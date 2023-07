Przegląd prasy 13.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście ”?

Prasówka 13.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 13.07.23

📢 Zderzenie motocyklisty z samochodem ciężarowym. Wypadek na drodze wojewódzkiej pod Krakowem, jedna osoba ranna Groźne wypadek w Liszkach na drodze wojewódzkiej nr 780. W środę, 12 lipca po południu motocyklista zderzył się z pojazdem ciężarowym. Motocyklista został ranny. Przyleciał po niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego R6.

📢 Horoskop dzienny na 13 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 13 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Prasówka 13.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zagrała Hurrem w serialu "Wspaniałe stulecie". Zabiegi plastyczne zmieniły Meryem Uzerli - tak teraz wygląda [13.07.2023] Mija dekada od wyprodukowania popularnego tureckiego serialu "Wspaniałe stulecie". Zobacz, jak dziesięć lat później wygląda Meryem Uzerli, która wcieliła się w rolę sułtanki Hürrem. Rola w telenoweli przyniosła aktorce ogromną popularność. Jej instagramowe konto śledzi około 8 milionów fanów. Uzerli mieszka obecnie w Niemczech, wychowuje dwie córki. Zobaczcie zdjęcia, które zamieszcza gwiazda "Wspaniałego stulecia".

📢 Masz stare pieniądze z PRL-u? Banknoty i monety mogą być warte majątek! Za tyle są teraz kupowane! Kolekcjonerzy za cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są wręcz warte majątek. Co wpływa na ich wartość? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest niezwykle cenny? Po ile możemy sprzedać niektóre banknoty? 📢 Tropiki w Krakowie? Obok przystanku tramwajowego urosło... drzewko figowe Chociaż wysokie temperatury w Krakowie w ostatnich dniach mocno doją się we znaki, to do tropikalnych klimatów jeszcze nam daleko. To jednak nie stanęło na przeszkodzie, aby w Krakowie przy przystanku tramwajowym, pomiędzy wiatą, a ogrodzeniem urosło.. drzewko figowe. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie poinformowało o niecodziennej sytuacji na swoim profilu w mediach społecznościowych. Natomiast o całej sytuacji zaalarmowała jedna z pasażerek komunikacji miejskiej.

📢 Wypadek podczas prac w polu pod Krakowem. Wysłano pogotowie lotnicze W miejscowość Cianowice, powiat Krakowski, gmina Skała doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas prac w polu. Na miejsce skierowano strażaków, policję oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - osoba poszkodowana została zabrana drogą lotniczą do szpitala. 📢 Metamorfozy stadionu Wisły Kraków. Zobacz, jak zmieniał się obiekt przy Reymonta ZDJĘCIA Stadion Miejski im. Henryka Reymana przechodzi kolejną metamorfozę. Tym razem, z uwagi na Igrzyska Europejskie 2023, zmieniono elewację, a teraz następuje wymiana murawy. W przeszłości obiekt przy Reymonta w Krakowie przechodził mnóstwo większych i mniejszych modernizacji, a ostatnie zabiegi to lifting za - bagatela - ponad 100 mln zł służący poprawie wyglądu i zmniejszeniu kosztów utrzymania. Obejrzyjcie na zdjęciach, jak ewoluował stadion użytkowany przez Wisłę i jak prezentuje się obecnie, gdy prowadzone są prace związane z boiskiem.

📢 Nie żyje Milan Kundera. Autor "Nieznośnej lekkości bytu" miał 94 lata Powieść była dla Kundery formą uprawiania filozofii, refleksją nad egzystencją człowieka i nad metaforami życia człowieka - mówi dr Magdalena Brodacka-Dwojak. 11 lipca zmarł w Paryżu Milan Kundera, jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, autor takich powieści jak "Nieznośna lekkość bytu" czy "Życie jest gdzie indziej". Miał 94 lata. 📢 Nalewka domowa – przepisy. Nalewka z truskawek, z malin, domowa wiśniówka, pigwówka. Jak zrobić nalewkę? Sprawdzone receptury! Domowe nalewki. Jak zrobić domową nalewkę? Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników na nalewki z malin, wiśniówki, nalewki z aronii, pigwówkę i wiele, wiele innych. Zobaczcie sprawdzone receptury na pyszne, domowe nalewki! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie!

