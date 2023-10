Przegląd prasy (14.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [14.10.2023]”?

Prasówka 14.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [14.10.2023] Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński.

📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [14.10.2023] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać.

📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły [14.10.2023] Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy.

Prasówka 14.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [14.10.2023] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [14.10.2023] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Takie są modne fryzury na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Mamy najmodniejsze uczesania dla kobiet [14.10.2023] Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus [14.10.2023] Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur 2024. Wyliczenia prognozowanych wzrostów emerytur Według wstępnych informacji, wiemy więcej wskaźniku waloryzacji emerytur, który może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024 roku, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 złotych znajdziesz w naszej galerii. 📢 Takie będą ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku. 📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 mkw Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 10 największych miast w Małopolsce pod względem powierzchni. Nie uwierzycie jakie miejsca mają w rankingu! Małe jest piękne czy duże jest piękne? W Małopolsce są miasta, które mają to i to. Przy małej liczbie mieszkańców, mają wielkie tereny. Które to miasta? Sprawdźcie nasz ranking największych pod względem terenów miast Małopolski.

📢 Miechów. Starosta i dyrektorzy nagrodzili nauczycieli Z okazji sobotniego Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Miechowie już w piątek grupa nauczycieli została uhonorowana nagrodami starosty oraz nagrodami dyrektorów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach, Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa - zobacz zdjęcia Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Chełmianka Chełm w III lidze piłkarskiej. Znajdźcie się na zdjęciach W spotkaniu 12. kolejki III ligi piłkarskiej (grupa IV), rozegranym w piątkowe popołudnie (13 października 2023 roku) Garbarnia Kraków podejmowała Chełmiankę Chełm. Mimo nietypowego terminu i dość wczesnej pory na trybunach stadionu przy Rydlówce nie zabrakło kibiców. Byliście na tym meczu? Znajdźcie się na zdjęciach w GALERII. 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Oto krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku. 📢 Premier Morawiecki w Czaplach Wielkich na finiszu kampanii wyborczej W piątek po południu premier Mateusz Morawiecki pojawił się na krótko w Czaplach Wielkich (gmina Gołcza). Podczas kilkuminutowego wystąpienia zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach i poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Premierowi towarzyszyli kandydaci na posłów z okręgu krakowskim, w tym „jedynka” na liście PiS Małgorzata Wasserman. 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Budowa S7, odcinek Widoma - Kraków. Wielkie wykopy, ale widać też asfalt i estakady - zdjęcia z drona Są świeże zdjęcia z budowy trasy S7 pod Krakowem, na odcinku Widoma Kraków. Postęp prac jest mocno zróżnicowany - w jednym miejscu głębokie wykopy, a w innym wylali już asfalt. Tu zaczyna się budowa wiaduktu, a gdzie indziej widać już potężne estakady. Szacuje się, że inwestycja przekroczyła już 52 proc. realizacji. Trwają prace na trzech odcinkach między Krakowem a województwem świętokrzyskim. Ostatni z nich ma zostać oddany do użytku w listopadzie 2024 roku.

📢 Bp Damian A. Muskus: „Szukam pracy - dla ludzi z moim wykształceniem". Ciąg dalszy pomocy charytatywnej dla Kamilki chorej na SMA Dalszy ciąg ogromnej dozy poczucia humoru i dużego dystansu do siebie biskupa Damiana Muskusa. Duchowny po głośnej akcji "Kuchennych ceremonii", gdy zmywał naczynia w kuchniach u proboszczów w różnych parafiach, przychodzi z kolejnym ogłoszeniem. - Szukam pracy (dla ludzi z moim wykształceniem) - pisze na jednej z facebookowych grup bp Damian Muskus. Tym razem chodzi o akcję zbiórki pieniędzy dla Kamilki chorej na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Jak dalej wyjaśnia biskup, stawka za roboczogodzinę to 1000 zł. Duchowny deklaruje się np. wykonać prace pielęgnacyjne w ogrodzie, a konkretnie przycinanie iglaków, koszenie trawników itp.

