli. 📢 Fame MMA 20 wyniki. Kto wygrał? Fame MMA 20 w Tauron Arenie Kraków na żywo WIDEO, ZDJĘCIA W sobotę, 10 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie rozpoczęło się długo wyczekiwane wydarzenie freakfightowe. Jubileuszowa gala Fame MMA 20 przyciągnęła masę fanów - największa hala w Polsce została bowiem w pełni wyprzedana. Podczas emocjonującego wieczoru odbyło się aż 14 walk, wśród których znalazły się m.in. pojedynki turniejowe. Sprawdź, kto okazał się zwycięzcą, a kto niestety poniósł porażkę! WYWIAD, ZDJĘCIA 📢 Kibice Cracovii zobaczyli rewelacyjny mecz "Pasów". Zdjęcia Na pierwszy wiosenny mecz Cracovii, z Radomiakiem, pofatygowało się 8450 widzów, w tym liczna grupa kibiców Radomiaka. Oglądnęli przednie widowisko. A "Pasy" zaaplikowały rywalowi aż sześć goli.

📢 Kraków. Groźny wypadek na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza i Bohomolca Niespokojny weekend na krakowskich drogach. W godzinach popołudniowych na skrzyżowaniu ulicy Dobrego Pasterza i ul. Bohomolca doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. Na miejscu cały czas pracują służby. Występują utrudnienia w ruchu, dlatego należy zachować ostrożność.

📢 Skoki narciarskie. Reprezentanci Polski podczas Pucharu Świata w Lake Placid spotkali się z kibicami. Zobaczcie zdjęcia Puchar Świata w skokach narciarskich w Lake Placid dla polskich zawodników jest wyjątkowy. Podczas trzydniowej rywalizacji na drugim końcu świata mogą liczyć na gorący doping kibiców, którzy tłumnie przybyli na zawody w stanie Nowy Jork. Skoczkowie i sztab szkoleniowy mimo napiętego grafiku znaleźli czas, aby spotkać się z polskimi fanami. Zobaczcie, co działo się podczas tego wydarzenia. 📢 Finał powiatowy zawodów MDP w Koniuszy. Zwycięskie drużyny z Ostrowa i Radziemic Młodzieżowe drużyny pożarnicze z Ostrowa i Radziemic zwyciężyły w sobotnim finale powiatowych zawodów MDP w Koniuszy. Obie będę reprezentować powiat proszowicki na zawodach wojewódzkich w Łapczycy. Wystąpią tam również zwycięzcy kategorii indywidualnej Marcel Włodarz z Pałecznicy i Jowita Sekunda z Ostrowa.

📢 Kraków. Babski Comber powrócił na ulice Krakowa. Przez miasto przeszedł barwny korowód Przez lata zupełnie zapomniany zwyczaj czyli Babski Comber znów powrócił do Krakowa. W sobotę, 10 lutego finałowy barwny korowód wyruszył z ulicy Sławkowskiej i przeszedł przez Sukiennice do Pałacu Krzysztofory, gdzie z kolei rozpoczęły się wielkie tańce i śpiewy. Babski Comber to swego rodzaju uczczenie zakończenia karnawału. 📢 Garbarnia Kraków sparingowy weekend zaczęła od zwycięstwa nad Orłem Ryczów. Zmiennicy dali radę W meczu sparingowym, rozegranym w sobotę 10 lutego 2024 roku, III-ligowa Garbarnia Kraków wygrała u siebie z Orłem Ryczów. Spotkanie odbyło się na boisku ze sztuczną nawierzchnią. 📢 Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przybyli w sobotę, 10 lutego 2024 roku przed południem do Skawiny. Tutaj na Rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa wraz z defiladą pododdziałów. Wybrano podkrakowskie miasteczko, żeby popularyzować służbę wojskową. Wojsko organizuje przysięgi na terenach publicznych, reprezentacyjnych placach miejskich, żeby społeczeństwo, w tym przypadku mieszkańcy podkrakowskiego miasta mieli możliwość zobaczenia jak ta uroczystość wygląda.

📢 Nabici w apartamenty w Zakopanem. Miał być cudowny biznes bez kiwnięcia palcem. Wielu się nabrało Myśleli, że wystarczy być właścicielem apartamentu w Zakopanem, a pieniądze same będą wpadały do portfela. Interes, który miał być złoty, okazał się niewypałem. Apartament, czy pensjonat zarabia dużo, ale dla właścicieli pozostaje niewiele. Czasem za mało nawet na ratę kredytu. Takich, którzy uwierzyli w cudowny biznes bez wysiłku nie brakuje. I to są głównie ludzi z Polski, którzy na co dzień na Podhalu nie mieszkają. 📢 Studniówka 2024. Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie bawili się w Starej Zajezdni Studniówka krakowskiego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego została zorganizowana w piątek, 9 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. W ten wyjątkowy wieczór tegoroczni maturzyści zaprezentowali się w pięknych kreacjach i eleganckich garniturach. Na balu krakowskiej "ósemki" pojawiło się około 300 uczniów z 7 klas. Jak bawili się uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Wstyd w centrum Krakowa. Zabytkowe ruiny fortu na rondzie Mogilskim zmieniły się w totalną ruinę. Codziennie przechodzą obok tysiące osób Dziury w daszkach, pozrywana papa, rozsypujące się ceglane mury, bazgroły na ścianach - tak dziś wyglądają pozostałości fortu "Lubicz" na rondzie Mogilskim. Ten przykry widok widoczny jest od środka ruin. Na zewnątrz obiekt zarośnięty jest bluszczem, a zabezpieczenia ruin są na tyle wysoko, że nie widać ich dewastacji. Zarząd Dróg Miasta Krakowa już od dwóch lat stara się o pieniądze na remont zabezpieczeń. Co ciekawe, pozwolenie na budowę jest ważne do 2025 r., a pieniędzy zarezerwowanych na ten cel wciąż nie ma.

