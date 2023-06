Przegląd prasy 12.06.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszkają Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Piękna willa kosztowała majątek”?

Prasówka 12.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszkają Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Tak mieszka dziś Seweryn Nowak z programu Rolnik szuka żony. Żonę znalazł poza programem. Zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 12.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Puszcza Niepołomice w ekstraklasie! Awans „Żubrów” na stulecie klubu! To duża niespodzianka, ale piłkarze Puszczy Niepołomice zapracowali sobie ciężko na ten sukces. Po morderczym finale baraży w Niecieczy „Żubry” wygrały po dogrywce 3:2 z Bruk-Betem Termalicą i pierwszy raz w historii awansowały do ekstraklasy. Stało się to akurat na stulecie klubu z Niepołomic. 📢 Zamkną jeden pas ruchu na zakopiance w Gaju. Powodem jest budowa wiaduktu W okolicy skrzyżowania ul. Zadziele z droga krajową nr 7 w Gaju w gminie Mogilany będą duże utrudnienia w ruchu w poniedziałek, 12 czerwca. Przez sześć godzin od 9 do 15 zamknięty zostanie jeden pas ruchu na jezdni w kierunku Krakowa. Kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami. 📢 Zabytki z listy UNESCO. Są bezcenne i piękne. Małopolska ma ich najwięcej w Polsce! Zobacz! Znalezienie się na tej liście wcale nie jest łatwe. Tymczasem pierwszy polski obiekt, który pojawił się na prestiżowej liście UNESCO, był właśnie z Małopolski, a dokładniej - z Krakowa. Sprawdź naszą listę zabytków UNESCO w Małopolsce i przekonaj się, czy znasz je wszystkie!

📢 Spacery nie tylko na weekend. TOP 10 bliskich miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie, sprawdź! Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Długie powroty z długiego weekendu. W Krakowie korkuje się II obwodnica, duży zator również na A4 z Tarnowa Zaczynają się wieczorne powroty z długiego weekendu. Sprawdzamy więc sytuację na krajowych drogach. Najpłynniej ruch odbywa się na Zakopiance. Zator stworzył się na A4 na wysokości Balic i na DK94 na wysokości Wieliczki. Na spore utrudnienia muszą się przygotować wracający A4 z Tarnowa. 📢 Tak wyglądają najdroższe apartamenty w Polsce. Robią wrażenie! Zobacz TOP 10 ofert z czerwca 2023 Najdroższe apartamenty na sprzedaż w Polsce! Przedstawiamy najpiękniejsze apartamenty i penthouse, za które trzeba zapłacić krocie. Ten luksus robi piorunujące wrażenie. Znajdziemy tam prywatne baseny, sauny, nowoczesne wnętrza, tarasy na dachu i piękne widoki z okna. Oto aktualne oferty drogich apartamentów na sprzedaż z czerwca 2023 roku. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia przepięknych mieszkań oraz ceny, które trzeba za nie zapłacić.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Rozbudowali szkołę w Filipowicach. Powstały nowe oddziały dla najmłodszych uczniów oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach w gminie Krzeszowice zmieniła się, powiększyła, wypiękniała. Placówka była rozbudowywana od listopada 2021 r. Powstały oddziały dla najmłodszych dzieci. Prace objęły także zagospodarowanie terenu z wykonaniem wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Inwestycja kosztowała 3 mln 547 tys. zł. 📢 Cracovia zaprosiła kolekcjonerów i kibiców na zlot. Było co oglądać. Zdjęcia, wideo Cracovia zaprosiła fanów na I Zlot Kolekcjonerów Pamiątek Sportowych. Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Na przygotowanych stoiskach można było zobaczyć ć setki odznak, proporczyków, zdjęć, dokumentów, pucharów, medali i innych przedmiotów związanych z historią Cracovii. Zdjęcia prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Gwiazdy w Opolu. Zobacz jak zaprezentowali się artyści pierwszego dnia festiwalu - ZDJĘCIA Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczął się w piątek. Już niemal tradycyjnie, artystów i publiczność przywitał deszcz. Pogoda jednak i tym razem nie przeszkodziła wydarzeniu. Amfiteatr był wypełniony po brzegi, a artyści na opolskiej scenie dali z siebie wszystko. Zobacz jak zaprezentowały się gwiazdy pierwszego dnia festiwalu. 📢 Nie udzielili pomocy tonącemu koledze i ukradli mu telefon. Meżczyznom grozi od 3 do 5 lat pozbawienia wolności Pod koniec maja, w rejonie mostu Powstańców Śląskich 41-latek wskoczył do Wisły i zaczął tonąć. Dwóch jego kompanów, którzy byli na miejscu, uciekło, nie udzielając mu pomocy. Jeden z nich ukradł również telefon tonącego. Niestety, życia 41-latka nie udało się uratować. Meżczyźni przebywają w dozorze policyjnym. Za popełnione czyny grozi im od 3 do 5 lat więzienia.

