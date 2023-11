Przegląd prasy 12.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 12.11.2023”?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 12.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Wanda Nara wypuściła zmysłowy utwór na tle choroby – w klipie „Wredna Suka” występują luźne ubrania i nadzy mężczyźni [WIDEO] Modelka i blogerka Wanda Nara zaimponowała swoim kolejnym talentem. Niezrównana żona argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego zademonstrowała swoje umiejętności wokalne. Ponętna brunetka zaprezentowała na swoim koncie na Instagramie prowokacyjną piosenkę „Bad Bitch” (Wredna Suka) z gorącym klipem. Wanda tańczyła w towarzystwie nagich mężczyzn na śmiałych ujęciach zdjęciach.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Proszowice. Obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości Tradycyjnie na miejskim Rynku odbyły się główne obchody Święta Niepodległości w Proszowicach. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, a swoje nagrody odebrali zwycięzcy ubiegłotygodniowych zawodów strzeleckich.

📢 Tak wygląda bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich. Ich drewniany pałac na Mazurach [12.11.2023 r.] To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem. 📢 Atak zimy w Zakopanem. Na wyżej położonych osiedlach drogi są już białe. Jest ślisko Zima wkroczyła do Zakopanego. W sobotni wieczór zaczął intensywnie sypać śnieg. Na wielu drogach - szczególnie tych w wyżej położonych dzielnicach - zrobiło się bardzo ślisko. Kierowcy musza uważać. 📢 Tak sprawdzisz wysokość świadczeń dla emerytów. Zobacz, jak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 AKACJOWA 38 odcinek 229. Manuela odkrywa kryjówkę Justa. Streszczenie odcinka [13.11.2023] Celia wraz z Felipe pomaga przy epidemii. Kto jeszcze z nimi będzie? Tymczasem Manuela dokonuje ważnego odkrycia. A czego nie będzie chciał zrobić Cervando? Przeczytaj streszczenie 229. odcinka "Akacjowej 38" już teraz. 📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 11.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Horoskop dzienny na 14 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 14 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Finalistki Polska Miss z Małopolski w drodze po koronę! Oto pierwsze efekty sesji zdjęciowej. Zobaczcie jak wypadły na tle konkurentek Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału zakwalifikowały się kobiety, które już za kilka dni zawalczą o koronę najpiękniejszej. Konkurencja była spora bo w samych konkursach regionalnych wzięło udział ponad 1300 uczestniczek. Wśród finalistek znalazły się też Małopolanki. Teraz możemy zobaczyć jak wypadły na tle konkurentek! Oto efekty sesji zdjęciowej 📢 XTB KSW 88 na żywo: wyniki, karta walk gali MMA w Radomiu 11 listopada. Gdzie oglądać? Transmisja live stream online Gala XTB KSW 88 na żywo odbędzie się dzisiaj 11.11.2023, oto karta walk i wyniki. Gwoździem programu imprezy MMA w Radomiu będzie pojedynek Daniel Rutkowski - Patryk Kaczmarczyk w wadze piórkowej. Sprawdź, kto walczy. Walki KSW 88 można oglądać w internecie, transmisja live będzie na Viaplay.

📢 Oszałamiający dekolt i idealne nogi: córka legendy Chelsea urzeka odważnym wyglądem [WIDEO, ZDJĘCIA] Jade LeBeouf, córka byłego obrońcy Chelsea Londyn i reprezentacji Francji Franka LeBeoufa oraz i stylistki Beatrice Bodas , wybrała niezapomniany strój. 📢 Michałowice. Bulwersujący zwrot w sprawie pobitego 12-latka. "Trafił cwaniak na większego cwaniaka" Zarzuty dotyczące zmuszania przemocą innej osoby do określonego zachowania oraz uszkodzenia ciała postawiono 17-latkowi z powiatu krakowskiego, który poniżał i pobił 12-latka w Michałowicach. Sprawa wyszła na jaw, bo w sieci pojawiło się nagranie z tego zajścia. Tymczasem w sieci pojawił się kolejny film, stawiający całą sprawę w nieco innym świetle. Widać na nim pobitego przez 17-latka, 12-latka, który... zaczepia i zastrasza innego chłopca. Nie wiadomo, kiedy to zdarzenie miało miejsce. Sygnały o wcześniejszym, wulgarnym zachowaniu 12-letniego chłopca, dotarły do nas również od naszych Czytelników.

