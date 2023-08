Przegląd prasy 12.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 12 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę”?

📢 Tak kibicowano Cracovii w pierwszym meczu w Krakowie w tym sezonie. Zdjęcia Kibice Cracovii stęsknili się za domowymi meczami. Mimo że to czwarta kolejka piłkarskiej ekstraklasy, zobaczyli dopiero pierwszy mecz w tym sezonie u siebie. Cracovia wygrała więc fani byli zadowoleni. Było 8437 kibiców, w tym grupa z Lubina.

📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [wyliczenia - 12.08.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

Prasówka 12.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pierogi na Małym Rynku w wielu kolorach i smakach. Można zjeść nawet kebabowe. Ceny są kosmiczne Na Małym Rynku w Krakowie rozpoczął się Festiwal Pierogów. Najczęściej sprzedawane są w cenie 4 zł za sztukę, ale są też promocje, takie jak 6 sztuk za 25 zł, czy 10 za 30 zł. Pierogi oferowane są w różnych smakach i kolorach. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie pierogi można zjeść i w jakich cenach.

📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz w Tychach Wisła Kraków zagra w sobotę o godz. 17.30 w Tychach z GKS-em. Sytuacja kadrowa w zespole „Białej Gwiazdy” jest dobra. Kontuzjowani są jedynie: Boris Moltenis, Mateusz Młyński i Michał Żyro. Prezentujemy przypuszczalny skład krakowian na sobotnie spotkanie. 📢 Niezwykły widok. Bociany obsiadły całe osiedle domków pod Krakowem. Po sejmiku odpoczęły i odleciały do ciepłych krajów Niecodzienne zjawisko miało miejsc na osiedlu domków jednorodzinnych w Wielkiej Wsi. Niemal wszystkie budynki na osiedlu obsiadły bociany. Kilkadziesiąt ptaków wylądowało na dachach domów. Mieszkańcy i urzędnicy gminni zaczęli spekulować, że trzeba się przygotowywać do znacznie większego przyrostu naturalnego i rozbudowy szkoły. Tymczasem ptaki przygotowały się do jesiennej podróży do Afryki. Odpoczywały w podkrakowskiej wiosce.

📢 Sprawa Joanny z Krakowa. Będą konsekwencje dla policjantów? Rzecznik KGP odpowiada Komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk trzy tygodnie temu zapowiedział raport końcowy wewnętrznego postępowania ws. Joanny z Krakowa. Czy jest już gotowy? 📢 Trzy wypadki pod Krakowem. Zderzenie samochodów osobowych i dostawczego. Zablokowana droga lokalna i utrudnienia na autostradzie Do kilku wypadków doszło w powiecie krakowskim w piątek, 11 sierpnia. Zablokowana została droga lokalna w gminie Zabierzów, a na autostradzie A4 między węzłami Kraków Południe i Kraków Łagiewniki były duże utrudnienia. 📢 Proszowice. Do części pomieszczeń zawieszonej Ginekologii ma zostać przeniesiony Oddział Pulmonologiczny W proszowickim szpitalu zanosi się na dużą przeprowadzkę. W części pomieszczeń zawieszonego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków miałby zostać ulokowany Oddział Pulmonologiczny. Zdaniem ordynatora pulmonologii dr Wojciecha Skuchy, w nowym miejscu pacjenci cierpiący na choroby płuc będą mieli lepsze warunki leczenia, a personel lepsze warunki pracy. Dyrekcja szpitala zastrzega, że to na razie koncepcja, choć bardzo prawdopodobna.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Wypadki na zakopiance w Myślenicach. Zderzenie kilku samochodów i utrudnienia w ruchu W piątek, 11 sierpnia, doszło do trzech wypadków na zakopiance w rejonie Myślenic. W jednym wypadku zderzyły się cztery samochody, w drugim dwa i w trzecim także dwa pojazdy. Ruch na drodze krajowej jest utrudniony.

