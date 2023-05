Przegląd prasy 13.05.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rozwiązana matura 2023 z matematyki w wersji rozszerzonej. Zadania i odpowiedzi 12.05.23”?

Prasówka 13.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rozwiązana matura 2023 z matematyki w wersji rozszerzonej. Zadania i odpowiedzi 12.05.23 Zakończyła się matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Co znalazło się w arkuszu? - Było jak dla mnie specyficzne - mówi Oleksii Afanasiev. - Był podany kwadrat o boku długości A i w środku niego był wpisywany kwadrat, który rozdzielał długość w stosunku 1:3. I to się tak ciągnęło w nieskończoność. Trzeba było obliczyć sumę nieskończonego ciągu geometrycznego - relacjonuje tegoroczny maturzysta. Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka Gryzie".

📢 Wielkie emocje przy Reymonta. Wisła Kraków wygrywa z Bruk-Betem Termalicą To był bardzo zacięty mecz. Wisła Kraków tak naprawdę musiała go wygrać, żeby wciąż liczyć się poważnie w walce o bezpośredni awans do ekstraklasy. I krakowianie to zrobili, choć w twardym starciu z Bruk-Betem Termalicą nie mieli łatwo. Ostatecznie „Biała Gwiazda” wygrała 2:1.

📢 Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak włamywacze oznaczają mieszkania [13.05] Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki!

📢 Najmądrzejsze psy – jakie rasy są najinteligentniejsze? Eksperci nie mają wątpliwości. Zobaczcie ranking Każdy właściciel poznaje inteligencje swojego psa. Jednak stwierdzić, która rasa psów jest najmądrzejsza wcale nie jest proste. Naukowcy twierdzą, że inteligencja czworonogów ma wiele odcieni, a ocenić ją można na podstawie reakcji, uczenia się, posłuszeństwa. W tym zestawieniu prezentujemy rasy psów, które według badaczy wykazują się najwyższym poziomem inteligencji. Zobacz, czy Twój pies zalicza się do mądrali...

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 13.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Krakowskie juwenalia w latach 90-tych. Tak bawili się studenci ćwierć wieku temu! Archiwalne zdjęcia Krakowskie Juwenalia to święto, na które czeka większość żaków. Kilka dni, podczas których studenci przejmują władzę nad miastem. Sięgnęliśmy do archiwum, a tam trafiliśmy na szalone lata 90, a konkretnie 1998 rok. Zobaczcie te niesamowite zdjęcia równo sprzed 25 lat, może nawet się na nich znajdziecie!

📢 Najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Jest działka, jest impreza! Sezon na grillowanie 2023 [12.05] Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>> 📢 Runmageddon Kraków 2023. Pierwsza konkurencja w Tauron Arenie już za nami. ZDJĘCIA Wystartował Runmageddon Tauron Kraków 2023! W piątek odbyła się pierwsza konkurencja tego bardzo popularnego biegu z przeszkodami, która tym razem miała formułę Games. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników zawodów w naszej galerii. W sobotę od samego rana do późnego wieczora kolejne biegi wokół Tauron Areny Kraków, na których także nie zabraknie naszych fotoreporterów. Pełny harmonogram i mapka imprezy poniżej.

📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] Iga Świątek 31 maja 2023 roku będzie obchodzić swoje 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Rzym 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Rzymie.

📢 Iga Świątek - kiedy mecz? Gdzie oglądać Świątek? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK Rzym online Iga Świątek rozgrywa kolejny świetny sezon. Rok 2023 jest dla Polki równie udany jak poprzednie, dlatego warto bardzo uważnie śledzić terminarz jej startów. Kiedy gra Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? W tym materiale zamieszczamy kalendarz wszystkich występów tenisistki, podajemy dni i godziny jej pojedynków oraz transmisje i wyniki online. Najbliższe spotkanie Iga Świątek rozegra w turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Rzym. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Rzymie.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [13.05.2023 r.] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste. 📢 Żużel GP Polski 2023. Gdzie oglądać? Kiedy zawody na Narodowym? Transmisja i stream online WYNIKI, TERMINARZ GRAND PRIX 12.05 W sobotę 13 maja w Warszawie odbędzie się ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland. Będzie to druga z zaplanowanych dziesięciu rund Indywidualnych Mistrzostw Świata w sezonie 2023. Pierwszą, która odbyła się w chorwackim Goricanie, wygrał Bartosz Zmarzlik. O której godzinie odbędzie się turniej na PGE Narodowym? Gdzie można oglądać transmisję na żywo w telewizji i internecie? Sprawdźcie poniżej. Tutaj także zamieszczamy terminarz wszystkich rund Speedway GP 2023 oraz wyniki zawodów.

