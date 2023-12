Przegląd prasy (12.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [12.12.2023]”?

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy [12.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu.

📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [12.12.2023] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Horoskop dzienny na 14 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 14 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

📢 Skoki narciarskie. Poznaj żony i partnerki (WAGs) najlepszych zawodników na świecie [2023-2024] Skoki narciarskie w sezonie 2023-2024 trwają w najlepsze, zmagania odbywają się od listopada do marca. Najlepsi zawodnicy globu rywalizują w Pucharze Świata. Najwierniejszymi fanami są ich najbliżsi. Poznaj WAGs (ang. wives and girlfriends), czyli żony i partnerki życiowe skoczków narciarskich.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [12.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Tak mieszka Katarzyna Glinka - mamy zdjęcia. Czarne meble w kuchni i dużo drewna [zdjęcia - 12.12.2023 r.] Katarzyna Glinka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami kadrami wnętrz swojego domu. Aktorka od samego początku relacjonowała na Instagramie postępy prac na budowie, a także sam moment przeprowadzki. Dziś możemy podziwiać, jak urządziła swój wymarzony dom. Uwagę zwracają m.in. czarne meble w kuchni oraz łazienka jak z katalogu. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Glinka!

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [12.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [12.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Donald Tusk premierem. Posłowie zdecydowali Sejm wybrał w poniedziałek wieczorem w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 📢 Narciarze utknęli na stoku w wyciągu na górze Chełm. Interweniowali ratownicy z GOPR Na górze Chełm w Myślenicach na stoku narciarskim utknęło kilka osób. W poniedziałkowe popołudnie wyjeżdżali na stok wyciągiem krzesełkowym, gdy doszło do awarii urządzenia. Czworo narciarzy utknęło w powietrzu. 📢 Darmowy karp i inne świąteczne smakołyki przy pętli tramwajowej Mieszkańcy Krakowa zebrali się w poniedziałkowe, 11 grudnia, popołudnie na parkingu przy pętli tramwajowej „Kurdwanów P+R”, by spróbować tradycyjnych, świątecznych potraw. W tym tygodniu w Krakowie odbędą jeszcze dwa i to już ostatnie spotkania w ramach tej akcji "Przedświąteczny karp dla Krakowa": 13 grudnia na placu Inwalidów i 15 grudnia przy Nowohuckim Centrum Kultury.

📢 Mateusz Morawiecki nie uzyskał wotum zaufania. Będzie nowy premier Podczas poniedziałkowego posiedzenia Sejmu odbyło się głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Premier, decyzją posłów, nie otrzymał wotum zaufania, co oznacza, że niebawem politycy sami wybiorą nowego premiera.

📢 Tragedia w Zielenicach. Sprawca śmierci mężczyzny usłyszał zarzuty Sprawca śmierci mężczyzny, którego zwłoki zostały znalezione w sobotę nad ranem w Zielenicach (gmina Radziemice) usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk żyje na wsi z żoną i córeczkami. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Kraków. Nożownik z przystanku na Dietla zatrzymany. To 31-letni Włoch W ostatnich dniach krakowska policja poszukiwała mężczyzny, który podejrzany jest o to, że zaatakował nożem innego człowieka na przystanku Dietla 30 listopada br. Publikowaliśmy jego wizerunek. Napastnik został właśnie zatrzymany. 📢 Wnioski po meczu Cracovii ze Stalą Mielec. Materiał na potężną analizę Cracovia zremisowała ze Stalą Mielec w ostatnim meczu piłkarskiej ekstraklasy. Została tuż nad strefą spadkową, a od wyniku meczu Puszcza Niepołomice - Widzew Łódź zależy, czy do niej przypadkiem nie spadnie. Czego dowiedzieliśmy się o zespole "Pasów"? wnioski prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Niepołomice po wielu latach odzyskają kolej. Powstanie projekt nowego połączenia z Krakowem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie nowej linii kolejowej, która połączy Niepołomice z Krakowem. Mieszkańcy podkrakowskiej miejscowości zyskają możliwość szybkich i sprawnych podróży koleją. Inwestycja powstanie w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”.

📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce. Nowy ranking 9 rekordowo tanich ośrodków narciarskich w grudniu 2023. Tylko 73 zł za dzień jazdy! Sezon narciarski w Polsce już się zaczął w wielu popularnych ośrodkach, w tym np. w Zakopanem czy Szczyrku. Ale ile właściwie kosztuje jazda na nartach w grudniu 2023? Ile trzeba zapłacić za całodzienny karnet? Sprawdziliśmy, w których polskich stacjach narciarskich jazda na nartach jest obecnie najtańsza. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki nowego rankingu 9 najtańszych miejsc na narty w Polsce na grudzień 2023. 📢 Izabella Krzan - tak mieszka. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Potrawy wigilijne. Śledzie. TOP 10 przepisów na świąteczne śledzie naszych Czytelników [PRZEPISY] Śledzie na Wigilię - przepisy. Śledzie na wigilijnym stole pojawić się muszą. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszne, wigilijne śledzie naszych Czytelników: śledzie „babcine”, śledzie faszerowane wędzonymi śliwkami, czy nawet tort śledziowy!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Ciasta na Boże Narodzenie, które je się też oczami! Wyjątkowe, efektowne, a do tego smaczne serniki. Przepisy 2023 Ciasta na Boże Narodzenie nie tylko muszą wyjątkowo smakować, ale również rewelacyjnie wyglądać. Przecież to prawda, że jemy także oczami! Szczególnie w święta! Zobacz przepisy na wyjątkowe serniki, które nie tylko obłędnie smakują, ale i rewelacyjnie wyglądają na świątecznym stole!

📢 Wygrażał bronią i nożem napadając na stacje benzynowe pod Krakowem. Bandyta żądał od kasjerów pieniędzy i jeszcze kradł paliwo 34-latek używał niebezpiecznych narzędzi, wygrażał bronią i nożem napadając na stacje benzynowe. Sprawca rozboju dwukrotnie zastraszał pracowników stacji, zmuszając ich do wydania pieniędzy. Zuchwalec kradł przy tym również paliwo do kanistra. Kryminalni z powiatu krakowskiego ustalili i zatrzymali tego mężczyznę. Sprawca napaści usłyszał zarzuty. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Policjanci ujawnili też znaczne ilości narkotyków, należące do współlokatora 34-latka. 📢 Krakowski sąd skazał znanego aktora Jerzego S. na grzywnę za spowodowanie kolizji. Artysta był wtedy pod wpływem alkoholu Sąd po rozpoznaniu sprawy na zasadach ogólnych orzekł wobec aktora Jerzego S. karę 4 tys. grzywny za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będąc w stanie po użyciu alkoholu. Wcześniej w wyroku nakazowym zasądzono grzywnę w wysokości 3 tys., czemu sprzeciwiła się prokuratura. Sprawa dotyczy potrącenia motocyklisty, do którego doszło 17 października ubiegłego roku.

📢 Krzysztof Klęczar z Kęt ma być nowym wojewodą Małopolski. "Z radością przyjmę ofertę" Krzysztof Klęczar to obecnie burmistrz Kęt w pow. oświęcimskim, jest też szefem struktur PSL w województwie małopolskim oraz członkiem Rady Naczelnej PSL. Jest też najpoważniejszym kandydatem na nowego wojewodę małopolskiego po powołaniu rządu nowej koalicji. 📢 Nieoficjalne wyniki wyborów do rad dzielnic Krakowa. Zobaczcie, kto uzyskał najwięcej głosów W niedzielę, 10 grudnia, odbyły się wybory do 18. krakowskich rad dzielnic. Frekwencja nie należała do najwyższych - w całym mieście było to - 9,67 proc. Znamy już nazwiska radnych dzielnicowych według nieoficjalnych wyników wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Bez wątpienia najwięcej głosów otrzymali kandydaci z Dzielnicy XVIII Nowa Huta: Jarosław Matuszczyk - 401 głosów i Józef Szuba - 327 głosów. Z kolei najwyższa frekwencja była w Dzielnicy VII Zwierzyniec - 14,07 proc., a najmniejsza w Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim - 7,39 proc.

📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024. 📢 Tak mieszka Dominika Chorosińska. Aktorka została ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Karierę zaczynała w serialach "M jak Miłość" i "Zostać Miss". Następnie przyszedł czas na "Jak Oni Śpiewają" a potem... na polityką! 27 listopada prezydent Andrzej Duda powołał aktorkę na ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 📢 Piękna Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

📢 Najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo.

