Przegląd prasy 14.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Najlepsze memy o kotach. To władcy naszych domów, ale trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Śmiertelny wypadek na torach. Bardzo duże opóźnienia w kursach pociągów W czwartek (13 lipca) popołudniu otrzymaliśmy informacje od pasażerów, którzy nie mogą wydostać się z Krakowa pociągami. Niektóre kursy są opóźnione nawet o trzy godziny. Ustaliśmy, że utrudnienia spowodowane są tragicznym wydarzeniem, do jakiego doszło w rejonie stacji Kraków Mydlniki.

Prasówka 14.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Lokale użytkowe do wzięcia. Teraz można je oglądać, a aukcja - 31 lipca ZDJĘCIA Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił kolejną aukcję na najem gminnych lokali użytkowych. Pomieszczania, w których można prowadzić sklep, punkt usługowy albo otworzyć działalność gastronomiczną, a także miejsca postojowe w garażach czekają na nowych najemców m.in. na Starym Mieście, Kazimierzu, Grzegórzkach, ale też na Żabińcu, przy ul. Mogilskiej czy na osiedlach nowohuckich. Miasto oferuje do wynajęcia zarówno niespełna 6-metrową piwnicę, jak i np. lokale ponad 200-metrowe.

📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście [14.07.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Rekrutacja 2023 w Krakowie. W najbardziej obleganej klasie w szkole średniej 10 kandydatów na jedno miejsce TOP 10 W najpopularniejszym w tym roku krakowskim liceum chciałoby się od września uczyć 600 absolwentów podstawówek. Przypada tam średnio 2,68 kandydata na jedno miejsce. Tym najbardziej obleganym liceum w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Krakowie jest IV LO im. Tadeusza Kościuszki. Natomiast najbardziej szturmowana klasa w stolicy Małopolski to - tak jak przed rokiem - ta dla przyszłych techników programistów (w Technikum Łączności): o jedno miejsce walczy tu 10 kandydatów.

📢 Zagrała Hurrem w serialu "Wspaniałe stulecie". Zabiegi plastyczne zmieniły Meryem Uzerli - tak teraz wygląda [zdjęcia - 14.07.2023] Mija dekada od wyprodukowania popularnego tureckiego serialu "Wspaniałe stulecie". Zobacz, jak dziesięć lat później wygląda Meryem Uzerli, która wcieliła się w rolę sułtanki Hürrem. Rola w telenoweli przyniosła aktorce ogromną popularność. Jej instagramowe konto śledzi około 8 milionów fanów. Uzerli mieszka obecnie w Niemczech, wychowuje dwie córki. Zobaczcie zdjęcia, które zamieszcza gwiazda "Wspaniałego stulecia". 📢 Myślenice. Pobicie pod galerią handlową. Policja poszukuje agresora. Zobacz zdjęcia Do zdarzenia doszło pod Galerią Myślenicką. Widoczny na zdjęciach mężczyzna, uderzając pięściami i kopiąc spowodował poważne obrażenia ciała swojej ofiary. Uderzył również partnerkę pokrzywdzonego, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

📢 Kraków. Wielka Wyprawa Maluchów dojechała na Rynek Główny Najbardziej utytułowani polscy kierowcy za kierownicami Fiatów 126p wyruszyli 4 lipca z Bielska-Białej do Monte Carlo. Przejechali ponad 4 tys. kilometrów, żeby zebrać milion złotych na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. 13 lipca na Rynku Głównym w Krakowie odbył się finał Wielkiej Wyprawy Maluchów Monte Carlo 2023.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [13.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! 📢 Wypadek pod Krakowem. Samochód przeleciał przez drogę oraz mostek i dachował. Ranna jedna osoba Do groźnego wypadku doszło w czwartek, 13 lipca, w Wężerowie w gminie Słomniki. W tym zdarzeniu brał udział jeden pojazd osobowy. Samochód zjechał na pobocze z niewyjaśnionych przyczyn, potem pojazd przeleciał za drogę i mostek. Wylądował za ogrodzeniem jednej z firm.

