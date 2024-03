Przegląd prasy 12.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 12 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek”?

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [12.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [12.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

Prasówka 12.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [12.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [12.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 11.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Nie trać pieniędzy na lifting i botoks. Te tanie kosmetyki z apteki wygładzą zmarszczki za grosze. To najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, ujędrniają, napinają, regenerują, nawilżają i rozświetlają cerę. Dzięki nim będziesz wyglądać młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie.

📢 Kraków szuka chętnych na lokale użytkowe. Wśród lokalizacji Kazimierz, jak i Nowa Huta Lokale użytkowe o powierzchni od zaledwie niespełna 6 do aż 190 metrów kwadratowych, zarówno w samym centrum miasta, na krakowskim Kazimierzu, jak i w Nowej Hucie czekają na chętnych, którzy chcieliby otworzyć działalność w pomieszczeniach wynajętych od gminy. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie właśnie ogłosił kolejną aukcję na najem lokali użytkowych. Odbędzie się ona 29 marca, natomiast oferty można składać do 27 marca do godziny 15.

📢 Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Krakowa. Wiele kobiet na listach Przygotowania do wyborów idą pełną parą. Kolejne komitety prezentują swych kandydatów na radnych do samorządów różnych szczebli. W poniedziałek (11 marca) listy do Rady Miasta Krakowa przedstawił KWW Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga. Konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się na Rynku Głównym.

📢 Bilety rozeszły się w mig! Ogromne zainteresowanie wystawą o Kaplicy Sykstyńskiej w Krakowie Multimedialna i immersyjna Kaplica Sykstyńska zagości w Krakowie dopiero 24 maja, ale już 6 marca - z okazji 549. rocznicy urodzin Michała Anioła - organizatorzy wprowadzili do przedsprzedaży 549. biletów na planowaną krakowską odsłonę wystawy. Zainteresowanie było ogromne. Bilety w promocyjnej cenie 19 zł rozeszły się w godzinę. Krakowianie będą mieli jeszcze jedną okazję na tańsze wejściówki - tym razem 1000 biletów za 29 zł będzie dostępnych 13 marca o godz. 10.00 na platformie internetowej www.eventim.pl 📢 W Racławicach będzie nowy wójt. A może pani wójt? Trzy osoby ubiegają się o stanowiska wójta gminy Racławice. Nie ma wśród nich Adama Samborskiego, który rządził gminą nieprzerwanie od 1991 roku. Jest za to jego wieloletnia zastępczyni Małgorzata Sadowniczyk.

📢 TOP 15 najlepszych kawiarni w Krakowie według Google. Zdaniem internautów w tych miejscach wypijecie najlepszą kawę! Ranking na 2024 rok Klimatyczny lokal, unoszący się aromat kawy i pysze przekąski. Tak najczęściej wyobrażamy sobie idealną kawiarnię. W Krakowie jest ich pełno! Ale gdzie wypijemy najlepszą kawę, zjemy wyjątkowo dobry deser i spędzimy miło czas? Mówiąc krótko - gdzie iść na kawę w Krakowie? Kliknijcie w galerię zdjęć i sprawdźcie ranking 15 najlepszych kawiarni według Google. Najnowszy ranking na 2024 rok. Te miejsca polecają internauci!

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka - 9.03.2024 rok Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 9.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Klimontów. Wpadek na drodze wojewódzkiej. Są utrudnienia W poniedziałek (11 marca), kilka minut po godzinie 13, na drodze wojewódzkiej nr 776 w Klimontowie (gmina Proszowice) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. W zdarzeniu nikt nie doznał obrażeń. Na miejscu pracują służby, ruch odbywa się jednym pasem. 📢 Gala wręczenia Oscarów 2024. John Cena wyszedł na scenę zupełnie nago, a takie kreacje zaprezentowały na sobie pozostałe gwiazdy gwiazdy gala wręczenia Oscarów już jest historią. Jedno z najbardziej prestiżowych spotkań, na którym pojawiła się cała śmietanka show-biznesu, dobiegło końca. Również tym razem nie zabrakło szokujących wystąpień. Znany aktor podczas zapowiedzi wręczenia Oscara za najlepszy kostium wystąpił zupełnie nago! A jak zaprezentowały się pozostałe gwiazdy? Było szokująco i inspirująco. Sprawdźcie!