📢 Tabela waloryzacji emerytur po wyborach. Wyliczenia wskazują nawet 400 złotych więcej [12.11.2023 r.] Jeśli wskaźnik obecny wskaźnik waloryzacji emerytur się utrzyma, to oznaczałoby to wzrost rent i emerytur nawet o kilkaset złotych. Waloryzacja emerytur po wyborach jest pewna, bo wynika to z ustawy. Emeryci muszą jednak czekać na decyzje nowego rządu, czy ten utrzyma wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3%. Na kolejnych slajdach naszej galerii zobacz w galerii prognozowane kwoty emerytur po waloryzacji. 📢 Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień [12.11.2023 r.] Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Tak mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Willa warta ponad 3,5 miliona złotych na sprzedaż [12.11.23] Luksusowa willa za ponad 3,5 miliona złotych. To w niej mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Luksusowa posiadłość jest teraz na sprzedaż, i jak oświadczył niedawno w wywiadzie Hakiel - to ostatnia nieruchomość, która łączy go z byłą żoną. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkali Kasia Cichopek i Marcin Hakiel. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [12.11.2023 r.] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [12.11.2023 r.] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [12.11.23] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [12.11.2023 r.] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd. 📢 Jedyne takie wydarzenie dla miłośników narciarstwa. W Tauron Arenie odbywa się Snow Expo ZDJĘCIA Nie wiesz gdzie pojechać na narty lub deskę i jaki wybrać sprzęt? Informacje o tym można zdobyć na „Snow Expo – nie tylko dla narciarzy 2023″. To wydarzenie odbywa się w Tauron Arenie Kraków.

📢 Takie rzeczy tylko w Krakowie: tłum mieszkańców wspólnie śpiewał patriotyczne pieśni W repertuarze tego niezwykłego koncertu znalazły się te najbardziej znane tytuły, ale i mniej popularne pieśni i piosenki patriotyczne. Ale nieznajomość słów nie jest tu dla nikogo przeszkodą - organizatorzy dbają o to, by każdy uczestnik miał słowa piosenek. A na Rynku Głównym (czasami Małym) pojawiają się tłumy, niezależnie od aury. I tak dzieję się podczas Krakowskich Lekcji Śpiewania od 20 lat.

📢 Wojsko zaprezentowało sprzęt bojowy w ramach defilady w Krakowie z okazji Święta Niepodległości ZDJĘCIA Krakowskim uroczystościom związanym z obchodami Narodowego Święta Niepodległości towarzyszył pokaz pojazdów służb mundurowych na placu Jana Matejki. Odbyła się też tradycyjna defilada pojazdów reprezentacyjnych i formacji konnych. 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 11.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Prezes PiS Jarosław Kaczyński przestrzegał w Krakowie: Polska może zmienić się w kraj zarządzany z zewnątrz W Narodowe Święto Niepodległości do Krakowa przyjechał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, który uczestniczył w uroczystościach patriotycznych. Najpierw w Katedrze Wawelskiej wziął udział w mszy świętej. Później wziął udział w spotkaniu przedstawicieli i zwolenników PiS w hali Sokoła, podczas którego wygłosił przemówienie, dotyczące sytuacji Polski. Mówił o zagrożeniach dla naszego kraju jakie widzi w związku z planowanymi zmianami w zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda ich przytulny dom przy lesie niedaleko Warszawy Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny. 📢 Zakopane świętuje 105. rocznicę odzyskania niepodległości Uroczysta msza święta, wiązanki pod Krzyżem – Miejscem Pamięci Narodowej, a także wspólne odśpiewanie Hymnu przy Kwaterze Legionistów. To były główne punktu oficjalnych obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 📢 Niepodległościowa Jedenastka. Bieg po najpiękniejszej trasie podkrakowskiej Doliny Prądnika i Ojcowskiego Parku Narodowego Biegacze uczestniczący w Niepodległościowej Jedenastce, jak co roku, wyruszyli w trasę 11 listopada o godz. 11. To była już XII edycja Biegu Niepodległościowego w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś. Wystartowało 440 zawodników. Nim zawodnicy wyruszyli to wraz z kibicami odśpiewali wspólnie hymn, który był początkiem tych sportowo-rekreacyjnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Przygotowano biegi dla dorosłych i dla dzieci.

