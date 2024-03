Przegląd prasy 16.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 16.03.2024”?

Prasówka 16.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 16.03.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Rock prosto z Korei w Tauron Arena Kraków. Znakomity koncert dał zespół The Rose Pełna Tauron Arena, tłumy na widowni i pod sceną, kolorowe światła i roztańczone lub rozmarzone fanki. Tak wyglądał koncert koreańskiego zespołu The Rose w Krakowie. Niby chłopaki z drugiego końca globu, z różniącej się mocno od naszej, europejskiej, kultury - a nawiązali znakomity kontakt z publicznością. Zobaczcie zdjęcia z koncertu The Rose w Krakowie.

📢 Męska Droga Krzyżowa w Krakowie. Mężczyźni wyruszyli z Kazimierza na Rynek Główny Z okazji zbliżającej się uroczystości św. Józefa (przypada 19 marca) - patrona mężczyzn, ojców, mężów i rodzin - w piątek wieczorem ulicami Krakowa przeszła Męska Droga Krzyżowa 2024. Do uczestnictwa w nabożeństwie byli zapraszani wszyscy mężczyźni z Krakowa i okolic. Zgromadzili się pod bazyliką Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, by wspólnie, modląc się dotrzeć pod Bazylikę Mariacką na Rynku Głównym.

📢 Fantastyczne skoki Aleksandra Zniszczoła dzisiaj w PŚ w Vikersund. Takie wyniki w prologu dają prawo myśleć o podium Puchar Świata w lotach narciarskich w Vikersund zaczął się prologiem (kwalifikacjami). Wyniki piątkowych skoków, zaliczanych do Raw Air, nie były niespodzianką. Wygrał Peter Prevc, a z polskiej ekipy najlepszy był Aleksander Zniszczoł, który miał dzisiaj fantastyczne skoki. Odpadł Maciej Kot. 📢 Jerzy Muzyk wchodzi do wyborczej gry o Kraków. "Prezydent Jacek Majchrowski nie zabronił mi kandydować" Wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk w ostatniej chwili zdecydował się zgłosić swoją kandydaturę na prezydenta Krakowa, choć wcześniej mówił, że nie zrobi tego, jak kandydować będzie inny z wiceprezydentów Andrzej Kulig. Teraz wyjaśnia nam, dlaczego zmienił decyzję, co może być odbierane jako rozbicie w obozie związanym z urzędującym prezydentem Jackiem Majchrowskim, który wcześniej poparł Andrzeja Kuliga.

📢 AGH i Krakowski Park Technologiczny poprowadzą wspólnie polski oddział akceleratora innowacji obronnych NATO To wielka chwila dla bezpieczeństwa w Polsce, bo nie ma dzisiaj sprawy ważniejszej jak bezpieczeństwo naszej ojczyzny - powiedział w piątek wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz o decyzji dotyczącej ustanowienia w Polsce oddziału akceleratora innowacji obronnych NATO - Krakow DIANA Accelerator. Minister wziął udział w konferencji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej tematem była nowa mapa akceleratorów innowacji obronnych NATO, do których przystąpiła Polska. 📢 Proszowice. Pierwsze takie urządzenie w mieście. Defibrylator będzie ogólnodostępny W siedzibie Fundacji "Razem dla Życia" w Proszowicach został w tym tygodniu zamontowany defibrylator AED. Urządzenie z założenia ma być ogólnodostępne, co jest nowością w mieście, gdyż do tej pory defibrylatorami dysponowały głównie służby ratownicze.

📢 Skoki narciarskie - wyniki na żywo VIKERSUND 2024. Dzisiaj Puchar Świata w lotach na zakończenie Raw Air Dzisiaj skoki na żywo w Pucharze Świata w Vikersund, sprawdź wyniki live. Dzisiaj kolejne skoki zaliczane do Raw Air, na "mamuciej" skoczni rozegrany zostanie prolog przed weekendowymi zawodami PŚ w lotach narciarskich. W stawce jest pięciu reprezentantów Polski. Czy któremuś z nich uda się stanąć na podium? 📢 Pomysł na korki w Krakowie: w piątek przejazd tramwajami i autobusami za darmo Kraków tonie w korkach. Problem szczególnie widoczny jest w piątki. Poseł Trzeciej Drogi Rafał Komarewicz, kandydujący na prezydenta Krakowa zapowiada, że jeżeli zostanie wybrany, to wprowadzi darmową komunikację zbiorową w dzień poprzedzający weekend. 📢 W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie urodziły się czworaczki! Taki poród to nie lada wyzwanie dla położników Po sześcio- i pięcioraczkach nadszedł czas na kolejny udany wieloraczy poród w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Tym razem - dzięki staraniom zespołu z Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii oraz opiece zespołu Oddziału Klinicznego Neonatologii na świecie pojawiły się czworaczki! Dziewczynki urodziły się pod koniec lutego.

