Przegląd prasy 14.05.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. To idealne miejsce, by wyjechać na weekend! 14.05 Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu…

📢 Żużel: Grand Prix 2023. Wyniki, terminarz, klasyfikacja indywidualnych mistrzostw świata. Polacy walczą o medale [13.05] Grand Prix 2023 na żużlu ruszyła 29 kwietnia, sprawdź wyniki, oto klasyfikacja generalna i terminarz IMŚ. W programie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata w tym roku jest zaplanowanych 10 eliminacji. Medalistów poznamy najpóźniej 30 września. Pierwszy turniej przyniósł wygraną Bartosza Zmarzlika.

📢 Po tych studiach i uczelniach zarabia się najlepiej. Absolwenci tych kierunków zaczynają nawet od ponad 10 tys. zł RANKING [13.05] Maturzystom w ich życiowych wyborach, a dokładniej w wyborze kierunku studiów, a więc i szansy na określoną karierę zawodową, może pomóc ELA - system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Funkcjonuje on po to, by dawać rzetelną odpowiedź, jak absolwenci coraz liczniejszych kierunków i uczelni radzą sobie na rynku pracy. ELA monitoruje karierę byłych studentów na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zintegrowanej Sieci Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on). Sprawdziliśmy, po których studiach stacjonarnych absolwenci mogą liczyć na najwyższe zarobki już na starcie. 📢 Teddy Bear Game na stadionie Cracovii - misie latały w powietrzu Po raz drugi Cracovia zorganizowała akcję Teddy Bear Game. Nikt poza nią w Polsce tego nie robi. Znana z lodowisk impreza polega na rzuceniu pluszaków po bramce dla "Pasów". Stało się to dopiero po meczu, bo Cracovia przegrała 0:1.

📢 Kibice Cracovii dopingowali "Pasy" w meczu z Zagłębiem Lubin. Zdjęcia Kibice Cracovii tłumnie stawili się na meczu z Zagłębiem Lubin. Było 8789 widzów, związane to było z akcją Teddy Bear Games, czyli rzucaniem pluszaków po golu dla "Pasów". 📢 Duża zmiana dla kierowców w Krakowie. Otwarto część tunelu na ulicy Opolskiej. Budowa trwa, ale można już jeździć. Zdjęcia Kierowcy mogą już korzystać z jednej z komór tunelu realizowanego wzdłuż ul. Opolskiej w ramach budowy linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. W pierwszym etapie podziemną konstrukcję udostępniono dla ruchu w kierunku Nowej Huty.

📢 Runmageddon Kraków 2023. W sobotnie popołudnie przeszkody pokonywały dzieci i całe rodziny ZDJĘCIA W sobotnie popołudnie na trasy wokół Tauron Areny wybiegły dzieci oraz ich rodzice. W Runmageddon Kraków 2023 przyszła bowiem pora na rywalizację w kategoriach Kids i Family by Flis. Było wiele wysiłku i mnóstwo zabawy, o czym możecie się przekonać, przeglądając zdjęcia uczestników biegów w naszej galerii. A to nie koniec atrakcji na dzisiaj.

📢 Reginald Sas Jaworski królem elektem krakowskiego Bractwa Kurkowego ZDJĘCIA Na Pasterniku odbyło się doroczne strzelanie o godność Króla Kurkowego 2023. Wygrał Reginald Sas Jaworski, marszałkami zostali Krzysztof Kosek i Tomasz Cichoń. 📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [14.05.2023 r.] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy 13.05 2023 Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ.

📢 KSW 82 na żywo: wyniki, transmisja stream online live. Gdzie oglądać? Dostęp Viaplay [KARTA WALK] KSW 82 na żywo już dzisiaj, sprawdź kartę walk i wyniki. Gdzie oglądać? Będzie transmisja stream online z sobotniej imprezy MMA (13.05) w Warszawie, której głównym punktem będzie starcie Brian Hooi - Andrzej Grzebyk. Początek o godz. 19 [Viaplay]. 📢 Przez Kraków przeszedł Marsz Azylanta. Zachęcano do adopcji zwierząt ze schroniska W sobotę, 13 maja, w Krakowie odbył się Marsz Azylanta. Uczestnicy wydarzenia przekonywali, że nie trzeba kupować psa czy kota, ponieważ czworonożnego przyjaciela można zaadoptować w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 📢 Noc Muzeów i Noc Galerii w Myślenicach: Z aniołami, nutą jazzu i tajemnicami starożytnego Egiptu. Zwiedzających nie brakowało To jedna taka noc w roku, kiedy muzea i galerie zapraszają na zwiedzanie po zmroku. W Myślenicach do takiego zwiedzania zaprosiły w piątku na sobotę (12/13 maja) Muzeum Niepodległości i Myślenicki Ośrodek Kultury i Sporu. Niespodziankę przygotował też Jan Koczwara przygotowując plenerową ekspozycję „Noc i Moc Aniołów”, które zbiera i kolekcjonuje od lat.