📢 IMGW ostrzega przed podtopieniami w Małopolsce. Na czarnej liście m.in. Raba i Dunajec Hydrolodzy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa małopolskiego. Chodzi o zagrożenie podtopieniami spowodowanymi prognozowanymi opadami deszczu w czasie burz, które mogą przejść w środę przez region. Ostrzeżenia dotyczą dopływów Wisły: Skawy, Soły, Raby czy Dunajca. 📢 Cukinia. 8 nietypowych, pysznych dań. Cukinia w roli głównej [PRZEPISY] Cukinia – przepisy. Sezon na cukinię w pełni. Jakie nietypowe dania można przygotować z tym pysznym warzywem? Kliknijcie w galerię i zobaczcie osiem niebanalnych dań z cukinią: sałatki, spaghetti z cukinii, roladki i placki. 📢 Kraków gościł najpiękniejsze psy rasowe. Psia arystokracja rywalizowała na prestiżowej wystawie Maleńkie i ogromne, puszyste "kanapowce" i pełne werwy rasy myśliwskie, niezmiennie lubiane owczarki i pieski ras towarzyszących - te i wiele, wiele innych zobaczyliśmy podczas XXV Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Krakowie. Dla miłośników psów to nie lada gratka!

📢 Pomnik z czasów I Wojny Światowej na obudowanym domami Wzgórzu Kaim doczeka się remontu. Prace mają ruszyć w 2024 roku Zarząd Zieleni Miejskiej chce remontować pomnik na historycznym Wzgórzu Kaim. Część wzniesienia znajduje się na terenie Krakowa. Wzgórze obudowano domami, co budziło wiele emocji wśród krakowian. 📢 Krakowskie licea sukcesu. To w tych ogólniakach w stolicy Małopolski najlepiej zdano maturę Jeśli się uczyć - to w Małopolsce, a przede wszystkim w Krakowie. Na to wskazują rezultaty i dane dotyczące kolejnych egzaminów, ogłaszane w ostatnich dniach. Z najnowszych z nich - zestawień mówiących o zdawalności oraz średnich wynikach matur 2023 - można się dowiedzieć, że maturzyści z Małopolski wypadli najlepiej spośród zdających ze wszystkich województw. Dane pozwalają też wyłowić te licea w Krakowie, w których młodzi ludzie mają wręcz imponujące wyniki: z poszczególnych obowiązkowych egzaminów wyższe od kilkunastu do nawet ponad 20 procent niż średnia dla Małopolski. Lider? To krakowskie V LO.

📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne. 📢 Małopolanie na potęgę nie odwołują wizyt u specjalistów i nie pojawiają się na nich Tylko w pierwszym półroczu tego roku w Małopolsce 48 tys. osób nie odwołało umówionej wizyty u specjalisty i nie pojawiło się w poradni. Ponad 21 tys. niewykorzystanych terminów dotyczy poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ponad 17 tys. kardiologii. Narodowy Fundusz Zdrowia miesięcznie wysyła ok. 800 tys. wiadomości SMS z przypomnieniem o terminie konsultacji czy badania. - Nie pojawisz się na umówionej wizycie? Odwołaj ją i daj szansę innym pacjentom - apeluje Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.

📢 Droga S7. Ogłoszono przetarg na budowę węzła Myślenice na zakopiance Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z ul. Sobieskiego (drogą powiatową nr K1967) w Myślenicach. Węzeł będzie ważnym punktem na zakopiance i umożliwi bezkolizyjne włączenie drogi powiatowej do drogi krajowej. A to w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu na tym odcinku DK7. 📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Pożar kombajnu pod Gdowem podczas żniw. Maszyna doszczętnie spłonęła Miejscowość Cichawa, Gmina Gdów - podczas żniw doszło do pożaru kombajnu, brak osób poszkodowanych, trwa akcja gaśnicza, niestety, ale maszyna uległa całkowitemu spaleniu. 📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Poważny wypadek w Szymbarku. Zderzenie samochodu osobowego z radiowozem Do wypadku doszło w środę koło godziny 10.30 w miejscowości Szymbark na drodze krajowej nr 28. W pobliżu skrętu na przysiółek Labuty samochód osobowy zderzył się z radiowozem. Droga krajowa nr 28 w miejscowości Szymbark jest zablokowana. Wyznaczono objazd z Gorlic do Nowego Sącza przez Bystrą i Szalową. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity. 📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to obecnie najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa.