📢 Upiększona wioska pod Krakowem. Malowano przystanek... śpiewająco! W Masłomiącej w gminie Michałowice, mieszkańcy z władzami sołectwa pomalowali przystanek. W centrum wioski zrobiło się bardzo kolorowo. Namalowali na nim kwiecistą łąkę, niebo i ptaki. Kolorowy element upiększył wioskę. Pomysł został zaczerpnięty od mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którzy od kilku lat malują swoje przystanki, tworząc na nich piękne krajobrazy, rośliny, zwierzęta, owady i kolorowe bajkowe postacie. 📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia.

📢 Kraków. Na Grzegórzkach wyrośnie nowa siedziba Akademii Muzycznej. Ekolog chwali: inwestor planuje przesadzić dwa piękne klony Przy ulicy Skrzatów na Grzegórzkach wyrośnie kompleks budynków Akademii Muzycznej. By uczelnia zyskała nową siedzibę, trzeba wyciąć ponad 180 drzew. Ale nawet ekolodzy przyznają, że Akademia chce realizować inwestycję z poszanowaniem przyrody, chroniąc to co się da przed wycinką. Planowane jest np. przesadzenie dwóch pięknych klonów, które mogą się stać wizytówką kompleksu. Na zlecenie uczelni przygotowana została też obszerna opinia dendrologiczna. - Jak stwierdzili urzędnicy, jeszcze nikt nie przedstawił im tak szczegółowego projektu przesadzeń drzew - skomentował ekolog Mariusz Waszkiewicz. 📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Paznokcie french migdałki i kwadratowe. Dużo wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach 11.08 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

📢 Kraków. Na szczycie wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej pojawiła się potężna konstrukcja. Rusztowanie pomoże w renowacji Kontynuujemy działania przy koronie królewskiej oraz przy elementach złoconych na wieży wyższej kościoła. W związku z tym zamontowane zostały podesty robocze na całej iglicy - informuje bazylika Mariacka w Krakowie. Najpierw, 6 lipca, o poranku w bardzo widowiskowy, alpinistyczny sposób, krok po kroku została zdjęta złocona korona z wieży hejnałowej kościoła Mariackiego, a od kilku dni, trwa montaż potężnej konstrukcji rusztowania na tej wieży. Termin powrotu korony po renowacji i złoceniu jeszcze nie jest znany, ale według wcześniejszych zapowiedzi, możemy się tego spodziewać w najbliższych kilku tygodniach.

📢 Dziedzictwo odc. 91. Czy Ali zabije Erdala? Streszczenie odcinka [18.08.23] Yaman podstępem zostaje wywabiony z kryjówki. W pewnym momencie mężczyzna jest wściekły. W czyim towarzystwie zobaczy Seher? Co dzieje się z Kiraz? Już teraz przeczytaj streszczenie 91. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 88. Stan Kiraz jest naprawdę ciężki. Streszczenie odcinka [14.08.23] Kiraz od razu po postrzeleniu jedzie do szpitala. Jej stan z każdą minutą się pogarsza. Jak na te wiadomości zareaguje Begum? Kto powróci do kraju i wywoła zaniepokojenie Yamana? Już teraz przeczytaj streszczenie 88. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 89. Kiraz jest reanimowana. Streszczenie odcinka [16.08.23] Kiraz jest w tragicznym stanie. Dziewczyna musi być reanimowana, jednak z każdą chwilą nadzieje lekarzy słabną. Tymczasem Yaman w pośpiechu zwozi Seher i Yusufa do mieszkania. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 89. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Długi weekend w Krakowie. Najciekawsze wydarzenia w dniach 12-15 sierpnia: Festiwal Pierogów, Cracovia Sacra, Artyści w hołdzie Niepodległej Wyczekiwany długi weekend zbliża się wielkimi krokami. Wolne dni będą porą odpoczynku dla wielu krakowian, czemu sprzyjać z pewnością będzie słoneczna pogoda. Być może to już ostatni upalny weekend w tym roku, dlatego warto w pełni go wykorzystać. Z tej okazji, prezentujemy zestawienie najatrakcyjniejszych wydarzeń weekendowych w Krakowie. Zobaczcie sami, co będzie się działo. 📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na wakacyjne wycieczki! Jak do nich dotrzeć? [11.08] Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. Kliknijcie w galerię zdjęć!

