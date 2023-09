Przegląd prasy (12.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory 2023. Samorządowcy i obecni posłowie. Kto z Małopolski zachodniej walczy o miejsca w Sejmie i Senacie? Wiele znanych twarzy”?

Prasówka 12.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory 2023. Samorządowcy i obecni posłowie. Kto z Małopolski zachodniej walczy o miejsca w Sejmie i Senacie? Wiele znanych twarzy W nadchodzących wyborach parlamentarnych oprócz obecnych posłów i senatorów partie polityczne postawiły na samorządowców. Pośród nich są m.in. burmistrzowie Kęt i Alwerni, wicestarości powiatów oświęcimskiego oraz chrzanowskiego oraz wielu radnych. Startują też wszyscy obecni posłowie z naszego regionu oprócz Ewy Filipiak z Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Okocimski Brzesko świętował 90. urodziny W sobotę 9 września Okocimski KS Brzesko obchodził jubileusz 90-lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się rano mszą w kościele św. Jakuba Apostoła, a kończyły późnym wieczorem, już w części nieformalnej, na stadionie przy grillu. - W całym dniu w obchodach wzięło udział ponad tysiąc osób. Oczywiście nie w jednym momencie, nie była to impreza masowa, ale przez cały dzień tyle osób się przewinęło - mówi Marcin Jurkiewicz, wiceprezes Okocimskiego.

📢 Podwyżki emerytur i rent dla seniorów już wkrótce. Oblicz teraz swoje świadczenia za pomocą kalkulatora emerytur Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

Prasówka 12.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek [zdjęcia] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach - tak mieszkają. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon. 📢 Będzie tańszy prąd! I to jeszcze na rachunkach za ten rok! Sprzedawcy energii elektrycznej mają obniżyć o 12 proc. cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wstecznie od początku 2023 r. - przewiduje opublikowane w poniedziałek rozporządzenie ministra klimatu. 📢 W poniedziałek ostatnie pożegnanie aktora Pawła Sanakiewicza. Teatr wystawił księgę kondolencyjną W poniedziałek o godz. 11.00 rodzina, przyjaciele i miłośnicy talentu Pawła Sanakiewicza pożegnają aktora na cmentarzu Rakowickim, gdzie zostanie pochowany. Teatr Bagatela wystawił w foyer księgę kondolencyjną. Wybitny aktor teatralny i mistrz dubbingu zmarł w piątek, 8 września. Miał 68 lat.

📢 Konfederacja przedstawiła wolnościowych kandydatów w Krakowie. Wśród nich m.in. członek Okręgowej Rady Lekarskiej Na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się konferencja Konfederacji, podczas której ogłoszono wolnościowych kandydatów w najbliższych wyborach parlamentarnych. Wśród nich znaleźli się były wojewódzki inspektor ochrony środowiska Leszek Sebesta, członek Okręgowej Rady Lekarskiej dr Radosław Czosnowski oraz przedsiębiorca Bartosz Bocheńczak. 📢 ME siatkarzy 2023: wyniki dzisiaj, terminarz, tabela Eurovolley. Kiedy i z kim grają Polacy w mistrzostwach Europy? Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn 2023 ruszyły 28 sierpnia, sprawdź wyniki i tabele, program meczów dzisiaj. W ME siatkarzy grają także Polacy, którzy powinni się włączyć od walki o medale. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o Eurovolley 2023: wyniki, terminarz, tabele. 📢 Tak mieszka Ewa Wachowicz. Niezwykły dom Miss Polonia z widokiem na Babią Górę. Niesamowita kuchnia w górach – tutaj Ewa Wachowicz gotuje Ewa Wachowicz mieszka w drewnianym domu z bali u podnóża Babiej Góry. Ta piękna posiadłość stanowi spełnienie jej marzeń z dzieciństwa, bo w podobnym domu żyli kiedyś dziadkowie słynnej Miss Polonia. Zajrzyj do niezwykłego domu Ewy Wachowicz i zobacz, gdzie przygotowuje pyszności gwiazda programu „Ewa gotuje”. Koniecznie zobacz jej piękny ogród z sauną oraz plenerową kuchnią z niesamowitym widokiem na góry.