📢 Proszowice. Nagrodzili tych, którzy chcą się uczyć i namawiają do tego innych Są motorami napędowymi swoich środowisk, patronują ważnym przedsięwzięciom, potrafią swoim zapałem zachęcić do działania sąsiadów. W piątek zostali docenieni podczas uroczystej gali „Rozwiń swoją Gminę” w Domu Kultury w Proszowicach. W jej trakcie ogłoszono wyniki konkursów "Edukacyjna Gmina Małopolski" oraz „Ambasador Bilansu Kariery”. Wyróżniono sołtysów, liderki kół gospodyń wiejskich oraz gminy. 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 12.05.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Zakazany owoc odc. 220. Bliscy mają dość Zehry. Streszczenie odcinka [19.05.23] Zehra nie kontroluje swojego picia. Jej bliscy powoli zaczynają mieć jej dość. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 220. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 221. Zamach na Ender. Streszczenie odcinka [22.05.23] Sahice nie udaje się zabić Ender. Tymczasem Yildiz rozmawia na temat mężczyzny, z którym się ostatnio spotkała. Już teraz przeczytaj streszczenie 221. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 222. Halit i Yildiz znów razem? Streszczenie odcinka [23.05.23] Wszyscy starają się, aby Halit nie dowiedział się, że Zehra zaczęła pić. Tymczasem u mężczyzny wiele się dzieje. Czy znów będzie z Yildiz? Koniecznie przeczytaj streszczenie 222. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 223. Udziały w firmie. Streszczenie odcinka [24.05.23] Ender zaskakuje Halita swoim wyznaniem, a Zehra go przeprasza. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 223. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Czaple Wielkie. Samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba poszkodowana W piątek (12 maja) po południu doszło do wypadku w Czaplach Wielkich (gmina Gołcza). Kierująca samochodem osobowym kobieta z nieustalonych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Poszkodowaną zajęli się członkowie zespołu ratownictwa medycznego. Jak informuje portal patrol998-Małopolska ruch na miejscu odbywa się wahadłowo.

📢 Bobin. Podczas rozbiórki stodoły zapaliła się słoma W piątek wczesnym popołudniem doszło do pożaru słomy w Bobinie (gmina Proszowice). Na miejscu działa kilka jednostek straży pożarnej. 📢 Gang pseudokibiców związanych z Cracovią rozbity. Szef grupy przestępczej w areszcie 23 pseudokibiców usłyszało zarzuty handlu narkotykami. Wśród nich jest Mariusz Z., jeden z trzech braci, którzy swoje losy związali z kibolami Cracovii. Szef gangu pod koniec kwietnia tego roku trafił do aresztu tymczasowego. 📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego!

📢 Ptasia grypa w gminie Myślenice. Badania potwierdziły wirusa u martwych ptaków Ptaki znalezione nad Zbiornikiem Dobczyckim w Drogini były zakażone ptasią grypą. Potwierdziły to wyniki pierwszych badań laboratoryjnych. Teraz służby weterynaryjne czekają jeszcze na wynik badania w referencyjnym laboratorium w Puławach, ale jednocześnie rozpoczęły już perlustrację linii brzegowej Zbiornika Dobczyckiego i gospodarstw hodujących drób w celach komercyjnych.

📢 Wiedźmin w prawdziwym życiu oczami SI. Gdyby Geralt z Rivii istniał naprawdę, tak by wyglądał. Zobaczcie efekt Wiedźmina Geralta z Rivii znają już wszyscy, od fanów fantastyki, przez graczy, aż po użytkowników Netfliksa. Sprawdziliśmy, jak słynny wiedźmin z gier i książek wyglądałby w rzeczywistości, czyli gdyby istniał naprawdę. Pomogła nam to sprawdzić sztuczna inteligencja, a efekty mogą spodobać się fanom, ale nie tylko. Sprawdźcie sami. 📢 56 belek ważących ponad tysiąc ton trafiło na budowany wiadukt tramwajowy w Nowej Hucie Ekipa budowlana ułożyła 56 belek na wiadukcie tramwajowym nad S7 koło węzła Kraków Grębałów. 16 największych belek miało wagę 30 ton i długość 29,5 metra każda. 20 kolejnych waży 17,5 tony każda i mierzy 20,5 m długości. Ostatnie 20 belek to waga po 11,5 tony i 16,5 m długości. Wszystkie razem ważą ponad tysiąc ton. Podnosił je dźwig o udźwigu 220 ton. Wiadukt będzie łączył przystanki Wańkowicza i Elektromontaż.