📢 Na miękko czy jajecznica? Które jajka są najzdrowsze i najsmaczniejsze? Przyrządź je w ten sposób, aby wydobyć z nich cenne wartości Są źródłem białka i wielu innych składników odżywczych. Przez wiele lat uważane były za szkodliwe ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Jednak najnowsze badania zaprzeczają temu poglądowi. Okazuje się, że jedzenie jajek wpływa korzystnie na pracę serca i chroni nas przed chorobami układu krążenia. Sprawdź, jakie jajka są najzdrowsze i jak je przygotować, aby skorzystać ze wszystkich wartości odżywczych, jakie posiadają. 📢 Te produkty znikają ze sklepów! Ma to związek z Pandora Gate: Rossmann, Lidl, Biedronka Ostatnie dni były w świecie internetu wyjątkowo intensywne ze względu na głośny film youtubera Konopskyy'ego, dotyczący afery Pandora Gate, skupiającej się wokół influencera Stuarta "Stuu" B., którego w materiale oskarżono o zapędy pedofilskie. W wideo zostały poruszone również inne kwestie, oscylujące wokół tematu. W związku z zaistniałą sprawą, z dnia na dzień współprace z poszczególnymi influencerami wypowiada wiele marek. Swoje stanowiska wystosowały także firmy takie jak: Rossmann, Lidl czy Biedronka, zapowiadając tym samym, wycofanie ze sprzedaży niektórych produktów. Zobacz, czego nie kupisz już w tych sklepach!

📢 Nowy stadion Wieczystej Kraków jednak na ekstraklasę! Budowa już za chwilę. Plany ujawnił... Michał Pazdan Wieczysta Kraków. - W grudniu wjeżdża łopata, będzie stadion na siedem tysięcy ludzi. W centrum Krakowa – stwierdził Michał Pazdan. Na kanale YouTube „Duży w maluchu” poszła w świat tym samym informacja, że trybuny nowego obiektu Wieczystej będą znacznie większe, niż zakładał pierwotny projekt. I druga sprawa: rozpoczęcie prac po rundzie jesiennej oznacza, że w 2024 roku zespół będzie grał na wynajmowanym stadionie innego klubu. A zatem o awans do II ligi będzie walczył poza domem. 📢 Uczestnik znanego show Polsatu, zginął na drodze S5 Wrocław - Poznań. Koszmarny wypadek! Tragiczny w skutkach wypadek na drodze ekspresowej S5 Wrocław - Poznań. Kilka dni temu, w pobliżu Kościana w Wielkopolsce, zderzyło się aż 5 samochodów, trzy ciężarówki i dwa samochody dostawcze. Jeden z busów dostał się między dwa tiry i został dosłownie zmiażdżony. Na zdjęciach udostępnionych przez wielkopolską policję wygląda to koszmarnie! Jak się okazało, tym samochodem jechał Piotr Zabawski. Stolarz z Warszawy, który ostatnio dał się poznać jako gwiazdor popularnego show telewizji Polsat. 40-latek zginął na miejscu.

📢 Otwarcie nowego sklepu Lidl pod Krakowem. Promocje i poczęstunek w nowej placówce W Skawinie powstał nowy sklep Lidl. Otwarty został w czwartek, 12 października 2023 r. o godz. 6 rano przy ul Radziszowskiej 3. Zatrudnia 21 osób. W tym podkrakowskim mieście to już druga taka placówka, pierwszy Lidl w Skawinie działa przy ul. Krakowskiej. Podczas otwarcia nowego sklepu przygotowano promocje, poczęstunek dla klientów - kawę, hot-dogi i watę cukrową dla dzieci.

