Przegląd prasy 14.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem”?

Prasówka 14.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.09.23

📢 Trwa potężny wysyp prawdziwków w lasach Beskidu Niskiego. Grzybiarze wynoszą z lasów pełne kosze grzybów Od kilku dni w beskidzkich lasach trwa wysyp prawdziwka. Amatorzy leśnych wędrówek bez grzybiarskiego zadęcia wynoszą z lasów pełne kosze. Prawdziwi - wytrawni grzybiarze, zbiory liczą w setkach, albo kilogramach, jak kto woli. Eugeniusz Liana, gorliczanin który wysypy grzybów potrafi prognozować niemal z zegarkiem w ręku, mówi że przed nami jeszcze dwa, może trzy dni grzybowych żniw. Kolejny wysyp zacznie się dopiero 7 października.

📢 Puchar Polski. Niesamowity wynik! Już do przerwy padło osiem goli Puchar Polski w Małopolsce. Trwa wyłanianie drużyn, które wiosną wystąpią w fazie wojewódzkiej. Zakwafikują się do niej ekipy, które zwyciężą w rywalizacji w 15 podokręgach oraz obrońca małopolskiego trofeum, Wieczysta Kraków. W środę 13 września odbyło się wiele meczów w podokręgach. Niesamowity przebieg miał mecz Orła Myślenice z Karpatami Siepraw: gospodarze po pięciu minutach prowadzili już 2:0, do przerwy było 4:4, a gra skończyła się hokejowym wynikiem 7:6. Oto wyniki rozegranych tego dnia spotkań

Prasówka 14.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony". 📢 Niezwykła Dolina Mnikowska z iglicami i malowidłem skalnym. Turystów wita bijącym źródłem potoku Sanka. Zobacz jak pięknie Na rozległej polanie we wsi Mników (która ma 700-letnią historię) zaczyna się Dolina Mnikowska. Wejście do doliny jest jakby przez wrota skalne, bo takie wrażenie sprawiają skały z bardzo stromymi ścianami. Latem, w dni upalne to miejsce pozwala na odpoczynek, ochłodę, spokój i wyciszenie nad brzegami potoku Sanka. Koniecznie zobacz, mamy zdjęcia.

📢 Liderzy polityki i biznesu pod specjalnym nadzorem. Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja Krynica Forum 2023 W środę, 13 września, w Krynicy-Zdroju rozpoczęła się konferencja Krynica Forum 2023. To trzydniowe, międzynarodowe wydarzenie, odbywające się pod honorowym patronatem i z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz zaproszonych liderów ze świata polityki, gospodarki i biznesu. Ze względów bezpieczeństwa spotkania odbywają się pod specjalnym nadzorem policji i służb. Stali bywalcy krynickiego wydarzenia podkreślają, że takiej aranżacji jak w tym roku jeszcze nie było. Podkreślają, że przestrzeń urządzono pomysłowo i efektownie. 📢 Kraków. Z Wisły wyłowiono ciało 18-latki. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze W poniedziałek 11 września w rejonie Bulwaru Kurlandzkiego w Krakowie wyłowiono zwłoki 18-letniej kobiety. Po identyfikacji ciała okazało się, że to osoba, której zaginięcie zgłoszono sześć dni wcześniej. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w tej sprawie pod kątem namawiania lub udzielenie pomocy w doprowadzaniu człowieka do targnięcia się na własne życie.

📢 Potrącenie 15-latki na przejściu dla pieszych pod Krakowem. Poszkodowana dziewczyna trafiła do szpitala W Skawinie na przejściu dla pieszych została potrącona 15-letnia dziewczyna. Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 12 września rano. Jak informuje policja 76-letni kierowca nissana nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, prawidłowo przechodzącej przez jezdnię na prawidłowo oznakowanym przejściu. Ranna doznała ogólnych potłuczeń ciała. 📢 Kolos powstaje przy Dworcu Głównym w Krakowie. Potężny blok widać nawet z Kopca Kościuszki. Jakim cudem mógł powstać w tym miejscu? Pnie się w górę kaskadowy apartamentowiec budowany przez amerykańską firmę Hines między Rakowicką a Wita Stwosza w Krakowie, tuż obok Muzeum Armii Krajowej. Ma mieć ponad 43 metry wysokości i wybija się ponad pobliską zabudowę. Osiedle, które firma wybudowała wcześniej, płytę górną Dworca Głównego czy Galerię Krakowską. Widać dysproporcję między tym kolosem a najbliższą zabudową. Pytamy urzędników miejskich, jak to się stało, że można było tego budowlanego King Konga wsadzić w to miejsce, tak blisko centrum Krakowa.