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! Edycja na lato i wakacje 2023 Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez! 📢 Kraków. Zmiany w komunikacji miejskiej w długi sierpniowy weekend. Uruchomione linie sezonowe Wraz z długim sierpniowym weekendem nadchodzi cała masa zmian w kursowaniu krakowskiej komunikacji miejskiej. Od 12 do 15 sierpnia podróżujący autobusami i tramwajami w Krakowie będą musieli dobrze sprawdzić rozkłady jazdy, bo zmian jest naprawdę wiele. W tych dniach na ulice miasta wyjadą linie sezonowe oraz specjalne linie obsługiwane taborem zabytkowym.

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Zobacz najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy! 11.08.2023 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Propozycje na nadchodzący weekend 12-13 sierpnia w powiecie proszowickim. Nie tylko dożynki! Kolejny weekend sierpnia oznacza moc wydarzeń w powiecie proszowicki. Najważniejszym wydarzeniem nadchodzącego weekendu z kategorii rozrywkowych będą dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Z kolei w sobotę coś dla siebie znajdą miłośnicy muzyki i stęsknieni za futbolem kibice z Nowego Brzeska. To jednak nie wszystko!

📢 Zderzenie pociągu i ciężarówki. Kilkanaście osób zostało rannych W miejscowości Dalanówek niedaleko Płońska (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką. PAP podaje, że ranne zostały 22 osoby. 📢 Codzienne życie Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Tak mieszka słynna para seniorów. Ich ogród zachwyca! Zdjęcia [11.08.2023] Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". 📢 Kondorzyca z krakowskiego zoo dotarła już do Chile. Teraz kwarantanna, potem integracja z nową rodziną Ogród Zoologiczny w Krakowie przekazał dobre wieści o kondorzycy Beti, które otrzymał rano w piątek mailem. Dotychczasowa mieszkanka krakowskiego zoo, która poleciała do Chile z misją ratowania swojego gatunku, szczęśliwie dotarła na miejsce i ma się dobrze. "Beti wygląda na zdrową, a jej upierzenie jest w doskonałej kondycji. Od razu zapoznała się z wolierą i zaczęła po niej latać" - czytamy w komunikacie.

📢 Danuta Martyniuk to muza króla disco polo. Celebrytka ostatnio bardzo się zmieniła. Jak wygląda dzisiaj i z jakich zabiegów korzystała? Danuta Martyniuk wychodzi z cienia swojego męża. Pewności siebie nabrała po tym, jak schudła 30 kg i poddała się zabiegom medycyny estetycznej. Sprawdź, jak wyglądała jej dieta, ćwiczenia i jakim operacjom się poddała. Zobacz zdjęcia żony króla disco-polo w młodości, przed metamorfozą i po. 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 11.08.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 11.08.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 11.08.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 11.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Horoskop finansowy na sierpień 2023. Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? 11.08.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 11.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 11.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". Para jest już po ślubie! Oto ich nowe zdjęcia 11.08.2023 Michał Tyszka to jeden z uczestników 9. edycji „Rolnik szuka żony”. W programie znalazł to, czego szukał, czyli miłość. Związał się z Adrianna Jasiczek pochodzącą z Łodzi. W finałowym odcinku okazało się, że para jest już po zaręczynach. Młodzi zamieszkali razem, a teraz są już po ślubie! Jak wygląda wspólne gniazdko Michała i Adrianny? Mamy zdjęcia z posiadłości w której mieszkają. Zobaczcie w galerii.

📢 Nowy odcinek trasy S7 z Krakowa do Warszawy zostanie otwarty w połowie września. Na to czekali kierowcy W połowie września 2023 roku ma zostać udostępniony do ruchu samochodowego nowy odcinek drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Warszawy. Kierowcy będą mogli korzystać z przejazdu od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Miechów w Bukowskiej Woli. 📢 Tak może wyglądać siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych na Wesołej w Krakowie. "Powstanie kwartał wymiaru sprawiedliwości" W dawnej dzielnicy Wesoła powstanie dodatkowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Ostatnio ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną budynku, który ma zostać wybudowany w rejonie ulicy Śniadeckich, w pobliżu Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego oraz Prokuratury Okręgowej. Jeśli realizacja inwestycji wartej 110 mln złotych dojdzie do skutku, powstanie tam kwartał wymiaru sprawiedliwości. Ale Wesołą czekają także inne zmiany. Ma się tam znaleźć m.in. siedziba Biblioteki Kraków.

