Przegląd prasy 12.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zderzenie czterech samochodów na drodze krajowej nr 94 w Przegini. Spore utrudnienia w ruchu”?

Prasówka 12.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zderzenie czterech samochodów na drodze krajowej nr 94 w Przegini. Spore utrudnienia w ruchu Na drodze krajowej nr 94 w Przegini doszło do kolizji i dużych utrudnień. We wtorek, 11 lipca po godzinie 20 zderzyły się cztery samochody dwa osobowe i dwa dostawcze. Na drodze były spore utrudnienia w ruchu. Do pomocy uczestnikom wezwano służby, policje i kilka jednostek straży pożarnych.

📢 Przeszedł wszystkie ulice w Krakowie. Ulica Ostatnia była... ostatnia Kamil Bąbel dokonał niecodziennego wyczynu – przeszedł każdą z prawie 3000 ulic w Krakowie. Zajęło mu to 3 lata, 10 miesięcy i 16 dni. Podczas ostatniego spaceru ulicą Ostatnią towarzyszyli mu znajomi, przyjaciele i mieszkańcy Krakowa. Była prawdziwa feta!

📢 Czarny Marsz w Krakowie w rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu. Uczcili ofiary ludobójstwa sprzed 80 lat Ulicami Krakowa przeszedł wieczorem we wtorek, 11 lipca - w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP - czarny marsz. Zorganizował go i zachęcał do udziału Społeczny Komitet Obchodów 80. Rocznicy Rzezi Wołyńskiej, utworzony w Krakowie. Przypomnijmy, że wcześniej tego samego dnia w oficjalnych uroczystościach na cmentarzu Rakowickim wzięli udział m.in. dyrektor krakowskiego oddziału IPN Filip Musiał, wojewoda małopolski Łukasz Kmita i konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowśkyj.

Prasówka 12.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wisła Kraków. Zmarł Zbigniew Duda, były kierownik wiślackich rezerw i juniorów Smutną wiadomość przekazała Wisła Kraków. W wieku 70 lat zmarł Zbigniew Duda. Przez lata pełnił funkcję kierownika drużyny w rezerwach „Białej Gwiazdy” i drużynie Centralnej Ligi Juniorów.

📢 Kraków. Zderzenie trzech aut w Nowej Hucie. Utrudnienia na wylotówce Kraków, Nowa Huta (Wzgórza Krzesławickie). Na DW- 776 (Kocmyrzowska) doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych, brak informacji o osobach poszkodowanych, służby działają na miejscu zdarzenia, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Masz stare pieniądze z PRL-u? Banknoty i monety mogą być warte majątek! Za tyle są teraz kupowane! Kolekcjonerzy za cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są wręcz warte majątek. Co wpływa na ich wartość? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest niezwykle cenny? Po ile możemy sprzedać niektóre banknoty?

📢 W Proszówkach koło Bochni znaleziono ciało 87-letniego mężczyzny poszukiwanego od niedzieli Tragicznie zakończyły się poszukiwania 87-letniego mieszkańca Stanisławic w powiecie bocheńskim. Mężczyzna wyszedł z domu w niedzielę 9 lipca. We wtorek po południu znaleziono jego zwłoki na terenie Proszówek.

📢 Aleksandra Sosfa w reklamie lodów Koral. Krakowską influencerkę porównywano do amerykańskiej celebrytki Kylie Jenner Wcześniej gwiazdy wielkiego formatu znane z telewizji czy pierwszych stron gazet, aktorzy, piosenkarki. Teraz firma Koral, która stworzyła lodowe imperium stawia na twórców internetowych, których zasięgi pozwalają dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców. Współpraca z Frizem i jego Ekipą, co przyniosło im ogromny sukces. Teraz firma z Sądecczyzny zaprosiła do współpracy znaną krakowską influencerkę Aleksandrę Sosfę, która kilka lat temu została okrzyknięte polską Kylie Jenner. 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [11.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Nie żyje Krzysztof Rottbard. Był uczestnikiem programu "Sanatorium miłości". Miał 67 lat Nie żyje Krzysztof Rottbard. Mężczyzna był uczestnikiem kultowego programu Telewizji Polskiej "Sanatorium miłości". Zmarł w wieku 67 lat. 📢 Nalewka domowa – przepisy. Nalewka z truskawek, z malin, domowa wiśniówka, pigwówka. Jak zrobić nalewkę? Sprawdzone receptury! Domowe nalewki. Jak zrobić domową nalewkę? Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników na nalewki z malin, wiśniówki, nalewki z aronii, pigwówkę i wiele, wiele innych. Zobaczcie sprawdzone receptury na pyszne, domowe nalewki! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Cukinia. 8 nietypowych, pysznych dań. Cukinia w roli głównej [PRZEPISY] Cukinia – przepisy. Sezon na cukinię w pełni. Jakie nietypowe dania można przygotować z tym pysznym warzywem? Kliknijcie w galerię i zobaczcie osiem niebanalnych dań z cukinią: sałatki, spaghetti z cukinii, roladki i placki. 📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Wisła Kraków. Stara trawa na stadionie już zniknęła. Na razie jest piasek Prace na Stadionie im. Henryka Reymana idą pełną parą. Zniknęła już stara murawa, która zresztą została sprzedana przez Wisłę Kraków w 200 paczkach kibicom, którzy byli chętni do jej nabycia. Wszystkie paczki znalazły już nabywców. Nowej trawy jeszcze nie ma, więc miejsce, w którym na co dzień jest boisko, wygląda teraz trochę jak piaszczyste pole.