📢 IMGW ostrzega! Potężne burze z gradem mogą przejść nad Małopolską W środę front atmosferyczny będzie się przemieszczał z zachodu na wschód i przyniesie silniejsze opady deszczu i burze niemal w całym kraju. IMGW dla całego województwa małopolskiego wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem, które obowiązuje od 12:00 12 lipca do 22:00 12 lipca. 📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Horoskop dzienny na 12 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 12 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 74. Policja chce aresztować Yamana. Streszczenie odcinka [19.07.23] Yaman widzi, że Yusuf bardzo tęskni za Seher. Czy ze względu na uczucia chłopca zostanie w kraju? Tymczasem mają odbyć się zaręczyny Kiraz i Muhittina. Co się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 74. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 72. Ali kocha Kiraz. Streszczenie odcinka [17.07.23] Alemu trudno pogodzić się z myślą, że Kiraz wyjdzie za innego. Nie dopuszcza do siebie, że coś czuje do dziewczyny. A co wydarzy się u Seher, Yamana i Yusufa? Koniecznie przeczytaj streszczenie 72. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 133. Marco podrywa Leonor. Streszczenie odcinka [14.07.2023] Felipe nie wierzy w karteczkę otrzymaną od wieśniaków. Chce pogrążyć Justa w sądzie. Czy rozżalony German mu w tym pomoże? Tymczasem Marco zaczyna podrywać Leonor. Co jej zaproponuje? Już teraz przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 132. Babcia Casildy nie żyje. Streszczenie odcinka [13.07.2023] Na Akacjowej już wszyscy wiedzą o kłamstwach Manueli. Kobieta nie może już więcej liczyć na swoich przyjaciół. Tymczasem Guadalupe ma kolejne kłopoty. Co tym razem się wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 132. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 131. Guadalupe traci dach nad głową. Streszczenie odcinka [12.07.2023] Justo, podobnie jak Felipe, chce zawalczyć o Adrianę. Odnajduje więc wieśniaków, którzy znaleźli dziecko. Z kolei Guadalupe traci dach nad głową. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 131. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 257. Kolacja dla współpracowników. Streszczenie odcinka [12.07.23] Ender nie jest zadowolona z poczynań Hasana. Tymczasem Yildiz nie próżnuje i nadal podrywa mężczyzn. Z kim umówi się tym razem? Koniecznie przeczytaj streszczenie 257. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 12.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 12.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach. 📢 Namiot, gitara i las. Zobacz archiwalne zdjęcia z wakacji w czasach PRL. Odpoczynek pełen uroku w epoce niedostatku Wakacje to magiczny okres, który dla wielu osób jest synonimem wytchnienia, przygody i radości. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), okres letnich wakacji był wyjątkowym czasem, który w dużej mierze odzwierciedlał specyfikę i charakter tamtej epoki. Pamiętny namiot, gitara i las. Podróżując przez czas, zapraszam cię do odkrycia fascynującego świata wakacji i archiwalnych zdjęć z czasów PRL.