📢 Bieg „Pamiętaj z nami”. Tysiąc krakowian na starcie, ale w tym biegu nie wynik liczył się najbardziej Już po raz dziewiąty Ulica Pomorska – oddział Muzeum Krakowa – stała się miejscem startu tysiąca biegaczek i biegaczy, którym wojenna historia Krakowa, pamięć o pokoleniach ludzi wojny i okupacji oraz ich ofiarność na rzecz potrzebujących nie jest obojętna. Mieszkańcy przebiegli 5-kilometrową trasę, były medale, ale to nie wyniki są w tym biegu najważniejsze. Zwycięskie drużyny udekorowała Niusia Karakulska - jedyna żyjąca dziś w Polsce ocalona przez Oskara Schindlera. 📢 Juwenalia UEK 2023. Na scenie OKI, Chylińska i AronChupa. Tak bawili się studenci na Koncercie Głównym! Pierwszy tydzień Juwenaliów w Krakowie dobiega końca. UEKowe święto zwieńczył piątkowy koncert, w którym wzięło udział mnóstwo studentów i fanów występujących na scenie artystów. Zobaczcie, jak bawiła się publiczność na Kampusie UEK!

📢 Takie błędy popełniamy najczęściej podczas koszenia trawy. Przez to trawnik nie wygląda dobrze! Koszenie trawnika wydaje się być banalnie prostą czynnością, jednak nie jest to do końca prawda. Podczas koszenia można popełnić poważne błędy, które doprowadzają do pogorszenia się stanu trawnika, utraty walorów estetycznych a nawet do rozwoju chorób. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas koszenia trawnika. Przez to trawnik nie wygląda dobrze. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy koszeniu trawnika. 📢 Runmageddon Kraków 2023. Śmiałkowie rozpoczęli zawody w Tauron Arenie ZDJĘCIA Runmageddon Kraków 2023 ruszył na dobre. W sobotę wczesnym rankiem pod Tauron Areną stawili się śmiałkowie, którzy postanowili rywalizować w formule Rekrut i Rekrut Elite. Z przeszkodami, zmęczeniem i przeciwnościami losu mierzą się więc zarówno początkujący jak i zaawansowani. Runmageddon będzie się odbywał w Krakowie przez całą sobotę, terminarz imprezy prezentujemy poniżej, a w galerii możecie obejrzeć zdjęcia uczestników z dzisiejszego ranka.