📢 Tragedia w żłobku w Rzeszowie. Nie żyje 3-letnie dziecko Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 11 lipca w rzeszowskim żłobku przy ul. Podwisłocze na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie. Zmarł 3-letni chłopczyk, który prawdopodobnie zakrztusił się winogronem. Sprawą zajmuje się prokuratura.

📢 Pamięć to zobowiązanie i wierność. Krakowskie uroczystości w 80. rocznicę "krwawej niedzieli" na Wołyniu 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładnie 80 lat temu brutalnie wymordowali oni ponad 130 tys. polskich obywateli zamieszkujących wschodnie ziemie dawnej RP. W rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń, w Krakowie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary. 📢 Znamy pierwsze wyniki rekrutacji 2023 na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niezmiennie oblegana psychologia Wiemy już, jakie są studia marzeń 2023. Najwięcej kandydatów zarejestrowało się na psychologię, prawo, kierunek lekarski i filologię angielską. Jeśli chodzi o studia, na które najtrudniej tym razem będzie się dostać, liderem jest - zresztą tak jak rok temu - psychologia na Wydziale Filozoficznym, gdzie o jedno miejsce walczy 18,37 kandydatów. Zacięta walka trwa też o możliwość studiowania filologii orientalnej - japonistyki: tu przypada prawie 16 osób na jedno miejsce. Takie są wyniki pierwszej tury naboru kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury [11.07.2023] Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne. 📢 Kolejki w Tatrach. Zatory tworzą się na szlakach wysokogórskich. Królują tutaj Rysy i Giewont Uwaga turyści - korkują się nam Tatry. I nie chodzi tu o drogi dojazdowe do popularnych szlaków, ale o kolejki i zatory na samych szlakach. Szczególnie dotyczy to partii szczytowych, dróg, gdzie są łańcuchy asekuracyjne. Prym wiedzie tu słynny Giewont i Rysy.

📢 Budowa S7 w Krakowie - bez ruchu tramwajów na Wzgórza Krzesławickie, zamknięcie ul. Darwina przy skrzyżowaniu z ul. Kocmyrzowską W sobotę budowa odcinka S7 w Krakowie spowodują wyłączenie ruchu tramwajowego od przystanku Elektromontaż do pętli Wzgórza Krzesławickie. Jest to niezbędne, żeby wybudować kolejne podpory pod nowe wiadukty, po których zostaną poprowadzone nowe tory tramwajowe. Dotychczas zbudowaliśmy nasypy od strony ul. Wańkowicza, wiadukty nad torami kolejowymi i nad drogą ekspresową w okolicy Urzędu Pracy. W ostatnich dniach rozpoczęto też montaż słupów trakcyjnych na nowym nasypie. 📢 Zakopianka do przebudowy w Libertowie tuż za Krakowem. Zlikwidują skrzyżowanie, wybudują tunel Przebudowany zostanie układ drogowy na zakopiance w Libertowie, tuż za granicami Krakowa. Powstanie przede wszystkim tunel pod zakopianką i trzy kładki dla pieszych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę tego zadania. To Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IBM-Podbeskidzie złożyło najkorzystniejszą ofertę. Chce zrealizować inwestycję za prawie 150 mln zł.