📢 Potrawy z makaronem. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszne dania z makaronem naszych Czytelników. Pokochasz je! Potrawy z makaronem – przepisy. Makaron a la carbonara, prosty makaron z warzywami, tagliatelle z łososiem, muszle makaronowe ze szpinakiem, a nawet makaron po chińsku! To tylko niektóre pomysły naszych Czytelników na potrawy z makaronem. Świderki, spaghetti, rurki, lazania… makaronów na sklepowych półkach jest całe mnóstwo. Co z nich zrobić? Zobaczcie najlepsze pomysły na potrawy z makaronem naszych Czytelników. Są wśród nich potrawy proste i pyszne oraz efektowne, których smak zaskoczy wszystkich! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Przetwory. Sałatki na zimę do słoika. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników Sałatki na zimę do słoika. Domowe przetwory wracają do łask! Oprócz dżemów, powideł, ogórków czy papryki, warto przygotować pyszne sałatki na zimę. Kliknijcie w galerię i zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach znajdziesz przepisy na dania z pieczarkami.

📢 Nie masz pomysłu na obiad? Te dania Cię zaskoczą. Zobacz TOP 10 pomysłów na nietypowe obiady Zapiekanka estońska z kaszą, byriani - klasyczne danie kuchni indyjskiej , marokańskie pulpeciki z kaszą bulgur i zieloną papryka czy w końcu kurczak po koreańsku z ryżem basmati. Nie masz pomysłu na obiad? Zebraliśmy dla Was przepisy na pyszne, nietypowe dania, które z pewnością posmakują każdemu!

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 12.07.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 12.07.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 12.07.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji.

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 12.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 12.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 12.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia.

📢 Moje miasto. Kolejka przetrwania albo transmisja na żywo z basenów na Zakrzówku Władze Krakowa mocno reklamowały nowe miejskie baseny na Zakrzówku. W wolną, upalną niedzielę wybrałem się sprawdzić, czy to rzeczywiście Chorwacja pod Wawelem. Przekonałem się, że pięknie to wygląda, ale na baseny mogłem tylko popatrzeć. Tak jak setki, jak nie tysiące mieszkańców uświadomiłem sobie, że kąpiele tam są atrakcją dla wybranych, najwytrwalszych, a dla reszty jest długa kolejka, w której stoi się godzinami i ewentualnie odpoczynek w cieniu w krzakach, jeżeli jest ktoś, kto cię w kolejce zastąpi.

📢 Wakacje w latach 60. Stare zdjęcia pokazują, jak wypoczywali nasi dziadkowie. Wczasy z paprykarzem i Festiwalem Piosenki Żołnierskiej Lata 60. XX w. to czas po odwilży, ale jeszcze przed gospodarczym skokiem epoki gierkowskiej, okres, w którym nadal odczuwano skutki wojny, ale też rodziły się nowe zainteresowania i ambicje. Jak w tym dziwnym czasie wyglądały wakacje, urlopy i wczasy? Gdzie wypoczywali nasi dziadkowie, jak się bawili, jak spędzali wolny czas? Stare zdjęcia pokazują, jak wyglądał letni wypoczynek w czasach Władysława Gomułki. Czym wakacje z dawnych lat różniły się od współczesnych i czy przypominałyby dzisiejszym turystom wylot na inną planetę? 📢 Jak będzie wyglądał Kraków w 2050 roku? Prezydent Jacek Majchrowski: priorytetem premetro, linie tramwajowe i park nad Wisłą Władze miasta tworzą strategię rozwoju Krakowa do 2050 r. Prezydent Jacek Majchrowski mówi nam, że priorytetami są m.in. budowa premetra, jak również kolejnych linii tramwajowych i Parku Rzecznego Wisły.

