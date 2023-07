Przegląd prasy (16.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o kotach. To władcy naszych domów, ale trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE”?

📢 To Błonia w Krakowie, czy sawanna w Afryce. Wielka łąka zmieniła oblicze Trwa sezon koszenia traw w Krakowie. W tym roku, podobnie jak miało to miejsce w ubiegłych latach, Zarząd Zieleni Miejskiej ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne ogranicza intensywność koszenia trawników na zarządzanych przez siebie terenach. Zasada ta dotknęła największego "trawnika" w Krakowie, Błoń Krakowskich. Zobaczcie jak wyglądają!

📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury [stawki] Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

Prasówka 16.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Policja: to Patryk P. kierował samochodem Jak informuje rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Sebastian Gleń, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków–Krowodrza w Krakowie w dniu 15 lipca 2023 roku wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w nocy z piątku na sobotę (15.07.) w Krakowie przez kierującego pojazdem marki Renault, Patryka P.

📢 Głośne śluby w show-biznesie i sporcie. Robert i Anna Lewandowscy odnowili przysięgę. Goście na weselach celebrytów i sportowców ZDJĘCIA Celebryci i sportowcy chętnie chwalą się zdjęciami ze ślubów i wesel w mediach społecznościowych. Są tacy, którzy zapraszają licznych gości, inni wolą kameralne klimaty. Robert i Anna Lewandowscy w dziesiątą rocznicę ślubu odnowili przysięgę małżeńską. Z tej okazji zorganizowali wielkie przyjęcie, lecz nie w Polsce, jak w 2013 roku, ale tym razem we włoskiej Toskanii. Wśród gości byli koledzy polskiego piłkarza z Barcelony i reprezentacji Polski oraz rodzina i przyjaciele. Obejrzyjcie zdjęcia ze ślubów i wesel znanych postaci show biznesu. 📢 Najlepsze parki w Krakowie. TOP 30 atrakcyjnych miejsc na spacer i wypoczynek w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Najlepsze parki w Krakowie. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem w Myślenicach. Zespoły z całego świata opanowały miasto Całe miasto opanowały zespoły z różnych krajów świata. Myślenice przez 10 dni żyją kulturą ludową z różnych kontynentów. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem zorganizowano po raz dziewiąty. Widzowie podziwiają i dają się porwać pięknej muzyce i ekspresji tancerzy z: Meksyku, Panamy, Peru, USA, Kenii, Korei, Chorwacji, Estonii, Węgier i Polski. Występują na Rynku i wielu obiektach w Myślenicach.

📢 Żużel: Grand Prix 2023. Wyniki, terminarz, klasyfikacja indywidualnych mistrzostw świata. Polacy walczą o medale Grand Prix 2023 na żużlu ruszyła 29 kwietnia, sprawdź wyniki, oto klasyfikacja generalna i terminarz IMŚ. W programie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata w tym roku jest zaplanowanych 10 eliminacji. Medalistów poznamy najpóźniej 30 września. Kolejny turniej - w Mailli. 📢 Mieszkańcy licznie przybyli na kwitnący piknik na odnowionej Alei Róż w Nowej Hucie Odnowiona aleja Róż w pełnym rozkwicie zachęca do aktywnego wypoczynku i twórczych działań w tym rejonie Nowej Huty. Z tej okazji w sobotę (15 lipca) zorganizowano tam miejski piknik. W programie znalazł się m.in. kiermasz rękodzieła lokalnych artystów, spacery edukacyjne i rodzinne warsztaty ogrodnicze. Nie brakuje również zajęć, których głównym motywem jest róża.

📢 Syn celebrytki Sylwii Peretti wśród ofiar śmiertelnego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie Syn celebrytki Sylwii Peretti jest wśród ofiar śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło w nocy z piątku na sobotę przy moście Dębnickim w Krakowie. Informacje te potwierdził menedżer bizneswoman. 📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to obecnie najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa.

📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki? 📢 Horoskop dzienny na 17 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 17 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Akcja PiS na Krupówkach w Zakopanem. Zorganizowali grę miejską "Skrytki Platformy" Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło w Zakopanem nową akcję „Skrytki Platformy”. Zorganizowało na Krupówkach happening, w którym zachęcało turystów do udziału w grze terenowej. Jej celem było – jak to mówią organizatorzy akcji – znalezienie skrytek, gdzie działacze Platformy Obywatelskiej ukryli pieniądze. Akcja zaczęła się w Zakopanem, ale ma pojawić się także w innych miejscowościach w Polsce. 📢 Wieczysta Kraków pokonała ligowego rywala. Debiut bramkarza z Legii Warszawa Wieczysta Kraków pokonała Podhale Nowy Targ 4:1 w sparingu trzecioligówców, rozegranym w sobotę 15 lipca w Krakowie. Nie zagrał jeszcze w Wieczystej pozyskany dzień wcześniej były reprezentant Polski Rafał Pietrzak, zadebiutował natomiast bramkarz Jakub Murawski. W poniedziałek krakowski zespół wyjedzie na zgrupowanie do Arłamowa.

