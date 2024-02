Przegląd prasy 13.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 14 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w Walentynki”?

Prasówka 13.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop dzienny na 14 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w Walentynki Horoskop dzienny na środę 14 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [13.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

📢 18-latek ruszył w pościg za mężczyznami, który ukradli auto jego ojcu. Zatrzymał ich i ujął O szczególnym wyczynie 18-latka informuje Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach. Jak podkreślają funkcjonariusze, młody człowiek, mieszkaniec Jasienicy wykazał się wzorową postawą i prawdziwą odwagą: ujął sprawców kradzieży samochodu należącego do jego ojca, jednocześnie udaremniając dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu. Zatrzymanym mieszkańcom gminy Myślenice grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Prasówka 13.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wisła Kraków. Kadra drużyny - wiosna 2024 w piłkarskiej I lidze [ZMIANY, KONTRAKTY, ZDJĘCIA] Wisła Kraków. Prezentujemy pełną kadrę piłkarską „Białej Gwiazdy”, wraz ze sztabem szkoleniowym przed startem piłkarskiej wiosny 2024 w I lidze. Zestawienie uwzględnia wszystkie zmiany dokonane do tej pory przed początkiem rozgrywek i będzie na bieżąco aktualizowane. Podajemy informacje o wszystkich piłkarzach Wisły wraz z okresem obowiązywania ich kontraktów.

📢 PKP Intecity pobije rekord luxtorpedy na trasie Kraków-Zakopane. Ma nowe pociągi i zmienia rozkład jazdy Wdrożenie do rozkładu jazdy PKP Intercity kolejnych zmodernizowanych wagonów ma zapewnić komfortową podróż, utrzymanie liczby połączeń oraz atrakcyjne czasy przejazdów. 10 marca wchodzi w życie korekta rocznego rozkładu jazdy 2023/2024. Dla mieszkańców Małopolski oraz turystów jeżdżących w Tatry ważne jest to, że kolejarze zapowiadają bicie rekordu na trasie do Zakopanego. 📢 Zmarł kapitan Tadeusz Pytlik ps. Bem. To myślenicki żołnierz niezłomny, więzień polityczny okresu stalinowskiego i harcerz tajnego związku Nie żyje kpt. Tadeusz Pytlik ps. Bem. Miał 90 lat, zmarł w niedzielę 11 lutego 2024 roku nad ranem. To znany i ceniony człowiek w całym powiecie myślenickim. Był wielkim patriotą żołnierzem niezłomnym, działaczem podziemia antykomunistycznego, więźniem politycznym okresu stalinowskiego oraz harcerzem Tajnego Związku Harcerstwa Polskiego „Sępy” w Myślenicach.

📢 Wybory samorządowe 2024. Łukasz Gibała: Uważam, że musimy rządzić wspólnie z mieszkańcami, a nie podejmować decyzje ponad ich głowami Podczas poniedziałkowej, 12 lutego, konferencji prasowej kandydat na prezydenta miasta Krakowa Łukasz Gibała złożył deklarację dotyczącą przeprowadzenia referendum. Jak podkreślał lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców: - Odbudowywanie zaufania mieszkańców do władz miasta będzie jednym z moich priorytetów. Gibała zapowiedział, że jeżeli wygra wybory prezydenckie w Krakowie to po roku przeprowadzi referendum, na którym być może padną pytania o małą elektrownię atomową w Nowej Hucie, strefę czystego transportu, czy też budowę dzielnicy wysokościowców. 📢 Proszowice. Radni chcą kursu do Czyżyn, ale przez Kocmyrzów Planowane uruchomienie linii autobusowej z Proszowic do Czyżyn wśród wielu osób nie wzbudza entuzjazmu. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Proszowicach nie brakowało głosów, że linia jest bardzo potrzebna, ale powinna zostać poprowadzona przez Kocmyrzów. Burmistrz Grzegorz Cichy wyjaśniał z kolei, że w tej chwili jest to niemożliwe.