📢 Horoskop finansowy na maj. Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby 13.05.2023 HOROSKOP finansowy na maj 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w maju u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości. 13.05.2023. 📢 Dziedzictwo odc. 29. Zniszczony prezent i zemsta. Streszczenie odcinka [16.05.23] Ikbal jest wściekła, gdy dowiaduje się, że Seher dostała piękny prezent. Ma dość dziewczyny i chce sprawić jej przykrość. Z kolei Begum po raz kolejny kłamie w sprawie ojca. Przeczytaj poniższe streszczenie 29. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 30. Pokorne przyjęcie pomocy. Streszczenie odcinka [17.05.23] Yaman jest zaskoczony, że Seher opiekuje się nim z taką troską. Mężczyzna nie wie, jak ma się zachować. Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 30. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas upały 13.05.23 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Zakazany owoc odc. 223. Udziały w firmie. Streszczenie odcinka [24.05.23] Ender zaskakuje Halita swoim wyznaniem, a Zehra go przeprasza. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 223. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Polscy piłkarze zagrają z Hiszpanią i Portugalią! Miejscem akcji turnieju Igrzysk Europejskich 2023 będzie Tarnów ZDJĘCIA Polska kontra Hiszpania i Polska kontra Portugalia: takie oto hitowe mecze obejrzą kibice piłki nożnej plażowej, którzy pojawią się w czerwcu na trybunach nowej Beach Areny w Tarnowie. Spotkania zostaną rozegrane w ramach turnieju Igrzysk Europejskich 2023. Pytanie tylko, czy uda się zdążyć z budową nowego obiektu na czas. 📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] Iga Świątek 31 maja 2023 roku będzie obchodzić swoje 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Rzym 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Rzymie. 📢 Iga Świątek - kiedy mecz? Gdzie oglądać Świątek? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK Rzym online Iga Świątek rozgrywa kolejny świetny sezon. Rok 2023 jest dla Polki równie udany jak poprzednie, dlatego warto bardzo uważnie śledzić terminarz jej startów. Kiedy gra Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? W tym materiale zamieszczamy kalendarz wszystkich występów tenisistki, podajemy dni i godziny jej pojedynków oraz transmisje i wyniki online. Najbliższe spotkanie Iga Świątek rozegra w turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Rzym. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Rzymie.

📢 Żużel GP Polski 2023. Gdzie oglądać? Kiedy zawody na Narodowym? Transmisja i stream online WYNIKI, TERMINARZ GRAND PRIX 12.05 W sobotę 13 maja w Warszawie odbędzie się ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland. Będzie to druga z zaplanowanych dziesięciu rund Indywidualnych Mistrzostw Świata w sezonie 2023. Pierwszą, która odbyła się w chorwackim Goricanie, wygrał Bartosz Zmarzlik. O której godzinie odbędzie się turniej na PGE Narodowym? Gdzie można oglądać transmisję na żywo w telewizji i internecie? Sprawdźcie poniżej. Tutaj także zamieszczamy terminarz wszystkich rund Speedway GP 2023 oraz wyniki zawodów.

📢 Kraków. Dwa poważne nocne wypadki w mieście, na głównych drogach Kilka minut przed północą na skrzyżowaniu ulicy Nowohuckiej z Centralną doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, jak widać na zdjęciach, powodem była nadmierna prędkość i niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Na szczęście nie było rannych... 📢 Ślubowanie nowych policjantów w Małopolsce. Gdzie trafią na służbę? W siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych 5 maja 51 policjantów (w tym 12 kobiet). Było to drugie przyjęcie w 2023 roku. Przy tej okazji odbyło się także wręczenie medali i odznaczeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. 📢 Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Zobacz wnętrza Pałacu Biskupiego w Krakowie [13.05.2023] Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 13.05.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 MODNE kolory paznokci - Wielkanoc 2023. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 13.05.2023 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Oto lista osób, z którymi ciężko się dogadać. Te imiona uchodzą za wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę imion! 13.05.23 r. Przedstawiamy listę imion, z którymi trudno się dogadać. Komunikacja z osobami o pewnych imionach bywa trudna i jest bardzo trudna. Według niektórych przekonań, posiadacze tych imion często charakteryzują się wymagającym i niełatwym do zaakceptowania zachowaniem. Bywa, że są wredni, niemiły i sarkastyczni, co utrudnia relacje z nimi. Istnieje przekonanie, że nasze imię wpływa na nasz charakter i osobowość. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy jest to zbieżne z Twoimi doświadczeniami.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 13.05.23 r. Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Kraków zyska drugie centrum. Powstanie na Grzegórzkach: wraz z Parkiem Kolejowym, placem Grzegórzeckim oraz zielonymi ulicami W Krakowie powstanie drugie centrum. Impulsem jest przebudowa linii kolejowej i trwająca budowa przystanku Kraków-Grzegórzki. Dzięki tym inwestycjom w rejonie Hali Targowej uwolniły się duże przestrzenie pod zieleń. Miejscy urzędnicy planują m.in. budowę Parku Kolejowego, a tuż obok powstanie plac Grzegórzecki, w efekcie którego ulica Grzegórzecka stanie się zielona i jednokierunkowa. Wszystkie te inwestycje miasto chce realizować w ramach klimatycznego kwartału. Obejmie też Kazimierz, gdzie zazielenią się place Nowy i Wolnica. Kwartał to największy miastotwórczy projekt, który jest realizowany w Krakowie. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza Dobry mecz i wygrana 2:1 – tak wyglądała z perspektywy Wisły Kraków konfrontacja „Białej Gwiazdy” z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Dla krakowian to było spotkanie, które musieli po prostu wygrać, żeby pozostać w walce o bezpośredni awans do ekstraklasy. Zadanie wykonali, a po tym spotkaniu mamy tradycyjne wnioski.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza To był dobry mecz Wisły Kraków. „Biała Gwiazda” pokonała Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 2:1, a tak naprawdę powinna wygrać to spotkanie wyżej, bo miała kilka naprawdę klarownych okazji na gole. Oceny za ten mecz muszą być jednak wysokie. I to nawet jeśli jednemu czy drugiemu zawodnikowi przytrafiły się potknięcia. Wszystko jednak uzasadniamy bardzo dokładnie. 📢 Tak włamywacze oznaczają mieszkania. Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie [13.05.2023] Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki!

📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków w PRL wyglądał zupełnie inaczej niż teraz Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta. 📢 Nerwy i euforia kibiców Wisły Kraków. Tak fani dopingowali „Białą Gwiazdę” w meczu z Bruk-Betem Termalicą Tym razem kibice Wisły Kraków nie przygotowali specjalnej oprawy na mecz z innym zespołem z Małopolski, Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. W piątek wieczorem tradycyjnie zjawił się jednak na stadionie przy ul. Reymonta komplet publiczności, jaki może w tym roku oglądać mecze „Białej Gwiazdy”, czyli blisko 10 tysięcy widzów.

📢 Wielkie emocje przy Reymonta. Wisła Kraków wygrywa z Bruk-Betem Termalicą To był bardzo zacięty mecz. Wisła Kraków tak naprawdę musiała go wygrać, żeby wciąż liczyć się poważnie w walce o bezpośredni awans do ekstraklasy. I krakowianie to zrobili, choć w twardym starciu z Bruk-Betem Termalicą nie mieli łatwo. Ostatecznie „Biała Gwiazda” wygrała 2:1. 📢 Najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Jest działka, jest impreza! Sezon na grillowanie 2023 [13.05] Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>>

📢 Kraków. Mieszkańcy chcą, by Willa Modrzejówka stała się własnością miasta. Tymczasem Arcybractwo Miłosierdzia planuje w niej remont Grupa mieszkańców Krakowa wystosowała petycję do prezydenta i radnych, z prośbą o wykup zabytkowej i niszczejącej Willi Modrzejówka mieszczącej się przy al. Grottgera i udostępnienie jej krakowianom. Na przeszkodzie może stanąć jednak plan zagospodarowania przestrzennego oraz fakt, że właściciel którym jest Arcybractwo Miłosierdzia, właśnie przygotowuje się do remontu budynku. 📢 Piotrkowice Małe. Pół wieku z cieknącym dachem. I wystarczy Za 10 miesięcy na budynku Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych powinien się pojawić nowy dach. Zostanie też wykonany gruntowny remont wewnątrz obiektu. To efekt wartej prawie 3 miliony złotych umowy, jaką Starostwo Powiatowe podpisało w piątek z krakowską firmą Kospol.

📢 Runmageddon Kraków 2023. Pierwsza konkurencja w Tauron Arenie już za nami. ZDJĘCIA Wystartował Runmageddon Tauron Kraków 2023! W piątek odbyła się pierwsza konkurencja tego bardzo popularnego biegu z przeszkodami, która tym razem miała formułę Games. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników zawodów w naszej galerii. W sobotę od samego rana do późnego wieczora kolejne biegi wokół Tauron Areny Kraków, na których także nie zabraknie naszych fotoreporterów. Pełny harmonogram i mapka imprezy poniżej.

