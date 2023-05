Przegląd prasy 12.05.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Juwenalia UEK 2023. Noc Filmowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła tłumy studentów”?

Prasówka 12.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Juwenalia UEK 2023. Noc Filmowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła tłumy studentów Juwenalia UEK 2023 trwają w najlepsze. We wtorek, 9 maja, odbył się długo wyczekiwany Przegląd Kapel Rockowych, dzisiaj na ul. Rakowickiej kolejny duży event, który i tym razem przyciągnął tłumy. Co się dzieje?

📢 Kraków. Znów gorąco wokół Kossakówki. Tym razem poszło o "pokój dziewczynek" O tym, że willa Kossaków jest bliska sercom krakowian, mogliśmy się przekonać już wiele razy. Po raz kolejny mieszkańcy upomnieli się o kształt przyszłego muzeum podczas spotkania, jakie MOCAK zorganizował w środę 10 maja. Emocje budził zwłaszcza scenariusz muzeum poświęconego rodzinie Kossaków.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 12.05.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

Prasówka 12.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 11.05.2023 r. Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Kraków. Uniwersytet Pedagogiczny obchodzi dziś swoje święto Podczas obchodów uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i uczelniane. Wcześniej odprawiono mszę świętą w intencji studentów i pracowników uczelni w kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes przy ul. Misjonarskiej. 📢 Kraków. Poważny wypadek na Zakopiańskiej. Jedna osoba została ranna Kraków, Zakopiańska w kierunku Łagiewnik. Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodów osobowych w wyniku którego jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują służby, występują utrudnienia w ruchu drogowym. 📢 Spadochroniarze z krakowskiej brygady ćwiczą desant z sojusznikami. Mamy zdjęcia Spadochroniarze z 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa biorą udział w ćwiczeniu Swift Response 23 – największych w Europie manewrach wojsk aeromobilnych państw NATO, które odbywają się na terenie Estonii, Grecji i Hiszpanii - poinformowała PAP oficer prasowa brygady por. Malwina Jarosz. W desancie na terenie Estonii, który wystartuje z krakowskich Balic, będzie uczestniczyć ok. 600 żołnierzy, w tym ponad 100 z Czech i 100 z Wielkiej Brytanii.

📢 Matura 2023 – biologia poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Jak wyglądał egzamin maturalny 11 maja? Matura z biologii 2023 odbyła się 11 maja. Był to egzamin na poziomie rozszerzonym, a maturzyści na rozwiązanie zadań mieli 180 minut. Odpowiedzi do matury 2023 znajdziesz w tym materiale. Opublikowaliśmy arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. Przypominamy też najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w biologii w formule 2023 oraz opinie zdających o maturze. Jak ci poszło? 📢 Nowe ceny leków od maja. Podrożeje ponad 430 lekarstw. Kogo najbardziej dotkną podwyżki? Lista 11.05.2023 Od 1 maja 2023 obowiązuje nowa lista leków refundowanych. W górę poszły ceny aż 432 różnych medykamentów, najwyższa podwyżka dotyczy alergików i wynosi 452 zł! Nowa lista przyniesie z kolei najwięcej korzystnych zmian dla pacjentów zmagających się z obrzękiem naczynioruchowym. Sprawdź w naszej galerii, jak zmienią się ceny niektórych leków.

📢 Kraków. Ogródek gastronomiczny na miejscach postojowych dla niepełnosprawnych. Mieszkańcy Kazimierza są oburzeni Na krakowskim Kazimierzu, u zbiegu ulic Bożego Ciała i Miodowej na miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnością urządzono ogródek gastronomiczny. Okoliczni mieszkańcy i przechodnie nie kryją zdziwienia i oburzenia. Na nową organizację zareagowali też dzielnicowi radni. 📢 Biologia matura rozszerzona 2023. "Arkusz był nietypowy". Oto wypowiedzi maturzystów! [ARKUSZ CKE, PYTANIA] 11.05.23 Zakończyła się matura z biologii. - Było… dziwnie. Arkusz był nietypowy, bardzo różnił się od tych z poprzednich lat - mówiła nam Emilia na gorąco po wyjściu z egzaminu. - W zadaniach mniej było faktów czysto teoretycznych do wykucia, a więcej połączenia wielu różnych elementów. Najbardziej zapadło mi w pamięć zadanie, gdzie były połączone ewolucja i ekologia, co się rzadko zdarzało w zadaniach z lat poprzednich, raczej. Tym razem zadania były bardzo rozbudowane i do jednego tekstu pojawiały się pytania waśnie np. i o ekologię, i o ewolucję, a raczej się to rozdzielało w poprzednich latach. Zadań było 18, ale każde z co najmniej kilkoma podpunktami, których w sumie było aż ponad 40. Jak rozmawiałam ze znajomymi, wszyscy uznali, że ten egzamin był trudniejszy niż zazwyczaj i raczej nikt nie był zbyt zadowolony - powiedziała nam Emilia Foltyn z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Mamy arkusz z zadaniami.