📢 Tragiczny wypadek Polaków na Słowacji. Cztery osoby zginęły, przeżyło tylko 5-miesięczne dziecko Tragedia polskiej rodziny na Słowacji. Ich samochód uderzył w drzewo. Nie żyją cztery osoby. Bez obrażeń z wypadku wyszło za to 5-miesięczne dziecko. Zmarła rodzina pochodziła z Żywiecczyzny. 📢 Zmarł młody strażak z OSP Słomniki. Druhowie żegnając przyjaciela w czasie pogrzebu włączą mu syrenę - wezwanie na ostatnią zbiórkę Nie żyje Krzysztof Rogala, młody druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnikach. Miał zaledwie 22 lata. Zmarł po 10 września 2023 roku po ciężkiej chorobie, która szybko przyniosła śmierć. Z wielkim żalu żegnają go: rodzice, brat, dziadkowie i cała rodzina oraz przyjaciele, koledzy, znajomi z jednostek strażackich i drużyn młodzieżowych. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 14 września w kaplicy na cmentarzu w Słomnikach. Msza żałobna o godz. 14.

📢 Jesienny urlop w Polsce? TOP 5 nieoczywistych propozycji na ciekawy wyjazd. Te destynacje będą strzałem w dziesiątkę na jesienną wycieczkę Duże miasto, nadmorski kurort, mazurskie miasteczko czy górski resort? Wielkimi krokami nadchodzi jesień, a wraz z nią nieco niższe ceny w hotelach i pensjonatach oraz bardziej sprzyjające zwiedzaniu temperatury. Wciąż nie macie pomysłu na wrześniowy lub październikowy urlop? Prezentujemy 5 nieoczywistych propozycji na ciekawy wyjazd, które poleca Magazyn Travelist. Te destynacje będą strzałem w dziesiątkę na jesienną wycieczkę. Niezależnie od tego, na którą z nich się zdecydujecie, jedno jest pewne – będzie pięknie! 📢 Kraków. Kładka Kazimierz-Ludwinów w ogniu krytyki. "Zmiany klimatu postępują, tymczasem topór zostanie przyłożony do kolejnych drzew" W październiku miasto chce podpisać umowę z firmą PRIMOST Południe z Będzina na budowę nad Wisłą kładki Kazimierz - Ludwinów, która połączy Stare Miasto z Dębnikami i Podgórzem. Architekt Kazimierz Łatak, którego firma zaprojektowała nową przeprawę nad Wisłą zapewnia, że pod realizację inwestycji trzeba wyciąć tylko dwa drzewa. W środę 13 września przed magistratem przeciwko budowie kładki protestowali aktywiści.

📢 Polska - Słowenia na żywo w ME siatkarzy 2023. Wynik półfinału mistrzostw Europy jest dzisiaj trudny do przewidzenia Mecz Polska - Słowenia w ME siatkarzy na żywo, sprawdź wynik. To już półfinał siatkarskich mistrzostw Europy, 2023 zwycięstwo w czwartkowym (14 września) spotkaniu zagwarantuje medal (przynajmniej srebrny) i prawo gry w wielkim finale. Dzisiaj spotkają się drużyny, spośród których trudno wskazać faworyta. Gdzie oglądać mecz Polska - Słowenia? Będzie transmisja i stream online w internecie. Początek o godz. 18:00.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 13.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Wstęp wolny. Europejskie Dni Dziedzictwa 2023 w Wieliczce Wieliczka jest jedynym miejscem na mapie Polski, który może się poszczycić aż dwoma obiektami na liście UNESCO: sławną na cały świat Kopalnią Soli w Wieliczce i Zamkiem Żupnym. Od lat te atrakcje biją rekordy popularności. Teraz na chętnych czeka nie lada gratka: wstęp wolny! W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa możemy zwiedzić Zamek Żupny i Muzeum w kopalni. Za darmo. 📢 Nowe informacje w sprawie świadka tragicznego wypadku w Krakowie. Obcokrajowcowi nie grożą żadne konsekwencje Prokuraturze Okręgowej w Krakowie udało się ustalić nowe okoliczności ws. obcokrajowca, który był świadkiem tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. Wiadomo już, że mężczyźnie, który pochodzi z kraju spoza Unii Europejskiej, nie grożą żadne konsekwencje w związku z wypadkiem Patryka P. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że samochód przynajmniej 40 metrów przed momentem, kiedy zbliżył się do pieszego, był już w fazie poślizgu. Ponadto, małopolska policja dostała zgodę na przesłuchanie świadka.