📢 Proszowice. Nagrodzili tych, którzy chcą się uczyć i namawiają do tego innych Są motorami napędowymi swoich środowisk, patronują ważnym przedsięwzięciom, potrafią swoim zapałem zachęcić do działania sąsiadów. W piątek zostali docenieni podczas uroczystej gali „Rozwiń swoją Gminę” w Domu Kultury w Proszowicach. W jej trakcie ogłoszono wyniki konkursów "Edukacyjna Gmina Małopolski" oraz „Ambasador Bilansu Kariery”. Wyróżniono sołtysów, liderki kół gospodyń wiejskich oraz gminy. 📢 Egipt w Krakowie. Kamienne elementy wracają na swoje miejsce pod Halą Targową Pamiętacie protesty i oburzenie kiedy robotnicy burzyli wiadukt pod Halą Targową? Teraz wraca on do dawnej postaci, ale pytanie jaki będzie efekt końcowy. Dowiemy się kiedy znikną rusztowania. Teraz zajrzeliśmy za nie na ile się dało i widać już pierwsze efekty prac. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów.

📢 Kraków. Miasto szuka chętnych na 50 lokali użytkowych, w tym też garaże i miejsca postojowe. Aukcja 31 maja Najmniejsze mają po kilkanaście metrów kwadratowych, natomiast największe ponad 165 mkw. - w Krowodrzy, a nawet prawie 350 mkw. - w Nowej Hucie. Miasto szuka chętnych na wynajem gminnych lokali użytkowych. Oprócz pomieszczeń na parterze, nadających się np. na sklep czy kawiarnię, można też wynająć garaże, miejsca postojowe albo piwnice. Aukcja odbędzie się 31 maja. W ofercie znalazło się 50 lokali, w tym m.in. kilka w atrakcyjnych lokalizacjach w ścisłym centrum Krakowa.

📢 Czaple Wielkie. Samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba poszkodowana W piątek (12 maja) po południu doszło do wypadku w Czaplach Wielkich (gmina Gołcza). Kierująca samochodem osobowym kobieta z nieustalonych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Poszkodowaną zajęli się członkowie zespołu ratownictwa medycznego. Jak informuje portal patrol998-Małopolska ruch na miejscu odbywa się wahadłowo.

📢 Bobin. Podczas rozbiórki stodoły zapaliła się słoma W piątek wczesnym popołudniem doszło do pożaru słomy w Bobinie (gmina Proszowice). Na miejscu działa kilka jednostek straży pożarnej. 📢 Gang pseudokibiców związanych z Cracovią rozbity. Szef grupy przestępczej w areszcie 23 pseudokibiców usłyszało zarzuty handlu narkotykami. Wśród nich jest Mariusz Z., jeden z trzech braci, którzy swoje losy związali z kibolami Cracovii. Szef gangu pod koniec kwietnia tego roku trafił do aresztu tymczasowego. 📢 WhatsApp podsłuchuje cię w nocy? Te 5 sposobów zabezpieczy twoją prywatność przed wścibskimi aplikacjami. Zobacz, jak kontrolować dostępy Każdy z nas ma czasami wrażenie, że po rozmowie ze znajomymi na dany temat w telefonie zaraz pojawiają się reklamy dotyczące tego, o czym toczyła się dyskusja. Dzieje się tak często za sprawą źle skonfigurowanych pozwoleń i dostępów przyznanych aplikacjom, które mogą nasłuchiwać nasze otoczenie bez przerwy i wykorzystywać zebrane dane na różny sposób. Zobacz sposoby, dzięki którym zabezpieczysz swoją prywatność przed WhatsAppem i innymi aplikacjami.

📢 Ptasia grypa w gminie Myślenice. Badania potwierdziły wirusa u martwych ptaków Ptaki znalezione nad Zbiornikiem Dobczyckim w Drogini były zakażone ptasią grypą. Potwierdziły to wyniki pierwszych badań laboratoryjnych. Teraz służby weterynaryjne czekają jeszcze na wynik badania w referencyjnym laboratorium w Puławach, ale jednocześnie rozpoczęły już perlustrację linii brzegowej Zbiornika Dobczyckiego i gospodarstw hodujących drób w celach komercyjnych.