📢 Sonia Bohosiewicz schudła i wypiękniała. Aktorka uwielbia eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Zobacz, jak się zmieniła na przestrzeni lat Sonia Bohosiewicz to popularna aktorka, którą widzowie pokochali już jakiś czas temu, dzięki licznym rolom w serialach telewizyjnych i filmowych. Jednak kobieta nie przypomina siebie sprzed kilkunastu lat. Dzisiaj jej sylwetka imponuje nienagannym wyglądem. Jak osiągnęła takie rezultaty? Zobacz, z jakiej diety korzystała.

📢 Mieszkaniec Nowego Sącz chciał szybko zarobić a stracił 100 tys. zł. Dał się oszukać, bo zainstalował program „zdalny pulpit” Mieszkaniec Nowego Sącz znalazł internetowe ogłoszenie o szybkim zarobku i na nie odpowiedział. Oszuści podszywający się pod analityków giełdowych namówili go na instalację programu do zdalnej obsługi pulpitu. Zaczął zarabiać, ale gdy pojawiły się problemy z wypłatą, zorientował się, że go oszukano. Stracił 100 tys. zł.

📢 Kraków. Nowe drogi wokól szpitala w Prokocimiu gotowe. Zobaczcie zdjęcia z drona Wykonawcy zgłosili zakończenie robót budowlanych przy modernizacji ulic dojazdowych do placówek medycznych w Prokocimiu. Kierowcy mogą już korzystać z nowej infrastruktury jadąc do szpitala. Wygodniejszy jest też dojazd komunikacją autobusową, dzięki powiększeniu pętli u zbiegu ulic Jakubowskiego i Marii Orwid. Efekt prac najlepiej widać z góry, z drona.

📢 Plac Grzegórzecki w Krakowie. Szykuje się wielka rewolucja koło Hali Targowej. Jeden kierunek na Grzegórzeckiej, drzewa na Blich Miejscy urzędnicy chcą budować zielony plac Grzegórzecki w pobliżu Hali Targowej. Pojawią się drzewa, krzewy, a także ławki. Inwestycja całkowicie przeorganizuje ruch samochodowy w tej części Krakowa. Przede wszystkim jednokierunkowa stanie się ulica Grzegórzecka. W części jeden kierunek zostanie wprowadzony również na zamkniętej obecnie ulicy Blich, na której Zarząd Zieleni Miejskiej planuje posadzić także drzewa. 📢 Nowy stadion Hutnika Kraków. Machina ruszyła! Jaka pojemność? Gdzie ma powstać? Nowy stadion Hutnika Kraków - konkretny krok w kierunku tej inwestycji został wykonany. - Powstała pierwsza, wstępna koncepcja stadionu, która już jest w posiadaniu klubu - ujawnił Artur Trębacz, prezes Hutnika (Sp z o.o.) w klubowej telewizji. - Przedstawiciele klubu byli na spotkaniu, podczas którego koncepcja została omówiona. W tym momencie piłeczka jest po naszej stronie. Będziemy wprowadzali do tej koncepcji uwagi. Mamy ich sporo, więc chwilę to potrwa. Zależy nam na tym, żeby ten stadion był maksymalnie funkcjonalny pod każdym względem. Zarówno od strony sportowej, jak i od strony późniejszego jego utrzymania - podkreślił.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów.