📢 Dziedzictwo odc. 73. Z kim Ali weźmie ślub? Streszczenie odcinka [18.07.23] Kiraz jest załamana, gdy dowiaduje się, że Ali ma wziąć ślub. Czy uda jej się z nim porozmawiać i nakłonić do zmiany zdania? Czy Yaman wyjedzie z Yusufem? Przeczytaj streszczenie 73. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 74. Brak zgody na ślub. Streszczenie odcinka [19.07.23] Seher myśli, że Yaman wywiózł Yusufa. Postanawia zawiadomić policję. Tymczasem odbywają się zaręczyny Kiraz. Dlaczego Sultan będzie wściekła? Przeczytaj streszczenie 74. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 77. Begum odkrywa tożsamość Kiraz. Streszczenie odcinka [24.07.23] Begum jest szczęśliwa, ponieważ udaje jej się odkryć tożsamość Kiraz. Postanawia przekazać dalej te wieści. Z kolei Seher udaje się uciec. Co na to Yaman? Już teraz przeczytaj streszczenie 77. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 138. "Cudowna" woda z gór. Streszczenie odcinka [21.07.2023] W mieście pojawia się oszust. Tymczasem German udaje się na policję. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 138. odcinka "Akacjowej 38", aby poznać szczegóły. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 15.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 15.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Jak kupić czołg lub wóz opancerzony? Transportery, łodzie i samoloty prosto od wojska. Sprawdź koniecznie! Jak kupić czołg i inne wojskowe pojazdy? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje transportery opancerzone, łodzie, czołgi, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie!

📢 Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie! Genialnie proste sposoby na upały Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 15.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 15.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 15.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Nocny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie! Zginęło czerech młodych mężczyzn. Udostępniono nagranie z wypadku W nocy z piątku na sobotę w Krakowie w rejonie mostu Dębnickiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód renault megane, którym w kierunku mostu Dębnickiego podróżowało czterech mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat, zjechał w lewo i dachował na bulwar Czerwieński. Wszyscy pasażerowie zginęli. Władze miasta zdecydowały się na udostępnienie nagrania z wypadku ku przestrodze. Przebieg całego zdarzenia zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

📢 Rewolucja pod Mogielicą trwa. Na Chyszówkach wojna parkingowa, bistro i staw Domki letniskowe, sztuczny staw, bistro, olbrzymi parking i wojna o miejsca postojowe pod pomnikiem ku czci Legionów Polskich. Do niedawna, na przełęczy między górą Łopień a szlakiem na Mogielicę, była pusta polana pod lasem, stał jedynie pomnik, jeden prywatny blaszany dom. Pod lasem od lat trwała budowa domu seniora. W kilka lat krajobraz zupełnie się zmienił. Zobaczcie! 📢 Obcokrajowcy stanowią ok. 15 proc. społeczności Krakowa. Najliczniejszą i najaktywniejszą grupą Ukraińcy Według szacunków Urzędu Miasta Krakowa za 2022 rok, obcokrajowcy stanowią już ok. 15 proc. mieszkańców miasta. W 2023 zameldowanych w Krakowie było ponad 20 tys. osób z zagranicy, z czego 7,7 tys. osób z Ukrainy, 3,4 tys. z Białorusi czy 1,1 tys. z Indii. Obcokrajowcy czują się tu na tyle dobrze, że chętnie podejmują również pracę w lokalnych zakładach takich jak np. Philip Morris International czy rozpoczynają biznesy na własną rękę. Tu, zresztą podobnie jak w edukacji, liderem są Ukraińcy.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 15.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie TOP 10! Zobacz ranking. Wybór nie należy do najprostszych 15.07.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej.

