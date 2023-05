Przegląd prasy (15.05.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze kundelki na wystawie w Myślenicach. Były wybory psich piękności, zabawa i pomaganie ”?

Prasówka 15.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze kundelki na wystawie w Myślenicach. Były wybory psich piękności, zabawa i pomaganie Takich tłumów jak w niedzielę (14 maja) myślenickie Zarabie dawno nie widziało, a już na pewno nie widziano tu jeszcze w jednym czasie tyle czworonogów. Plaża trawiasta nad Rabą zamieniła się w prawdziwy psi wybieg. Frekwencja podczas I Wystawy Psów Nierasowych imienia Psa Bariego była tak duża, że aż zabrakło przygotowanych na tę okazję numerów startowych. Przyjechał także Misiu, psi adopciak z Myślenic, który mieszka w Suwałkach i który stał się inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia.

📢 Będzie wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Rząd mówi o rządowej furtce Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas? Przeczytaj o szczegółach.

📢 Klasa okręgowa. Prądnik Sułoszowa rozgromiony w Proszowicach, ale zegar dał radę W niedzielnym meczu I grupy krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka pokonała na własnym boisku Prądnik Sułoszowa 9:0 (6:0). Gospodarze powinni wygrać w rozmiarach dwucyfrowych, ale w II połowie zmarnowali kilka wybornych okazji strzeleckich.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [15.05.2023 r.] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 15.05.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Eurowizja 2023: pełne WYNIKI. Kto wygrał? Zwyciężyła Szwedka Loreen, a Blanka i jej "Solo" na 19. miejscu. Jak głosowali Polacy? Wielki finał Eurowizji 2023! Jakie wyniki? Blanka i jej "Solo" zajęła 19. miejsce. Znacznie lepiej ocenili ją widzowie niż jurorzy w poszczególnych krajach. Kto wygrał? W Liverpoolu triumfowała Szwedka Loreen z utworem "Tattoo". Ogłaszaniu werdyktu towarzyszyły wielkie emocje, bo mocno naciskał ją Fin Käärijä ze swoją szaloną piosenką. Posłuchajcie najlepszych utworów 67. Konkursu Piosenki Eurowizji.

📢 Miechów. Charytatywna Dycha w ekspresowym tempie Zaledwie 35 minut i 3 sekund potrzebował miechowianin Daniel Kowal na pokonanie tegorocznej Charytatywnej Dychy. To znakomity czas i oczywiście rekord miechowskiej trasy. Wśród kobiet zwyciężyła Ewa Mach. Najważniejsze jest jednak to, że uczestnicy dorocznej akcji sportowo-towarzyskiej przysporzyli środków na działalność Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej. 📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. To idealne miejsce, by wyjechać na weekend! 14.05 Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 Mało znane zielone krakowskie enklawy. Tu znajdziesz wytchnienie od zgiełku miasta! TOP 10 [14.05] Wiosna to idealny czas, aby odwiedzić miejsca wypełnione zielenią, która o tej porze roku wygląda niezwykle soczyście! Z tej okazji wybraliśmy 10 najpiękniejszych i mało znanych parków w Krakowie, do których zdecydowanie warto się udać. Zobaczcie koniecznie, gdzie się znajdują! Wiedzieliście o ich istnieniu? 📢 Salezjański Piknik Rodzinny w Oświęcimiu. Było mnóstwo atrakcji i świetna zabawa. Zobaczcie zdjęcia Po raz 12. w Oświęcimiu odbył się Salezjański Piknik Rodzinny. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Plac przed Zespołem Szkół Salezjańskich wypełnili licznie mieszkańcy Oświęcimia i goście. Zabawa była przednia 📢 Proszowice. Wolontariusze posadzili wierzby wzdłuż obwodnicy. Marszałek Łukasz Smółka potwierdził, że droga będzie przedłużona Około stu żywokołów wierzby zostało w piątek posadzonych wzdłuż obwodnicy Proszowic przez wolontariuszy skupionych wokół lokalnego stowarzyszenia hodowców Zielononóżka. W wydarzeniu wziął udział marszałek Łukasz Smółka, który co prawda nie wprost, ale ”między wierzbami” potwierdził, że Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza rozstrzygnąć przetarg na budowę drugiego etapu obejścia miasta.