📢 Wyjątkowe perełki motoryzacji z lat 90. Takimi autami jeździliśmy po krakowskich ulicach. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało ponad 30 lat temu! 📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 12.02.2024 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 GIF podjął decyzję o wycofaniu tych leków z aptek! Zobacz pełną i aktualną listę! 12.02.2024 Lek na nadciśnienie, preparat do leczenia niewydolności serca, czy popularny lek na gorączkę dla dzieci - to tylko niektóre z medykamentów, które w ostatnim czasie zniknęły z aptecznych półek również w aptekach w Małopolsce i Krakowie. Powód? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował, że mają one zostać wycofane z rynku. Przygotowaliśmy zestawienie preparatów, które w ostatnim czasie dołączyły do czarnej listy GIF-u. To leki wycofane lub wstrzymane w obrocie. Sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu i natychmiast je wyrzuć. 📢 Najpiękniejsze kreacje ze studniówek 2024 w Krakowie. Takie sukienki i garnitury są modne w tym roku! Szał i szyk 12.02.2024 Tegoroczne maturzystki (a nierzadko również nauczycielki!) zachwycają kreacjami na trwających właśnie w Krakowie studniówkach. Zadają szyku w pięknych sukniach. Magia! Zobaczcie sami!

📢 Tak znikał stary świat pod wodami Jeziora Czorsztyńskiego. Tych miejsc już nie ma. 26 lat temu zalana została Dolina Dunajca 12.02.2024 W 1997 roku, czyli 26 lat temu zakończono budowę zapory niedzickiej. Zalana została Dolina Dunajca i tym samym pod wodą zniknęły m.in. stare Maniowy i stary Czorsztyn. Zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu (Jezioro Czorsztyńskie) budowany był w latach 1970–1997, ale wysiedlenia zaczęły się już w latach 60. 26 lat temu zniknął stary świat, który już nie wróci, i który możemy podziwiać tylko na zdjęciach. Zobacz na archiwalnych fotografiach, jak kiedyś wyglądał stary Czorsztyn oraz jak postępowała budowa zapory. 📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny.

📢 Kraków. Pochód inauguracyjny UJ wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pochód inauguracyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie trafił na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego - poinformowała w poniedziałek (12 lutego) uczelnia. Jego tradycja sięga średniowiecza. Barwny pochód profesorski dołączył tym samym do innych zwyczajów i tradycji, z których Kraków jest dumny i je pielęgnuje - a które już figurują na liście. 📢 Wiedźmina w kultowych anime od SI – Geralt w Dragon Ball Z, Pokemonach, Attack on Titan, Czarodziejce z Księżyca i wiecej Sztuczna Inteligencja przeniosła Geralta z Rivii do słynnych i kultowych serii anime. Nie zabrakło więc Pokemonów, Dragon Ball, a nawet Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Attack on Titans czy Castlevanii nasz Wiedźmin też prezentuje się znakomicie. Te połączenia robią wrażenie.

📢 Ciężarówka przejechała trzy psy w Zakopanem. Dwa nie przeżyły, kierowca odjechał Zakopiańska straż miejska wyjaśnia okoliczności porannego zdarzenia, jakie miało miejsce na Oberconiówce w Zakopanem. Trzy psy zostały przejechane przez jedną ciężarówkę. Dwa z nich zginęły na miejscu, trzeci uciekł. Kierowca auta nie zatrzymał się i odjechał dalej. Inny kierowca wezwał służby. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 12.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kraków. Kłódki miłości znikają z kładki Bernatka. Nowe barierki będą odporne na zakochanych? Remont kładki Bernatka miał zacząć się w ubiegłym tygodniu, ale był problem z uruchomieniem palników do cięcia metalu. No to teraz, gdy zrobiło się naprawdę ciepło jak na luty, prace ruszyły. Siatki balustrad i miłosne kłódki zakochanych są demontowane. W ich miejscu pojawiają się nowe barierki. Kłódki zakochanych z kładki o. Bernatka zostaną przetopione na ławkę zakochanych.

📢 Proszowice. Szreniawa pełna zatorów. To może grozić powodzią Na liczącym niespełna pięć kilometrów odcinku Szreniawy między Proszowicami a Klimontowem ujawniono w sobotę kilkanaście miejsc, które mogą powodować zatory i podtopienia. Kontrola rzeki miała związek z ogłoszonym pogotowiem przeciwpowodziowym dla tego terenu. 📢 23-latka z gminy Bochnia straciła ponad 57 tysięcy złotych metodą "na BLIK". Policja przestrzega przed oszustami Oszuści podający się za pracowników banku i policjanta doprowadzili 23-latkę z gminy Bochnia do straty ponad 57 tysięcy złotych. Polecili kobiecie najpierw zaciągnięcie pożyczki w banku, a następnie przekazanie tej kwoty oraz własnych oszczędności za pośrednictwem kodów blik.