📢 Radny chciał przestawić pomnik Kopernika z Plant. Nie ma zgody magistratu Radny miejski chciał przenieść pomnik stojącego na Plantach studenta Mikołąja Kopernika. Magistrat uznał jednak, że pomnik w tym miejscu, gdzie stoi, jest atrakcją turystyczną. Ustawiony na dziedzińcu nie będzie spełniał swojego zadania. "W obecnej lokalizacji pomnik w pełni komponuje się z otoczeniem i jest ozdobą tej części Plant".

📢 Nawałnice w powiecie krakowskim. Podtopienia posesji, sklepu i zalane drogi w kilku gminach Podtopiona kotłownia szkolna w gminie Świątniki Górne, zalane posesje prywatne w gminie Michałowice oraz parking i wejście do sklepu. Potoki spływające ulicami w gminie Kocmyrzów-Luborzyca oraz powalone drzewa w gminie Zabierzów. Takie interwencje odbierali strażacy z powiatu krakowskiego w środę, 13 lipca po południu. 📢 Gwałtowne burze przechodzą nad Małopolską. Zalane drogi, podtopienia domów W związku z intensywnymi burzami, które przechodzą w czwartkowe popołudnie nad Małopolską, miejscami doszło do lokalnych podtopień. Najgorsza sytuacja jest przede wszystkim w Wieliczce, gdzie w samym centrum miasta wody na ulicach jest miejscami aż po kolana. Ze skutkami deszczu muszą też walczyć strażacy w powiecie tarnowskim. Z kolei w Niepołomicach piorun strzelił w dom.

📢 Takie imiona noszą największe kłamczuchy i kłamcy. Te osoby najwięcej kłamią! Każdemu z nas zdarzy się czasem skłamać. Ale niektórzy wierzą, że osoby o konkretnych imionach mają skłonność do mówienia nieprawdy większą, niż inni. Według znaczeń imion, na osoby o takich imionach lepiej uważać, gdyż często kłamią. Sprawdź naszą listę imion - czy jest tu ktoś, kogo znasz? 📢 Wojnicz pływa po gwałtownej ulewie, która przeszła przez gminę. Woda z błotem wdarła się do wielu budynków i zalała drogi Burza z ulewnym deszczem, która przetoczyła się w czwartek (13 lipca) przez region tarnowski wyrządziła najwięcej szkód w gminie Wojnicz. Podtopionych zostało wiele budynków oraz dróg. 📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Oto wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury [stawki] Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Zalana Wieliczka. Po gwałtownych ulewach wszystko pływa w centrum miasta Zalane ulice w centrum Wieliczki. Potoki płyną drogami. Przejść nie sposób, woda w niektórych miejscach sięga prawie do kolan. Tylko niektórzy kierowcy samochodów decydują się na przejazd. Mieszkańcy komentują, że jak zwykle przy ulewach woda topi centrum. Na ul. Szpunara została zalana apteka. Tam zaczęły się interwencje strażaków. Potem dramatycznie zrobiło się w Niepołomicach, gdzie piorun strzelił w dom. 📢 Truchła jeży na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Interweniowała policja. Wykonawca wydał oświadczenie Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic znów z problemami. Na początku tygodnia mieszkańcy protestowali przeciwko wycince drzew pod budowę, a w czwartek, 13 lipca, musiała tam interweniować policja. Dlaczego? Na miejscu prowadzonej inwestycji drogowo-tramwajowej znaleziono truchła rodziny jeży. - Czy ktoś zatrzyma to szaleństwo? - pytają społecznicy z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Generalny Wykonawca KST IV – Tramwaj do Mistrzejowic - przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.

