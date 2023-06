Przegląd prasy 14.06.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 14 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa”?

Horoskop dzienny na środę 14 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Wisła Kraków nie skorzysta z oferty inwestycyjnej funduszu z Dubaju. Jarosław Królewski: Mamy swój pomysł w klubie na kolejne miesiące Właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski ogłosił na Twitterze, że klub nie skorzysta z oferty inwestycyjnej, która została jej przedstawiona w ostatnich miesiącach. Nie padła nazwa podmiotu, który chciał przejąć Wisłę, ale z naszych informacji wynika, że chodzi o fundusz Mada Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który posiada 100 procent akcji w spółce Football Culture Poland, na czele której stoi Szwajcar Paolo Urfer.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

Podwyżki! Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany już od lipca 2023 roku. Co to oznacza i kto najbardziej skorzysta na uldze? Już 1 lipca 2023 roku wzrasta kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Sprawdź!

📢 Nowy horoskop na czerwiec 2023. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew 14.06.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 14.06.2023. 📢 Fani Iron Maiden przybyli do Krakowa. Dwa koncerty legendarnej heavy metalowej grupy Czarne skóry, dżinsy i koszulki z mrocznymi okładkami z płyt Iron Maiden. Sporo tak ubranych osób można spotkać w Krakowie. Zawitali do miasta na jeden z koncertów legendarnej grupy heavy metalowej Iron Maiden, która przez dwa dni koncertuje w Tauron Arenie Kraków. 📢 Tak mieszkają Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Piękna willa kosztowała majątek [14.06.2023 r.] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku [14.06.2023] Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku. 📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [14.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Puszcza Niepołomice. A może jednak Ekstraklasa na stadionie w Niepołomicach? Jest furtka w przepisach Puszcza Niepołomice grająca w Ekstraklasie na stadionie Wisły Kraków. Zdanie, którego urzeczywistnienia nie chce nikt, kto się w nim pojawia. Ani Puszcza, ani Niepołomice, ani Ekstraklasa, ani Wisła. OK, Kraków nie ma nic przeciwko, rysuje się szansa znalezienia dodatkowego najemcy na miejski stadion. Jednak to wcale nie musi się stać. No bo jest możliwość, że mecze Ekstraklasy będą odbywały się w Niepołomicach. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Najlepsze parki w Krakowie. TOP 30 atrakcyjnych miejsc na spacer i wypoczynek w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Najlepsze parki w Krakowie. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Proszowice. Kolejny etap prac na ścieżce rowerowej EuroVelo 11. Montują kładki Przebiegający przez gminę Proszowice fragment trasy rowerowej EuroVelo 11 nabiera kształtów. Na części drogi dla rowerzystów jest już asfaltowa nakładka. Coraz dłuższy jest fragment wysypany podbudową z kamienia. W tym tygodniu zaczęły się natomiast kolejne prace na znajdujących się na trasie kładkach. 📢 Stylizacja paznokci, w której się zakochasz! To połączenie frencha i ombre. Zobacz, jak wygląda frombre nails Frombre nails to nowy trend w stylizacji paznokci. Ten manicure ma szanse stać się hitem tych wakacji! Dlaczego? Bo to połączenie dwóch zdobień, które z pewnością każda z was zna. Poznaj frombre nails i zobacz, jak wyglądają! 📢 11 najbardziej niesamowitych zamków na Śląsku. „Perła gotyku śląskiego”, zamkowe wzgórze, które każdy Polak nosi w portfelu i inne Weekend, urlop czy wakacje to najlepsza pora na wycieczki po Śląsku. Jeśli kochacie zwiedzać ciekawe zabytki, województwo śląskie może być dla was prawdziwą skarbnicą miejsc wartych odwiedzenia. Najbardziej imponującą kategorią zabytków są zamki, ale które śląskie twierdze szczególnie warto zobaczyć? Wybraliśmy 11 najbardziej niesamowitych zamków Śląska. Poznajcie ich historie i legendy. To gotowa lista pomysłów na niezapomniane weekendowe wycieczki.