📢 Kamil Stoch: Polscy kibice w USA przywitali nas bardzo ciepło. Dziękuję im za wsparcie i dobrą energię [ROZMOWA] Kamil Stoch nie może być zadowolony ze swoich występów w Lake Placid, ale trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich jest wdzięczny kibicom za wsparcie. - Byłem przygotowany na ciepłe przyjęcie ze strony Polonii. Lubię jak podczas zawodów jest głośno. Cieszę się, że miałem okazję po raz pierwszy wystartować w zawodach w USA - podkreślił skoczek z Zębu, który za ocean poleciał ze swoją żoną Ewą-Bilan Stoch. Zdjęcia ze spotkania skoczków z polskimi kibicami za oceanem możecie obejrzeć w galerii.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 12.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Wybory 2024. Kandydat na prezydenta Krakowa Andrzej Kulig przedstawił swój program. "Mieszkańcy powinni się czuć zaopiekowani" „Każdy mieszkaniec Krakowa powinien się czuć dobrze zaopiekowany i wysłuchany" - podkreśla wiceprezydent Krakowa prof. Andrzej Kulig, który w poniedziałek (12 lutego) podczas pierwszego briefingu jako kandydat na prezydenta Krakowa, po zarejestrowaniu KWW Andrzeja Kuliga „Ku przyszłości", przedstawił główne tezy swojego programu. - Kraków to nie jest projekt partyjny. Często spotykam się z mieszkańcami i pytają mnie o to z jakiej jestem partii. Muszę powiedzieć, że bardzo często otwierają się na rozmowy ze mną, gdy dowiadują się, że nie jestem z żadnej partii - wyjaśnia kandydat na prezydenta.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Ferie 2024 w Krakowie. Te niezwykłe miejsca zwiedzisz zupełnie za darmo Jak spędzić ferie w Krakowie nie wydając ani złotówki? Jeśli nie masz planów na ferie odwiedzenie tych miejsc może okazać doskonałym rozwiązaniem. Nie dość ze zachwycają to odwiedzenie ich jest zupełnie darmowe. Wydaje się niemożliwe, a jednak! Oto lista miejsc w Krakowie, które możesz odwiedzić zupełnie za darmo. Dowiedz się co? Gdzie i kiedy możesz zwiedzić w Krakowie, nie wydając ani złotówki.

📢 TOP 11 najgroźniejszych ras psów. Chcesz je mieć? Musisz posiadać specjalne zezwolenie Jakie są najgroźniejsze rasy psów? Dla niektórych odpowiedź na to pytanie może być sporym zaskoczeniem. Pies to przecież najlepszy przyjaciel człowieka i raczej kojarzy się z dobrym towarzyszem, niż agresywnym zwierzęciem. Tym bardziej, że niektóre psy zaliczane do agresywnych często można spotkać… na ulicy czy u sąsiada w ogórku. Prawda jest jednak taka, że niektóre rasy potrafią być niebezpieczne i mogą przejawiać agresywne zachowania. Są na tyle groźne, że w wielu krajach zostały zakazane a na ich posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz 11 najgroźniejszych ras psów! 📢 Horoskop na walentynki 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czy znajdziesz miłość? Przeczytaj horoskop miłosny 2024! Horoskop walentynkowy na 2024 rok. Gwiazdy nie kłamią: w tym roku czeka nas wiele zmian, ważnych wyborów, a niekiedy miłosne zawody. Wszystko zależy od okoliczności, sprzyjających nam gwiazd oraz własnych decyzji. Jedno jest jednak pewne - to właśnie 2024 rok okaże się być tym przełomowym. Co cię czeka? Przeczytaj horoskop miłosny wróżki Mariposy.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 12.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Studniówka 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie świętowali w Starej Zajezdni Studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich była już ostatnią z imprez przyszłych maturzystów w Krakowie. Młodzi elektrycy bawili się w niedzielę, 11 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Jak już podpowiada profil szkoły, na studniówce pojawiło się 126 uczniów i jedna uczennica. Oczywiście były też osoby towarzyszące i grono pedagogiczne. Łącznie na balu "elektryka" bawiło się przeszło 250 osób. Jak imprezowali uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter.