📢 Nowy Sącz. Tak wygląda nowy grobowiec rodziny Koral - twórców „lodowego imperium” Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Śniadeckich w Nowym Sączu pojawił się nowy grobowiec. Zdecydowanie różni się on od innych. Jest większy, dużo bardziej okazały i bez wątpienia zwraca uwagę. Napis na nim informuje że, to grobowiec rodziny Koralów - właścicieli znanej firmy zajmującej się produkcją słynnych lodów „Koral”. 📢 Horoskop dzienny na 14 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 14 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Rząd mówi o furtce w przepisach Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas? Przeczytaj o szczegółach.

📢 Kraków. Boiska na Trasie Łagiewnickiej zmorą mieszkańców Mieszkanka okolic Trasy Łagiewnickiej przysłała do nas list i film. Pokazuje na nim jak funkcjonowania boisk sportowych, które powstały nad tunelem trasy w okolicy ul. Zbrojarzy uprzykrzają życie mieszkańców. Czytelniczka twierdzi, że po godz. 22 z boisk nadal korzysta młodzież i nie służą tylko dla sportu, ale też dla nocny imprez. Ma żal do spółki Trasa Łagiewnicka, że nie zabezpieczyła mieszkańców przed ubocznymi skutkami tej w zamyśle dobrej inwestycji. 📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Małgorzata Kożuchowska w total looku na rockowo i... barokowo. W obydwu odsłonach wygląda zjawiskowo. Małgorzata Kożuchowska słynie nie tylko z osiągnięć zawodowych. Aktorka kojarzona jest z poczuciem gustu i stylizacjami niemal zawsze dobranymi w dziesiątkę. Niedawno sięgnęła po czerń, w której wygląda obłędnie. Jedna z kreacji to elegancka suknia w stylu barokowym, a druga to outfit z rockowym pazurem. Zobacz i oceń, która bardziej ci odpowiada?

📢 Kraków. Oszustwo na parkomat. Nie skanuj naklejonego kodu QR Nie skanuj kodów QR umieszczonych na parkomatach! Na niektórych krakowskich parkomatach pojawiły się naklejki zachęcające do płatności za parkowanie z wykorzystaniem kodów QR. Jest to oszustwo, które objęte zostało już policyjnym śledztwem. Pracownicy ZDMK usuną naklejki, po zabezpieczeniu śladów przez policję. Do tego czasu prosimy o ich pozostawienie na urządzeniach i zgłoszenie pod numerem: 12 616 71 77 lub 12 616 75 55.

📢 Zwierzęta w płonącym budynku gospodarczym pod Krakowem. Ewakuowano je, a obiekt spłonął doszczętnie Groźny pożar wybuchł w Dębniku w gminie Krzeszowice w środę późnym popołudniem. Płonął budynek gospodarczy, a właściwie dwa budynki, w których były zwierzęta. Udało się je ewakuować. Jeden budynek udało się uratować, drugi obiekt gospodarczy spłonął doszczętnie. 📢 Ważne inwestycje w Kokotowie. Mieszkańcy zyskają bezpieczny przejazd pod torami kolejowymi. Wkrótce koniec robót budowlanych Kończy się budowa bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi przy przystanku Kokotów (gmina Wieliczka). W najbliższych tygodniach mieszkańcy sąsiednich miejscowości zyskają miejsce do bezpiecznego przekraczania linii kolejowej. Z kolei obok powstanie parking umożliwiający łączenie podróży. 📢 Zakrzówek w Krakowie. Jeden basen naprawiony, czas na kolejny Zakończył się serwis basenu o głębokości 120 cm na Zakrzówku w Krakowie. To ten, w którym doszło ostatnio do uszkodzenia dna. Prace konserwacyjne będą teraz trwały przy niecce 80 cm. "Takie gruntowne serwisy przejść musi każdy z basenów. Prace prowadzone są przez wykonawcę inwestycji" - informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

📢 Metamorfozy stadionu Wisły Kraków. Zobacz, jak zmieniał się obiekt przy Reymonta ZDJĘCIA Stadion Miejski im. Henryka Reymana przechodzi kolejną metamorfozę. Tym razem, z uwagi na Igrzyska Europejskie 2023, zmieniono elewację, a teraz następuje wymiana murawy. W przeszłości obiekt przy Reymonta w Krakowie przechodził mnóstwo większych i mniejszych modernizacji, a ostatnie zabiegi to lifting za - bagatela - ponad 100 mln zł służący poprawie wyglądu i zmniejszeniu kosztów utrzymania. Obejrzyjcie na zdjęciach, jak ewoluował stadion użytkowany przez Wisłę i jak prezentuje się obecnie, gdy prowadzone są prace związane z boiskiem.

📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia.

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 Znamy 10 najpopularniejszych kierunków studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wszyscy chcą być informatykami W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zakończył się pierwszy cykl rekrutacyjny. Wśród 10 najpopularniejszych kierunków studiów z największą liczbą osób na miejsce dominują, co nie jest zaskoczeniem, te z branży IT. Wśród kierunków z największą liczbą podań także króluje informatyka. 📢 Kraków. Sklepy second hand - instrukcja obsługi jak kupować tanie ubrania Zakupy przez internet niewątpliwie ułatwiły wielu osobom życie. Jedno szybkie wyszukanie pokaże, gdzie dokładnie można dostać produkt, a po kilku kliknięciach może on już być w drodze do klienta. Jest to szybkie i proste, ale też wiąże się z wieloma konsekwencjami dla środowiska, a także naszego portfela. Dlatego właśnie second handy, przez niektórych nazywane lumpeksami, od kilku lat przeżywają renesans. Dzięki nim kupowanie nowych elementów garderoby może być tanie i przyjazne środowisku.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów doczekały się ripost. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 13.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 13.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 13.07.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Paznokcie na lato 2023: pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz inspiracje PINTEREST Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Horoskop miłosny na wakacje 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź [13.07.2023] Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje! 📢 Kraków. Kamery pilnujące buspasów, urzędnicy pilnujący kontrolerów. Mamy nowe Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) będące częścią Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie rozpoczyna funkcjonowanie. Oznacza to pełny nadzór nad Komunikacją Miejską w Krakowie, buspasami, kontrolą biletów, parkingami P+R oraz miejskimi rowerami. Na razie jest mało szczegółów, ale kamery mają przypilnować by nieuprawnieni kierowcy nie wjeżdżali na buspasy, a urzędnicy komunikację miejską w tym kontrolerów biletów.

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 13.07.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 13.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 13.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 13.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Zakazany owoc odc. 258. Czy Yildiz ma romans? Streszczenie odcinka [13.07.23] Sahika przestaje ufać Mertowi. Z jakiego powodu? Tymczasem Yildiz zostaje oskarżona o wdanie się w romans. Jaka jest prawda?

Przeczytaj streszczenie 258. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 262. Feride chce się zemścić. Streszczenie odcinka [19.07.23] Haluk ma dość i żąda rozrywki. Co na to Sahika? Tymczasem Mert prosi o pomoc. Kogo? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 262. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 132. Babcia Casildy nie żyje. Streszczenie odcinka [13.07.2023] Na Akacjowej już wszyscy wiedzą o kłamstwach Manueli. Kobieta nie może już więcej liczyć na swoich przyjaciół. Tymczasem Guadalupe ma kolejne kłopoty. Co tym razem się wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 132. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 133. Marco podrywa Leonor. Streszczenie odcinka [14.07.2023] Felipe nie wierzy w karteczkę otrzymaną od wieśniaków. Chce pogrążyć Justa w sądzie. Czy rozżalony German mu w tym pomoże? Tymczasem Marco zaczyna podrywać Leonor. Co jej zaproponuje? Już teraz przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Dziedzictwo odc. 72. Ali kocha Kiraz. Streszczenie odcinka [17.07.23] Alemu trudno pogodzić się z myślą, że Kiraz wyjdzie za innego. Nie dopuszcza do siebie, że coś czuje do dziewczyny. A co wydarzy się u Seher, Yamana i Yusufa? Koniecznie przeczytaj streszczenie 72. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Most Dębnicki jest remontowany, a w przyszłości może być przebudowany Rozpoczęty remont mostu Dębnickiego był koniecznością. Już jednak 13 lat temu podczas dużej powodzi specjaliści przekonywali, że obiekt powinien być przebudowany, podniesiony w razie wysokiego poziomu wody w Wiśle. W mieście nadal biorą pod uwagę podwyższenie mostu, ale ewentualnie w przyszłości. Na razie są tylko pieniądze na niezbędne modernizacje. Wiele zależeć będzie też od tego, czy znajdą się fundusze na budowę nowych tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej, które mają przejąć ruch z Alej Trzech Wieszczów. Bez nich most może wymagać też rozbudowy.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 13.07.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc.

📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka i żyje skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirm Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Cracovia 2023/2024. Ci piłkarze powalczą w ekstraklasie w tym sezonie 22 lipca o godz. 15 Cracovia rozegra pierwszy mecz nowego sezonu. Rywalem będzie Stal, a spotkanie zostanie rozegrane na wyjeździe. Oto pełna kadra "Pasów" na ten sezon. Kto ma najwięcej występów, a kto bramek? Do kiedy ma kontrakt? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Zderzenie motocyklisty z samochodem ciężarowym. Wypadek na drodze wojewódzkiej pod Krakowem, jedna osoba ranna Groźne wypadek w Liszkach na drodze wojewódzkiej nr 780. W środę, 12 lipca po południu motocyklista zderzył się z pojazdem ciężarowym. Motocyklista został ranny. Przyleciał po niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego R6. 📢 Piana i żółty kolor wody. Rzeka Wilga znów w centrum zainteresowania aktywistów i straży pożarnej. Ostatnio doszło w niej do śnięcia ryb W rzece Wildze poniżej ulicy Ludwisarzy w Krakowie pojawiła się piana, a woda przybrała żółty kolor. Świadkowie twierdzą, że w okolicy unosi się smród. O sprawie zaalarmował nas Paweł Chodkiewicz, strażnik rzek organizacji ekologicznej WWF. Na miejsce przyjechała straż pożarna, która stwierdziła, że woda w rzece jest mętna, co jej zdaniem prawdopodobnie jest efektem wykonania jakiegoś odwiertu w sąsiedztwie Wilgi.

📢 Horoskop dzienny na 13 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 13 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Arcybractwo i miasto są po pierwszych rozmowach ws. willi Modrzejówka w Krakowie. O sprzedaży nie ma mowy, ale... Arcybractwo Miłosierdzia, które opiekuje się zabytkową willą Modrzejówka, nie jest chętne odstąpić zabytku na rzecz miasta - ani w formie sprzedaży ani np. dzierżawy. Tak wynika z odpowiedzi jaką Prezydent Jacek Majchrowski wystosował do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza. Tymczasem, jak informuje Arcybractwo Miłosierdzia, dzierżawa obiektu jak najbardziej jest brana pod uwagę.

📢 Tropiki w Krakowie? Obok przystanku tramwajowego urosło... drzewko figowe Chociaż wysokie temperatury w Krakowie w ostatnich dniach mocno doją się we znaki, to do tropikalnych klimatów jeszcze nam daleko. To jednak nie stanęło na przeszkodzie, aby w Krakowie przy przystanku tramwajowym, pomiędzy wiatą, a ogrodzeniem urosło.. drzewko figowe. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie poinformowało o niecodziennej sytuacji na swoim profilu w mediach społecznościowych. Natomiast o całej sytuacji zaalarmowała jedna z pasażerek komunikacji miejskiej. 📢 Kraków. Po weekendzie zawężenie ważnej ulicy na północy miasta W poniedziałek (17 lipca) ok. godz. 8 zostanie zwężona jezdnia na ul. Okulickiego w Krakowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowolipki do mostu nad Dłubnią. Ruch samochodów w obie strony będzie utrzymany, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