📢 Kraków. Wypadek na Stella-Sawickiego. Skosili sygnalizację. Dobrze, że nikt tam nie stał Kraków, ul. Stella Sawickiego - doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, brak osób poszkodowanych służby pracują na miejscu zdarzenia. 📢 MEMY na Dzień Nauczyciela. Świętuj na wesoło! Zobacz najlepsze szkolne MEMY na 14 października 2023 Dzień Nauczyciela to święto, w którym uczniowie mają okazję podziękować nauczycielom za ich trud i pracę oraz wyrazić swoje uznanie. Tego dnia także nauczyciele są nagradzani przez swoich przełożonych. Mimo poważnej oprawy tego dnia, zawsze można się jednak trochę pośmiać - z tej okazji przygotowaliśmy szkolne memy na Dzień Nauczyciela! Gwarantujemy, że rozbawią nie tylko nauczycieli! Zobaczcie sami - najlepsze memy o szkole z perspektywy nauczyciela!

📢 Ranking Wspólnoty. Pałecznica i Proszowice w krajowej czołówce Dwutygodnik Samorządowy Wspólnota opublikował ranking gmin, które w latach 2020-22 wydały najwięcej środków na inwestycje. W ścisłej krajowej czołówce znalazły się dwie reprezentantki powiatu proszowickiego. Pałecznica jest 4. wśród gmin wiejskich, a Proszowice 9. wśród miast powiatowych. Rozdanie nagród odbyło się podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. 📢 Przylasek Rusiecki najlepszą Ekologiczną Inicjatywą Miejską. Najlepszym Produktem Roku projekt Politechniki Krakowskiej i spółki DMDmodular Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” zostało laureatem konkursu zrównoważonego budownictwa i architektury Green Building Awards 2023 organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Centrum wygrało w kategorii najlepsza ekologiczna inicjatywa miejska. Z kolei tytuł Zrównoważonego Produktu Roku zdobył projekt wielorodzinnego budynku modułowego opracowany dzięki współpracy spółki ze Skawiny DMDmodular i naukowców z Politechniki Krakowskiej.

📢 Hołownia w Pałecznicy: Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS Zniesienie prac domowych dla uczniów, reforma mediów publicznych, dostosowanie systemu energetyki do wymogów energii odnawialnej, refundacja in vitro. To część postulatów, o których w czwartek wieczorem mówili na spotkaniu z wyborcami w Pałecznicy liderzy komitetu Trzecia Droga Szymon Hołownia (Polska 2050) i Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Przede wszystkim zwracali jednak uwagę na potrzebę zasypania istniejących w Polsce podziałów.

📢 Kraków. Pobili 72-latka w Borku Fałęckim. Są już w rękach policji Policjanci z komisariatu przy ul. Zamoyskiego w Krakowie zatrzymali sprawców pobicia starszego mężczyzny, który z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w tej sprawie. 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Zapachowe wspomnienia schyłku PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Paznokcie french: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 13.10 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

