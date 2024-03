Przegląd prasy 15.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje”?

Prasówka 15.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Proszowice mają nową bibliotekę. Kosztowała prawie pięć milionów złotych W Proszowicach został w czwartek oficjalnie oddany do użytku nowy gmach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Inwestycja trwała kilka lat i pochłonęła prawie 4,8 mln złotych, z czego 2,25 mln pochodziło z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Choć po drodze pojawiło się wiele problemów, efekt końcowy cieszy użytkowników i pracowników placówki.

📢 Niesamowite! Skarby kultury odkryte w meblach w sali obrad Rady Miasta Krakowa. To "szuflady Zina" W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa w ławach radnych, skryte pod spodem szuflad, ujrzały światło dzienne niezwykłe skarby – siedem ilustracji. Ich twórcą okazał się być sam profesor Wiktor Zin, postać legendarna w Krakowie, znany zarówno z geniuszu architektonicznego, jak i z pasji do przekazywania wiedzy nie tylko studentom, ale także poprzez telewizyjny program "Piórkiem i Węglem". O odkryciu poinformowało Muzeum Krakowa.

📢 Kraków. Radiowóz policyjny zderzył się z dwoma autami osobowymi, w tym z taksówką. Policjanci w szpitalu W Krakowie na ul. Bora-Komorowskiego, przy tamtejszym centrum handlowym (Krokus) doszło w czwartek (14 marca) około godz. 16.30 do wypadku z udziałem radiowozu i dwóch samochodów osobowych. Jak się dowiadujemy, w wypadku ucierpieli dwaj policjanci. Trafili do szpitala. Innych poszkodowanych nie ma. W rejonie tego zdarzenia po południu trwały utrudnienia na drodze, ok. godz. 18 już się powoli kończyły.

📢 Oto przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Widzewem Łódź W sobotę o godz. 12.30 Cracovia zmierzy się z Widzewem Łódź w ramach 25. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Poprawiła się znacznie sytuacja kadrowa "Pasów" i trener Jacek Zieliński ma w kim wybierać. Na kogo się zdecyduje? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Jerzy Muzyk wśród kandydatów na prezydenta Krakowa. Podział w obozie Jacka Majchrowskiego Do czwartku (14 marca) mogli się zgłaszać kandydaci na prezydenta Krakowa. Rzutem na taśmę zarejestrował się wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk. Dużo wcześniej kandydaturę ogłosił inny z wiceprezydentów Andrzej Kulig, którego poparł obecny prezydent Jacek Majchrowski. Okazuje się jednak, że w jego obozie nie ma jednomyślności. 📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Miedzią Legnica Wisła Kraków po dwóch wyjazdowych spotkaniach wraca na Reymonta. W piątek o godz. 20.30 podejmie Miedź Legnica w kolejnym starciu z rywalem, który również zgłasza aspiracje awansu do ekstraklasy. Wisła ma trochę problemów kadrowych, ale wyjściowa jedenastka nie powinna znacząco odbiegać od tej, która rozpoczęła mecz w Gdyni. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły na mecz z Miedzią.