📢 Kraków. Zabytkowa kamienica "Pod Rakiem" padła ofiarą wandala. Sprawca zatrzymany W nocy z piątku na sobotę strażnicy miejscu patrolujący ul. Szpitalną zauważyli mężczyznę malującego żółtym sprayem po drzwiach kamienicy. Zabytkowej kamienicy z pięknym rzeźbionym rakiem na elewacji. Sprawca na widok zbliżającego się patrolu schował spray i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został ujęty. Mężczyzna przyznał się do dewastacji drzwi i elewacji zabytkowej kamienicy, a w związku z tym trafił w ręce policji. 📢 Termy Gorce to nowy turystyczny hit Małopolski. Godzina jazdy od Krakowa. Atrakcja zapewniła rozgłos wsi przy Gorczańskim Parku Narodowym Termy Gorce w Porębie Wielkiej działają już od ponad roku. Po latach perturbacji w końcu obiekt został uruchomiony i przyczynił się do rozwoju gminy Niedźwiedź. Termy Gorce oferują relaks oraz szeroko rozumiane usługi rehabilitacyjne i znajdują się blisko Gorczańskiego Parku Narodowego. To jedyna taka atrakcja na Limanowszczyźnie, do której blisko jest z Nowego Sącza czy Krakowa.

📢 Michał Wieczorek z Aeroklubu Krakowskiego zwycięzcą 60. Lotu Południowo-Zachodniej Polski im. Franciszka Żwirki. Zobaczcie zdjęcia Michał Wieczorek (Aeroklub Krakowski) wygrał 60. Lot Południowo-Zachodniej Polski im. Franciszka Żwirki, który przez dwa odbywał się w Małopolsce. Organizatorem zawodów był obchodzący 95-lecie powstania Aeroklub Krakowski. Uroczyste zakończenie najstarszej samolotowej imprezy na świecie odbyło się w Pobiedniku Wielkim. 📢 Ale oferta z Urzędu Pracy w Krakowie. Można zarobić ponad 20 tysięcy złotych! Oferty w maju 2023 [14.05] Bardzo dobrze płatna praca w Krakowie jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba przeglądać wielu różnych portali ogłoszeniowych, żeby na coś trafić. Wystarczy sprawdzić oferty, publikowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Można tam znaleźć prawdziwe perełki, z zarobkami po kilkanaście, a nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. Na jakich stanowiskach można tyle zarobić i jakie wymagania mają pracodawcy? Zobacz najlepsze oferty pracy w Krakowie i okolicy.

📢 Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - jest decyzja. Są prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Pojawiły się jednak pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Kraków. Akcja protestacyjna mieszkańców przeciwko wielkiej wycince drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic Mieszkańcy Krakowa zorganizowali akcję protestacyjną przeciwko planowanej wycince drzew związanej z budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Drzewa przeznaczone do wycinki zostały oznakowane przez protestujących. Rozwiesili też kartki z informacją "1059 zdrowych drzew zniknie za kilka dni" i apelem do przesyłania do miasta sprzeciwu, aby uratować tę zieleń. Przedstawiciele wykonawcy inwestycji zapewniają, że w ramach rekompensaty zaplanowano nowe nasadzenia.

📢 Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” robią to coraz szybciej przed kolejnymi meczami Nie ma najmniejszego zdziwienia, bo skoro na wcześniejsze mecze Wisły Kraków bilety były wyprzedane z dużym wyprzedzeniem, to dlaczego przez spotkaniem z Zagłębiem Sosnowiec miałoby być inaczej? Wisła już poinformowała, że i na to spotkanie, które zostanie rozegrane w ramach 33. kolejki Fortuna 1. ligi 28 maja o godz. 12.40, biletów już nie ma. Wszystkie zostały sprzedane.