📢 Kolejne doszczętnie spalone auto w Krakowie. Tym razem nad zalewem Bagry Podczas spaceru nad zalewem Bagry, a dokładniej przy ul. Żołnierskiej, w środę, 13 września br. nasz Czytelnik natrafił na doszczętnie spalony samochód. - Około godziny 2. w nocy w środę 13 września otrzymaliśmy zgłoszenie. Był to pożar samochodu osobowego marki Toyota. Na miejscu straż pożarna ugasiła pożar. Policja z kolei przeprowadziła oględziny, zabezpieczyła ślady, a także przyjęła zawiadomienie. W tej sprawie będzie toczyć się postępowanie, które będzie miało na celu wyjaśnienie w jakich okolicznościach doszło do tego pożaru - poinformował nas podkom. Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. 📢 Kraków. Mieszkańcy ul. Halickiej skarżą się na hałas przejeżdżających pociągów. Czy pojawią się tam ekrany akustyczne? Niedługo po otwarciu przystanku kolejowego Kraków-Grzegórzki napisał do nas Czytelnik. Pan Krzysztof opisał nam problem, z którym borykają się mieszkańcy ulicy Halickiej, którzy mieszkają w pobliżu torów kolejowych. - Jesteśmy zmuszeni do słuchania okropnego hałasu związanego z ilością przejazdów pociągów! - pisał mężczyzna. Mieszkaniec zwrócił również uwagę na potrzebę postawienia na ul. Halickiej ekranów akustycznych, które mogłyby się okazać zakończeniem problemów mieszkańców. Zwróciliśmy się zatem z takim pytaniem do rzecznika prasowego PKP PLK.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 16. Obrona swojej żony. Streszczenie odcinka [18.09.23] Ferit staje w obronie swojej żony. Przed kim będzie chciał ją ochronić? Kto zadzwoni do Pelin? Już teraz przeczytaj streszczenie 16. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 17. Odwołana randka. Streszczenie odcinka [19.09.23] Rodzina Kazima wybiera się do restauracji. Kto jeszcze się w niej pojawi i kto odwoła randkę? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 17. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 117. Nagła zmiana planów Yamana. Streszczenie odcinka [25.09.23] Yaman, Seher oraz Yusuf mają wspólnie spędzić popołudnie. Mężczyzna zmienia jednak plany. Czy ma to coś wspólnego z Seher? Kogo będą szukać Kiraz wraz z Alim? Przeczytaj streszczenie 117. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Zakazany owoc odc. 305. Problemy z firmą. Streszczenie odcinka [19.09.23] Hasan Ali ma już serdecznie dość Sahiki. Mężczyzna przeszkadza też w sprzedaży firmy. Co na to Cagatay? Już teraz przeczytaj streszczenie 305. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Guadalajara 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Meksyku? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 na kortach w Guadalajarze. 📢 Horoskop dzienny na 28 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 28 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zmienił nazwę. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie Sprawa zmiany nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie została rozstrzygnięta. 5 września br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę, która nadaje Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nazwę „Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”. Nowa nazwa uczelni będzie obowiązywała od 1 października 2023 r. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 13.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Horoskop dzienny na 13 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 13 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 15 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 15 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 14 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 14 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 23 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 23 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 13. Szantaż i brak spokoju. Streszczenie odcinka [13.09.23] Seyran postanawia pogodzić się z siostrą. Tymczasem Kazim jest zły na dziadka. Z jakiego powodu? Koniecznie przeczytaj streszczenie 13. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Dziedzictwo odc. 112. Porwanie i zakładniczki. Streszczenie odcinka [18.09.23] Zuhal jest na siebie wściekła, gdy dowiaduje się, że zamknęła Seher waz z Yamanem. Tymczasem w domu Alego dochodzi do napaści. Co się dzieje? Przeczytaj streszczenie 112. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 114. Wymierzanie sprawiedliwości. Streszczenie odcinka [20.09.23] Yaman postanawia oschle traktować Seher i Yusufa. Z jakiego powodu? Ali ma z kolei gości. Jednym z nich jest przyjaciółka Kiraz. Co wzbudzi podejrzenia dziewczyny? Przeczytaj streszczenie 114. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 115. Mroczna przeszłość Yamana. Streszczenie odcinka [21.09.23] Seher jest wstrząśnięta, gdy dowiaduje się, jaką przeszłość i dzieciństwo miał Yaman. Tymczasem Ibrahim chce znaleźć sobie dziewczynę. Kto mu w tym pomoże? Już teraz przeczytaj streszczenie 115. odcinka serialu "Dziedzictwo".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 178. Sprzeczka w więzieniu. Streszczenie odcinka [14.09.2023] Cayetana po raz kolejny próbuje upokorzyć Manuelę. Z kolei German ma kłopoty. Dlaczego? Przeczytaj poniższe streszczenie 178. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 180. Zakaz wykonywania zawodu. Streszczenie odcinka [16.09.2023] Servando liczy na romantyczne chwile z Paciencią, a Casilda o spełnieniu marzeń u boku Pabla. Nie wszystko jest jednak takie proste. Dlaczego? Już teraz przeczytaj streszczenie 180. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 13.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Zakazany owoc odc. 302. Pięć lat później... Streszczenie odcinka [14.09.23] Akcja serialu toczy się pięć lat później. Co dzieje się u Yildiz i Hasana? Kto został małżeństwem, a kto stracił cały majątek? Już teraz przeczytaj streszczenie 302. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 303. Nagły wyjazd i przemiana. Streszczenie odcinka [15.09.23] Hasan Ali nie może znieść tego, jak zachował się Cagatay. Postanawia z nim poważnie porozmawiać. Z kolei kilku bohaterów znacznie zmieniło swój wygląd i zachowanie. Co jeszcze wyjdzie na jaw? Przeczytaj streszczenie 303. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 304. Rozstanie po latach. Streszczenie odcinka [18.09.23] Emir podrósł i zdobył nowych kolegów. Co zrobi za ich namową? Kto się z kim rozstanie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 304. odcinka "Zakazanego owocu", aby dowiedzieć się więcej.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 13.09.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 13.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 13.09.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 13.09.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Ślubowanie nowych policjantów w Małopolsce. Do których gmin trafią? 12 września br., w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się ślubowanie 80 policjantów, przyjętych 5 września. Wśród ślubujących było 27 kobiet. To czwarty w tym roku nabór. Podczas uroczystości nadano również odznaczenia wyróżnionym funkcjonariuszom garnizonu małopolskiego. Gdzie trafią nowi mundurowi? 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 13.09.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Przetwory. Sałatki na zimę do słoika. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników Sałatki na zimę do słoika. Domowe przetwory wracają do łask! Oprócz dżemów, powideł, ogórków czy papryki, warto przygotować pyszne sałatki na zimę. Kliknijcie w galerię i zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach znajdziesz przepisy na dania z pieczarkami.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników. 📢 Zamki i pałace Kotliny Kłodzkiej. Które są najpiękniejsze? Jakie sekrety skrywają? W których można zatrzymać się na nocleg? Podpowiadamy Okolice Kłodzka to świetne miejsce na weekend czy urlop dla poszukiwaczy niezwykłości, zabytków i pereł architektury. Zamki i pałace w Kotlinie Kłodzkiej i całej ziemi kłodzkiej zachwycają rozmachem, splendorem i poruszają wyobraźnię. To miejsca, w których wielka historia spotyka się z pikantnymi opowieściami na temat życia dawnych elit. Czy wiecie, który zamek w okolicach Kłodzka wzorowano na ratuszu włoskiej Florencji, gdzie można oglądać prawdziwe zamkowe tajne przejścia albo w którym pałacu urodziny obchodził pruski król? Przed wami galeria 20 najciekawszych i najpiękniejszych zamków i pałaców Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej.