📢 Ale oferta z Urzędu Pracy w Krakowie. Można zarobić ponad 20 tysięcy złotych! Oferty w maju 2023 Bardzo dobrze płatna praca w Krakowie jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba przeglądać wielu różnych portali ogłoszeniowych, żeby na coś trafić. Wystarczy sprawdzić oferty, publikowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Można tam znaleźć prawdziwe perełki, z zarobkami po kilkanaście, a nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. Na jakich stanowiskach można tyle zarobić i jakie wymagania mają pracodawcy? Zobacz najlepsze oferty pracy w Krakowie i okolicy.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 12.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 15 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek 12.05.23 Horoskop dzienny na poniedziałek 15 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Ciasta na niedzielę do kawy - jak u babci! TOP 10 przepisów naszych czytelników [PRZEPISY] Pamiętacie zapach drożdżowego, niedzielnego ciasta u babci? A może pyszną szarlotkę z kruszonką? Zebraliśmy dla Was TOP 10 przepisów naszych Czytelników na pyszne, niedzielne ciasta takie jak u babci! Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy!

📢 Ekstraklasa na żywo - mecze dzisiaj. Wyniki, tabela, terminarz rozgrywek piłkarskich - wiosna 2023 Ekstraklasa piłkarska 2023 na żywo: mecze dzisiaj, wyniki, tabela, terminarz rundy wiosennej 2023. Druga część rozgrywek PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła się 27 stycznia. Drużny rozegrają łącznie w tym roku 17 kolejek, mistrza Polski powinniśmy poznać najpóźniej 28 maja. Zobacz, kto gra dziś, sprawdź wyniki live.

📢 Od 11 czerwca kolejowa rewolucja w centrum Krakowa. Oddane zostaną tory dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej ZDJĘCIA W Krakowie na ukończeniu jest gigantyczna inwestycja kolejowa. Dzięki niej od 11 czerwca udostępnione zostaną dwie, a nie jak dotychczas jedna para torów przecinających centrum miasta. To pozwoli na rozwój i zwiększenie liczby kursów w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. 📢 Juwenalia UEK 2023. Noc Filmowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła tłumy studentów Juwenalia UEK 2023 trwają w najlepsze. We wtorek, 9 maja, odbył się długo wyczekiwany Przegląd Kapel Rockowych, dzisiaj na ul. Rakowickiej kolejny duży event, który i tym razem przyciągnął tłumy. Co się dzieje? 📢 Nowy stadion Hutnika Kraków. Machina ruszyła! Jaka pojemność? Gdzie ma powstać? Nowy stadion Hutnika Kraków - konkretny krok w kierunku tej inwestycji został wykonany. - Powstała pierwsza, wstępna koncepcja stadionu, która już jest w posiadaniu klubu - ujawnił Artur Trębacz, prezes Hutnika (Sp z o.o.) w klubowej telewizji. - Przedstawiciele klubu byli na spotkaniu, podczas którego koncepcja została omówiona. W tym momencie piłeczka jest po naszej stronie. Będziemy wprowadzali do tej koncepcji uwagi. Mamy ich sporo, więc chwilę to potrwa. Zależy nam na tym, żeby ten stadion był maksymalnie funkcjonalny pod każdym względem. Zarówno od strony sportowej, jak i od strony późniejszego jego utrzymania - podkreślił.

📢 Tauron Liga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty przed sezonem 2023-2024 w ekstraklasie siatkarek Transfery w Tauron Lidze 2023. Sezon dobiega końca, są już pewne informacja o składach siatkarskich drużyn kobiet na nowe rozgrywki - 2023-2024. Poniżej zestawienie o zmianach kadrowych ((i "plotkach") w zespołach ekstraklasy siatkarek. 📢 Spacery na weekend. TOP 10 bliskich miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie 11.05.2023 Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 11.05.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Kraków. Osiedle Willowe zatopione w zieleni. Tutaj wciąż kultywuje się nowohucką tradycję ZDJĘCIA Osiedle Willowe to jedno z nielicznych miejsc w Krakowie, gdzie do dziś odzież i pościel suszy się na podwórku. Dwa lata temu w ramach rewitalizacji podwórka pojawiły się słupki na pranie. Tradycja suszenie prania na zewnątrz kultywowana jest tam do dzisiaj. Osiedle Willowe to jedno z najbardziej zielonych osiedli nie tylko w Nowej Hucie, ale i w Krakowie. Sami zobaczcie!