📢 Horoskop dzienny na 16 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 16 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 13 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 13 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 36. Tajny szpieg w rezydencji. Streszczenie odcinka [16.10.23] Ferit rozmawia ze swoim teściem. O czym będzie go zapewniał? O co Kazim poprosi Yusufa? Koniecznie przeczytaj streszczenie 36. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 208. Justo i Cayetana mają romans. Streszczenie odcinka [19.10.2023] Rosina myśli, że zorganizuje przyszłość swojej córce. Z kolei Justo wdaje się w romans, a Maximiliano zdrowieje. Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 204. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Dziedzictwo odc. 133. Obdarowanie uczuciami. Streszczenie odcinka [17.10.23] Yaman jest zachwycony słowami Seher i chce wykorzystać je w kampanii reklamowej. Zuhal jest wściekła. Tymczasem Melisa szczerze rozmawia z Kiraz. Co jej wyzna? Przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 13.10.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 13.10.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 13.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Paznokcie jesienne - wzory i kolory: czerwone, bordowe, czarne, zielone. Jakie paznokcie są modne tej jesieni? Zobacz inspiracje! 13.10.2023 Szukasz pomysłu na wyjątkowe jesienne paznokcie? W tym sezonie modne będą eleganckie stylizacje. Postaw na chłodną czerwień, czerń, zieleń, bordo lub na odcienie brązu od bardzo jasnych po te bardzo ciemne. Przygotowaliśmy ponad 25 inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Remont schroniska na Hali Kondratowej w Tatrach. Nie ma już połowy starego budynku Na Hali Kondratowej w Tatrach trwa przebudowa budynku schroniska PTTK. Prace idą pełną parą. Nie ma już śladu po tylnej części budynku. Została całkowicie rozebrana, a w jej miejscu powstaje nowy murowany budynek. 📢 Drogi i linie kolejowe za miliardy. W ostatnich czterech latach w Małopolsce zrealizowano wiele kluczowych inwestycji Nowe odcinki trasy S7 w kierunku Warszawy, rozbudowa zakopianki wraz z tunelem pod górą Luboń Mały, budowa północnej obwodnicy Krakowa, rozbudowa infrastruktury dla potrzeb kolei aglomeracyjnej, modernizacja połączenia kolejowego Kraków - Katowice - Zabrze, modernizacja kolejowej zakopianki - to tylko część z dużych zadań realizowanych w trakcie minionych 4 lat, dzięki środkom rządowym i dofinansowaniu unijnemu. 📢 Kraków i ceny nieruchomości. Psychologiczna bariera 15 tys. zł za metr mieszkania przekroczona Tak drogo jeszcze nie było. Psychologiczna bariera 15 tys. zł za m kw. została przekroczona. Stolica Małopolski to obecnie jeden z najdroższych regionów w Polsce. Więcej za własne M zapłacimy tylko w Warszawie. Ceny krakowskich mieszkań rosną z miesiąca na miesiąc. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy podskoczyły aż o 28%. Jest nowy raport portalu RynekPierwotny.pl

📢 Memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi. Debiutanci nową siłą drużyny Michała Probierza Nie mógł się lepiej zakończyć piłkarski czwartek w eliminacjach mistrzostw Europy. Wygrana 2:0 Polaków z Wyspami Owczymi i zwycięstwo 3:0 Albanii z Czechami oznacza, że Biało-Czerwonym do bezpośredniego awansu wystarczy pokonać w dwóch ostatnich meczach Mołdawię i Czechy właśnie. Michał Probierz odniósł pierwszy sukces, wystawiając na boisku kilku debiutantów, w tym dwóch - Patryka Dziczka i Patryka Pedę w wyjściowym składzie. Obejrzyj w galerii najzabawniejsze memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Weekend w Krakowie. Najlepsze wydarzenia weekendu 13 do 15 października: World Press Photo, Festiwal Roślin, MTV Unplugged "Przed nami ważny dzień, kluczowy dla przyszłości kraju oraz narodu", "15 października każdy z nas dokona wyboru, jak będzie wyglądać Polska przez najbliższe lata" - takie i podobne sformułowania ostatnimi miesiącami zalewają przestrzeń publiczną i świat mediów. I choć niewątpliwie, jest to niekwestionowana prawda, podczas ostatnich dni przed wyborami warto się wyciszyć i uciec myślami od natłoku polityki. W związku z tym, stworzyliśmy dla Was zestawienie najatrakcyjniejszych wydarzeń nadchodzącego weekendu. Zobacz, co warto zobaczyć i gdzie się udać.

📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023. 📢 III liga. Dużo emocji i zwroty akcji w meczu Garbarnia Kraków - Chełmianka Chełm. Zobacz zdjęcia W mecz 12. kolejki piłkarskiej III ligi, grupa IV, Garbarnia Kraków w piątek 13 października wygrała na swoim stadionie z Chełmianką Chełm. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania. 📢 Jesienny wypad na Giewont. Wycieczka bez tłumów i kolejek, a do tego takie widoki! Sezon turystyczny, a co za tym idzie tłumy turystów na tatrzańskich szlakach to już przeszłość. Teraz w październiku po górskich ścieżkach wędruje dużo mnie ludzi, a na dodatek góry zaczęły przybierać już swoje jesienne barwy. To idealna okazja by wybrać się na Giewont - bez tłumów, bez kolejek, za to z pięknymi widokami.