📢 Prof. Marek Wajdzik: Dzikie zwierzęta lgną do dużych miast. Często sami je zapraszamy Chociaż w dużych miastach czeka na nie wiele niebezpieczeństw, to i tak jest im tu łatwiej żyć, niż w lasach. Dzikie zwierzęta przychodzą do miast lub po prostu już się w nich rodzą. Wszystko za sprawą coraz większego zabudowywania terenów zielonych, a także niepotrzebnego dokarmiania tych zwierząt, które powinny umieć zadbać sobie same o pokarm. Jak wskazuje dr hab. inż. Marek Wajdzik, prof. URK, który również jest myśliwym, mieszkańcom lub też turystom udało się już rozleniwić nie tylko gryzonie, lisy, sarny, czy też dziki, ale nawet niedźwiedzie. 📢 Moje miasto. Kraków wypiękniał tak, że aż nie do zniesienia Spoglądam na zdjęcia sprzed 30 lat i porównuję. Teraz zupełnie inny Kraków. Odremontowane kamienice, dziesiątki restauracji, gwiazdy muzyki i sportu w Tauron Arenie, spotkania biznesu w Centrum Kongresowym, nowe tramwaje, kilometry ścieżek rowerowych. Witamy w mieście, do którego przyjeżdżają miliony turystów. Brakuje tylko wehikułu czasu, by można było ich choć na chwilę przenieść trzy dekady wstecz i pokazać Stare Miasto, w którym oprócz zabytków i rozrywkowych lokali jest codzienne życie.