📢 Powiat miechowski. Kandydatów multum, miejsc siedem Dzisiaj mija termin rejestracji kandydatów na stanowiska wójtów i burmistrzów. Wygląda na to, że w powiecie miechowskim wszystko jest już jasne. Najwięcej chętnych do objęcia posady szefa gminy jest w Książu Wielkim, najmniej w Miechowie. 📢 Kraków. Obok linii kolejowej wyrósł ogromny betonowy mur. Ta konstrukcja będzie pełniła bardzo ważną rolę Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę stanowiska do nasuwania kolejnych elementów estakady nad torami, która połączy się z wybudowaną już częścią po drugiej stronie torów w okolicy Zalewu Zesławickiego. Cała estakada będzie miała 1,3 km długości.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy, do których lepiej nie podróżować w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków mogą być niezadowoleni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Kraków. Kolejna duża firma zapowiada masowe zwolnienia pracowników. Nieoficjalnie mówi się nawet o 200 osobach Kolejna duża firma przymierza się do masowych zwolnień pracowników. Mowa tu o PepsiCo z siedzibą w Krakowie. Nieoficjalnie mówi się, że pracę może stracić około 200 osób. Tymczasem, całkiem niedawno, informowaliśmy o masowych zwolnieniach w innej korporacji - Aptiv Services Poland S.A. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie nazywa ten trend "niepokojącym" i wskazuje, że w styczniu i lutym br. do zwolnień zgłoszono więcej osób niż w całym 2023 roku. 📢 Baśka wyjechała z wielickiej kopalni 22 lata temu. To był ostatni koń, który pracował tu pod ziemią Wieliccy górnicy od ponad dwóch dekad 14 marca wspominają ostatniego konia, który wyjechał spod zmieni w 2002 roku. Wtedy tuż przed północą klacz o imieniu Baśka wyjechała na powierzchnię. Opuściła wielicką kopalnię po 13 latach ciężkiej pracy w podziemiach. To był koniec epoki wspierania podziemnego górnictwa siłą pociągową koni. Baśka była jednocześnie ostatnim koniem, który pracował w całym polskim górnictwie.

📢 Tak mieszka Ania Starmach. Zobacz, jak się urządziła była jurorka „MasterChefa”. Piękny dom Anny Starmach zachwyca fanów Ania Starmach po 12 latach kończy swoją jurorską przygodę w programie „MasterChef”. Popularna mistrzyni sztuki kulinarnej poinformowała o tym fanów w mediach społecznościowych. Zaglądamy do domu gwiazdy TVN i sprawdzamy, jak mieszka Anna Starmach z mężem i dzieciakami.

📢 Powiat proszowicki. W trzech gminach wybory samorządowe zakończą się na jednej turze Dzisiaj mija termin rejestracji kandydatów na stanowiska wójtów i burmistrzów. Wygląda na to, że w powiecie proszowickim wszystko jest już jasne. Najwięcej chętnych do objęcia posady szefa gminy jest w Nowym Brzesku, najmniej w Pałecznicy. W trzech gminach wybory rozstrzygną się w już w pierwszej turze. W trzech możliwa jest dogrywka. 📢 Rondo obok Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z imieniem wybitnego uczonego - profesora Tadeusza Tempki Rondo w pobliżu budynków Szpitala Uniwersyteckiego na zbiegu ulic Macieja Jakubowskiego oraz Marii Orwid otrzymało w czwartek, 14 marca, imię prof. Tadeusza Tempki - wybitnego lekarza, internisty, wszechstronnego uczonego, ale też dydaktyka i wychowawcy młodzieży akademickiej. Prof. Tempka jest twórcą polskiej szkoły hematologicznej, którego dziełem życiowym stało się stworzenie podwalin do intensywnego rozwoju hematologii, a w tym do lepszego poznania patogenezy wielu chorób krwi.

📢 Delfin w paprociach znów będzie fontanną. Rzeźba w Nowej Hucie odzyska swoją funkcję dzięki pieniądzom z ministerstwa Fontanna na os. Górali od około 20 lat pozostawała tylko donicą na rośliny. Rzeźba pośrodku niej - delfin z otwartym pyskiem - zamiast wynurzać się z wody, wyskakiwał z paproci... Ale teraz Nowa Huta ma odzyskać swoją dawną wodną dekorację. Jak poinformował Zarząd Zieleni Miejskiej, stanie się tak dzięki temu, że rzeźba "Delfin" uzyskała dofinansowanie w ramach programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pod nazwą "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2024". 📢 Kilogramy narkotyków zarekwirowane pod Krakowem. Przeszukania w warsztacie i domach. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty Niemal 6 kilogramów narkotyków znaleźli policjanci u dwóch mężczyzn z powiatu krakowskiego. Posiadali oni różne rodzaje środków odurzających. Funkcjonariusze zatrzymali obydwu panów w wieku 26 i 28 lat. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Starszy z nich trafił na 3 miesiące do aresztu, a młodszy został oddany pod dozór policji. Grozi im do 12 lat więzienia.