📢 Miechów. Przedświąteczne targi w zimowej scenerii Choć do Bożego Narodzenia jeszcze dwa tygodnie, mieszkańcy Miechowa i sąsiednich miejscowości mieli okazję zrobić pierwsze przedświąteczne zakupy podczas trwających od piątku do niedzieli targów na miejskim rynku. Wydarzeniu towarzyszyła w tym roku piękna, zimowa sceneria. 📢 Odwilż w Krakowie. Trzeba uważać na sople i śliskie chodniki ZDJĘCIA Odwilż w Krakowie. Trzeba uważać na zwisające z dachu sople i oblodzone chodniki. Strażnicy miejscy kontrolują, czy przestrzeń pod zwisającymi lodowymi naciekami są odpowiednio zabezpieczone. Przed roztopami oraz opadami marznącego deszczu lub mżawki powodującymi gołoledź ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

📢 Wypadek na zakopiance pod Myślenicami. Dwa na A4 Krzyszkowice, DK7 (zakopianka), kierunek Kraków, zderzenie 2 samochodów osobowych, są osoby poszkodowane, w kierunku Krakowa ruch odbywa się jednym pasem. Służby pracują na miejscu zdarzenia. Do drugiego wypadku doszło na autostradzie A4 w rejonie Skawiny. 📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów. Inspiracje i wzory na grudzień 2023. Tak się teraz czesze w Krakowie 11.12.2023 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą miały wspaniały rok 2024. WIELKI HOROSKOP dla każdego znaku zodiaku na nowy rok. Zobacz, co Cię czeka! 11.12 Te znaki zodiaku przeżyją wspaniały rok. Przed nami otwiera się zupełnie nowy rozdział. Rok 2024 stanowi szansę na świeży start dla wielu z nas. Które znaki zodiaku skorzystają z możliwości, jakie ofiaruje im los? Sprawdź w naszym wielkim horoskopie rocznym, co wydarzy się w 2024 r. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Czy Twoje życie zawodowe przyniesie Ci satysfakcję? Przekonaj się. Niektóre znaki zodiaku w 2024 r. zrozumieją, czym jest prawdziwy uśmiech losu. Zobacz, jaką lekcję przygotowało dla Ciebie w przyszłym roku przeznaczenie.

📢 Paznokcie na święta: jasne, modne DELIKATNE WZORY PAZNOKCI hybrydowych. Zobacz inspiracje Lubisz minimalistyczne stylizacje paznokci hybrydowych? Stawiasz na klasykę, jasne kolory i delikatne wzory paznokci na Święta Bożego Narodzenia? Przygotowaliśmy TOP 25 świątecznych stylizacji. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. Zainspiruj się.