📢 Dwie linie metra, ani śladu po drewnianej zabudowie, deficyt wody, nowe parki i koniec z betonowaniem. Czy to Kraków w 2050 roku? W 2050 r. Kraków będzie miał dwie linie metra, nowe parki XXL, problem z deficytem wody, a mieszkańcy będą poruszać się po mieście głównie rowerami. Takie wizje przedstawiają eksperci z różnych dziedzin. Obawiają się o historyczne budynki, szczególnie drewniane, już teraz wypychane przez te, wznoszone z betonu. Władze Krakowa zapowiadają, że wkrótce radni i mieszkańcy poznają nową strategię rozwoju miasta.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 12.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 12.07.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Wisła Kraków. Nie ma oferty dla Angela Rodado. Jest dla Borisa Moltenisa Angel Rodado z przytupem wszedł w okres przygotowawczy, strzelił w dwóch sparingach cztery bramki i po odejściu Luisa Fernandeza wyrastać zaczyna na lidera ofensywy Wisły Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” zaczynają się jednak niepokoić, bo pod Wawelem od kilku dni krąży plotka, że Hiszpan za moment zostanie przez Wisłę sprzedany. Sprawdziliśmy, ile w tych doniesieniach jest prawdy. 📢 Zderzenie czterech samochodów na drodze krajowej nr 94 w Przegini. Spore utrudnienia w ruchu Na drodze krajowej nr 94 w Przegini doszło do kolizji i dużych utrudnień. We wtorek, 11 lipca po godzinie 20 zderzyły się cztery samochody dwa osobowe i dwa dostawcze. Na drodze były spore utrudnienia w ruchu. Do pomocy uczestnikom wezwano służby, policje i kilka jednostek straży pożarnych.

📢 Przeszedł wszystkie ulice w Krakowie. Ulica Ostatnia była... ostatnia Kamil Bąbel dokonał niecodziennego wyczynu – przeszedł każdą z prawie 3000 ulic w Krakowie. Zajęło mu to 3 lata, 10 miesięcy i 16 dni. Podczas ostatniego spaceru ulicą Ostatnią towarzyszyli mu znajomi, przyjaciele i mieszkańcy Krakowa. Była prawdziwa feta! 📢 Czarny Marsz w Krakowie w rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu. Uczcili ofiary ludobójstwa sprzed 80 lat Ulicami Krakowa przeszedł wieczorem we wtorek, 11 lipca - w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP - czarny marsz. Zorganizował go i zachęcał do udziału Społeczny Komitet Obchodów 80. Rocznicy Rzezi Wołyńskiej, utworzony w Krakowie. Przypomnijmy, że wcześniej tego samego dnia w oficjalnych uroczystościach na cmentarzu Rakowickim wzięli udział m.in. dyrektor krakowskiego oddziału IPN Filip Musiał, wojewoda małopolski Łukasz Kmita i konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowśkyj.

📢 Zderzenie samochodów na zakopiance w gminie Mogilany i utrudnienia w ruchu We wtorek, 11 lipca doszło do zderzenie dwóch samochodów osobowych na zakopiance w Gaju w gminie Mogilany. Policja uznało to zdarzenie za kolizję, nie było osób poszkodowanych. Na miejsce jednak wezwano służby do pomocy uczestnikom zdarzenia. Były spore utrudnienia w ruchu. 📢 Ośrodek rehabilitacji szpitala św. Ludwika powstaje w ekspresowym tempie. Będzie gotowy na koniec roku Trwa budowa Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie. Będzie częścią Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. św. Ludwika w Krakowie. Inwestor zapewnia, że placówka jest budowana w ekspresowym tempie. Celem powstania ośrodka jest zwiększenie dostępności rehabilitacji i ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19.

📢 Wisła Kraków. Zmarł Zbigniew Duda, były kierownik wiślackich rezerw i juniorów Smutną wiadomość przekazała Wisła Kraków. W wieku 70 lat zmarł Zbigniew Duda. Przez lata pełnił funkcję kierownika drużyny w rezerwach „Białej Gwiazdy” i drużynie Centralnej Ligi Juniorów.

📢 Obawy przed zakorkowaniem południa Krakowa. O drodze S7 do Myślenic rozmawiano w Sejmie We wtorek (11 lipca) sejmowa komisja infrastruktury zajęła się tematem planowanej budowy nowej zakopianki, czyli drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice. Krakowscy posłowie i przedstawiciele strony społecznej przedstawiali obawy, że proponowana trasa może zakorkować południowe rejony stolicy Małopolski, przetnie zielone tereny i spowoduje konieczność wyburzenia budynków. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber przekonywał, że na razie nie można mówić o konkretnych wariantach i zapewniał, że konsultacje społeczne dotyczące inwestycji dopiero przed nami.