📢 Myślenice. Pościg policji, rozbity radiowóz, ucieczka z nożem w ręku, padły strzały... Kryminalni Wydziału Narkotykowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie poruszający się nieoznakowanym radiowozem, na granicy Myślenic z Polanką rozpoczęli pościg za kierującym pojazdem marki Opel, który nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi ścigali pojazd do miejscowości Zawada. Podczas ucieczki mężczyzna łamał obowiązujące przepisy, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. 📢 Kraków. Widać coraz większe postępy przy budowie nowego kościoła na Ruczaju Z wieży budowanego kościoła na Ruczaju zniknęły już rusztowania. Na dachu budynku można już zobaczyć ułożoną -czarną dachówkę. Wokół nowego kościoła nadal znajdują się wysokie rusztowania oraz dźwig. Z każdym dniem widać, że prace przy budowie nowego kościoła przy ulicy Bobrzyńskiego cały czas postępują. Parafia aktualnie zbiera środki na sfinansowanie dzwonu, który został już zamówiony w słynnej pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Jego koszt to 150 tys. zł z czego 120 tys. zł już udało się zabrać. Zapraszamy do najświeższej fotorelacji z budowy!

📢 Kuriozalna sytuacja na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Przerywają prace z powodu nieporozumień dotyczących organizacji ruchu Na początku października na rondzie Polsadu pojawiła się specjalistyczna maszyna do drążenia tunelu w ramach budowy tramwaju do Mistrzejowic. W czwartek, 12 października, tzw. głębiarkę wywieziono z placu budowy i prace wykopowe zostały wstrzymane. Wszystko przez nieporozumienia pomiędzy wykonawcą a urzędem w sprawie organizacji ruchu na czas robót. To może spowodować dodatkowe koszty w kwocie ok. 500 tys. zł. Całe zamieszanie i związane z nim komplikacje powodują dodatkowe utrudnienia dla okolicznych mieszkańców i kierowców korzystających z dróg w rejonie inwestycji.

📢 Dziwne SMS-y wyborcze do Polaków. Stanisław Żaryn: To element dezinformacji W mediach społecznościowych w czwartek wiele osób zaczęło informować, że dostało dziwne SMS-y, mające zachęcać do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa informacyjnego Stanisław Żaryn ogłosił, że wiadomości te są „elementem operacji dezinformacyjnej”.

📢 Będzie ścieżka rowerowa z Miechowa do Racławic Dobre wiadomości dla miłośników turystyki rowerowej. Gminy Miechów i Racławice otrzymały promesy na budowę ścieżki rowerowej, która połączy obie miejscowości. Nowy trakt byłby przedłużeniem istniejącej trasy, która biegnie z lasu Chodówki przez Miechów do Bukowskiej Woli. Jest też planowana odnoga w kierunku Kaliny Małej.

📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! 12.10.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! 12.10.2023 Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu! 📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 12.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy. 📢 Kolejny gigant wycofuje się z Polski. Te kultowe sklepy też bezpowrotnie zniknęły! Pamiętasz je jeszcze? 12.10.2023 Końcem września 2023 roku sieć sklepów Spar podjęła decyzję o zakończeniu swojej działalności w Polsce. W naszym kraju pod tym logo działa ponad 200 placówek. To już kolejna sieć sklepów, która zdecydowała o zakończeniu działań handlowych na terenie Polski. Oto inne sklepy, które bezpowrotnie zniknęły z naszego kraju. Pamiętacie je jeszcze?

📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 12.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home. 📢 Napad pod Krakowem. Grozili sprzedawcy nożem oraz zniszczyli towar Policjanci z Gdowa zostali wezwani do jednego ze sklepów spożywczych w powiecie wielickim, gdzie doszło do napadu. Dwóch mężczyzn groziło niebezpiecznym narzędziem sprzedawcy, natomiast jeden z nich uszkodził towar o wartości ok. 1 tys. zł. Działania gdowskich funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania 35-letniego mieszkańca powiatu bocheńskiego oraz 35-letniego mieszkańca gminy Biskupice.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 204. Spotkanie o północy. Streszczenie odcinka [14.10.2023] Leonor postanawia wyznać prawdę na temat "Rozdroża". Z kolei Rosina wraz z mężem mają swoją tajemnicę, której nie chcą nikomu ujawnić. Jaką? Już teraz przeczytaj streszczenie 204. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy. 📢 Najpiękniejsze ogrody pod Krakowem. Nagrody za urocze aranżacje, rośliny, kwiaty, alejki i oczka wodne. Zobaczcie jakie niezwykłe Dostojne róże, urocze trawy, alejki wśród krzewów, ławeczki w cieniu drzew, miododajne rośliny, kolorowe kwiaty, oczka wodne, poidełka dla owadów i ptaków - to niezwykłe piękno ogrodów tworzonych przez mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca oceniali pasjonaci ogrodnictwa, wśród nich dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A wszystko w ramach konkursu "Mój Ogród" organizowanego trzeci raz w tej podkrakowskiej gminie.

📢 Miechów. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 mają wirtualną strzelnicę W Zespole Szkół nr 2 w Miechowie działa pierwsza na terenie powiatu wirtualna strzelnica. Obiekt ma służyć uczniom utworzonego we wrześniu oddziału przygotowania wojskowego, ale też innym szkołom, służbom i organizacjom. 📢 Dobra informacja dla kierowców. Część al. 29 Listopada chcą otworzyć przed 1 listopada Trwają prace związane z zakończeniem rozbudowy al. 29 Listopada. Władze Krakowa zapowiadają, że część przebudowanej drogi będzie udostępniona przed świętem Wszystkich Świętych. Cała inwestycja ma się zakończyć do końca tego roku. 📢 Ten trik potroi Twój urlop w 2024 roku! Jak z 11 dni urlopu zrobić aż 33 dni wolnego? Poznaj prosty sposób na pomnożenie wolnych dni Urlop na 2024 rok trzeba dobrze zaplanować, aby cieszyć się dużą ilością wolnych dni. Jak potroić swój urlop i z 11 dni urlopu zrobić aż 33 dni wolnego? Jest pewien trik, który to umożliwi! Układ w tegorocznym kalendarzu jest bardzo ciekawy i warto zastanowić się nad wolnymi dniami już teraz, aby dobrze wykorzystać możliwości odpoczynku w nowym roku. Ten sposób sprawi, że pomnożycie urlop w 2024 roku. Sprawdźcie!

📢 TOP 5 pomysłów na jesienny city break z dzieckiem. Tu nie będziecie się nudzić! Moc atrakcji dla dorosłych i dzieci. Opisy i atrakcje Podróżowanie z dzieckiem może być fascynujące. Pozwala przyjąć inną perspektywę i na nowo zachwycić się nawet tymi miejscami, które pozornie dobrze już znamy. Warto jednak zadbać o to, aby pociecha nie nudziła się podczas zwiedzania. Przedstawiamy TOP 5 5 propozycji na jesienny city break z dzieckiem – zarówno do polskich, jak i zagranicznych miast. Rekomendacje przygotowane są przez redakcję Magazynu Travelist. Gdzie więc wybrać się na krótki, jesienny urlop? Sprawdźcie!

📢 Proszowice. Dwa mieszkania, narkotyki i duża gotówka u mieszkańca powiatu proszowickiego Ponad 1300 gramów narkotyków, wagi elektroniczne oraz blisko 120 tysięcy złotych znaleźli policjanci w domu i mieszkaniu 62-letniego mieszkańca powiatu proszowickiego. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