📢 Wybory samorządowe 2024 w Krakowie. Wartość medialna kandydatów na prezydenta Krakowa idzie w miliony złotych. Kto wygrywa? Andrzej Kulig jest najcenniejszym medialnie kandydatem na prezydenta Krakowa. Wartość publikacji o obecnym zastępcy prezydenta Krakowa, które od początku 2024 roku pojawiły się na portalach internetowych, wyniosła 20,8 mln złotych. Na drugim miejscu znalazł się Łukasz Gibała z publikacjami o wartości 17,3 mln złotych, na trzecim miejscu natomiast Aleksander Miszalski z publikacjami wartymi 14,9 mln złotych. 📢 Cracovia przed Wisłą w rankingu medialności klubów piłkarskich według Instytutu Monitorowania Mediów Instytut Monitorowania Mediów przygotował nowe zestawienie medialności polskich klubów piłkarskich. Z lutowej analizy „Piłka w grze” wynika, że o Cracovii przygotowano więcej materiałów dziennikarskich niż o Wiśle Kraków. 📢 Kraków. Wybuch na dachu tramwaju w Nowej Hucie. Relacja świadka Platforma Komunikacyjna Krakowa opublikowała filmik, na którym widać jakby na dachu tramwaju w Nowej Hucie doszło do wybuchu. Sytuacja dość nietypowa, a zapewne niebezpieczna. "Według relacji świadka, wybuchł pantograf" - pisze PKK. Jak informuje MPK, to nie awaria samego tramwaju spowodowała wybuch, ale cześć linii trakcyjnej miała spaść na pantograf powodując zwarcie, eksplozję.

📢 Grali i trenowali w Cracovii i Widzewie Łódź. Co teraz robią? Zdjęcia W sobotę o godz. 12.30 Cracovia zagra z Widzewem Łódź. W tej chwili w kadrach obu zespołów nie ma piłkarzy, którzy reprezentowali barwy rywala. Ale w przeszłości było ich sporo. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] 14.03 Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Maków Podhalański. O włos od tragedii na przejściu dla pieszych. Co miał w głowie kierowca? Policja opublikowała zatrważający film. Przedstawia nagranie z kamery gminnego monitoringu w Makowie Podhalańskim. Widać na nim przejście dla pieszych bezpośrednio przed szkołą podstawową do którego zbliża się mężczyzna wraz z kilkuletnim dzieckiem, które trzyma za rękę. Kiedy wchodzą na przejście dla pieszych zbliżający się samochód od strony Zawoi Centrum w kierunku Zubrzycy, nie zatrzymuje się i bezpośrednio przed nimi przejeżdża przez przejście dla pieszych.

📢 Wypadek na A4 pod Krakowem. Duże utrudnienia w ruchu Autostrada A4 w rejonie Krakowa, kierunek Tarnów - zdarzenie drogowe z udziałem samochodu ciężarowego, brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracują wszystkie służby. Występują utrudnienia w ruchu, zalecamy zachowanie ostrożności! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 14.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 14.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 14.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Kraków. 52-letni ekshibicjonista zatrzymany przez policjantów. Obnażał się i onanizował w parku na oczach spacerujących matek z dziećmi Kilka dni temu w Krakowie został zatrzymany 52-letni mężczyzna, który obnażał się i onanizował przed kobietami oraz dziećmi spacerującymi w jednym z krakowskich parków. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Pisaliśmy też ostatnio o ostrzeżeniach jakie mieszkańcy w podobnych przypadkach wysyłają sobie na Krowodrzy. 📢 Wypróbuj zamiast chleba. Bez pieczywa szybko schudniesz z brzucha! Z tymi zamiennikami będziesz jeść posiłki bez wyrzeczeń i ze smakiem Zmień tylko tę jedną rzecz, by chudnąć. Odstaw na jakiś czas chleb i jedz smaczne zamienniki. Wystarczy ograniczyć węglowodany, by łatwo wyszczuplić ciało, a zwłaszcza brzuch. To działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb. Wypróbuj te zamienniki pieczywa i przekonaj się o skuteczności metody.