📢 Kraków. Coraz mniej chętnych do stanu duchownego. "Wybór drogi do kapłaństwa nosi dziś znamiona heroizmu" Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował na swoim profilu facebookowym, że w archidiecezji krakowskiej w wakacje odeszło 4 księży, a do seminarium zgłosił się tylko 1 kandydat. Pretekstem do wpisu był list abp Stanisława Gądeckiego do księży archidiecezji poznańskiej, w którym duchowny pisze o kryzysie kapłaństwa. Ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik krakowskiej kurii przyznaje, że jest coraz mniej kandydatów do stanu kapłańskiego. - Nie jest jednak prawdą, że do seminarium zgłosił się tylko jeden kandydat i że cztery osoby odeszły z seminarium - mówi ks. Michalczewski.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Guadalajara 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Meksyku? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 na kortach w Guadalajarze.

📢 Uroczystości na ul. Senackiej w Krakowie. Oddano cześć działaczom WiN i PSL skazanym w procesie krakowskim W poniedziałek, 11 września w Krakowie na ul. Senackiej odbyła się uroczystość poświęcona działaczom Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, skazanym w tzw. procesie krakowskim 10 września 1947 r., czyli 76 lat temu. 📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [zdjęcia] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 Charsznica. Małopolskie Dni Kapusty. Najcięższa główka wyrosła na… Mazowszu! Tego jeszcze podczas Charsznickich Dni Kapusty nie było. Konkurs na najcięższą kapuścianą głowę wygrał rolnik z Mazowsza! Jego kapusta ważyła prawie 20 kilogramów. Miejscowi zapowiadają, że w przyszłym roku nie dopuszczą do tego, by ktoś ich pokonał w kapuścianej rywalizacji.

📢 Oddział Kliniczny Hematologii został przeniesiony z ul. Kopernika do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego W czwartek, 7 września przeniesiono Oddział Kliniczny Hematologii, Poradnię Hematologiczną oraz Bank Komórek Macierzystych z obszaru szpitalnego przy ul. Kopernika do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego. - Przewieźliśmy 17 pacjentów. Współpracowaliśmy z oddziałem, aby na czas transferu było pacjentów nieco mniej, w związku z czym, nie mieliśmy do czynienia z pełnym obłożeniem, część pacjentów wypisaliśmy do domu i przyjmowaliśmy ich dopiero tutaj na terenie szpitala przy ul. Jakubowskiego, który zaczął w pełni funkcjonować 8 września - mówił Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski.

📢 Pacjent podpięty do kroplówki uciekł z krakowskiego szpitala. I... wsiadł do tramwaju Do nietypowej sytuacji doszło przy ul. Wielickiej w Krakowie. Operator monitoringu zauważył mężczyznę, który o 2 w nocy wysiadł z tramwaju przy ul. Wielickiej, trzymając w ręku podpiętą kroplówkę. Po pojawieniu się patrolu straży miejskiej okazało się, że mężczyzna jest pacjentem jednego z krakowskich szpitali, a dodatkowo jest poszukiwany. 📢 Ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzezinski gościł w redakcji Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej Ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzezinski w poniedziałek, 11 września, odwiedził siedzibę Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej przy ul. Zabłocie. W udzielonym nam wywiadzie mówił jak duży sentyment ma do Krakowa. Podzieli się wspomnieniami sprzed lat, które zachował po pobycie pod Wawelem w jednym z domów studenckich.

📢 Piłkarskie nadzieje z AP Proszowianka drugie w Zakopanem Drużyna Akademii Piłkarskiej Proszowianka, złożona z chłopców urodzonych w roku 2016 i młodszych, zajęła drugie miejsce w silnie obsadzonym turnieju Api Cup w Zakopanem. W finale młodzi proszowianie ulegli Lokomotiwowi Kijów 1:2.