📢 Brudne sztuczki supermarketów. Tak oszukują nas sklepy spożywcze. TOP 10 nieczystych zagrań 11.11.2023 Pozorne promocje, fatalnej jakości produkty, sztuczki i triki marketingowe - to tylko niektóre z nieczystych zagrań, jakie stosują wobec nas właściciele super i hipermarketów. Cel jest jeden: klient ma u nich wydać jak najwięcej pieniędzy. O czym warto wiedzieć, aby nie dać się nabrać? Sprawdźcie, będziecie zaskoczeni! 📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Gdzie na grzyby w Małopolsce? Grzybiarze polecają te miejsca. Stamtąd wraca się z pełnymi koszami! 11.11.2023 Gdzie na grzyby w Małopolsce? Jakie miejscówki są najlepsze? Każdy grzybiarz doskonale wie, gdzie się udać, by uzbierać pełny kosz owoców runa leśnego. Fascynaci grzybobrania strzegą swoich miejscówek, jak oka w głowie. My uchylamy rąbka tajemnicy i zdradzamy, które miejsca w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Małopolski zachodniej, Podhala i Krakowa obfitują w dorodne okazy grzybów. Przejdź do galerii i sprawdź listę polecanych miejsc. 📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 11.11.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 11.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Te znaki zodiaku mają szanse na romans jeszcze w tym roku! Sprawdź miłosny horoskop na listopad 2023! [11.11.2023] Niech cię nie zmyli szaruga za oknem. Jesienią i zimą pojawi się gorące uczucie i serce zabije mocniej. Właśnie teraz gwiazdy sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji. Zobacz, które znaki zodiaku mają szanse na miłość jeszcze w tym roku!

📢 Niepodległościowy Bieg dla dzieci pod Krakowem. Najmłodsi pobiegli na trasie 1.1 kilometra 80 dzieci wystartowało w Niepodległościowej Jedenastce. To bieg z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś. Jest organizowany dla dorosłych, ale także dla dzieci, które w swojej kategorii biegną na innej niż dorośli, krótszej trasie. Taka impreza sportowo-rekreacyjna jest tu organizowana 11 listopada od lat. W tym roku odbyła się jej XII edycja. Tradycyjne zaczyna się od odśpiewania polskiego hymnu. Potem na trasę wyruszają dorośli, a po nich na swój niepodległościowy odcinek biegną dzieci. 📢 Świętowanie bez mięsa. Największe w Polsce targi kuchni wegetariańsko-wegańskiej z festiwalem kawy i czekolady w hali Cracovii W dniach 11-12 listopada w hali Cracovii w Krakowie odbywa się Wege Festiwal, czyli największe w Polsce targi kuchni wegetariańsko-wegańskiej. Jest to jedyne miejsce, w którym zestawiono tak wiele rozmaitych dań i produktów. To dobra okazja do spróbowania zróżnicowanej kuchni bezmięsnej z całego świata.