📢 Proszowice. Przedszkolaki zabrały seniorów na muzyczną wycieczkę Wychowankowie proszowickiego Przedszkola Samorządowego nr 2 zaprosili do miejscowego Domu Kultury seniorów i mieszkańców powiatowych placówek pomocy społecznej oraz uczestników prowadzonych przez nich zajęć. W spektaklu zatytułowanym "Od przedszkola do seniora" zaprezentowali muzykę i taniec z różnych części świata. Były zatem muzyczne "wizyty" na Kubie, we Włoszech, w Paryżu, a nawet parostatkiem piękny rejs. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka - 14.03.2024 rok Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 14.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Kampania wyborcza w Krakowie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej apeluje o utworzenie zespołu szkół w dzielnicy Dębniki Kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa przedstawili kilka konkretów dla krakowskiej edukacji. Dominik Klita zaproponował utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dębnikach, który mógłby nosić imię Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a Grzegorz Lipiec zwrócił uwagę na problem braku przemyślanego wsparcia dla organów prowadzących szkoły. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 14.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 14.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Plac Kossaka miał się zamienić w koło-enklawę zieleni, według zwycięskiej wizji z konkursu. Jednak nie ma zgody konserwatora na okrągły plac Plac Kossaka w Krakowie miał według pierwotnych założeń przechodzić metamorfozę już przynajmniej rok temu. Zarząd Zieleni Miejskiej od dawna wypatrywał uzgodnienia skorygowanej koncepcji konkursowej jeszcze przez poprzedniego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Teraz natomiast, gdy Małopolska ma nową konserwator, okazuje się, że wyłoniona w konkursie wizja przebudowy placu - zgodnie z którą miałoby się tam pojawić koło-enklawa zieleni - jest ahistoryczna i do zmiany.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Nazwiska tych lekarzy z Krakowa są znane w całym kraju. Z ich osiągnięć możemy być dumni Osiągnięcia tych lekarzy z Krakowa rozsławiły ich nazwiska na całą Polskę, a nawet poza jej granice. Lekarze, którzy leczą w Krakowie mogą się pochwalić wielkimi dokonaniami. Przeprowadzają coraz więcej innowacyjnych, pionierskich operacji, a także terapii. Ich nazwiska zapisały się na kartach historii medycyny, a kolejne pokolenia lekarzy bez dwóch zdań czerpią inspirację z ich wiedzy i doświadczenia. 📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 I zniknął. Koszmarny spalony dom w Podgórzu w Krakowie nie ma już dachu. I dalej straszy Ulica Limanowskiego, choć stoi przy niej sporo starych i zabytkowych kamienic, do najpiękniejszych w Krakowie nie należy. Raczej do tych ulic przez które chcesz przejść przyspieszonym krokiem. Najgorzej wygląda budynek pod nr 47. A od niedawna... jeszcze gorzej. Zawalił się jego spalony dach a resztki zostały rozebrane. Teraz to kawał muru. Jaka historia się za nim kryje? 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 14.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach znajdziesz przepisy na dania z pieczarkami. 📢 Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić Rosół to wywar z kurczaka (lub innego mięsa drobiowego albo wołowiny) i warzyw, gotowany na wolnym ogniu. Ta tradycyjna zupa króluje na stołach w Polsce. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść rosół. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz rosół? Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Kraków. Bójka w tramwaju przy placu Wolnica wymusiła objazdy w komunikacji "Plac Wolnica, kierunek Stradomska bójka w tramwaju. Pociągi tramwajowe kierowane przez ul. Starowiślną" - taki komunikat w środę wieczorem wydało MPK Kraków. Zajście wymagało interwencji służb mundurowych. Tramwaj nie mógł kontynuować kursu i zablokował przejazd innych pojazdów komunikacji miejskiej.