📢 Tak mieszka Marcin Prokop. Prywatna siłownia i pokój gamingowy jurora „Mam talent”. Zajrzyj do domu Marcina Prokopa – galeria zdjęć Marcin Prokop to bardzo znany i lubiany prezenter telewizyjny. Prowadzi m.in. w duecie z Dorotą Wellman poranny program „Dzień dobry TVN” i zabiera nas w podróż za ocean w „Niezwykłych stanach Prokopa”. Zaglądamy do domu dziennikarza na warszawskiej Pradze, w którym mieszka wraz z rodziną. Nie zabrakło w nim miejsca na pokój do grania, stosy książek i siłownię. Zobacz, jak na co dzień żyje Marcin Prokop.

📢 Ciasta na weekend. TOP 15 pysznych i sprawdzonych przepisów na domowe słodkości od naszych Czytelników [Przepisy, zdjęcia, opis wykonania] Domowe, pyszne ciasto na weekend? Koniecznie! Zobaczcie TOP 15 sprawdzonych przepisów na domowe ciasta do niedzielnej kawy od naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie. Są tu ciasta łatwe, bez pieczenia i efektowne.

📢 Kraków. Ośrodek Ruczaj rośnie wśród gęstych osiedli południa miasta Budowa Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza, weszła na wyższy poziom. A dokładnie na trzecią, najwyższą kondygnację tego budynku. Wcześniej zakończono roboty żelbetowe na niższych piętrach, gotowe są już balkony widowni. Dzięki inwestycji, która wcisnęła się między bloki, zabudowany osiedlami Ruczaj zyska miejsce do organizacji wydarzeń kulturalnych ze sceną i kinem. 📢 Proszowice. Powiat szuka chętnych do opieki nad dziećmi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach poszukuje rodzin i instytucji, które byłyby w stanie zająć się dziećmi, wymagającymi umieszczenia w pieczy zastępczej. Poszukiwani są kandydaci na zawodowe rodziny zastępcze, prowadzenie rodzinnego domu dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 📢 Budowa S7 pobudziła rynek mieszkaniowy na Wzgórzach Krzesławickich. Ceny mieszkań są tu wciąż najniższe w Krakowie Budowa trasy S7 wraz z węzłami drogowymi sprawiły, że Wzgórza Krzesławickie stały się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Od kilku lat trwa intensywna zabudowa, głównie okolic ul. Gustawa Morcinka. Mieszkania w budowanych tutaj osiedlach sprzedają się na pniu. Powodem jest m.in. to, że na mapie Krakowa jest to teren z najniższymi cenami za metr kwadratowy. Na rynku pierwotnym można kupić mieszkania w cenie poniżej 10 tys. zł za metr kwadratowy.

📢 Kraków. Najnowsze oferty pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Sprawdź! Szukasz pracy? Dostępne są nowe oferty pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Sprawdź oferty pracy w Krakowie oraz dowiedz się, jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać zatrudnionym na danym stanowisku. Na liście opiekunka, księgowy i wiele innych. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Kraków w latach 90. XX wieku. 25 niezwykłych zdjęć. Takie było nasze miasto, tacy byliśmy, zobacz Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Nowa atrakcja na Podhalu. Piękne widoki, mało ludzi i za darmo! W Małopolsce nie narzekamy na brak atrakcji turystycznych. Piękne widoki co krok, ale wszędzie są tłumy ludzi. Nieopodal Czarnego Dunajca, w Czerwiennem-Bachledówkach, powstała nowa atrakcja turystyczna - taras widokowy, skąd możemy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr. Nowa atrakcja Bachledówki - punkt widokowy na Tatry - to wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają przyrodę, ale źle znoszą tłok. Jest pięknie, cicho, spokojnie i... pusto. 📢 Podejrzane znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki!