📢 To będzie raj dla miłośników książek z drugiej ręki. Krakowski Kiermasz Książki w trzech odsłonach Od 21 do 23 lipca na placu św. Marii Magdaleny rozłożą swoje stoiska antykwariusze, księgarze i bukiniści. Perełki, białe kruki i najciekawsze okazy książkowe będzie można kupić w godz. 10.00-20.00. To pierwsza odsłona tegorocznego Krakowskiego Kiermaszu Książki. Kolejny raz w książki z drugiej ręki będzie można się zaopatrywać w sierpniowej i wrześniowej edycji. 📢 80. rocznica pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic. Hołd prezydenta Andrzeja Dudy w Sułkowicach dla pomordowanych mieszkańców polskich wsi rocznica pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic była wyjątkowa, bo w uroczystościach wspominających okrutną, niemiecką zbrodnię uczestniczył Andrzej Duda, prezydent RP. W piątek, 14 lipca przed pomnikiem na Rynku złożył hołd 26 mieszkańcom zamordowanym podczas pacyfikacji, ale także tym, którzy trafili do obozów pracy i ich rodzinom. Prezydentowi towarzyszyli reprezentanci Sejmu i Senatu, województwa małopolskiego, powiatu myślenickiego i gminy Sułkowice oraz krakowskiego oddziału IPN.

📢 Miss Supranational 2023 została Andrea Aguilera z Ekwadoru. Najpiękniejsza kobieta świata została wybrana w Nowym Sączu Miss Supranational 2023. W Amfiteatrze w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu trwa czternasta edycja jednego z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów piękności. Podczas wyborów Polskę reprezentuje Aleksandra Klepaczka - Miss Polski 2022. Galę poprowadzą Jo Ann Strauss i Martin Fitch, a wyborom najpiękniejszej kobiety świata będą towarzyszyły występy artystów. Transmisję na żywo z Nowego Sącza można oglądać w Telewizji Polsat. Znamy finałową piątkę.

📢 Prezentacja zespołu Cracovii w Rącznej. Kibice dobrze się bawili, zdjęcia Przed meczem sparingowym Cracovii z Rużomberokiem odbyła się prezentacja zespołu – zawodnicy wychodzili pojedynczo na murawę. Zaprezentowało się 29 zawodników (a są jeszcze w kadrze Hebo Rasmussen, Thiago i Jablonsky – kontuzjowani). Kibicom zaprezentował się też oczywiście sztab szkoleniowy z Jackiem Zielińskim na czele.

📢 To ona grała Hurrem w serialu "Wspaniałe stulecie". Tak zabiegi plastyczne zmieniły Meryem Uzerli [zdjęcia] Mija dekada od wyprodukowania popularnego tureckiego serialu "Wspaniałe stulecie". Zobacz, jak dziesięć lat później wygląda Meryem Uzerli, która wcieliła się w rolę sułtanki Hürrem. Rola w telenoweli przyniosła aktorce ogromną popularność. Jej instagramowe konto śledzi około 8 milionów fanów. Uzerli mieszka obecnie w Niemczech, wychowuje dwie córki. Zobaczcie zdjęcia, które zamieszcza gwiazda "Wspaniałego stulecia". 📢 Kraków. Zderzenie trzech samochodów na skrzyżowaniu 29 Listopada i Opolskiej Kraków, skrzyżowanie Alei 29 listopada z ul. Opolską (pod estakadą). Doszło do zderzenia 3 pojazdów. Osoba poszkodowana znajduje się pod opieką ratowników. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu drogowym. 📢 Podejrzana walizka przy ogrodzeniu domu w Nowym Targu. Na miejscu akcja pirotechników Czy w Nowym Targu ktoś podrzucił walizkę z materiałami wybuchowymi? Policja, straż pożarna i pirotechnice z Krakowa prowadzą akcję przy ul. Mickiewicza.

📢 Gęś Pipa przejęła Kraków! To robi wrażenie! Gęś Pipa opanowuje kolejne miasta! Tego pluszowego ptaka bez trudu można kupić na wielu krakowskich straganach, ale niektóre z nich wyglądają... spektakularnie. Jak chociażby ten przy Plantach, z którego dosłownie wypadają kolejne Pipy! Fenoment populaności tego zwierzaka przekracza wyobrażenia. Zobaczcie w galerii zdjeć! A poniżej przeczytacie, o co właściwie chodzi z Pipą!

📢 PTTK zaprasza na bezpłatne wycieczki. Warto poznać malownicze okolice Krakowa Właśnie trwa już 51. sezon akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. Do udziału w nim zaprasza Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK. W ramach akcji można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend wycieczka „Po karpia znad Ulgi”. 📢 Płaszowianka Arena zasłynęła podczas igrzysk europejskich. Teraz czekają tam na nowe obiekty sportowe Podczas igrzysk europejskich kompleks obiektów sportowych przy ul. Stróża Rybna zamienił się w Płaszowianka Arenę. Dzięki transmisjom telewizyjnym był promowany nie tylko w kraju ale również w Europie. Teraz w klubie liczą tam na to, że może w końcu zostanie zrealizowany projekt przebudowy obiektów. Jak pięknie mogłoby wszystko tam wyglądać uczestnicy igrzysk mogli zobaczyć na wizualizacji wywieszonej na ścianie klubowej hali. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak obiekty KS Płaszowianka prezentowały się przed igrzyskami, w czasie tej imprezy, jak wyglądają teraz, a jak mogą, gdyby zostały zmodernizowane.