📢 XTB KSW 92 na żywo: karta walk, wyniki. Wikłacz i Jojua walczą o pas mistrzowski. Gdzie oglądać? Transmisja live stream online Gala XTB KSW 92 zaplanowano na 16 marca 2024, oto karta walk, wyniki na żywo. Zawody MMA odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim. Kto walczy? W programie się ciekawe pojedynki, a największy ciężar gatunkowy będzie miało starcie Jakub Wikłacz - Zuriko Jojua, jego stawką będzie pas mistrzowski w kategorii koguciej. Gdzie oglądać KSW 92? Transmisja stream online będzie w Viaplay. Start sobotniej imprezy o godz. 19:00. 📢 Kraków. Kolejny ogromny akademik rośnie na Zabłociu. To The Fizz Kraków Przy ulicy Romanowicza na Zabłociu w Krakowie powstaje kolejny wielki akademik - The Fizz Kraków. "Przytuli" się do powstałego kilka lat temu Livinnx Kraków. Zabłocie jest na potęgę zabudowywane, choć nowe ulice nie powstają. Korki są coraz większe, ale jak widać popyt na studenckie lokale dla zamożniejszych żaków jeszcze większy.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu. Ma swój styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu. Ma swój niepowtarzalny styl. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dominacja Austriaków w drugim konkursie PŚ w Trondheim. Polacy z punktami, ale poza czołową "10" Wyniki Pucharu Świata w skokach narciarskich w Trondheim pozostawiły w naszej ekipie niedosyt. W środowym konkursie (13.03) na dużej skoczni, zaliczanym do Raw Air, do drugiej serii awansowała cała nasza piątka, ale na koniec żadnemu z Biało-Czerwonych nie udało się załapać do czołowej "10". Zmagania zdominowali Austriacy, zajęli cztery pierwsze miejsca, wygrał Stefan Kraft.

📢 Kraków. Rolnicy szykują się na protesty 20 marca. Krakowski radny w obawie przed korkami chce... zakazać wjazdu maszyn do Krakowa Rolnicy na 20 marca szykują się na ogólnopolskie protesty, które odbędą się we wszystkich miastach wojewódzkich, ale również w miastach powiatowych i na drogach. Prawdopodobnie zajrzą też, jak to miało miejsce wcześniej, do Krakowa, gdzie będą protestować od rana do godzin wieczornych. Dlatego też krakowski radny Łukasz Wantuch wystosował do prezydenta interpelację, w której wnosi o wydanie na 20 marca zakazu wjazdu i poruszania się maszyn rolniczych po Krakowie. 📢 Żużel wraca do Krakowa. Na 1 kwietnia na torze Wandy zaplanowano turniej z mocną obsadą, w lidze ma jeździć Speedway Kraków Po pięciu latach przerwy kibiców w Krakowie znów czekają żużlowe emocje. 1 kwietnia 2024 na torze Wandy odbędzie się turniej O Puchar Prezydenta Krakowa. Wiele wskazuje też na to, że miejscowy zespół przystąpi do regularnych rozgrywek.

📢 Imieninowy przemarsz w zielonych kapeluszach. Krystyny na trzy dni opanowały Kraków W Krakowie trwa trzydniowy XXVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn. 13 marca, a więc imieniny Krystyny - to jego punkt kulminacyjny. To właśnie w środę tuż po godzinie 12 uczestniczki zjazdu, jak i sympatycy Krystyn spotkali się na wspólnym przemarszu spod Barbakanu na Rynek Główny, w towarzystwie Bractwa Kurkowego i orkiestry. Panie wystąpiły w zjazdowych jednakowych ciemnozielonych kapeluszach, a reprezentacja Krystyn z Krakowa założyła regionalne stroje i kolorowe wianki.

📢 Z tych samochodów internauci mają bekę. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji, które rozbawią Cię do łez! 14.03.2024 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne.

📢 Zakazane fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak nie dodawać sobie lat nieodpowiednim uczesaniem. Oto 7 najgorszych fryzur Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku. 📢 Kraków. Sprawa zabytkowego fortu wyburzonego przez dewelopera wraca na wokandę. A jak poszła odbudowa? Sprawa fortu "Prądnik Biały", który w 2018 roku nagle "wyparował" z działki przy ul. Wybickiego, nadal jest w sądzie. Wprawdzie wyrok zapadł, ale w związku ze złożonymi apelacjami głośna sprawa wraca na wokandę. Rozprawa miała się odbyć w tym tygodniu, ale została odwołana z powodu choroby sędziego, będzie nowy termin. Tymczasem nabrał już realnych kształtów odtwarzany fort, w miejscu wyburzonego zabytku. Bez jego odbudowy deweloper nie mógłby tu realizować swojej inwestycji, taki był warunek miejskiego konserwatora. Jak ocenia on tę odbudowę?