📢 Śmieciowe tamy na rzekach. Zebrali 100 worków odpadów i rzucają wyzwanie innym komitetom wyborczym Koalicja Ruchów Krakowskich "Wspólnie dla Miasta", która wystawiła kandydatów w wyborach do Rady Miasta zorganizowała drugą akcję wiosennych porządków. Społecznicy i mieszkańcy spotykali się nad Dłubnią oraz w Dolinie Prądnika, gdzie w przyszłości może powstać park XXL. Malownicze krajobrazy użytku ekologicznego zaburzają tam kilogramy śmieci, które płyną wraz z nurtem rzeki Prądnik. Dzięki wsparciu wędkarzy i Strażników Rzek WWF zebrano prawie 60 worków śmieci, a łącznie od początku akcji ponad 100 worków. 📢 Nagrywana między innymi w Oświęcimiu „Strefa interesów” otrzymała dwa Oscary. Zobacz zdjęcia z planu filmowego Nagrywana między innymi w Oświęcimiu „Strefa interesów” Jonathana Glazera zdobyła dwa Oscary. Statuetki zostały wręczone podczas gali, która odbyła się w Los Angeles. Produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego filmu międzynarodowego oraz za najlepszy dźwięk.

📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. 📢 TOP 15 najdroższych apartamentów i willi do kupienia w Krakowie. Aby tu mieszkać trzeba być milionerem Apartamenty, wille i mieszkania w Krakowie za miliony? Zainteresowani zakupem najdroższych mieszkań w mieście mają w czym wybierać. Stolica Małopolski zdecydowanie może "pochwalić" się mieszkaniami, których ceny często są bardzo wysokie. Nietrudno zgadnąć też, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Mieszkania szczególnie te najdroższe dedykowane są dla tych, dla których cena nie gra roli. Oto najdroższe wille i apartamenty w Krakowie. Zobaczcie sami!

📢 Kraków robi miejsce na marinę. Wyburzony został zdegradowany port Żeglugi Krakowskiej na Zabłociu Na nabrzeżu od strony Zabłocia (w sąsiedztwie Krakowskiej Akademii i mostu Kotlarskiego) trwają prace związane z wyburzaniem zdegradowanego portu należącego w przeszłości do Żeglugi Krakowskiej. Miasto w tym miejscu planuje budowę Mariny Krakowskiej. 📢 Kraków. Suspendowany ksiądz Piotr Natanek pojawił się w sądzie na procesie odwoławczym. "Mogą mnie wysłać do kopalni" W poniedziałek (11 marca 2024 roku) przed Sądem Okręgowym w Krakowie rozpoczął się (niejawny) proces apelacyjny suspendowanego księdza Piotra Natanka z Grzechyni w powiecie suskim. Sędzia Przemysław Wypych wyprosił dziennikarzy z sali sądowej. Ksiądz Natanek odwołał się od wyroku nałożonego na niego przez suski Sąd Rejonowy w ub. roku. Duchowny został skazany za skandaliczne słowa wygłaszane publicznie o dzieciach poczętych z in vitro.