📢 W Krakowie powstanie olbrzymie Centrum Symulatorowo-Treningowe Ryanaira. Jedno z największych w Europie Osiem hydraulicznych oraz dwa stacjonarne symulatory lotu, możliwość szkolenia do 500 osób dziennie, 150 nowych wysokowyspecjalizowanych miejsc pracy – tak prezentować się będzie najnowocześniejsze i największe Centrum Symulatorowo-Treningowe Ryanaira w Europie Centralnej. Całość ma kosztować 600 milionów złotych. Zostanie wzniesione kilkaset metrów od budynku terminalu pasażerskiego Kraków Airport. Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Barbara Kurdej-Szatan na koncercie w Wieliczce. Wyjątkowe spotkanie w rodzinnym klimacie Barbara Kurdej-Szatan to nie tylko blondynka z popularnej reklamy. Udziela się na scenie teatralnej, ekranie, ale okazuje się też, że koncerty w jej wykonaniu wypadają niezwykle. Jak było na ostatnim? Zobaczcie sami! 📢 Egzamin ósmoklasisty 2023: język polski w terminie dodatkowym – arkusz CKE. Tak wyglądał egzamin w czerwcu. Wiemy, jaka była lektura Egzamin ósmoklasisty 2023 w terminie dodatkowym odbywa się od 12 do 14 czerwca. Język polski jest pierwszym przedmiotem, z którym zmierzyli się uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej, niemogący wziąć udziału w terminie majowym. W tym tekście zamieściliśmy arkusz CKE egzaminu z polskiego, który odbył się w czerwcu. Wyjaśniamy też, kiedy uczniowie piszący egzamin w drugim terminie otrzymają wyniki. Lekturą, która pojawiła się na czerwcowym egzaminie była „Zemsta” Fredry.

📢 Panoramiczny pociąg kursuje już przez Kraków. Ale widoki! Warto kupić bilet Z Krakowa m.in. do Przemyśla i austriackiego Grazu dojechać można już pociągiem ze specjalnym bezprzedziałowym, panoramicznym wagonem! To pierwsza taka atrakcja na naszej kolei. Wagon, dzięki ogromnym oknom, pozwala pasażerom cieszyć się niesamowitymi widokami podczas jazdy.

📢 Wzrost płacy minimalnej. Premier Mateusz Morawiecki: rząd przyjął projekt Od stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrośnie do poziomu 4300 zł brutto - to propozycja rządu. - Polska jest dziś w zupełnie innym miejscu niż osiem lat temu. Rząd nie schodzi z obranej drogi zwiększania wynagrodzeń, konkurencyjności gospodarki i stabilnych finansów publicznych – przekazał we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Rada Ministrów przyjęła we wtorek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r.

📢 Śmiertelny wypadek w Niepołomicach. Czołowe zderzenie samochodu ciężarowego z osobowym W Niepołomicach na ul. Wimmera doszło do wypadku we wtorek, 13 czerwca około godz. 8.20 rano. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym jedna osoba została ciężko ranna. To kierowa samochodu osobowego 45-letni mężczyzna. Mimo prób nie udało się go uratować. Zginął. 📢 Podejrzany o pedofilię zatrzymany na Plantach w Krakowie. Myślał, że umówił się z 12-latką Wolontariusze poznańskiej Fundacji Dzieciak w Sieci przy pomocy krakowskiego Stowarzyszenia Stop Pedofili STPD ujawnili mężczyznę o skłonnościach pedofilskich. Podejrzany to Artur B., lat 56 mieszkaniec Krakowa. Mężczyzna rozmawiał wcześniej z "wabikami" fundacji myśląc, że rozmawia z dziewczynkami w wieku 12-13 lat. 📢 Dni Proszowic 2023 już w najbliższy weekend. Sławomir, Mezo i inni Sławomir, Mezo oraz dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli to największe gwiazdy zbliżających się Dni Proszowic. Święto miasta już w najbliższy weekend (17-18 czerwca) na placu targowym przy ulicy Królewskiej. Patronem medialnym wydarzenia jest tradycyjnie Dziennik Polski.

📢 Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie. Coraz dłuższa lista muzycznych gwiazd na ceremonię otwarcia. Wśród nich zwycięzca Eurowizji Już za nieco ponad tydzień na stadionie Wisły w Krakowie otwarte zostaną III Igrzyska Europejskie 2023. Organizatorzy ujawniają coraz więcej szczegółów dotyczących ceremonii rozpoczynającej imprezę. Znacznie wydłużyła się lista muzycznych gwiazd, które zaśpiewają podczas wydarzenia. Wśród są nich są legendy polskiej sceny, wchodzące gwiazdy, a także zwycięzca Eurowizji z 2022 roku. 📢 Co oni wyprawiają! Oto Najlepsze MEMY o kierowcach! Zobaczcie O kierowcach, ale i polskich drogach można opowiadać wiele różnych historii. Internauci podsumowali te opowieści w sieci. Zobaczcie najlepsze memy! 📢 Szukasz spodni damskich na lato? Zobacz najmodniejsze fasony, w których będzie ci wygodnie i chłodno. Zainspiruj się polskimi gwiazdami Lato w pełni, a co za tym idzie, więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu? Co na siebie założyć, aby było wygodnie, komfortowo i niezbyt gorąco? Nasza dzisiejsza propozycja to białe spodnie! Sprawdź, jak stylizują je nasze znane gwiazdy. One wiedzą, jak się ubrać i są inspiracją modową dla wielu kobiet w różnym wieku.