📢 Paznokcie na święta: czerwone, zielone, z brokatem. Inspiracje i wzory modnych paznokci świątecznych 11.12.2023 Stylizacja paznokci na święta to doskonały sposób na dodanie nutki magii do naszego wyglądu. Czerwień i zieleń to kolory, które najbardziej kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Jednak nie oznacza to, że nie można eksperymentować z innymi barwami. Pastelowe odcienie, takie jak delikatny róż czy błękit, mogą nadawać naszym paznokciom subtelny i elegancki wygląd. Najpopularniejsze wzory paznokci na święta to renifery, gwiazdki, choinki czy kolorowe cukierki. Odrobina brokatu czy drobnych kryształków również dodadzą paznokciom elegancji i efektu świątecznego błysku. Zobacz 25 inspiracji modnych paznokci na święta. 📢 Łatwe i szybkie ciasta na Boże Narodzenie 2023. Te słodkości przygotujesz w mniej niż godzinę [PRZEPISY] Szukacie przepisu na łatwe i szybkie ciasta na Boże Narodzenie? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na szybkie pierniki, makowce, serniki, czy ciasta z orzechami! Te placki przygotujesz w mniej niż godzinę, a efekt zaskoczy wszystkich!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 11.12.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 11.12.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Nowe krakowskie smoki w zimowych strojach! Niecodzienna, ale słodka akcja! W ostatnim czasie pogoda zdecydowanie nie rozpieszcza mieszkańców Krakowa. Silne mrozy sprawiają, że modne ramoneski niestety trzeba było zamienić na grube, puchowe kurtki. Okazuje się jednak, że z zimowymi stylizacjami kombinują nie tylko krakowianie i turyści, a w ciepłych czapkach i szalikach zobaczyć można nawet... smoki! 📢 Tak żyje na co dzień Ralph Kaminski. Gwiazda polskiej muzyki prywatnie. Ma nie tylko ciekawy wizerunek sceniczny, ale też ciekawe życie! Ralph Kaminski prywatnie to bardzo ciekawa postać, podobnie jak stworzony przez niego wizerunek sceniczny. Jednym się podoba, innych nie przekonuje, ale budzi emocje i wielkie zainteresowanie. Jedno jest pewne – Ralph Kaminski to wielka gwiazda polskiej muzyki, który na koncerty przyciąga tysiące ludzi. Ostatnio nagrał utwór „Wołosi” z małopolskim zespołem Zakopower, który od razu odbił się wielkim echem i stał się hitem. Wystąpił także z zespołem Kwiat Jabłoni w krakowskiej Tauron Arenie. Jak żyje na co dzień i jaki jest prywatnie Ralph Kaminski? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Kraków rozważa budowę drugiej podziemnej nitki premetra. Na razie priorytetem są linie tramwajowe na Azory i Złocień Od początku grudnia prowadzimy akcję "Po pierwsze komunikacja!", w ramach której z ekspertami, przedstawicielami urzędu i mieszkańcami szukamy rozwiązań, które poprawią miejski transport. Bijąca rekordy popularności, oddana we wrześniu linia tramwajowa do Górki Narodowej pokazuje jak mogą pomóc tego typu przedsięwzięcia. Miasto ma w planach kolejne torowiska, a także podziemną komunikację. Zaplanowano tunel pod centrum, ale jest już też pomysł na drugą nitkę z osiedla Kliny w kierunku Cichego Kącika. Na duże inwestycje potrzebne jest jednak unijne dofinansowanie. 📢 Gęste i pożywne zupy, które nasycą każdego. Przygotujesz je w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Zobaczcie przepisy na smaczne wypieki na święta Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Szukacie sprawdzonych przepisów na bożonarodzeniowe wypieki? Zobaczcie przepisy na wyjątkowe, efektowne, a przede wszystkim smaczne ciasta naszych Czytelników! Ciasto "poezja", ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem oraz polewą z serka, czy bożonarodzeniowy wieniec z ciasta francuskiego to tylko niektóre propozycje.

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Górnikiem Łęczna Wisła Kraków w niedzielę nie tyle ograła, co wręcz zdemolowała Górnika Łęczna 4:0. Tak, zdemolowała, bo jeśli nawet jego trener Ireneusz Mamrot - swoją drogą on zawsze mówi po prostu jak jest - ocenił, że jego drużyna mogła przegrać wyżej, to o czymś to świadczy. To niezwykle ważne zwycięstwo „Białej Gwiazdy”, ale po tym meczu płynie znacznie więcej wniosków, które prezentujemy. 📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz z Górnikiem Łęczna Bardzo dobry mecz, momentami wręcz świetny, rozegrała Wisła Kraków z Górnikiem Łęczna. Wygrała 4:0, a śmiało mogła znacznie wyżej. Oceny po takim występie muszą być wysokie i… bardzo wysokie. 📢 Remonty i korki w Krakowie. Kończą na Opolskiej, zaczynają na moście Wandy i Kocmyrzowskiej W poniedziałek 11 grudnia rozpocznie się remont na moście Wandy, do środy mają zakończyć się prace na Opolskiej, ale już we wtorek drogowcy zabiorą się za kawałek Kocmyrzowskiej. Zamknięta została tez ul. Tetmajera. To nowości w temacie rozkopanego Krakowa. Trwa przecież ciągle przebudowa Kościuszki i Zwierzyieckiej czy budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic powodująca spore utrudnienia w rejonie ronda Polsadu i Młyńskiej. Ponadto przebudowa 29 Listopada, która zbliża się do zakończenia.