📢 Świetny trik na idealną sylwetkę w każdym stroju. Wypróbuj sposób Agaty Kornhauser-Dudy, a będziesz zaskoczona wyglądem swojej figury Agata Kornhasuer-Duda to wysoka i zgrabna dojrzała kobieta. Mogłoby się wydawać, że nie musi ukrywać żadnych mankamentów swojej figury. Okazuje się, że jeden element garderoby, który często zakłada, świetnie ukrywa boczki i wystający brzuch. Zobacz, o czym mowa i zainspiruj się stylizacjami żony Andrzeja Dudy. 📢 Kraków. W piątek otwierają tunel na Opolskiej, chociaż nie w pełni, ale pojedziemy Od piątku 12 maja od godziny 20.00 kierowcy będą mogli już korzystać z jednej z komór tunelu realizowanego wzdłuż ul. Opolskiej. To inwestycja powstała w ramach budowy nowej linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa. W pierwszym etapie podziemną konstrukcją pojedziemy w kierunku Nowej Huty. Druga z komór tunelu, po stronie północnej, uruchomiona będzie prawdopodobnie 22 maja. Wtedy podziemną konstrukcja pojedziemy w kierunku Bronowic. Tunel powstał po to, aby ruch samochodowy wzdłuż Opolskiej nie kolidował z przejazdem tramwajowym, który powstanie na górze.

📢 Groźna bakteria wykryta w jednym z produktów z Biedronki! Sprawdź, co wycofano ze sprzedaży. Sanepid ostrzega. Oto AKTUALNA LISTA 11/05/2023 Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Nie uwierzycie w ich "dzieła". Oto perełki wśród fuszerek [11.05.2023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 TOP 15 najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. Ranking polskich plaż na wakacje 2023 [11.05] Plaże 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [11.05.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Żużel GP Polski 2023. Gdzie oglądać? Kiedy zawody na Narodowym? Transmisja i stream online WYNIKI, TERMINARZ GRAND PRIX W sobotę 13 maja w Warszawie odbędzie się ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland. Będzie to druga z zaplanowanych dziesięciu rund Indywidualnych Mistrzostw Świata w sezonie 2023. Pierwszą, która odbyła się w chorwackim Goricanie, wygrał Bartosz Zmarzlik. O której godzinie odbędzie się turniej na PGE Narodowym? Gdzie można oglądać transmisję na żywo w telewizji i internecie? Sprawdźcie poniżej. Tutaj także zamieszczamy terminarz wszystkich rund Speedway GP 2023 oraz wyniki zawodów. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Rzym 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Rzymie.

📢 Iga Świątek - kiedy mecz? Gdzie oglądać Świątek? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK Rzym online Iga Świątek rozgrywa kolejny świetny sezon. Rok 2023 jest dla Polki równie udany jak poprzednie, dlatego warto bardzo uważnie śledzić terminarz jej startów. Kiedy gra Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? W tym materiale zamieszczamy kalendarz wszystkich występów tenisistki, podajemy dni i godziny jej pojedynków oraz transmisje i wyniki online. Najbliższe spotkanie Iga Świątek rozegra w turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Rzym. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Rzymie.

📢 Kraków otrzymał pozwolenie na budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Mieszkańcy protestują przeciwko wycince drzew Jest zielone światło do rozpoczęcia robót związanych z realizacją linii tramwajowej do Mistrzejowic. Po przekazaniu gruntów przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa wykonawca inwestycji rozpocznie organizowanie placu budowy oraz prace przygotowawcze. Zgodnie z harmonogramem nowa trasa tramwajowa ma być gotowa z końcem 2025 roku. 📢 Odmładzające fryzury dla blondynek. Te uczesania sprawią, że każda kobieta poczuje się pięknie. Zobacz 3 modne propozycje Bob to cięcie idealne dla każdej kobiety, a w kolorze blond sprawi, że będziesz wyglądała na młodszą niż jesteś. Sprawdź 3 najmodniejsze odmładzające fryzury damskie na każdą długość włosów dzięki, którym botoks nie będzie Ci już potrzebny.

📢 Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak włamywacze oznaczają mieszkania Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki!

📢 Kraków. Powstanie buspas na ul. Kamieńskiego, by przyspieszyć komunikację Na odcinku ul. Kamieńskiego, od zjazdu z estakady na aleję Powstańców Śląskich zostanie wyznaczony 400-metrowy buspas – tak aby płynnie dojechać do ronda Matecznego. Głównym celem powstania buspasu jest przede wszystkim zwiększenie płynności i szybkości przejazdu komunikacji autobusowej. Ma to szczególne znacznie w godz. 6.00–10.00 i 14.00–18.00, ze względu na znaczny wzrost natężenia ruchu w tym czasie. Wiadomo jednak, że buspasy często powstają kosztem ogólnodostępnym pasów jezdni co budzi sprzeciw kierowców innych pojazdów niż autobusy. Zobaczymy jak będzie w tym wypadku.