📢 Miechów. Maciej Miechowita patronem pociągu z Krakowa do Piły Pasażerowie polskich kolei powinni być cierpliwi i nigdy nie tracić nadziei. Maciej Miechowita czekał na swój pociąg pół tysiąca lat, ale się doczekał. W niedzielę o godzinie 10.49 na stację w Miechowie wjechał pociąg PKP Intercity Kraków Główny – Piła Główna, który od tego momentu nazywa się „Miechowita”. 📢 Iga Świątek pod Wieżą Eiffla świętuje zwycięstwo w Roland Garros. Specjalna sesja zdjęciowa Niedzielna sesja zdjęciowa Igi Świątek odbyła się na tym samym co rok temu paryskim moście Bir-Hakeim. Polka z trofeum za zwycięstwo we French Open znów pozowała na tle Wieży Eiffla i pochmurnego nieba, ale w czarnej sukience, a nie białej marynarce i spodniach. 📢 Nawet blisko 100 tys. złotych w ciągu roku. Olbrzymi skok zarobków wiceprezydentów miasta Krakowa Poznaliśmy nowe oświadczenia majątkowe wiceprezydentów miasta Krakowa. Wynika z nich, że wszyscy zarobili w 2022 roku zdecydowanie więcej niż rok wcześniej. Rekordzistą jest wiceprezydent Bogusław Kośmider, którego wynagrodzenie wzrosło o 97,5 tys. złotych.

📢 Od 15 czerwca zmiana organizacji ruchu na rozbudowywanej al. 29 listopada. Utrudnienia potrwają nawet do września W związku z postępem prac przy rozbudowie al. 29 listopada,Zarząd inwestycji Miejskich poinformował o tymczasowych zmianach w organizacji ruchu. Obejmie ona zarówno skrzyżowanie al. 29 listopada z ul. Powstańców, jak i wiadukty kolejowe. Zmiany wejdą w życie od 15 czerwca i będą obowiązywały nawet do 31 sierpnia. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 11.06.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 "Tobruk 1941" na Pustyni Błędowskiej. Rekonstruktorzy z całej Polski przedstawiają legendarną bitwę z II wojny światowej. Zdjęcia z soboty Na Pustyni Błędowskiej rekonstruktorzy z całej Polski przedstawiają wydarzenia związane z bitwą z czasów II wojny światowej, pod Tobrukiem. "Polska Sahara" idealnie oddaje tamte realia. W rekonstrukcji udział bierze 160 aktorów. W sobotę było bardzo dużo osób, które obserwowały zmagania.

📢 PAZNOKCIE na lato 2023. Najmodniejsze wzory paznokci hybrydowych: pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz inspiracje PINTEREST 11.06.23 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 11.06.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 11.06 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 109. Casilda ma kochanka. Streszczenie odcinka [12.06.2023] Leonor bacznie przygląda się Casildzie. Jest zdania, że kobieta ma romans. Kto miałby być jej wybrankiem? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 109. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 11.06.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Najpiękniejsze paznokcie na imprezę: brokat i błysk. Zobacz INSPIRACJE na paznokcie hybrydowe 11.06.2023 Szukasz inspiracji na paznokcie na karnawał? Zastanawiasz się jaki kolor paznokci hybrydowych będzie najlepszy na studniówkę? Jeśli przed tobą wielka impreza, koniecznie sprawdź jakie stylizacje paznokci są teraz hitem. Postaw na stylowy manicure i zachwyć wszystkich! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta.

📢 Restauracje i kawiarnie widokowe w Krakowie. Oto TOP 10 miejsc, w których przy kawie lub posiłku można podziwiać piękną panoramę miasta Restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie!

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na weekendową wycieczkę za miasto. Jak do nich dotrzeć? Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej.

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 11.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 11.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium.