📢 Jarosław Kaczyński ogłosił pierwsze pytanie w referendum. Tematem wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w piątek rano, czego będzie dotyczyć jedno z pytań w zaplanowanym na 15 października referendum. Polacy zostaną spytani o to, czy popierają wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw.

📢 Tomex czasy świetności ma za sobą. Reorganizacja pomoże słynnemu targowisku w Krakowie? Wielkie zmiany już się zaczęły, powstanie nowa hala Słynny nowohucki plac targowy przechodzi wielką metamorfozę. Tomex już od 1 sierpnia br. zmienia się nie do poznania. Nim na plac wjechał ciężki sprzęt, wszyscy przedsiębiorcy mieli czas do 31 lipca br. by przenieść się ze swoimi biznesami do lokali od strony ronda. Dzięki temu Tomex jest bardziej zwarty, a nowa przestrzeń ma zostać zagospodarowana przez wybudowanie na niej parkingu i nowej hali. - W nowym obiekcie przewidujemy głównie branże, których obecnie brakuje na naszym terenie, m. in. wszystko dla majsterkowiczów oraz urządzanie domów i ogrodów - mówi nam Piotr Haniewski, przedstawiciel Centrum Handlowego Tomex.

📢 Oto najbardziej trujące grzyby w polskich lasach. Niektóre mogą spowodować zgon. Jakie mogą być objawy i skutki zatrucia? Grzybobranie 2023. Są śmiertelnie groźne, ich spożycie stwarza zagrożenie życia. Jakie są najbardziej trujące grzyby, które można znaleźć w polskich lasach? Z czym można je pomylić? Jakie są objawy zatrucia? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Pałac w Mokrzeszowie, czyli jedna z najbardziej mrocznych historii Dolnego Śląska. To właśnie tu miała być "fabryka aryjskich dzieci" Pałac w Mokrzeszowie na Dolnym Śląsku od dekad budzi olbrzymie zainteresowanie. Opuszczony od lat obiekt zachwyca architekturą i intryguje swoją historią. Nic dziwnego, że budynek przykuł również uwagę twórców popularnego programu History Hiking. 📢 W Krakowie pojawiły się naklejki zapraszające do Grupy Wagnera. Policja prowadzi działania wyjaśniające Pojawiają się kolejne informacje na temat naklejek zamieszczanych w różnych częściach Krakowa, które miałyby nawoływać do dołączenia do Grupy Wagnera, prywatnej armii na usługach rosyjskiego reżimu. O jednej z nich na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował Radny Krakowa, Łukasz Wantuch. Wcześniej media społecznościowe obiegło nagranie, na którym można zobaczyć podobną etykietę w jednej z krakowskich toalet publicznych. Tymczasem krakowska policja prowadzi już działania mające wyjaśnić, z czym mamy do czynienia.

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [11.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Wisła Kraków stara się o znanego piłkarza. Oferta już wysłana! Wisła Kraków szuka wzmocnień do środka pola. Jednym z głównych kandydatów do przyjścia do „Białej Gwiazdy” jest były reprezentant Polski Jacek Góralski, a krakowski klub mocno zabiega o tego zawodnika.

📢 Oto oficjalny skład Cracovii na mecz z Zagłębiem Lubin W meczu 4. kolejki ekstraklasy Cracovia w piątek o godz. 18 podejmuje Zagłębie Lubin. To pierwszy domowy mecz "Pasów" w tym sezonie. Trener Jacek Zieliński nie ma poważniejszych kłopotów przy ustalaniu kadry. Zobaczcie w GALERII, na jaki skład się zdecydował. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Zderzenie dwóch samochodów i dachowanie na zakopiance. Wypadek w powiecie myślenickim W czwartek, 10 sierpnia, w godzinach porannych doszło do wypadku w Stróży w gminie Pcim. Na drodze S7 na pasie w kierunku Zakopanego zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich dachował. Ze wstępnych informacji wynika, że nikt z uczestników nie potrzebował hospitalizacji.

