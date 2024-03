Przegląd prasy 13.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice "Pasów" mieli powody do radości. Zdjęcia”?

Prasówka 13.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice "Pasów" mieli powody do radości. Zdjęcia Kibice Comarch Cracovii przeżywali nie lada emocje w meczu "Pasów" z Re-Plast Unia Oświęcim. Czy zobaczą swoich ulubieńców jeszcze raz w tym sezonie? To się okaże po siódmym meczu play-off w Oświęcimiu. Jeśli wygrają, to tak.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Prasówka 13.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Beka z samochodów. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji, które rozbawią Cię do łez! 13.03.2024 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [13.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [13.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [13.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Skoki narciarskie. Wyniki PŚ w Trondheim dzisiaj nie były dla Polaków dobre. W Raw Air się nie liczą Skoki dzisiaj w PŚ w Trondheim do końca trzymały w napięciu. Wyniki wtorkowego konkursu na normalnej skoczni nie zaskoczyły, wygrał Ryoyu Kobayashi. Polacy nie mają się czym pochwalić, najlepszy z nich - 22. - był Aleksander Zniszczoł. W klasyfikacji Raw Air w skokach narciarskich, do której zaliczane są wyniki z dziś, Biało-Czerwoni są daleko.

📢 Rośnie napięcie na linii prezydent Krakowa Jacek Majchrowski - rodzina Gibałów. Ojciec kandydata wylicza miliardy i zarzuca manipulację Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił, że nie będzie startował w wyborach prezydenckich na kolejną kadencję, ale komentuje wyborczą kampanię. Na swoim oficjalnym profilu na Facebooku zapytał o kwestie związane z finansowaniem działalności jednego z kandydatów Łukasza Gibały ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który jest liderem przedwyborczych sondaży. Chodzi o wielomilionową pożyczkę jakiej udzieli mu ojciec na budowę nowej fabryki. Ojciec kandydata Leszek Gibała przesłał nam wyjaśnienia, które są odpowiedzią na wątpliwości prezydenta, zawarł w nich także swoje zarzuty wobec Jacka Majchrowskiego. 📢 Horoskop dzienny na 13 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 13 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Krystyny i Krysie świętują w Krakowie. Doroczny wielki zjazd tym razem odbywa się pod Wawelem. Można dołączyć! W Krakowie rozpoczął się trzydniowy XXVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn. Uczestniczki na początek miały okazję w jednakowych, zjazdowych kapeluszach zająć miejsca na Sali Obrad w krakowskim magistracie i spotkać się tam z gościem specjalnym - językoznawcą profesorem Jerzym Bralczykiem. Z kolei w środę około 400 Krystyn weźmie udział w przemarszu spod Barbakanu na Rynek Główny, w towarzystwie Bractwa Kurkowego i orkiestry. Zapraszają wszystkie swoje imienniczki z Krakowa i okolic, a także sympatyków Krystyn - by do nich dołączyć podczas tego wydarzenia.

📢 Dalin Myślenice. Rusza budowa nowego stadionu! Zobaczcie, jak będzie wyglądał Dalin Myślenice. Nowy stadion - taki de facto będzie efekt modernizacji czy też totalnej przebudowy obiektu na Zarabiu. Buldożery wjadą lada chwila, burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka właśnie podpisał z katowicką firmą Interhall umowę na wykonanie prac. Powstanie m.in. nowa trybuna, większa i dużo bardziej funkcjonalna od obecnie istniejącej, boisko zyska nową murawę i zostanie otoczone bieżnią, stworzone zostaną dwa małe boiska z nawierzchnią sztuczną. Koszt całej inwestycji wyniesie 30,5 miliona złotych.