📢 Poważny wypadek w Makowie pod Miechowem. Dwie osoby poszkodowane [AKTUALIZACJA] W niedzielę wieczorem na DW-783 w Makowie (gmina Gołcza) doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. W czasie działań ratowniczych droga była zablokowana. 📢 Nowe Brzesko. Czy to były już ostatnie zawody na strzelnicy LOK-u? W sobotę na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Nowym Brzesku spotkali się amatorzy celowania do tarczy, by rywalizować w mikołajkowych zawodach strzeleckich. Nie jest wykluczone, że była to ostatnia impreza zorganizowana w tym miejscu. Budynek, w którym znajduje się strzelnica, znajduje się w fatalnym stanie technicznym. 📢 Horoskop dzienny na 13 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 13 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 178. Yaman chce zabić Selima! Streszczenie odcinka [20.12.23] Czarna stara się unikać Ibrahima. Tak samo jak Yaman Seher. Wciąż nie może jej wybaczyć. Z kolei Neslihan napada na młodego mężczyznę. Z jakiego powodu? Przeczytaj poniższe streszczenie 178. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 177. Yaman odtrąca Seher. Nie wierzy w jej niewinność. Streszczenie odcinka [19.12.23] Yaman w końcu przegląda teczkę od Zuhal. Nie może uwierzyć własnym oczom. Co się w niej znajduje? Tymczasem Frat jest zachwycony. Na komisariacie pojawia się niespodziewany gość. Przeczytaj streszczenie 177. odcinka "Dziedzictwa", aby dowiedzieć się więcej.

📢 Dziedzictwo odc. 176. Zuhal daje Yamanowi dowody na nieuczciwość Seher. Streszczenie odcinka [18.12.23] Yaman i Seher coraz bardziej się do siebie zbliżają. Niespodziewanie zjawia się Zuhal, aby porozmawiać z Yamanem. Czy ten uwierzy w jej oskarżenia? Już teraz przeczytaj streszczenie 176. odcinka "Dziedzictwa".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 80. Podwójna randka. Ferit i Seyran znów razem. Streszczenie odcinka [19.12.23] Suna idzie na randkę z kandydatem na przyszłego męża. Kto będzie jej jeszcze towarzyszył? Latif zaś rozmawia z pracownikami. Co im powie? Już teraz przeczytaj streszczenie 80. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Zakazany owoc odc. 371. Kumru ucieka sprzed ołtarza. Streszczenie odcinka [22.12.23] Yildiz udaje się uciec z sauny dzięki pomocy Dogana. Z kolei Cagatay już niedługo może mieć kłopoty. Co się stanie? Kto się rozstanie, a kto weźmie ślub? Przeczytaj poniższe streszczenie 371. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 369. Morderstwo w biały dzień. Omer celował w Kumru! Streszczenie odcinka [20.12.23] Omer wciąż jest zazdrosny o Kumru. Postanawia rozprawić się z nią i z Cagatayem. Chwilę później ginie jeden z bohaterów. Kto i kogo zabije? Koniecznie przeczytaj streszczenie 369. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Bunt Mikołajów w Niepołomicach. Biegli ulicami miasta w widowiskowych strojach, czerwonych czapeczkach i koszulkach Na ulicach Niepołomic zrobiło się czerwono od mikołajowych strojów! Pół tysiąca Mikołajów kobiet i mężczyzn stawiło się w niedzielę, 10 grudnia, na dziedzińcu Zamku Królewskim w Niepołomicach. Stąd ruszyli w pięciokilometrową trasę po ulicach miasta. Bieg ma zaskakującą nazwę - Bunt Mikołajów. Został zorganizowany już po raz trzeci. Uczestnicy biegu przebrali się nie tylko za Mikołajów, ale także za ich pomocników czy stworki z bajek. 📢 Podróż na zdjęciach trasą S7 spod Tatr przez Kraków nad morze. Kluczowa droga gotowa na większości odcinków Ekspresowa droga S7 będzie prowadzić spod Tatr przez Kraków, Warszawę nad morze. Jej docelowa długość to ok. 750 km. Większość tej trasy, 558 km, jest już gotowa i oddana do użytku. Za rok dwupasmówką dojechać z Krakowa do Warszawy. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak może obecnie wyglądać podróż S7 przez Polskę.

📢 Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Krakowa. Harcerze podzielili się nim z mieszkańcami Betlejemskie Światło Pokoju po raz kolejny zawita do Krakowa. W niedzielę,10 grudnia, harcerze z Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego podzielili się nim z mieszkańcami. „Czyńmy pokój” – to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju.