📢 Ekspert: Uchodźców z Ukrainy jest już więcej w Niemczech niż w Polsce! Decydują dwa czynniki [wideo] Posiadanie przyjaciół i znajomych w Niemczech, wyższe zarobki i świadczenia socjalne to główne powody, dla których ukraińscy uchodźcy wyjeżdżają z naszego kraju do Niemiec. – Polska stanowi dla części Ukraińców „pomost” do Niemiec – mówi nam prof. Mariusz Kowalski, Uniwersytet Warszawski i dodaje, że uchodźców z Ukrainy jest już więcej w Niemczech, niż w Polsce. – Lepiej byłoby dla nas, gdyby te osoby zostały w Polsce i tutaj znalazły zatrudnienie – przyznaje.

📢 Wybory 2023. Kto z Małopolski zachodniej walczy o miejsca w Sejmie i Senacie? Wiele znanych twarzy. Są samorządowcy i obecni posłowie W nadchodzących wyborach parlamentarnych oprócz obecnych posłów i senatorów partie polityczne postawiły na samorządowców. Pośród nich są m.in. burmistrzowie Kęt i Alwerni, wicestarości powiatów oświęcimskiego oraz chrzanowskiego oraz wielu radnych. Startują też wszyscy obecni posłowie z naszego regionu oprócz Ewy Filipiak z Prawa i Sprawiedliwości.

📢 ME siatkarzy 2023: wyniki dzisiaj, terminarz, tabela Eurovolley. Kiedy i z kim grają Polacy w mistrzostwach Europy? Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn 2023 ruszyły 28 sierpnia, sprawdź wyniki i tabele, program meczów dzisiaj. W ME siatkarzy grają także Polacy, którzy powinni się włączyć od walki o medale. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o Eurovolley 2023: wyniki, terminarz, tabele. 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie świętuje 140-lecie. W czwartek szkolny pochód i gala jubileuszowa Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie rozpoczęło obchody jubileuszu 140-lecia szkoły. Najważniejsze uroczystości trwają od 12 do 14 września. M.in. na środę zaplanowano Dzień wspomnień Absolwentów, natomiast na czwartek (14 września) - uroczysty przemarsz wszystkich uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości z orkiestrą wojskową na ul. Krupniczą do Audytorium Maximum UJ, gdzie odbędzie się gala jubileuszowa.

📢 Wykopki na poletkach agatowych pod Krakowem. Wielobarwne minerały są zbierane jak ziemniaki Do Rudna można wybrać się na poszukiwanie kamieni, półszlachetnych minerałów, które - jak ziemniaki są wykopywane z ziemi. Tu co roku we wrześniu Muzeum Agatów organizuje Wykopki Agatowe. Wielka akcja z udziałem 300 osób była tu przy okazji Święta Kamieni na zamku Tenczyn, który stoi w sąsiedztwie muzeum. Ale nic straconego, bo akcja poszukiwań trwa i każdy kto chce się wybrać na wykopki może to zrobić. Poletka agatowe są dostępne dla poszukiwaczy codziennie przez cały wrzesień, październik i listopad.

📢 Oktoberfest pod Giewontem? Święto piwa i bawarskiej kultury pod Gubałówką W Zakopanem organizują… Oktoberfest, czyli święto piwa wzorowanej na najsłynniejszym festiwalu z Monachium. Zabawa ma odbyć się pod Gubałówkę. 📢 Kraków. Teatr Groteska nie będzie już robił wielkiego smoczego widowiska nad Wisłą Zmiana dyrektora po 25 latach to niejedyna rewolucja w Teatrze Groteska. Po 22 latach teatr nie będzie już organizował swoich flagowych projektów: wielkiego smoczego widowiska nad Wisłą i Festiwalu Teatru Formy Materia Prima, przejmują je inne instytucje. O ile w ogóle znajdą się pieniądze, by je zorganizować. 📢 Pierwszy tydzień kursowania do Górki Narodowej. Krakowiaki jeżdżą, choć przez prerię Urzędnicy z Zarządu Inwestycji Miejskich podsumowali kursowanie tramwajów do Górki Narodowej, które tak na serio ruszyły tam 4 września i mieliśmy wtedy serię awarii. Pojawiły się informację, że inwestycja dla tramwajów typu Krakowiak, najnowocześniejszych nie została dostosowana. Urzędnicy podsumowaniem chcą obalić ten mit. Pokazują też zdjęcia, tramwaj faktycznie jedzie, ale zwraca uwagę inny szczegół. Na razie widoki jak na wyschniętej prerii.