📢 Jubileusz Respektu Myślenice! Kobiecy futbol nad Rabą ma się świetnie W tym roku mija 10 lat od powołania do życia LKS Respekt Myślenice, klubu który rozpropagował kobiecą piłkę nożną w Myślenicach i nie tylko oraz odniósł przez tę dekadę sukcesy, o których nikt z założycieli nie śmiał 10 lat temu nawet marzyć. Jednym z nich jest to, że dziś gra w nim około setki dziewcząt, z których najmłodsze mają po osiem lat. Wszyscy oni świętowali jubileusz w sobotę (10 czerwca) na rynku w Myślenicach razem kibicami, mieszkańcami Myślenic i gośćmi z całej Małopolski.

📢 Poszukiwania agatów w Rudnie. Rozegrano mistrzostwa wśród 200 zawodników. Najpiękniejszy okaz znaleźli dziadek z wnukiem z Krakowa Na agatowe pola wyruszyło ponad 200 poszukiwaczy pięknych kamieni w samo południe w sobotę, 10 czerwca. To były II Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów w Rudnie organizowane przez tutejsze Muzeum Agatów. Tłum ludzi: starszych, młodszych, dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów - każdy z szedł na swoje, wylosowane poletko z młotkami lub kilofami, motykami, sztychówkami i wiadrami lub miskami na wodę, żeby myć znalezione kamienie. Przekopywali ziemię, szukając agatowych jaj, które kryją niezwykłe kompozycje i kolory.

📢 Klasa okręgowa Kraków I. KS PKM Olkusz wygrał ligę w sezonie 2022-2023 i wywalczył awans. Tak cieszyli się piłkarze po ostatnim meczu Dopiero w ostatniej, 24. kolejce rozgrywek sezonu 2022-2023 w grupie I klasy okręgowej Kraków poznaliśmy mistrza ligi. Pierwsze miejsce w tabeli i awans do grupy zachodniej małopolskiej V ligi wywalczył KS PKM Olkusz. 📢 Wisła Kraków. Czas na kluczową decyzję dla przyszłości „Białej Gwiazdy” Przed Wisłą Kraków kluczowe dni, jeśli chodzi o jej przyszłość. Najpóźniej do 15 czerwca powinna zapaść ostateczna decyzja, czy „Biała Gwiazda” będzie miała nowego właściciela większościowego i czy na jej czele dalej będzie stał Jarosław Królewski w roli prezesa. 📢 Proszowianka kończy sezon na 3. miejscu. Świt Krzeszowice pokonany Na zakończenie sezonu w I grupie krakowskiej okręgówki Proszowianka pokonała na własnym boisku Świt Krzeszowice 3:2. Gospodarze prowadzili już 3:0 po bramkach Macieja Przeniosło, Arkadiusza Krawca i Adama Rokity. W końcówce dwa gole dla gości zdobył Antoni Bodzęta. Dzięki wygranej Proszowianka zakończyła sezon na trzecim miejscu.

📢 Wypadek w gminie Skawina. Ciągnik zderzył się z samochodem osobowym W sobotę, 10 czerwca w Woli Radziszowskiej w gminie Skawina doszło do wypadku. Wczesnym popołudniem ciągnik rolniczy zderzył się z samochodem osobowym na drodze lokalnej. W wyniku zderzenia pojazdów jedna osoba została poszkodowana. Zajął się nią przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. 📢 Kościółek św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty. Sobotnie odkrywanie tajemnic najmniejszego krakowskiego kościoła Trwa już sezon na odwiedzanie i poznawanie najmniejszego kościółka w Krakowie, na co dzień niedostępnego. Od czerwca do września w każdą sobotę w godzinach od 10 do 13 można zwiedzać kościółek św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty w Podgórzu. W tę sobotę odwiedziła to wyjątkowe miejsce nasza fotoreporterka - prezentujemy jej zdjęcia. 📢 Żużel: Grand Prix 2023. Wyniki, terminarz, klasyfikacja indywidualnych mistrzostw świata. Polacy walczą o medale Grand Prix 2023 na żużlu ruszyła 29 kwietnia, sprawdź wyniki, oto klasyfikacja generalna i terminarz IMŚ. W programie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata w tym roku jest zaplanowanych 10 eliminacji. Medalistów poznamy najpóźniej 30 września. Pierwszy turniej przyniósł wygraną Bartosza Zmarzlika.