📢 Kraków. Jest przetarg na nowy park kieszonkowy w Krakowie. To będzie Gołębi Ogród Krakowian Zarząd Zieleni Miejskiej czeka na oferty do przetargu na budowę parku kieszonkowego przy Placu Nowowiejskim w Krakowie w Krowodrzy. Nowa przestrzeń stanie się miejscem rekreacji i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców, klientów targowiska na Placu Nowowiejskim, lokalnych przedsiębiorców. Powstaną ścieżki spacerowe łączące poszczególne strefy ogrodu. 📢 Tak mieszka Łukasz Nowicki, gdy jest w Polsce. Zobacz, jak się urządził z żoną i dzieciakami. Zajrzyj do przytulnych wnętrz domu aktora Łukasz Nowicki ma kilka domów, które są zlokalizowane w kraju i za jego granicami. Gwiazda „Pytania na śniadanie” uwielbia podróże i spędzanie czasu na łonie natury. Dlatego Łukasz Nowicki uwił swoje rodzinne gniazdko na Mazowszu. Zobacz, jak na co dzień mieszka Łukasz Nowicki. Sprawdź, w jak pięknych okolicznościach przyrody uwielbia spędzać wolne chwile prezenter z żoną i dzieciakami.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Wimbledon 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Wimbledonu. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Wimbledon 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Wimbledonu.

📢 Remonty w Krakowie. Co tam na moście Debnickim i nowe utrudnienia Remont mostu Dębnickiego w Krakowie skutecznie utrudnił życie kierowców. Korki na Alejach Trzech Wieszczów i ul. Konopnickiej są potężne. Autobusy komunikacji miejskiej zaliczają nawet 20-minutowe opóźnienia jeśli jadą przez most. Codziennie. Nie widać tego, że mamy wakacje i dużo ludzi wyjechało z miasta. To tak nie działa. W wakacje drogowcy chcą wyremontować sporo ulic, ruszają kolejne fronty prac. Zobaczcie gdzie. A remont mostu Dębnickiego potrwa do 30 listopada, więc wejdzie też w okres kiedy wszyscy wrócą z wakacji, w tym studenci ze swoimi autami.

📢 Korona z iglicy wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej pod czujnym okiem ekspertów. Na swoje miejsce ma wrócić już we wrześniu Prace związane z renowacją zabytkowej złoconej królewskiej korony zdjętej o poranku 6 lipca z wieży hejnałowej kościoła archiprezbiterialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie cały czas postępują. Już na początku bieżącego tygodnia odbyło się spotkanie komisji konserwatorskiej, podczas którego omówiono obecny stan korony i dalsze prace związane z jej konserwacją. Jeżeli po drodze nie pojawią się żadne dodatkowe trudności, korona wróci na swoje miejsce jeszcze we wrześniu br.

📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: ceny i zdjęcia 11.07.2023 Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu. 📢 Wypadek w Jurkowie na DK75, zderzenie trzech samochodów, kobieta z trzymiesięcznym dzieckiem trafiła do szpitala. Zobacz zdjęcia Na drodze krajowej nr 75 w Jurkowie (powiat brzeski) doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych. W jednym z nich podróżowało dwoje dzieci, w tym, trzymiesięczne niemowlę. Wraz z matką zostało ono zabrane do szpitala.

📢 Kraków. Susza na przerobionym placu Wolnica. Zieleń trochę oklapła Od 28 czerwca inaczej jeździmy przez jedno z najważniejszych miejsc Kazimierza – skrzyżowanie u zbiegu ulic Bocheńskiej, Bonifraterskiej, Mostowej i placu Wolnica. Nie można przejeżdżać samochodem z placu prosto w ulicę Mostową. Postawiono ogrodzone zieleńce, ale... po upałach wyglądają mało reprezentacyjnie.

📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia. 📢 Koszmar budowlańca. Zobacz największe wpadki, buble i fuszerki fachowców bez talentu. Zbiór śmiesznych zdjęć polskiego internetu Tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, czyli największe wpadki, buble i fuszerki fachowców polskiego internetu. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne.

📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to obecnie najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa. 📢 Jak planowano Zakrzówek? Mógł wyglądać całkowicie inaczej niż obecnie. Zobaczcie wizualizacje i porównajcie z rzeczywistością Park Zakrzówek mógł wyglądać zupełnie inaczej. Lata temu chciała go budować firma Gerium Polska Development, w której udziały mają Portugalczycy. W ramach potężnej inwestycji poza parkiem mieli realizować również mieszkania, a to nie spodobało się mieszkańcom. Podobnie jak niektóre wizje gminy Kraków, która ostatecznie wykupiła część Zakrzówka z prywatnych rąk i sama wzięła się za jego zagospodarowanie. I choć park różni się nieco od tego, który krakowscy urzędnicy pokazywali na wizualizacjach, to cieszy się popularnością wśród mieszkańców. W weekendy odwiedzają go tysiące osób!

📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach. 📢 Szajka złodziei mieszkała w hotelu w gminie Zielonki. Kradli rowery, laptopy, zegarki, narzędzia elektryczne Złodzieje zrobili sobie "dziuplę" w hotelowych pokojach w gminie Zielonki, tam zwozili łupy po napadach złodziejskich. Przechowywali w pokojach hotelowych rowery, hulajnogi, zegarki, narzędzia elektryczne, Okazało się, czteroosobowa szajka to obywatele Czech i Słowacji . Wpadli w ręce policji po kradzieży dwóch rowerów i spawarki.

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 11.07.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Intymne i pozazmysłowe światy Dobiesława Gały. Furtka do wszechświata myśli i czasu „Metaobszary” kreują przestrzeń tego, co przemija, odchodzi bądź już odeszło, ale również tego, co właśnie powstaje - tak Barbara Woźniak, kurator wystaw Dobiesława Gały, pięknie charakteryzuje jego kolejny cykl niezwykłych wielowymiarowych prac

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Horoskop dzienny na 11 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 11 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 74. Policja chce aresztować Yamana. Streszczenie odcinka [19.07.23] Yaman widzi, że Yusuf bardzo tęskni za Seher. Czy ze względu na uczucia chłopca zostanie w kraju? Tymczasem mają odbyć się zaręczyny Kiraz i Muhittina. Co się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 74. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 72. Ali kocha Kiraz. Streszczenie odcinka [17.07.23] Alemu trudno pogodzić się z myślą, że Kiraz wyjdzie za innego. Nie dopuszcza do siebie, że coś czuje do dziewczyny. A co wydarzy się u Seher, Yamana i Yusufa? Koniecznie przeczytaj streszczenie 72. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Piękna Małopolska. Co zobaczyć na weekend? Nieoczywiste atrakcje turystyczne Wielkimi krokami nadchodzi lato. Wakacje to czas, na który czekamy cały rok. Tymczasem wielu z nas może cieszyć się długim weekendem. To wytchnienie od codziennej rutyny. Małopolska skrywa wiele miejsc do odkrycia, o których mało kto wie, a są nie tylko ciekawe, ale bardzo fotogeniczne. Przekonajcie się sami!

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 11.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 133. Marco podrywa Leonor. Streszczenie odcinka [14.07.2023] Felipe nie wierzy w karteczkę otrzymaną od wieśniaków. Chce pogrążyć Justa w sądzie. Czy rozżalony German mu w tym pomoże? Tymczasem Marco zaczyna podrywać Leonor. Co jej zaproponuje? Już teraz przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 132. Babcia Casildy nie żyje. Streszczenie odcinka [13.07.2023] Na Akacjowej już wszyscy wiedzą o kłamstwach Manueli. Kobieta nie może już więcej liczyć na swoich przyjaciół. Tymczasem Guadalupe ma kolejne kłopoty. Co tym razem się wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 132. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 131. Guadalupe traci dach nad głową. Streszczenie odcinka [12.07.2023] Justo, podobnie jak Felipe, chce zawalczyć o Adrianę. Odnajduje więc wieśniaków, którzy znaleźli dziecko. Z kolei Guadalupe traci dach nad głową. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 131. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 130. Cayetana chce odzyskać męża. Streszczenie odcinka [11.07.2023] Ceyetana widzi szansę na to, aby odzyskać uczucia swojego męża. Z kolei German jest załamany. Z jakiego powodu? Już teraz przeczytaj streszczenie 130. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 257. Kolacja dla współpracowników. Streszczenie odcinka [12.07.23] Ender nie jest zadowolona z poczynań Hasana. Tymczasem Yildiz nie próżnuje i nadal podrywa mężczyzn. Z kim umówi się tym razem? Koniecznie przeczytaj streszczenie 257. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 256. Yildiz chce znaleźć sobie męża. Streszczenie odcinka [11.07.23] Sahika, która niedawno chciała poderwać Merta, spotyka się z nim. Z kolei Yildiz pragnie znaleźć kandydata na męża. Czy jej się to uda? Przeczytaj poniższe streszczenie 256. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 11.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 11.07.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Horoskop miłosny na wakacje 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź [11.07.2023] Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 11.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 11.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Przetwory, których nie może zabraknąć w twojej spiżarni. Smakują jak u babci! [PRZEPISY] Domowe ogórki kiszone, papryka marynowana, przecier pomidorowy. Tych domowych przetworów nie może zabraknąć w żadnej spiżarni. Zobacz, jakie jeszcze przetwory warto przygotować na zimę. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Smakują jak u babci! Smakują latem...