📢 Burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski: Nie będę wieszał plakatów Burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski będzie najprawdopodobniej jedynym kandydatem do objęcia tego stanowiska w kolejnej kadencji. Już zapowiedział, że jedynym materiałem wyborczym będzie ulotka z podsumowaniem minionego pięciolecia, którą mieszkańcy dostaną do skrzynek pocztowych. Nie zamierza natomiast wieszać plakatów ani banerów ze swoim zdjęciem. 📢 Kraków. Tramwaje nie jeżdżą do Bieżanowa. Ranna pasażerka Tramwaje nie kursują do Kurdwanowa i Nowego Bieżanowa przez ul. Wielicką - oczekiwanie na przyjazd karetki pogotowania. Poszkodowana pasażerka tramwaju, która ucierpiała w wyniku gwałtownego hamowania po zajechaniu drogi tramwajowi przez kierowcę samochodu osobowego. Tramwaje kierowane na trasy objazdowe. Za tramwaje jest uruchamiana komunikacja autobusowa zastępcza. 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 11.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Droga S1 przez Beskidy. To będzie szybka trasa z widokami. Nowe możliwości podróżowania dla kierowców z Małopolski. Zobaczcie zdjęcia i film Na ponad 73 proc. oceniane jest zaawansowanie budowy drogi ekspresowej S1 Przybędza - Milówka przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to jedna z kluczowych inwestycji na południu Polski. Wraz z brakującym odcinkiem "jedynki" od Mysłowic do Bielska otworzy nowe możliwości podróżowania także dla kierowców z Małopolski. Zobaczcie galerię ze zdjęciami trasy udostępnionymi przez GDDKiA.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 11.03.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 11.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] 11.03 Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Horoskop dzienny na 11 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 11 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 137. Sultan narzuca się Feritowi. Co zrobi z tym Seyran? Streszczenie odcinka [13.03.24] Kazim dowiaduje się, że Seyran zapisała się na studia. Nie jest z tego powodu zadowolony. Czy Ferit weźmie jej stronę? Z kim umówi się Nukhet? Przeczytaj streszczenie 137. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 136. Orhan ucieka do Dicle. Streszczenie odcinka [12.03.24] Ferit ma dość, że wszyscy żyją jego życiem. Ifakat rozmawia z Suną. Co jej zaproponuje? Już teraz przeczytaj streszczenie 136. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 11.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 11.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Kraków. Zagrody nad Wisłą, czyli budowa kładki Kazimierz - Ludwinów Budowa kładki Kazimierz - Ludwinów rozkręca się. Długo przygotowywano zaplecze inwestycji pod dawnym Hotelem Forum. Później prace przeskoczyły na drugi brzeg Wisły. Tam doszło do wycinki drzew, by w tej wyrwie można było osadzić przyczółek przyszłego pomostu dla pieszych i rowerzystów. Teraz teren został wygrodzony ogrodzeniem z blachy, ale też pojawiły się płoty jak z wiejskiej zagrody. Ułożono też chodniki z płyt betonowych dla ciężkiego sprzętu. Robotnicy mają już chyba wszystko by przystąpić do faktycznej budowy kładki między Kazimierzem a Ludwinowem na bulwarach Wisły. 📢 Korki i remonty w Krakowie. Zmiany na Młyńskiej, prace na al. Solidarności, zamknięta Barska W związku z budową nowego przebiegu Sudołu Dominikańskiego w ramach projektu Tramwaj do Mistrzejowic, od soboty, 16 marca zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulic Młyńskiej i Miechowity. Ulica Miechowity zostanie zamknięta, a na ulicy Młyńskiej pojawią się zwężenia. Zamknięta będzie też ulica Barska, bo jest przebudowywana na drogę dojazdową do nowego hotelu i apartamentowca. A tymczasem mamy poniedziałkowy poranek z zakorkowanym Krakowem. Stoi A4 od Podgórza Duchackiego aż po Tyniec. Postoimy na Zakopiańskiej, Herberta, Wielickiej, rondzie Matecznego, Kamieńskiego, rondzie Grunwaldzkim, al. 29 Listopada i Opolskiej oraz Igołomskiej. Głównie na kierunku do centrum Krakowa.

📢 Nowa zakopianka cały czas rośnie. Łagodna zima pozwoliła wznowić prace przy budowie nowej drogi. Kiedy otwarcie? Siedem miesięcy – tyle czasu pozostało drogowcom na zakończenie prac przy budowie nowej zakopianki ma odcinku Rdzawka – Nowy Targ. Planowane zakończenie projektu planowane jest na 5 września 2024 roku. 📢 Cały ten zgiełk. Słowo przed wyborami. Trzeba działać, bo utracimy nasze miasta. Staną się obce i nieprzyjazne Podoba mi się porównanie miasta do struktury organicznej i niezwykle złożonej. Przeszłość i przyszłość, infrastruktura którą widać i której nie widać (jak sieć kanalizacji), mieszkańcy i odwiedzający, pracodawcy i pracownicy, szkoły i handel, zabytki i inwestycje, zieleń i kamienie, policjanci i złodzieje, komfort i udręka. Splot nieprzeliczonej liczby czynników tworzy miasto. Jak tym kosmosem zarządzać? Bo przecież zarządzać trzeba, żeby miejska dżungla nie stała się miejscem triumfu najbardziej bezwzględnych.