📢 Górka saneczkowa na Azorach w Krakowie zyska nowoczesne otoczeni rekreacyjne. Jest projekt Radny miejski Jakub Kosek zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanych zmian w otoczeniu górki saneczkowej przy ul. Pużaka na Azorach. Miałby tam powstać nowoczesny ogródek jordanowski. Jest już koncepcja architektoniczna i wizualizacje. - Pomysły biura projektowego są dość rewolucyjne, więc proszę o udział i wypowiedzenie się w kwestii proponowanych zmian - apeluje radny Kosek. 📢 Bieg Niepodległości ze Skawiny do Mogilan trasą ze wzniesieniami, ale atrakcyjną. Znamy zwycięzców Na 8-kilometrowej trasie zawodnicy biegną by uczcić 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach Biegu Niepodległości organizowanego 10 raz, odbywają się Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego w Biegu Górskim. W trasę też wyruszyła ponad 40-osobowa grupa Nordic Walking. 📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Izabella Krzan - tak mieszka. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” w Gdańsku W piątkowy wieczór Wisła Kraków zremisowała w Gdańsku z Lechią 0:0. Mecz generalnie mocno rozczarował swoim poziomem. To nie było starcie, które będzie wspominało się latami. Nie za bardzo było widać, że grają dwie drużyny, których celem na ten sezon jest awans do ekstraklasy. Prezentujemy wnioski po meczu Lechia Gdańsk - Wisła Kraków.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz ze Śląskiem Wrocław - zawiedli Można grać 11 na 9 i przegrać mecz? Można. To stało się niestety udziałem piłkarzy Cracovii. Wystawiliśmy im noty (skala od 1 do 10) za ten występ. Zobaczcie je w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Obchody Święta Niepodległości w Krakowie: Ulicami miasta przeszedł biało-czerwony pochód patriotyczny Od złożenia kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w sobotę, 11 listopada, w Krakowie rozpoczęły się obchody Święta Niepodległości. Po mszy świętej w Katedrze Wawelskiej, którą odprawi metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski z Wawelu wyruszył pochód patriotyczny.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 58. Ferit spędza noc u Pelin. Streszczenie odcinka [17.11.23] Seyran jest wściekła, gdy dowiaduje się, że Ferit spał u Pelin. Dlaczego został u niej na noc? Przeczytaj streszczenie 58. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Krakowskie obchody 11 listopada. Ulicami miasta przejdzie biało-czerwony pochód Krakowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się o godzinie 9.30 złożeniem kwiatów przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego i Legionistów. Później kwiaty zostaną też złożone przy pomniku Żołnierzy Polski Walczącej na Powiślu. O godz. 10. w Katedrze Wawelskiej zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył będzie ks. abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Tradycyjnie o godz. 17. na Rynku Głównym odbędzie się Krakowska Lekcja Śpiewania. Tego dnia miasto zostanie udekorowane flagami państwowymi, miejskimi i Unii Europejskiej.

📢 Kraków. Las betonowych filarów pokazuje, jak ogromną inwestycją jest węzeł Grębałów Jest ich kilkanaście i to właśnie na tych ogromnych konstrukcjach będzie opierała się część estakady trasy S7. Aby powstały budowlańcy musieli zużyć ogromne ilości stalowych prętów na zbudowanie zbrojenia, które potem zostało zalane betonem. To jeden z elementów ogromnej inwestycji drogowej, które realizowana jest na terenie Nowej Huty i Wzgórz Krzesławickich. 📢 Kraków. Las Łęgowy w Przegorzałach bazą treningową Robin Hooda. Teren jest zaśmiecany i rozjeżdżany "Las łęgowy w Przegorzałach wymaga pilnego objęcia ochroną, bo zaczyna przypominać wysypisko śmieci. Tu się chyba ktoś bawił w Robin Hooda" - pisze Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. I pokazuje zdjęcia zaśmieconej dzikiej zieleni, "bazy treningowej" amatorów łucznictwa czy też ślady opon samochodów, które rozjeżdżają teren. A to dla Krakowa wyjątkowo cenny teren, przypominający dżunglę.