📢 Bliżej wiosny, bliżej przyrody. Fotograficzna promocja walorów gminy Krzeszowice. Konkurs z pięknymi widokami ZDJĘCIA „Blisko, coraz bliżej – wiosenna przyroda w skali makro” - to hasło Gminnego Konkursu Fotograficznego. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi w dziedzinie fotografii, ale również promocja przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych walorów Gminy Krzeszowice. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach zachęca do udziału. Zobacz w naszej GALERII zdjęcia ubiegłorocznych laureatów konkursu.

📢 Kraków. Oficjalne otwarcie wystawy plenerowej na terenie byłego obozu KL Plaszow 15 marca na terenie dawnego obozu KL Plaszow została otwarta nowa wystawa plenerowa "KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez" opowiadająca historię miejsca. - Wobec odchodzenia świadków to właśnie teren poobozowy, to miejsce przejmuje ich rolę – mówiła podczas uroczystej inauguracji Monika Bednarek, dyrektorka Muzeum KL Plaszow. "Dziennik Polski" objął patronatem wydarzenie.

📢 Przejście graniczne w Chyżnem zablokowane. Rolnicy rozpoczęli protest Polsko-słowackie przejście graniczne w Chyżnem zablokowane przez rolników. Na jezdnię w obu kierunkach wyjechały ciągniki rolnicze. Stanęły barierki zabezpieczające. Rolnicy zapowiadają, że nie będą przepuszczać tirów ze Słowacji. Samochody osobowe mają mieć nieograniczoną możliwość przejazdu. 📢 Współorganizowała krakowskie protesty kobiet. Teraz będzie pełnomocniczką wojewody małopolskiego ds. równego traktowania Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach – głosi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Równość — wraz z godnością i wolnością — stanowi podstawę porządku ustrojowego. To zasada konstytucyjna, a zarazem zasada systemu praw i wolności. Tymi zagadnieniami oraz kwestiami związanymi z zakazem dyskryminacji będzie się zajmować nowo powołana pełnomocniczka wojewody małopolskiego ds. równego traktowania. Została nią Monika Frenkiel. Pełnomocniczkę przedstawił dziś na briefingu prasowym II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

📢 Pierwsza konfiskata auta pijanego kierowcy w Tarnowie. 42-latek przyjechał z dzieckiem do szpitala w środku nocy mając ponad 2,5 promila Policjanci z tarnowskiej drogówki dokonali pierwszej po zmianie przepisów konfiskaty samochodu kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Samochód stracił 42-letni mieszkaniec Tarnowa, który pijany przyjechał z dzieckiem do szpitala.

📢 Propozycje na nadchodzący weekend (16-17 marca) w powiecie proszowickim Choć marzec nie należy raczej do rozrywkowych miesięcy, to w nadchodzący weekend w Proszowicach, i nie tylko, będzie się działo sporo. Będzie sportowo, muzycznie, świątecznie, ekologicznie i wojskowo. Pierwsze wydarzenia rozpoczną się już w piątek. 📢 Kraków. Ogromny betonowy mur wyrósł obok linii kolejowej. Ta konstrukcja będzie pełniła bardzo ważną rolę Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę stanowiska do nasuwania kolejnych elementów estakady nad torami, która połączy się z wybudowaną już częścią po drugiej stronie torów w okolicy Zalewu Zesławickiego. Cała estakada będzie miała 1,3 km długości.

📢 Kampania prezydencka w Krakowie bez latających taksówek. Kiedy przyspieszy? Prezydent Jacek Majchrowski w roli komentatora Eksperci oceniają, że na razie kampania prezydencka w Krakowie jest umiarkowana. Kandydaci organizują wiele przedwyborczych spotkań, prześcigają się w pomysłach, ale nie ma w nich na razie wielkich zaskoczeń, czy kosmicznych propozycji, taki jak powietrzne taksówki, choć to już rzeczywistość w Singapurze. Trudno też mówić o dużych emocjach w debacie i wzajemnych uszczypliwościach. Najwięcej oliwy do ognia stara się dolewać kończący swoje 22-letnie rządy prezydent Jacek Majchrowski, który nie wystartował w walce o kolejną kadencję, ale zamienił się w komentatora.