📢 Święto Małopolski w Muzeum Lotnictwa z nawiązaniem do Igrzysk Europejskich Święto Małopolski 2023 trwa w sobotę (10 czerwca) na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zapraszani są na nie wszyscy Małopolanie. Impreza rozpoczęła się w południe, a jej bogaty w atrakcje program zamknie koncert Sylwii Grzeszczak, zaplanowany od godz. 20 do 21. Zarówno wstęp na imprezę plenerową, jak i zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego są tego dnia bezpłatne. 📢 To z nią Piotr Fronczewski zdradził żonę. Płomienny romans z aktorką Joanną Pacułą wyszedł na jaw po latach Piotr Fronczewski to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów. To on wcielił się m.in. w rolę Pana Kleksa czy Jacka Kwiatkowskiego w „Rodzinie zastępczej”. Od blisko pół wieku jego żoną jest Ewa Fronczewska. Jak się okazuje, ich małżeństwo nie zawsze było sielanką. W 2015 roku aktor przyznał, że przed laty zdradził żonę. Jego kochanką była koleżanka po fachu.

📢 Falniów. Zawalił się strop budynku. Nie żyje mężczyzna W Falniowie koło Miechowa doszło do tragedii. W wyniku zawalenia się stropu budynku gospodarczego zginął 65-letni mężczyzna. Padło też kilka sztuk bydła. 📢 Sztuka na skórze. W Krakowie w ten weekend trwa międzynarodowy festiwal tatuażu Ponad 400 tatuatorów z całego świata - w tym mistrzowie z Hong Kongu, Taiwanu czy Korei, artyści ze Stanów Zjednoczonych i Europy - czekają na odwiedzających 16. TATTOOFEST w Krakowie. To jeden z największych festiwali tatuażu i najstarsza, cykliczna impreza tego typu w kraju. Jak zapowiadają organizatorzy, w ten weekend w Krakowie pojawi się m.in. mocna reprezentacja tatuażu etnicznego. Impreza odbywa się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. 📢 Nastolatek napadał z siekierą na sklep Żabka. Nieoficjalnie: jest synem znanej sędzi Policjanci przyłapali na gorącym uczynku i zatrzymali 17-latka, który terroryzował pracowników sklepu Żabka w Wieliczce. W ciągu kilku tygodni trzy razy napadł na sklep, grożąc przy tym siekierą. "Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, sprawcą zuchwałych napadów jest 17-latek, syn sędzi Sądu Najwyższego" - podał "Super Express", który pierwszy poinformował o tych atakach na sklep.

📢 Piesi i rowerzyści już korzystają z nowej kładki łączącej Grzegórzki z Zabłociem ZDJĘCIA Od soboty, 10 czerwca, piesi i rowerzyści mogą korzystać z przeprawy przez Wisłę na wysokości dzielnic Zabłocie oraz Grzegórzki i Kazimierz. Nowa kładka powstała w ramach inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe mającej na celu modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice. 📢 Dodatkowe połączenia, szybsze pociągi i nowe trasy. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP Intercity Już od niedzieli 11 czerwca na kolei zacznie obowiązywać letnia korekta rozkładu jazdy. Państwowy przewoźnik dalekobieżny wzmocni najpopularniejsze trasy wakacyjne - nad morze i w góry.

📢 Bieg z Gwizdkiem w Jerzmanowicach. Rodzinna zabawa sportowa promująca ekologię Ponad 120 biegaczy wzięło udział w 3. Biegu z Gwizdkiem po Zdrowie. Impreza nie tylko ma promować bieganie, ale także działania związane z ochroną przyrody, dóbr naturalnych, ochroną ziemi. - Biegniemy w EKO stronę - tak bieg promowali urzędnicy z gminy Jerzmanowice-Przeginia.

📢 Góra Żar pełna atrakcji o każdej porze roku i to niecałą godzinę jazdy od domu. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zobaczcie zdjęcia Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim leżąca z Beskidzie Małym na pograniczu Śląska i Małopolski zawsze przyciągała turystów z obu regionów. Jest tutaj wiele atrakcji o każdej porze roku. Na pewno wiosną i latem znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, rowerów, podniebnych lotów, pięknych widoków i zwykli spacerowicze. Przejdźcie do galerii i zobaczcie jak można spędzić czas na Żarze. 📢 Festiwal Opole 2023. Spektakularny występ Dody i oszałamiające stylizacje. Ten występ przejdzie do historii! Publiczność była zachwycona Jedną z najbardziej wyczekiwanych gwiazd podczas 60. KFPP w Opolu była Doda, która nie tylko zaprezentowała publiczności swoje nowe utwory z albumu "Aquaria", ale również wywołała poruszenie swoją niezwykłą stylizacją.