📢 Kraków. Ferie, remonty i cięcia w komunikacji. Postępuje budowa linii do Mistrzejowic Zaczęły się zimowe ferie dla Małopolski. Część krakowian zapewne wyjechała na wypoczynek poza miasto, ale dużo z nas zostało. Korki trochę mniejsze, ale ciągle dają się we znaki. Szczególnie jak pada i następuje spowolnienie w ruchu. Obecnie największymi placami drogowych budów jest Zwierzyniecka i Kościuszki, Młyńska i rondo Polsadu (budowa trasy tramwajowej do Mistrzejowic) i Kocmyrzowska. Do tego dochodzi sporo innych prac. W tym tygodniu ma się tez rozpocząć opóźniona naprawa kładki Bernatka oraz "ruchomych" schodów przy dworcu autobusowym. Przypominamy też o zmianach w komunikacji na ferie. 📢 Kraków. Pod estakadą na Blich błoto i smutno. Na Park Kolejowy długo poczekamy Teren pod estakadą kolejową wybudowaną wzdłuż ulicy Blich ma się zamienić w park Kolejowy. Budowa wielkiej konstrukcji i przystanku przy Hali Targowej skończyła się już dawno. A teraz od miesięcy niewiele już się zmienia. Jest asfaltowa "ścieżka", trochę rozkopanej ziemi, odbywały się prace związane z instalacjami. Coś się jednak dzieje i plany są. Przypomnijmy że zagospodarowany miał być też teren pod łącznicą kolejową w Podgórzu. Ale tam nic się nie dzieje. Oby estakady w sercu Krakowa nie podzieliły tego losu.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Wnioski po meczu Cracovia - Radomiak - gra kapela! W meczu 20. kolejki ekstraklasy Cracovia w efektowny sposób wygrała z Radomiakiem. Pokonała go aż 6:0. Dowiedzieliśmy się kilku nowych rzeczy o drużynie trenera Jacka Zielińskiego. Po wnioski odsyłamy do GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Garbarnia Kraków sprawiła niespodziankę w sparingu. Pokonała I-ligowe Zagłębie Sosnowiec Przygotowujący się do rundy wiosennej w grupie czwartej III ligi piłkarze Garbarni Kraków w niedzielę (11 lutego 2024 roku) pokonali na wyjeździe I-ligowe Zagłębie Sosnowiec. 📢 Darcie pierza, czyli wskrzeszania dawnego zwyczaju w Zielonkach, a z nim karnawałowe przyśpiewki i zabawy Darcie pierza to odtwarzana stara tradycja pod Krakowem. O jej wskrzeszanie zadbali przedstawiciele Izby Regionalnej w Zielonkach oraz sołectwa. Co roku na koniec karnawału tutejsze gospodynie przygotowują pierze, przynoszą pełne kosze wypełnione piórami i zapraszają do wspólnego darcia. Przy okazji śpiewają przyśpiewki, omawiają bieżące wydarzenia i wspominają dawne czasy.

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj podium Polaka w Lake Placid był bardzo blisko. Piotr Żyła zajął 4. miejsce Wyniki i skoki dzisiaj w Pucharze Świata w Lake Placid w końcu było takie, jakich oczekują polscy kibice. W niedzielnym, drugim konkursie indywidualnym tego weekendu (11 lutego 2024) Piotr Żyła liczył się w walce o podium, ostatecznie zajął 4. miejsce. To najlepszy wynik polskiej kadry skoków narciarskich w całym sezonie. Zwyciężył Stefan Kraft.

📢 Nieustający deszcz, zalane piwnice, podtopiony ośrodek zdrowia oraz silne wiatry i powalone drzewa. To codzienność pod Krakowem Zalane piwnica w domu w Balicach, zatkany przepust w Gołuchowicach w gminie Skawina, powodujący lokalne podtopienia, zalana drukarnie w gminie Zabierzów, podtopiona piwnica w ośrodku zdrowia w Cianowicach w gminie Skała. To tylko część zdarzeń, do których ostatnio jeździli strażacy podkrakowskich jednostek OSP. Do usuwania powalonych drzew jeżdżą kilka razy dziennie.