📢 Nowość w PKP Intercity. Tłoku w pociągach już nie ma, więc można wstawić... automaty z przekąskami PKP Intercity realizuje prace związane z umieszczeniem maszyn vendingowych w swoich składach. Urządzenia pojawią się w ośmiu pociągach kursujących na trasach w całym kraju w ramach rocznego pilotażu. Można będzie w nich kupić gorące i zimne napoje, przekąski oraz kanapki. Na razie nie przejadą przez Kraków, ale może się to zmienić. 📢 Korki, remonty i zmiany w ruchu w Krakowie. Prace na Powstańców i nadchodzące zmiany w mieście Rozpoczęła się kolejna inwestycja realizowana w ramach Programu budowy chodników – tym razem w dzielnicy XV Mistrzejowice. W środę, 13 marca br. drogowcy pojawili się na ul. Powstańców – obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu. Nadchodzą też zmiany w ruchu w innych rejonach Krakowa, w związku z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic oraz przebudową ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Pojawią się też utrudnienia na Jana Pawła II.

📢 Nocą przez Kraków przeszła tradycyjna Akademicka Droga Krzyżowa Ulicami Starego Miasta w Krakowie – od kolegiaty św. Anny do bazyliki św. Franciszka z Asyżu – przeszła tradycyjna Akademicka Droga Krzyżowa. Nabożeństwo poprowadził abp Marek Jędraszewski. Ze studentami modlił się m.in. bp Robert Chrząszcz. Niesiono wielki krzyż, który stawiano w miejscu każdej stacji drogi krzyżowej. 📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. 📢 Kibice na meczu Re-Plast Unia Oświęcim – Comarch Cracovia. Wrócili jak za dawnych lat, w zaczarowany barwny świat ZDJĘCIA Re-Plast Unia Oświęcim w siódmym meczu małopolskiego ćwierćfinału hokejowego pokonał Comarch Cracovię (1:0) i w całej serii 4:3, awansując do półfinału. Kibice i drużyna przeżyli podróż do przeszłości. Wrócili jak za dawnych lat, w zaczarowany barwny świat, kiedy w finale w 1998 roku, przeciwko Podhalu, zwyciężając w piłkarskich rozmiarach 1:0, fetowali mistrzostwo Polski. Czyżby decydujący mecz przeciwko „Pasom” był jakimś znakiem czasu?

📢 Koperta zdrowia już 22 marca w naszej gazecie. Nie przegap jej! W sytuacji kryzysowej „koperta zdrowia” może pomóc uratować życie nasze lub bliskich. To specjalny formularz zbierający w jednym miejscu najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach i alergiach. „Kopertę zdrowia” znajdziecie w „Dzienniku Polskim” i „Gazecie Krakowskiej” już w piątek 22 marca.

📢 Rekordziści wśród wójtów i burmistrzów. Rządzą ponad 30 lat! Zaczynali jako naczelnicy, tworzyli samorząd gminny Był naczelnikiem, wójtem, w końcu jest burmistrzem, do tego 45 letni staż w roli szefa gminy. Takim rekordzistą jest Stanisław Rybak, obecnie burmistrz miasta i gminy Koszyce w powiecie proszowickim. Do długowiecznych wójtów pod Krakowem zalicza się jeszcze kilku z ponad 30-letnim stażem, którzy nadal kandydują i mają ogromne szanse na reelekcje. 📢 Proszowice mają nową bibliotekę. Kosztowała prawie pięć milionów złotych W Proszowicach został w czwartek oficjalnie oddany do użytku nowy gmach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Inwestycja trwała kilka lat i pochłonęła prawie 4,8 mln złotych, z czego 2,25 mln pochodziło z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Choć po drodze pojawiło się wiele problemów, efekt końcowy cieszy użytkowników i pracowników placówki.