📢 Igrzyska Europejskie 2023. Polscy piłkarze plażowi zagrają z Hiszpanią i Portugalią. Miejscem akcji będzie Tarnów ZDJĘCIA Polska kontra Hiszpania i Polska kontra Portugalia: takie oto hitowe mecze obejrzą kibice piłki nożnej plażowej, którzy pojawią się w czerwcu na trybunach nowej Beach Areny w Tarnowie. Spotkania zostaną rozegrane w ramach turnieju Igrzysk Europejskich 2023. Pytanie tylko, czy uda się zdążyć z budową nowego obiektu na czas.

📢 Zabójstwo w Libiążu. 42-letni fan militariów zadźgał własną matkę. Grozi mu dożywocie Policjanci zatrzymali 42-latka z Libiąża, który odpowie za zabójstwo swojej 79-letniej matki. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Grozi mu dożywocie. 📢 Hokej wyniki MŚ Elity 2023, tabela, terminarz. Najlepsze drużyny walczą w mistrzostwach świata w Tampere i Rydze. Kto gra dzisiaj? MŚ Elity w hokeju na lodzie 2023, sprawdź wyniki meczów dzisiaj. Mistrzostwa świata w tym roku zaplanowano na 12-28 maja w Finlandii i na Łotwie. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o hokejowych MŚ: wyniki, terminarz, tabela.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 12.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 15 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek 12.05.23 Horoskop dzienny na poniedziałek 15 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Ciasta na niedzielę do kawy - jak u babci! TOP 10 przepisów naszych czytelników [PRZEPISY] Pamiętacie zapach drożdżowego, niedzielnego ciasta u babci? A może pyszną szarlotkę z kruszonką? Zebraliśmy dla Was TOP 10 przepisów naszych Czytelników na pyszne, niedzielne ciasta takie jak u babci! Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy!

📢 Kraków. Aleja Róż w Nowej Hucie prawie gotowa. Czeka na... róże Chcieliśmy wykonać zdjęcia sadzenia róż na al. Róż w Nowej Hucie, ale jak nam powiedzieli robotnicy te... nie dojechały. Zapewne na dniach się pojawią, ale już aleja, wyremontowana wygląda zupełnie inaczej i może cieszyć oczy mieszkańców. Ma się tu jednak pojawić o wiele więcej niż nowy chodnik i miejsca dla zieleni.

📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać! 📢 A gdyby tak usiąść pod drzewem i poczytać książkę? Literacki Ogród Krakowian zaprasza nie tylko miłośników książek Jego zalety można wymieniać i wymieniać. Nie dość, że pozwala znaleźć chwilę wytchnienia od zgiełku miasta, to również cieszy oko ogromem zieleni. Ponadto jak nawet podpowiada już sama jego nazwa „Literacki Ogród Krakowian" to idealne miejsce by na ławce w cieniu drzew poczytać książkę. Ten wyjątkowy park kieszonkowy znajduje się przy ulicy Kronikarza Galla.

📢 Kraków. Targi vintage i retro Kogel Mogel już niedługo. W nowym, wyjątkowym miejscu Majowa edycja targów vintage i retro Kogel Mogel już tuż, tuż! 20 i 21. maja miłośnicy nietuzinkowych ciuchów, bibelotów i gadżetów spotkają się w nowym, wyjątkowym miejscu. Z ogrodem na zapleczu. To miejsce może na stałe wpisać się w rozrywkowo-zakupową mapę Krakowa. A to wszystko przy Stradomskiej 11. 📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński.

📢 Dziedzictwo odc. 30. Pokorne przyjęcie pomocy. Streszczenie odcinka [17.05.23] Yaman jest zaskoczony, że Seher opiekuje się nim z taką troską. Mężczyzna nie wie, jak ma się zachować. Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 30. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Zakazany owoc odc. 218. Zehra wpada w nałóg. Streszczenie odcinka [17.05.23] Zehra nie radzi sobie z emocjami po utracie pracy. Tymczasem Yildiz jest zauroczona jednym z nowo poznanych mężczyzn. Jak ma na imię? Koniecznie przeczytaj streszczenie 218. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 12.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas upały 12.05.23 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie!