📢 Tak mieszka Ewa Wachowicz. Drewniany dom z widokiem na Babią Górę. Tutaj powstają zdjęcia do programu „Ewa gotuje” Ewa Wachowicz to uwielbiana przez widzów gospodyni programu kulinarnego „Ewa gotuje”, w którym prezentuje swoje autorskie pomysły na słodkie i wytrawne pyszności. Widzowie kochają ją za pozytywną energię i uśmiech, który jest nieodłącznym atrybutem prezenterki. Prywatnie Ewa Wachowicz jest świeżo poślubioną żoną Sławomira Kowalewskiego, prezentera radiowego i telewizyjnego. Zobacz, jak prezentuje się dom prezenterki, położony u stóp Babiej Góry. 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Odważna metamorfoza Joanny Racewicz. Dziennikarka wygląda teraz znacznie młodziej i atrakcyjniej. Sprawdź, na jakie zmiany się zdecydowała Joanna Racewicz to dziennikarka znana i lubiana. Jest również inspiracją dla wielu współczesnych kobiet. Gwiazda w swoim życiu przeszła wiele, a jej sposobem na pozostawienie problemów za sobą były zmiany wizerunkowe. Tym razem metamorfoza celebrytki miała inny wymiar. Zobacz, jak się dzisiaj prezentuje Joanna Racewicz. 📢 Koszyce. Przypomnieli o żydowskim cmentarzu. Został uporządkowany i ogrodzony Przy okazji XXI. Spotkań z Kulturą Żydowską w Koszycach doszło do rededykacji miejscowego cmentarza żydowskiego. Teren położonej na peryferiach miasteczka, zaniedbanej i niemal zapomnianej nekropolii, został uporządkowany i ogrodzony staraniem samorządów Koszyc i Kazimierzy Wielkiej przy współpracy z Buskim Stowarzyszeniem Kulturalnym.

📢 Afera w Olkuszu. Kandydat do sejmu zakrył nekrologi… plakatem wyborczym. W mediach społecznościowych zawrzało. Zobacz zdjęcia Przy jednej z głównych ulic Olkusza można było zobaczyć dość nietypowy widok. Jedna z wielu tablic przeznaczonych na nekrologi została „przyozdobiona” plakatem wyborczym kandydującego do sejmu z okręgu numer 13 Bartłomieja Szczoczarza. Materiał wyborczy został wywieszony w taki sposób, że zakrył on sześć klepsydr, które wcześniej zostały tam umieszczone. Kandydat KO przeprosił za tę sytuację. "to nie powinno się wydarzyć" - napisał.

📢 Te śluby były luksusowe. Brali je m.in. Sylwia Peretti, Sylwia Przybysz, Jan Bednarek czy Kasia Zielińska.Nie zabrakło sądeckiego akcentu Śluby i wesela uznawane są za najpiękniejszych dni w życiu zakochanych osób, które decydują się ślubować sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Nowy Sącz, Sienna w Gródku na Dunajcem czy nieco odległa Łostówka w Mszanie Dolnej to miejsca, które na ten wyjątkowy dzień wybrały osoby, które są znane ze swoich osiągnieć sportowych jak m.in. Jan Bednarek czy Patrycja Słaby. O sądeckich akcentach nie zapomniała też Sylwia Peretti - "Królowa życia", dla której zaśpiewał Kordian. Także para youtuberów postanowił wyprawić przyjęcie wesele blisko gór. 📢 Kraków nie tylko na weekend. Piękny spacer po malowniczych zakątkach Podgórza Podgórze ma swoich zwolenników i zapalonych odkrywców, zafascynowanych odmiennością dzielnicy. To dobry pomysł na wyprawy poza szlakiem, na weekendowy spacer albo na odkrycie miejsca z klimatem.