📢 Niesamowite! Skarby kultury odkryte w meblach w sali obrad Rady Miasta Krakowa. To "szuflady Zina" W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa w ławach radnych, skryte pod spodem szuflad, ujrzały światło dzienne niezwykłe skarby – siedem ilustracji. Ich twórcą okazał się być sam profesor Wiktor Zin, postać legendarna w Krakowie, znany zarówno z geniuszu architektonicznego, jak i z pasji do przekazywania wiedzy nie tylko studentom, ale także poprzez telewizyjny program "Piórkiem i Węglem". O odkryciu poinformowało Muzeum Krakowa. 📢 Horoskop dzienny na 16 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 16 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Kraków. Radiowóz policyjny zderzył się z dwoma autami osobowymi, w tym z taksówką. Policjanci w szpitalu W Krakowie na ul. Bora-Komorowskiego, przy tamtejszym centrum handlowym (Krokus) doszło w czwartek (14 marca) około godz. 16.30 do wypadku z udziałem radiowozu i dwóch samochodów osobowych. Jak się dowiadujemy, w wypadku ucierpieli dwaj policjanci. Trafili do szpitala. Innych poszkodowanych nie ma. W rejonie tego zdarzenia po południu trwały utrudnienia na drodze, ok. godz. 18 już się powoli kończyły. 📢 Oto przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Widzewem Łódź W sobotę o godz. 12.30 Cracovia zmierzy się z Widzewem Łódź w ramach 25. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Poprawiła się znacznie sytuacja kadrowa "Pasów" i trener Jacek Zieliński ma w kim wybierać. Na kogo się zdecyduje? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Miedzią Legnica Wisła Kraków po dwóch wyjazdowych spotkaniach wraca na Reymonta. W piątek o godz. 20.30 podejmie Miedź Legnica w kolejnym starciu z rywalem, który również zgłasza aspiracje awansu do ekstraklasy. Wisła ma trochę problemów kadrowych, ale wyjściowa jedenastka nie powinna znacząco odbiegać od tej, która rozpoczęła mecz w Gdyni. Prezentujemy oficjalny skład Wisły na mecz z Miedzią. 📢 Powiat miechowski. Kandydatów multum, miejsc siedem Dzisiaj mija termin rejestracji kandydatów na stanowiska wójtów i burmistrzów. Wygląda na to, że w powiecie miechowskim wszystko jest już jasne. Najwięcej chętnych do objęcia posady szefa gminy jest w Książu Wielkim, najmniej w Miechowie.

📢 Kraków. Ruszyły Dni Otwarte w lokalach użytkowych oferowanych przez miasto. Warto obejrzeć z bliska Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza na Dni Otwarte w lokalach użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w efekcie marcowej aukcji. Pod młotek trafiło ponad 30 lokali (w tym też miejsca postojowe w garażu). Wybrane spośród nich ZBK udostępnia zainteresowanym, by przyjrzeli się tym pomieszczeniom zanim podejmą decyzję.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy, do których lepiej nie podróżować w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków mogą być niezadowoleni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Kraków. Kolejna duża firma zapowiada masowe zwolnienia pracowników. Nieoficjalnie mówi się nawet o 200 osobach Kolejna duża firma przymierza się do masowych zwolnień pracowników. Mowa tu o PepsiCo z siedzibą w Krakowie. Nieoficjalnie mówi się, że pracę może stracić około 200 osób. Tymczasem, całkiem niedawno, informowaliśmy o masowych zwolnieniach w innej korporacji - Aptiv Services Poland S.A. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie nazywa ten trend "niepokojącym" i wskazuje, że w styczniu i lutym br. do zwolnień zgłoszono więcej osób niż w całym 2023 roku.

📢 Baśka wyjechała z wielickiej kopalni 22 lata temu. To był ostatni koń, który pracował tu pod ziemią Wieliccy górnicy od ponad dwóch dekad 14 marca wspominają ostatniego konia, który wyjechał spod zmieni w 2002 roku. Wtedy tuż przed północą klacz o imieniu Baśka wyjechała na powierzchnię. Opuściła wielicką kopalnię po 13 latach ciężkiej pracy w podziemiach. To był koniec epoki wspierania podziemnego górnictwa siłą pociągową koni. Baśka była jednocześnie ostatnim koniem, który pracował w całym polskim górnictwie.

📢 Tak mieszka Ania Starmach. Zobacz, jak się urządziła była jurorka „MasterChefa”. Piękny dom Anny Starmach zachwyca fanów Ania Starmach po 12 latach kończy swoją jurorską przygodę w programie „MasterChef”. Popularna mistrzyni sztuki kulinarnej poinformowała o tym fanów w mediach społecznościowych. Zaglądamy do domu gwiazdy TVN i sprawdzamy, jak mieszka Anna Starmach z mężem i dzieciakami.