📢 Kraków. Trudny poranek dla kierowców. Taxi staranowała koparkę, zderzenia na A4 i zakopiance Na autostrada A4 w rejonie Krakowa (kierunek Katowice) doszło do kolizji samochodu osobowego z barierkami. Równocześnie na DK7 (kierunek Kraków) doszło do kolizji dwóch samochodów na lewym pasie. Ruch lekko utrudniony. A po godzinie kolejny wypadek na A4 pod Krakowem. 📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 11.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 12 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek Horoskop dzienny na piątek 12 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Kraków. Osiedle Willowe zatopione w zieleni. Tutaj wciąż kultywuje się nowohucką tradycję ZDJĘCIA Osiedle Willowe to jedno z nielicznych miejsc w Krakowie, gdzie do dziś odzież i pościel suszy się na podwórku. Dwa lata temu w ramach rewitalizacji podwórka pojawiły się słupki na pranie. Tradycja suszenie prania na zewnątrz kultywowana jest tam do dzisiaj. Osiedle Willowe to jedno z najbardziej zielonych osiedli nie tylko w Nowej Hucie, ale i w Krakowie. Sami zobaczcie! 📢 Spieszą się z przygotowaniem obiektów sportowych na igrzyska europejskie. Praca wre w całej Małopolsce Do rozpoczęcia III Igrzysk Europejskich pozostało 41 dni. W Krakowie i innych miejscowościach Małopolski trwają intensywne prace, by na czas zdążyć ze wszystkimi inwestycjami. Przebudowywany jest stadion Wisły w Krakowie. Pod Wawelem powstaje też boisko do koszykówki i modernizowany jest tor kajakowy. Roboty związane z przygotowaniem sportowych aren prowadzone są także m.in. w Tarnowie, Krynicy-Zdroju, Zakopanem i Nowym Targu.

📢 Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY] Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się? 📢 Oddział wewnętrzny jak nowy. Efekt zakończonej w szpitalu w Myślenicach modernizacji jest imponujący Zakończył się długo oczekiwany remont oddział wewnętrznego szpitala powiatowego w Myślenicach, a oddział zyskał zupełnie nowe, nowoczesne oblicze. Jako jeden z ostatnich oddziałów w tej placówce przeszedł gruntowną modernizację, dzięki której nie tylko pacjenci, ale i personel zyskali o wiele lepsze warunki. Całość, czyli prace budowlane, wykończeniowe i nowe meble kosztowały ponad 8 mln zł.

📢 Pościg policji ulicami Krakowa za... fiatem uno. Kierowca złapany. Dlaczego uciekał? Wiemy już więcej Kierowca fiata uno nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Fiat uno to jednak nie ferrari. Nie dało rady radiowozom. Uciekinier został ujęty na ulicy Zakopiańskiej w Krakowie, ale cała historia zaczęła się w Myślenicach. Policja podała właśnie pełen przebieg zdarzania. Kierowca sporo nabroił uszkadzając przy tym radiowóz. Ma jednak dużo więcej na swoim koncie... 📢 Wielkanoc. Potrącone dziecko śmigłowiec przetransportował do szpitala W środę około godziny 20.45 w Wielkanocy doszło do potrącenia dziecka. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowaną dziewczynkę do szpitala.

📢 Wielkanoc. Potrącenie dziecka. Na miejsce leci śmigłowiec W środę około godziny 20.45 w Wielkanocy doszło do potrącenia dziecka. Na miejsce zdarzenia udali się druhowie z OSP Gołcza i zastęp PSP z Miechowa. W drodze jest również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z pierwszych informacji wynika, że dziecko jest przytomne.

📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński. 📢 Pogrzeb 11-letniej Liliany zmarłej w tragicznym wypadku w Zalasowej. Poruszające ostatnie pożegnanie dziewczynki na cmentarzu w Kowalowej W środę 10 maja w Kowalowej (gmina Ryglice) odbył się pogrzeb zmarłej kilka dni wcześniej 11-letniej Liliany, na którą spadła piłkarska bramka na boisku w Zalasowej. W ostatniej drodze towarzyszyli jej najbliżsi, przyjaciele, rówieśnicy oraz mieszkańcy wstrząśnięci tragedią. Ceremonia pogrzebowa przebiegała w niezwykle wzruszającej atmosferze.