📢 W Krakowie powstaną dwa ważne przystanki kolejowe. Są decyzje zezwalające na budowę Coraz bliżej do budowy przystanków kolejowych Kraków Piastów i Kraków Kościelniki. Oba mają znacznie ułatwić komfort podróży nie tylko w stolicy Małopolski, ale także w aglomeracji. We wtorek (12 marca) wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przekazał na ręce dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie – PKP Polskie Linie Kolejowe Włodzimierza Zembola decyzje o pozwoleniu na budowę dla dwóch nowych obiektów. 📢 Skoki narciarskie na żywo - wyniki i relacja live z PŚ w Trondheim zaliczanego do Raw Air. Jak dzisiaj poszło Polakom? Skoki narciarskie w Raw Air przeniosły się do Trondheim, sprawdź wyniki na żywo. Tam w dniach 12-13 marca 2024 roku rozegrane zostaną dwa kolejne konkursy Pucharu Świata, zaliczane do norweskiego minicyklu. Uczestnicy, w tym pięciu reprezentantów Polski, rywalizować będzie na skoczni dużej i normalnej. Zobacz relację live ze skoków dzisiaj.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 12.03.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Droga do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie nie jest łatwa. Petenci muszą się przygotować na dziury, błoto, wykopy... Budynek Grodzkiego Urzędu Pracy przy ul. Wąwozowej stoi niemal w środku ogromnego placu budowy. Obok tego obiektu powstaje węzeł Grębałów. Budowlańcy wybudowali specjalne ścieżki dojścia pomiędzy ogromnymi nasypami i wykopami. Najtrudniej jest pokonać drogę do urzędu po deszczach, kiedy grunt jest nasączony wodą. Osoby, które wybierają się do tej placówki powinny założyć gumowce. Sami zobaczcie!

📢 Trup w wodzie, czyli z historii proszowickich ulic To, że przed laty ulice proszowickie tonęły w błocie, nie jest żadnym odkryciem. Być może jednak ludziom, którzy nie pamiętają tamtych czasów, ciężko sobie uzmysłowić skalę zjawiska. Może w tym pomóc informacja, odnaleziona w prasowej notatce sprzed 110 lat. Jak się okazuje, to właśnie wtedy po raz pierwszy pojawiła się inicjatywa wybrukowania ulicy Krakowskiej. Impuls do tego postanowienia był natomiast naprawdę niezwykły. 📢 Smok Wawelski bez łapy i z urwanym ogonem. Co się dzieje z nowohuckim - drugim Smokiem Wawelskim? Wiadomo, gdzie stanie po renowacji Chociaż jest znacznie mniejszy, a z jego pyska nie buchają ogniste kule to przecież symbol Krakowa. Nowohucki Smok Wawelski, który przez lata stał przy ul. Makuszyńskiego 13 zmienił lokalizację. Mieszkańcy od lat zastanawiali się, dlaczego rzeźba niszczeje zapomniana w gąszczu wysokich traw. Tymczasem nastąpił zwrot akcji. Smok pod koniec ubiegłego roku trafił pod opiekę Nowohuckiego Centrum Kultury, a w planach jest jego renowacja. Docelowo odnowiona rzeźba ma stanąć nieopodal Łąk Nowohuckich.

📢 Dworki i wille w powiecie krakowskim na sprzedaż. Oto najpiękniejsze pałacyki. Sprawdź cenę i lokalizację Zamieszkać w dworku lub w pałacyku? To z pewnością marzenie niejednej i niejednego z nas. Teraz można je spełnić i zamiast ograniczać się do zwiedzania zabytkowych willi, kupić ją i w niej zamieszkać. Tuż pod Krakowem można znaleźć klimatyczne domy z duszą. Oto najciekawsze z nich. Przejdź do galerii i sprawdź oferty!

📢 Tak Kraków świętował 25 lat Polski w strukturach NATO. Uroczystości na Rynku Głównym W Krakowie odbyły się obchody 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12 na krakowskim Rynku Głównym. Wzięły w niej udział pododdziały jednostek wojskowych Garnizonu Kraków. Był też przemarsz żołnierzy wokół Rynku Głównego, przez ul. Grodzką na plac Ojca Adama Studzińskiego.

📢 Kraków. Wkrótce otwarcie fragmentu przebudowywanej Zwierzynieckiej w kierunku al. Krasińskiego Trwa przebudowa ciągu ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej w Krakowie. W rejonie ul. Powiśle trwa układanie torowiska oraz budowa jezdni, jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą, od przyszłego poniedziałku, 18 marca dopuszczony zostanie tu ruch pojazdów – w kierunku al. Krasińskiego. 📢 Kraków. Tak będzie wyglądała Biblioteka Czartoryskich po remoncie Ponad 37 mln zł otrzymało Muzeum Narodowe w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) na remont Biblioteki Czartoryskich. Jak zapowiada MNK, otwarcie biblioteki po remoncie nastąpi w 2027 roku. Oto, jak zmieni się instytucja. 📢 Powiat proszowicki. Zobacz, kto już może się czuć radnym kolejnej kadencji Jeszcze niespełna miesiąc mają kandydaci na radnych, aby przekonać do siebie wyborców. Są jednak tacy, którzy już teraz mogą odbierać gratulacje z okazji wyboru. Dotyczy to osób, które są jedynymi kandydatami w swoich okręgach. W Proszowicach w takiej sytuacji znalazło się troje kandydatów do Rady Miejskiej. Jeszcze więcej osób może czuć się radnymi przyszłej kadencji w gminie Pałecznica.

