Przegląd prasy 14.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

Horoskop dzienny na piątek 15 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

We wtorek 12 marca 2024 roku Piast Gliwice wygrał z Puszczą Niepołomice 1:0 (1:0) w dokończonym meczu 17. kolejki PKO Ekstraklasy. Po spotkaniu trener gości Tomasz Tułacz zarzucał trenerowi Piasta Aleksandarovi Vukoviciowi, że w przerwie "wparował" do szatni sędziów. „Vuko” odpowiedział na te zarzuty.

Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu. Ma swój niepowtarzalny styl. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

Trini urządza małe przyjęcie przed ślubem, jednak nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Leandro ma pomysł na jedną z sukien weselnych. Co jeszcze się wydarzy? O co chodzi z bombą? Już teraz przeczytaj streszczenie 333. odcinka "Akacjowej 38".

Wyniki Pucharu Świata w skokach narciarskich w Trondheim pozostawiły w naszej ekipie niedosyt. W środowym konkursie (13.03) na dużej skoczni, zaliczanym do Raw Air, do drugiej serii awansowała cała nasza piątka, ale na koniec żadnemu z Biało-Czerwonych nie udało się załapać do czołowej "10". Zmagania zdominowali Austriacy, zajęli cztery pierwsze miejsca, wygrał Stefan Kraft.

Rolnicy na 20 marca szykują się na ogólnopolskie protesty, które odbędą się we wszystkich miastach wojewódzkich, ale również w miastach powiatowych i na drogach. Prawdopodobnie zajrzą też, jak to miało miejsce wcześniej, do Krakowa, gdzie będą protestować od rana do godzin wieczornych. Dlatego też krakowski radny Łukasz Wantuch wystosował do prezydenta interpelację, w której wnosi o wydanie na 20 marca zakazu wjazdu i poruszania się maszyn rolniczych po Krakowie.

Dogan zostaje napadnięty, jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem zbójów. Co się stanie? Co wydarzy się u Ender? Już teraz przeczytaj streszczenie 427. odcinka "Zakazanego owocu".

W Krakowie trwa trzydniowy XXVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn. 13 marca, a więc imieniny Krystyny - to jego punkt kulminacyjny. To właśnie w środę tuż po godzinie 12 uczestniczki zjazdu, jak i sympatycy Krystyn spotkali się na wspólnym przemarszu spod Barbakanu na Rynek Główny, w towarzystwie Bractwa Kurkowego i orkiestry. Panie wystąpiły w zjazdowych jednakowych ciemnozielonych kapeluszach, a reprezentacja Krystyn z Krakowa założyła regionalne stroje i kolorowe wianki.

Po pięciu latach przerwy kibiców w Krakowie znów czekają żużlowe emocje. 1 kwietnia 2024 na torze Wandy odbędzie się turniej O Puchar Prezydenta Krakowa. Wiele wskazuje też na to, że miejscowy zespół przystąpi do regularnych rozgrywek.

Horoskop dzienny na czwartek 14 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Skoki narciarskie na żywo dzisiaj w Raw Air, sprawdź wyniki. Puchar Świata przeniósł się do Norwegii, 8-17 marca 2024 r. odbędzie się aż 6 konkursów zaliczanych do mini cyklu. Teraz rywalizacja w Trondheim. Tutaj znajdziesz relację live i kompletne wyniki zawodów. W stawce są też reprezentanci Polski.

Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku.

Rolnicy z Podhala zapowiadają blokadę polsko-słowackiego przejścia granicznego w Chyżnem w pow. nowotarskim. Blokada ma rozpocząć się w piątek 15 marca i potrwać do końca miesiąca. Rolnicy chcą kontrolować co jest przewożone w tirach. - Ma to być protest wobec niekontrolowanemu napływowi towarów rolnych z Ukrainy – zapowiada Paweł Dziubek, przewodniczący protestu.

13 marca obchodzimy 81. rocznicę brutalnej likwidacji krakowskiego getta. Choć, jak mówi historyk Ryszard Kotarba, było to jedno z mniejszych gett w Małopolsce, szacuje się, że w kulminacyjnym momencie przebywało w nim około 17 tys. osób. Liczba ta uległa znacznemu obniżeniu w wyniku ostatniej akcji deportacyjnej, która miała miejsce jesienią 1942 roku. „Bohaterami” wymienionych obu wydarzeń byli oficerowie SS Wilhelm Haase i Amon Göth. I to ich historię chcielibyśmy dziś przybliżyć.