📢 Skrzyżowanie ul. Emaus z al. Focha stało się wąskim gardłem objazdu ul. Kościuszki. Dochodzi tam do wielu niebezpiecznych sytuacji Ulica Emaus, która normalnie jest spokojną boczną uliczką znalazła się teraz w epicentrum komunikacyjnego horroru związanego z przebudową Kościuszki. Wąską drogą codziennie przejeżdżają tysiące samochodów, a przez większość dnia trakt wypełnia długi korek. Okoliczni mieszkańcy nie dość, że muszą wdychać olbrzymią ilość spalin to jeszcze często mają problem z wydostaniem się z domu. Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! zwraca się z postulatem do Zarządu Dróg Miasta Krakowa i Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, żeby w godzinach szczytu, kiedy jest największy problem skierować na skrzyżowanie ul. Emaus i al. Focha policjanta lub strażnika miejskiego do kierowania ruchem. 📢 Północ Krakowa doczekała się tramwaju. Teraz mieszkańcy łączą siły i walczą o park Po oddaniu do użytku tramwaju do Górki Narodowej, na który mieszkańcy czekali od dekad, czas na zadbanie o miejsce do spacerów i wypoczynku. Nie kolejny mini-skwer, ale potężny park, teren zielony dla całej północy Krakowa. Aktualnie prowadzone są prace nad planem miejscowy dla rejonu Witkowic i mieszkańcy uważają, ze to okazja by zabezpieczyć nawet 100 hektarów pod park godny nawet konkurować z Laskiem Wolskim. Łączą siły z innymi grupami mieszkańców, którzy walczą o zieleń w swojej okolicy. Poniżej informacja prasowa wystosowana do mediów:

📢 Nowe stoiska ożywiły słynne targowisko w Krakowie. Sprzedawcy z Tomeksu w końcu mają dach nad głowami Na terenie Centrum Handlowego Tomex w Bieńczycach na nowych, zadaszonych stoiskach w końcu pojawili się kupcy ze swoimi produktami. W dotychczasowym miejscu, gdzie handel odbywał się pod chmurką, ma powstać hipermarket budowlany Castorama. Kupcy przenieśli się bliżej ronda Kocmyrzowskiego.

📢 Witacze i zabawne ozdoby dożynkowe oraz dowcipne napisy. W podkrakowskich wioskach dekorują posesje i tereny przydrożne Dowcipne witacze i przydrożne ozdoby dożynkowe, postacie ze słomy przedstawiające ludzi i zwierzęta, stare ubrania udające rolników i turystów - takie ozdoby powstające przy okazji święta plonów pokazują fantazję rolników. Komiczne ozdoby pojawiają się w sierpniu i wrześniu w podkrakowskich wioskach. Witają gości dożynkowych i wskazują miejsca święta plonów - dożynki powiatowe, gminne, parafialne.

📢 Targi przedsiębiorczości pod Krakowem. Lokalni producenci oferują produkty dekoracyjne, kosmetyki, produkty spożywcze Wyroby z drewna i ceramiki, rękodzieło, przedmioty dekoracyjne i użytkowe, kosmetyki, a także produkty żywnościowe - to wszystko można było podziwiać i kupować na Lokalnych Targach Przedsiębiorczości w Michałowicach. Zostały zorganizowane w niedzielę trzeci raz na placu przed urzędem gminy. Prezentowały się miejscowe firmy, gospodarstwa i indywidualni mieszkańcy. 📢 Miechów. Pół tysiąca lat temu zmarł Maciej Miechowita W 500. rocznicę śmierci wybitnego uczonego Macieja Miechowity w Krakowie i Miechowie odbyły się uroczystości upamiętniające tę postać. W obchody włączyli się przedstawiciele władzy państwowej i samorządowej, środowisk akademickich, kościoła, instytucji kultury i sztuki, a także mieszkańcy oraz uczniowie. 📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 12.09.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Euro? Jakie Euro?! Memy po sromotnej klęsce Polski z Albanią to śmiech przez łzy Przełamanie ogłoszone przez Roberta Lewandowskiego po wygranej Polski z Wyspami Owczymi trwało... dwa dni. W niedzielę kadra Polski wróciła "na właściwe tory" doznając sromotnej klęski 0:2 w spotkaniu z Albanią. Internauci śmieją się przez łzy, bo co innego im pozostało? Awans na Euro staje się coraz mniej realny. 📢 MISTRZOWIE AGRO 2023. Wielki finał naszego plebiscytu. Poznaj zwycięzców! AGROPROMOCJA jest największą w Małopolsce cykliczną, plenerową wystawą rolniczą, a nasz plebiscyt - największym plebiscytem wiejskim i rolniczym, organizowanym w województwie małopolskim. Plebiscyt MISTRZOWIE AGRO 2023 to prestiż, tradycja i nowoczesne rolnictwo. Sprawdź, kto zwyciężył w plebiscycie MISTRZOWIE AGRO 2023. 📢 Krynica Forum 2023. Perła polskich uzdrowisk. Szykowny i modny kurort Krynica-Zdrój, nazywana perłą polskich uzdrowisk, to miejsce o bogatej, wręcz magicznej historii, od lat przyciągające nie tylko turystów z wielu zakątków świata, ale także ludzi reprezentujących biznes, politykę i naukę. Magiczny deptak zachęca do niespiesznych spacerów i pozwala poczuć puls miasta. Kuszą też wspaniałe XIX-wieczne wille, Góra Parkowa oraz imponująca wieża na Słotwinach