📢 Dwa dni z literaturą i jej twórcami, czyli pierwszy Festiwal Książki w Miechowie Targi książki, spotkania z uznanymi autorami i osobami, które dopiero aspirują do takiej roli, warsztaty i konkursy literackie. To wszystko złożyło się na pierwszą edycję Festiwalu Książki w Miechowie zorganizowanego przez lokalną Fundację „Stawiamy na rozwój”. 📢 Proszowice. Premier Beata Szydło o rolnictwie na placu targowym W ramach trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu we wtorek przed południem na placu targowym w Proszowicach gościła była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło. W krótkim wystąpieniu mówiła głównie o sprawach rolnictwa. Towarzyszyli jej posłanka Elżbieta Rusecka i kandydujący na posła z listy PiS wicemarszałek Małopolski Józef Gawron. 📢 TOP 5 powodów, dla których warto wybrać się do Chorwacji poza sezonem. Jesień nad Adriatykiem zachwyca! Niektóre pomysły zadziwiają 3 godziny podróży samolotem i mniej niż 10 godzin jazdy samochodem. Orzeźwiająca bryza Morza Adriatyckiego, wyjątkowy klimat, architektura oraz zabytki wpisane na listę UNESCO, a poza szczytem sezonu turystycznego także niższe ceny. Chorwacja wciąż należy do najpopularniejszych miejsc, w których Polacy spędzają swoje urlopy. Wiele wskazuje też na to, że ten rok – między innymi ze względu na wejście Perły Adriatyku do strefy Schengen – będzie rekordowy pod kątem frekwencji. Mimo że ten kraj kojarzy się głównie z sezonem wakacyjnym, to równie dużo ma do zaoferowania, kiedy temperatura powietrza nieco spada. Redakcja Magazynu Travelist podaje TOP 5 powodów, dla których warto odwiedzić Chorwację poza sezonem wakacyjnym. Niektóre pomysły mogą być zaskakujące!

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia Rozpoczyna się nowy rok akademicki, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Niezwykła Dolina Mnikowska z iglicami i malowidłem skalnym. Turystów wita bijącym źródłem potoku Sanka. Zobacz jak pięknie Na rozległej polanie we wsi Mników (która ma 700-letnią historię) zaczyna się Dolina Mnikowska. Wejście do doliny jest jakby przez wrota skalne, bo takie wrażenie sprawiają skały z bardzo stromymi ścianami. Latem, w dni upalne to miejsce pozwala na odpoczynek, ochłodę, spokój i wyciszenie nad brzegami potoku Sanka. Koniecznie zobacz, mamy zdjęcia.

📢 Grupa A. Wyniki eliminacji Euro 2024, terminarz, tabela W grupie A eliminacji mistrzostw Europy 2024 w piłce nożnej faworytem są Hiszpanie. Tutaj znajdziesz wszystkie wyniki, terminarz meczów, tabelę. 📢 Grupa B eliminacji piłkarskich ME 2024: wyniki, terminarz, tabela Wyniki, terminarz i tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Faworytem rozgrywek w tej grupie są oczywiście mistrzowie świata - Francuzi.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 ŻYCZENIA na Dzień Nauczyciela 2022: oryginalne, krótkie. Spraw radość swoim nauczycielom, składając im piękne życzenia 14.10.22 W tym roku Dzień Nauczyciela będziemy obchodzić w piątek - 14 października. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, podczas którego dzieci i młodzież składają swoim wychowawcom i belfrom życzenia, organizują przedstawienia oraz różnego rodzaju apele, dziękując tym samym za ich trud włożony w naukę i wychowanie. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, oryginalne, zabawne i krótkie życzenia z okazji Dnia Nauczyciela 2022. Można je złożyć osobiście, napisać na kartce lub wysłać mailem.

📢 Wiązanki na cmentarz. Piękne stroiki na Wszystkich Świętych [CENY, ZDJĘCIA] Wiązanki na cmentarz. 1 listopada, czyli w dzień Wszystkich Świętych odwiedzamy groby naszych bliskich, przynosimy znicze a także różne dekoracje w postaci wieńców, bukietów i wiązanek. Dekoracje na groby możemy wybrać albo ze sztucznych kwiatów, albo z naturalnych. Jak ozdobić groby na Wszystkich Świętych? Podpowiadamy.