📢 Od 11 czerwca kolejowa rewolucja w centrum Krakowa. Oddane zostaną tory dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej ZDJĘCIA W Krakowie na ukończeniu jest gigantyczna inwestycja kolejowa. Dzięki niej od 11 czerwca udostępnione zostaną dwie, a nie jak dotychczas jedna para torów przecinających centrum miasta. To pozwoli na rozwój i zwiększenie liczby kursów w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. 📢 Kraków. 18-miesięczne dziecko porażone prądem. Akcja z udziałem śmigłowca W Krakowie doszło do groźnego wypadku w jednym z mieszkań przy ulicy Radzikowskiego. 18-miesięczny chłopiec został porażony prądem, prawdopodobnie dotknął uszkodzonego przedłużacza. Dziecko było reanimowane. W stanie ciężkim zostało przetransportowane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Dziecko było pod opieką 30-letniej matki, kobieta była trzeźwa.

📢 Juwenalia UEK 2023. Noc Filmowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła tłumy studentów Juwenalia UEK 2023 trwają w najlepsze. We wtorek, 9 maja, odbył się długo wyczekiwany Przegląd Kapel Rockowych, dzisiaj na ul. Rakowickiej kolejny duży event, który i tym razem przyciągnął tłumy. Co się dzieje?

📢 Krakowski Krakodlew, czyli jedna z największych odlewni na świecie, zaprasza na dni otwarte. Atrakcje dla całej rodziny [Lego, roboty, VR] W najbliższy piątek oraz sobotę na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego odbędzie się Odlewnicza Wiosna. Jest to wyjątkowe wydarzenie z pogranicza nauki, technologii oraz edukacji branży odlewniczej, organizowane przez Krakodlew, czyli największą odlewnię w Polsce. Zarówno dzieci, jak i dorośli zafascynowani nowinkami technologicznymi znajdą coś dla siebie – w programie między innymi spacer w wirtualnej rzeczywistości, budowanie linii odlewniczej przy pomocy klocków Lego oraz pokazy skanowania 3D. 📢 Kraków. Znów gorąco wokół Kossakówki. Tym razem poszło o "pokój dziewczynek" O tym, że willa Kossaków jest bliska sercom krakowian, mogliśmy się przekonać już wiele razy. Po raz kolejny mieszkańcy upomnieli się o kształt przyszłego muzeum podczas spotkania, jakie MOCAK zorganizował w środę 10 maja. Emocje budził zwłaszcza scenariusz muzeum poświęconego rodzinie Kossaków.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 12.05.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza Wisła Kraków w piątek o godz. 20.30 podejmie Bruk-Bet Termalicę Nieciecza. Krakowianie mają problemy kadrowe. Przede wszystkim w obronie, gdzie nie mogą grać kontuzjowany David Junca i pauzujący za kartki Igor Łasicki. Do dyspozycji trenera Radosława Sobolewskiego jest już natomiast Alex Mula. Prezentujemy oficjalny skład Wisły na to spotkanie.

📢 Kraków. Uniwersytet Pedagogiczny obchodzi dziś swoje święto Podczas obchodów uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i uczelniane. Wcześniej odprawiono mszę świętą w intencji studentów i pracowników uczelni w kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes przy ul. Misjonarskiej. 📢 Przyszłość nowohuckiego kombinatu. Urząd zmienia plan miejscowy. To może być koniec pomysłu utworzenia tam strefy przemysłowej Duża zmiana w planie miejscowym dla nowohuckiego kombinatu. Urzędnicy dodali zapis, który blokuje utworzenie tam strefy przemysłowej. Obawiała się jej część miejskich radnych. - Pozwoli emitować hucie więcej zanieczyszczeń niż obecnie - twierdzili. Nie zgadzali się z tym przedstawiciele koncernu ArcelorMittal. To właściciel krakowskiej huty i największy producent stali w Polsce. Urząd miasta zapowiada, że poprawiony plan w czerwcu zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Wówczas będzie można do niego składać uwagi.