📢 Żółte kamery przekleństwem kierowców w Krakowie. Łapią jadących na czerwonym świetle i w miesiąc "zarobiły" krocie! Znamy kwotę System RedLight działający od 14 lutego na skrzyżowaniu Aleja Pokoju/Nowohucka zarejestrował dotychczas 460 naruszeń niestosowania się przez kierujących do czerwonego światła. Natomiast system działający od 29 stycznia na skrzyżowaniu Zakopiańska/Brożka zarejestrował 574 naruszenia. Ponad tysiąc wystawionych mandatów daje kwotę ponad pół miliona złotych.

📢 Kraków. Policja u kibola w domu. 5 kilogramów narkotyków i mnóstwo gotówki Blisko 5 kilogramów mefedronu, ecstasy oraz marihuany zabezpieczono podczas przeszukania mieszkania 31-letniego pseudokibica jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Mężczyzna został zatrzymany podczas akcji przeprowadzonej przez krakowskich policjantów. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka - 12.03.2024 rok Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 12.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Intensywna Terapia Noworodka w Szpitalu Ujastek po modernizacji i doposażeniu światowej klasy sprzętem Oddział Neonatologiczny z Intensywną Terapią Noworodka (ITN) w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Ujastek ma już 15 lat. Aby podnosić standardy opieki, jak i pobytu rodziców na oddziale zmodernizowano całe skrzydło placówki. Teraz jest dużo więcej miejsca wokół inkubatorów, zarówno dla personelu jak i dla odwiedzających. Wyremontowana przestrzeń została doposażona w niezbędny sprzęt najwyższej klasy, w tym aparat Mindray. 📢 Najmodniejsze kolory paznokci 2024: czerwień, zieleń, wzorki 3D, szalony french manicure i mleczna biel dla minimalistek 12.03 Jakie kolory i wzory paznokci będą najmodniejsze w 2024 roku? Wśród najważniejszych trendów w manicure znalazła się klasyczna czerwień, szalone wzory 3D, french manicure w nowym wydaniu i coś co minimalistki lubią najbardziej, czyli jasne, mleczne odcienie bieli. Ale to nie wszystko! Jeśli chcesz wiedzieć, jak modnie pomalować hybrydowe w 2024 roku zobacz inspiracje, które przygotowaliśmy. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 TOP 15 najdroższych apartamentów i willi do kupienia w Krakowie. Aby tu mieszkać trzeba być milionerem Apartamenty, wille i mieszkania w Krakowie za miliony? Zainteresowani zakupem najdroższych mieszkań w mieście mają w czym wybierać. Stolica Małopolski zdecydowanie może "pochwalić" się mieszkaniami, których ceny często są bardzo wysokie. Nietrudno zgadnąć też, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Mieszkania szczególnie te najdroższe dedykowane są dla tych, dla których cena nie gra roli. Oto najdroższe wille i apartamenty w Krakowie. Zobaczcie sami! 📢 TOP 10 stacji wulkanizacyjnych w Krakowie według Google. Te miejsca polecają klienci Nadchodząca wiosna to znak dla kierowców, że powoli nadchodzi czas w którym należy zaplanować wymianę opon w swoim samochodzie z zimowych na letnie. Zazwyczaj miłośnicy czterech kół z niecierpliwości wyczekują tego momentu bacznie obserwując zapowiadane prognozy pogody. Gdzie jednak w Krakowie udać się na wymianę opon? Oto TOP 10 stacji wulkanizacyjnych w Krakowie polecanych przez użytkowników Google.

📢 Zalas. Bobry przygotowały zasadzkę na kierowców pod Krakowem. Interweniuje straż pożarna Zalas, ul Kopalniana 175 (droga powiatowa) - drzewa nadgryzione przez bobry zagrażają bezpieczeństwu, na miejscu pracują strażacy z OSP Zalas oraz osp Tenczynek. Usuwają drzewa i gałęzie, które mogą spaść na przejeżdżające samochody. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 12.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 12.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Kraków nie może się doczekać na tę wylotówkę. Przebudowa Kocmyrzowskiej trwa. Zobaczcie postęp prac na zdjęciach z drona Kontrakt polegający na rozbudowie ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie na odcinku od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej, modernizacji torowiska, przebudowie i powiększeniu pętli tramwajowej, a także budowie i przebudowie infrastruktury sieci podziemnych realizowany jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Kraków podpisanego w lipcu 2021 roku. Wartość kontraktu z wykonawcą, firmą Gulermak wynosi 55,72 mln zł. Inwestycja wiąże się z budową trasy S7 w Krakowie, a ta z kolei ma połączyć się z Północą Obwodnicą Krakowa. Skupmy się jednak na razie na samej Kocmyrzowskiej, ważnej wylotówce z Krakowa. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 12.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Zbigniew Ziobro opowiedział o chorobie nowotworowej. Przeszedł skomplikowaną operację Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zabrał głos na temat swojej choroby. We wpisie na portalu X poinformował, że przeszedł skomplikowaną operację i „czeka go długa droga do odzyskania sił”. Podziękował także za modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia.