📢 Oddział wewnętrzny jak nowy. Efekt zakończonej w szpitalu w Myślenicach modernizacji jest imponujący Zakończył się długo oczekiwany remont oddział wewnętrznego szpitala powiatowego w Myślenicach, a oddział zyskał zupełnie nowe, nowoczesne oblicze. Jako jeden z ostatnich oddziałów w tej placówce przeszedł gruntowną modernizację, dzięki której nie tylko pacjenci, ale i personel zyskali o wiele lepsze warunki. Całość, czyli prace budowlane, wykończeniowe i nowe meble kosztowały ponad 8 mln zł.

📢 Pogrzeb 11-letniej Liliany zmarłej w tragicznym wypadku w Zalasowej. Poruszające ostatnie pożegnanie dziewczynki na cmentarzu w Kowalowej W środę 10 maja w Kowalowej (gmina Ryglice) odbył się pogrzeb zmarłej kilka dni wcześniej 11-letniej Liliany, na którą spadła piłkarska bramka na boisku w Zalasowej. W ostatniej drodze towarzyszyli jej najbliżsi, przyjaciele, rówieśnicy oraz mieszkańcy wstrząśnięci tragedią. Ceremonia pogrzebowa przebiegała w niezwykle wzruszającej atmosferze. 📢 Proszowice. Nareszcie koniec utrudnień. W poniedziałek otwarcie ulicy 3 Maja. W najbliższy poniedziałek (15 maja), zostanie otwarte skrzyżowanie ulic 3 Maja i Mikołaja Reja w Proszowicach po przeprowadzonej modernizacji. Informację o tym przekazał dzisiaj (10 maja) burmistrz miasta Grzegorz Cichy, powołując się na plany wykonawcy przebudowy. 📢 Kraków. Malownicze pola wokół zalewu w Zesławicach zamieniają się w drogę ekspresową ZDJĘCIA Na północnej granicy Krakowa - w okolicy zalewu w Zesławicach - trwają prace przy budowie trasy S7 . Jeszcze niedawno rolnicy uprawiali tam zboża i warzywa. Dziś przez pola przebiega nitka budowanej trasy S7. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacja 18,3-kilometrowego odcinka S7 Kraków – Widoma potrwa do 2024 roku.

📢 Zakazany owoc odc. 216. Sahika przekupuje urzędników. Streszczenie odcinka [15.05.23] Sahika postanawia złamać prawo. Z kolei Lila szuka pracy, ale nie znajduje ciekawych ofert. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 216. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Wyjątkowe i klimatyczne drewniane domy do remontu na sprzedaż w Małopolsce! Zobacz zdjęcia i ceny Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu. 📢 Niezwykłe odkrycia na Rynku w Słomnikach. Znaleziono grób sprzed 7 tysięcy lat związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej Niezwyczajne odkrycie miało miejsce w Słomnikach podczas prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na Rynku. Znaleziono pochówek szkieletowy, który może pochodzić sprzed 7 tysięcy lat. Zachowało się także wyposażenie grobu - fragmenty bardzo charakterystycznej ceramiki. Są tu i inne znaleziska.

📢 Wybrać pompę ciepła czy kocioł na pelet? Podpowiada ekspert od ekologicznego ogrzewania Pompa ciepła pozwala osiągać niskie rachunki za ogrzewanie, a do tego jest przyjazna środowisku. Ekologicznym rozwiązaniem jest też jednak kocioł na pelet, który kosztuje znacznie mniej. Które z tych urządzeń sprawdzi się lepiej i na co uważać przy wyborze? Czy można liczyć na dofinansowanie? Na te i inne pytania odpowiada ekspert z zakresu OZE. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 I liga piłkarska: wyniki, tabela, terminarz - wiosna 2023. Kto gra dzisiaj, mecze na żywo Wyniki, tabela, terminarz I ligi piłkarskiej wiosna 2023. W drugiej części sezonu 2022-23 drużyny z Fortuna 1. Ligi mają w planach 16 kolejek. Odbyła się 10-12 lutego, ostatnią zaplanowano. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy. Sprawdź, kto gra dzisiaj w I lidze. 📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi!

📢 Charytatywna Dycha w Miechowie. Początkowy i finałowy przemarsz oraz dekoracja zwycięzców Kilkaset osób wzięło udział w niedzielnej imprezie charytatywnej dla Hospicjum w Miechowie. Przez kilka godzin zbierali pieniądze dla placówki biegając i maszerując.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZ] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy arkusz zadań z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