📢 Uniwersytet Pedagogiczny zmieni nazwę? Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowczo się temu sprzeciwia Plan zmiany nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Uniwersytet Krakowski im. Komisji Edukacji Narodowej spotkał się z wielkim sprzeciwem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Jacek Popiel z wielkim zdumieniem i głębokim zaniepokojeniem przyjął informację o takich zamiarach. - Uchwała przyjęta przez Senat tejże uczelni 24 kwietnia 2023 roku stanowi bowiem w moim przekonaniu nieuprawnioną próbę zawłaszczenia tradycji i wielowiekowego dziedzictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jawi się ona przy tym jako rażąco niezgodna z zasadami etosu akademickiego, podzielanymi przez polskie uczelnie - argumentuje rektor UJ. Rzecznik Uniwersytetu Pedagogicznego Adam Gliksman odpowiada.

📢 Proszowice. Nareszcie koniec utrudnień. W poniedziałek otwarcie ulicy 3 Maja. W najbliższy poniedziałek (15 maja), zostanie otwarte skrzyżowanie ulic 3 Maja i Mikołaja Reja w Proszowicach po przeprowadzonej modernizacji. Informację o tym przekazał dzisiaj (10 maja) burmistrz miasta Grzegorz Cichy, powołując się na plany wykonawcy przebudowy.

📢 Donald Tusk i Rafał Trzaskowski przyjadą spotkać się z mieszkańcami Krakowa. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej odwiedzą Małopolskę W poniedziałek, 15 maja do Krakowa na spotkanie z mieszkańcami przyjedzie Donald Tusk oraz Rafał Trzaskowski. Będzie to jedno ze spotkań w ramach akcji „Tu jest przyszłość!" prowadzonej przez Koalicję Obywatelską. Tego dnia również w różnych miejscowościach w Małopolsce odbędzie się blisko 120 spotkań mieszkańców, grup środowiskowych, samorządowców, rolników, młodych ludzi, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, lekarzy i przedsiębiorców z parlamentarzystami. Akcja Koalicji Obywatelskiej trwa już od kilku tygodni w całej Polsce. 📢 Szykuje się rewolucja na placu Wolnica w Krakowie. Pojawią się tajemnicze niesporczaki, ławka z trawą oraz zielony azyl dla pieszych Plac Wolnica czeka prawdziwa rewolucja. Na razie tymczasowa: pojawią się ławki, przypominające niesporczaki (małe zwierzęta bezkręgowe) oraz donice z zielenią. Wszystko to w ramach instalacji artystycznej, przygotowanej przez krakowskiego artystę-plastyka Olafa Ciruta. - Stworzymy zielony azyl dla pieszych i rowerzystów - podkreślają miejscy urzędnicy. W przyszłości więcej zieleni ma się pojawić na placu na stałe. Jednak wcześniej zgodę na realizację projektu musi wydać wojewódzki konserwator zabytków.

📢 Miechów. Michał Rusinek spotkał się z czytelnikami w bibliotece Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w miechowskiej książnicy spotkał się z czytelnikami Michał Rusinek, wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, znakomity tłumacz i pisarz.

📢 Tak mieszka „Darek Stolarz” z „Totalnych Remontów Szelągowskiej”. Zobacz jego przytulne mieszkanie. Tak się urządził Darek Wardziak Darek Wardziak, znany pod pseudonimem „Darek Stolarz”, już od ponad dwudziestu lat projektuje i tworzy wyjątkowe meble oraz kuchenne zabudowy. Zobacz, jak się urządził Dariusz Wardziak – gwiazda popularnego programu o aranżacji wnętrz. Koniecznie zajrzyj do domu stolarza z „Totalnych Remontów Szelągowskiej”. 📢 Kraków. Malownicze pola wokół zalewu w Zesławicach zamieniają się w drogę ekspresową ZDJĘCIA Na północnej granicy Krakowa - w okolicy zalewu w Zesławicach - trwają prace przy budowie trasy S7 . Jeszcze niedawno rolnicy uprawiali tam zboża i warzywa. Dziś przez pola przebiega nitka budowanej trasy S7. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacja 18,3-kilometrowego odcinka S7 Kraków – Widoma potrwa do 2024 roku.