Skoki narciarskie w Raw Air przeniosły się do Trondheim, sprawdź wyniki na żywo. Tam w dniach 12-13 marca 2024 roku rozegrane zostaną dwa kolejne konkursy Pucharu Świata, zaliczane do norweskiego minicyklu. Uczestnicy, w tym pięciu reprezentantów Polski, rywalizować będzie na skoczni dużej i normalnej. Zobacz relację live ze skoków dzisiaj.

Już tylko miesiąc pozostał do ósmej edycji Orlen Oil Rajdu Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza, który w tym roku odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia. Choć wyniki zawodów rozgrywanych w Wieliczce i okolicznych miejscowościach nie są wliczane do żadnych klasyfikacji, co roku na starcie pojawiają się najlepsi i najbardziej znani w kraju kierowcy rajdowi i wyścigowi. Tym razem, jako gość specjalny, swój udział zapowiedział mistrz świata w skokach narciarskich Piotr Żyła.

Katarzyna Tarnowska 10 marca 2024 roku około godziny 15.30, wyszła z domu przy ul. Okulickiego w Krakowie i miała się udać do rodziców na pobliskie os. Piastów. Zaginiona nie dotarła do domu krewnych, do chwili obecnej nie wróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Ile kosztowały papierosy, a ile bilet do kina? Sprawdziliśmy ceny detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych w 2006 roku. Kiedyś to było!

Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

Zakopiańska policja opublikowała nagranie z wypadku, do jakiego doszło we wtorek wieczorem na skrzyżowaniu ulic Sabały i Żeromskiego w Zakopanem. Zderzyły się tam dwa osobowe auta. Jedno dachowało.

Mocno zabudowywane tereny okolicy ulicy Galicyjskiej w Krakowie stały się przedmiotem kampanii wyborczej. Kandydaci startujący w wyborach z listy komitetu Łukasza Gibały zwołali dziś konferencję prasową "ws. budzącej wiele emocji zabudowy terenów zielonych przy ul. Galicyjskiej i petycji przygotowanej przez mieszkańca i kandydata do RMK Michała Puchałę, a podpisanej przez prawie 800 mieszkańców". Sęk w tym, że ten teren w Krakowie zabudowywany jest od lat. Osiedla, galeria handlowa Atut Galicyjska, Lidl, Kaufland i budowany Designer Outlet Kraków. Do tego pojawiły się ronda i ulice. Powstało miasto w mieście i nagle okazało się, że przydałyby się tereny zielone. Tak, część obszaru pozostała niezabudowana, ale trudno uwierzyć, że nie powstaną tu kolejne osiedla mieszkaniowe.

Do wyborów samorządowych 2024 został niespełna miesiąc (7 kwietnia; ewentualna druga tura 21 kwietnia), a kampania w Krakowie nabrała rumieńców. Trwa przekonywanie wyborców oraz walka na pomysły, hasła, a nawet złośliwości. W tym miejscu będziemy krakowską kampanię relacjonować na żywo: dzień po dniu, godzina po godzinie. Tu zbierzemy najciekawsze wyborcze wątki: od komentarzy i wywiadów po zdjęcia i pojedyncze wypowiedzi kandydatów w mediach społecznościowych. O krakowskich wyborach prezydenckich mówi się, że będą najciekawszą batalią w Polsce. Tak będzie - również u nas. Zapraszamy codziennie do śledzenia naszej relacji.

Kartki z życzeniami to świetny sposób by sprawić przyjemność najbliższej osobie. Taką kartkę online wystarczy pobrać wraz z dołączonymi do niej życzeniami i wysłać w formie SMS, e-maila czy wiadomości na Facebooku. U nas znajdziecie piękne propozycje kartek z życzeniami imieninowymi. Solenizanci z pewnością ucieszą.