📢 Spektakularne otwarcie największej inwestycji kolejowej w Krakowie za ponad 1,2 mld zł To była jedna z największych w historii inwestycji kolejowych w Krakowie. W piątek, 9 czerwca, po sześciu latach budowy oddano do użytku drugą parę torów przecinających centrum Krakowa. Wraz z nimi powstały estakady i mosty kolejowe nad Wisłą. Przy jednej z tych przepraw wybudowano także kładkę pieszo-rowerową łączącą Grzegórzki i Kazimierz z Zabłociem. Do września ma natomiast zakończyć się budowa nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki.

📢 Tak mieszka Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. Zobacz oryginalny dom polskich milionerów. Tutaj uwili gniazdko z czwórką dzieci Tak mieszka Anna Czartoryska-Niemczycka z Michałem Niemczycki. Milionerzy żyją na co dzień w przestronny domu za miastem. Nieruchomość arystokratów nie przypomina jednak luksusowego pałacu, co wiele osób może zdziwić. Zobacz, gdzie mieszkają jedni z najbogatszych Polaków. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu piosenkarki. Przekonaj się, jak żyją na co dzień polscy milionerzy.

📢 Ulewa w powiecie miechowskim. Czaple Małe zalane W piątek po południu przez powiat miechowski przeszły silne ulewy. Doszło do lokalnych podtopień i zalań posesji. Najgorsza sytuacja jest w Czaplach Małych w gminie Gołcza. 📢 Potężna ulewa przeszła nad powiatem proszowickim i miechowskim. Zalane drogi i posesje W piątkowe popołudnie nad powiatem proszowickim przechodzą burze połączone z silnymi opadami deszczu i miejscami drobnego gradu. Z napływających informacji wynika, że najbardziej ucierpiała gmina Radziemice. Ulewy przeszły też przez powiat miechowski Doszło do lokalnych podtopień i zalań posesji. Najgorsza sytuacja jest w Czaplach Małych w gminie Gołcza. 📢 Tak wyglądają nowi Pawlak i Kargul w prequelu kultowego filmu "Sami swoi. Początek". Oto zdjęcia z planu Kultowy polski film w nowej odsłonie budzi wiele emocji. "Sami swoi. Początek" to prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów. W postaci Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula wcielą się Adam Bobik i Karol Dziuba, film reżyseruje Artur Żmijewski. Mamy pierwsze fotosy z filmu!

📢 Łyszkowice. Kolejna część Domu Pomocy Społecznej po przebudowie Dwa ważne wydarzenia miały miejsce w tym tygodniu w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach. 21. edycja imprezy integracyjnej „Dzień spełnionych marzeń” zbiegła się z zakończeniem przebudowy głównego budynku żeńskiego. Inwestycja trwała od ubiegłego roku i pochłonęła niemal 2,3 miliona złotych.

📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? Trwa 468. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Proukraiński Rosyjski Korpus Ochotniczy rozpoczął ataki w okolicach granicy, a Rosjanie dążą do przywrócenia przewagi na osi Swatowe-Kreminna. W Bachmucie natomiast Grupa Wagnera wycofuje się, by ustąpić miejsca innym rosyjskim żołnierzom. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów.

📢 Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Jakie tajemnice kryją dwór i kościół w Modlnicy? Gdzie w Olkuszu odnajdziemy strojeńce? Święto małopolskich zabytków już po raz dwudziesty piąty zaprasza do odkrywania tajemnic, słuchania opowieści i zaglądania tam, gdzie na co dzień zajrzeć nie sposób. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego tym razem odbywają się pod hasłem „Ornament” i przez trzy weekendy czerwca (3-4 - zwiedzanie już za nami, 10-11 i 17-18 czerwca) w ośmiu wyjątkowych miejscach, wraz z przewodnikami, artystami, animatorami i pasjonatami lokalnej historii możemy zachwycać się pięknem ornamentu, symfonią natury i artystyczną pasją. 📢 Tanie loty z Krakowa na wakacje 2023. To jeszcze możliwe? Sprawdzamy połączenia z Balic i ceny biletów do popularnych miejsc Lato zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim długo wyczekiwane wakacje i urlopy. Wielu Polaków marzy o wyjeździe zagranicznym, wypoczynku na piaszczystych plażach przy dźwiękach morskich fal, z daleka od pracy i trosk życia codziennego. Jednak czy w czasie inflacji będą mogli sobie na to pozwolić? Sprawdziliśmy, jak aktualnie wyglądają ceny lotów tanich linii z krakowskiego lotniska na drugą połowę lipca do popularnych wakacyjnych destynacji.

📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty w Sierczy w powiecie wielickim. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia lotniczego Dramatyczny wypadek miał miejsce w czwartek, 8 czerwca w godzinach popołudniowych w powiecie wielickim. Motocyklista na łuku drogi wypadł z jezdni. Znalazł się na prywatnej posesji. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza. Ratownicy medyczni i strażacy prowadzili reanimację poszkodowanego, jednak bezskutecznie. 39-letni motocyklista zmarł. 📢 Wypadek na torach kolejowych pod Krakowem. Pociąg zderzył się z samochodem osobowym, którym podróżowała kobieta z dwójką dzieci Pociąg Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej zderzył się z samochodem osobowym. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Wielkich Drogach w gminie Skawina w czwartek, 8 czerwca. Było około godziny 17.15, gdy pojazd z trzema osobami - kierującą kobietą i dwójką jej dzieci - wjechał pod przejeżdżający tamtędy pociąg relacji Kraków Główny - Przeciszów.

📢 Przesławice. Pożar domu. Poszkodowaną osobę do szpitala transportował śmigłowiec LPR W czwartek około godz. 14.15 wybuchł pożar domu mieszkalnego w Przesławicach (gmina Koniusza). Paliło się w piwnicy budynku. W wyniku pożaru poszkodowana została jedna osoba, którą do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W czasie działań zablokowana była droga wojewódzka nr 775 między Proszowicami a Słomnikami. 📢 Proszowice. Ulicami przeszła procesja Bożego Ciała. Były prawdziwe tłumy W samo południe przez Proszowice przeszli uczestnicy tradycyjnej procesji Bożego Ciała. W wydarzeniu wzięły udział tłumy wiernych, którzy modlili się przy czterech ołtarzach. 📢 Wymień swój stary piec jak najszybciej! Teraz dotacje z programu „Czyste Powietrze” są jeszcze wyższe Koszty ogrzewania niższe o połowę albo i więcej – czy to możliwe? Tak! Teraz każdy, kto zdecyduje się na wymianę swojego starego „kopciucha” na nowoczesne ogrzewanie i przystąpi do programu „Czyste Powietrze”, może liczyć na naprawdę wysokie dotacje, nawet dwukrotnie wyższe niż wcześniej.

📢 Kraków. Aleja Róż wygląda tak, jakby ktoś rozwinął tu zielony dywan. Podoba Wam się zrewitalizowane serce Nowej Huty? Od kilku dni mieszkańcy Nowej Huty mogą cieszyć swoje oczy widokiem zielonej trawy w centralnej części al. Róż. Rezultat ostatnich prac przy rewitalizacji tego miejsca najlepiej widać z perspektywy lotu ptaka. Zobaczcie, zieloną symetrię serca Nowej Huty! 📢 Straszny dwór przed pałacem w Piekarach. Niezwykłe widowisko w plenerze z aktorami Teatru Albertus Wyjątkowe otoczenie pałacu w Piekarach w gminie Liszki stało się plenerową scenerii, w której odbyło się widowisko "Straszny dwór" w wykonaniu aktorów - amatorów z Teatru Albertus. Przedstawienie opowiadające o czasach zaborów, łączące watki romantyczne i komediowe zgromadziło setki widzów. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 8.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Szansa na tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w czerwcu 2023. Te lokale będą licytowane 8.06.2023 Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Sprawdź licytacje komornicze zaplanowane na czerwiec 2023 r. Cena wywoławcza to najczęściej 3/4 sumy oszacowania, ale może wynieść nawet połowę realnej wartości nieruchomości. Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 15 niesamowitych noclegów nad polskim morzem. Fajne, ciekawe, nietypowe miejsca z klimatem na wakacyjny odpoczynek nad Bałtykiem Noclegi nad morzem nie muszą ograniczać się do hałaśliwych kurortów turystycznych i dusznych nocy w stojących jeden przy drugim domkach letniskowych. Zebraliśmy 15 miejsc z klimatem na polskim wybrzeżu Bałtyku, w których warto spędzić noc, długi weekend lub nawet cały urlop albo wakacje. To nietypowe noclegi na łonie natury, niektóre zachwycające nowoczesnymi udogodnieniami, inne pociągające rustykalnym urokiem i prostotą, jeszcze inne zaskakujące formą i atrakcjami. Chcecie wiedzieć, gdzie nad morzem można się przespać w starym wiatraku, przytulnej jurcie lub luksusowym domku, unoszącym się na falach jeziora? Zapraszamy do galerii.