📢 Rolnicy protestują w Miechowie. Długi zator na drodze ekspresowej S7 Około godziny 15 rozpoczął się protest rolników w Miechowie. Według szacunków organizatora, w wydarzeniu bierze udział około trzystu ciągników. Poruszając się w trzech kolumnach powodują utrudnienia zarówno w rejonie starej siódemki jak i drogi ekspresowej S7. Problemy z poruszaniem są też na ulicach i obwodnicy miasta. 📢 Zobacz Wiedźmina w kultowych anime od SI, w tym w Dragon Ball Z, Pokemonach, Attack on Titan i nawet Czarodziejce z Księżyca SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych i kultowych serii anime. Nie zabrakło więc Pokemonów, Dragon Ball, a nawet Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Attack on Titans czy Castlevanii Wiedźmin też prezentuje się znakomicie. Przekonajcie się sami, ponieważ to warto zobaczyć.

📢 Wielki protest rolników w Krakowie i Małopolsce. Kawalkada ciągników przejechała przez centrum miasta Wielki protest rolników trwa w całej Polsce. Sznury traktorów i innego sprzętu rolniczego wyjechały również na drogi Małopolski. Kawalkady ciągników (rolnicy zjeżdżali się z różnych kierunków) przejechały nawet przez centrum Krakowa: ronda Czyżyńskie, Mogilskie, Grzegórzeckie i Matecznego. I choć wzięło w nich udział wielu rolników - sznur traktorów wjeżdżający od Nowej Huty miał ponad kilometr długości - to wszystko poszło sprawnie i wielkiego paraliżu w samym Krakowie nie było. Świadomi sytuacji kierowcy nie pchali się w centra protestów. Korki robiły się za to pod miastem. Protestowano też na Podhalu, Sądecczyźnie i regionie tarnowskim. 📢 Rolnicy z powiatu proszowickiego protestują na drodze krajowej nr 79 W piątek przed południem rozpoczął się protest rolników z rejonu Nowego Brzeska, Koszyc i Proszowic. Przybrał formę przejazdu kolumny ciągników drogą krajową nr 79 pomiędzy Nowym Brzeskiem a Koszycami. Uczestnicy wydarzenia protestują przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej oraz napływowi żywności z Ukrainy.

📢 Hokej - wyniki prekwalifikacji igrzysk olimpijskich. Kiedy i z kim Polacy grają w Sosnowcu? Terminarz i tabela Czas na prekwalifikacje igrzysk olimpijskich w hokeju, sprawdź wyniki i tabelę dzisiaj. Polacy powalczą 8-11 lutego 2024 roku w turnieju w Sosnowcu, ich rywalami będą trzy drużyny. Do kolejnej fazy awansuje tylko zwycięzca. Z kim i kiedy grają Polacy? 📢 Nowa atrakcja na Podhalu. Piękne widoki, mało ludzi i za darmo! W Małopolsce nie narzekamy na brak atrakcji turystycznych. Piękne widoki co krok, ale wszędzie są tłumy ludzi. Nieopodal Czarnego Dunajca, w Czerwiennem-Bachledówkach, powstała nowa atrakcja turystyczna - taras widokowy, skąd możemy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr. Nowa atrakcja Bachledówki - punkt widokowy na Tatry - to wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają przyrodę, ale źle znoszą tłok. Jest pięknie, cicho, spokojnie i... pusto.