📢 Cracovia obchodzi urodziny. Krakowski klub ma już 117 lat! 13 czerwca to dzień założenia Cracovii. Klub powstał w 1906 r. i jest najstarszym nieprzerwanie istniejącym klubem w Polsce. Początkowo nazywał się Akademicki Klub Footballistów przemianowany później na Akademicki Klub Footballowy Cracovia. Pod obecną nazwą figuruje od 1907 r. kiedy to doszło do fuzji Biało-czerwonych i Cracovii, która przyjęła nazwę Cracovia i barwy biało-czerwone. W GALERII przedstawiamy ważne wydarzenia z historii klubu. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tak mieszka Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. Zobacz wyjątkowy dom polskich milionerów. Jak żyją arystokraci z czwórką dzieci Tak mieszka Anna Czartoryska-Niemczycka z Michałem Niemczycki. Milionerzy żyją na co dzień w przestronny domu za miastem. Nieruchomość arystokratów nie przypomina jednak luksusowego pałacu, co wiele osób może zdziwić. Zobacz, gdzie mieszkają jedni z najbogatszych Polaków. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu piosenkarki. Przekonaj się, jak żyją na co dzień polscy milionerzy.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Horoskop dzienny na 13 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek Horoskop dzienny na wtorek 13 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 12 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 12 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Restauracje i kawiarnie z widokiem na Kraków. Oto TOP 10 miejsc, w których przy kawie lub posiłku można podziwiać piękną panoramę miasta Restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie!

📢 Dziedzictwo odc. 50. Identyfikacja zwłok. Streszczenie odcinka [15.06.23] Ziya coraz więcej sobie przypomina. Ikbal nie jest to na rękę. W pewnym momencie mężczyzna znika. Z jakiego powodu? Dlaczego Ali pokłóci się z Begum? Przeczytaj poniższe streszczenie 50. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Kraków. Aleja Róż w Nowej Hucie po przebudowie doczekała się czerwonych róż Skuto beton, wysypano ziemię, położono zielony dywan z trawy. Ale czegoś ciągle brakowało. W końcu jednak na alei Róż w Nowej Hucie w Krakowie zakwitły piękne czerwone róże. Czy wszystkie są czerwone? Sprawne oko wypatrzy różowych lub białych intruzów. Aleja wygląda pięknie, a gdy róże podrosną będzie jeszcze piękniej. Czas zapomnieć o betonozie, którą w to miejsce dziesiątki lat temu sprowadził pomnik Lenina. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 13.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 13.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 MODNE kolory paznokci - Wielkanoc 2023. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 13.06.2023 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 13.06.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 13.06.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 13.06 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 13.06.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji. 📢 Śmiertelny wypadek w Tatrach. Kobieta spadła z Przełęczy Zawrat. Zginęła na oczach partnera Kolejna tragedia w Tatrach. W poniedziałek wieczorem pod Przełęczą Zawrat zginęła turystka. Kobieta poniosła śmierć na miejscu na skutek upadku z wysokości. 📢 British Lion na Kamiennej w Krakowie. Koncert porwał fanów British Lion to zespół basisty Iron Maiden - Steve'a Harrisa. Hardrockowa grupa zagrała 12 czerwca w krakowskim Hype Parku przy Kamiennej. A dziś Harris wraca do Iron Maiden - nie ma daleko, legendarna metalowa grupa zagra dwa koncerty w Tauron Arenie Kraków, 13 i 14 czerwca.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 propozycji naszych Czytelników na dania jednogarnkowe.

📢 Deep Purple i Nazareth zagrali w Krakowie. Show legend rocka na Mocne uderzenie - Hard Rock Heroes Festival w Tauron Arenie Brytyjskie grupy Deep Purple i Nazareth to największe gwiazdy jednodniowego Hard Rock Heroes Festivalu, który odbył się 12 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie. 📢 Z tego słyną Niepołomice. Nie tylko puszcza i Puszcza. To także turystyczne atrakcje, duży biznes i jedna z najbogatszych gmin w Małopolsce Za sprawą historycznego awansu Puszczy Niepołomice do ekstraklasy piłkarskich rozgrywek, o Niepołomicach zrobiło się głośno w całej Polsce. Miasto świętuje historyczny sukces swojego klubu, choć do tej pory z futbolem raczej go nie kojarzono. Z puszczą owszem, ale w dosłownym znaczeniu. Teraz to się zmienia, ale podkrakowskie Niepołomice to przede wszystkim zabytki, miejsca do zwiedzania, biznesowe zagłębie, intrygujące historie i piękna przyroda. Sprawdź z czego słyną Niepołomice i przejdź do galerii zdjęć, aby poznać najciekawsze atrakcje!