📢 Wybory samorządowe 2024: najnowszy sondaż w Krakowie. Łukasz Gibała zwycięża z Aleksandrem Miszalskim i Łukaszem Kmitą Walka o fotel prezydencki w Krakowie nadal zacięta. Według najnowszego sondażu wyborczego przeprowadzonego 5-8 lutego zwycięża lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała pokonując Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej i Łukasza Kmitę z Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest jednak pewne, czy z ramienia PiS Kmita zdecyduje się na start. Na kolejnych pozycjach Konrad Berkowicz, Rafał Komarewicz, Andrzej Kulig i Stanisław Mazur. Sondaż został przeprowadzony przez pracownię Opinia24 na zlecenie KWW Łukasza Gibały. Warto zwrócić uwagę, że różnice w badaniach sondażowych w Krakowie są zaskakująco duże. 📢 Horoskop dzienny na 13 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 13 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 12 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 12 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 119. Ponowne spotkanie Seyran i Ferita. Ktoś stanie im na drodze! Streszczenie odcinka [16.02.24] Seyran i Ferit znów mogą być razem. Nie trwa to jednak długo. Co stanie im na przeszkodzie? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 119. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 118. Rodzina szuka Ferita. Mężczyzna niespodziewanie zaginął. Streszczenie odcinka [15.02.24] Seyran wciąż przebywa w Antep. Ciągle są przy niej ludzie Tarika. A co dzieje się z Feritem? Przeczytaj poniższe streszczenie 118. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 216. Yaman chce uleczyć rany zadane Seher. Streszczenie odcinka [15.02.24] Yaman chce przeprosić Seher za swoje wcześniejsze zachowanie. Tymczasem Ali coraz częściej myśli o Kiraz. A czy Ikbal pomoże Kiraz? Przeczytaj streszczenie 216. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Plejada gwiazd w Tokarni na planie prequela filmu "Sami Swoi". Poznajcie kulisy produkcji! Zobacz zdjęcia i film z planu Chyba nie ma osoby, która nie oglądałaby choć raz słynnej trylogii „Sami Swoi” o przygodach Kargula i Pawlaka. W Parku Etnograficznym w Tokarni powstał film opowiadający o przygodach głównych bohaterów sprzed wydarzeń znanych doskonale z kultowej komedii. W filmie w reżyserii Artura Żmijewskiego zagrała plejada polskich gwiazd. W niedzielę, 11 lutego w Kielcach odbędzie się uroczysta premiera produkcji. Przypominamy, jak powstawała. 📢 Ratowali przechodnia i strażaka biegnącego do wypadku w Słomnikach. Przypadkowi podróżni okazali się wyszkolonymi ratownikami Do niecodziennej sytuacji doszło w Słomnikach. Na głównej drodze prowadzącej przez miasto przed kilkoma dniami wydarzył się wypadek, został potrącony pieszy. Niedaleko dalej na tej samej drodze po chwili przytomność stracił kolejny mężczyzna. Okazało się potem, że to strażak, który po zaalarmowaniu jednostki biegł do tego pierwszego zdarzenia. Na te groźne zdarzenia zareagowali przejeżdżający tą drogą świadkowie. Tymi podróżnymi byli wyszkoleni fachowcy od pierwszej pomocy.

📢 Niedzielne przedpołudnie to idealna okazja, by wyruszyć na poszukiwanie skarbów. Pasjonaci staroci przy Hali Targowej na pewno znajdą cuda W tym miejscu w Krakowie nawet deszcz niestraszny. Leniwa niedziela to idealna okazja by udać się na jedno z krakowskich targowisk, gdzie można znaleźć prawdziwe skarby. Targ przy Hali Targowej to jedno z najbardziej znanych miejsc w Krakowie, które nawet w weekend tętni życiem. Pasjonaci antyków, staroci, książek i bibelotów mogą tutaj znaleźć prawdziwe cuda i niekoniecznie za wielkie pieniądze. Zobaczcie co można w niedzielę upolować na pchlim targu.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum.

📢 Zderzenie autobusu MPK z samochodem osobowym pod Krakowem. Samochód osobowy przewrócił się i spadł na boku W Aleksandrowicach w gminie Zabierzów doszło do wypadku autobusu aglomeracyjnego MPK linii 258 z samochodem osobowym. Zderzenie pojazdów miało miejsce 10 lutego na ul. Radziwiłłów. W wyniku zdarzenia pojazd osobowy przewrócił się na bok, a w autobusie zostały wybite szyby. 📢 Miłość kwitnie w centrum Krakowa. Msze święte dla singli i wspólna zabawa. Przy ul. Siennej 5 można spotkać przyszłą żonę lub męża Msze święte dla singli to propozycja dla wszystkich, którzy chcą znaleźć swoją drugą połowę i łączą to z wiarą oraz dobrą zabawą. Kiedyś odbywały w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Ruczaju, teraz jednak przeniosły się do centrum Krakowa - do kościoła św. Barbary. Po nich wszyscy zainteresowani mogą się przenieść do podziemi budynku Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5, gdzie odbywa się wspólna zabawa i integracja. Kto wie ile osób znalazło tu już swoją przyszłą żonę lub męża ...

📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach Sceneria dawnych zabudowań dworskich i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Tegoroczni maturzyści tej szkoły powiatowej bawili się na swoim niezapomnianym balu w sobotę, 10 lutego 2024 roku. Miejscem balu był usytuowany w parku Dwór w Tomaszowicach. Tutaj bawiło się kilkaset maturzystów, osób im towarzyszących. Gościli także nauczyciele i przedstawiciele rodziców organizujących studniówkę.

📢 Finał powiatowy zawodów MDP w Koniuszy. Zwycięskie drużyny z Ostrowa i Radziemic Młodzieżowe drużyny pożarnicze z Ostrowa i Radziemic zwyciężyły w sobotnim finale powiatowych zawodów MDP w Koniuszy. Obie będę reprezentować powiat proszowicki na zawodach wojewódzkich w Łapczycy. Wystąpią tam również zwycięzcy kategorii indywidualnej Marcel Włodarz z Pałecznicy i Jowita Sekunda z Ostrowa.

📢 Kraków. Babski Comber powrócił na ulice Krakowa. Przez miasto przeszedł barwny korowód Przez lata zupełnie zapomniany zwyczaj czyli Babski Comber znów powrócił do Krakowa. W sobotę, 10 lutego finałowy barwny korowód wyruszył z ulicy Sławkowskiej i przeszedł przez Sukiennice do Pałacu Krzysztofory, gdzie z kolei rozpoczęły się wielkie tańce i śpiewy. Babski Comber to swego rodzaju uczczenie zakończenia karnawału. 📢 Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przybyli w sobotę, 10 lutego 2024 roku przed południem do Skawiny. Tutaj na Rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa wraz z defiladą pododdziałów. Wybrano podkrakowskie miasteczko, żeby popularyzować służbę wojskową. Wojsko organizuje przysięgi na terenach publicznych, reprezentacyjnych placach miejskich, żeby społeczeństwo, w tym przypadku mieszkańcy podkrakowskiego miasta mieli możliwość zobaczenia jak ta uroczystość wygląda.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie. Maturzyści z Witosówki na swój bal wybrali Margeritę Maturzyści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie na swój wielki bal studniówkowy wybrali się do Hotelu Margerita w Modlnicy w gminie Wielka Wieś. Zabawę w uroczej, dwupoziomowej sali zorganizowali 9 lutego 2024 roku. Było wtedy 86 dni przed maturą, ale to wciąż jeszcze tysiące godzin, więc czas na oderwanie się od nauki, odpoczynek i wyśmienitą zabawę.

📢 Studniówka 2024. Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie bawili się w Starej Zajezdni Studniówka krakowskiego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego została zorganizowana w piątek, 9 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. W ten wyjątkowy wieczór tegoroczni maturzyści zaprezentowali się w pięknych kreacjach i eleganckich garniturach. Na balu krakowskiej "ósemki" pojawiło się około 300 uczniów z 7 klas. Jak bawili się uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter.