📢 Szopkarskie arcydzieła. Poznaliśmy tegorocznych zwycięzców w konkursie na Szopkę Krakowską ZDJĘCIA 7 grudnia 2023 roku odbył się 81. Konkurs Szopek Krakowskich, organizowany przez Muzeum Krakowa. Trzy dni później ogłoszono wyniki, poznaliśmy zwycięzców i nagrodzonych za najlepsze prace. Przejdź do GALERII, by zobaczyć wyróżnione szopkarskie dzieła. 📢 Skoki narciarskie dzisiaj. Wyniki drugiego konkursu Pucharu Świata w Klingenthal poniżej oczekiwań Polaków Wyniki Polaków w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Klingenthal dzisiaj (niedziela, 10.12) nie były tak dobre, jak oczekiwaliśmy. Piątek i sobota rozbudziły nadzieję, ale było gorzej. Najwyżej, na 22. pozycji, sklasyfikowany został Piotr Żyła; punkty zdobył też Dawid Kubacki. Zwycięstwo - drugie z rzędu - odniósł Karl Geiger.

📢 Nowe Brzesko. Podziękowali honorowym krwiodawcom. Akcje trwają już trzeci rok Osoby zaangażowane w akcje krwiodawstwa prowadzone od blisko trzech lat w Nowym Brzesku spotkały się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji. Tam czekały na nich podziękowania za oddaną krew. Mogli też wylosować drobne upominki ufundowane przez sponsorów. Najważniejszym momentem spotkania było wręczenie odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (III stopnia) Angelice Nocoń. 📢 50 zł za pajdę ze smalcem, cebulką i grzańcem. Porównujemy ceny na świątecznych jarmarkach w Krakowie Zbliżają się święta. Tłumy krakowian i turystów odwiedzają krakowskie jarmarki świąteczne. Wybraliśmy się na Rynek Główny, plac Wolnica i plac Nowaka-Jeziorańskiego, by porównać ceny oferty gastronomicznej. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, gdzie jest najtaniej. Pod zdjęciami podpisaliśmy z jakiego jarmarku pochodzą specjały. 📢 Proszowice. Wielkie mikołajkowe pływanie. Oni byli najszybsi! Kilkudziesięciu amatorów pływania zjawiło się w niedzielę na proszowickiej pływalni, by wziąć udział w drugiej edycji zawodów Santa Swim Party. Wszyscy uczestnicy opuścili obiekt z medalami i upominkami od Świętego Mikołaja, a na najlepszych w poszczególnych kategoriach czekały nagrody.

📢 Jarmarki świąteczne pod Krakowem. W Michałowicach lokalni wystawcy oferują rękodzieło, ozdoby, smakołyki Jarmark Świąteczny w Michałowicach odbył się w niedzielę 10 grudnia. W powiecie krakowskim to jeden z pierwszych targów w tym roku. Na michałowicki jarmark swoje stoiska i produkty przygotowało 40 wystawców. Wśród nich: lokalni producenci żywności, pszczelarze, restauracje i punkty gastronomiczne, oferujące smakołyki oraz rękodzielnicy, artyści ludowi i twórcy pamiątek. 📢 Pożar pod Niepołomicami w Zakrzowie w nocy z soboty na niedzielę. Trudna akcja dla strażaków W nocy z soboty na niedzielę strażacy z OSP Niepołomice zostali wysłani dwoma ciężkimi zastępami gaśniczymi i drabiną mechaniczną do pożaru w miejscowości Zakrzów. Na miejscu ogniem objęty był cały drewniany budynek. Działania które były prowadzone blisko cztery godziny, utrudniał silny mróz i śnieg, a także trudny dojazd do obiektu. W działaniach brały również zastępy z JRG Wieliczka, Ochotnicza Straż Pożarna Podłęże, OSP Niepołomice-Podgrabie, OSP Zakrzów, OSP Zakrzowiec.