📢 Wisła Kraków. Kadra drużyny - jesień 2023 w piłkarskiej I lidze [ZMIANY, KONTRAKTY, ZDJĘCIA] Wisła Kraków. Prezentujemy pełną kadrę piłkarską „Białej Gwiazdy”, wraz ze sztabem szkoleniowym przed startem sezonu 2023/2024 w I lidze. Zestawienie uwzględnia wszystkie zmiany dokonane do tej pory przed początkiem rozgrywek i będzie na bieżąco aktualizowane. Podajemy informacje o wszystkich piłkarzach Wisły wraz z okresem obowiązywania ich kontraktów. 📢 XIX-wieczny dworek w Wadowie od wielu lat umiera na oczach wszystkich. Niedługo jednak powinno się to zmienić Wielka batalia o ratowanie dworu Badenich w Wadowie zaczęła przynosić kolejne efekty. XIX-wieczny zabytkowy budynek z roku na rok coraz bardziej popada w ruinę, jednak za kilka miesięcy ma się to zmienić. Na początku przyszłego roku Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ma ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy części robót budowalnych. Kwota jaką udało się zabezpieczyć na to zadanie w przyszłorocznym budżecie miasta to 2 mln zł. Jako pierwsza ma zostać wykonana naprawa dachu. - Z roku na rok kondycja dworu się pogarsza. Tak się nie godzi! Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby odzyskał dawną świetność - mówi radna miejska Renata Kucharska.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity. 📢 Oszuści wynajmujący "lewe" kwatery w Zakopanem znów się uaktywnili Uwaga na wirtualne kwatery w Zakopanem. Do zakopiańskiej policji zgłosiła się pierwsza oszukana w te wakacje. Kobieta wpłaciła ok. 300 zł zadatku, po czym ogłoszenie noclegu, który wybrało, zniknęło z internetu. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 DARMOWY tarot online na lipiec 2023! Sprawdź, co cię czeka! Jaki będzie ten miesiąc? 14.07.2023 Czerwiec dla każdego był inny. Podczas gdy jedni cieszyli się spokojem i odpoczynkiem, inni mieli ciężki okres w pracy. Ale czy lipiec 2023 będzie taki sam? Barany będą musiały podjąć ważną decyzję, Raki zwiększą zarobki, a Strzelce muszą zacząć uważać przy podpisywaniu ważnych umów! Co karty tarota przewidują dla pozostałych znaków zodiaku? Sprawdź! 📢 Ostatnie próby do Miss Supranational w Nowym Sączu. Najpiękniejsze kobiety świata w bikini i sukniach wieczorowych Już dziś w Nowym Sączu odbędzie finał konkursu Miss Supranational. Festiwal Piękna już po raz kolejny odbędzie się w Parku Strzeleckim. Trwają ostatnie próby i sesje zdjęciowe. Kandydatki prezentują się w bikini, oraz sukniach wieczorowych. Te zdjęcia trzeba zobaczyć!

📢 Kraków. Kolejny wyjątkowy projekt krakowskiej pracowni BXB Studio. W mieście ma powstać nietypowy budynek W Krakowie ma powstać doprawdy nietypowa budowla. Powstał już projekt nowego budynku mieszkalno-użytkowego, wykonany przez krakowsko-warszawską pracownię BXB Studio. Docelowo, budynek ma stać przy ul. Kazimierza Wielkiego. Zobaczcie wizualizacje.

📢 Włamywacz wtargnął do domu w powiecie krakowskim i zamieszkał w nim wykorzystując nieobecność właścicieli 32-latek włamał się do jednego z domów w powiecie krakowskim. Mężczyzna wykorzystał nieobecność właścicieli i przez kilka dni pomieszkiwał w domu, którego drzwi sforsował. Podczas swojego pobytu w tym obiekcie opróżnił barek. 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [14.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 15.07.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Nie będzie strefy płatnego pływania na Zakrzówku. Jak można zmniejszyć okres oczekiwania na wejście na baseny? Baseny na Zakrzówku w Krakowie notują rekordowe zainteresowanie. Problem w tym, że jednorazowo na kąpielisku może przebywać tysiąc osób. W minioną niedzielę w kolejce do wejścia trzeba było czekać nawet trzy godziny. Zbliżają się kolejny słoneczny i gorący weekend. Sprawdziliśmy, jak urzędnicy się do niego przygotowują, czy jest szansa na to, by na skorzystanie z nowej atrakcji Krakowa nie trzeba było czekać tak długo.