📢 Duże korki w Krakowie, a na dokładkę wypadek w Mogilanach na zakopiance Pogoda nie dopisuje, mokro i ślisko na drogach. A do tego już mamy pierwsze poważne utrudnienie na drodze dojazdowej do Krakowa. W Mogilanach doszło do wypadku z udziałem dwóch aut. Jeden pas w kierunku Krakowa jest zablokowany. Tworzy się zator. Samochody wloką się też przez A4 - od Swoszowic po Piekary. Mocno przykorkowana Opolska i 29 Listopada. Podobnie Kamieńskiego i Nowohucka.

📢 Przeprojektowany węzeł Kraków-Mistrzejowice nadal czeka na budowę. Kierowcy szybko nim nie przejadą Wojewoda do tej pory nie wydał pozwolenie na budowę przeprojektowanego węzła Kraków-Mistrzejowice. Oznacza to, że ta ogromna inwestycja, która miała zostać oddana kierowcom w drugiej połowie tego roku, opóźni się o około rok. To z kolei oznacza, że planowane w tym roku oddanie do użytkowania ostatniego fragmentu północnej obwodnicy Krakowa i węzła Grębałów, który jest łącznikiem trasy S7 z miejskimi drogami również może się odbyć dopiero w 2025 r. 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 12.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Oto skrzyżowanie grozy w Krakowie. Skoszony przystanek, seria wypadków, ranni 1 marca na Złocieniu doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, a jeden z nich z impetem wbił się w przystanek, na którym chwilę wcześniej stali ludzie. Okazuje się, że skrzyżowanie ulic Sucharskiego i Złocieniowej to od lat miejsce stwarzające zagrożenie. Napisał do nas Czytelnik w tej sprawie, twierdząc, że nikt nie reaguje na jego apele o rozwiązanie problemu. Interweniowaliśmy na policji i mają zostać podjęte działania.

📢 Horoskop dzienny na 12 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 12 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Święto Rękawki tuż po Wielkanocy w Krakowie. Bieg wojów i Strefa Młodego Wikinga na kopcu Krakusa Od lat w pierwszy wtorek po Wielkanocy kopiec Krakusa oblegany jest przez kilkuset wojów - rekonstruktorów wczesnego średniowiecza - ale też przez krakowian, którzy mogą wtedy przeżyć szczególną podróż w czasie. Motywem przewodnim tegorocznego Tradycyjnego Święta Rękawki będzie bojowy okrzyk "Wojna!". - W pierwszy wtorek po Wielkanocy - 2 kwietnia - serdecznie zapraszam pod kopiec Krakusa wszystkich, którzy chcą stanąć oko w oko z żywą historią i stać się jej częścią - mówi Anna Grabowska, dyrektor Centrum Kultury Podgórza. 📢 „Mieszkańcy muszą walczyć o każdy skrawek zieleni”. Radni zobowiązali prezydenta Krakowa do wykupu gruntów pod parki i lasy „Skala potrzeb jest ogromna, dlatego trzeba rozpocząć proces sukcesywnego, corocznego zabezpieczenia w budżecie miasta odpowiednich kwot na wykup gruntów pod parki i lasy, gdyż tereny te będą służyły krakowiankom i krakowianom na kolejne pokolenia. Kiedyś rajcowie miejscy poparli pomysł prezydenta Juliusza Leo, by ten przy wsparciu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa założył las Wolski. Teraz to Rada Miasta Krakowa może zobowiązać Prezydenta Miasta Krakowa do podjęcia zdecydowanych działań celem poszerzania istniejących i zakładania nowych terenów zieleni publicznej, której mieszkańcom nadal tak bardzo brakuje” – to fragment uzasadniania uchwały, tzw. kierunkowej, dotyczącej wykupu przez miasto terenów zielonych.