📢 O takie miejsca w Krakowie trzeba dbać! Kultowy nowohucki bar przeszedł małą metamorfozę. Neonu też nie mogło zabraknąć Klimatyzator, nowohucka tapeta, stylowy neon nad ladą, historyczne zdjęcia - tak po odświeżeniu wygląda jeden z najpopularniejszych barów mlecznych w Nowej Hucie - bar Bieńczyce na os. Kazimierzowskim. Do tego miejsca codziennie na smaczne śniadania i obiady przychodzą setki okolicznych mieszkańców. Zobaczcie, jak kultowy bar wygląda po remoncie. 📢 Najpiękniejsze zdjęcia Tatr, jakich jeszcze nie widzieliście. Te górskie widoki są niesamowite i zapierają dech w piersiach! ZDJĘCIA Tak pięknych zdjęć Tatr jeszcze nie widzieliście! Kuba Witos, zakopiański fotograf i miłośnik gór, podzielił się nami swoimi najlepszymi górskimi fotografiami. Te zdjęcia nie tylko zachwycają i emanują pięknem, ale także nakłaniają do refleksji o naturze, przyrodzie i roli człowieka na ziemi. Jeśli myślicie, że to zbyt górnolotne słowa, po obejrzeniu galerii zdjęć przyznacie nam rację. I nie będziecie mogli oderwać wzroku od monitora. Te zdjęcia uzależniają! Obejrzyjcie fotografie w galerii zdjęć i przeczytajcie wywiad z ich autorem, który podpowie, co zrobić, aby nasze zdjęcia były jeszcze lepsze!

📢 Muzeum Czartoryskich otwarte w całości po długoletnim remoncie Klasztorek, ostatnia część, która historycznie była pierwszym miejscem, gdzie pokazywano zbiory Czartoryskich. To symboliczne zakończenie całego procesu przeprowadzki kolekcji do Krakowa – mówił Andrzej Szczerski, otwierając dla zwiedzających w poniedziałek, 12 czerwca, Klasztorek – ostatnią wyremontowaną część Muzeum Czartoryskich. 📢 Ogromna ryba złowiona w Wiśle pod Wawelem. Jest niczym "prawdziwy smok wawelski" Gigantyczna ryba została złowiona niespełna 100 metrów od Wawelu. To nie jedyna zdobycz Pawła Kabata z Brzeska, który łowienie ogromnych ryb ma we krwi. Ta jednak zwraca szczególną uwagę, bo jak sam przyznaje "jeszcze nigdy tak długo nie pracowałem na złowieniem jednej ryby". Swoją zdobyczą Paweł pochwalił się na swoim profilu w mediach społecznościowych. 📢 Praca sezonowa 2023. W tych zawodach płacą najwięcej. Zobacz, jak wyglądają stawki i branże, które szukają pracowników na wakacje Praca sezonowa to dobra okazja na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Na rynku nie brakuje ofert pracy tego typu. Przygotowaliśmy TOP 12 zawodów, w których można znaleźć zatrudnienie. Wśród branż m.in. budownictwo, rolnictwo oraz praca w miejscowościach turystycznych. Potrzeba tam instruktorów sportów, kelnerów, niań czy sprzedawców. Jakie stawki oferują pracodawcy? Niektórzy nawet 50 zł na rękę za godzinę pracy.

📢 Co oznaczają więzienne tatuaże? Kapuś, świr, a może mściciel? Te znaki symbolizują role, zdolności i cechy charakteru Więzienne tatuaże przeważnie niosą w sobie specjalne przesłanie. W zależności od tego, w którym miejscu zostały wykonane - mają zupełnie inne znaczenie. Czy będzie to kropka na środku czoła, czy też między brwiami - przekaz diametralnie się od siebie różni. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże wykonane na twarzy i co mówią o swoim posiadaczu.