📢 Opóźnia się zakończenie remontu mostu Dębnickiego. Do kiedy potrwają utrudnienia dla pieszych i kierowców? ZDJĘCIA Trwa remont mostu Dębnickiego. Z tego powodu są duże utrudnienia dla pieszych i w ruchu samochodowym, tym bardziej, że w tym samym czasie zamknięte są przebudowywane ulice Kościuszki i Zwierzyniecka. Okazuje się, że prace na moście potrwają dłużej niż zakładano. 📢 Matki i ojcowie polskiej niepodległości. To dzięki ich działalności nasz kraj odzyskał wolność 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Za tym, że nasz kraj odzyskał wolność, a granice państwa znów powróciły na mapy, stało wiele osób. Przedstawiamy matki i ojców polskiej niepodległości, którzy swoją działalnością znacząco przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności. 📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Lechią w Gdańsk To nie był wielki mecz. To nie był nawet mecz dobry. Wisła Kraków zremisowała w Gdańsku z Lechią, a jeśli dobre oceny po tym starciu w jej szeregach mogą dostać jacykolwiek zawodnicy, to chyba jedynie defensywni, ale też nie wszyscy. Oceniamy piłkarzy Wisły po 0:0 nad Bałtykiem.

📢 Kibice Cracovii dopingowali krakowian w meczu ze Śląskiem. Zdjęcia Kibice Cracovii na stadionie przy ul. Kałuży stawili się w liczbie 6239 (licząc razem z kibicami Śląska). Zobaczyli mecz swojej drużyny ze Śląskiem Wrocław. Emocji było co niemiara, ale "Pasy" nie wykorzystały przewagi dwóch zawodników i musiały przełknąc gorycz porażki. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 228. Pablo chce zabić Justa. Streszczenie odcinka [11.11.2023] Trini zauważa, że Celia ma adoratora. Z kolei Leandro próbuje porozmawiać z Manuelą. Czy mu się to uda? Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 228. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Akcja krakowskich śledczych. Były prokurator apelacyjny z zarzutami. Udawał adwokata w kancelarii córki Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie dokonali zatrzymania byłego prokuratora apelacyjnego wraz z córką w związku z powoływaniem się na wpływy w instytucjach państwowych.

📢 Zofia Jastrzębska, czyli Gita z "Infamii" Netflixa, zachwyciła widzów na całym świecie. Co wiemy o aktorce z Krakowa? Ma ciekawe hobby! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? To pewna siebie filigranowa brunetka, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa!

📢 Nastolatki z Małopolski zawalczą o koronę Polska Miss Nastolatek 2023. Oto ich konkurentki Finał Polska Miss Nastolatek zbliża się wielkimi krokami. Te, które zakwalifikowały się do tego etapu już niebawem zawalczą o koronę najpiękniejszej. Łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tys. Teraz uczestniczki konkursu Polska Miss Nastolatek mogą pochwalić się wyjątkową sesją zdjęciową. Zobaczcie finalistki. Wśród nich także reprezentantki Małopolski.

📢 Bulwersujące sceny pod Krakowem. 17-latek bił i znęcał się nad dzieckiem, wszystko nagrywano. Szok i oburzenie w Michałowicach Brutalne zachowanie 17-latka w Michałowicach w powiecie krakowskim wobec młodszego chłopca zarejestrowano na wideo. Nagranie pokazuje jak 17-latek bije znacznie młodszego chłopca - jak ustaliliśmy 12-latka. Chłopiec prosi, żeby go nie bił, przeprasza napastnika. A agresor rozkazuje, żeby klękał i całował jego buty. 📢 Znaczne ilości narkotyków w domu pod Krakowem. Policjanci wpadli na trop 31-latka z marihuaną i mefedronem W domu pod Krakowem w gminie Kocmyrzów - Luborzyca jeden z mieszkańców posiadał znaczne ilości narkotyków. Policjanci wpadli na jego trop i ujawnili ponad 87 gramów marihuany i 36 gramów mefedronu. Te produkty trafiły do policyjnego depozytu, a ich właściciel 31-latek został zatrzymany. Podejrzany usłyszał w prokuraturze zarzut.