📢 Kraków. Najnowsze oferty pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Sprawdź! Szukasz pracy? Dostępne są nowe oferty pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Sprawdź oferty pracy w Krakowie oraz dowiedz się, jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać zatrudnionym na danym stanowisku. Na liście opiekunka, księgowy i wiele innych.

📢 Kolor moczu ma znaczenie. Konkretny odcień może być objawem choroby: zapalenia pęcherza lub choroby nerek. O czym świadczy twój kolor moczu? Kolor moczu może wskazywać na poziom nawodnienia, ale może także być objawem infekcji dróg moczowych lub poważnej choroby nerek. Dlatego warto zwracać uwagę na odcień moczu, a każde odstępstwo od normy skonsultować z lekarzem. Sprawdź, jaki kolor moczu jest prawidłowy, a jaki powinien niepokoić. Dlaczego mocz nie powinien być mętny, w szczególności u kobiet w ciąży?

📢 Krystyny i Krysie świętują w Krakowie. Doroczny wielki zjazd tym razem odbywa się pod Wawelem. Można dołączyć! W Krakowie rozpoczął się trzydniowy XXVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn. Uczestniczki na początek miały okazję w jednakowych, zjazdowych kapeluszach zająć miejsca na Sali Obrad w krakowskim magistracie i spotkać się tam z gościem specjalnym - językoznawcą profesorem Jerzym Bralczykiem. Z kolei w środę około 400 Krystyn weźmie udział w przemarszu spod Barbakanu na Rynek Główny, w towarzystwie Bractwa Kurkowego i orkiestry. Zapraszają wszystkie swoje imienniczki z Krakowa i okolic, a także sympatyków Krystyn - by do nich dołączyć podczas tego wydarzenia. 📢 Trup w wodzie, czyli z historii proszowickich ulic To, że przed laty ulice proszowickie tonęły w błocie, nie jest żadnym odkryciem. Być może jednak ludziom, którzy nie pamiętają tamtych czasów, ciężko sobie uzmysłowić skalę zjawiska. Może w tym pomóc informacja, odnaleziona w prasowej notatce sprzed 110 lat. Jak się okazuje, to właśnie wtedy po raz pierwszy pojawiła się inicjatywa wybrukowania ulicy Krakowskiej. Impuls do tego postanowienia był natomiast naprawdę niezwykły.

📢 Dworki i wille w powiecie krakowskim na sprzedaż. Oto najpiękniejsze pałacyki. Sprawdź cenę i lokalizację Zamieszkać w dworku lub w pałacyku? To z pewnością marzenie niejednej i niejednego z nas. Teraz można je spełnić i zamiast ograniczać się do zwiedzania zabytkowych willi, kupić ją i w niej zamieszkać. Tuż pod Krakowem można znaleźć klimatyczne domy z duszą. Oto najciekawsze z nich. Przejdź do galerii i sprawdź oferty! 📢 Kampania przed wyborami samorządowymi. Najdziwniejsze hasła i plakaty wyborcze Już za niecały miesiąc wybory samorządowe. W całej Polsce trwa kampania wyborcza, a kandydaci na różne sposoby starają się walczyć o głosy mieszkańców lokalnych społeczności. Z całego kraju do sieci trafiają przykłady najoryginalniejszych i najdziwniejszych plakatów i haseł wyborczych. Oto niektóre z nich.

📢 TOP 15 najdroższych apartamentów i willi do kupienia w Krakowie. Aby tu mieszkać trzeba być milionerem Apartamenty, wille i mieszkania w Krakowie za miliony? Zainteresowani zakupem najdroższych mieszkań w mieście mają w czym wybierać. Stolica Małopolski zdecydowanie może "pochwalić" się mieszkaniami, których ceny często są bardzo wysokie. Nietrudno zgadnąć też, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Mieszkania szczególnie te najdroższe dedykowane są dla tych, dla których cena nie gra roli. Oto najdroższe wille i apartamenty w Krakowie. Zobaczcie sami!