📢 Nowe ceny leków od maja. Podrożeje ponad 430 lekarstw. Kogo najbardziej dotkną podwyżki? Lista 11.05.2023 Od 1 maja 2023 obowiązuje nowa lista leków refundowanych. W górę poszły ceny aż 432 różnych medykamentów, najwyższa podwyżka dotyczy alergików i wynosi 452 zł! Nowa lista przyniesie z kolei najwięcej korzystnych zmian dla pacjentów zmagających się z obrzękiem naczynioruchowym. Sprawdź w naszej galerii, jak zmienią się ceny niektórych leków.

📢 Kraków. Ogródek gastronomiczny na miejscach postojowych dla niepełnosprawnych. Mieszkańcy Kazimierza są oburzeni Na krakowskim Kazimierzu, u zbiegu ulic Bożego Ciała i Miodowej na miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnością urządzono ogródek gastronomiczny. Okoliczni mieszkańcy i przechodnie nie kryją zdziwienia i oburzenia. Tak na nową organizację zareagowali też dzielnicowi radni. W urzędzie wyjaśniają, że miejsca postojowe, na których stanęły kawiarniane stoliki i krzesła zostały zlikwidowane i przeniesione na drugą stronę ulicy. Zapewniają, że oznakowanie ma zostać zasłonięte, tak by nie wprowadzało w błąd.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Najlepsze produkty bogate w błonnik. Nie wszystkie są równie zdrowe i polecane! Ten błonnik na zaparcia i odchudzanie jest najlepszy Produkty bogate w błonnik zapwniają lepsze trawienie, bardziej płaski brzuch, mniejszy apetyt i większą utratę wagi, dlatego warto zadbać o odpowiednie porcje tego składnika w diecie. Nie wszystkie wysokobłonnikowe pokarmy jednak równie zdrowe i polecane, a dotyczy to szczególnie pokarmów o wysokiej zawartości związków nierozpuszczalnych w wodzie. Podpowiadamy, które produkty są najlepszym źródłem łagodnie działającego błonnika rozpuszczalnego i jak korzystać z ich cennych właściwości.

📢 Kraków. Mieszkańcy chcą większego Parku Lotników Polskich. Ale gmina planuje sprzedać teren, o który można by poszerzyć zieleniec! Mieszkańcy chcą poszerzenia Parku Lotników Polskich o zielone tereny w rejonie ul. Stanisława Lema. Zgłosili projekt do Budżetu Obywatelskiego, który jest obecnie weryfikowany przez urzędników krakowskiego magistratu. Nawet jeśli w przyszłości projekt trafi do realizacji, wykonanie inwestycji może okazać się nierealne. Wszystko dlatego, że gmina chce sprzedać jedną z działek pod zabudowę. Mieszkańcy protestują. O dalszych losach zielonego terenu zdecydują radni już na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa 17 maja.

📢 Nowy stadion Hutnika Kraków. Machina ruszyła! Jaka pojemność? Gdzie ma powstać? Nowy stadion Hutnika Kraków - konkretny krok w kierunku tej inwestycji został wykonany. - Powstała pierwsza, wstępna koncepcja stadionu, która już jest w posiadaniu klubu - ujawnił Artur Trębacz, prezes Hutnika (Sp z o.o.) w klubowej telewizji. - Przedstawiciele klubu byli na spotkaniu, podczas którego koncepcja została omówiona. W tym momencie piłeczka jest po naszej stronie. Będziemy wprowadzali do tej koncepcji uwagi. Mamy ich sporo, więc chwilę to potrwa. Zależy nam na tym, żeby ten stadion był maksymalnie funkcjonalny pod każdym względem. Zarówno od strony sportowej, jak i od strony późniejszego jego utrzymania - podkreślił.

📢 Kraków. W piątek otwierają tunel na Opolskiej, chociaż nie w pełni, ale pojedziemy Od piątku 12 maja od godziny 20.00 kierowcy będą mogli już korzystać z jednej z komór tunelu realizowanego wzdłuż ul. Opolskiej. To inwestycja powstała w ramach budowy nowej linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa. W pierwszym etapie podziemną konstrukcją pojedziemy w kierunku Nowej Huty. Druga z komór tunelu, po stronie północnej, uruchomiona będzie prawdopodobnie 22 maja. Wtedy podziemną konstrukcja pojedziemy w kierunku Bronowic. Tunel powstał po to, aby ruch samochodowy wzdłuż Opolskiej nie kolidował z przejazdem tramwajowym, który powstanie na górze. 📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Modne fryzury i kolory na sezon wiosna 2023. Potrzebujesz zmiany? Zobacz top stylizacje 11.05.2023 Wiosną warto coś zmienić w swoim wyglądzie. Czujesz, że potrzebujesz drobnej zmiany czy wielkiej metamorfozy? Na wiosnę chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Wybierz się z nami do królestwa stylizacji i modnych fryzur. Mamy kilka propozycji na sezon wiosna-lato 2023. Nowa fryzura - nowa Ty!