📢 Horoskop dzienny na 16 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 16 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 15 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 15 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 13 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 13 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 12. Nocna ucieczka z domu. Streszczenie odcinka [12.09.23] Suna czuje duży żal do siostry. Z kolei Dicle ma pewną tajemnicę. Kto ja zna? Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 12. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 11.09.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Dziedzictwo odc. 112. Porwanie i zakładniczki. Streszczenie odcinka [18.09.23] Zuhal jest na siebie wściekła, gdy dowiaduje się, że zamknęła Seher waz z Yamanem. Tymczasem w domu Alego dochodzi do napaści. Co się dzieje? Przeczytaj streszczenie 112. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 11.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Unity Tower to najwyższy wieżowiec Krakowa. Oto jego wnętrza i panoramiczny widok na całe miasto. Nowe zdjęcia Unity Centre to największe w Krakowie, wielofunkcyjne centrum biznesowe złożone z pięciu budynków. W skład kompleksu wchodzą trzy biurowce, w tym najwyższy w Krakowie Unity Tower o wysokości 102,5 metra. Nasz fotoreporter gościł we wnętrzach Unity Tower w dniu, w którym odbył się tam Sky Run, czyli bieg na 25. piętro. Obejrzyjcie, jak wygląda wieżowiec od środka i jaki rozpościera się z niego widok na Kraków.

📢 Przedwojenna krakowska porodówka. Tak rodziły nasze prababcie Krakowska Klinika Położnicza i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Jagiellońskiego sto lat temu. Pierwszą katedrę położnictwa wyodrębniono w trakcie reformy Akademii Krakowskiej w 1780 roku, jej kierownikiem mianowano Rafała Józefa Czerwiakowskiego. Tak wyglądała, gdy sto lat temu rodziły tam nasze prababcie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 11.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy". Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

📢 Taka prywatnie jest Sahika z tureckiego serialu "Zakazany owoc". Nesrin Cavadzade w szałowych kreacjach Nesrin Cavadzade to turecka aktora, która pochodzi z Azerbejdżanu. Urodziła się w 1982 roku w stolicy tego kraju (wówczas była to Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka) Baku. Przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką gdy miała 11 lat. Polscy widzowie znają ją z serialu "Zakazany owoc", w którym wciela się w rolę podstępnej Sahiki. Jaka jest na co dzień Nesrin Cavadzade? Zobacz jej zdjęcia z sesji fotograficznych oraz z prywatnego życia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Dożynki gminno-uniwersyteckie w gospodarstwie rolniczym pod Krakowem. Częstowali chlebem, obdarowywali wieńcami i prezentowali sprzęt rolny To było święto plonów inne niż wszystkie. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne w Prusach należącego do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz z gminą Kocmyrzów-Luborzyca organizowało pierwsze gminno-uniwersyteckie dożynki. Były w niedzielę, 10 września w pięknej scenerii parku w Prusach z prezentacją nowoczesnego sprzętu rolniczego, maszyn i urządzeń oraz pokazem pradawnych narzędzi używanych w domach i w pracach polowych. 📢 W Skawinie organizacje pozarządowe obchodziły swoje święto. Bezinteresownie pomagają, edukują ekologicznie i integrują ludzi Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych w Skawinie siódmy raz przybliżał mieszkańcom działalność fundacji, stowarzyszeń, klubów, związków, a także niezrzeszonych mieszkańców. Zajmują się edukacją, wolontariatem, działalnością charytatywna, sportową, strażacką (galeria). 📢 Fernando Santos po porażce reprezentacji Polski z Albanią: Nie podam się do dymisji. Ani dzisiaj, ani jutro Wszyscy jesteśmy bardzo smutni. To jest normalne i zupełnie zrozumiałe - powiedział po porażce z Albanią (0:2) Fernando Santos. Selekcjoner reprezentacji Polski zaznaczył, że nie poda się do dymisji mimo fatalnej gry i wyników w eliminacjach do Euro 2024.

📢 Kompromitacja Polski z Albanią. Oceny za mecz w Tiranie. Gdzie był Lewandowski? Reprezentacja Polski przegrała w niedzielę z Albanią 0:2 w Tiranie w meczu eliminacji mistrzostw Europy 2024. Powiedzieć, że Biało-Czerwoni zagrali słabo to jak nic nie powiedzieć. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i cała kadra ponownie zawiodła. Czy ktokolwiek wypadł poprawnie? 📢 Polska - Belgia w ME siatkarzy 2023: wynik na żywo. Dzisiaj to Polacy są faworytami meczu 1/8 finału. Transmisja stream online Mecz Polska - Belgia w siatkarskich ME 2023 odbył się dzisiaj, 10 września, to już 1/8 finału. Wynik inny niż zwycięstwo Polaków byłby niespodzianką, nasi siatkarze byli murowanymi faworytami, wygrali 3:1. Gdzie można było oglądać dzisiaj na żywo? Była dziś transmisja w telewizji i stream online w internecie.