📢 Biały miś z Krupówek bohaterem memów. Tylko Zakopane się nie śmieje. Afera wymknęła się spod kontroli Krótki film wrzucony do mediów społecznościowych zamienił się w temat numer jeden w polskim Intermecie. Nagranie z mężczyzną przebranym za białego misia, który żąda 20 zł zapłaty za kręcenie filmiku na Krupówkach, szybko zamieniło się w medialną kulę śniegową. Zaczęły się mnożyć teksty, żarty, memy, a temat szybko podchwycili ludzie z działów marketingowych, a nawet politycy. Sprawa stanowi też pewne wizerunkowe wyzwanie dla Zakopanego i Podhala. 📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Agata Rubik - tak mieszka i żyje na co dzień. Żona kompozytora stworzyła dom pełen miłości Agata Rubik jest żoną znanego kompozytora Piotra Rubika. Urodziła się w 1986 roku, a swojego przyszłego męża poznała w 2005 roku podczas konkursu piękności. Para wychowuje dwie córki - Helenę i Alicję. W tym roku świętuje 15-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Jak mieszka i żyje na co dzień Agata Rubik z rodziną? Zobaczcie w galerii zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych. 📢 W innowacyjnym Ośrodku Rehabilitacji w Radziszowie dzieci spędzały czas na dogoterapii z Fadem i sięgały po wirtualne owoce W funkcjonującym od 4 marca Małopolskim Ośrodku Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie w gminie Skawina, można było poznać różne formy rehabilitacji. Dorośli i dzieci nie żałowali przyjazdu do tej placówki. Biała sobota zostanie powtórzona 16 marca.

📢 Czołowe zderzenie na drodze krajowej 94 pod Krakowem. Utrudnienia w ruchu Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w niedzielę (10 marca) po godz. 18 na drodze krajowej 94 w Białym Kościele koło Krakowa. - Brak informacji o osobach poszkodowanych. Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym – podaje portal Patrol998 – Małopolska. 📢 Potrącenie pieszego na zakopiance w Gaju. Wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Duże problemy w ruchu Bardzo poważny wypadek na drodze krajowej nr 7 w Gaju pod Krakowem. Na wysokości restauracji McDonald, przy zjeździe na ulicę Zadziele, doszło do potrącenia pieszego przez samochód. 📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków w PRL wyglądał zupełnie inaczej niż teraz Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta.

📢 Debiut „Imprezy po ciemku” w Nowej Hucie. Organizatorzy już zapowiadają kolejne edycje „Kiedy zatapiamy się w mroku, nasze całe ciało nasłuchuje. Wibracje przepływają przez każdą jego komórkę. Nasze zmysły czują bardziej i mocniej. Po chwili, w rozluźnieniu, bezwiednie zaczynamy tańczyć…” - to przesłanie „Imprezy po ciemku”, która odbyła się w ten weekend w Klubie Jędruś na osiedlu Centrum A w krakowskiej Nowej Hucie. Oryginalne wydarzenie to autorski pomysł Agnieszki Stefańczyk, mieszkanki Nowej Huty. 📢 Tydzień utrudnień w dojeździe do lotniska w Balicach. Powodem budowa nowego terminalu Od poniedziałku 11 marca pojawią się utrudnienia na drodze dojazdowej (trasa wojewódzka 774) do lotniska w podkrakowskich Balicach. Jest to związane z budową nowego terminalu cargo. - Prosimy o zaplanowanie więcej czasu na dojazd do lotniska - apeluje Kraków Airport.

📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające 10.03.2024 Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci. 📢 W Krakowie powstanie nowy gazociąg, jego odcinek pobiegnie pod Wisłą. „Kolejny ważny krok na drodze do zielonej przyszłości miasta” Dla wykonanie nowego gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Łęgu, są już wszystkie pozwolenia. Inwestycja, dzięki której kotły szczytowe elektrociepłowni będą zasilane paliwem bardziej ekologicznym – gazem (obecnie - olejem opałowym) rozpocznie się w najbliższym czasie i potrwa od 18 do 24 miesięcy. - To kolejny ważny krok na drodze do zielonej przyszłości Krakowa w zakresie energetyki i ciepłownictwa – zaznacza PGE Energia Ciepła.