📢 Mieszkańcy osiedla Mistrzejowice w Krakowie przeciwni paczkomatowi pod oknami. Obawiają się hałasu Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy bloku przy ul. Mistrzejowickiej. Zwracają uwagę na paczkomat, który ma powstać niemal pod ich oknami, na terenie placu zabaw dla dzieci. Jak tłumaczą, nie jest on konieczny ze względu na obecność dwóch innych urządzeń w okolicy bloku. Mieszkańcy obawiają się też hałasu jaki mogą generować użytkownicy urządzenia, w tym kurierzy zostawiający paczki.

📢 Kraków. Tradycja przeszła z ojca na syna. W czwartek tradycyjny pochód Lajkonika, a po raz pierwszy w jego postać wcieli się Mariusz Glonek Nowy Lajkonik już ćwiczy. Po raz pierwszy wcieli się w tę postać Mariusz Glonek, syn ustępującego Lajkonika. Zbigniew Glonek w ubiegłym roku po raz ostatni - po 35 latach - przeszedł ulicami Krakowa w tej roli. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 12.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Kraków bez nowej plaży nad Wisłą? Tego lata nie będziemy się opalać na piasku koło hotelu Forum W czerwcu miała zostać otwarta plaża nad Wisłą w sąsiedztwie balonu widokowego i budynku po dawnym hotelu Forum, który obecnie częściowo jest wynajmowany pod działalność punktów gastronomicznych. W tym roku krakowianie i turyści z plaży jednak jeszcze nie skorzystają. Pojawiły się bowiem opóźnienia związane z uzyskaniem pozwoleń na realizację inwestycji.

📢 Potrącenie dziewczynki w gminie Krzeszowice. Dziecko wysiadło z busa i wbiegło wprost pod samochód. Przyleciało lotnicze pogotowie W poniedziałek, 12 czerwca około godz. 15 w Czernej w gminie Krzeszowice doszło do wypadku, w którym została potrącona dziewczynka. Podczas gdy wzywano służby ratownicze dziecko było przytomne. 📢 Niebezpieczny wypadek podczas prac przy Węźle Wielickim. Dwie osoby poszkodowane Dwie osoby zostały poszkodowane podczas niebezpiecznego zdarzenia w trakcie prac na A4 (węzeł wielicki) w kierunku Tarnowa. Dwóch pracowników remontujących wiadukt spadło z wysokości. O wypadku poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych portal Małopolska Alarmowo. Na miejscu działały wszystkie służby, lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia

📢 Wandale wzięli na cel zabytkową kuźnię w Sułkowicach. Kopali w drzwi i próbowali ją podpalić W poniedziałek (12 czerwca) gmina Sułkowice poinformowała, że powiadomiła policję o zniszczeniu zabytkowej kuźni stojącej przez Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach. Do aktu wandalizmu miało dojść w weekend. Gmina chce przekazać policji nagranie z kamer monitoringu i liczy na to, że sprawcy zniszczeń poniosą karę. 📢 ŚLUBNA MODA Z PRL. Tak wyglądały wesela i śluby w latach 70. i 80. Byliście na takim weselu? Kreacje do dziś mogą się podobać Sytuacja w PRL nie pozwalała na modowe fajerwerki, ale panie i panowie na weselach starali się jak mogli, by ślub wyróżniał się także niezwykłymi strojami. Panowała skromna elegancja, bo wiadomo, że w sklepach wszystkiego brakowało. Suknie ślubne szyto z delikatnych, łódzkich tkanin, na głowach królowały "wysokie" fryzury.

📢 Były bokser i trener Wisły Kraków oskarżony o śmiertelne pobicie Białorusina. Jackowi H. grozi nawet dożywocie 60-letni Jacek H., były zawodnik i trener bokserów Wisły Kraków odpowiada przed krakowskim sądem za pobicie ze skutkiem śmiertelnym 29-letniego Białorusina. Do tragedii doszło 22 lipca ubiegłego roku na ul. św. Jana w Krakowie. Trzej Białorusini chcieli wejść do lokalu, ale nie zostali wpuszczeni przez ochroniarza Jacka H. i menadżera Piotra W. Chwilę później doszło do tragedii.

📢 „Baby bangs” wyszczupli twarz, odejmie lat i całkowicie odmieni twój wizerunek. Fryzura z offowych subkultur wkracza na salony! Grzywka baby bangs to jedna z tych fryzur damskich, które znane są od dawna. Kiedyś nosiły ją dziewczyny, które utożsamiały się z subkulturami, takimi jak punk i grunge. Dzisiaj jest symbolem kobiet nowoczesnych, odważnych i znających swoją wartość. Zobacz, komu będzie pasowała krótka grzywka i dlaczego warto ją mieć!