📢 Z Wawelu na Skałkę. Tłumy na procesji ku czci Świętego Stanisława. Krakowska tradycja, która sięga XIII wieku W niedzielę, 14 maja o godz. 9 z katedry na Wawelu wyruszyła tradycyjna procesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Wierni przeszli do klasztoru oo. Paulinów na Skałce, gdzie przy ołtarzu Trzech Tysiącleci odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. biskup Jan Kopiec.

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 14.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 14.05.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 MODNE kolory paznokci - Wielkanoc 2023. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 14.05.2023 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Zobaczcie wnętrza Pałacu Biskupiego w Krakowie [14.05.2023] Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Rzym 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Rzymie. 📢 Ogródek działkowy ROD w Krakowie wart więcej niż złoto. Kosztuje krocie! Zobacz oferty Wraz z przyjściem wiosny krakowianie zaczęli się rozglądać za ogródkami działkowymi, dzięki którym można spędzać czas na świeżym powietrzu nie opuszczając swojego miasta. Popyt spowodował wzrost cen tego typu przybytków. Za kilkuarową działkę z altaną trzeba dziś zapłacić minimum 50 tys. Najlepiej zagospodarowane skrawki zieleni na rodzinnych ogródkach działkowych kosztują już ponad 100 tys. zł! Boom na ROD-y trwa nieprzerwanie od początku pandemii.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Rzym. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Rzymie.

📢 Po tych studiach i uczelniach zarabia się najlepiej. Absolwenci tych kierunków zaczynają nawet od ponad 10 tys. zł RANKING [14.05] Maturzystom w ich życiowych wyborach, a dokładniej w wyborze kierunku studiów, a więc i szansy na określoną karierę zawodową, może pomóc ELA - system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Funkcjonuje on po to, by dawać rzetelną odpowiedź, jak absolwenci coraz liczniejszych kierunków i uczelni radzą sobie na rynku pracy. ELA monitoruje karierę byłych studentów na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zintegrowanej Sieci Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on). Sprawdziliśmy, po których studiach stacjonarnych absolwenci mogą liczyć na najwyższe zarobki już na starcie.

📢 Kiedyś stała tu słynna Salamandra, teraz na Butorowym Wierchu powstaje luksusowy hotel. Z widokiem za milion dolarów Na zboczach Butorowego Wierchu w Kościelisko powstaje luksusowy hotel. Stanie on w miejscu dawnego Wojskowego Domu Wypoczynkowego „Salamandra”, którego historia sięga 1937 roku. Nowy hotel będzie miał jeden z najpiękniejszych widoków na Giewont. 📢 Kraków zyska drugie centrum. Powstanie na Grzegórzkach: wraz z Parkiem Kolejowym, placem Grzegórzeckim oraz zielonymi ulicami W Krakowie powstanie drugie centrum. Impulsem jest przebudowa linii kolejowej i trwająca budowa przystanku Kraków-Grzegórzki. Dzięki tym inwestycjom w rejonie Hali Targowej uwolniły się duże przestrzenie pod zieleń. Miejscy urzędnicy planują m.in. budowę Parku Kolejowego, a tuż obok powstanie plac Grzegórzecki, w efekcie którego ulica Grzegórzecka stanie się zielona i jednokierunkowa. Wszystkie te inwestycje miasto chce realizować w ramach klimatycznego kwartału. Obejmie też Kazimierz, gdzie zazielenią się place Nowy i Wolnica. Kwartał to największy miastotwórczy projekt, który jest realizowany w Krakowie.

📢 Kraków. Coraz bliżej ukończenia budowy mostu nad Wisłą i kładki Grzegórzki - Zabłocie. Otwarcie za miesiąc Kończą się prace związane z budową trzeciego mostu kolejowego nad Wisłą Krakowie. Wraz z nim powstaje kładka pieszo-rowerowa, która połączy Grzegórzki z Zabłociem. 📢 Tak włamywacze oznaczają mieszkania. Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie [14.05.2023] Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki! 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 14.05.2023 r. Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Runmageddon Kraków 2023. W biegu Nocnych Rekrutów błota i wody pod Tauron Areną nie brakowało ZDJĘCIA W sobotnie popołudnie i wieczór w Tauron Arenie zameldowali się uczestnicy ostatnich biegów Runmageddonu 2023, tym razem w kategoriach Junior, Intro i Nocny Rekrut. Oni, podobnie jak poprzednicy, mieli szansę sprawdzić się w ekstremalnych warunkach. Nie zabrakło nawet wody i błota, mimo że w Krakowie przez cały dzień świeciło słońce. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników zawodów w galerii.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Zagłębiem Lubin Piłkarze Cracovii przegrali z Zagłębiem Lubin 0:1. Oceniamy ich za ten mecz w skali 1 - 10. Zobaczcie nowy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Żużel: Grand Prix 2023. Wyniki, terminarz, klasyfikacja indywidualnych mistrzostw świata. Polacy walczą o medale [13.05] Grand Prix 2023 na żużlu ruszyła 29 kwietnia, sprawdź wyniki, oto klasyfikacja generalna i terminarz IMŚ. W programie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata w tym roku jest zaplanowanych 10 eliminacji. Medalistów poznamy najpóźniej 30 września. Pierwszy turniej przyniósł wygraną Bartosza Zmarzlika.

📢 Kraków. Wystartowała strefa relaksu Shuvary Park przy Saskiej Kino letnie, pikniki na kocu, sportowe zabawy, street food, krafty i tańce pod gwiazdami. Spędzanie weekendów na leżaku przy drinku i piwie lub bardziej aktywnie na boisku do kosza czy grając w ping ponga. To wszystko w Shuvary Park, strefie relaksu, która ponownie rozpoczyna swój sezon już w drugi weekend maja. Przy Saskiej 23, na terenie powstającego kampusu biurowego The Park Kraków. Shuvary Park znajdują się 200 m od przystanku tramwajowego Lipska, w bezpośrednim sąsiedztwie licznych ścieżek rowerowych i oczywiście zalewu Bagry. 📢 Krzyszkowice. Strażacy dostali nowy samochód, a do tej pory używany przekazali na Ukrainę Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach (gm. Myślenice) w sobotę (13 maja) miała podwójne święto. Obchody 120-lecia jej istnienia połączono z poświęceniem zakupionego pod koniec 2022 roku nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kiedy fabrycznie nowe renault trafiło do Krzyszkowic to, które służyło tam przez ostatnią dekadę strażacy zdecydowali się przekazać jednemu z miast w Ukrainie.

📢 Garbarnia Kraków. Kibice na meczu „Brązowych" z Polonią Warszawa. Zobaczcie zdjęcia 714 kibiców - w tym większość ze stolicy - zjawiło się na sobotnim meczu 31. kolejki II ligi piłkarskiej Garbarnia Kraków - Polonia Warszawa (1:3). Chcesz zobaczyć, jak dopingowali swoich ulubieńców na stadionie przy ul. Rydlówka? Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo. 📢 Runmageddon Kraków 2023. W sobotnie popołudnie przeszkody pokonywały dzieci i całe rodziny ZDJĘCIA W sobotnie popołudnie na trasy wokół Tauron Areny wybiegły dzieci oraz ich rodzice. W Runmageddon Kraków 2023 przyszła bowiem pora na rywalizację w kategoriach Kids i Family by Flis. Było wiele wysiłku i mnóstwo zabawy, o czym możecie się przekonać, przeglądając zdjęcia uczestników biegów w naszej galerii. A to nie koniec atrakcji na dzisiaj.

📢 Reginald Sas Jaworski królem elektem krakowskiego Bractwa Kurkowego ZDJĘCIA Na Pasterniku odbyło się doroczne strzelanie o godność Króla Kurkowego 2023. Wygrał Reginald Sas Jaworski, marszałkami zostali Krzysztof Kosek i Tomasz Cichoń. 📢 TOP 15 najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. Ranking polskich plaż nie tylko na wakacje 2023 [13.05] Plaże 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy 13.05 2023 Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Przez Kraków przeszedł Marsz Azylanta. Zachęcano do adopcji zwierząt ze schroniska W sobotę, 13 maja, w Krakowie odbył się Marsz Azylanta. Uczestnicy wydarzenia przekonywali, że nie trzeba kupować psa czy kota, ponieważ czworonożnego przyjaciela można zaadoptować w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 📢 Noc Muzeów i Noc Galerii w Myślenicach: Z aniołami, nutą jazzu i tajemnicami starożytnego Egiptu. Zwiedzających nie brakowało To jedna taka noc w roku, kiedy muzea i galerie zapraszają na zwiedzanie po zmroku. W Myślenicach do takiego zwiedzania zaprosiły w piątku na sobotę (12/13 maja) Muzeum Niepodległości i Myślenicki Ośrodek Kultury i Sporu. Niespodziankę przygotował też Jan Koczwara przygotowując plenerową ekspozycję „Noc i Moc Aniołów”, które zbiera i kolekcjonuje od lat.

📢 Takie błędy popełniamy najczęściej podczas koszenia trawy. Przez to trawnik nie wygląda dobrze! Koszenie trawnika wydaje się być banalnie prostą czynnością, jednak nie jest to do końca prawda. Podczas koszenia można popełnić poważne błędy, które doprowadzają do pogorszenia się stanu trawnika, utraty walorów estetycznych a nawet do rozwoju chorób. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas koszenia trawnika. Przez to trawnik nie wygląda dobrze. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy koszeniu trawnika.

📢 Proszowice. Piknik europejski i mecz Proszowianki z Prądnikiem Sułoszowa. Nasze propozycje na spędzenie niedzieli Piknik europejski i kolejny mecz Proszowianki to propozycje na spędzenie nadchodzącej niedzieli w Proszowicach. 📢 Żużel GP Polski 2023. Gdzie oglądać? Kiedy zawody na Narodowym? Transmisja i stream online WYNIKI, TERMINARZ GRAND PRIX 13.05 W sobotę 13 maja w Warszawie odbędzie się ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland. Będzie to druga z zaplanowanych dziesięciu rund Indywidualnych Mistrzostw Świata w sezonie 2023. Pierwszą, która odbyła się w chorwackim Goricanie, wygrał Bartosz Zmarzlik. O której godzinie odbędzie się turniej na PGE Narodowym? Gdzie można oglądać transmisję na żywo w telewizji i internecie? Sprawdźcie poniżej. Tutaj także zamieszczamy terminarz wszystkich rund Speedway GP 2023 oraz wyniki zawodów.

📢 Nowe liceum i pierwsza szkoła bez jedynek w Krakowie. To jedna z propozycji w rekrutacji na rok 2023/2024 W poniedziałek, 15 maja, rozpoczyna się tegoroczna rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia. O miejsca w wymarzonych szkołach będzie w tym roku walczyć kolejne półtora rocznika młodych ludzi, którzy rozpoczynali naukę w podstawówce jako siedmiolatkowie i sześciolatkowie. W Krakowie odpowiedzią na tę drugą już kumulację roczników jest otwarcie nowych liceów. Jedno z nich, w Nowej Hucie, będzie odtąd wchodzić w skład zespołu szkół wraz z Technikum nr 2. Co ciekawe, szykuje się tu absolutna nowość: szkoła bez ocen niedostatecznych.

📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków w PRL wyglądał zupełnie inaczej niż teraz Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta. 📢 Najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Jest działka, jest impreza! Sezon na grillowanie 2023 [13.05] Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>>

📢 Poszukiwani chętni, by wynająć ostróg bramny "Bielany" - część fortyfikacji Twierdzy Kraków Ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ostrogu bramy fortecznej "Bielany" przy ul. Księcia Józefa 65 w Krakowie. Dla tego ponad 100-letniego, niedawno wyremontowanego elementu Twierdzy Kraków miasto szuka gospodarza na czas oznaczony - 15 lat. Przetarg odbędzie się 2 czerwca. W piątek (12 maja) ostróg mogli oglądać potencjalnie zainteresowani wydzierżawieniem. Jak prezentuje się ten zabytek, można zobaczyć na zdjęciach naszej fotoreporterki. 📢 Piotrkowice Małe. Pół wieku z cieknącym dachem. I wystarczy Za 10 miesięcy na budynku Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych powinien się pojawić nowy dach. Zostanie też wykonany gruntowny remont wewnątrz obiektu. To efekt wartej prawie 3 miliony złotych umowy, jaką Starostwo Powiatowe podpisało w piątek z krakowską firmą Kospol.

📢 Runmageddon Kraków 2023. Pierwsza konkurencja w Tauron Arenie już za nami. ZDJĘCIA Wystartował Runmageddon Tauron Kraków 2023! W piątek odbyła się pierwsza konkurencja tego bardzo popularnego biegu z przeszkodami, która tym razem miała formułę Games. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników zawodów w naszej galerii. W sobotę od samego rana do późnego wieczora kolejne biegi wokół Tauron Areny Kraków, na których także nie zabraknie naszych fotoreporterów. Pełny harmonogram i mapka imprezy poniżej. 📢 Proszowice. Nagrodzili tych, którzy chcą się uczyć i namawiają do tego innych Są motorami napędowymi swoich środowisk, patronują ważnym przedsięwzięciom, potrafią swoim zapałem zachęcić do działania sąsiadów. W piątek zostali docenieni podczas uroczystej gali „Rozwiń swoją Gminę” w Domu Kultury w Proszowicach. W jej trakcie ogłoszono wyniki konkursów "Edukacyjna Gmina Małopolski" oraz „Ambasador Bilansu Kariery”. Wyróżniono sołtysów, liderki kół gospodyń wiejskich oraz gminy.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Tak mieszka „Darek Stolarz” z „Totalnych Remontów Szelągowskiej”. Zobacz jego przytulne mieszkanie. Tak się urządził Darek Wardziak Darek Wardziak, znany pod pseudonimem „Darek Stolarz”, już od ponad dwudziestu lat projektuje i tworzy wyjątkowe meble oraz kuchenne zabudowy. Zobacz, jak się urządził Dariusz Wardziak – gwiazda popularnego programu o aranżacji wnętrz. Koniecznie zajrzyj do domu stolarza z „Totalnych Remontów Szelągowskiej”. 📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 12.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Juwenalia UEK 2023. Noc Filmowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła tłumy studentów Juwenalia UEK 2023 trwają w najlepsze. We wtorek, 9 maja, odbył się długo wyczekiwany Przegląd Kapel Rockowych, dzisiaj na ul. Rakowickiej kolejny duży event, który i tym razem przyciągnął tłumy. Co się dzieje?

📢 Spacery na weekend. TOP 10 bliskich miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie 11.05.2023 Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend. 📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie takie perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 11.05.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 11.05.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Oddział wewnętrzny jak nowy. Efekt zakończonej w szpitalu w Myślenicach modernizacji jest imponujący Zakończył się długo oczekiwany remont oddział wewnętrznego szpitala powiatowego w Myślenicach, a oddział zyskał zupełnie nowe, nowoczesne oblicze. Jako jeden z ostatnich oddziałów w tej placówce przeszedł gruntowną modernizację, dzięki której nie tylko pacjenci, ale i personel zyskali o wiele lepsze warunki. Całość, czyli prace budowlane, wykończeniowe i nowe meble kosztowały ponad 8 mln zł.

📢 Pogrzeb 11-letniej Liliany zmarłej w tragicznym wypadku w Zalasowej. Poruszające ostatnie pożegnanie dziewczynki na cmentarzu w Kowalowej W środę 10 maja w Kowalowej (gmina Ryglice) odbył się pogrzeb zmarłej kilka dni wcześniej 11-letniej Liliany, na którą spadła piłkarska bramka na boisku w Zalasowej. W ostatniej drodze towarzyszyli jej najbliżsi, przyjaciele, rówieśnicy oraz mieszkańcy wstrząśnięci tragedią. Ceremonia pogrzebowa przebiegała w niezwykle wzruszającej atmosferze. 📢 Proszowice. Nareszcie koniec utrudnień. W poniedziałek otwarcie ulicy 3 Maja. W najbliższy poniedziałek (15 maja), zostanie otwarte skrzyżowanie ulic 3 Maja i Mikołaja Reja w Proszowicach po przeprowadzonej modernizacji. Informację o tym przekazał dzisiaj (10 maja) burmistrz miasta Grzegorz Cichy, powołując się na plany wykonawcy przebudowy. 📢 Niezwykłe odkrycia na Rynku w Słomnikach. Znaleziono grób sprzed 7 tysięcy lat związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej Niezwyczajne odkrycie miało miejsce w Słomnikach podczas prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na Rynku. Znaleziono pochówek szkieletowy, który może pochodzić sprzed 7 tysięcy lat. Zachowało się także wyposażenie grobu - fragmenty bardzo charakterystycznej ceramiki. Są tu i inne znaleziska.

📢 Wybrać pompę ciepła czy kocioł na pelet? Podpowiada ekspert od ekologicznego ogrzewania Pompa ciepła pozwala osiągać niskie rachunki za ogrzewanie, a do tego jest przyjazna środowisku. Ekologicznym rozwiązaniem jest też jednak kocioł na pelet, który kosztuje znacznie mniej. Które z tych urządzeń sprawdzi się lepiej i na co uważać przy wyborze? Czy można liczyć na dofinansowanie? Na te i inne pytania odpowiada ekspert z zakresu OZE. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Zamek w Dobczycach rozpoczął sezon 2023. Oferta na wiosnę i lato. Te atrakcje przyciągają turystów! W środę (3 maja) zainaugurowano nowy sezon turystyczny w Dobczycach a dokładnie w tamtejszym Muzeum Regionalnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Miniony był rekordowy, bo zamek i skansen odwiedziło ponad 30 tysięcy turystów. To aż od jedną trzecią więcej niż w najlepszym z wcześniejszych sezonów. Przyczyniły się do tego m.in. oddane do użytku w 2022 roku nowości: ścieżka widokowa i kładka łącząca wzgórze zamkowe z koroną zapory.

📢 Gdzie na spacer w Krakowie z dzieckiem? Oto najlepsze 10 miejsc dla dorosłych i dzieci! Tutaj nie będziecie się nudzić! Nikogo nie trzeba przekonywać, że Kraków jest pięknym miastem, które idealnie nadaje się na długie spacery. Ale to, co ciekawe dla dorosłych, nie zawsze musi być atrakcyjne dla dzieci. Odpowiedź na pytanie, gdzie na spacer z dzieckiem w Krakowie wcale nie jest taka oczywista. Dlatego przychodzimy z pomocą! W naszym zestawieniu przygotowaliśmy takie miejsca, w których dorośli i dzieci znajdą coś dla siebie. Tutaj nie będziecie się nudzić, a dzieci nie będą chciały wracać do domu! 📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi!

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