📢 Wypadek podczas prac w polu pod Krakowem. Wysłano pogotowie lotnicze W miejscowość Cianowice, powiat Krakowski, gmina Skała doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas prac w polu. Na miejsce skierowano strażaków, policję oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - osoba poszkodowana została zabrana drogą lotniczą do szpitala. 📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Krakowskie licea sukcesu. To w tych ogólniakach w stolicy Małopolski najlepiej zdano maturę Jeśli się uczyć - to w Małopolsce, a przede wszystkim w Krakowie. Na to wskazują rezultaty i dane dotyczące kolejnych egzaminów, ogłaszane w ostatnich dniach. Z najnowszych z nich - zestawień mówiących o zdawalności oraz średnich wynikach matur 2023 - można się dowiedzieć, że maturzyści z Małopolski wypadli najlepiej spośród zdających ze wszystkich województw. Dane pozwalają też wyłowić te licea w Krakowie, w których młodzi ludzie mają wręcz imponujące wyniki: z poszczególnych obowiązkowych egzaminów wyższe od kilkunastu do nawet ponad 20 procent niż średnia dla Małopolski. Lider? To krakowskie V LO. 📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity.

📢 Potrawy z ryżem. TOP 10 dań z ryżem naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na dania z ryżem. Sałatki, gołąbki, risotto… Z ryżu można przygotować wiele smacznych i niebanalnych potraw. Zobaczcie TOP 10 przepisów naszych Czytelników na pyszne i sprawdzone dania z ryżem.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 131. Guadalupe traci dach nad głową. Streszczenie odcinka [12.07.2023] Justo, podobnie jak Felipe, chce zawalczyć o Adrianę. Odnajduje więc wieśniaków, którzy znaleźli dziecko. Z kolei Guadalupe traci dach nad głową. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 131. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Nie masz pomysłu na obiad? Te dania Cię zaskoczą. Zobacz TOP 10 pomysłów na nietypowe obiady Zapiekanka estońska z kaszą, byriani - klasyczne danie kuchni indyjskiej , marokańskie pulpeciki z kaszą bulgur i zieloną papryka czy w końcu kurczak po koreańsku z ryżem basmati. Nie masz pomysłu na obiad? Zebraliśmy dla Was przepisy na pyszne, nietypowe dania, które z pewnością posmakują każdemu!

📢 Moje miasto. Kolejka przetrwania albo transmisja na żywo z basenów na Zakrzówku Władze Krakowa mocno reklamowały nowe miejskie baseny na Zakrzówku. W wolną, upalną niedzielę wybrałem się sprawdzić, czy to rzeczywiście Chorwacja pod Wawelem. Przekonałem się, że pięknie to wygląda, ale na baseny mogłem tylko popatrzeć. Tak jak setki, jak nie tysiące mieszkańców uświadomiłem sobie, że kąpiele tam są atrakcją dla wybranych, najwytrwalszych, a dla reszty jest długa kolejka, w której stoi się godzinami i ewentualnie odpoczynek w cieniu w krzakach, jeżeli jest ktoś, kto cię w kolejce zastąpi. 📢 Zderzenie czterech samochodów na drodze krajowej nr 94 w Przegini. Spore utrudnienia w ruchu Na drodze krajowej nr 94 w Przegini doszło do kolizji i dużych utrudnień. We wtorek, 11 lipca po godzinie 20 zderzyły się cztery samochody dwa osobowe i dwa dostawcze. Na drodze były spore utrudnienia w ruchu. Do pomocy uczestnikom wezwano służby, policje i kilka jednostek straży pożarnych.