📢 Proszowice. Przetarg na budowę II etapu obwodnicy miasta rozstrzygnięty Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął powtórzony przetarg na budowę II etapu obwodnicy Proszowic. Jego zwycięzcą zostało konsorcjum firm Swietelsky Rail Polska oraz Swietelsky AG. Inwestycja - realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj - ma kosztować ponad 64 miliony złotych. 📢 Dni Skawiny charytatywnie dla Adasia, bliźniaczek, warsztatów terapii i potrzebujących szpiku kostnego Słoneczne Dni Skawiny z biegiem rodzinnym, festiwalem kolorów, kultowymi zespołami i z Centrum Kultury (galeria). 📢 Tragedia w Falniowie. Nowe informacje na temat okoliczności śmierci starszego mężczyzny Policja, prokuratura i przedstawiciele nadzoru budowlanego prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy, do której doszło w Falniowie koło Miechowa. W wyniku zawalenia się części budynku śmierć poniósł 65-letni mężczyzna, mieszkaniec posesji. Ucierpiały też trzymane przez niego zwierzęta.

📢 Urbania Góra po raz kolejny odkryta przez turystów. Na jej szczycie stanęły dwie ławki Czternasta edycja akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” została zainaugurowana. Tak jak jest to w zwyczaju od kilku lat, celem pierwszej w roku wyprawy była Urbania Góra (671 m n.p.m.). Od niedzieli (11 czerwca) na tym szczycie stoją dwie ławki. Każda z nich ma imię osoby ważnej i zasłużonej dla tego miejsca i dla tej akcji. Podobne ławki o różnych imionach znajdziemy też na innych szczytach Beskidu Wyspowego, m.in. na Szczeblu i Cietniu.

📢 Amstafy pogryzły mężczyznę nad Wisłą w Krakowie. Ma obrażenia krocza Do naszej redakcji dotarł list krakowianina napisany w imieniu jego kolegi, Hiszpana. Autor informuje w nim, że jego przyjaciel został zaatakowany przez psy na bulwarach wiślanych w Krakowie. Doznał poważnych obrażeń krocza i penisa. Natomiast opiekunowie psów oddalili się z miejsca zdarzenia. Sprawa została zgłoszona na policję.

📢 12 osób potrzebowało pomocy, jedna osoba nie żyje. TOPR podsumował długi weekend w Tatrach Długi weekend czerwcowy nie należał do spokojnych dla ratowników TOPR. Od 8 czerwca ratownicy w Tatrach pomogli łącznie 12 osobom. Doszło do jednego wypadku śmiertelnego. Najwięcej pracy ratownicy mieli na Rysach. 📢 Trudny moment dla kierowców w Krakowie. Już 7 lipca rozpocznie się remont mostu Dębnickiego W lipcu rozpocznie się remont mostu Dębnickiego. Planowane prace rozpoczną się 7 lipca i potrwają około 3,5 miesiąca. Będą prowadzone połówkowo, dzięki czemu możliwe będzie poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. W pierwszej kolejności remontowana będzie część mostu – od strony Wawelu. To jednak i tak oznacza potężne problemy z jazdą samochodem przez centrum Krakowa. 📢 Tak Puszcza Niepołomice świętowała awans do ekstraklasy. Wielka feta i szalona radość na stadionie! Mamy dużo zdjęć Puszcza Niepołomice pokonała po dogrywce 3:2 Bruk-Bet Termalicę w Niecieczy i awansowała do ekstraklasy. „Żubry” już na stadionie w Niecieczy mogły liczyć na duże wsparcie swoich kibiców, którzy wypełnili sektor gości. Jeszcze większe świętowanie rozpoczęło się już po powrocie do Niepołomic, gdzie rozpoczęła się wielka feta z powodu historycznego, wywalczonego na 100-lecie klubu awansu.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 TOP 25 tradycyjnych, domowych polskich zup naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na tradycyjne polskie zupy! Takie jak u babci! Zebraliśmy dla Was przepisy naszych Czytelników na pyszne, tradycyjne domowe zupy, takie jak przygotowywały dawniej nasze babcie. Barszcze, zalewajki, zupy ziemniaczane, grochówki, krupniki, pomidorówki, szczawiowe... Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Nowe fakty w sprawie weekendowego wypadku w Krakowie. Obaj kierowcy byli pijani W weekend w Krakowie doszło do zdarzania drogowego, które pokazuje jak nieodpowiedzialni potrafią być kierowcy, niezależnie czym jeżdżą. W rejonie Pasternika kierujący motocyklem wbił się w tył samochodu osobowego. Nie było osób poszkodowanych, ale za to okazało się ze kierujący samochodem osobowym miał prawie 5 promili a kierujący motocyklem 1,4 promila alkoholu. 📢 Niezapomniane emocje i spektakularne występy na zakończenie 60. KFPP w Opolu. Maryla Rodowicz i Edyta Górniak znów podbiły serca Opolan! Jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu dostarczył publiczności niezapomnianych emocji i artystycznych wrażeń. Jednym z najważniejszych momentów niedzielnego wieczoru było pojawienie się na scenie legendy polskiej muzyki – Maryli Rodowicz. Artystka ubrana w czerwony lateks, zaprezentowała swoje największe przeboje, które od lat towarzyszą fanom na całym świecie. Tegoroczna edycja festiwalu, będąca ukoronowaniem sześćdziesięciu lat jego istnienia, udowodniła, że KFPP w Opolu wciąż odgrywa kluczową rolę w promowaniu polskiej muzyki.