📢 Bójka z użyciem noża na stacji benzynowej w Słomnikach. Zatrzymano trzy osoby, w tym rannego Trzej mężczyźni wszczęli bójkę na stacji benzynowej w Słomnikach pod Krakowem. Jeden z napastników użył noża podczas akcji i ranił zaatakowanego mężczyznę. O tej bójce natychmiast zostali powiadomieni policjanci ze słomnickiego komisariatu. Gdy przybyli na miejsce, to dwóch uczestników "walki" uciekło, został tylko ranny. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, po krótkim czasie namierzyli obu podejrzanych. Zostali zatrzymali.

📢 Zabytkowe tramwaje i autobusy znów wyjadą na ulice Krakowa. W długi weekend po mieście znów będą jeździły prawdziwe perełki Zbliżający się wielkimi krokami weekend i niedziela 13 sierpnia, a następnie 15 sierpnia będą w Krakowie prawdziwą gratką dla fanów zabytkowych tramwajów i autobusów. Na ulice miasta znów wyjadą prawdziwe perełki, a wśród nich zabytkowe wagony T4+B4 #127+527 sprowadzone do Krakowa prosto z Norymbergii, a także trójskład "Sanoków" SN2+PN2+PN2 oraz skład 105N+105N oraz wagon SN1 z przyczepą PN3 – 555. To już kolejne spotkanie z zabytkowymi pojazdami podczas trwającego 21. sezonu Krakowskiej Linii Muzealnej. Gdzie będą kursowały tramwaje i autobusy i jaka jest ich historia? MPK SA w Krakowie wszystko wyjaśnia. 📢 Proszowice. Wykonawca modernizacji Zespołu Szkół dopiero jesienią? To będzie już czwarty przetarg Nie zanosi się na szybkie wyłonienie firmy, która zajmie się modernizacją Zespołu Szkół w Proszowicach. Do zapowiadanych na lipiec negocjacji z potencjalnymi wykonawcami ostatecznie nie doszło. Zarząd powiatu postanowił ogłosić kolejny przetarg.

📢 Zamieszanie w klasie okręgowej Kraków. Po wycofaniu się Słomniczanki są zmiany w grupach, wraca Zielonka Wrząsowice Sezon 2023-2024 w grupie III klasy okręgowej Kraków startuje w najbliższą sobotę (12 sierpnia), a tuż przed inauguracją zmienił się skład rozgrywek. Dołączyła Zielonka Wrząsowice, która zastąpiła Piasta Wołowice, przeniesionego do grupy I, w miejsce wycofanej Słomniczanki.

📢 Wpadki, zwarcia i fuszerki! Elektrycy z piekła rodem znów atakują. Zobacz najśmieszniejsze niepowodzenia fachowców polskiego internetu Wpadki, zwarcia i fuszerki. Elektrycy z piekła rodem po raz kolejny atakują brakiem kompetencji. Przed wami fachowcy bez grama wiedzy i talentu. Zobacz zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu w wykonaniu nieumiejętnych monterów instalacji elektrycznych. Takich fikołków ze strony elektryków jeszcze nie widziałeś. Nasza galeria zdjęć skrywa w sobie absolutne hity. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Kraków. Słynny Tomex zaczyna się zmieniać. Wjechał ciężki sprzęt. To koniec targowiska jakie znamy Koniec Tomexu jaki znamy. Słynne nowohuckie targowisko zaczyna się zmieniać. Na miejscu pojawiły się koparki i zabezpieczenia budowlane. Rozpoczęto też już pierwsze prace, a plac opustoszał. Według planów plac zostanie zabudowany przez halę handlową, gdzie najprawdopodobniej będzie działał market budowlany. Zobaczcie zdjęcia jak aktualnie wygląda to miejsce. 📢 Polder przeciwpowodziowy w Bieżanowie jako teren rekreacyjny, to możliwy do zrealizowania pomysł Duży obszar polderu przeciwpowodziowego w Bieżanowie w rejonie ulic Drożdżowej i Bogucickiej, zdaniem mieszkańców, jest idealnym miejscem, by zagospodarować go pod rekreację - spacery, jazdę na rolkach, czy też nawet małą siłownię. Przedstawiciel Wód Polskich w Krakowie, Bartosz Jastrzębski mówi, że funkcja rekreacyjna tego miejsca potencjalnie jest możliwa, jednak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, czyli zarządca tego terenu, w swojej działalności statutowej nie ma możliwości na zrealizowanie tego zadania. „W związku z tym, taka inicjatywa musiałaby wyjść, np. ze strony Miasta Krakowa" - podkreśla Jastrzębski.

📢 Śmiertelny wypadek w Świniarsku. Osobówka wbiła się samochód ciężarowy. Nie żyje 21-letni mężczyzna Do tragicznego wypadku w Świniarku doszło w czwartek ok. 5.50 przy kościele. Kierującym samochodem marki peugeot z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się w samochodem ciężarowym. Młody mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Drogo przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. 📢 Zakazany owoc odc. 278. Ojciec Mahmuta nie żyje. Streszczenie odcinka [10.08.23] Zehra chce, aby Feride i Yildiz się polubiły. Czy jej się to uda? Tymczasem Ender odkrywa straszną prawdę. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 278. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Grzybobranie 2023. Kosze pełne grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy.

📢 Nowa karetka trafiła do Jerzmanowic. Będzie bezpieczniej. Przedstawiciele władz i ratownicy powitali pojazd W Jerzmanowicach do punktu stacjonowania karetki Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego trafił nowy pojazd. To karetka typu "P", czyli podstawowa z obsadą przynajmniej dwóch ratowników. Nowa karetka jest tutaj dzięki przychylności władz wojewódzkich w Krakowie. Zastąpi ona dotychczasową, służącą mieszkańcom okolicy i osobom przyjezdnym. 📢 Kibice na meczu Pucharu Polski Sandecja Nowy Sącz - Garbarnia Kraków. Znajdźcie się na zdjęciach Mecz rundy wstępnej piłkarskiego Pucharu Polski Sandecja - Garbarnia Kraków odbył się w środę, 9 sierpnia 2023 r. pod Wawelem. Formalnie gospodarzem spotkania byli sądeczanie, ale rozegrane je na stadionie "Brązowych". Krakowianie mogli więc liczyć na gorący doping swoich kibiców, nie zabrakło też fanów z Nowego Sącza. Byliście na tym meczu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Ostatnia prosta przed decyzją środowiskową dla "sądeczanki". Jest pozytywna decyzja Wód Polskich Już tylko konsultacje społeczne pozostały do wydania decyzji środowiskowej dla tzw „Sądeczanki”. Wody Polskie wydały właśnie pozytywną decyzję dla budowy długo wyczekiwanej trasy ekspresowej z Brzeska do Nowego Sącza. Był to już ostatni konieczny dokument, przed oddaniem głosu w sprawie inwestycji mieszkańcom. - RDOŚ w Krakowie ma wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia do wydania decyzji środowiskowej - poinformował poseł Jan Duda. 📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszają 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki.

📢 Pożar domu w Skawinie. Na poddaszu płonącego budynku odkryto zwłoki Ogień w domu i martwa osoba znaleziona na ostatniej kondygnacji budynku jednorodzinnego. W Skawinie na ul. Bukowskiej w środę, 9 sierpnia około godz. 8 rano wybuchł pożar w domu jednorodzinnym. Dymy było widać z daleka. Paliło się na poddaszu budynku. Okazało się, że na drugim piętrze stanowiącym poddasze budynku znaleziono wisielca, osoba była już nieprzytomna. Mimo próby reanimacji nie udało się jej uratować. 📢 Proszowice. Policjanci znaleźli w mieszkaniu narkotyki. Zatrzymali młodą kobietę Proszowiccy policjanci zatrzymali młodą kobietę, która posiadała znaczne ilości środków odurzających. Została objęta dozorem policyjnym. Postępowanie dotyczy również jej o trzy lata starszego partnera. 📢 Dziedzictwo odc. 83. Pragnienie zabicia siostry. Streszczenie odcinka [07.08.23] Okazuje się, że pobyt w areszcie to nie jedyny problem Kiraz. Tymczasem Seher również zostaje zatrzymana. Dlaczego nie udało się jej uwolnić? Przeczytaj streszczenie 83. odcinka "Dziedzictwa" już teraz.