📢 Krakowskie licea sukcesu. To w tych ogólniakach w stolicy Małopolski najlepiej zdano maturę Jeśli się uczyć - to w Małopolsce, a przede wszystkim w Krakowie. Na to wskazują rezultaty i dane dotyczące kolejnych egzaminów, ogłaszane w ostatnich dniach. Z najnowszych z nich - zestawień mówiących o zdawalności oraz średnich wynikach matur 2023 - można się dowiedzieć, że maturzyści z Małopolski wypadli najlepiej spośród zdających ze wszystkich województw. Dane pozwalają też wyłowić te licea w Krakowie, w których młodzi ludzie mają wręcz imponujące wyniki: z poszczególnych obowiązkowych egzaminów wyższe od kilkunastu do nawet ponad 20 procent niż średnia dla Małopolski. Lider? To krakowskie V LO.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 11.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 11.07.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Przeprosiny z powodu publikacji z 2018 roku Przepraszamy. Polska Press Grupa Sp. z o.o. przeprasza Pana Stanisława P. za bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych w postaci wizerunku, czci i dobrego imienia na skutek publikacji artykułów z dnia 1 lutego 2018 r. w Gazecie Krakowskiej i z dnia 23 maja 2018 roku w Dzienniku Polskim oraz w internecie. Wg sygn. akt IC 1130/18. 📢 Kraków. Kolejny protest przeciwko wycince. Pokazali ile zajmie tramwaj a ile reszta Dwa protesty jednego dnia w tej samej sprawie. Rano w poniedziałek kilka osób przykuło się do maszyn, które prowadzą wycinkę drzew pod budowę tramwaju do Mistrzejowic. Wieczorem natomiast przyszły tłumy z transparentami. Protestujący pokazywali też ile tak naprawdę zajmie tramwaj a ile inna infrastruktura drogowa. Sprzeciwiają się takiemu rozmachowi inwestycji. Problem w tym, że są zdeterminowani i chcą nawet wraz z grupą radnych wpłynąć na to, by miasto wycofało się z budowy linii w takim kształcie. Mistrzejowice jednak czekają na szybkie połączenie tramwajowe. I jak to w Krakowie często bywa - mamy konflikt zamiast rozwiązywania problemów mieszkańców.

📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 11 do 14 lipca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 11.07.23 Wyłączenia prądu nastąpią w najbliższych dniach w wybranych rejonach Krakowa, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od wtorku 11 lipca do piątku 14 lipca. 📢 Kraków. Potrącenie pieszego przez tramwaj w Nowej Hucie Kraków, Nowa Huta, Ul. Kocmyrzowska - doszło do potrącenia pieszego przez tramwaj. Ruch tramwajowy wstrzymany, na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Kraków. Zuchwała kradzież roweru. Posypały się iskry. Jest apel o pomoc Drzwi wejściowe potraktowane "z buta", przecięcie zabezpieczeń przy pomocy narzędzi aż iskry poleciały, i złodziej wychodzi spokojnie z kamienicy z łupem. Właścicielka organizuje akcję poszukiwania roweru i przestępcy na Faceboooku. Publikuje nagranie.