📢 Skoki narciarskie. Dzisiaj w PŚ w Oslo najlepsze wyniki z Polaków miał Aleksander Zniszczoł, był w "10". W Raw Air się nie liczymy Skoki narciarskie dzisiaj w Oslo dobiegły końca. Wyniki niedzielnego konkursu (10 marca) ucieszyły gospodarzy, bo zwyciężył Johann Andre Forfang. Liderem Raw Air (ten cykl zaczął się właśnie na Holmenkollenbakken) jest Stefan Kraft. Polacy mieli różne wyniki dzisiaj, mają prawo czuć niedosyt. Najlepsze skoki oddał z naszej ekipy Aleksander Zniszczoł, który był 10.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Krakowski Bieg Kobiet – po raz pierwszy. Impreza już bije rekordy popularności. Biegało prawie 1000 kobiet [ZDJĘCIA] Krakowski Bieg Kobiet ma wielką szansę zyskania statusu stałej miejskiej imprezy. Pierwsza edycja biegu odbyła się w niedzielę (10 marca), a zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że jego organizatorzy zwiększyli limit miejsc – z 500 do niemal 1000, a dodatkowa pula rozeszła się w ciągu kilku godzin. Słowem – pomysł Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i Tauron Areny okazał się strzałem w dziesiątkę. 📢 Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Młode dziewczyny powalczą o koronę najpiękniejszej. W sobotę półfinał. Zobacz zdjęcia 41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów.

📢 W takich luksusach wypoczywali uczestnicy "Sanatorium miłości". Nowe Łazienki Mineralne to znane sanatorium w Krynicy-Zdroju. Kiedy emisja? Już 10 marca rusza 6. edycja "Sanatorium miłości", które tym razem nagrywano w uroczej Krynicy-Zdroju. Uczestnicy randkowego show na czas nagrań, które trwały miesiąc mieszkali w sanatorium Nowe Łazienki Mineralne. Obiekt prowadzi działalność lecznicą od lat. Tak wyglądają jego wnętrza, jest luksusowo?

📢 Kraków. Półfinał Miss Województwa Małopolskiego i Polska Miss. Piękne kandydatki walczą o tytuł W Krakowie odbyło się pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Małopolskiego! Tegoroczny półfinał konkursu. W tym roku wydarzenie gościło w Metropolo by Golden Tulip (ul. Orzechowa 11, Kraków). Podczas półfinału zostały wyłonione finalistki do tytułów Miss Województwa Małopolskiego oraz Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego. Prawie 120 uczestniczek walczyło o awans do finału tego konkursu. Kolejny krok to konkurs ogólnopolski Polska Miss...

📢 Tłumy na Wzgórzu Wawelskim. „Kolejka do Katedry, jak w lecie na Zakrzówku” Zamek Królewski na Wawelu przeżywa w niedzielę (10 marca) prawdziwe oblężenie. Setki, jeśli nie tysiące osób oczekuje w kolejce, by zwiedzić Katedrę, Groby Królewskie, Muzeum Archidiecezjalne, wejść „do Dzwonu Zygmunta”. Wśród tłumu jest wielu turystów. - Kolejka do katedry, jak w lecie na Zakrzówku – komentują sytuację krakowianie. 📢 Te urządzenia biorą najwięcej prądu. Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu i podlicz je z kalkulatorem prądu. Zdziwisz się! Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 TOPR nurkował w Morskim Oku i jaskini. Ćwiczyli m.in. transport rannego człowieka Nie tylko na szczytach, ścianach skalnych, czy na stokach narciarskich Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego działają także pod wodą. Zobaczcie jak ćwiczy sekcja nurkowa TOPR w górskich wodach.