📢 Wielkie święto młodzieżowej koszykówki w TAURON Arenie Na dwa dni TAURON Arena została przejęta przez młode koszykarki i koszykarzy. Blisko 1300 dzieci wzięło udział w finale GOMAR Koszykarskiej Ligi Szkolnej. 📢 Wypadek w gminie Słomniki. Zderzyły się trzy samochody, jedna osoba została ranna W niedzielę, 11 czerwca po południu w Polanowicach w gminie Słomniki miał miejsce wypadek. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Zespół ratownictwa medycznego, który przybył na miejsce zajął się uczestnikami wypadku. Po przebadaniu poszkodowanej osoby okazało się, że nie ma potrzeby hospitalizacji. 📢 Miechów. Maciej Miechowita patronem pociągu z Krakowa do Piły Pasażerowie polskich kolei powinni być cierpliwi i nigdy nie tracić nadziei. Maciej Miechowita czekał na swój pociąg pół tysiąca lat, ale się doczekał. W niedzielę o godzinie 10.49 na stację w Miechowie wjechał pociąg PKP Intercity Kraków Główny – Piła Główna, który od tego momentu nazywa się „Miechowita”.

📢 Jubileusz Respektu Myślenice! Kobiecy futbol nad Rabą ma się świetnie W tym roku mija 10 lat od powołania do życia LKS Respekt Myślenice, klubu który rozpropagował kobiecą piłkę nożną w Myślenicach i nie tylko oraz odniósł przez tę dekadę sukcesy, o których nikt z założycieli nie śmiał 10 lat temu nawet marzyć. Jednym z nich jest to, że dziś gra w nim około setki dziewcząt, z których najmłodsze mają po osiem lat. Wszyscy oni świętowali jubileusz w sobotę (10 czerwca) na rynku w Myślenicach razem kibicami, mieszkańcami Myślenic i gośćmi z całej Małopolski. 📢 Poszukiwania agatów w Rudnie. Rozegrano mistrzostwa wśród 200 zawodników. Najpiękniejszy okaz znaleźli dziadek z wnukiem z Krakowa Na agatowe pola wyruszyło ponad 200 poszukiwaczy pięknych kamieni w samo południe w sobotę, 10 czerwca. To były II Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów w Rudnie organizowane przez tutejsze Muzeum Agatów. Tłum ludzi: starszych, młodszych, dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów - każdy z szedł na swoje, wylosowane poletko z młotkami lub kilofami, motykami, sztychówkami i wiadrami lub miskami na wodę, żeby myć znalezione kamienie. Przekopywali ziemię, szukając agatowych jaj, które kryją niezwykłe kompozycje i kolory.

📢 Potężna ulewa przeszła nad powiatem proszowickim i miechowskim. Zalane drogi i posesje W piątkowe popołudnie nad powiatem proszowickim przechodzą burze połączone z silnymi opadami deszczu i miejscami drobnego gradu. Z napływających informacji wynika, że najbardziej ucierpiała gmina Radziemice. Ulewy przeszły też przez powiat miechowski Doszło do lokalnych podtopień i zalań posesji. Najgorsza sytuacja jest w Czaplach Małych w gminie Gołcza. 📢 Proszowice. Przedszkolacy w olimpijskiej formie. Sprawdź, kto wygrał Na obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach odbyła się I Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa. W rywalizacji brały udział ośmioosobowe drużyny złożone z sześciolatków. 📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty w Sierczy w powiecie wielickim. Na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia lotniczego Dramatyczny wypadek miał miejsce w czwartek, 8 czerwca w godzinach popołudniowych w powiecie wielickim. Motocyklista na łuku drogi wypadł z jezdni. Znalazł się na prywatnej posesji. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza. Ratownicy medyczni i strażacy prowadzili reanimację poszkodowanego, jednak bezskutecznie. 39-letni motocyklista zmarł.