📢 Krynica Forum 2023. Elektrownia jądrowa, samoloty, czołgi, armatohaubice... Forum Koreańsko-Polskie Forum Koreańsko-Polskie to jeden z najważniejszych punktów Krynica Forum 2023. Otworzą go Andrzej Duda, prezydent Polski, oraz Han Duck-soo, premier Korei. 14 września na specjalnie zaaranżowanej scenie odbywać się będą prezentacje oraz dyskusje z udziałem przedstawicieli obydwu rządów, ludzi biznesu i naukowców. 📢 Juromania 2023. Zachwycające zamki, urocze doliny, tajemnicze jaskinie, czyli Jura w klimacie. Koniecznie zobaczcie Moc atrakcji dla juromaniaków zapowiada się na święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tym roku jest organizowane szósty raz i będzie trwało trzy dni od 15 do 17 września. 58 atrakcyjnych wydarzeń zaplanowanych zostało w 28 miejscowościach. W planach są wspaniałe widowiska, pokazy rycerskie, będzie można podziwiać piękne krajobrazy, zwiedzać zamki, kościoły, zaglądać do jaskiń nawet nocą, wspinać się na skałki, wędrować uroczymi szlakami turystycznymi, dolinkami, poznawać ciekawostki o dawnych mieszkańcach tego obszaru, przyrodzie i zwierzętach.

📢 Buraki. TOP 10 dań z buraków naszych Czytelników. Barszcz czerwony to dopiero początek buraczanej uczty! [PRZEPISY] Buraki przeżywają ostatnio swój renesans. I dobrze! Uważane są za superfoods - kryją w sobie wiele niezwykłych właściwości. Buraki dobrze wpływają na krew, poprawiają odporność, spowalniają procesy starzenia i wpływaja na lepszą przemianę materii. Odczarujmy buraki! Zobaczcie TOP 10 dań naszych Czytelników na dania z burakami. Bowiem buraki to nie tylko barszcz czerwony czy ćwikła z chrzanem.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Nie masz pomysłu na obiad? Te dania Cię zaskoczą. Zobacz TOP 10 pomysłów na nietypowe obiady Zapiekanka estońska z kaszą, byriani - klasyczne danie kuchni indyjskiej , marokańskie pulpeciki z kaszą bulgur i zieloną papryka czy w końcu kurczak po koreańsku z ryżem basmati. Nie masz pomysłu na obiad? Zebraliśmy dla Was przepisy na pyszne, nietypowe dania, które z pewnością posmakują każdemu!

📢 Ciasta drożdżowe jak u babci. Jak one to robiły? Zdradzamy sprawdzone przepisy na placki drożdżowe jak dawniej Jak one to robią, że ich placki drożdżowe zawsze są rewelacyjne, a zapach pieczonego ciasta unosi się w całym domu? Babcia – Gordon Ramsay w spódnicy i Magda Gessler w jednym! Mistrzyni ciasta drożdżowego. Niedościgniony ideał tego słodkiego wypieku, kapuśniaczków, pampuchów i drożdżówek! Odkrywamy tajemnicę! Zobacz sprawdzone przepisy na drożdżowe jak dawniej! 📢 Święto w jurajskim klimacie. Juromania z rekonstrukcjami historycznymi, pokazami, zwiedzaniem atrakcji w dzień i w nocy Przez trzy dni będzie trwała Juromania, czyli święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej od piątku, 15 września do niedzieli, 17 września. Na Szlaku Orlich Gniazd wystarczy atrakcji dla wszystkich. Będą rekonstrukcje historyczne, zwiedzanie jaskiń i zamków w dzień i w nocy, wycieczki z przewodnikami, rajdy, biegi, pikniki. Warto poczuć prawdziwy jurajski klimat.