📢 Kraków szuka chętnych na lokale użytkowe. Wśród lokalizacji Kazimierz, jak i Nowa Huta Lokale użytkowe o powierzchni od zaledwie niespełna 6 do aż 190 metrów kwadratowych, zarówno w samym centrum miasta, na krakowskim Kazimierzu, jak i w Nowej Hucie czekają na chętnych, którzy chcieliby otworzyć działalność w pomieszczeniach wynajętych od gminy. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie właśnie ogłosił kolejną aukcję na najem lokali użytkowych. Odbędzie się ona 29 marca, natomiast oferty można składać do 27 marca do godziny 15. 📢 Budowa S7 pobudziła rynek mieszkaniowy na Wzgórzach Krzesławickich. Ceny mieszkań są tu wciąż najniższe w Krakowie Budowa trasy S7 wraz z węzłami drogowymi sprawiły, że Wzgórza Krzesławickie stały się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Od kilku lat trwa intensywna zabudowa, głównie okolic ul. Gustawa Morcinka. Mieszkania w budowanych tutaj osiedlach sprzedają się na pniu. Powodem jest m.in. to, że na mapie Krakowa jest to teren z najniższymi cenami za metr kwadratowy. Na rynku pierwotnym można kupić mieszkania w cenie poniżej 10 tys. zł za metr kwadratowy.

📢 Najbardziej denerwujące i głupie zachowania kierowców. Jeździsz w ten sposób? Tyle za to zapłacisz Wielu kierowców czerpie ogromną radość z prowadzenia samochodu, jednak zachowania innych uczestników dróg doprowadzają ich często do frustracji. Nie wszyscy bowiem stosują się do przepisów czy dbają o bezpieczeństwo swoje i innych. Jest duża część kierujących, którzy drogi traktują jak pole walki, gdzie wygrywa silniejszy. 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści XVI LO w Krakowie. Sceneria balu też była wyjątkowa - Folwark Zalesie Poloneza czas zacząć! Na studniówce krakowskiego XVI LO, czyli popularnej „szesnastki” bawiło się w sumie ok. 200 osób, w tym ponad 100 maturzystów z pięciu klas, o profilach: policyjno-wojskowym, wojskowo-humanistycznym, biologiczno-chemicznym, turystycznym. Zabawa była wyśmienita. Jak udała się studniówka? Jak prezentowali się uczestnicy balu? Zobaczcie naszą relację!

📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie Czuszowski "Gościniec" po raz kolejny gościł maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uczniowie popularnego "Ekonomika", wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i grupą czuwających nad całością rodziców, bawili się na przedmaturalnym balu. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Ten rejon Krakowa jest w opłakanym stanie. Czy to teraz najbrzydsza ulica miasta? Spalone dachy, zabite deskami okna, sypiący się tynk, ruiny zarastające krzakami - tak wygląda okolica ul. Limanowskiego, jakby zapomniany rejon Podgórza. W okolicy postała estakada kolejowa, nowe muzeum, ale kilka nieruchomości straszy, pozostawiona sama sobie. Mroczne miejsce w Krakowie. Wydaje się, że Limanowskiego teraz zdetronizuje Kalwaryjską jeśli chodzi o tytuł najbrzydszej ulicy Krakowa. Kalwaryjska przed uchwałę krajobrazową i ograniczenie reklamozy zyskała trochę uroku, choć do świetności jeszcze jej brakuje.

📢 Żużel. Kibice na meczach Speedway Wandy Kraków w latach 2010-2018 [ZDJĘCIA] Kibiców żużla w Krakowie (w sezonie 2022 nie mamy zespołu w lidze) zapraszamy na sentymentalną podróż. W naszej galerii są zdjęcia fanów z meczów Speedway Wandy z kilku poprzednich lat (2010-18). Zobaczcie, jak kibicowaliście nowohuckiej drużynie. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018. 📢 Matura z chemii 2017 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] Matura z chemii 2017. W sobotę, 22 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2017.