📢 Rolnicy protestują w Miechowie. Długi zator na drodze ekspresowej S7 Około godziny 15 rozpoczął się protest rolników w Miechowie. Według szacunków organizatora, w wydarzeniu bierze udział około trzystu ciągników. Poruszając się w trzech kolumnach powodują utrudnienia zarówno w rejonie starej siódemki jak i drogi ekspresowej S7. Problemy z poruszaniem są też na ulicach i obwodnicy miasta. 📢 Rolnicy z powiatu proszowickiego protestują na drodze krajowej nr 79 W piątek przed południem rozpoczął się protest rolników z rejonu Nowego Brzeska, Koszyc i Proszowic. Przybrał formę przejazdu kolumny ciągników drogą krajową nr 79 pomiędzy Nowym Brzeskiem a Koszycami. Uczestnicy wydarzenia protestują przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej oraz napływowi żywności z Ukrainy. 📢 Najdroższe i najtańsze mieszkania w Krakowie. Oto ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie to nawet 6 tys. zł za metr kwadratowy! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Kraków. Na osiedlu Strusia wyburzono dawną spółdzielnię. Powstanie tu hotel Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów Nowa Huta znika z powierzchni Krakowa. Pod naporem dźwigów i buldożerów. W jej miejscu ma pojawić się hotel. Z budynku na os. Strusia, położonym przy ul. Okulickiego został już tylko niewielki kawałek i sterta gruzu. Kiedyś produkowano tu klosze do lamp, żyrandole, kinkiety... 📢 Kraków. Ulica Kocmyrzowska zamieniła się w wielki plac budowy. Kierowcy i piesi muszą sobie jakoś radzić Rozkopane pobocza, tymczasowe chodniki z betonowych płyt, zwężenia na ulicy i ciężki sprzęt na każdym kroku - tak dziś wygląda ulica Kocmyrzowska na Wzgórza Krzesławickich. Cztery miesiące temu rozpoczęła się przebudowa wylotówki na Proszowice. Kocmyrzowska przebudowywana jest w cieniu większej inwestycji - budowy trasy S7 na odcinku Widoma Kraków oraz mającej się z nią połączyć Północnej Obwodnicy Krakowa.

📢 Studniówka 2024. Bal maturalny XV LO w Krakowie. To była zabawa na ponad 200 osób Tegoroczni maturzyści XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział przede wszystkim 105 uczniów z pięciu klas maturalnych. Nie zabrakło wyszukanych kreacji i fotografii na ściance. Był tradycyjny polonez i zabawa do późnej nocy. Słowem – studniówka była fantastyczna. 📢 Pogrzeb prof. Józefa Dudy, byłego burmistrza Wieliczki. Żegnała go rodzina, koledzy z samorządu i uczelni. "Bardziej gospodarz niż polityk" Zmarły, były burmistrz Wieliczki, prof. Józef Duda, Honorowy Obywatel Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka, spoczął na cmentarzu parafialnym w Koźmicach Wielkich. Został pochowany w sobotę, 3 lutego 2024 roku, w miejscowości, w której mieszkał z żoną Jadwigą Dudą, z rodziną od ponad 40 lat. Józef Duda miał 68 lat. Zmarł w środę, 31 stycznia 2024 roku po wyniszczającej, nowotworowej chorobie.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści XVI LO w Krakowie. Sceneria balu też była wyjątkowa - Folwark Zalesie Poloneza czas zacząć! Na studniówce krakowskiego XVI LO, czyli popularnej „szesnastki” bawiło się w sumie ok. 200 osób, w tym ponad 100 maturzystów z pięciu klas, o profilach: policyjno-wojskowym, wojskowo-humanistycznym, biologiczno-chemicznym, turystycznym. Zabawa była wyśmienita. Jak udała się studniówka? Jak prezentowali się uczestnicy balu? Zobaczcie naszą relację! 📢 Studniówka 2024. W Starej Zajezdni bawili się licealiści z III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie Studniówkowe bale krakowskich szkół w pełni. W piątek, 2 lutego w Starej Zajezdni w Krakowie do uroczystego poloneza stanęli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. Zobaczcie jak się prezentowali i bawili tegoroczni maturzyści. 📢 Najlepsza kawa ziarnista, czyli jaka? Ranking najpiękniej pachnących produktów Aromat świeżo zaparzonej kawy doskonale budzi nas o poranku - aby najlepiej rozpocząć dzień, dobieraj najlepsze ziarna. Tylko które z nich najlepiej wpasują się w kubki smakowe? Podpowiadamy jakie ziarna wybrać, aby pobudzić organizm do działania.

📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie Czuszowski "Gościniec" po raz kolejny gościł maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uczniowie popularnego "Ekonomika", wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i grupą czuwających nad całością rodziców, bawili się na przedmaturalnym balu. 📢 Studniówka 2024 uczniów V LO w Krakowie. Słynna "Piątka" bawiła się w Starej Zajezdni. To był bal na 400 osób W piątek - 19 stycznia - swój bal przedmaturalny mieli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Na miejsce studniówki wybrali Starą Zajezdnię przy ul. św. Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu. W tym szczególnym balu wzięło udział około 400 osób, przede wszystkim - 280 uczniów z ośmiu klas maturalnych. Nie zabrakło tradycyjnego poloneza, był też toast, a o północy - tort.