Wiata przystankowa przy Plantach krakowskich? Komuś się coś pomyliło, czy tramwaje będą jeździć po spacerowych alejkach? Nie, to powstaje nowa kawiarnia obok odnowionego Bunkra Sztuki. Jeszcze nie została ukończona, ale ciężko będzie się temu obiektowi wynurzyć spod fali krytyki, jaka przykryła go w ostatnich dniach. Cicho natomiast o innym miejscu. Wystarczy przejść Plantami trochę dalej, gdzie od lat w ruinę i zapomnienie popada słynna niegdyś, a dziś zamknięta na klucz Cafe Zakopianka. Oba przypadki pokazują podejście do miejskiej przestrzeni.

Filc to materiał, z którego możesz przygotować piękne i ciekawe wizualnie ozdoby wielkanocne DIY. Ponadto wykonanie ich jest proste i co równie ważne – dostarcza wiele radości! Zobacz, jak w prosty sposób możesz udekorować mieszkanie na Wielkanoc. Sprawdź nasze propozycje i podejmij wyzwanie przygotowania ręcznie robionych ozdób na święta wielkanocne!

Legends Corner to akcja prowadzona przez Wisłę Kraków z inicjatywy jej wielkiego kibica i sponsora Krzysztofa Gawła oraz Stowarzyszenia Historia Wisły. Do tej pory spotkania z legendami „Białej Gwiazdy” były organizowane przed meczami na sektorze VIP. Teraz akcja zaczyna wychodzić do szerszego grona kibiców, a premierowe spotkanie z Maciejem Żurawskim pokazało, że to świetna inicjatywa.

Skoki dzisiaj w PŚ w Trondheim do końca trzymały w napięciu. Wyniki wtorkowego konkursu na normalnej skoczni nie zaskoczyły, wygrał Ryoyu Kobayashi. Polacy nie mają się czym pochwalić, najlepszy z nich - 22. - był Aleksander Zniszczoł. W klasyfikacji Raw Air w skokach narciarskich, do której zaliczane są wyniki z dziś, Biało-Czerwoni są daleko.

W Krakowie rozpoczął się trzydniowy XXVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn. Uczestniczki na początek miały okazję w jednakowych, zjazdowych kapeluszach zająć miejsca na Sali Obrad w krakowskim magistracie i spotkać się tam z gościem specjalnym - językoznawcą profesorem Jerzym Bralczykiem. Z kolei w środę około 400 Krystyn weźmie udział w przemarszu spod Barbakanu na Rynek Główny, w towarzystwie Bractwa Kurkowego i orkiestry. Zapraszają wszystkie swoje imienniczki z Krakowa i okolic, a także sympatyków Krystyn - by do nich dołączyć podczas tego wydarzenia.

Horoskop dzienny na środę 13 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Ślub i wesele to uroczystości organizowane z ogromnym rozmachem. Przygotowania do uroczystości trwają długie miesiące, a nawet i lata. Rynek jest aż przesycony propozycjami i ofertami, w których pary mogą przebierać. Jak wyglądały śluby w czasach, gdy ludzie byli mocno ograniczeni? Jak wyglądały wtedy panny młode? Co było wtedy modne? By się przekonać wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii.

Coraz bliżej do budowy przystanków kolejowych Kraków Piastów i Kraków Kościelniki. Oba mają znacznie ułatwić komfort podróży nie tylko w stolicy Małopolski, ale także w aglomeracji. We wtorek (12 marca) wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przekazał na ręce dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie – PKP Polskie Linie Kolejowe Włodzimierza Zembola decyzje o pozwoleniu na budowę dla dwóch nowych obiektów.

Poród to bez wątpienia najbardziej stresujący, ale i najpiękniejszy moment dla przyszłych rodziców. Opieka nad noworodkiem, naturalne karmienie, cesarskie cięcie, a także znieczulenie podczas porodu - to najważniejsze rzeczy, o których chcą się więcej dowiedzieć przyszli i obecni rodzice. O tym wszystkim, a także i o wielu innych sprawach będzie można się dowiedzieć podczas Dni Otwartych Bloku Porodowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zapisy już trwają.