📢 Festiwal Orkiestr Dętych. Muzycy z całej Małopolski dali popis umiejętności na trąbach, fletach, klarnetach, puzonach To był już 24. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Więcławicach Starych w gminie Michałowice. Amfiteatr na placu przy sanktuarium św. Jakuba Apostoła zajmowało kolejno 30 orkiestr. Ze sceny płynęły marsze, muzyka klasyczna, rozrywkowa, filmowa. Melomani mieli ucztę na cały dzień. 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 31 lat temu otwarty został pierwszy McDonald's w Polsce! Tak to wyglądało. Zobaczcie! 31 lat temu - w czerwcu 1992 roku - w Polsce otwarta została pierwsza restauracja McDonald’s, co było wielkim wydarzeniem jak na tamte czasy w naszym kraju. W ciągu pierwszych godzin lokal w Warszawie (w budynku Sezamu) odwiedzyły dziesiątki tysięcy osób. A wstęgę przecinał sam Jacek Kuroń. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak przebiegało to wydarzenie.

📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości. 📢 Zaginął Krzysztof Dymiński. 16-latek spod Warszawy mógł udać się do każdego miejsca w kraju. Rodzina prosi o pomoc w poszukiwaniach Krzysztof wyszedł z domu w Pogroszewie Kolonii, gmina Ożarów Mazowiecki pod Warszawą w sobotę we wczesnych godzinach porannych, około godz. 4. Dwadzieścia minut później wsiadł do autobusu linii 713 w kierunku Warszawy. O godzinie 5:07 monitoring miejski zarejestrował go na Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Nastolatek mógł wsiąść do pociągu lub autobusu i pojechać w dowolne miejsce w kraju.

📢 Karolina Szostak w stroju kąpielowym! Takie fotografie w wydaniu dziennikarki to ogromna rzadkość ZDJĘCIA 15.05.2023 Ta kobieta ma w sobie coś! Karolina Szostak nie przestaje zaskakiwać. Nową figurą i otwartością. Śliczna dziennikarka sportowa Karolina Szostak przebywała na wakacjach we Francji. 15.05.2023 📢 Zamek w Dobczycach rozpoczął sezon 2023. Oferta na wiosnę i lato. Te atrakcje przyciągają turystów! W środę (3 maja) zainaugurowano nowy sezon turystyczny w Dobczycach a dokładnie w tamtejszym Muzeum Regionalnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Miniony był rekordowy, bo zamek i skansen odwiedziło ponad 30 tysięcy turystów. To aż od jedną trzecią więcej niż w najlepszym z wcześniejszych sezonów. Przyczyniły się do tego m.in. oddane do użytku w 2022 roku nowości: ścieżka widokowa i kładka łącząca wzgórze zamkowe z koroną zapory.

📢 Iga Świątek - tak się bawi i mieszka! Zobaczcie, jak wygląda jej dom w Raszynie ZDJĘCIA 4.04.2023 Iga Świątek pojawia się w swoim domu bardzo rzadko. Niemal cały rok spędza poza granicami Polski, podróżując z turnieju na turniej. Nic dziwnego, że większość zdjęć, jakie zamieszcza w mediach społecznościowych, pochodzi spoza rodzinnego Raszyna. Część z nich to fotki z wakacji, które 21-letnia tenisistka spędza po sezonie. Tak jak jesienią ubiegłego roku, gdy odpoczywała w Kalifornii i francuskim Annecy. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia sportowca numer 1 w Polsce po Gali Mistrzów Sportu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Dni Dobczyc 2023. Kto będzie gwiazdą tegorocznego święta gminy i miasta? Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas tegorocznych XXVI Dni Dobczyc. Trzydniowa impreza odbędzie się w połowie lipca (14-16 lipca). Pierwszego dnia, w piątek na scenie wystąpić ma plejada najbardziej znanych didżejów w Polsce, w sobotę – Varius Manx, natomiast w niedzielę – zespół Piękni i Młodzi. Wiadomość kogo będzie można na scenie przekazali organizatorzy, czyli Katarzyna Matoga, prezeska Izby Gospodarczej Dorzecza Raby oraz Tomasz Suś, burmistrz Dobczyc. 📢 Nie tylko Witkowicki i Wolski. Lasów miejskich w Krakowie jest zaskakująco dużo. Są idealnymi miejscami na weekendowy spacer Urzędnicy z Zarządu Zieleni Miejskiej liczyli, liczyli, liczyli i ostatecznie doliczyli się... ponad 30 lasów w Krakowie! Okazuje się, że obok tych najbardziej rozpoznawalnych, jak Witkowicki czy Wolski, są też lasy: Wiszówka, Krzemieniec, Biedzinka i wiele innych! Dziesięć tych mniej i bardziej znanych przedstawiamy w naszej galerii. Ale lasy to niejedyne zielone miejsca pod Wawelem, które są idealne na weekendowy spacer. Kraków ma też ponad 50 parków i 15 ogrodów społecznych. Ich pełna lista znajduje się w artykule poniżej.