📢 U stóp Wawelu zamiast CORT będzie działać SMOK - pracownia młodych? Pomysł "Krakowa dla Mieszkańców" Było dla turystów, jest dla nikogo - tak stowarzyszenie "Kraków dla Mieszkańców" podsumowuje historię Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, które w 2010 roku uruchomiono u stóp wzgórza wawelskiego. Łukasz Gibała, lider "Krakowa dla Mieszkańców" i kandydat na prezydenta Krakowa wytyka, że z otwieranego wtedy "z wielkim hukiem za grube miliony złotych" budynku pozostały już tylko puste przestrzenie i zakurzone podłogi. - Ekipa Majchrowskiego doprowadziła to miejsce do kompletnego upadku. Zarządzali nim w taki sposób, że nie działa nawet toaleta - wskazuje. Stowarzyszenie ma pomysł: by w tym miejscu powstała Pracownia Młodych "Smok". 📢 Nie trać pieniędzy na lifting i botoks. Te tanie kosmetyki z apteki wygładzą zmarszczki za grosze. To najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, ujędrniają, napinają, regenerują, nawilżają i rozświetlają cerę. Dzięki nim będziesz wyglądać młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Kraków szuka chętnych na lokale użytkowe. Wśród lokalizacji Kazimierz, jak i Nowa Huta Lokale użytkowe o powierzchni od zaledwie niespełna 6 do aż 190 metrów kwadratowych, zarówno w samym centrum miasta, na krakowskim Kazimierzu, jak i w Nowej Hucie czekają na chętnych, którzy chcieliby otworzyć działalność w pomieszczeniach wynajętych od gminy. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie właśnie ogłosił kolejną aukcję na najem lokali użytkowych. Odbędzie się ona 29 marca, natomiast oferty można składać do 27 marca do godziny 15.

📢 Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Krakowa. Wiele kobiet na listach Przygotowania do wyborów idą pełną parą. Kolejne komitety prezentują swych kandydatów na radnych do samorządów różnych szczebli. W poniedziałek (11 marca) listy do Rady Miasta Krakowa przedstawił KWW Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga. Konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się na Rynku Głównym. 📢 Bilety rozeszły się w mig! Ogromne zainteresowanie wystawą o Kaplicy Sykstyńskiej w Krakowie Multimedialna i immersyjna Kaplica Sykstyńska zagości w Krakowie dopiero 24 maja, ale już 6 marca - z okazji 549. rocznicy urodzin Michała Anioła - organizatorzy wprowadzili do przedsprzedaży 549. biletów na planowaną krakowską odsłonę wystawy. Zainteresowanie było ogromne. Bilety w promocyjnej cenie 19 zł rozeszły się w godzinę. Krakowianie będą mieli jeszcze jedną okazję na tańsze wejściówki - tym razem 1000 biletów za 29 zł będzie dostępnych 13 marca o godz. 10.00 na platformie internetowej www.eventim.pl

📢 W Racławicach będzie nowy wójt. A może pani wójt? Trzy osoby ubiegają się o stanowiska wójta gminy Racławice. Nie ma wśród nich Adama Samborskiego, który rządził gminą nieprzerwanie od 1991 roku. Jest za to jego wieloletnia zastępczyni Małgorzata Sadowniczyk.

📢 TOP 15 najlepszych kawiarni w Krakowie według Google. Zdaniem internautów w tych miejscach wypijecie najlepszą kawę! Ranking na 2024 rok Klimatyczny lokal, unoszący się aromat kawy i pysze przekąski. Tak najczęściej wyobrażamy sobie idealną kawiarnię. W Krakowie jest ich pełno! Ale gdzie wypijemy najlepszą kawę, zjemy wyjątkowo dobry deser i spędzimy miło czas? Mówiąc krótko - gdzie iść na kawę w Krakowie? Kliknijcie w galerię zdjęć i sprawdźcie ranking 15 najlepszych kawiarni według Google. Najnowszy ranking na 2024 rok. Te miejsca polecają internauci!

📢 Klimontów. Wpadek na drodze wojewódzkiej. Są utrudnienia W poniedziałek (11 marca), kilka minut po godzinie 13, na drodze wojewódzkiej nr 776 w Klimontowie (gmina Proszowice) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. W zdarzeniu nikt nie doznał obrażeń. Na miejscu pracują służby, ruch odbywa się jednym pasem. 📢 Gala wręczenia Oscarów 2024. John Cena wyszedł na scenę zupełnie nago, a takie kreacje zaprezentowały na sobie pozostałe gwiazdy gwiazdy gala wręczenia Oscarów już jest historią. Jedno z najbardziej prestiżowych spotkań, na którym pojawiła się cała śmietanka show-biznesu, dobiegło końca. Również tym razem nie zabrakło szokujących wystąpień. Znany aktor podczas zapowiedzi wręczenia Oscara za najlepszy kostium wystąpił zupełnie nago! A jak zaprezentowały się pozostałe gwiazdy? Było szokująco i inspirująco. Sprawdźcie!