📢 Powiat proszowicki. W trzech gminach wybory samorządowe zakończą się na jednej turze Dzisiaj mija termin rejestracji kandydatów na stanowiska wójtów i burmistrzów. Wygląda na to, że w powiecie proszowickim wszystko jest już jasne. Najwięcej chętnych do objęcia posady szefa gminy jest w Nowym Brzesku, najmniej w Pałecznicy. W trzech gminach wybory rozstrzygną się w już w pierwszej turze. W trzech możliwa jest dogrywka. 📢 Delfin w paprociach znów będzie fontanną. Rzeźba w Nowej Hucie odzyska swoją funkcję dzięki pieniądzom z ministerstwa Fontanna na os. Górali od około 20 lat pozostawała tylko donicą na rośliny. Rzeźba pośrodku niej - delfin z otwartym pyskiem - zamiast wynurzać się z wody, wyskakiwał z paproci... Ale teraz Nowa Huta ma odzyskać swoją dawną wodną dekorację. Jak poinformował Zarząd Zieleni Miejskiej, stanie się tak dzięki temu, że rzeźba "Delfin" uzyskała dofinansowanie w ramach programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pod nazwą "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2024".

📢 Kilogramy narkotyków zarekwirowane pod Krakowem. Przeszukania w warsztacie i domach. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty Niemal 6 kilogramów narkotyków znaleźli policjanci u dwóch mężczyzn z powiatu krakowskiego. Posiadali oni różne rodzaje środków odurzających. Funkcjonariusze zatrzymali obydwu panów w wieku 26 i 28 lat. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Starszy z nich trafił na 3 miesiące do aresztu, a młodszy został oddany pod dozór policji. Grozi im do 12 lat więzienia.

📢 Proszowice. Przedszkolaki zabrały seniorów na muzyczną wycieczkę Wychowankowie proszowickiego Przedszkola Samorządowego nr 2 zaprosili do miejscowego Domu Kultury seniorów i mieszkańców powiatowych placówek pomocy społecznej oraz uczestników prowadzonych przez nich zajęć. W spektaklu zatytułowanym "Od przedszkola do seniora" zaprezentowali muzykę i taniec z różnych części świata. Były zatem muzyczne "wizyty" na Kubie, we Włoszech, w Paryżu, a nawet parostatkiem piękny rejs.

📢 Nazwiska tych lekarzy z Krakowa są znane w całym kraju. Z ich osiągnięć możemy być dumni Osiągnięcia tych lekarzy z Krakowa rozsławiły ich nazwiska na całą Polskę, a nawet poza jej granice. Lekarze, którzy leczą w Krakowie mogą się pochwalić wielkimi dokonaniami. Przeprowadzają coraz więcej innowacyjnych, pionierskich operacji, a także terapii. Ich nazwiska zapisały się na kartach historii medycyny, a kolejne pokolenia lekarzy bez dwóch zdań czerpią inspirację z ich wiedzy i doświadczenia.

📢 Żużel wraca do Krakowa. Na 1 kwietnia na torze Wandy zaplanowano turniej z mocną obsadą, w lidze ma jeździć Speedway Kraków Po pięciu latach przerwy kibiców w Krakowie znów czekają żużlowe emocje. 1 kwietnia 2024 na torze Wandy odbędzie się turniej O Puchar Prezydenta Krakowa. Wiele wskazuje też na to, że miejscowy zespół przystąpi do regularnych rozgrywek. 📢 Imieninowy przemarsz w zielonych kapeluszach. Krystyny na trzy dni opanowały Kraków W Krakowie trwa trzydniowy XXVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn. 13 marca, a więc imieniny Krystyny - to jego punkt kulminacyjny. To właśnie w środę tuż po godzinie 12 uczestniczki zjazdu, jak i sympatycy Krystyn spotkali się na wspólnym przemarszu spod Barbakanu na Rynek Główny, w towarzystwie Bractwa Kurkowego i orkiestry. Panie wystąpiły w zjazdowych jednakowych ciemnozielonych kapeluszach, a reprezentacja Krystyn z Krakowa założyła regionalne stroje i kolorowe wianki.