📢 Małopolski Motoweek pod Krakowem. Akrobatyczna jazda na motocyklach, pokazy driftu, pojazdy retro, limuzyny, auta wojskowe i strażackie Dym i warkot silników, jazda w kontrolowanym poślizgu, czyli drift w Słomnikach, a tuż potem pokazy akrobacji na motocyklu i quadach, wystawy dostojnych samochodów amerykańskich, auta retro, małe fiaty, wozy wojskowe. To niecodzienne widowisko III Małopolski Motoweek odbyło się w niedzielę, 10 września na placu targowym w Słomnikach. Tłumy widzów przyciągały pokazy i wyczyny kierowców, a do tego warsztaty, konkursy, symulacje dachowania i moc atrakcji dla dzieci.

📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. W Dzień Wędkarza (23 czerwca) też mają swoje święto. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 V liga, grupa zachodnia. Wieczysta II Kraków rozbiła kolejnego rywala. Karpaty Siepraw były bez szans W meczu 5. kolejki rozgrywek sezonu 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi Wieczysta II Kraków wygrała na swoim stadionie z Karpatami Siepraw 8:0. Zobaczcie co podczas niedzielnego spotkania działo się na boisku i trybunach. Zdjęcia - w galerii.

📢 Ta impreza zawsze cieszy się zainteresowaniem. W Krakowie odbyły się Targi Mieszkań i Domów Na co zwrócić uwagę przy wyborze dewelopera? O czym pamiętać, biorąc kredyt mieszkaniowy? Co koniecznie trzeba wiedzieć przy zakupie i odbiorze technicznym mieszkania? Eksperci Targów Mieszkań i Domów niestrudzenie odpowiadali na te i inne pytania krakowian.

📢 Kraków. Wypadek z udziałem karetki pogotowia Zdarzenie drogowe z udziałem samochodu osobowego oraz ambulansu na al. Jana Pawła II w Krakowie, w stronę Nowej Huty. Na miejscu liczne służby. Występują duże utrudnienia w ruchu drogowym. 📢 Kraków. Festiwal Zaklęte w Dyni po raz kolejny przyciągnął masę krakowian! W niedzielę, 10 września, Nowa Huta przypominała nieco... halloweenową wioskę. A wszystko za sprawą pomarańczowej dyni - czyli bohatera weekendowego wydarzenie. Zobaczcie, jak bawiły się dzieciaki podczas 11. edycji Festiwalu Zaklęte w Dyni. Obejrzyjcie naszą galerię zdjęć!

📢 Małopolanie sprawdzili się w Iron Dragon Triathlon 2023. Tak było w Liszkach Upalna aura, adrenalina i duch rywalizacji towarzyszyły w niedzielę w Liszkach zawodnikom Iron Dragon. Swoją kondycję Małopolanie sprawdzali się w rywalizacji w Zalewie na Piaskach w Budzyniu i Cholerzynie oraz na terenie Lasu Wolskiego. 📢 Targi Vintage i Kogel Mogel w Hevre. Fani mody nie odpuścili takiej okazji! Hevre - popularna klubokawiarnia na Kazimierzu w niedzielę pękała w szwach od modowych perełek w stylu retro i miłośników przedmiotów vintage. Zobaczcie, jak było! 📢 Śmiłowice. Dwie osoby ciężko ranne w wypadku na DK79. Lądowały śmigłowce LPR [AKTUALIZACJA] W niedzielę tuż przed godziną 11 doszło do groźnego wypadku w Śmiłowicach w gminie Nowe Brzesko. Na drodze krajowej nr 79 Kraków - Sandomierz zderzyły się motocykl suzuki z osobowym citroenem. C5 W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali mężczyzna i kobieta podróżujący motocyklem. Ich stan jest poważny.