📢 W Proszówkach koło Bochni znaleziono ciało 87-letniego mężczyzny poszukiwanego od niedzieli Tragicznie zakończyły się poszukiwania 87-letniego mieszkańca Stanisławic w powiecie bocheńskim. Mężczyzna wyszedł z domu w niedzielę 9 lipca. We wtorek po południu znaleziono jego zwłoki na terenie Proszówek.

📢 Aleksandra Sosfa w reklamie lodów Koral. Krakowską influencerkę porównywano do amerykańskiej celebrytki Kylie Jenner Wcześniej gwiazdy wielkiego formatu znane z telewizji czy pierwszych stron gazet, aktorzy, piosenkarki. Teraz firma Koral, która stworzyła lodowe imperium stawia na twórców internetowych, których zasięgi pozwalają dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców. Współpraca z Frizem i jego Ekipą, co przyniosło im ogromny sukces. Teraz firma z Sądecczyzny zaprosiła do współpracy znaną krakowską influencerkę Aleksandrę Sosfę, która kilka lat temu została okrzyknięte polską Kylie Jenner. 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [11.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Nie żyje Krzysztof Rottbard. Był uczestnikiem programu "Sanatorium miłości". Miał 67 lat Nie żyje Krzysztof Rottbard. Mężczyzna był uczestnikiem kultowego programu Telewizji Polskiej "Sanatorium miłości". Zmarł w wieku 67 lat. 📢 Wisła Kraków. Stara trawa na stadionie już zniknęła. Na razie jest piasek Prace na Stadionie im. Henryka Reymana idą pełną parą. Zniknęła już stara murawa, która zresztą została sprzedana przez Wisłę Kraków w 200 paczkach kibicom, którzy byli chętni do jej nabycia. Wszystkie paczki znalazły już nabywców. Nowej trawy jeszcze nie ma, więc miejsce, w którym na co dzień jest boisko, wygląda teraz trochę jak piaszczyste pole.

📢 Nowoczesne Centrum Edukacyjne powstanie w Wielkich Drogach. Gmina Skawina ma pozwolenie na budowę. Chce ją rozpocząć w przyszłym roku W Wielkich Drogach powstanie najnowocześniejszy kompleks edukacyjny gminie Skawina. Będzie tu szkoła, hala sportowa, przedszkole, żłobek, kuchnia przygotowująca posiłki też dla innych placówek. Stanie tu także amfiteatr. Po wydaniu przez Starostwo Powiatowe w Krakowie pozwolenia na budowę, władze gminy mogą starać się o dofinansowanie do tej inwestycji.

📢 Znamy pierwsze wyniki rekrutacji 2023 na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niezmiennie oblegana psychologia Wiemy już, jakie są studia marzeń 2023. Najwięcej kandydatów zarejestrowało się na psychologię, prawo, kierunek lekarski i filologię angielską. Jeśli chodzi o studia, na które najtrudniej tym razem będzie się dostać, liderem jest - zresztą tak jak rok temu - psychologia na Wydziale Filozoficznym, gdzie o jedno miejsce walczy 18,37 kandydatów. Zacięta walka trwa też o możliwość studiowania filologii orientalnej - japonistyki: tu przypada prawie 16 osób na jedno miejsce. Takie są wyniki pierwszej tury naboru kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. 📢 Budowa S7 w Krakowie - bez ruchu tramwajów na Wzgórza Krzesławickie, zamknięcie ul. Darwina przy skrzyżowaniu z ul. Kocmyrzowską W sobotę budowa odcinka S7 w Krakowie spowodują wyłączenie ruchu tramwajowego od przystanku Elektromontaż do pętli Wzgórza Krzesławickie. Jest to niezbędne, żeby wybudować kolejne podpory pod nowe wiadukty, po których zostaną poprowadzone nowe tory tramwajowe. Dotychczas zbudowaliśmy nasypy od strony ul. Wańkowicza, wiadukty nad torami kolejowymi i nad drogą ekspresową w okolicy Urzędu Pracy. W ostatnich dniach rozpoczęto też montaż słupów trakcyjnych na nowym nasypie.