📢 Wójt Charsznicy Jan Żebrak: - W 1990 roku nie wiedziałem nawet, od czego zacząć Jan żebrak, wójt Charsznicy, jest najdłużej sprawującym swoją funkcję szefem gminy w powiecie miechowskim. Swój urząd po raz pierwszy objął w 1990 roku i sprawuje go nieprzerwanie do dzisiaj. Teraz postanowił zrezygnować. W nadchodzących wyborach samorządowych nie będzie się ubiegał o reelekcję. - Przed poprzednimi wyborami zapowiedziałem, że to już jest moja ostatnia kadencja i konsekwentnie się tego trzymam – mówi. 📢 Włamanie do domu ojca kandydata na prezydenta Krakowa. „Bandyci nie byli zainteresowani pieniędzmi ani wartościowymi przedmiotami” W piątek (8 marca) doszło do włamania do domu mojego ojca. Bandyci nie byli zainteresowani pieniędzmi ani wartościowymi przedmiotami. Gruntownie natomiast wybebeszyli szuflady i szafy z dokumentami – poinformował w mediach społecznościowych Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa w kwietniowych wyborach samorządowych. Dodał, że sprawa została zgłoszona na policję.

📢 Memy na Dzień Mężczyzny 2024. Top 30 śmiesznych obrazków, które rozbawią do łez 10 marca obchodzimy w Polsce Dzień Mężczyzn. Jest on mniej znany niż Dzień Kobiet, jednak z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Pomagają w tym internauci, którzy właśnie na tę okazję tworzą zabawne memy oraz obrazki o mężczyznach. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najlepsze! 📢 W Krakowie trwają wiosenne Targi Mieszkań i Domów 2024: wszystko o rynku mieszkaniowym w jednym miejscu Ta impreza zawsze cieszy się zainteresowaniem. Od soboty (9 marca) trwa w Krakowie wiosenna edycja Targów Mieszkań i Domów, scenerią wydarzenia jest EXPO Kraków. Jak bezpiecznie kupić mieszkanie, jak je wykończyć i wyposażyć? Na co zwrócić uwagę przy wyborze dewelopera? O czym pamiętać, biorąc kredyt mieszkaniowy? Co koniecznie trzeba wiedzieć przy zakupie i odbiorze technicznym mieszkania? O te oraz wiele innych kwestii dotyczących rynku mieszkaniowego można pytać ekspertów z poszczególnych dziedzin jeszcze tylko dziś (10 marca) do godz. 16. Wszystko bezpłatnie.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon wiosna 2024 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 TOP 10 najczęściej kradzionych samochodów w Polsce. Masz jeden z nich? Lepiej uważaj gdzie parkujesz. Dla złodziei te auta to gratka! W 2023 roku skradziono ponad 5,6 tys. samochodów. Tak wynika z danych przedstawionych przez Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Ilość kradzieży w ostatnich latach ustabilizowała się na niskim poziomie, ale nie dla wszystkich właścicieli aut będzie to pocieszeniem. Niektóre marki i modele samochodów cieszą się nadal wielkim powodzeniem wśród złodziei. Zobacz ranking TOP 10 najczęściej kradzionych samochodów w Polsce i sprawdź, jak wygląda sytuacja w Małopolsce.

📢 Kibice Puszczy na meczu z Rakowem. Koreańska flaga na trybunach. Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice - Raków Częstochowa. Beniaminek ekstraklasy na stadionie Cracovii grał z mistrzem Polski, a ten mecz w sobotni popołudniowieczór 9 marca przyciągnął na trybuny nieco ponad 2200 osób. Na sektorze od strony Błoń uwagę zwracała flaga Korei Południowej, w sąsiedztwie której siedziało kilku rodaków grającego od niedawna w Puszczy Jin-hyun Lee. Sympatycy niepołomickiego klubu po ostatnim gwizdku skandowali do piłkarzy gromkie "Dziękujemy!" - za remis 1:1, który niepołomicka drużyna wywalczyła golem strzelonym w 90 minucie.

📢 „Sen Wiejski” w Filharmonii Krakowskiej. To był wyjątkowy koncert z okazji jubileusz Chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 20-lecie działalności Chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie świętowano w sobotni wieczór (9 marca) w Filharmonii Krakowskiej. Jubileuszowy koncert był wyjątkowy. Zaprezentowano szerokiej publiczności efekty 20-letniej pracy amatorskiego zespołu chóralnego, który zdobył prawie 50 nagród podczas konkursów krajowych i zagranicznych, a główny punkt programu stanowiło prawykonanie wieloczęściowej kompozycji Anny Rocławskiej-Musiałczyk do tekstu Bolesława Leśmiana „Sen Wiejski”.