📢 Proszowice. Kontrowersje wokół skrzyżowania ulicy Racławickiej z obwodnicą miasta Na skrzyżowaniu obwodnicy Proszowic z ulicą Racławicką kilka razy dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Opinie na temat tego, czy winna jest sama konstrukcja skrzyżowania, czy raczej nieuwaga kierowców, są podzielone. 📢 Park Lotników Polskich otoczony blokami. Obudowano również Tauron Arenę Kraków, a przecież hala miała być perełką pośród zieleni Obudowa Parku Lotników Polskich i Tauron Areny Kraków blokami trwa w najlepsze. Kolejna inwestycja powstaje od strony alei Jana Pawła II. Bloki już stoją z kolei w rejonie alei Pokoju, w miejscu, gdzie kiedyś były ogródki działkowe. Zabudowa postępuje w majestacie prawa, zgodnie z przepisami, które przygotowali miejscy urzędnicy, a uchwaliła Rada Miasta Krakowa. Jaki tego efekt? Zamiast większego parku są osiedla.

📢 Wypadek w Niepołomicach. Zderzenie samochodu z motocyklem W środę, 10 maja rano doszło do wypadku w okolicy strefy gospodarczej. Zderzyły się dwa pojazdy samochód osobowy z motocyklem. Na miejsce wezwano służby ratownicze.

📢 Ogródek działkowy ROD w Krakowie wart więcej niż złoto. Kosztuje krocie! Zobacz oferty Wraz z przyjściem wiosny krakowianie zaczęli się rozglądać za ogródkami działkowymi, dzięki którym można spędzać czas na świeżym powietrzu nie opuszczając swojego miasta. Popyt spowodował wzrost cen tego typu przybytków. Za kilkuarową działkę z altaną trzeba dziś zapłacić minimum 50 tys. Najlepiej zagospodarowane skrawki zieleni na rodzinnych ogródkach działkowych kosztują już ponad 100 tys. zł! Boom na ROD-y trwa nieprzerwanie od początku pandemii. 📢 SI ożywiła bohaterów z książek Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego. Tak powinny wyglądać postaci sagi według sztucznej inteligencji Postanowiliśmy wykorzystać obecną ogromną popularność sztucznej inteligencji związanej z tworzeniem obrazów i sprawdziliśmy, jak według SI wyglądaliby bohaterowie z książek o Wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, gdyby istnieli w prawdziwym życiu. Jak prezentują się w kontekście gier i ekranizacji? Sprawdźcie sami, bo efekt jest bardzo ciekawy.

📢 Pierwszy sklep sieci Woolworth w Polsce już otwarty. Inauguracja w Krakowie w galerii Atut Galicyjska. Jakie ceny? Co w ofercie? Woolworth otwarty dla krakowskich klientów. Równo o godz. 9 sklep niemieckiej sieci Woolworth rozpoczął oficjalnie sprzedaż swych produktów w galerii handlowej Atut Galicyjska w Krakowie. Sporo klientów przybyło by załapać się na promocje, niespodzianki i inne chwyty marketingowe, w tym darmowe hot dogi. To pierwszy sklep sieci Woolworth w Polsce dlatego mógł cieszyć się sporym zainteresowaniem. Wielu krakowian może natomiast interesować również, jak zmieni się ta okolica wraz z rozwijającą się galerią handlową, kolejnymi budowanymi osiedlami mieszkaniowymi obok niej i rozbudowywanym układem drogowym, ale nienadążającym za powstającymi budynkami.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 10 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa 10.05.23 Horoskop dzienny na środę 10 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Moje miasto. Koszmar widziany ze stadionu Wisły. Oszpecono Kraków i to tuż przy Błoniach Między Błoniami a stadionem Wisły wyrosło osiedle hoteli i apartamentowców. Zniszczono jeden z najbardziej atrakcyjnych zakątków Krakowa. Z ust urzędników i radnych, którzy na to wydali zgodzę nigdy już nie powinny paść słowa, że dbają o dobro miasta, służą lokalnej społeczności. Dzięki ich decyzjom zrobiono coś zupełnie przeciwnego, wzniesiono symbol betonozy. Jedyne co można jeszcze zrobić, to zadośćuczynienie za wyrządzone na miejskiej tkance krzywdy i budowa sportowych boisk z zielenią w innym miejscu.