📢 Rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów ogłoszona błogosławioną [ZDJĘCIA, WIDEO] Józef i Wiktorię Ulmowie oraz ich siedmioro dzieci zostali włączeni do grona błogosławionych. Eucharystii w Markowej przewodniczył wysłannik papieża, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (10.09.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia! 📢 Nurkowie posprzątali Zakrzówek. Góra śmieci po sezonie Wrażenie jest takie, że przez 30 lat nie nazbierało się tyle śmieci co przez ostatnie 3 miesiące jak funkcjonowało kąpielisko - mówi Michał Chruściel z Klubu Płetwonurków LOK "Litoral" - Kraków. Akcję przeprowadzili wraz ze Strażą Miejską i przy współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej. Wyłowiono wózki sklepowe, rower, telewizor, ale przede wszystkim mnóstwo mniejszych śmieci, puszek, butelek, opakowań po chipsach. Śmieci, które plażowicze wyrzucali z pomostów do wody. - Trzeba sprzątać, a ludzi edukować - kwituje Michał Chruściel.

📢 Proszowianka wygrywa w Niedźwiedziu, ale było nerwowo… Piłkarzom Proszowianki znacznie lepiej wiedzie się w tym sezonie na boiskach rywali. W sobotę odnieśli drugie wyjazdowe zwycięstwo, tym razem nad LKS Niedźwiedź 2:1. Bramki dla gości zdobywali rutyniarze Maciej Przeniosło i Rafał Ciesielski. Dla gości trafił Wojciech Jelonkiewicz, wychowanek Proszowianki… 📢 Wypadek na autostradzie A4. Zderzenie dwóch samochodów i duże utrudnienia w ruchu Na autostradzie A4 w Balicach w okolicy punktu poboru opłat doszło do wypadku. W sobotę, 9 września, w tej okolicy zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratownicze. Na czas akcji służb, w miejscu zdarzenia, były duże utrudnienia w ruchu.

📢 Więcej przestrzeni i limit wejść. Będą zmiany na Targach Książki Ubiegłoroczne wielogodzinne kolejki na Targi Książki mają się nie powtórzyć. Organizatorzy zapowiadają zmiany, które mają temu zapobiec: zwiększenie powierzchni targowej i limity wejść to tylko niektóre z tegorocznych zmian.

📢 Pochód Kopernikański w Krakowie. Niezwykła parada przeszła przez Rynek Główny i Floriańską Ponad dwustu artystów: aktorów, artystów cyrkowych, szczudlarzy, tancerzy, akrobatów przy akompaniamencie perkusistów grających na wielkich, dwustulitrowych beczkach wzięło udział w Pochodzie Kopernikańskim na cześć 550. rocznicy urodzin astronoma orz 45-lecia wpisania Krakowa na listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Widowisko obserwowały tłumy krakowian. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Rodzic oburzony warunkami nauki w słynnym Nowodworku. Dyrektor I LO w Krakowie zapewnia o spełnieniu wymogów edukacyjnych i bezpieczeństwa "Skandaliczne, dyskryminujące, urągające zasadom bhp" - m.in. takimi słowami określił warunki w klasie na poddaszu prestiżowego I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie jeden z rodziców pierwszoklasisty. Dyrektor renomowanej szkoły Jacek Kaczor dziwi się tym zarzutom. - Pięć sal do nauki na poddaszu istnieje od 40 lat. Uczniowie mają zapewnione takie same warunki, jak w innych klasach na niższych poziomach - zapewnia dyrektor I LO. W poniedziałek w liceum mają pojawić się urzędnicy z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

📢 Ruszyła modernizacja linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Symbolicznie wbito łopaty w Marcinkowicach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły modernizację kolejnego odcinka na linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. W Marcinkowicach (gmina Chełmiec) na peronie stacji kolejowej odbyło się symboliczne wbicie łopaty. To właśnie tam rozpoczęły się prace związane z modernizacją odcinka, Klęczany – Nowy Sącz - Mieszkańcy i turyści czekali na tę inwestycję ponad 118 lat - mówił podczas spotkania z mediami Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