📢 Zapowiedź konsultacji w sprawie dawnego hotelu Cracovia. Minister kultury: nie rezygnujemy z tej inwestycji, tylko przesuwamy ją w czasie Nie wycofujemy się z finansowania budowy w dawnym hotelu Cracovia - Muzeum Architektury i Designu, tylko wstrzymujemy czasowo realizację tej inwestycji. Z dwóch powodów. Pierwszy to można powiedzieć – buchalteria, a drugi konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zagospodarowania dawnego hotelu. Chcemy posłuchać opinii w tej sprawie mieszkańców – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w sobotę (9 marca) w Instytucie Książki w Krakowie. Podczas spotkania potwierdzono także oficjalnie przyznanie milionowych dotacji dla dwóch instytucji kultury w Krakowie: na przeobrażenie dawnego kina Światowid w nowoczesne Muzeum Nowej Huty oraz na remont Biblioteki Czartoryskich. 📢 Proszowianka gromi Galicję w przedostatnim sparingu W rozegranym w sobotę meczu kontrolnym Proszowianka pokonała w Opatkowicach grającą w klasie A Galicję Raciborowice 7:1 (3:1). Strzelecką formą znów błysnął nowy nabytek proszowickiego klubu Dawid Dziadana, który zdobył trzy gole.

📢 Międzynarodowe Mistrzostwa Cheerleaders 2024 w Krakowie. W widowiskowych zawodach walczyło prawie 700 zawodniczek Mistrzostwa Cheerleaders odbyły się w Krakowie już po raz 13. W barwnej, widowiskowej rywalizacji wzięło udział ponad 660 zawodników w wieku od 6 do 50 lat, z kraju i świata. Scenerią wydarzenia była Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4. Pokazy w spektakularnej dyscyplinie sportowej, łączącej akrobatykę, gimnastykę i taniec, można było oglądać przez całą sobotę (9 marca).

📢 Najmodniejsze kolory paznokci 2024: czerwień, zieleń, wzorki 3D, szalony french manicure i mleczna biel dla minimalistek 9.03 Jakie kolory i wzory paznokci będą najmodniejsze w 2024 roku? Wśród najważniejszych trendów w manicure znalazła się klasyczna czerwień, szalone wzory 3D, french manicure w nowym wydaniu i coś co minimalistki lubią najbardziej, czyli jasne, mleczne odcienie bieli. Ale to nie wszystko! Jeśli chcesz wiedzieć, jak modnie pomalować hybrydowe w 2024 roku zobacz inspiracje, które przygotowaliśmy. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Zaczęło się grodzenie terenu skansenu w Branicach. Pierwsze prace w miejscu, które mieliśmy zwiedzać już w 2023 roku To, że tworzenie krakowskiego skansenu staje się faktem, zwiastują wreszcie pierwsze prace w terenie. W ramach przygotowań do translokacji pierwszego obiektu - drewnianego domu z Chełmu do przyszłego Parku Edukacyjnego "Branice" - zajęto się grodzeniem jego terenu u zbiegu ulic Tatarakowej i gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego. Prace przy budowie ogrodzenia zakończą się w kwietniu. Co dalej? 📢 Rodzina z Jaksic straciła dobytek w pożarze. Potrzebuje pomocy W domu czteroosobowej rodziny z Jaksic w gminie Koszyce wybuchł w niedzielę pożar. Budynek nadaje się tylko do kompletnego remontu. Niemal całe jego wyposażenie spłonęło lub uległo zniszczeniu na skutek zalania wodą. Rodzina zwróciła się o pomoc za pośrednictwem internetowej zrzutki.

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę z krakowskich salonów 2024. Inspiracje i wzory na luty 2024. Tak się czesze w Krakowie 6.03.2024 Szukasz modnej fryzury na wiosnę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na wiosnę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