📢 Krystyny i Krysie świętują w Krakowie. Doroczny wielki zjazd tym razem odbywa się pod Wawelem. Można dołączyć! W Krakowie rozpoczął się trzydniowy XXVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn. Uczestniczki na początek miały okazję w jednakowych, zjazdowych kapeluszach zająć miejsca na Sali Obrad w krakowskim magistracie i spotkać się tam z gościem specjalnym - językoznawcą profesorem Jerzym Bralczykiem. Z kolei w środę około 400 Krystyn weźmie udział w przemarszu spod Barbakanu na Rynek Główny, w towarzystwie Bractwa Kurkowego i orkiestry. Zapraszają wszystkie swoje imienniczki z Krakowa i okolic, a także sympatyków Krystyn - by do nich dołączyć podczas tego wydarzenia. 📢 Dworki i wille w powiecie krakowskim na sprzedaż. Oto najpiękniejsze pałacyki. Sprawdź cenę i lokalizację Zamieszkać w dworku lub w pałacyku? To z pewnością marzenie niejednej i niejednego z nas. Teraz można je spełnić i zamiast ograniczać się do zwiedzania zabytkowych willi, kupić ją i w niej zamieszkać. Tuż pod Krakowem można znaleźć klimatyczne domy z duszą. Oto najciekawsze z nich. Przejdź do galerii i sprawdź oferty!

📢 TOP 15 najdroższych apartamentów i willi do kupienia w Krakowie. Aby tu mieszkać trzeba być milionerem Apartamenty, wille i mieszkania w Krakowie za miliony? Zainteresowani zakupem najdroższych mieszkań w mieście mają w czym wybierać. Stolica Małopolski zdecydowanie może "pochwalić" się mieszkaniami, których ceny często są bardzo wysokie. Nietrudno zgadnąć też, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Mieszkania szczególnie te najdroższe dedykowane są dla tych, dla których cena nie gra roli. Oto najdroższe wille i apartamenty w Krakowie. Zobaczcie sami!

📢 Budowa S7 pobudziła rynek mieszkaniowy na Wzgórzach Krzesławickich. Ceny mieszkań są tu wciąż najniższe w Krakowie Budowa trasy S7 wraz z węzłami drogowymi sprawiły, że Wzgórza Krzesławickie stały się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Od kilku lat trwa intensywna zabudowa, głównie okolic ul. Gustawa Morcinka. Mieszkania w budowanych tutaj osiedlach sprzedają się na pniu. Powodem jest m.in. to, że na mapie Krakowa jest to teren z najniższymi cenami za metr kwadratowy. Na rynku pierwotnym można kupić mieszkania w cenie poniżej 10 tys. zł za metr kwadratowy.

📢 Tak żyje i mieszka Luna. Wystąpi na Eurowizji! Jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy wizerunek sceniczny, uwielbia jogę i jest wegetarianką! Luna wykonując piosenkę „The Tower” zaprezentuje Polskę na najbliższej edycji Eurowizji. Młoda piosenkarka ma bardzo charakterystyczny wizerunek sceniczny i przebojem wdarła się pierwsze strony gazet. Sprawdzamy, jak na co dzień żyje i mieszka wschodząca gwiazda muzyki. Wiemy, że lubi podróże, fascynuje się jogą i jest wegetarianką. A do tego pochodzi z rodziny milionerów! Kliknij w galerię zdjęć i zobacz prywatne zdjęcia Luny. 📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Wiaduktowy zawrót głowy na budowie węzła Grębałów. Wybudowano już 9 obiektów, w tym trzy tramwajowe Węzeł Grębałów będzie się składał z kilkunastu obiektów - najwięcej będzie wiaduktów przechodzących nad ulicami Łowińskiego, Kocmyrzowską i torami kolejowymi. Najbardziej spektakularne "rondo" będzie łączyło obie ulice z drogą ekspresową S7. Zakończenie prac tego ogromnego obiektu planowane jest na listopad tego roku. Zobaczcie, jak wygląda budowa jednego z najbardziej skomplikowanych węzłów drogowych w Polsce! 📢 Łukasz Gibała: Chcę rządzić Krakowem wspólnie z mieszkańcami. Pierwszą symboliczną decyzją będzie likwidacja parkingu przed magistratem DEBATA PREZYDENCKA. - Jestem jedynym kandydatem na prezydenta Krakowa z szansami na wygraną, który w żaden sposób nie jest związany z obecnymi władzami miasta. Jestem jedynym kandydatem silnej, realnej zmiany - przekonuje Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, przedsiębiorca, Radny Miasta Krakowa, lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.