📢 Miechów. Właściciel kantoru oferuje 50 tysięcy złotych nagrody za pomoc w znalezieniu złodzieja Właściciel kantoru oferuje 50 tysięcy złotych nagrody dla osoby, która pomoże w ustaleniu sprawcy kradzieży, do której doszło 14 sierpnia w Miechowie. Łupem złodzieja padło wówczas kilkaset tysięcy złotych. 📢 Sky Run z Agnieszką Radwańską. Zawodnicy wbiegli na 25. piętro Unity Tower, najwyższego wieżowca w Krakowie W piątek 8 września odbył się Sky Run, rywalizacja polegająca na jak najszybszym wbiegnięciu po schodach na 25. piętro wieżowca Unity Tower, najwyższego budynku w Krakowie. W wydarzeniu wzięła udział Agnieszka Radwańska, była tenisistka numer 2 na świecie i finalistka Wimbledonu 2012, zwyciężczyni turnieju WTA Finals 2015 i Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Dla uczestników biegu to była znakomita okazja do rozgrzewki w towarzystwie gwiazdy światowego tenisa, a także do krótkiej rozmowy i wspólnego zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Alkoholowa mapa Polski. W tych województwach najczęściej kupujemy napoje z procentami Jakie są ulubione alkohole Polaków? Mieszkańcy którego województwa kupują najwięcej napojów wyskokowych? W jakim regionie Polski częściej sięgamy po wódkę, a gdzie większym zainteresowaniem cieszy się wino? Tego typu informacje znajdują się w najnowszym badaniu ekspertów z aplikacji PanParagon. Oto jak prezentuje się alkoholowa mapa Polski.

📢 Juromania 2023. Zachwycające zamki, urocze doliny, tajemnicze jaskinie, czyli Jura w klimacie. Koniecznie zobaczcie Moc atrakcji dla juromaniaków zapowiada się na święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tym roku jest organizowane szósty raz i będzie trwało trzy dni od 15 do 17 września. 58 atrakcyjnych wydarzeń zaplanowanych zostało w 28 miejscowościach. W planach są wspaniałe widowiska, pokazy rycerskie, będzie można podziwiać piękne krajobrazy, zwiedzać zamki, kościoły, zaglądać do jaskiń nawet nocą, wspinać się na skałki, wędrować uroczymi szlakami turystycznymi, dolinkami, poznawać ciekawostki o dawnych mieszkańcach tego obszaru, przyrodzie i zwierzętach.

📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy. 📢 Miechów. Korekta nowej organizacji ruchu w związku z otwarciem S7 była potrzeba natychmiast Obawy kierowców, dotyczące zmiany organizacji ruchu na terenie Miechowa i Bukowskiej Woli w związku z oddaniem do użytku nowego odcinka drogi ekspresowej S7 niestety się potwierdziły. Tzw. Pierwsza Parcela, którędy poprowadzono objazd w kierunku Racławic, okazała się zupełnie nieprzystosowana do dużego natężenia ruchu. W efekcie niemal natychmiast trzeba było wprowadzić korekty do przyjętej organizacji.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para pokazuje swój nowy dom. Króluje w nim góralski styl Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

📢 Małopolski Motoweek w Słomnikach. Raj dla fanów motoryzacji, akrobatycznych pokazów, aut starych i nowoczesnych Drifty, czyli kontrolowane poślizgi samochodowe, akrobatyczne pokazy motocyklowe, a do tego samochody amerykańskie, małe fiaty, pojazdy retro, wozy strażackie i wojskowe oraz motocykle - takie i wiele innych atrakcji przygotowano na III Małopolski Motoweek. Zaplanowano go na niedzielę, 10 września 2023 r. na placu targowym w Słomnikach, który zmieni się na jeden dzień w niezwykłą motoryzacyjną przestrzeń. Rozpocznie imprezy o godz. 13.