📢 Arktyczny krajobraz na budowie S7 na północy Małopolski. Odcinek Miechów-Szczepanowice Na budowie trasy S7 na północ od Krakowa, na najdalej wysuniętym odcinku Miechów-Szczepanowice prace zostały ograniczone po opadach śniegu. To widać na zdjęciach, przypomina to trochę obrazki z Alaski. Plac budowy przykryła gruba warstwa puchu. Zaawansowanie prac na tym odcinku sięga jednak już ponad 70 proc. Po przyjściu odwilży roboty zapewne ruszą pełna parą. 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie RANKING. Top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Idealne na prezent dla kobiety 10.12.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Niegardów. Dwaj miłośnicy historii opisali dzieje parafii Licząca prawie 800 lat parafia w Niegardowie (gmina Koniusza) doczekała się swojej monografii. Wydawnictwo, zatytułowane „Niegardów. Historia kościoła i parafii św. Jakuba Apostoła Starszego”, zostało po raz pierwszy zaprezentowane w sobotni wieczór na spotkaniu w miejscowym kościele. Można było nie tylko dostać książkę, ale też porozmawiać z jej autorami. 📢 Nad Bagrami zimą jest równie pięknie jak latem. Zamiast tłumów cisza, spokój i przyroda w zimowym śnie ZDJĘCIA Zalew nad Bagrami kojarzy się głównie z okresem letnim i tłumami nad kąpieliskiem. Zimą jest tam jednak też bardzo urokliwie. W wolny weekend można wybrać się na spacer nad ten akwen. Szczególnie malowniczo jest po zmroku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak Bagry wyglądają w śnieżnej osłonie. Dla stęsknionych za wakacyjnymi upałami mamy niespodziankę, dołączamy film przypominający, jak nad Bagrami będzie już za pół roku.

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Naprawdę? W te pomysł ciężko uwierzyć! Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Zofia Jastrzębska, czyli Gita z "Infamii" Netflixa, zachwyciła widzów na całym świecie. Co wiemy o aktorce z Krakowa? Ma intrygujące hobby! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? Ma intrygujące hobby! Jest pewną siebie, filigranową brunetką, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa!

📢 Tak żyje i mieszka na co dzień Natalia Kaczmarek, królowa biegów. Jaka jest prywatnie? Tego o niej nie wiedziałeś! Natalia Kaczmarek jaka jest prywatnie? Niedawno ustanowiła najlepszy wynik w biegu na 500 metrów w historii polskiej lekkoatletyki. Została także wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Lubi pozować przed obiektywem! Tak żyje i mieszka na co dzień piękna Natalia Kaczmarek, królowa polskich biegów. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Horoskop dzienny na 12 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 12 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 11 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 11 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Krakowski filmowiec zgłasza pomysł: Hejnalista z Wieży Mariackiej powinien być podświetlony Wojciech Morek, znany krakowski operator i fotograf, był dokumentalista filmowy Piwnicy pod Baranami w latach 90., zgłasza pomysł, by podświetlić hejnalistę grającego hejnał na Wieży Mariackiej w Krakowie. To ma spowodować, że będzie bardziej widoczny i okaże się jeszcze większą atrakcją podwawelskiego grodu.

📢 Autor podręcznika "Historia i Teraźniejszość" profesor Wojciech Roszkowski otrzymał w Krakowie nagrodę Patrioty Roku Podczas IX Dnia Patrioty, organizowanego w Krakowie przez wydawnictwo Biały Kruk oraz Akademicki Klub Obywatelski, nagrodą „Patriota Roku im. Kazimierza Odnowiciela” uhonorowano prof. Wojciecha Roszkowskiego, autora szkolnego podręcznika „Historia i Teraźniejszość”, o którym było bardzo głośno w naszym kraju.

📢 Nietypowy kalendarz. Koła Gospodyń Wiejskich prezentują najpiękniejsze miejsca powiatu krakowskiego Koła Gospodyń Wiejskich prezentują uroki powiatu krakowskiego - to projekt, którego celem jest pokazanie urokliwych miejsc w powiecie i kobiet z podkrakowskich wiosek w strojach ludowych. To one - gospodynie wiejskie podczas sesji zdjęciowych do kalendarza na 2024 rok zaprezentowały najpiękniejsze miejsca powiatu, w których można odpoczywać, spacerować, zachwycać się przyrodą. Projekt na tworzenie wyjątkowego kalendarza wymyśliły panie z KGW Luborzyca. 📢 Tragedia pod Proszowicami. Nie żyje mężczyzna. Prawdopodobnie został pobity W sobotę około godziny 6 rano na terenie posesji w Zielenicach (gmina Radziemice) znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja nie informuje o szczegółach zdarzenia. Wiadomo, że na miejscu trwały czynności z udziałem prokuratora. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna w średnim wieku mógł zostać śmiertelnie pobity przez swojego pasierba. Domniemany sprawca został zatrzymany.