📢 Mieszkańcy gminy Skawina wypowiedzą się na jaki ośrodek rekreacyjny czekają We wtorek 9 maja w gminie Skawina rozpoczęły się konsultacje społeczne związane z koncepcją modernizacji Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka”. W środę spotkanie z twórcami projektu.

📢 Niezwykłe odkrycia na Rynku w Słomnikach. Znaleziono grób sprzed 7 tysięcy lat związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej Niezwyczajne odkrycie miało miejsce w Słomnikach podczas prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na Rynku. Znaleziono pochówek szkieletowy, który może pochodzić sprzed 7 tysięcy lat. Zachowało się także wyposażenie grobu - fragmenty bardzo charakterystycznej ceramiki. Są tu i inne znaleziska. 📢 Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Zobacz wnętrza Pałacu Biskupiego w Krakowie Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Duży sukces śpiewającej Marysi z Wieliczki. Nagrodą udział w finale The Voice Kids Uczennica z Wieliczki jest jednym z najlepiej śpiewających dzieci w Polsce! Marysia Pelc śpiewająco wygrała jeden z konkursów wokalnych. Nagrodą był udział w wielkim finale programu „The Voice Kids”. 📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 09.05.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach.

📢 Zakazany owoc odc. 214. Przyjacielska pomoc. Streszczenie odcinka [11.05.23] Halit jest wdzięczny, ponieważ jego przyjaciele zdecydowali się mu pomóc. Z kolei Yildiz nieco zaskakuje Zehrę i Lilę. Jaką propozycję im złoży? Już teraz przeczytaj streszczenie 214. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Protestują przeciwko budowie bloków nad Wilgą w Krakowie. Inwestycja ma decydować o przyszłości klubu Garbarnia i jego stadionie Obok terenów sportowych RKS Garbarnia Kraków wyrosły bloki. Teraz część ich mieszkańców protestuje przeciwko temu, by na części klubowych obiektów deweloper wybudował kolejne budynki. W Garbarni twierdzą, że od inwestycji zależy przyszłość klubu, związana z planowaną budową nowego stadionu. Pozwolenie na apartamentowce wydał Urząd Miasta Krakowa. Wyjaśnia, że decyzja jest zgodna z przepisami. 📢 Gminny Dzień Strażaka w Kościelcu. Medale i odznaczenia dla strażaków ochotników Tegoroczne proszowickie obchody Gminnego Dnia Strażaka odbyły się na placu przed remizą OSP w Kościelcu. Wydarzenie było okazje do wręczenia licznych medali i wyróżnień dla druhów z miejscowych jednostek OSP. 📢 Wybrać pompę ciepła czy kocioł na pelet? Podpowiada ekspert od ekologicznego ogrzewania Pompa ciepła pozwala osiągać niskie rachunki za ogrzewanie, a do tego jest przyjazna środowisku. Ekologicznym rozwiązaniem jest też jednak kocioł na pelet, który kosztuje znacznie mniej. Które z tych urządzeń sprawdzi się lepiej i na co uważać przy wyborze? Czy można liczyć na dofinansowanie? Na te i inne pytania odpowiada ekspert z zakresu OZE.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Majka Gran Fondo: kolarskie święto w Myślenicach. Na starcie m.in. Rafał Majka Po sobotnich biegach, w niedzielę (7 maja) w Myślenicach królowało kolarstwo. O godz. 13 z myślenickiego Zarabia wystartował wyścig Majka Gran Fondo. Na starcie nie zabrakło Rafała Majki, który nie tylko życzył wszystkim uczestnikom dobrej zabawy, ale też przejechał jedną z tras razem z nimi. Dla kolarzy amatorów to okazja, aby móc rywalizować nie tylko z nim, ale w międzynarodowym towarzystwie z innymi amatorami i mastersami. Do wyboru są trzy dystanse: od najdłuższego GranFondo (105 km), przez MedioFondo (72 km) po Adventure (30 km).

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 7.05.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Miechów. Taneczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Powiatowo-miejskie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Miechowie rozpoczęła msza odprawiona w bazylice Grobu Bożego. Po mszy poczty sztandarowe i delegacje przeszły na Rynek, gdzie złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem z Orłem.

📢 Charytatywna Dycha w Miechowie. Początkowy i finałowy przemarsz oraz dekoracja zwycięzców Kilkaset osób wzięło udział w niedzielnej imprezie charytatywnej dla Hospicjum w Miechowie. Przez kilka godzin zbierali pieniądze dla placówki biegając i maszerując.