📢 To ostatnia doba na decyzje w rekrutacji do liceów. Które najpopularniejsze? Znamy pierwszą dziesiątkę w Krakowie Dla absolwentów podstawówek, którzy mają wybrać, w jakiej szkole chcieliby kontynuować naukę, to już naprawdę ostatni moment na decyzję. Jeszcze tylko do północy w poniedziałek, 10 lipca, kandydaci do liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia mają możliwość dokonania zmiany w swoich podaniach o przyjęcie do szkół. Ponieważ młodzi ludzie przede wszystkim chcieliby się uczyć w liceach, sprawdziliśmy, które krakowskie ogólniaki tuż przed upływem tego terminu są w pierwszej dziesiątce najbardziej obleganych. 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Wypadek w Krzeszowicach. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i jedna osoba poszkodowana W poniedziałek, 10 lipca w Krzeszowicach doszło do wypadku. Było około godz. 15, gdy na ul. Targowej zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. 📢 Zakrzówek dla wytrwałych. Trzy godziny w kolejce na baseny i opalanie pod nadzorem policji. ZZM: "Na problemy reagujemy dynamicznie" Dla wielu to miała być niezapomniana wolna, słoneczna niedziela z kąpielą i opalaniem się na miejskich basenach na Zakrzówku. Skończyło się koszmarem, czekaniem w kolejce przez około trzy godziny w skwarze, w asyście policji. W poniedziałek kąpielisko jest nieczynne z powodu prac konserwacyjnych. Urzędnicy zastanawiają się co zrobić, by w kolejne upalne dni na Zakrzówku znów nie dochodziło do dantejskich scen. 📢 Porodówka w Proszowicach do likwidacji. Nie ma chętnych do prowadzenia oddziału ginekologicznego Nie ma już szans na ratowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu w Proszowicach. Do trzeciego przetargu na prowadzenie tych usług i przyjmowanie porodów - podobnie jak do dwóch poprzednich - nikt się nie zgłosił. Od ponad pół roku działalność tej części szpitala jest zawieszona. Teraz ginekologia zostanie zlikwidowana, jednak szpital będzie musiał uzyskać zgodę wojewody na zmianę przeznaczenia pomieszczeń i zagospodarowania ich dla innego oddziału.

📢 Dwa maltańczyki zaatakowane przez dużo większe psy na Woli Justowskiej. Nie przeżyły. Obecnie sprawę wyjaśnia krakowska policja Dwa maltańczyki zostały zaatakowane i pogryzione przed dużo większe psy w rejonie alei Modrzewiowej (Wola Justowska) w Krakowie. Niestety nie przeżyły. Aktualnie okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. 📢 Kraków. Przyducha możliwą przyczyną śnięcia ryb w Wildze. "W ciągu kilku godzin wyłowiono 40 kg martwych ryb". Widok był przygnębiający Przyducha była możliwą przyczyną śnięcia ryb w rzece Wildze w Krakowie. To znaczne zmniejszenie ilości tlenu w wodzie. Na razie poznaliśmy tylko wyniki wstępnych badań. Sprawę cały czas bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który sprawdza m.in., czy rzeka została czymś zanieczyszczona. Z kolei krakowscy radni zapowiedzieli, że w trybie pilnym zostanie zwołana Komisja Kształtowania Środowiska RMK.

📢 Taką wizję postaci z książek Wiedźmin ma SI. Są podobne do gier CDP i serialu Netflix? Zobaczcie i oceńcie sami Narzędzia graficzne oparte na sztucznej inteligencji można wykorzystać na wile sposobów i postanowiliśmy z tego skorzystać. Sprawdziliśmy więc, jak według SI wyglądają bohaterowie Wiedźmina według opisów z książek autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Czy są podobne do tego, jak przedstawiono je w grach i serialu Netflix? Sprawdźcie sami, bo efekt jest całkiem ciekawy.

📢 Wieczysta Kraków - drużyna na sezon 2023/2024. Bez Peszki, ale już z Pazdanem. Odmłodzona, ale pełna znanych piłkarzy Wieczysta Kraków. Przed sezonem 2023/2024 klub dokonał przebudowy drużyny. Z zespołu odeszło kilkunastu zawodników, odejście Sławomira Peszki (zakończył karierę) oraz Radosława Majewskiego to wręcz zamknięcie pewnego etapu w historii klubu. Latem 2023 Wieczysta zadbała jednak o bombę transferową - jej zawodnikiem został Michał Pazdan. Oprócz niego do drużyny przyszło dziewięciu innych piłkarzy - a to nie koniec wzmocnień. Przedstawiamy obecną kadrę Wieczystej, która ma walczyć o awans do II ligi. 📢 Kraków. Zaginęła Julia Kopeć, 21-latka. Miała spotkać się z koleżanką. Nie wróciła Julia Kopeć 9 lipca 2023 roku, około godziny 12.00 wyszła z miejsca zamieszkania przy ul. Gołaśka. Rodzinie przekazała, że wybiera się z koleżanką do Parku Jordana i na Rynek Główny, a później miały wspólnie spędzać czas u tej samej znajomej w domu. 21-latka do chwili obecnej nie powróciła, nie nawiązała też kontaktu z rodziną.