📢 Kraków. "Heksagon" wielki hangar w Czyżynach w budowie. Ma być gotowy w tym roku Projekt „Heksagon” zakłada powstanie nowoczesnej hali ekspozycyjnej typu hangarowego z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Inwestycja ta nawiązuje do historycznych planów rozwoju lotniska i do dawnego Hangaru nr 5, zniszczonego przez Niemców wycofujących się z Krakowa w styczniu 1945 roku. Jej celem jest wzmocnienie infrastruktury muzeum i wyeksponowanie blisko 40 unikatowych statków powietrznych, w tym szybowców. 📢 Najdroższe i najtańsze mieszkania w Krakowie. Oto ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie to nawet 6 tys. zł za metr kwadratowy! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Kraków. Na osiedlu Strusia wyburzono dawną spółdzielnię. Powstanie tu hotel Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów Nowa Huta znika z powierzchni Krakowa. Pod naporem dźwigów i buldożerów. W jej miejscu ma pojawić się hotel. Z budynku na os. Strusia, położonym przy ul. Okulickiego został już tylko niewielki kawałek i sterta gruzu. Kiedyś produkowano tu klosze do lamp, żyrandole, kinkiety... 📢 Strażacy podsumowują akcje powodziowe i walczą z powalonymi drzewami. A deszcz znów pada, namoknięta ziemia już nie przyjmuje wody W podkrakowskich gminach strażacy śledzą prognozy i przygotowują się do powtórki interwencji związanych z podtopieniami, pompowaniem wody z rozlewisk na podwórkach, udrożnianiem przepustów i ochrony gminnych boisk, chodników, dróg. Podsumowali ostatnie działania z początku tygodnia, gdy walczyli z wodą w dzień i w nocy. Teraz udostępnili zdjęcia z akcji przeciwpowodziowych.

📢 Gdzie po pączki w Krakowie w tłusty czwartek 2024? Oto ranking TOP 10 najlepszych krakowskich cukierni według Google 2024 Tłusty czwartek w 2024 roku wypadnie już 8 lutego. Z tej okazji dokonaliśmy dla Was przeglądu najpopularniejszych i najwyżej ocenianych przez użytkowników Google cukierni w Krakowie, które szczycą się tym, że po pączki ustawiają się do nich długie kolejki. W naszym zestawieniu znajdziecie 10 najlepszych cukierni, które od użytkowników uzyskały ocenę 4,5 lub wyższą. 📢 Protest rolników może sparaliżować Kraków i okolice. Jest siedem punktów zbiórek. Liszki zamykają nawet szkoły Protest rolników to akcja ogólnopolska. Będzie już w piątek, 9 lutego i ma trwać od godz. 10 do 18. Zaplanowano wielkie utrudnienia i blokady dróg wojewódzkich, krajowych, a nawet autostrad poprzez blokady wjazdów i zjazdów przy węzłach. Rolnicy sprzeciwiają się polityce rolnej Unii Europejskiej. A gmina Liszki, w której będzie duża koncentracja ciągników i maszyn rolniczych zaplanowała zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach. To z obawy, że mieszkańcy nie dotrą do placówek, żeby odebrać dzieci.

📢 Co robić w ferie w Krakowie? TOP 14 atrakcji dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2024. Tu nie będziecie się nudzić! Co robić na ferie zimowe w Krakowie? To pytanie zadaje co roku wielu rodziców. Przedstawiamy TOP 14 pomysłów i największych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Niektóre propozycje są na tyle ciekawe, że zainteresują także dorosłych. Brzmi jak dobry plan? Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, jak dobrze wykorzystać czas zimowych ferii w Krakowie. 📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny.

📢 Studniówki 2024. Na balu krakowskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowego nr 5 bawiło się 380 osób Studniówka krakowskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowego nr 5 została zorganizowana w sobotę (3 lutego) w słynnym Gościńcu w Czuszowie pod Proszowicami. To tu znaleziono odpowiednio dużą salę dla balu, w którym miało wziąć udział 380 osób - przede wszystkim uczniowie siedmiu klas maturalnych z osobami towarzyszącymi, ponadto grono pedagogiczne szkoły i rodzice tegorocznych maturzystów. Jak bawili się uczestnicy tej studniówki? Uwieczniła to na zdjęciach nasza fotoreporterka. 📢 Pogrzeb prof. Józefa Dudy, byłego burmistrza Wieliczki. Żegnała go rodzina, koledzy z samorządu i uczelni. "Bardziej gospodarz niż polityk" Zmarły, były burmistrz Wieliczki, prof. Józef Duda, Honorowy Obywatel Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka, spoczął na cmentarzu parafialnym w Koźmicach Wielkich. Został pochowany w sobotę, 3 lutego 2024 roku, w miejscowości, w której mieszkał z żoną Jadwigą Dudą, z rodziną od ponad 40 lat. Józef Duda miał 68 lat. Zmarł w środę, 31 stycznia 2024 roku po wyniszczającej, nowotworowej chorobie.

📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie Czuszowski "Gościniec" po raz kolejny gościł maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uczniowie popularnego "Ekonomika", wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i grupą czuwających nad całością rodziców, bawili się na przedmaturalnym balu.

📢 Plebiscyt Edukacyjny. Poznaj najlepszych nauczycieli w Małopolsce Dziś wielki finał naszej akcji: Plebiscyt Edukacyjny 2023 rozstrzygnięty! Poznajcie zwycięzców Plebiscytu Edukacyjnego! W szacownych murach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, mieliśmy zaszczyt gościć laureatów Plebiscytu Edukacyjnego z Małopolski. Kto został najlepszym nauczycielem? Które przedszkole, szkoła i uczelnia okazały się najpopularniejsze? Który nauczyciel zdobył największe uznanie? Zobacz naszą relację.