📢 Spacery na weekend. TOP 10 bliskich miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie 11.05.2023 Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 11.05.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 11 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek 11.05.23 Horoskop dzienny na czwartek 11 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Kraków. Osiedle Willowe zatopione w zieleni. Tutaj wciąż kultywuje się nowohucką tradycję ZDJĘCIA Osiedle Willowe to jedno z nielicznych miejsc w Krakowie, gdzie do dziś odzież i pościel suszy się na podwórku. Dwa lata temu w ramach rewitalizacji podwórka pojawiły się słupki na pranie. Tradycja suszenie prania na zewnątrz kultywowana jest tam do dzisiaj. Osiedle Willowe to jedno z najbardziej zielonych osiedli nie tylko w Nowej Hucie, ale i w Krakowie. Sami zobaczcie!

📢 Oddział wewnętrzny jak nowy. Efekt zakończonej w szpitalu w Myślenicach modernizacji jest imponujący Zakończył się długo oczekiwany remont oddział wewnętrznego szpitala powiatowego w Myślenicach, a oddział zyskał zupełnie nowe, nowoczesne oblicze. Jako jeden z ostatnich oddziałów w tej placówce przeszedł gruntowną modernizację, dzięki której nie tylko pacjenci, ale i personel zyskali o wiele lepsze warunki. Całość, czyli prace budowlane, wykończeniowe i nowe meble kosztowały ponad 8 mln zł. 📢 Pogrzeb 11-letniej Liliany zmarłej w tragicznym wypadku w Zalasowej. Poruszające ostatnie pożegnanie dziewczynki na cmentarzu w Kowalowej W środę 10 maja w Kowalowej (gmina Ryglice) odbył się pogrzeb zmarłej kilka dni wcześniej 11-letniej Liliany, na którą spadła piłkarska bramka na boisku w Zalasowej. W ostatniej drodze towarzyszyli jej najbliżsi, przyjaciele, rówieśnicy oraz mieszkańcy wstrząśnięci tragedią. Ceremonia pogrzebowa przebiegała w niezwykle wzruszającej atmosferze.

📢 Proszowice. Nareszcie koniec utrudnień. W poniedziałek otwarcie ulicy 3 Maja. W najbliższy poniedziałek (15 maja), zostanie otwarte skrzyżowanie ulic 3 Maja i Mikołaja Reja w Proszowicach po przeprowadzonej modernizacji. Informację o tym przekazał dzisiaj (10 maja) burmistrz miasta Grzegorz Cichy, powołując się na plany wykonawcy przebudowy. 📢 Miechów. Michał Rusinek spotkał się z czytelnikami w bibliotece Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w miechowskiej książnicy spotkał się z czytelnikami Michał Rusinek, wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, znakomity tłumacz i pisarz. 📢 Kraków. Malownicze pola wokół zalewu w Zesławicach zamieniają się w drogę ekspresową ZDJĘCIA Na północnej granicy Krakowa - w okolicy zalewu w Zesławicach - trwają prace przy budowie trasy S7 . Jeszcze niedawno rolnicy uprawiali tam zboża i warzywa. Dziś przez pola przebiega nitka budowanej trasy S7. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacja 18,3-kilometrowego odcinka S7 Kraków – Widoma potrwa do 2024 roku.

📢 Proszowice. Kontrowersje wokół skrzyżowania ulicy Racławickiej z obwodnicą miasta Na skrzyżowaniu obwodnicy Proszowic z ulicą Racławicką kilka razy dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Opinie na temat tego, czy winna jest sama konstrukcja skrzyżowania, czy raczej nieuwaga kierowców, są podzielone. 📢 Ogródek działkowy ROD w Krakowie wart więcej niż złoto. Kosztuje krocie! Zobacz oferty Wraz z przyjściem wiosny krakowianie zaczęli się rozglądać za ogródkami działkowymi, dzięki którym można spędzać czas na świeżym powietrzu nie opuszczając swojego miasta. Popyt spowodował wzrost cen tego typu przybytków. Za kilkuarową działkę z altaną trzeba dziś zapłacić minimum 50 tys. Najlepiej zagospodarowane skrawki zieleni na rodzinnych ogródkach działkowych kosztują już ponad 100 tys. zł! Boom na ROD-y trwa nieprzerwanie od początku pandemii.