📢 Oto 10 najsłynniejszych krakowskich duchów i zjaw. Czarna Dama, nocne jęki, diabelski taniec. Te historie wywołują ciarki na plecach Nocne jęki i złorzeczenia w kościele Mariackim, królowa Barbara Radziwiłłówna, która przechadza się po wzgórzu wawelskim, oraz czart, odprawiający swój diabelski taniec na Błoniach. Kraków jest pełen opowieści o duchach i zjawach. Historie wywołujące ciarki na plecach opisał w swojej książce "Mistyczny Kraków" nieżyjący już historyk sztuki Michał Rożek. Niektóre z nich przytaczamy w przygotowanej przez nas galerii. 📢 Kto będzie gwiazdą tegorocznych Dni Miechowa? Organizatorzy pytają mieszkańców Agnieszka Chylińska? Patrycja Markowska? A może Łzy? Mieszkańcy sami mogą zasugerować organizatorom Dni Miechowa, kogo chcieliby zobaczyć i usłyszeć w charakterze gwiazdy tegorocznej imprezy. 📢 Diamentowe i złote gody w Wieliczce. Wyróżnienia dla małżeństw z wieloletnim stażem ZDJĘCIA Piętnaście par z gminy Wieliczka, świętujących w tym roku 50-lecie wspólnego życia, otrzymało medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznawane przez Prezydenta RP. Podczas uroczystego spotkania, zorganizowanego w Urzędzie Miasta w Wieliczce uhonorowano w szczególny sposób – dyplomami gratulacyjnymi - także trzy małżeństwa, które obchodzą wyjątkowy jubileusz – diamentowe gody, a więc 60-lecia wspólnego życia.

📢 Iga Świątek w pięknej sesji zdjęciowej po triumfie w Nowym Jorku. Puchar US Open wypełniony... tiramisu [GALERIA] Iga Świątek zachwyca nie tylko na korcie. Po triumfie w US Open polska tenisistka wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej, pozując w ciemnej kreacji ze świeżo zdobytym trofeum. W galerii prosto z Nowego Jorku, którą dla Was przygotowaliśmy, są także ujęcia z ceremonii dekoracji 21-latki, w tym z całym jej sztabem oraz z konferencji prasowej, podczas której Polka, podnosząc pokrywkę pucharu, znalazła w środku... jej ulubiony włoski deser tiramisu. To była niespodzianka przygotowana przez organizatorów turnieju. Koniecznie zobaczcie minę Igi! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Gmina Siepraw. Nowe ścieżki pieszo-rowerowe nad Zatoką Zakliczyńską już gotowe i oddane do użytku W gminie Siepraw oddano do użytku nową liczącą prawie 9,5 kilometrów ścieżkę pieszo-rowerową. Malowniczo położona nad Zatoką Zakliczyńską już teraz jest jedną z większych atrakcji dla mieszkańców i turystów. W przyszłości ma stać się częścią dużo dłuższej, bo liczącej 125 km trasy VeloRaba z Chabówki do Uścia Solnego.

📢 PolAndRock Festival 2018, czyli nowy WOODSTOCK: Zdjęcia. Oto najpiękniejsze DZIEWCZYNY [GALERIA] PolAndRock Festival 2018. ZDJĘCIA z nowego Woodstocku. W Kostrzynie nad Odrą bawią się tysiące młodych osób. W tłumie jak zawsze nie brakuje uśmiechniętych woodstockowiczek. Oto najpiękniejsze dziewczyny festiwalu! Zobaczcie GALERIĘ publiczności. 📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Miechowie [ZDJĘCIA] W sobotni wieczór uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Miechowie bawili się na studniówkowym balu w zajeździe "Nad stawem" w Rosiejowie. Tegoroczni maturzyści to podopieczni wychowawców Moniki Marzec, Joanny Jakubowskiej, Anny Wójcik, Beaty Żychowicz i Andrzeja Dudka. Dyrektor zespołu Maria Paschek na wstępie podziękowała rodzicom i przypomniała, że to dzięki nim wszyscy mogą się bawić na maturalnym balu.