Na krakowskim Rynku Głównym, po stronie Wieży Ratuszowej, trwają już przygotowania do corocznego jarmarku wielkanocnego, montowane są stoiska kupców. Przedświąteczne targi będą trwały od 21 marca do 1 kwietnia. Organizatorem wydarzenia jest Krakowska Kongregacja Kupiecka i firma Artim. Na jarmarku nie zabraknie też spotkań z tradycją - będzie okazja, by poznać zwyczaje i obrzędy wielkanocne, a koła gospodyń wiejskich zaprezentują regionalne potrawy.

To, że przed laty ulice proszowickie tonęły w błocie, nie jest żadnym odkryciem. Być może jednak ludziom, którzy nie pamiętają tamtych czasów, ciężko sobie uzmysłowić skalę zjawiska. Może w tym pomóc informacja, odnaleziona w prasowej notatce sprzed 110 lat. Jak się okazuje, to właśnie wtedy po raz pierwszy pojawiła się inicjatywa wybrukowania ulicy Krakowskiej. Impuls do tego postanowienia był natomiast naprawdę niezwykły.

Budynek Grodzkiego Urzędu Pracy przy ul. Wąwozowej stoi niemal w środku ogromnego placu budowy. Obok tego obiektu powstaje węzeł Grębałów. Budowlańcy wybudowali specjalne ścieżki dojścia pomiędzy ogromnymi nasypami i wykopami. Najtrudniej jest pokonać drogę do urzędu po deszczach, kiedy grunt jest nasączony wodą. Osoby, które wybierają się do tej placówki powinny założyć gumowce. Sami zobaczcie!

Zamieszkać w dworku lub w pałacyku? To z pewnością marzenie niejednej i niejednego z nas. Teraz można je spełnić i zamiast ograniczać się do zwiedzania zabytkowych willi, kupić ją i w niej zamieszkać. Tuż pod Krakowem można znaleźć klimatyczne domy z duszą. Oto najciekawsze z nich. Przejdź do galerii i sprawdź oferty!

Jeszcze niespełna miesiąc mają kandydaci na radnych, aby przekonać do siebie wyborców. Są jednak tacy, którzy już teraz mogą odbierać gratulacje z okazji wyboru. Dotyczy to osób, które są jedynymi kandydatami w swoich okręgach. W Proszowicach w takiej sytuacji znalazło się troje kandydatów do Rady Miejskiej. Jeszcze więcej osób może czuć się radnymi przyszłej kadencji w gminie Pałecznica.

Jakie kolory i wzory paznokci będą najmodniejsze w 2024 roku? Wśród najważniejszych trendów w manicure znalazła się klasyczna czerwień, szalone wzory 3D, french manicure w nowym wydaniu i coś co minimalistki lubią najbardziej, czyli jasne, mleczne odcienie bieli. Ale to nie wszystko! Jeśli chcesz wiedzieć, jak modnie pomalować hybrydowe w 2024 roku zobacz inspiracje, które przygotowaliśmy. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Wojewoda do tej pory nie wydał pozwolenie na budowę przeprojektowanego węzła Kraków-Mistrzejowice. Oznacza to, że ta ogromna inwestycja, która miała zostać oddana kierowcom w drugiej połowie tego roku, opóźni się o około rok. To z kolei oznacza, że planowane w tym roku oddanie do użytkowania ostatniego fragmentu północnej obwodnicy Krakowa i węzła Grębałów, który jest łącznikiem trasy S7 z miejskimi drogami również może się odbyć dopiero w 2025 r.

„Skala potrzeb jest ogromna, dlatego trzeba rozpocząć proces sukcesywnego, corocznego zabezpieczenia w budżecie miasta odpowiednich kwot na wykup gruntów pod parki i lasy, gdyż tereny te będą służyły krakowiankom i krakowianom na kolejne pokolenia. Kiedyś rajcowie miejscy poparli pomysł prezydenta Juliusza Leo, by ten przy wsparciu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa założył las Wolski. Teraz to Rada Miasta Krakowa może zobowiązać Prezydenta Miasta Krakowa do podjęcia zdecydowanych działań celem poszerzania istniejących i zakładania nowych terenów zieleni publicznej, której mieszkańcom nadal tak bardzo brakuje” – to fragment uzasadniania uchwały, tzw. kierunkowej, dotyczącej wykupu przez miasto terenów zielonych.