📢 Kraków. Wybrano warianty tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Powstanie nowa linia tramwajowa i tunel pod Wisłą Jest gotowy raport z konsultacji społecznych, dotyczących budowy w Krakowie tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej - od ul. Grota-Roweckiego do ronda Ofiar Katynia. Na podstawie uwag mieszkańców powstały rekomendowane warianty obu dróg, które mają odciążyć Aleje Trzech Wieszczów. 📢 Kadrówka na granicy zaborów pod Krakowem. Apel przy obelisku w Michałowicach, tu strzelcy Piłsudskiego rozpoczęli marsz po wolność 109 lat mija od czasu, gdy I Kompania Kadrowa Legionów Polskich 6 sierpnia 1914 roku obaliła słupy na granicy zaborów. Wydarzenie było nietuzinkowe i na jego pamiątkę uczestnicy dorocznego marszu zatrzymują się przy obelisku w Michałowicach, aby o godz. 9.45 uczcić ten czyn strzelców Józefa Piłsudskiego. Tak było i tym razem, gdy w niedzielę, 6 sierpnia 2023 r. Kadrówka dotarła do Michałowic. Uczestnicy marszu przybywali na miejsce w strugach deszczu, ale w momencie rozpoczęcia uroczystości przestało padać. Wstrzymano ruch na drodze krajowej, bo tu na dawnej granicy zaborów odbył się apel przy obelisku i złożono kwiaty.

📢 Ostrów. To był już ostatni w tym roku lawendowy weekend To już koniec lawendowego sezonu w Ostrowie. Po sześciu tygodniach „Ogród pełen lawendy” został zamknięty dla zwiedzających na blisko rok. W tym czasie odwiedziły go tysiące osób z niemal całej Polski. 📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Warszawa 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Warszawie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Warsaw Open.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Warszawa 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Legii Warszawa. 📢 Koszmar budowlańca. Zobacz największe wpadki, buble i fuszerki fachowców bez talentu. Zbiór śmiesznych zdjęć polskiego internetu Tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, czyli największe wpadki, buble i fuszerki fachowców polskiego internetu. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne.

📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 24.06.2023 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów. 📢 Kupujesz u Niemca, Polaka, Francuza czy Litwina? Czy wiesz, z jakiego kraju pochodzą te sklepy? Można się zdziwić Czy handel w Polsce jest zdominowany przez obcy kapitał? W niektórych sektorach rzeczywiście jest sporo zagranicznych firm, ale w innych można znaleźć wiele silnych polskich marek. Czy wiesz, z jakich krajów pochodzą takie wielkie sieci handlowe jak Biedronka, Netto, Reserved, Stokrotka, Action, Pepco, Dealz czy Obi? Sprawdź!

📢 Rekordowe były dożynki gminy Proszowice w Bobinie [ZDJĘCIA] Aż 27 delegacji dożynkowych zjawiło się na czwartkowych dożynkach gminy Proszowice w Bobinie. 📢 Śmiertelny wypadek pod Szczecinem w okolicy węzła Kijewo na S3. Pożar kilku aut, są ofiary śmiertelne [ZDJĘCIA] Kilka samochodów osobowych i jeden ciężarowy zderzyły się na drodze S3 w okolicach węzła Kijewo. Doszło do zapalenia się pojazdów. 6 osób nie żyje.

📢 Pielgrzymka Olkuska Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę już w Zawierciu ZOBACZCIE ZDJĘCIA Trwa Pielgrzymka Olkuska Diecezji Sosnowieckiej. To już trzeci dzień wędrówki pielgrzymów z Zagłębia oraz powiatu olkuskiego. Na Jasną Górę mają dotrzeć 13 sierpnia. Zobaczcie zdjęcia.