📢 Wisła Kraków. Stara trawa na stadionie już zniknęła. Na razie jest piasek Prace na Stadionie im. Henryka Reymana idą pełną parą. Zniknęła już stara murawa, która zresztą została sprzedana przez Wisłę Kraków w 200 paczkach kibicom, którzy byli chętni do jej nabycia. Wszystkie paczki znalazły już nabywców. Nowej trawy jeszcze nie ma, więc miejsce, w którym na co dzień jest boisko, wygląda teraz trochę jak piaszczyste pole. 📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: ceny i zdjęcia 11.07.2023 Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn ruszyła 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Czego ludzie nie wymyślą! 9.07.2023 Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Zaginął 37-letni mężczyzna, ojciec trójki dzieci. Mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Rodzina prosi o pomoc W piątek, 7 lipca w okolicach godziny 14:30 zaginął 37 letni mężczyzna, ojciec trójki dzieci. Mężczyzna wracał z pracy do domu. Od tego czasu rodzinie i przyjaciołom nie udało się z nim skontaktować. Najbliżsi proszą o pomoc ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub życia zaginionego. 📢 Mała Prowansja pod Krakowem. Lawenda już w pełnym rozkwicie. Fiolet przykrył całe pola! Ogród Pełen Lawendy to turystyczna perełka [9.07] Prowansja w Małopolsce? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznego miejsca - Ogrodu Pełnego Lawendy, który zrobił się cały fioletowy od kwitnących lawendowych krzewów. To idealne miejsce na szybki wypad za miasto, zjedzenie pysznych lawendowych lodów i wykonanie wyjątkowych zdjęć. A to nie koniec atrakcji, o których przeczytacie w dalszej części artykułu. Kliknijcie jednak najpierw w galerię i zobaczcie aktualne zdjęcia.

📢 Groźny wypadek motocyklisty w powiecie myślenickim. Jedna osoba poszkodowana, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia W sobotę, 8 lipca 2023 r. w Krzyszkowicach na granicy z Sieprawiem w powiecie myślenickim doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Było przed godz. 11, gdy służby zostały powiadomione o tym zdarzeniu drogowym. Kierowca motocykla został poszkodowany. Poleciał po niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Niezwykła willa Lubomirskich w Kochanowie odzyskała blask. Zobacz wyjątkowe miejsce pod Krakowem. Jest tu centrum kultury i sala ślubów Odnowiona willa Lubomirskich w Kochanowie w gminie Zabierzów przyciąga uwagę. Przez kilka lat była odnawiana, konserwowana, zabezpieczana. Teraz jej piękną architekturę, niezwykłe klimatyczne wnętrza można podziwiać na co dzień. Została tu otwarta filia zabierzowskiego centrum kultury. Są warsztaty, zajęcia muzyczne, sala wystawowa, izba regionalne i sala ślubów. Zobacz jaka piękna jest XIX-wieczna willa.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 6.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Gdzie na jagodzianki w Krakowie. Oto propozycje naszych czytelników. Tu kupisz pyszną jagodziankę Sezon na jagodzianki oficjalnie został rozpoczęty. Dlatego, postanowiliśmy zapytać użytkowników Facebooka, gdzie w Krakowie warto zjeść jagodziankę. Propozycji było wiele, jednakże kilka miejsc zdecydowanie wyszło na prowadzenie. Na podstawie prywatnych opinii naszych czytelników, możemy stwierdzić, gdzie w Krakowie serwują jagodzianki obok których nie sposób przejść obojętnie! Sprawdźcie!

📢 Wybudują basen w Krzeszowicach. Za dwa lata będzie można pływać. W planach jest tu kompleks pływalni krytych i otwartych Umowa na projektowanie i budowę basenu w Krzeszowicach jest podpisana. Planowany jest tu kompleks basenów. Pierwsze niecki dla dorosłych i dla dzieci mają być gotowe w drugiej połowie 2025 roku. To pierwsza z czterech części basenowych inwestycji, której koszt wyliczono na prawie 34 mln zł. 📢 Powódź w Krakowie. Tak stolica Małopolski walczyła z wielką wodą w 2010 roku 13 lat temu, w maju 2010 roku Kraków walczył z wielką powodzią. W nocy z 18 na 19 maja mieszkańców Płaszowa (m.in. rejonu ul. Nowohuckiej) obudził głos z policyjnego megafonu. "Przerwane zostały wały Wisły!" - usłyszeli krakowianie. Wcześniej wezbrana rzeka rozsadziła brzeg przy ulicy Na Zakolu Wisły. To były wielkie chwili grozy dla stolicy Małopolski. Zagrożona była m.in. kładka o. Bernatka. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak wyglądał ten dramatyczny okres.