📢 Mieszkania jak z horroru: Najdziwniejsze lokale w kraju. Gotowe do wynajęcia! Odważyłbyś się tam mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Spór najbogatszego górala z władzami Krakowa o budowę hotelu w dawnym seminarium przy Alejach Trzech Wieszczów Adam Bachleda-Curuś wraz z rodziną znalazł się na 43. miejscu wśród 100 najbogatszych Polaków na liście tygodnika "Wprost". To polski przedsiębiorca i samorządowiec, burmistrz Zakopanego w latach 1995–2001. Rodzinny majątek oszacowano na 1,3 mld zł. Część środków milioner spod Tatr zamierzał zainwestować w Krakowie, ale napotkał na ogromne problemy.

📢 W końcu sobota! Można pospać... i posprzątać. Zobacz memy o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków W końcu nadeszła wyczekiwana przez wszystkich sobota - dla większości Polaków dzień wolny od pracy, kojarzony także jako najlepszy termin na wszelkie imprezy, uwielbiany za możliwość odespania całego tygodnia wypełnionego obowiązkami w pracy, czy szkole. Ale ten dzień nie kojarzy nam się tylko z zabawą i wypoczynkiem. Zobaczcie najlepsze memy przygotowane przez niezawodnych internautów.

📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Strażacy musieli rozciąć pojazd, żeby wyciągnąć rannych. Przejazd zablokowany W piątek, 8 grudnia po południu doszło do groźnego wypadku w Wielkiej Wsi. Na drodze krajowej nr 94 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne, utknęły w samochodzie. Pojazdy zostały mocno porozbijane. Droga krajowa została całkowicie zablokowana.

📢 Wisła, Cracovia, Wieczysta i inne. Herby małopolskich klubów piłkarskich według sztucznej inteligencji Sztuczna inteligencja zyskuje coraz większą popularność jako pomoc w tworzeniu treści. AI może tworzyć treści, ale też obrazy na podstawie danych. Sprawdziliśmy, jak wyobraża sobie herby małopolskich klubów piłkarskich. Wybraliśmy ekipy z naszego regionu i poprosiliśmy AI o wygenerowanie obrazów. Trzeba przyznać, że poradziła sobie z tym całkiem nieźle.

📢 Jaki ubiór postarza? Jeśli chcesz wyglądać młodziej, to lepiej zrezygnuj z niektórych ubrań. Zobacz listę 21 rzeczy Do niektórych się przyzwyczaiłyśmy, niektóre wiszą tam jeszcze z lat naszej młodości, jeszcze inne kupiłyśmy całkiem niedawno, bo wydają nam się modne, choć niekoniecznie takie muszą być... Ubrania, które postarzają ma w swojej szafie wiele kobiet. Warto dowiedzieć się, jakie to są rzeczy i się ich wystrzegać, by nie dodawać sobie lat.

📢 Proszowice. W domowym zaciszu ciągle dochodzi do aktów przemocy Dom czy mieszkanie powinno być dla zamieszkującej je rodziny azylem bezpieczeństwa. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Ciągle zdarza się, że dochodzi tam do aktów brutalnej przemocy. O tym, że można temu przeciwdziałać, przekonywali organizatorzy środowej akcji „Sto przemocy domowej”, która po raz kolejny odbyła się na terenie Proszowic. 📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Co czeka cię w nadchodzących tygodniach? 3.12.2023 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Nadchodzący miesiąc zapowiada się niezwykle intensywnie. Jak w ostatnich tygodniach roku będzie wyglądało życie uczuciowe? Czy spotkasz kogoś wyjątkowego czy może pozostaniesz w obecnym związku? Na te i inne pytania odpowiada wróżka Mariposa, jednocześnie dzieląc się cennymi wskazówkami. Zobacz, co czeka twoje życie miłosne w grudniu i na co warto zwrócić uwagę. Przeczytaj nasz horoskop 2023.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 ŻYCZENIA na Boże Narodzenie 2022. Najpiękniejsze życzenia i wierszyki dla najbliższych 26.12.2022 Święta Bożego Narodzenia to cudowny, magiczny czas spędzany w gronie najbliższych. Warto pomyśleć nie tylko o wręczeniu im wyjątkowego prezentu, lecz także o złożeniu im pięknych życzeń. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne, oryginalne oraz religijne życzenia i wierszyki z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 2022.