📢 Zakopianka do przebudowy w Libertowie tuż za Krakowem. Zlikwidują skrzyżowanie, wybudują tunel Przebudowany zostanie układ drogowy na zakopiance w Libertowie, tuż za granicami Krakowa. Powstanie przede wszystkim tunel pod zakopianką i trzy kładki dla pieszych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę tego zadania. To Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IBM-Podbeskidzie złożyło najkorzystniejszą ofertę. Chce zrealizować inwestycję za prawie 150 mln zł. 📢 Remonty w Krakowie. Co tam na moście Debnickim i nowe utrudnienia Remont mostu Dębnickiego w Krakowie skutecznie utrudnił życie kierowców. Korki na Alejach Trzech Wieszczów i ul. Konopnickiej są potężne. Autobusy komunikacji miejskiej zaliczają nawet 20-minutowe opóźnienia jeśli jadą przez most. Codziennie. Nie widać tego, że mamy wakacje i dużo ludzi wyjechało z miasta. To tak nie działa. W wakacje drogowcy chcą wyremontować sporo ulic, ruszają kolejne fronty prac. Zobaczcie gdzie. A remont mostu Dębnickiego potrwa do 30 listopada, więc wejdzie też w okres kiedy wszyscy wrócą z wakacji, w tym studenci ze swoimi autami.

📢 Koszmar budowlańca. Zobacz największe wpadki, buble i fuszerki fachowców bez talentu. Zbiór śmiesznych zdjęć polskiego internetu Tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, czyli największe wpadki, buble i fuszerki fachowców polskiego internetu. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne. 📢 Jak planowano Zakrzówek? Mógł wyglądać całkowicie inaczej niż obecnie. Zobaczcie wizualizacje i porównajcie z rzeczywistością Park Zakrzówek mógł wyglądać zupełnie inaczej. Lata temu chciała go budować firma Gerium Polska Development, w której udziały mają Portugalczycy. W ramach potężnej inwestycji poza parkiem mieli realizować również mieszkania, a to nie spodobało się mieszkańcom. Podobnie jak niektóre wizje gminy Kraków, która ostatecznie wykupiła część Zakrzówka z prywatnych rąk i sama wzięła się za jego zagospodarowanie. I choć park różni się nieco od tego, który krakowscy urzędnicy pokazywali na wizualizacjach, to cieszy się popularnością wśród mieszkańców. W weekendy odwiedzają go tysiące osób!

📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 11 do 14 lipca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 11.07.23 Wyłączenia prądu nastąpią w najbliższych dniach w wybranych rejonach Krakowa, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od wtorku 11 lipca do piątku 14 lipca. 📢 Zakrzówek dla wytrwałych. Trzy godziny w kolejce na baseny i opalanie pod nadzorem policji. ZZM: "Na problemy reagujemy dynamicznie" Dla wielu to miała być niezapomniana wolna, słoneczna niedziela z kąpielą i opalaniem się na miejskich basenach na Zakrzówku. Skończyło się koszmarem, czekaniem w kolejce przez około trzy godziny w skwarze, w asyście policji. W poniedziałek kąpielisko jest nieczynne z powodu prac konserwacyjnych. Urzędnicy zastanawiają się co zrobić, by w kolejne upalne dni na Zakrzówku znów nie dochodziło do dantejskich scen.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn ruszyła 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Czego ludzie nie wymyślą! 9.07.2023 Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Zaginął 37-letni mężczyzna, ojciec trójki dzieci. Mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Rodzina prosi o pomoc W piątek, 7 lipca w okolicach godziny 14:30 zaginął 37 letni mężczyzna, ojciec trójki dzieci. Mężczyzna wracał z pracy do domu. Od tego czasu rodzinie i przyjaciołom nie udało się z nim skontaktować. Najbliżsi proszą o pomoc ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub życia zaginionego. 📢 Mała Prowansja pod Krakowem. Lawenda już w pełnym rozkwicie. Fiolet przykrył całe pola! Ogród Pełen Lawendy to turystyczna perełka [9.07] Prowansja w Małopolsce? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznego miejsca - Ogrodu Pełnego Lawendy, który zrobił się cały fioletowy od kwitnących lawendowych krzewów. To idealne miejsce na szybki wypad za miasto, zjedzenie pysznych lawendowych lodów i wykonanie wyjątkowych zdjęć. A to nie koniec atrakcji, o których przeczytacie w dalszej części artykułu. Kliknijcie jednak najpierw w galerię i zobaczcie aktualne zdjęcia.