📢 Zakazany owoc odc. 255. Plany Halita wobec Merta. Streszczenie odcinka [10.07.23] Halit coraz częściej myśli o przejściu na emeryturę. Z kolei Yildiz włamuje się do rezydencji. W jakim celu? Koniecznie przeczytaj streszczenie 255. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn ruszyła 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Zamieszanie wokół Pola Lloncha. Skorzysta na tym Wisła Kraków? W wywiadzie, jakiego nam udzielił prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski oficjalnie potwierdził, że przy ul. Reymonta chętnie widzieliby znów Pola Lloncha. Zamieszanie, jakie ostatnio powstało wokół piłkarza w Willem II Tilburg, może w tym pomóc, choć niczego nie przesądza.

📢 Zabytek do wynajęcia. Miasto szuka dzierżawcy i opiekuna dla fortu Mogiła Miasto szuka gospodarza dla fortu nr 49 1/2a Mogiła. Zarząd Budynków Komunalnych (który sprawuje pieczę nad fortami) ogłosił przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę tego zabytku znajdującego się przy ul. Igołomskiej 7 w Krakowie, jednego z obiektów Twierdzy Kraków. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 sierpnia, a oferty należy składać do 7 sierpnia do godziny 15. 📢 Niezwykłe chaty, domy i kościoły z drewna w Małopolsce, które trzeba zobaczyć. Jedyny taki: szlak architektury drewnianej w Małopolsce Są wyjątkowe i zachwycające, a chodzi o drewniane budowle takie jak chaty, domy i kościoły z Małopolski. Można uznać je za niezwykle cenne, bo na Zachodzie, tak dobrze zachowane drewniane budownictwo to ewenement. Dla miłośników zwiedzania klimatycznych miejsc, mogą okazać się doskonałą propozycją na spędzenie wolnego czasu. Jest ich sporo bo aż 255, a wszystkie tworzą Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Oto kilka z nich!

📢 Dinoworld cieszy się w weekend dużym zainteresowaniem. Park Dinozaurów w Krakowie to nowa atrakcja w mieście Dinoworld otwarto już w piątek przy ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie, niedaleko Centrum Handlowego Bonarka. Tłumów nie było, ale w weekend park dinozaurów cieszył się już większym zainteresowaniem. Znajdziecie tutaj 20 mechanicznych dinozaurów, tyranozaura, stegozaura i inne prehistoryczne wielkie gady. Ruszają się i ryczą. 📢 Pacyfikacja Liszek sprzed 80 laty. Spędzili ludzi na wzgórze Maciejówka. Torturowali, kazali leżeć twarzą do ziemi Mieszkańcy Liszek pod Krakowem kilkanaście godzin leżeli twarzą do ziemi podczas pacyfikacji wsi. Były brutalne przesłuchania i tortury. Na koniec Niemcy - strzałem w tył głowy - zamordowali 30 osób. Dziś tylko z opowiadań pamiętają tamten dramatyczny dzień sprzed 80 laty. W niedzielę, 9 lipca kolejne pokolenie wspominały całą tragedię i zamordowanych, którym postawiono pomnik. Obecnie został odnowiony przez Instytut Pamięci Narodowej, Urząd Wojewódzki i gminę Liszki. Poświęcono go podczas uroczystości rocznicowych.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Czego ludzie nie wymyślą! 9.07.2023 Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Kraków. Kolejka do kąpieliska na Zakrzówku? Tego jeszcze nie było! Nie każdemu uda się skorzystać z kąpieliska Niedawno otwarty krakowski Zakrzówek cieszy się ogromną popularnością. Pomimo, że od niedawana jest dostępny dla mieszkańców, już ma za sobą wiele kontrowersji. Zaśmiecone pomosty, awarie, a teraz gigantyczne kolejki spowodowane wprowadzonymi przez urzędników limitami. Niektórzy są przeciwni wprowadzonym zmianom, ale wielu uważa to za dobre rozwiązanie. Są też tacy, którzy aby wejść na nowe kąpielisko decydują się na stanie w gigantycznej kolejce! Zobaczcie sami, jak Zakrzówek wygląda po nowo wprowadzonych zasadach.