📢 Myślenice. Pobicie pod galerią handlową. Policja poszukuje agresora. Zobacz zdjęcia Do zdarzenia doszło pod Galerią Myślenicką. Widoczny na zdjęciach mężczyzna, uderzając pięściami i kopiąc spowodował poważne obrażenia ciała swojej ofiary. Uderzył również partnerkę pokrzywdzonego, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. 📢 Wypadek pod Krakowem. Samochód przeleciał przez drogę oraz mostek i dachował. Ranna jedna osoba Do groźnego wypadku doszło w czwartek, 13 lipca, w Wężerowie w gminie Słomniki. W tym zdarzeniu brał udział jeden pojazd osobowy. Samochód zjechał na pobocze z niewyjaśnionych przyczyn, potem pojazd przeleciał za drogę i mostek. Wylądował za ogrodzeniem jednej z firm. 📢 Nawałnice w powiecie krakowskim. Podtopienia posesji, sklepu i zalane drogi w kilku gminach Podtopiona kotłownia szkolna w gminie Świątniki Górne, zalane posesje prywatne w gminie Michałowice oraz parking i wejście do sklepu. Potoki spływające ulicami w gminie Kocmyrzów-Luborzyca oraz powalone drzewa w gminie Zabierzów. Takie interwencje odbierali strażacy z powiatu krakowskiego w środę, 13 lipca po południu.

📢 Zalana Wieliczka. Po gwałtownych ulewach wszystko pływa w centrum miasta Zalane ulice w centrum Wieliczki. Potoki płyną drogami. Przejść nie sposób, woda w niektórych miejscach sięga prawie do kolan. Tylko niektórzy kierowcy samochodów decydują się na przejazd. Mieszkańcy komentują, że jak zwykle przy ulewach woda topi centrum. Na ul. Szpunara została zalana apteka. Tam zaczęły się interwencje strażaków. Potem dramatycznie zrobiło się w Niepołomicach, gdzie piorun strzelił w dom. 📢 Kraków gościł najpiękniejsze psy rasowe. Psia arystokracja rywalizowała na prestiżowej wystawie Maleńkie i ogromne, puszyste "kanapowce" i pełne werwy rasy myśliwskie, niezmiennie lubiane owczarki i pieski ras towarzyszących - te i wiele, wiele innych zobaczyliśmy podczas XXV Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Krakowie. Dla miłośników psów to nie lada gratka!

📢 Krakowskie licea sukcesu. To w tych ogólniakach w stolicy Małopolski najlepiej zdano maturę Jeśli się uczyć - to w Małopolsce, a przede wszystkim w Krakowie. Na to wskazują rezultaty i dane dotyczące kolejnych egzaminów, ogłaszane w ostatnich dniach. Z najnowszych z nich - zestawień mówiących o zdawalności oraz średnich wynikach matur 2023 - można się dowiedzieć, że maturzyści z Małopolski wypadli najlepiej spośród zdających ze wszystkich województw. Dane pozwalają też wyłowić te licea w Krakowie, w których młodzi ludzie mają wręcz imponujące wyniki: z poszczególnych obowiązkowych egzaminów wyższe od kilkunastu do nawet ponad 20 procent niż średnia dla Małopolski. Lider? To krakowskie V LO.

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn ruszyła 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium.

📢 Pacyfikacja Liszek sprzed 80 laty. Spędzili ludzi na wzgórze Maciejówka. Torturowali, kazali leżeć twarzą do ziemi Mieszkańcy Liszek pod Krakowem kilkanaście godzin leżeli twarzą do ziemi podczas pacyfikacji wsi. Były brutalne przesłuchania i tortury. Na koniec Niemcy - strzałem w tył głowy - zamordowali 30 osób. Dziś tylko z opowiadań pamiętają tamten dramatyczny dzień sprzed 80 laty. W niedzielę, 9 lipca kolejne pokolenie wspominały całą tragedię i zamordowanych, którym postawiono pomnik. Obecnie został odnowiony przez Instytut Pamięci Narodowej, Urząd Wojewódzki i gminę Liszki. Poświęcono go podczas uroczystości rocznicowych.