📢 Tak mieszka Marcin Prokop. Prywatna siłownia i pokój gamingowy jurora „Mam talent”. Zajrzyj do domu Marcina Prokopa – galeria zdjęć Marcin Prokop to bardzo znany i lubiany prezenter telewizyjny. Prowadzi m.in. w duecie z Dorotą Wellman poranny program „Dzień dobry TVN” i zabiera nas w podróż za ocean w „Niezwykłych stanach Prokopa”. Zaglądamy do domu dziennikarza na warszawskiej Pradze, w którym mieszka wraz z rodziną. Nie zabrakło w nim miejsca na pokój do grania, stosy książek i siłownię. Zobacz, jak na co dzień żyje Marcin Prokop.

📢 Ciasta na weekend. TOP 15 pysznych i sprawdzonych przepisów na domowe słodkości od naszych Czytelników [Przepisy, zdjęcia, opis wykonania] Domowe, pyszne ciasto na weekend? Koniecznie! Zobaczcie TOP 15 sprawdzonych przepisów na domowe ciasta do niedzielnej kawy od naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie. Są tu ciasta łatwe, bez pieczenia i efektowne.

📢 Kraków. Ośrodek Ruczaj rośnie wśród gęstych osiedli południa miasta Budowa Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza, weszła na wyższy poziom. A dokładnie na trzecią, najwyższą kondygnację tego budynku. Wcześniej zakończono roboty żelbetowe na niższych piętrach, gotowe są już balkony widowni. Dzięki inwestycji, która wcisnęła się między bloki, zabudowany osiedlami Ruczaj zyska miejsce do organizacji wydarzeń kulturalnych ze sceną i kinem. 📢 Proszowice. Powiat szuka chętnych do opieki nad dziećmi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach poszukuje rodzin i instytucji, które byłyby w stanie zająć się dziećmi, wymagającymi umieszczenia w pieczy zastępczej. Poszukiwani są kandydaci na zawodowe rodziny zastępcze, prowadzenie rodzinnego domu dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 📢 Budowa S7 pobudziła rynek mieszkaniowy na Wzgórzach Krzesławickich. Ceny mieszkań są tu wciąż najniższe w Krakowie Budowa trasy S7 wraz z węzłami drogowymi sprawiły, że Wzgórza Krzesławickie stały się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Od kilku lat trwa intensywna zabudowa, głównie okolic ul. Gustawa Morcinka. Mieszkania w budowanych tutaj osiedlach sprzedają się na pniu. Powodem jest m.in. to, że na mapie Krakowa jest to teren z najniższymi cenami za metr kwadratowy. Na rynku pierwotnym można kupić mieszkania w cenie poniżej 10 tys. zł za metr kwadratowy.

📢 Trendy, które zmieniają nasze domy. Te meble mają styl i są ponadczasowe. Zobacz! Aktualne trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz pokazują, jak w ostatnim czasie zmieniają się nasze domy. Teraz z większą świadomością podchodzimy do urządzania wnętrz, wybierając solidne, funkcjonalne meble o ponadczasowym wzornictwie. Co jest teraz modne , a jednocześnie zostanie z nami na lata? 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Kraków w latach 90. XX wieku. 25 niezwykłych zdjęć. Takie było nasze miasto, tacy byliśmy, zobacz Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Nowa atrakcja na Podhalu. Piękne widoki, mało ludzi i za darmo! W Małopolsce nie narzekamy na brak atrakcji turystycznych. Piękne widoki co krok, ale wszędzie są tłumy ludzi. Nieopodal Czarnego Dunajca, w Czerwiennem-Bachledówkach, powstała nowa atrakcja turystyczna - taras widokowy, skąd możemy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr. Nowa atrakcja Bachledówki - punkt widokowy na Tatry - to wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają przyrodę, ale źle znoszą tłok. Jest pięknie, cicho, spokojnie i... pusto.

📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. 📢 Kraków robi miejsce na marinę. Wyburzony został zdegradowany port Żeglugi Krakowskiej na Zabłociu Na nabrzeżu od strony Zabłocia (w sąsiedztwie Krakowskiej Akademii i mostu Kotlarskiego) trwają prace związane z wyburzaniem zdegradowanego portu należącego w przeszłości do Żeglugi Krakowskiej. Miasto w tym miejscu planuje budowę Mariny Krakowskiej. 📢 Burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski: Nie będę wieszał plakatów Burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski będzie najprawdopodobniej jedynym kandydatem do objęcia tego stanowiska w kolejnej kadencji. Już zapowiedział, że jedynym materiałem wyborczym będzie ulotka z podsumowaniem minionego pięciolecia, którą mieszkańcy dostaną do skrzynek pocztowych. Nie zamierza natomiast wieszać plakatów ani banerów ze swoim zdjęciem.

📢 Kraków. Tramwaje nie jeżdżą do Bieżanowa. Ranna pasażerka Tramwaje nie kursują do Kurdwanowa i Nowego Bieżanowa przez ul. Wielicką - oczekiwanie na przyjazd karetki pogotowania. Poszkodowana pasażerka tramwaju, która ucierpiała w wyniku gwałtownego hamowania po zajechaniu drogi tramwajowi przez kierowcę samochodu osobowego. Tramwaje kierowane na trasy objazdowe. Za tramwaje jest uruchamiana komunikacja autobusowa zastępcza. 📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Zakazany owoc odc. 426. Leyla chce pozbyć się kochanki męża. Streszczenie odcinka [13.03.24] Altay rozmawia z Kumru i perfidnie ją okłamuje. Yildiz dostaje nietypowe polecenie. O co chodzi? Przeczytaj streszczenie 426. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 11.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Nowa zakopianka cały czas rośnie. Łagodna zima pozwoliła wznowić prace przy budowie nowej drogi. Kiedy otwarcie? Siedem miesięcy – tyle czasu pozostało drogowcom na zakończenie prac przy budowie nowej zakopianki ma odcinku Rdzawka – Nowy Targ. Planowane zakończenie projektu planowane jest na 5 września 2024 roku.

📢 Agata Rubik - tak mieszka i żyje na co dzień. Żona kompozytora stworzyła dom pełen miłości Agata Rubik jest żoną znanego kompozytora Piotra Rubika. Urodziła się w 1986 roku, a swojego przyszłego męża poznała w 2005 roku podczas konkursu piękności. Para wychowuje dwie córki - Helenę i Alicję. W tym roku świętuje 15-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Jak mieszka i żyje na co dzień Agata Rubik z rodziną? Zobaczcie w galerii zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych. 📢 Potrącenie pieszego na zakopiance w Gaju. Wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Duże problemy w ruchu Bardzo poważny wypadek na drodze krajowej nr 7 w Gaju pod Krakowem. Na wysokości restauracji McDonald, przy zjeździe na ulicę Zadziele, doszło do potrącenia pieszego przez samochód. 📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków w PRL wyglądał zupełnie inaczej niż teraz Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta.

📢 Finał odnowy Parku Wyspiańskiego w Krakowie. Na placu zabaw „wylądował” samolot. Są także inne nowe atrakcje Zakończyła się przebudowa miejskiego Parku im. Stanisława Wyspiańskiego Wyspiańskiego, położonego w północnej części Krakowa, między osiedlami Azory i Krowodrzą Górką. W jednej z najbardziej klimatycznych krakowskich enklaw zieleni wymieniono m.in. urządzenia na placu zabaw – nietypowym wykonanym przede wszystkim z drewna. Inwestycję zrealizowano w ramach krakowskiego Budżetu Obywatelskiego. 📢 Debiut „Imprezy po ciemku” w Nowej Hucie. Organizatorzy już zapowiadają kolejne edycje „Kiedy zatapiamy się w mroku, nasze całe ciało nasłuchuje. Wibracje przepływają przez każdą jego komórkę. Nasze zmysły czują bardziej i mocniej. Po chwili, w rozluźnieniu, bezwiednie zaczynamy tańczyć…” - to przesłanie „Imprezy po ciemku”, która odbyła się w ten weekend w Klubie Jędruś na osiedlu Centrum A w krakowskiej Nowej Hucie. Oryginalne wydarzenie to autorski pomysł Agnieszki Stefańczyk, mieszkanki Nowej Huty.

📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające 10.03.2024 Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci. 📢 W Krakowie powstanie nowy gazociąg, jego odcinek pobiegnie pod Wisłą. „Kolejny ważny krok na drodze do zielonej przyszłości miasta” Dla wykonanie nowego gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Łęgu, są już wszystkie pozwolenia. Inwestycja, dzięki której kotły szczytowe elektrociepłowni będą zasilane paliwem bardziej ekologicznym – gazem (obecnie - olejem opałowym) rozpocznie się w najbliższym czasie i potrwa od 18 do 24 miesięcy. - To kolejny ważny krok na drodze do zielonej przyszłości Krakowa w zakresie energetyki i ciepłownictwa – zaznacza PGE Energia Ciepła.

📢 Krakowski Bieg Kobiet – po raz pierwszy. Impreza już bije rekordy popularności. Biegało prawie 1000 kobiet [ZDJĘCIA] Krakowski Bieg Kobiet ma wielką szansę zyskania statusu stałej miejskiej imprezy. Pierwsza edycja biegu odbyła się w niedzielę (10 marca), a zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że jego organizatorzy zwiększyli limit miejsc – z 500 do niemal 1000, a dodatkowa pula rozeszła się w ciągu kilku godzin. Słowem – pomysł Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i Tauron Areny okazał się strzałem w dziesiątkę. 📢 Kraków. Półfinał Miss Województwa Małopolskiego i Polska Miss. Piękne kandydatki walczą o tytuł W Krakowie odbyło się pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Małopolskiego! Tegoroczny półfinał konkursu. W tym roku wydarzenie gościło w Metropolo by Golden Tulip (ul. Orzechowa 11, Kraków). Podczas półfinału zostały wyłonione finalistki do tytułów Miss Województwa Małopolskiego oraz Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego. Prawie 120 uczestniczek walczyło o awans do finału tego konkursu. Kolejny krok to konkurs ogólnopolski Polska Miss...

📢 Tłumy na Wzgórzu Wawelskim. „Kolejka do Katedry, jak w lecie na Zakrzówku” Zamek Królewski na Wawelu przeżywa w niedzielę (10 marca) prawdziwe oblężenie. Setki, jeśli nie tysiące osób oczekuje w kolejce, by zwiedzić Katedrę, Groby Królewskie, Muzeum Archidiecezjalne, wejść „do Dzwonu Zygmunta”. Wśród tłumu jest wielu turystów. - Kolejka do katedry, jak w lecie na Zakrzówku – komentują sytuację krakowianie. 📢 TOP 10 najczęściej kradzionych samochodów w Polsce. Masz jeden z nich? Lepiej uważaj gdzie parkujesz. Dla złodziei te auta to gratka! W 2023 roku skradziono ponad 5,6 tys. samochodów. Tak wynika z danych przedstawionych przez Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Ilość kradzieży w ostatnich latach ustabilizowała się na niskim poziomie, ale nie dla wszystkich właścicieli aut będzie to pocieszeniem. Niektóre marki i modele samochodów cieszą się nadal wielkim powodzeniem wśród złodziei. Zobacz ranking TOP 10 najczęściej kradzionych samochodów w Polsce i sprawdź, jak wygląda sytuacja w Małopolsce.

📢 TOP 15 miejsc na marcowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół. Propozycje na wiosenny spacer Rezygnacja z urlopu w takich miejscach w Małopolsce jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn przez tłumy turystów to znany powód. Co prawda zimowy sezon dobiega końca, ale za to wiosenna pogoda zachęca do spacerów i pieszych wycieczek. Gdzie zatem udać się, aby ominąć tłumy turystów? Oto TOP 15 naszych propozycji. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę w marcu. 📢 Zaczęło się grodzenie terenu skansenu w Branicach. Pierwsze prace w miejscu, które mieliśmy zwiedzać już w 2023 roku To, że tworzenie krakowskiego skansenu staje się faktem, zwiastują wreszcie pierwsze prace w terenie. W ramach przygotowań do translokacji pierwszego obiektu - drewnianego domu z Chełmu do przyszłego Parku Edukacyjnego "Branice" - zajęto się grodzeniem jego terenu u zbiegu ulic Tatarakowej i gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego. Prace przy budowie ogrodzenia zakończą się w kwietniu. Co dalej?

📢 Rodzina z Jaksic straciła dobytek w pożarze. Potrzebuje pomocy W domu czteroosobowej rodziny z Jaksic w gminie Koszyce wybuchł w niedzielę pożar. Budynek nadaje się tylko do kompletnego remontu. Niemal całe jego wyposażenie spłonęło lub uległo zniszczeniu na skutek zalania wodą. Rodzina zwróciła się o pomoc za pośrednictwem internetowej zrzutki. 📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