📢 Budowa węzła na zakopiance. Będą utrudnienia pod Krakowem związane z montażem wielkich konstrukcji wiaduktu Wielkie elementy konstrukcji są montowane przy budowie wiaduktu w Gaju. Tutaj na zakopiance w miejscu skrzyżowania powstaje węzeł drogowy. Są z tym związane duże utrudnienia, a kolejne są zapowiadane na poniedziałek,13 listopada. Po raz drugi będą montowane wielkie konstrukcje wiaduktu. Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada na cztery dni zamknięcie części jezdni na pasie w kierunku Myślenic.

📢 Termy na jesienny weekend: 19 najlepszych miejsc z gorącymi źródłami w Polsce. Jak wpływają na zdrowie? Ile kosztują bilety? Termy to świetny pomysł na relaks, zwłaszcza jesienią i zimą. Gorące źródła nie tylko usuwają zmęczenie i stres, ale też pomagają leczyć choroby skóry, łagodzą ból i mają dobroczynny wpływ na odporność całego organizmu. Gdzie w Polsce znajdują się najlepsze termy, oferujące dodatkowe atrakcje dla dorosłych i dzieci? Ile kosztują bilety? Co warto zabrać ze sobą do term? Zapraszamy do przewodnika: 19 najlepszych term w Polsce na relaks i zabawę.

📢 Tak powstają rogale marcińskie z Gorlic. Cukiernicy z Podzamcza mają autorski przepis. Tylko w listopadzie wypieką ich ponad 30 tys. sztuk Tradycja wypieku rogali marcińskich znana w Poznaniu, ale też w całej Wielkopolsce, zadomowiła się w Gorlickiem za sprawą cukierników z Podzamcza. Ich autorski przepis na jesienny smakołyk z białym makiem, ma już tylu fanów, że tylko na zamówienie, w tym tygodniu w firmie z ćwierćwieczną tradycją, wypieczonych zostało ponad 5000 takich rogali, a ich całkowita produkcja w listopadzie, może sięgnąć nawet 30000 sztuk. 📢 Wronin. Średniowieczne cmentarzysko tuż pod domem. Właściciele o niczym nie wiedzieli Kilkadziesiąt średniowiecznych grobów zostało odkrytych na terenie prywatnej posesji we Wroninie (gmina Koniusza). Cmentarzysko, pochodzące prawdopodobnie z XI wieku, od kilku dni badają archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

📢 Znamy zwycięzców turnieju Tauron Junior Cup w Krakowie z udziałem drużyn z Małopolski. Najlepsi lecą na Maltę ZDJĘCIA W piątek 10 listopada w krakowskiej Tauron Arenie odbył się finał turnieju TAURON Junior Cup. O atrakcyjne nagrody zagrali młodzi piłkarze z Małopolski: UKS KS Chełmek, Szkoła Futbolu Staniątki i MKS Krakus Nowa Huta z rocznika 2014; KS Zakopane i KS Zakopane 2 z rocznika 2015 oraz Szkoła Futbolu Staniątki, Szkoła Futbolu Staniątki 2 i AP Masterkids z rocznika 2016. Turniej wygrali piłkarze UKS-u KS Chełmek, Parasola Wrocław i Szkoły Futbolu Staniątki. Drużyna z Chełmka, oprócz nagród finansowych, wywalczyła wyjazd na obóz szkoleniowy na Malcie.