📢 SI ożywiła bohaterów z książek Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego. Tak powinny wyglądać postaci sagi według sztucznej inteligencji Postanowiliśmy wykorzystać obecną ogromną popularność sztucznej inteligencji związanej z tworzeniem obrazów i sprawdziliśmy, jak według SI wyglądaliby bohaterowie z książek o Wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, gdyby istnieli w prawdziwym życiu. Jak prezentują się w kontekście gier i ekranizacji? Sprawdźcie sami, bo efekt jest bardzo ciekawy.

📢 Zakazany owoc odc. 216. Sahika przekupuje urzędników. Streszczenie odcinka [15.05.23] Sahika postanawia złamać prawo. Z kolei Lila szuka pracy, ale nie znajduje ciekawych ofert. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 216. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Moje miasto. Koszmar widziany ze stadionu Wisły. Oszpecono Kraków i to tuż przy Błoniach Między Błoniami a stadionem Wisły wyrosło osiedle hoteli i apartamentowców. Zniszczono jeden z najbardziej atrakcyjnych zakątków Krakowa. Z ust urzędników i radnych, którzy na to wydali zgodzę nigdy już nie powinny paść słowa, że dbają o dobro miasta, służą lokalnej społeczności. Dzięki ich decyzjom zrobiono coś zupełnie przeciwnego, wzniesiono symbol betonozy. Jedyne co można jeszcze zrobić, to zadośćuczynienie za wyrządzone na miejskiej tkance krzywdy i budowa sportowych boisk z zielenią w innym miejscu.

📢 Wyjątkowe i klimatyczne drewniane domy do remontu na sprzedaż w Małopolsce! Zobacz zdjęcia i ceny Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu.

📢 Niezwykłe odkrycia na Rynku w Słomnikach. Znaleziono grób sprzed 7 tysięcy lat związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej Niezwyczajne odkrycie miało miejsce w Słomnikach podczas prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na Rynku. Znaleziono pochówek szkieletowy, który może pochodzić sprzed 7 tysięcy lat. Zachowało się także wyposażenie grobu - fragmenty bardzo charakterystycznej ceramiki. Są tu i inne znaleziska.

📢 Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Zobacz wnętrza Pałacu Biskupiego w Krakowie Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie. 📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 09.05.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach.

📢 Wybrać pompę ciepła czy kocioł na pelet? Podpowiada ekspert od ekologicznego ogrzewania Pompa ciepła pozwala osiągać niskie rachunki za ogrzewanie, a do tego jest przyjazna środowisku. Ekologicznym rozwiązaniem jest też jednak kocioł na pelet, który kosztuje znacznie mniej. Które z tych urządzeń sprawdzi się lepiej i na co uważać przy wyborze? Czy można liczyć na dofinansowanie? Na te i inne pytania odpowiada ekspert z zakresu OZE.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa z drona. Widać asfalt, tunele, wiadukty. Dzieje się! W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z drona z postępu pracy przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Miasto żyje budową tramwaju do Górki Narodowej i rozbudową 29 Listopada, ale również na przyszłej obwodnicy sporo się dzieje i widać znaczący postęp prac. Na koniec kwietnia wykonano 83 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 74 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 41 proc. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024.

📢 Miechów. Taneczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Powiatowo-miejskie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Miechowie rozpoczęła msza odprawiona w bazylice Grobu Bożego. Po mszy poczty sztandarowe i delegacje przeszły na Rynek, gdzie złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem z Orłem. 📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi!

📢 Charytatywna Dycha w Miechowie. Początkowy i finałowy przemarsz oraz dekoracja zwycięzców Kilkaset osób wzięło udział w niedzielnej imprezie charytatywnej dla Hospicjum w Miechowie. Przez kilka godzin zbierali pieniądze dla placówki biegając i maszerując.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZE] Matura z chemii 2020. W sobotę 4 kwietnia uczniowie zmierzą się z próbną maturę z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ wspólnie z "Dziennikiem Polskim". Pamiętajcie, że o godz. 12 opublikujemy klucz odpowiedzi. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZ] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy arkusz zadań z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