📢 Obchody 84. rocznicy bitwy pod Proszowicami. Mieszkańcy przeżyli piekło W nocy z 6 na 7 września 1939 roku Proszowice i ich najbliższa okolica były miejscem potyczki oddziałów Armii Kraków z nacierającym Wehrmachtem. W walce, która przeszła do historii jako bitwa pod Proszowicami, śmierć poniosło około 125 polskich żołnierzy. W środę w Proszowicach obchodzono 84. rocznicę tamtych wydarzeń. 📢 Droga ekspresowa S7 między Miechowem a granicą województwa już otwarta Można już przejechać liczącym blisko 19 kilometrów odcinkiem nowej drogi ekspresowej S7 między Miechowem a granicą województw małopolskiego i świętokrzyskiego w Moczydle. Zbudowany fragment łączy się bezpośrednio z gotową od dłuższego czasu drogą S7 prowadzącą w kierunku Kielc i Warszawy. We wtorek po południu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk otworzył nowy odcinek trasy szybkiego ruchu. W uroczystości wziął też udział prezydent Polski, Andrzej Duda. Uruchomienie nowego fragmentu drogi ma nie tylko skrócić czas przejazdu między Krakowem a Warszawą, ale też przyczynić się do rozwoju regionu.

📢 Dożynki powiatu krakowskiego w gminie Skawina. Rolnicy dziękowali za plony, władze i goście za chleb i pracę rolników Pyszny chleb z tegorocznych zbiorów pokroili Wojciech Pałka, starosta krakowski i Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny - gospodarze tegorocznych dożynek powiatu krakowskiego i gminy Skawina. Święto plonów podkrakowskich rolników odbyło się w Rzozowie w gminie Skawina. Okazałe, piękne, misternie wykonane wieńce przygotowali reprezentanci 10 gmin, którzy ośpiewali potem gospodarzy i gości dożynkowych.

📢 Proszowice. Akademia Piłkarska Proszowianka najlepsza w turnieju siedmiolatków Zwycięstwem gospodarzy, Akademii Piłkarskiej Proszowianka, zakończyły się dwudniowe mistrzostwa Małopolski U8, czyli drużyn złożonych z zawodników urodzonych w roku 2016 i młodszych. Drugie miejsce zajął ukraiński Lider Czerwonograd, trzecie Szkoła Futbolu Staniątki. Startowało 18 zespołów. 📢 Grupa A. Wyniki eliminacji Euro 2024, terminarz, tabela W grupie A eliminacji mistrzostw Europy 2024 w piłce nożnej faworytem są Hiszpanie. Tutaj znajdziesz wszystkie wyniki, terminarz meczów, tabelę.

📢 Najpiękniejsze siatkarki. Zachwycają urodą i wdziękiem na Instagramie - część I [ZDJĘCIA] Najpiękniejsze siatkarki świata. Zachwycają urodą, wdziękiem, wysportowanym ciałem. Oto część pierwsza zestawienia. Link do galerii poniżej. 📢 Wieliczka. Ostatni koń opuścił kopalnię dwie dekady temu. Górnicy żegnali Baśkę pozdrowieniem „Szczęść Boże” [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Mija 20 lat od momentu, gdy ostatni koń - klacz o imieniu Baśka – pracujący w wielickiej Kopalni Soli wyjechał na powierzchnię. Stało się to nocą 14 marca 2002 roku. Tym samym zakończyła się długa epoka - trwająca około pięć stuleci - zatrudniania koni w żupach krakowskich, bo bocheński Kuba już znacznie wcześniej - ponad 50 lat temu - opuścił wyrobiska tamtejszej saliny. Wielicka Baśka była także ostatnim koniem zatrudnionym w całym polskim górnictwie. 📢 Tegoroczna Klikowska Parada Konna była wyjątkowa [ZDJĘCIA] W stadninie koni w Klikowej odbyła się tradycyjna Klikowska Parada Konna. Wydarzenie połaczone było z małopolskimi czempionatami hodowlanymi koni rasy śląskiej oraz polskiego konia zimnokrwistego.