📢 Charsznica. Małopolskie Dni Kapusty. Najcięższa główka wyrosła na… Mazowszu! Tego jeszcze podczas Charsznickich Dni Kapusty nie było. Konkurs na najcięższą kapuścianą głowę wygrał rolnik z Mazowsza! Jego kapusta ważyła prawie 20 kilogramów. Miejscowi zapowiadają, że w przyszłym roku nie dopuszczą do tego, by ktoś ich pokonał w kapuścianej rywalizacji. 📢 Koszyce. Przypomnieli o żydowskim cmentarzu. Został uporządkowany i ogrodzony Przy okazji XXI. Spotkań z Kulturą Żydowską w Koszycach doszło do rededykacji miejscowego cmentarza żydowskiego. Teren położonej na peryferiach miasteczka, zaniedbanej i niemal zapomnianej nekropolii, został uporządkowany i ogrodzony staraniem samorządów Koszyc i Kazimierzy Wielkiej przy współpracy z Buskim Stowarzyszeniem Kulturalnym. 📢 Dożynki gminno-uniwersyteckie w gospodarstwie rolniczym pod Krakowem. Częstowali chlebem, obdarowywali wieńcami i prezentowali sprzęt rolny To było święto plonów inne niż wszystkie. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne w Prusach należącego do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz z gminą Kocmyrzów-Luborzyca organizowało pierwsze gminno-uniwersyteckie dożynki. Były w niedzielę, 10 września w pięknej scenerii parku w Prusach z prezentacją nowoczesnego sprzętu rolniczego, maszyn i urządzeń oraz pokazem pradawnych narzędzi używanych w domach i w pracach polowych.

📢 Małopolski Motoweek pod Krakowem. Akrobatyczna jazda na motocyklach, pokazy driftu, pojazdy retro, limuzyny, auta wojskowe i strażackie Dym i warkot silników, jazda w kontrolowanym poślizgu, czyli drift w Słomnikach, a tuż potem pokazy akrobacji na motocyklu i quadach, wystawy dostojnych samochodów amerykańskich, auta retro, małe fiaty, wozy wojskowe. To niecodzienne widowisko III Małopolski Motoweek odbyło się w niedzielę, 10 września na placu targowym w Słomnikach. Tłumy widzów przyciągały pokazy i wyczyny kierowców, a do tego warsztaty, konkursy, symulacje dachowania i moc atrakcji dla dzieci.

📢 Śmiłowice. Dwie osoby ciężko ranne w wypadku na DK79. Lądowały śmigłowce LPR [AKTUALIZACJA] W niedzielę tuż przed godziną 11 doszło do groźnego wypadku w Śmiłowicach w gminie Nowe Brzesko. Na drodze krajowej nr 79 Kraków - Sandomierz zderzyły się motocykl suzuki z osobowym citroenem. C5 W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali mężczyzna i kobieta podróżujący motocyklem. Ich stan jest poważny.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Dożynki powiatu krakowskiego w gminie Skawina. Rolnicy dziękowali za plony, władze i goście za chleb i pracę rolników Pyszny chleb z tegorocznych zbiorów pokroili Wojciech Pałka, starosta krakowski i Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny - gospodarze tegorocznych dożynek powiatu krakowskiego i gminy Skawina. Święto plonów podkrakowskich rolników odbyło się w Rzozowie w gminie Skawina. Okazałe, piękne, misternie wykonane wieńce przygotowali reprezentanci 10 gmin, którzy ośpiewali potem gospodarzy i gości dożynkowych.

📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Meble z PRL-u poszukiwane przez kolekcjonerów. Kosztują majątek! Ile są warte? Zobacz ceny popularnych modeli Meble z czasów PRL-u robią prawdziwą furorę. Ile kosztują? Niektóre z nich kosztują więcej niż nowe produkty. Wśród tych najbardziej wartościowych warto wymienić fotele 366 Chierowskiego czy krzesła typu Lisek. Wśród miłośników designu czasów PRL-u uznanie zyskały także komody i ławy jamnik. Jeśli macie takie meble w swoim domu, na strychu albo w piwnicy, nie wyrzucajcie ich! Możecie sporo zarobić. Jeśli poddacie je renowacji, ich cena wzrośnie. Zobaczcie, jakie meble z PRL-u są obecnie poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich to prawdziwe perełki polskiego desginu. Ile są warte?

📢 Drużyny z dawnych lat: Kraków i okolice. Pamiętasz je, a może w nich grałeś? Zdjęcia Hutnik, Garbarnia, Wawel, Prądniczanka, Orzeł Piaski Wielkie, Dąbski... Drużyn z Krakowa jest tutaj znacznie więcej, i są też takie, które naturalnie traktujemy jako reprezentantów krakowskiej piłki - Dalin Myślenice, Górnik Wieliczka, Skawinka... Ta GALERIA ZDJĘĆ GRUPOWYCH to galeria wspomnień, bowiem w tym kształcie żaden z zespołów już nie istnieje. Najstarsze zdjęcia mają ponad 20 lat, najmłodsze też już są historią. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Rzeczniczka SG o filmie "Zielona granica" Holland