📢 Wypadek na torach kolejowych pod Krakowem. Pociąg zderzył się z samochodem osobowym, którym podróżowała kobieta z dwójką dzieci Pociąg Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej zderzył się z samochodem osobowym. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Wielkich Drogach w gminie Skawina w czwartek, 8 czerwca. Było około godziny 17.15, gdy pojazd z trzema osobami - kierującą kobietą i dwójką jej dzieci - wjechał pod przejeżdżający tamtędy pociąg relacji Kraków Główny - Przeciszów. 📢 Przesławice. Pożar domu. Poszkodowaną osobę do szpitala transportował śmigłowiec LPR W czwartek około godz. 14.15 wybuchł pożar domu mieszkalnego w Przesławicach (gmina Koniusza). Paliło się w piwnicy budynku. W wyniku pożaru poszkodowana została jedna osoba, którą do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W czasie działań zablokowana była droga wojewódzka nr 775 między Proszowicami a Słomnikami.

📢 Proszowice. Ulicami przeszła procesja Bożego Ciała. Były prawdziwe tłumy W samo południe przez Proszowice przeszli uczestnicy tradycyjnej procesji Bożego Ciała. W wydarzeniu wzięły udział tłumy wiernych, którzy modlili się przy czterech ołtarzach. 📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości. 📢 Zaginął Krzysztof Dymiński. 16-latek spod Warszawy mógł udać się do każdego miejsca w kraju. Rodzina prosi o pomoc w poszukiwaniach Krzysztof wyszedł z domu w Pogroszewie Kolonii, gmina Ożarów Mazowiecki pod Warszawą w sobotę we wczesnych godzinach porannych, około godz. 4. Dwadzieścia minut później wsiadł do autobusu linii 713 w kierunku Warszawy. O godzinie 5:07 monitoring miejski zarejestrował go na Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Nastolatek mógł wsiąść do pociągu lub autobusu i pojechać w dowolne miejsce w kraju.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII. 📢 Taka prywatnie jest Sahika z tureckiego serialu "Zakazany owoc". Nesrin Cavadzade w szałowych kreacjach Nesrin Cavadzade to turecka aktora, która pochodzi z Azerbejdżanu. Urodziła się w 1982 roku w stolicy tego kraju (wówczas była to Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka) Baku. Przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką gdy miała 11 lat. Polscy widzowie znają ją z serialu "Zakazany owoc", w którym wciela się w rolę podstępnej Sahiki. Jaka jest na co dzień Nesrin Cavadzade? Zobacz jej zdjęcia z sesji fotograficznych oraz z prywatnego życia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Kto będzie gwiazdą tegorocznych Dni Miechowa? Organizatorzy pytają mieszkańców Agnieszka Chylińska? Patrycja Markowska? A może Łzy? Mieszkańcy sami mogą zasugerować organizatorom Dni Miechowa, kogo chcieliby zobaczyć i usłyszeć w charakterze gwiazdy tegorocznej imprezy. 📢 Sławomir Peszko. Mieszkania i auta piłkarza Wieczystej Kraków. Inwestycje nie zawsze były trafione. Pora na biznes... alkoholowy Sławomir Peszko, piłkarz Wieczystej Kraków, jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w klasie okręgowej. Dodajmy, w całej historii tych rozgrywek. Na co Peszko wydaje pieniądze? W co inwestuje? Jakimi samochodami jeździ? Ile ma mieszkań? Czy zawodnik Wieczystej jest zamożnym człowiekiem? Na pewno za takiego uchodzi i się z tym nie kryje. Ale z drugiej strony, okazuje się, że nie wszystkie jego inwestycje w trakcie kariery były trafione. Ba, gdyby nie astronomiczne zarobki w Wieczystej, to teraz musiałby rewidować swoje finansowe plany. Przyznaje jednak, że ma na oku kolejny intratny biznes.

📢 Kraków. Fani przed koncertem Iron Maiden w Tauron Arenie [ZDJĘCIA] W piątkowy wieczór mieszkańcy Krakowa przyjechali pod Tauron Arenę aby uczestniczyć w koncercie Iron Maiden. Występ był częścią trasy "Legacy of Beast". Najwięksi fani zespołu pojawili się na miejscu na długo przed otwarciem bramek. Wszystkim dopisał wyśmienity humor! Zobaczcie najlepsze ujęcia miłośników Iron Maiden!