📢 Co dla spraw frankowych oznacza zmiana przepisów odnośnie właściwości miejscowej sądu? Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w okresie 5 lat od dnia wejścia ww. przepisu w życie (15 kwietnia 2023 r.) kredytobiorca pozew „frankowy” może złożyć wyłącznie w oparciu o treść art. 37 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, a zatem wyłącznie według miejsca swojego zamieszkania. Co to oznacza dla Frankowiczów? 📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII.

📢 Dni Dobczyc 2023. Kto będzie gwiazdą tegorocznego święta gminy i miasta? Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas tegorocznych XXVI Dni Dobczyc. Trzydniowa impreza odbędzie się w połowie lipca (14-16 lipca). Pierwszego dnia, w piątek na scenie wystąpić ma plejada najbardziej znanych didżejów w Polsce, w sobotę – Varius Manx, natomiast w niedzielę – zespół Piękni i Młodzi. Wiadomość kogo będzie można na scenie przekazali organizatorzy, czyli Katarzyna Matoga, prezeska Izby Gospodarczej Dorzecza Raby oraz Tomasz Suś, burmistrz Dobczyc. 📢 TOP 12 tureckich seriali emitowanych w Telewizji Polskiej. Te telenowele powinien znać każdy fan produkcji znad Bosforu 26.02.23 Tureckie seriale to produkcje, które od kilku lat biją w naszym kraju rekordy popularności. Telewizja Polska dba o to, aby na antenie nie zabrakło intrygujących losów bohaterów znad Bosforu. Gdy jeden serial dobiega końca, rozpoczyna się emisja kolejnego. A które z nich najbardziej przypadły polskim widzom do gustu? Których bohaterów pokochali całym sercem? Oto TOP 12 tureckich seriali emitowanych w ostatnich latach w TVP.

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów. 📢 Tych owoców nie zbieraj! Poznaj trujące owoce rosnące w lesie i ogrodzie Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Poznaj trujące jagody, na które trzeba uważać.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2022. Oto zawodniczki powołane do składu kadry na Ligę Narodów [ZDJĘCIA] Kadra reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na sezon 2022 liczy 24 zawodniczki. Nowy trener Stefano Lavarini powołał je na turnieju Ligi Narodów. Poznaj polskie siatkarki, kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Powódź błyskawiczna w Wieliczce. Dramat na ulicy Kościuszki. Mieszkańcy zawiadamiają prokuraturę Potok Krzyszkowicki wylał wieczorem 5 sierpnia 2021. Powódź błyskawiczna zatopiła bardzo poważnie budynki przy ul. Kościuszki w Wieliczce. Dla mieszkańców był to dopiero początek dramatu. Ludzie żyją w ciągłym strachu, że będący od dawna w fatalnym stanie strumień może w każdej chwili ponownie podtopić ich nieruchomości, bo po 5 sierpnia – mimo obietnic - nie podjęto na cieku żadnych działań porządkowych. Pisma i apele mieszkańców w tej sprawie nie przyniosły efektu, dlatego o sprawie zawiadomiono prokuraturę. 📢 Wieliczka. Ogromne szkody po nawałnicy. Straty mogą sięgnąć milionów złotych [ZDJĘCIA] Uszkodzone liczne drogi i miejskie ulice, zniszczony most w Pawlikowicach, podtopione budynki - taki krajobraz pozostawiły po sobie dwie nawałnice, które przeszły nad Wieliczką i okolicą w niedzielę wieczorem