📢 Zakazany owoc odc. 346. Yildiz włamuje się do szpitala. Streszczenie odcinka [17.11.23] Yildiz postanawia dowiedzieć się czegoś więcej na temat Kumru. Kto jej w tym pomoże? Do kogo będzie chciał zbliżyć się Caner? Już teraz przeczytaj streszczenie 346. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 342. Cagatay próbuje przeprosić Yildiz. Streszczenie odcinka [13.11.23] Cagatay ma wyrzuty sumienia. Postanawia przeprosić zranioną Yildiz. Czy mu się to uda? Czy Dogan wesprze córkę? Przeczytaj streszczenie 342. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 ArcelorMittal podsumowuje inwestycje w Krakowie. Wybudują na terenie huty nowe piece wodorowe za 52 mln zł Budowa pieców wodorowych w walcowni zimnej w Krakowie to tylko jeden z dużych projektów inwestycyjnych, jakie ArcelorMittal Poland realizuje w swoich oddziałach w tym roku. - Pochłoną one prawie 1,5 mld zł i podniosą jakość oferowanych produktów oraz poprawią efektywność energetyczną i wydajność instalacji - mówi Marzena Rogozik, z krakowskiego oddziału Arcelor Mittal. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 10.11.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje nieruchomości w Małopolsce. W ofercie Nowy Sącz, Miłkowa, Niepołomice i Brzesko Jeszcze w tym roku krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego wystawi na sprzedaż kamienicę w centrum Nowego Sącza, grunty w Miłkowej w okolicy Jeziora Rożnowskiego w Beskidzie Sądeckim oraz działki w podkrakowskich Niepołomicach. Ceny wywoławcze wahają się od 190 tys. do 880 tys. zł. AMW oferuje też lokal do wynajęcia w Brzesku. Zyski ze sprzedaży zbędnych wojsku nieruchomości Agencja przeznaczy na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP.

📢 Na szczycie Gubałówki rozbłyśnie magiczna Kraina Światła. Niezwykłe iluminacje będą świecić przez cały sezon zimowy Kolorowe postacie, iskrzące rzeźby nawiązujące do tradycji Podhala oraz tatrzańskiej przyrody – to wszystko czeka na chętnych, którzy w najbliższym czasie odwiedzą zakopiańską Gubałówkę. 11 listopada rozbłyśnie tam magiczna Kraina Światła - najjaśniejszy punkt widokowy w Polsce.

📢 Powiat proszowicki. Sprawdź gdzie i jak będą obchodzić Święto Niepodległości Wyjątkowo bogato zapowiadają się tegoroczne obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na terenie powiatu proszowickiego. Proszowice, Nowe Brzesko, Radziemice, Pałecznica, to miejscowości, w których przygotowano okolicznościowe wydarzenia. Ze szczegółami ich programu można się zapoznać, przeglądając załączoną galerię. 📢 Proszowice. Przedszkolacy uczcili śpiewem rocznicę odzyskania niepodległości Prawie pół setki dzieci wystąpiło w czwartek na scenie proszowickiego Centrum Kultury i Wypoczynku podczas IV edycji Przeglądu Piosenki Patriotycznej Przedszkolaków. Było to kolejne z serii lokalnych wydarzeń, uświetniających 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Kraków. Na nowohuckich terenach poprzemysłowych powstało miejsce, które ma przyciągać przedsiębiorców W czwartek 9 listopada został oficjalnie oddany do użytku północny podobszar Strefy Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości. 17 hektarowy obszar został przygotowany pod inwestycje firm z branży nowych technologii. Artur Peszko, prezes Nowej Huty Przyszłości podczas przemówienia zapewniał, że teren ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, którzy chcą tu inwestować. Kiedy zapytaliśmy jakie firmy chcą tu się osiedlić, usłyszeliśmy, że nie może on podać nazwy żadnej z nich. Powiedział tylko, że jest ich około 15. Koszt powstania SAG to ponad 92 mln zł.

📢 Te muzea w Krakowie zwiedzisz za darmo. Idealny plan na jesienne popołudnie bez wydawania pieniędzy Jesienne popołudnie ze sztuką lub historią? A może cały dzień? W Krakowie na każdym kroku różne miejsca oferują szereg atrakcji. Dla tych, którzy nie mają pomysłu jak spędzić jesienne popołudnie, Kraków przychodzi z ratunkiem. Wśród długiej listy miejsc, które w Krakowie warto obaczyć znajdują się także te, do których wstęp jest darmowy. Oto muzea w Krakowie, które zwiedzisz całkowicie za darmo. Sprawdź, kiedy warto zaplanować sobie muzealny dzień.