📢 Groźny wypadek motocyklisty w powiecie myślenickim. Jedna osoba poszkodowana, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia W sobotę, 8 lipca 2023 r. w Krzyszkowicach na granicy z Sieprawiem w powiecie myślenickim doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Było przed godz. 11, gdy służby zostały powiadomione o tym zdarzeniu drogowym. Kierowca motocykla został poszkodowany. Poleciał po niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] 31 maja 2023 roku Iga Świątek obchodziła 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Niezwykła willa Lubomirskich w Kochanowie odzyskała blask. Zobacz wyjątkowe miejsce pod Krakowem. Jest tu centrum kultury i sala ślubów Odnowiona willa Lubomirskich w Kochanowie w gminie Zabierzów przyciąga uwagę. Przez kilka lat była odnawiana, konserwowana, zabezpieczana. Teraz jej piękną architekturę, niezwykłe klimatyczne wnętrza można podziwiać na co dzień. Została tu otwarta filia zabierzowskiego centrum kultury. Są warsztaty, zajęcia muzyczne, sala wystawowa, izba regionalne i sala ślubów. Zobacz jaka piękna jest XIX-wieczna willa. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 6.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Gdzie na jagodzianki w Krakowie. Oto propozycje naszych czytelników. Tu kupisz pyszną jagodziankę Sezon na jagodzianki oficjalnie został rozpoczęty. Dlatego, postanowiliśmy zapytać użytkowników Facebooka, gdzie w Krakowie warto zjeść jagodziankę. Propozycji było wiele, jednakże kilka miejsc zdecydowanie wyszło na prowadzenie. Na podstawie prywatnych opinii naszych czytelników, możemy stwierdzić, gdzie w Krakowie serwują jagodzianki obok których nie sposób przejść obojętnie! Sprawdźcie! 📢 Wybudują basen w Krzeszowicach. Za dwa lata będzie można pływać. W planach jest tu kompleks pływalni krytych i otwartych Umowa na projektowanie i budowę basenu w Krzeszowicach jest podpisana. Planowany jest tu kompleks basenów. Pierwsze niecki dla dorosłych i dla dzieci mają być gotowe w drugiej połowie 2025 roku. To pierwsza z czterech części basenowych inwestycji, której koszt wyliczono na prawie 34 mln zł.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII. 📢 Dni Dobczyc 2023. Kto będzie gwiazdą tegorocznego święta gminy i miasta? Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas tegorocznych XXVI Dni Dobczyc. Trzydniowa impreza odbędzie się w połowie lipca (14-16 lipca). Pierwszego dnia, w piątek na scenie wystąpić ma plejada najbardziej znanych didżejów w Polsce, w sobotę – Varius Manx, natomiast w niedzielę – zespół Piękni i Młodzi. Wiadomość kogo będzie można na scenie przekazali organizatorzy, czyli Katarzyna Matoga, prezeska Izby Gospodarczej Dorzecza Raby oraz Tomasz Suś, burmistrz Dobczyc.

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów. 📢 MŚ siatkarek 2022. Poznaj piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet w 2022 r. odbywają się we wrześniu w Polsce i Holandii, w turnieju MŚ udział bierze także oczywiście nasza reprezentacja siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na ten turniej - kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Dawid z blaszką Rafał - imię wywodzące się od hebrajskiego "Rafael", tłumaczone jako "Bóg uzdrowi". Idealnie pasuje do Rafała Brzoski, 34-letniego absolwenta krakowskiej Akademii Ekonomicznej z - uwaga! - 13-letnim stażem w biznesie i dorobkiem wycenionym przez Forbesa na 207 mln zł.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN