Przegląd prasy (15.06.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.06.

Prasówka 15.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Tak mieszka dziś Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Od niedawna jest ojcem. Zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Kraków. Protest na Rynku Głównym w sprawie aborcji. To sprzeciw wobec śmierci Doroty w Nowym Targu Ogólnopolski Strajk Kobiet zorganizował w środę 14 czerwca protest na Rynku Głównym w Krakowie pod hasłem „Ani jednej więcej”. To manifestacja mająca wyrazić sprzeciw wobec śmierci Doroty z Nowego Targu, która zmarła w ciąży na sepsę. Takie przypadki budzą wątpliwości w kwestii zasad i przepisów dotyczących przerywania ciąży w momencie zagrożenia życia. Rząd zapowiedział powołanie zespołu, który ma dopracować wytyczne w sprawie przerywania ciąży, które wprowadzone zostały w 2021 roku.

Prasówka 15.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Apel o zasadzenie drzew w nowym parku przy ulicy Karmelickiej Podczas sesji Rady Miasta Krakowa (w środę, 14 czerwca) wystąpiła Natalia Nazim jedna z inicjatorek budowy parku im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej. Zaapelowała o to, by w parku, który niedługo ma zostać oddany do użytku, zostały posadzone drzewa.

📢 Horoskop dzienny na jutro (15.06, czwartek). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Przeczytaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w czwartek 15.06.2023. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Sprawdź horoskop na jutro (czwartek, 15.06.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Tak mieszkają Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Piękna willa kosztowała majątek [15.06.2023] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [15.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Przebudowane ważne skrzyżowanie w Krakowie gotowe. 15 czerwca otwarcie Dobra informacja dla kierowców i pieszych. 15 czerwca zostanie otwarte dla ruchu przebudowane skrzyżowanie ulic Bratysławskiej, Doktora Twardego i Wybickiego. Wybraliśmy się tam z aparatem by zobaczyć jak zmieniły się ulice i chodniki i czy faktycznie wszystko już gotowe, by puścić ruch samochodów. 📢 Iron Maiden zagrali mecz na stadionie Hutnika! "Może i dobrze, że skończyło sie remisem" Zobaczcie zdjęcia Iron Maiden wrócili po pięciu latach na stadion Hutnika, aby znów zagrać tu mecz! Legenda heavy metalu, zespół przebywający w Krakowie w związku z dwoma koncertami w Tauron Arenie, kilka godzin przed drugim z nich, środowym, wystawił swoją piłkarską ekipę, dowodzoną przez Steve'a Harrisa. A przeciwko gościom z Wysp przyjemność miała zagrać reprezentacja firmy Canpack, która jest biznesowym partnerem słynnej grupy.

📢 Kościelisko zrobiło się białe. Potężne gradobicie nad tatrzańską wioską Ulice w Kościelisku w powiecie tatrzańskim zrobiły się białe. Wyglądały jak w zimie. Wszystko przez gradobicie jakie przeszło nad tą podhalańską miejscowością. 📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? [LISTY GOŃCZE] 14.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Sąd nad obwodnicą Zabierzowa. Skarga wykonawcy oddalona, a mieszkańcy chcą protestować przeciwko opóźnieniom Wybór wykonawcy obwodnicy Zabierzowa trwa od roku. Dwóch wykonawców się odwoływało od rozstrzygnięć do Krajowej Izby Odwoławczej, a potem była jeszcze sprawa w Sądzie Zamówień Publicznych. W środę, 14 czerwca zapadł wyrok. Wyklucza jednego z oferentów i pozwala wybrać wykonawcę obwodnicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że nastąpi to w czwartek, 15 czerwca. A mieszkańcy na ten czwartek właśnie zapowiedzieli protest. Chcą wyprowadzenia ciężkiego ruchu z centrum Zabierzowa.

📢 Dni Miechowa 2023. Od czwartku do niedzieli. Muzyczną gwiazdą Agnieszka Chylińska Przed nami kolejne Dni Miechowa. Cykl imprez rozpocznie się tym razem już w czwartek i potrwa do niedzieli. Będą atrakcje muzyczne, literackie, sportowe i wiele innych. Laury odbiorą zwycięzcy tegorocznego konkursu o statuetkę Macieja Miechowity. 📢 Sensacyjne odkrycie w Kanadzie. Odnaleziono album z unikatowymi zdjęciami pierwszego transportu więźniów z Tarnowa do KL Auschwitz Unikatowa kolekcja zdjęć, przedstawiających deportację pierwszych Polaków do tworzonego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, została odnaleziona w... Kanadzie. To blisko sto fotografii o istnieniu których do tej pory nie wiedziano. W marcu trafiły do Marka Tomaszewskiego - znanego kolekcjonera z Tarnowa, aby po trzech miesiącach znaleźć się w wyjątkowym albumie, którego prezentacja zbiegła się w czasie z obchodami 83. rocznicy I transportu.

📢 Aneta Kręglicka błyszczała na pokazie mody Macieja Zienia. Zobacz jej efektowną stylizację - nie każdy zdecydowałby się na takie zestawienie Aneta Kręglicka od czasu kiedy zdobyła tytuł najpiękniejszej kobiety świata, zachwyca urodą i często deklasuje wyglądem i stylizacjami swoje młodsze koleżanki. Nie inaczej było na ostatnim pokazie mody Macieja Zienia. Celebrytka postawiła na oryginalną kreację, która wyeksponowała jej idealną sylwetkę. 📢 Tragedia w Radziemicach. Mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy tonącemu Na początku czerwca w stawie na terenie prywatnej posesji w Radziemicach utopił się 25-letni mężczyzna. Nie udało się go uratować mimo przeprowadzonej przez wezwane na miejsce służby reanimacji. Jeden ze świadków zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy tonącemu. 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Proszowice. Dr Witold Mierniczek zastępcą dyrektora szpitala do spraw medycznych Komisja konkursowa wskazała dr n. med. Witolda Mierniczka na stanowisko zastępcy dyrektora SP ZOZ w Proszowicach do spraw lecznictwa. Dr Mierniczek do tej pory był osobą pełniącą obowiązki dyrektora szpitala do spraw medycznych. Kieruje również uruchomionym kilka tygodni temu Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. 📢 Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie. Ulica Bulwarowa w Nowej Hucie zamieniła się w trybunę do oglądania zmagań triathlonistów Na zamkniętej od kilku dni ulicy Bulwarowej powstała już trybuna dla widowni, a na wysokości Zalewu Nowohuckiego asfalt został wyłożony podkładami. To właśnie tu już niedługo będzie można podziwiać zmagania triathlonistów, którzy będą biegali, jeździli na rowerach i pływali. Igrzyska potrwają od 21 czerwca do 2 lipca. Zobaczcie, jak bardzo zmieniła się Bulwarowa.

📢 Kultowe potrawy z barów mlecznych. Idealne przepisy na dania z barów mlecznych Przepisy na kultowe potrawy z barów mlecznych! Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie był w barze mlecznym. Powiedzenie „kto zamawiał ruskie” przeszło już do klasyki. A pamiętacie scenę z baru mlecznego w kultowym filmie Barei „Miś? Mężczyzna, w dość obskurnym barze, chciał zamówić puree ze smalcem. Niestety, było tylko puree z dżemem... Na stołach królowała też kasza gryczana. Dziś zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. I chociaż w jednych barach karmili dobrze, w innych nieco gorzej, klasyki barów mlecznych, jak pasta jajeczna czy leniwe nigdy się nie znudzą. A przygotowane w domu, mogą być prawdziwą ucztą dla podniebienia. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy! 📢 Przepisy z truskawkami. TOP 15 sprawdzonych deserów z truskawkami: ciasto i tarta z truskawkami [PRZEPISY] Desery z truskawkami. Sezon na te pyszne owoce właśnie się zaczyna. Jakie desery przygotować z truskawkami? Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na niesamowite desery z truskawkami w roli głównej: proste i pyszne.

📢 Te objawy dny moczanowej można pomylić z przemęczeniem lub inną chorobą. Nie ignoruj tych dolegliwości – mogą świadczyć o rozwoju podagry Dna moczanowa to schorzenie, które najczęściej dotyka mężczyzn po 60. roku życia oraz osoby z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością nerek oraz łuszczycą. Artretyzm powoduje odkładanie się kryształów kwasu moczowego, m.in. w ścięgnach, stawach, nerkach i kręgosłupie. Pierwsze objawy podagry łatwo pomylić z symptomami przetrenowania, przemęczenia czy infekcji wirusowej. Dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę.

📢 Dziwne znaki na klatkach schodowych w Krakowie. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Nielegalne wyścigi na ulicach Krakowa. Tyle mandatów, że można byłoby kupić auto! Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w godzinach wieczorno-nocnych postanowili rozprawić się z nielegalnymi wyścigami na ulicach Krakowa. Efekty? Dziesiątki mandatów na gigantyczną łączną kwotę.

📢 Miechów. Będzie bliżej po paszport. Skorzystają też w Proszowicach W części pomieszczeń Zarządu Dróg Powiatowych przy ulicy Warszawskiej w Miechowie rozpoczęła się adaptacja pomieszczeń dla wydziału paszportowego. Prace mają się zakończyć do końca lipca. Dzięki nowej placówce z możliwości wyrobienia paszportu będą mogli skorzystać nie tylko mieszkańcy powiatu miechowskiego, ale też ościennych, w tym proszowickiego. 📢 Barbara Kurdej-Szatan na koncercie w Wieliczce. Wyjątkowe spotkanie w rodzinnym klimacie Barbara Kurdej-Szatan to nie tylko blondynka z popularnej reklamy. Udziela się na scenie teatralnej, ekranie, ale okazuje się też, że koncerty w jej wykonaniu wypadają niezwykle. Jak było na ostatnim? Zobaczcie sami!

📢 Tłum fanów Iron Maiden w Krakowie. Tauron Arena wypełniona do ostatniego miejsca! Dwa koncerty legendarnej heavy metalowej grupy Czarne skóry, dżinsy i koszulki z mrocznymi okładkami z płyt Iron Maiden. Sporo tak ubranych osób można spotkać w Krakowie. Zawitali do miasta na koncerty legendarnej grupy heavy metalowej Iron Maiden, która przez dwa dni koncertuje w Tauron Arenie Kraków. Na pierwszym koncercie we wtorek, 13.06, krakowska hala wypełniła się do ostatniego miejsca! Niemal dwugodzinne show, z niezmordowanym Brucem Dickinsonem (64 lata!) przy mikrofonie, spełniło oczekiwania tłumu fanów. 📢 Iga Świątek w pięknej sesji zdjęciowej. Urok królowej Paryża GALERIA Iga Świątek po triumfie na kortach Rolanda Garrosa jest na ustach całego tenisowego świata. Królowa Paryża, jak ochrzcili ją Francuzi, zachwyciła wspaniałymi umiejętnościami, ale także urokiem osobistym. Jeden z głównych sponsorów tenisistki, marka Red Bull, przygotował dla kibiców piękną sesję z udziałem Polki. Obejrzyjcie zdjęcia w GALERII. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 MODNE kolory paznokci - Wielkanoc 2023. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 14.06.2023 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 14.06.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 14.06 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 14.06.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Horoskop dzienny na 14 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 14 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 13 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek Horoskop dzienny na wtorek 13 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 50. Identyfikacja zwłok. Streszczenie odcinka [15.06.23] Ziya coraz więcej sobie przypomina. Ikbal nie jest to na rękę. W pewnym momencie mężczyzna znika. Z jakiego powodu? Dlaczego Ali pokłóci się z Begum? Przeczytaj poniższe streszczenie 50. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 49. Kto zabił Kevser? Streszczenie odcinka [14.06.23] İkbal ma powody do tego, aby się bać. Niespodziewanie prawda o morderstwie Kevser może wyjść na jaw. A co u Begum i Alego? Już teraz przeczytaj streszczenie 49. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Najniebezpieczniejsi przestępcy w Polsce! Może wyglądają niepozornie, ale to poszukiwani zabójcy Najniebezpieczniejsi przestępcy w Polsce! Zobacz i zapamiętaj ich twarze! Ci zabójcy poszukiwani są przez policję. wielu z nich od dłuższego czasu cieszy się wolnością. Jak widać, ukrywają się dość sprawnie. Sprawdź, czy osoby poszukiwane w związku z artykułem 148 KK nie mieszkają przypadkiem w Twojej okolicy. Obejrzyj listy gończe!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 112. Celia ma wypadek. Streszczenie odcinka [15.06.2023] Clara rozmawia z Leandrem. Dzięki rozmowie mężczyzna uświadamia sobie bardzo ważną rzecz. Z kolei Celia ma wypadek. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 112. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Kraków. Postęp prac na 29 Listopada. Kiedy skończy się przebudowa? Na razie wprowadzane są kolejne zmiany w ruchu Na rozbudowywanej al. 29 Listopada w Krakowie widać już jak szeroka i bardziej przyjazna dla kierowców będzie to droga po zakończeniu inwestycji. Zobaczcie na zdjęciach z drona. Smutne jednak jest to, że po tylu miesiącach prac i utrudnień ciężko dopatrzeć się nowych pasów ruchu, które już pokrył asfalt. Widać podbudowę pod nowe odcinki jezdni, ale jeszcze długo nimi nie pojedziemy. Postawiono nowe wiadukty, prace postępują na całym odcinku, a 15 czerwca wprowadzone zostaną kolejne zmiany w ruchu. Nową drogą wyjazdową na Warszawę pojedziemy gdzieś na przełomie 2023 i 2024 roku. 📢 Zakazany owoc odc. 233. Kogo poślubi Yildiz? Streszczenie odcinka [07.06.23] Yildiz wyznała ostatnio, że Kerim jest jej bliski. Dziewczyna podejmuje decyzję o wzięciu ślubu. Czy wyjdzie za Kerima? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 233. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 14.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 14.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Kraków. Miasteczko studenckie już bez studentów. Zamienia się w bazę igrzysk europejskich. Zobaczcie zdjęcia z lotu ptaka Student mieszkający na miasteczku AGH przywiązany jest do swojego pokoju, pubu, najbliższego spożywczaka i przystanku, z którego dojeżdża na zajęcia. Ale w szerszym kontekście miasteczko studenckie to potężne osiedle, którego nie powstydziłby się żaden duży deweloper. No, może zostawiono tu za dużo wolnej przestrzeni i zieleni, a trendy w budownictwie są dziś zupełnie inne. Tymczasem osiedle to zamienia się w wielką bazę dla sportowców igrzysk europejskich, które za chwilę startują w Krakowie i Małopolsce. Zobaczcie zdjęcia z drona.

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie. Coraz dłuższa lista muzycznych gwiazd na ceremonię otwarcia. Wśród nich zwycięzca Eurowizji Już za nieco ponad tydzień na stadionie Wisły w Krakowie otwarte zostaną III Igrzyska Europejskie 2023. Organizatorzy ujawniają coraz więcej szczegółów dotyczących ceremonii rozpoczynającej imprezę. Znacznie wydłużyła się lista muzycznych gwiazd, które zaśpiewają podczas wydarzenia. Wśród są nich są legendy polskiej sceny, wchodzące gwiazdy, a także zwycięzca Eurowizji z 2022 roku.

📢 Moje miasto. Wersal i ruina w Nowej Hucie. Cała nadzieja w mieszkańcach W Nowej Hucie pojawiło się coś, czym miasto może się pochwalić. Warto się tam wybrać, by zobaczyć zieloną zmianę między placem Centralnym a aleją Przyjaźni. Powstała tam Aleja Róż na nowo. To dywan zieleni przypominający ogrody Wersalu. Wszystko dzięki inicjatywie mieszkańców, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i zgłosili projekt do budżetu obywatelskiego. 📢 Panoramiczny pociąg kursuje już przez Kraków, Tarnów i Bochnię. Ale widoki! Warto kupić bilet. Mamy zdjęcia Z Krakowa m.in. do Przemyśla i austriackiego Grazu dojechać można już pociągiem ze specjalnym bezprzedziałowym, panoramicznym wagonem! To pierwsza taka atrakcja na naszej kolei. Wagon, dzięki ogromnym oknom, pozwala pasażerom cieszyć się niesamowitymi widokami podczas jazdy. 📢 Dotacja na zamek Tenczyn. Znów ruszą prace konserwatorskie. Zabezpieczą mury twierdzy Pół miliona złotych dotacji otrzymał zamek Tenczyn w Rudnie. Po rocznej przerwie wznowione zostaną prace przy zabezpieczaniu rozsypujących się murów średniowiecznej twierdzy. Pieniądze przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

📢 Kraków. Problemy z komunikacją na Woli Justowskiej. Nagłe zamknięcie ulicy 28 Lipca 1943 W związku z informacją otrzymaną z Zarządu Transportu Publicznego i awaryjnym wyłączeniem z ruchu ul. 28 Lipca 1943 w dniu 14 czerwca 2023 roku (środa) od ok. godz. 9 do ostatnich kursów zostaną wprowadzone poniższe zmiany w komunikacji autobusowej. 📢 Po tych kierunkach zarabia się najwięcej. Absolwenci krakowskiej uczelni inkasują tuż po studiach nawet 16,5 tys. zł. Nowe dane Dla maturzystów, którzy nie zdecydowali jeszcze o wyborze kierunku, podpowiedź mogą stanowić najnowsze dane ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Pokazują, które kierunki gwarantują naprawdę duże pieniądze tuż po zakończeniu studiów. Raport potwierdza: nie ma sobie równych informatyka. Ale też szansę na ponadprzeciętne zarobki mają absolwenci pielęgniarstwa. W pierwszej piętnastce studiów stacjonarnych w Polsce, po których zarabia się najlepiej już na starcie, znalazło się sześć kierunków z uczelni krakowskich.

📢 Wisła Kraków odrzuciła ofertę funduszu z Dubaju. Jarosław Królewski: Mamy swój pomysł w klubie na kolejne miesiące Właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski ogłosił na Twitterze, że klub nie skorzysta z oferty inwestycyjnej, która została jej przedstawiona w ostatnich miesiącach. Nie padła nazwa podmiotu, który chciał przejąć Wisłę, ale z naszych informacji wynika, że chodzi o fundusz Mada Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który posiada 100 procent akcji w spółce Football Culture Poland, na czele której stoi Szwajcar Paolo Urfer. 📢 Nowy horoskop na czerwiec 2023. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew 14.06.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 14.06.2023.

📢 800 lat kościoła w Wawrzeńczycach. Modlitwa, jarmark i rekonstrukcje historyczne na parafialne święto Jubileusz 800-lecia parafia w Wawrzeńczycach świętuje przez cały rok, jednak główne obchody będą w niedzielę, 18 czerwca. Rozpoczną się od mszy św. o godz. 11 w kościele św. Marii Magdaleny i św. Zygmunta w Wawrzeńczycach. Po mszy planowane jest poświęcenie pamiątkowego drzewa i tablicy. 📢 Ranking łowisk w Małopolsce. Gdzie na ryby? Wędkowanie w Krakowie i okolicach TOP 10 łowisk w Małopolsce. Gdzie na ryby? To najlepszy okres na łowienie ryb, wielu wędkarzy właśnie teraz zalicza najlepsze połowy. Sprawdźcie, gdzie w Krakowie i okolicach można wybrać się na ryby. Wędkowanie to więcej niż sport i rekreacja, to prawdziwa pasja. Najlepsze łowiska w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 najlepszych polskich plaż na wakacje 2023 Plaże 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Proszowice. Kolejny etap prac na ścieżce rowerowej EuroVelo 11. Montują kładki Przebiegający przez gminę Proszowice fragment trasy rowerowej EuroVelo 11 nabiera kształtów. Na części drogi dla rowerzystów jest już asfaltowa nakładka. Coraz dłuższy jest fragment wysypany podbudową z kamienia. W tym tygodniu zaczęły się natomiast kolejne prace na znajdujących się na trasie kładkach. 📢 Stylizacja paznokci, w której się zakochasz! To połączenie frencha i ombre. Zobacz, jak wygląda frombre nails Frombre nails to nowy trend w stylizacji paznokci. Ten manicure ma szanse stać się hitem tych wakacji! Dlaczego? Bo to połączenie dwóch zdobień, które z pewnością każda z was zna. Poznaj frombre nails i zobacz, jak wyglądają!

📢 W Krakowie powstanie olbrzymie Centrum Symulatorowo-Treningowe Ryanaira. Jedno z największych w Europie Osiem hydraulicznych oraz dwa stacjonarne symulatory lotu, możliwość szkolenia do 500 osób dziennie, 150 nowych wysokowyspecjalizowanych miejsc pracy – tak prezentować się będzie najnowocześniejsze i największe Centrum Symulatorowo-Treningowe Ryanaira w Europie Centralnej. Całość ma kosztować 600 milionów złotych. Zostanie wzniesione kilkaset metrów od budynku terminalu pasażerskiego Kraków Airport. Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

📢 Śmiertelny wypadek w Niepołomicach. Czołowe zderzenie samochodu ciężarowego z osobowym W Niepołomicach na ul. Wimmera doszło do wypadku we wtorek, 13 czerwca około godz. 8.20 rano. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym jedna osoba została ciężko ranna. To kierowa samochodu osobowego 45-letni mężczyzna. Mimo prób nie udało się go uratować. Zginął. 📢 Dni Proszowic 2023 już w najbliższy weekend. Sławomir, Mezo i inni Sławomir, Mezo oraz dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli to największe gwiazdy zbliżających się Dni Proszowic. Święto miasta już w najbliższy weekend (17-18 czerwca) na placu targowym przy ulicy Królewskiej. Patronem medialnym wydarzenia jest tradycyjnie Dziennik Polski. 📢 Tak mieszka Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. Zobacz wyjątkowy dom polskich milionerów. Jak żyją arystokraci z czwórką dzieci Tak mieszka Anna Czartoryska-Niemczycka z Michałem Niemczycki. Milionerzy żyją na co dzień w przestronny domu za miastem. Nieruchomość arystokratów nie przypomina jednak luksusowego pałacu, co wiele osób może zdziwić. Zobacz, gdzie mieszkają jedni z najbogatszych Polaków. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu piosenkarki. Przekonaj się, jak żyją na co dzień polscy milionerzy.

📢 Kraków. Aleja Róż w Nowej Hucie po przebudowie doczekała się czerwonych róż Skuto beton, wysypano ziemię, położono zielony dywan z trawy. Ale czegoś ciągle brakowało. W końcu jednak na alei Róż w Nowej Hucie w Krakowie zakwitły piękne czerwone róże. Czy wszystkie są czerwone? Sprawne oko wypatrzy różowych lub białych intruzów. Aleja wygląda pięknie, a gdy róże podrosną będzie jeszcze piękniej. Czas zapomnieć o betonozie, którą w to miejsce dziesiątki lat temu sprowadził pomnik Lenina.

📢 Patrycja Tuchlińska na zdjęciach z dzieciństwa. Tak wyglądała kiedyś młodsza o pół wieku ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego 13.06 Patrycja Tuchlińska od kilku lat wiedzie luksusowe życie u boku Józefa Wojciechowskiego, jednego z najbogatszych Polaków. Mieszkają w willi w Warszawie, ale bardzo często przyjeżdżają do Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju, który należy do miliardera. Młoda wybranka pokazuje na Instagramie kadry ze swojego życia. Ostatnio zapozowała z mamą i pokazała też zdjęcia z dzieciństwa.

📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 propozycji naszych Czytelników na dania jednogarnkowe.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 O takie miejsca w Krakowie trzeba dbać! Kultowy nowohucki bar przeszedł małą metamorfozę. Neonu też nie mogło zabraknąć Klimatyzator, nowohucka tapeta, stylowy neon nad ladą, historyczne zdjęcia - tak po odświeżeniu wygląda jeden z najpopularniejszych barów mlecznych w Nowej Hucie - bar Bieńczyce na os. Kazimierzowskim. Do tego miejsca codziennie na smaczne śniadania i obiady przychodzą setki okolicznych mieszkańców. Zobaczcie, jak kultowy bar wygląda po remoncie.

📢 Ogromna ryba złowiona w Wiśle pod Wawelem. Jest niczym "prawdziwy smok wawelski" Gigantyczna ryba została złowiona niespełna 100 metrów od Wawelu. To nie jedyna zdobycz Pawła Kabata z Brzeska, który łowienie ogromnych ryb ma we krwi. Ta jednak zwraca szczególną uwagę, bo jak sam przyznaje "jeszcze nigdy tak długo nie pracowałem na złowieniem jednej ryby". Swoją zdobyczą Paweł pochwalił się na swoim profilu w mediach społecznościowych.

📢 Praca sezonowa 2023. W tych zawodach płacą najwięcej. Zobacz, jak wyglądają stawki i branże, które szukają pracowników na wakacje Praca sezonowa to dobra okazja na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Na rynku nie brakuje ofert pracy tego typu. Przygotowaliśmy TOP 12 zawodów, w których można znaleźć zatrudnienie. Wśród branż m.in. budownictwo, rolnictwo oraz praca w miejscowościach turystycznych. Potrzeba tam instruktorów sportów, kelnerów, niań czy sprzedawców. Jakie stawki oferują pracodawcy? Niektórzy nawet 50 zł na rękę za godzinę pracy.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 12.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Potrącenie dziewczynki w gminie Krzeszowice. Dziecko wysiadło z busa i wbiegło wprost pod samochód. Przyleciało lotnicze pogotowie W poniedziałek, 12 czerwca około godz. 15 w Czernej w gminie Krzeszowice doszło do wypadku, w którym została potrącona dziewczynka. Podczas gdy wzywano służby ratownicze dziecko było przytomne.

📢 Wandale wzięli na cel zabytkową kuźnię w Sułkowicach. Kopali w drzwi i próbowali ją podpalić W poniedziałek (12 czerwca) gmina Sułkowice poinformowała, że powiadomiła policję o zniszczeniu zabytkowej kuźni stojącej przez Szkole Podstawowej nr 1 w Sułkowicach. Do aktu wandalizmu miało dojść w weekend. Gmina chce przekazać policji nagranie z kamer monitoringu i liczy na to, że sprawcy zniszczeń poniosą karę.

📢 Baraże o miejsce w V lidze. O awans walczą znane małopolskie kluby Zakończyły się rozgrywki w małopolskich klasach okręgowych 2022-2023, ale nie dla wszystkich zespołów oznacza to już koniec sezonu. Osiem ekip powalczy jeszcze w dwustopniowych barażach o awans do V ligi (grupy zachodnia i wschodnia). 📢 Proszowice. Przetarg na budowę II etapu obwodnicy miasta rozstrzygnięty Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął powtórzony przetarg na budowę II etapu obwodnicy Proszowic. Jego zwycięzcą zostało konsorcjum firm Swietelsky Rail Polska oraz Swietelsky AG. Inwestycja - realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj - ma kosztować ponad 64 miliony złotych.

📢 Urbania Góra po raz kolejny odkryta przez turystów. Na jej szczycie stanęły dwie ławki Czternasta edycja akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” została zainaugurowana. Tak jak jest to w zwyczaju od kilku lat, celem pierwszej w roku wyprawy była Urbania Góra (671 m n.p.m.). Od niedzieli (11 czerwca) na tym szczycie stoją dwie ławki. Każda z nich ma imię osoby ważnej i zasłużonej dla tego miejsca i dla tej akcji. Podobne ławki o różnych imionach znajdziemy też na innych szczytach Beskidu Wyspowego, m.in. na Szczeblu i Cietniu. 📢 TOP 25 tradycyjnych, domowych polskich zup naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na tradycyjne polskie zupy! Takie jak u babci! Zebraliśmy dla Was przepisy naszych Czytelników na pyszne, tradycyjne domowe zupy, takie jak przygotowywały dawniej nasze babcie. Barszcze, zalewajki, zupy ziemniaczane, grochówki, krupniki, pomidorówki, szczawiowe... Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Jubileusz Respektu Myślenice! Kobiecy futbol nad Rabą ma się świetnie W tym roku mija 10 lat od powołania do życia LKS Respekt Myślenice, klubu który rozpropagował kobiecą piłkę nożną w Myślenicach i nie tylko oraz odniósł przez tę dekadę sukcesy, o których nikt z założycieli nie śmiał 10 lat temu nawet marzyć. Jednym z nich jest to, że dziś gra w nim około setki dziewcząt, z których najmłodsze mają po osiem lat. Wszyscy oni świętowali jubileusz w sobotę (10 czerwca) na rynku w Myślenicach razem kibicami, mieszkańcami Myślenic i gośćmi z całej Małopolski.

📢 Poszukiwania agatów w Rudnie. Rozegrano mistrzostwa wśród 200 zawodników. Najpiękniejszy okaz znaleźli dziadek z wnukiem z Krakowa Na agatowe pola wyruszyło ponad 200 poszukiwaczy pięknych kamieni w samo południe w sobotę, 10 czerwca. To były II Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów w Rudnie organizowane przez tutejsze Muzeum Agatów. Tłum ludzi: starszych, młodszych, dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów - każdy z szedł na swoje, wylosowane poletko z młotkami lub kilofami, motykami, sztychówkami i wiadrami lub miskami na wodę, żeby myć znalezione kamienie. Przekopywali ziemię, szukając agatowych jaj, które kryją niezwykłe kompozycje i kolory. 📢 Potężna ulewa przeszła nad powiatem proszowickim i miechowskim. Zalane drogi i posesje W piątkowe popołudnie nad powiatem proszowickim przechodzą burze połączone z silnymi opadami deszczu i miejscami drobnego gradu. Z napływających informacji wynika, że najbardziej ucierpiała gmina Radziemice. Ulewy przeszły też przez powiat miechowski Doszło do lokalnych podtopień i zalań posesji. Najgorsza sytuacja jest w Czaplach Małych w gminie Gołcza.

📢 Przesławice. Pożar domu. Poszkodowaną osobę do szpitala transportował śmigłowiec LPR W czwartek około godz. 14.15 wybuchł pożar domu mieszkalnego w Przesławicach (gmina Koniusza). Paliło się w piwnicy budynku. W wyniku pożaru poszkodowana została jedna osoba, którą do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W czasie działań zablokowana była droga wojewódzka nr 775 między Proszowicami a Słomnikami. 📢 Proszowice. Ulicami przeszła procesja Bożego Ciała. Były prawdziwe tłumy W samo południe przez Proszowice przeszli uczestnicy tradycyjnej procesji Bożego Ciała. W wydarzeniu wzięły udział tłumy wiernych, którzy modlili się przy czterech ołtarzach. 📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Taka prywatnie jest Sahika z tureckiego serialu "Zakazany owoc". Nesrin Cavadzade w szałowych kreacjach Nesrin Cavadzade to turecka aktora, która pochodzi z Azerbejdżanu. Urodziła się w 1982 roku w stolicy tego kraju (wówczas była to Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka) Baku. Przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką gdy miała 11 lat. Polscy widzowie znają ją z serialu "Zakazany owoc", w którym wciela się w rolę podstępnej Sahiki. Jaka jest na co dzień Nesrin Cavadzade? Zobacz jej zdjęcia z sesji fotograficznych oraz z prywatnego życia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Wola Filipowska na starych fotografiach. Zdjęcia przypominają budowę kościoła, montażu dzwonów, pogrzeby i życie wsi Stare zdjęcia Woli Filipowskiej i jej mieszkańców można oglądać w Wiejskim Ośrodku Kultury. Wola Filipowska wczoraj i dziś - to tytuł wystawy, która została zorganizowana z okazji jubileusz 700 -lecia lokacji wioski oraz 200-lecia powstania szkoły. 📢 Kraków. Fani przed koncertem Iron Maiden w Tauron Arenie [ZDJĘCIA] W piątkowy wieczór mieszkańcy Krakowa przyjechali pod Tauron Arenę aby uczestniczyć w koncercie Iron Maiden. Występ był częścią trasy "Legacy of Beast". Najwięksi fani zespołu pojawili się na miejscu na długo przed otwarciem bramek. Wszystkim dopisał wyśmienity humor! Zobaczcie najlepsze ujęcia miłośników Iron Maiden!