📢 Takie są zarobki w straży pożarnej. Ile zarabiają strażacy w 2023 roku? Stawki, dodatki, premie, emerytura dal wszystkich stopni Zarobki strażaków w 2023 r. uległy zmianie. Na ich pensje składa się nie tylko kwota podstawowego uposażenia, ale także premie, dodatki i dodatkowe honoraria, wypłacane, chociażby za staż pracy. Wśród wszystkich zawodów, to właśnie strażak cieszy się w Polsce największym poważaniem. Ile zarabia się w PSP i OSP w Polsce w 2023 r.? 📢 TOP 15 miejsc na wypad w Małopolsce bez tłumów. Te miejsca zwiedzisz bez turystów wokół. Te miejsca cię oczarują Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w listopadzie. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 25-tonowe belki zostały zamontowane nad zakopianką. Widowiskowe prace przy wiadukcie w Gaju Dwie ogromne belki, z których każda waży 25 ton i ma 22 metry długości zostały zamontowane nad zakopianką w Gaju w gminie Mogilany. To części wiaduktu, który powstaje nad drogą krajową. To w ramach budowy węzła drogowego budowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Kultowe perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Zapachy dla kobiet na jesień i zimę [7.11] Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 223. Leandro oskarża Cayetanę o morderstwo. Streszczenie odcinka [06.11.2023] Leandro jest zbulwersowany, że nikt nie wierzy w jego oskarżenia na temat Cayetany. Tymczasem Leonor ma plany co do Pabla. Jakie? Przeczytaj streszczenie 223. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Niedzielna zorza polarna sfotografowana w Kościelcu Niedzielna zorza polarna była dobrze widoczna również z terenu powiatu proszowickiego. W załączeniu prezentujemy kilka zdjęć nadesłanych przez Marcina Gołębiowskiego z Kościelca, naczelnika miejscowej jednostki OSP oraz obserwatora zjawisk atmosferycznych i astronomicznych. 📢 Kierowcy w Krakowie nie znają tego przepisu i płacą 1500 zł. Mandaty sypią się jak z rękawa Wyprzedzanie lub omijanie innego pojazdu na przejściu lub przed przejściem dla pieszych to jeden z najbardziej niebezpiecznych manewrów i jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów ruchu drogowego, które codziennie można obserwować nie tylko na krakowskich ulicach. Nie wszyscy kierowcy znają ten przepis, a nawet jeśli go znają, to nie rozumieją na czym ten przepis polega albo go po prostu ignorują. 📢 Miechów. Strażacy mają nowego komendanta. Ma ich wyprowadzić na bezpieczne wody Mł. bryg. Mariusz Idzik został w piątek uroczyście powołany na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. Zastąpił mł. bryg. Michała Majdę, który przeszedł do pracy dydaktycznej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Nowy komendant był wcześniej zastępcą szefa miechowskich strażaków i osobą pełniącą obowiązki komendanta.

📢 Kraków. Poznaliśmy finalistki Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! W Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji! Warto zaznaczyć, że w konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tyś. Zobaczcie kandydatki w naszej galerii.

📢 Dalin Myślenice. Lata 90., prawdziwa III liga. To były czasy! [ZDJĘCIA] Dalin Myślenice. Rok powstania - 1921, a więc ta historia ma już 102 lata. Obecnie piłkarze Dalinu występują w IV lidze. Przed kilkoma laty zespół grał w III lidze, przy czym był to już wtedy czwarty szczebel rozgrywek. My postanowiliśmy przypomnieć najlepsze czasy zespołu z Zarabia, czyli lata 90. XX wieku, kiedy trzecia liga była rzeczywiście trzecią ligą, i Dalin w niej występował.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów.