📢 Zaginął 37-letni mężczyzna, ojciec trójki dzieci. Mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Rodzina prosi o pomoc W piątek, 7 lipca w okolicach godziny 14:30 zaginął 37 letni mężczyzna, ojciec trójki dzieci. Mężczyzna wracał z pracy do domu. Od tego czasu rodzinie i przyjaciołom nie udało się z nim skontaktować. Najbliżsi proszą o pomoc ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub życia zaginionego. 📢 Groźny wypadek motocyklisty w powiecie myślenickim. Jedna osoba poszkodowana, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia W sobotę, 8 lipca 2023 r. w Krzyszkowicach na granicy z Sieprawiem w powiecie myślenickim doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Było przed godz. 11, gdy służby zostały powiadomione o tym zdarzeniu drogowym. Kierowca motocykla został poszkodowany. Poleciał po niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Niezwykła willa Lubomirskich w Kochanowie odzyskała blask. Zobacz wyjątkowe miejsce pod Krakowem. Jest tu centrum kultury i sala ślubów Odnowiona willa Lubomirskich w Kochanowie w gminie Zabierzów przyciąga uwagę. Przez kilka lat była odnawiana, konserwowana, zabezpieczana. Teraz jej piękną architekturę, niezwykłe klimatyczne wnętrza można podziwiać na co dzień. Została tu otwarta filia zabierzowskiego centrum kultury. Są warsztaty, zajęcia muzyczne, sala wystawowa, izba regionalne i sala ślubów. Zobacz jaka piękna jest XIX-wieczna willa.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 6.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Gdzie na jagodzianki w Krakowie. Oto propozycje naszych czytelników. Tu kupisz pyszną jagodziankę Sezon na jagodzianki oficjalnie został rozpoczęty. Dlatego, postanowiliśmy zapytać użytkowników Facebooka, gdzie w Krakowie warto zjeść jagodziankę. Propozycji było wiele, jednakże kilka miejsc zdecydowanie wyszło na prowadzenie. Na podstawie prywatnych opinii naszych czytelników, możemy stwierdzić, gdzie w Krakowie serwują jagodzianki obok których nie sposób przejść obojętnie! Sprawdźcie!

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź tysiąclecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Wybudują basen w Krzeszowicach. Za dwa lata będzie można pływać. W planach jest tu kompleks pływalni krytych i otwartych Umowa na projektowanie i budowę basenu w Krzeszowicach jest podpisana. Planowany jest tu kompleks basenów. Pierwsze niecki dla dorosłych i dla dzieci mają być gotowe w drugiej połowie 2025 roku. To pierwsza z czterech części basenowych inwestycji, której koszt wyliczono na prawie 34 mln zł.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII. 📢 Dni Dobczyc 2023. Kto będzie gwiazdą tegorocznego święta gminy i miasta? Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas tegorocznych XXVI Dni Dobczyc. Trzydniowa impreza odbędzie się w połowie lipca (14-16 lipca). Pierwszego dnia, w piątek na scenie wystąpić ma plejada najbardziej znanych didżejów w Polsce, w sobotę – Varius Manx, natomiast w niedzielę – zespół Piękni i Młodzi. Wiadomość kogo będzie można na scenie przekazali organizatorzy, czyli Katarzyna Matoga, prezeska Izby Gospodarczej Dorzecza Raby oraz Tomasz Suś, burmistrz Dobczyc.

📢 Zielonki. Dożynki wojewódzkie. Rolnicy i gospodynie zaprezentowali ponad 40 wieńców ze zbóż, kwiatów, owoców i warzyw W Zielonkach w sobotę (27 sierpnia) odbyły się XXIV Dożynki Województwa Małopolskiego. Od samego południa rolnicy z całej Małopolski, sadownicy, producenci zbóż, nowalijek, owoców, warzyw, kwiatów, ziół obchodzili święto plonów. Mszę dziękczynna za tegoroczne plony odprawił arcybiskup Marek Jędraszewski. Na to święto zjechali przedstawiciel parlamentu, rządu, samorządów przedstawiciele powiatów i ponad 40 gmin. Zaprezentowali najpiękniejsze wieńce, jakie powstały w całym województwie. 📢 Tych owoców nie zbieraj! Poznaj trujące owoce rosnące w lesie i ogrodzie Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Poznaj trujące jagody, na które trzeba uważać.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN