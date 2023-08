Przegląd prasy (16.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpielisko Kryspinów zamknięte przez sanepid. Woda została skażona, wykryto bakterie coli”?

Prasówka 16.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kąpielisko Kryspinów zamknięte przez sanepid. Woda została skażona, wykryto bakterie coli W Kryspinowie nie ma szansy na kąpiel w Zalewie na Piaskach w najbliższych dniach. To jedno z najbardziej znanych kąpielisk zostało tymczasowo zamknięte przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. Zakaz obowiązuje ze względu na wykrycie w wodzie bakterii typu coli. Taka sytuacja potrwa do odwołania. Plaża będzie czynna, ale wejście do wody niemożliwe.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [16.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

Prasówka 16.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Odpust w sanktuarium w Ludźmierzu. Uroczystą mszę celebrował metropolita krakowski Wielkie święto w Ludźmierzu. W Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala obył się odpust. Uroczystą mszę świętą celebrował abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

📢 Tłok w Tatrach. Na szczycie Giewontu zabrakło miejsca dla ludzi. Tworzyła się kolejka do zejścia W Tatrach sierpniowe oblężenie. Piękna pogoda zachęciła tysiące turystów do wyruszenia na szlaki. Oblężony był Giewont. W południe ludzi było tak dużo, że nie mieścili się na kopule szczytowej. Ustawiła się nawet kolejka nie tylko po to, by wejść, ale i by zejść. 📢 Kosze pełne grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy. 📢 Martwy zakaz kąpieli w Kryspinowie. Sanepid w wodzie wykrył bakterie, ale bawią się w niej nawet dzieci. "W taki upał trzeba się schłodzić" Na terenie kąpieliska Kryspinów w podkrakowskim Budzyniu wprowadzono zakaz kąpieli, bo w wodzie wykryto bakterie typu coli. Mimo to pływają w niej zarówno dorośli, jak i dzieci. - Wypoczywać nad wodą i z niej nie skorzystać w taki upał? - pytali plażowicze, których spotkaliśmy w Budzyniu we wtorek 15 sierpnia.

📢 Kraków. Nad Zalewem Bagry poszukiwano 70-letniego mężczyzny. Kąpielisko było zamknięte Nad Zalewem Bagry w Krakowie po południu trwały poszukiwania 70-letniego mężczyzny. Około godz. 15 jego żona powiadomiła policję o jego zaginięciu. Kąpielisko zostało zamknięte, w wodzie pracowali nurkowie. Wieczorem plaże były już otwarte, a służby zakończyły prace. Na razie brak informacji o zaginionym.

📢 Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Setki pojazdów i samolotów w Warszawie Około 2 tysięcy żołnierzy uczestniczyło 15 sierpnia w Warszawie w defiladzie wojskowej pod hasłem "Silna Biało-Czerwona". Prezentowanych było ponad 200 pojazdów wojskowych i niemal setka statków powietrznych. Był to kulminacyjny punkt tegorocznych centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. 📢 Kraków udekorowany na biało-czerwono w dniu Święta Wojska Polskiego. Podświetlona kładka Bernatka, Tauron Arena i wieża telewizyjna 15 sierpnia w całym kraju obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji Kraków udekorowano flagami państwowymi, miejskimi oraz Unii Europejskiej. TAURON Arena Kraków, kładka Bernatka oraz wieża telewizyjna należąca do firmy Emitel na Krzemionkach po zmroku zostały podświetlone w biało-czerwonych barwach.

📢 Cały Kraków na plaży. Tłumy na Bagrach, nie ma gdzie ręcznika wcisnąć. Długi weekend z upalną, wakacyjną pogodą Na Bagrach lato w pełni. Upał, błękitne niebo i przyjemna woda. Krakowianie chętnie korzystają z uroków prawdziwie wakacyjnej pogody i w ostatni dzień długiego, sierpniowego weekendu tłumnie przybyli na plażę Mała Chorwacja szukając ochłody w rześkiej wodzie zalewu Bagry i opalając się plaży, łapiąc promienie letniego słońca. Tu można poczuć się jak w wakacyjnym kurorcie. Sami zobaczcie! 📢 Takie są zarobki w wojsku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac na poszczególnych stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Kraków. W święto Matki Boskiej Zielnej ulicami miasta przeszedł barwny Korowód Bronowicki We wtorek 15 sierpnia, w święto Matki Boskiej Zielnej, Towarzystwo Przyjaciół Bronowic zorganizowało tradycyjnie już barwny korowód. Także i tym razem jego uczestnicy przybyli do kościoła Mariackiego, żeby wziąć tam udział we mszy świętej w intencji mieszkańców swojej dzielnicy. Jak nakazuje tradycja, ubrali stroje bronowickie, a w rękach nieśli bukiet zielny. Z kolei część uczestników jechała na drewnianych wozach. 📢 Tragedia w Krakowie. W Przylasku Rusieckim utonął 37-letni mężczyzna Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 15 sierpnia w Przylasku Rusieckim. 37-latek zniknął pod powierzchnią wody i przebywał pod nią około pół godziny. Mimo reanimacji mężczyzna niestety nie przeżył. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 15.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Seria wypadków pod Krakowem. Auto wpadło w dom, inne dwa zderzyły się na zakopiance, a kolejne na drogach lokalnych We wtorek, 15 sierpnia od rana ciągnie się seria wypadków. W powiecie myślenickim samochód wjechał w dom. Ale pierwsze dzisiejsze wypadki były już nocą z poniedziałku na wtorek. W Radziszowie na drodze w kierunku Skawiny nocą zderzyło się kilka samochodów. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Były duże utrudnienia w ruchu.

📢 8 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Kota 2023. Najlepsze MEMY o kotach. Oto władcy naszych domów. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na wakacyjne wycieczki! Jak do nich dotrzeć? [15.08] Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej. Kliknijcie w galerię zdjęć! 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! Edycja na lato i wakacje 2023! Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Do Polski powróciły upały a wraz z nimi królowe parawaningu. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz! 15.8 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Kałuża, Reyman i inni. Znasz twarze legend krakowskiej piłki? Zdjęcia Józef Kałuża, Henryk Reyman - te twarze, ludzi-symboli Cracovii i Wisły, są kibicom pewnie dobrze znane. Ale przecież krakowski futbol w okresie międzywojennym miał także innych bohaterów. Artur Woźniak był w barwach "Białej Gwiazdy" dwukrotnym królem strzelców ligi (1933, 1937), Leon Sperling pod względem występów w reprezentacji Polski (21) jest do dziś rekordzistą Cracovii. Chwały krakowskiemu futbolowi dodawali bracia Kotlarczykowie, Edward Madejski, Aleksander Mysiak, a legendarny prezes "Pasów" Edward Cetnarowski był współzałożycielem i pierwszym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zobaczcie - jak wyglądały te postaci, na ile wizerunek (i sylwetka...) odbiega od piłkarzy współcześnie nam znanych. Zapraszamy na tę swoistą podróż w czasie. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 15.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Zakazany owoc odc. 281. Kto zabił ojca Mahmuta? Streszczenie odcinka [16.08.23] Nurgul co chwilę zmienia miejsce pobytu. U kogo się zatrzyma? Kto jest podejrzany o zamordowanie ojca Mahmuta? Przeczytaj poniższe streszczenie 281. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 282. Kradzież ważnych dokumentów. Streszczenie odcinka [17.08.23] Nurgul kolejny raz ucieka się do nieetycznych zachowań. Tymczasem Hasan Ali dowiaduje się szokujących rzeczy. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 282. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Dziedzictwo odc. 93. Zuhal się zakochała. Streszczenie odcinka [22.08.23] Seher nie wytrzymuje i urząda Yamanowi awanturę. Chwilę później zaczyna go przepraszać. Dlaczego? W kim zakochała się Zuhal? Już teraz przeczytaj streszczenie 93. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 94. Sprzeczka o Yusufa. Streszczenie odcinka [23.08.23] Atmosfera między Yamanem a Seher jest napięta. Chwilę później dochodzi do awantury. Chodzi o młodego Yusufa. Co się stanie? Co zauważy Firat? Już teraz przeczytaj streszczenie 94. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Nowe Brzesko. Nadwiślanka zagrała po reaktywacji. Nie było lekko i łatwo Po dziesięciu miesiącach przerwy mecz o punkty rozegrali zawodnicy Nadwiślanki Nowe Brzesko. Przebieg spotkania z UKS Sygneczów pokazuje, że reaktywowanej drużynie w klasie B nie będzie łatwo. Choć przez większą część spotkania podopieczni trenera Jacka Saja grali w przewadze, ulegli gościom 1:3.

📢 Horoskop dzienny na 18 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 18 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 15.08.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Horoskop finansowy na sierpień 2023. Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? 15.08.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 15.08.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 15.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Święto Wojska Polskiego w Krakowie. Było bardzo upalnie, patriotycznie i biało-czerwono. "Warto być dumnym z polskiego munduru" Było biało-czerwono, patriotycznie i... bardzo gorąco. Mimo upału we wtorek 15 sierpnia tłumy krakowian przyszły na plac Matejki, żeby wziąć udział w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego. - Być mężnym, a żołnierzem polskim to jedno. Waleczność naszego żołnierza jest odwiecznie polska - cytował słowa generała broni Wojska Polskiego Józefa Hallera wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko, gdzie żołnierze udzielali informacji, jak wstąpić w szeregi wojska.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 15.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 15.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie.

📢 Kolorowe chusty, pompki na Rynku i "grupa rezerwy szła do cywila". Tak świętowano koniec służby w wojsku. Pamiętacie zabawy rezerwistów? Zasadnicza służba wojskowa została zlikwidowana niespełna 15 lat temu, a wraz z nią z ulic polskich miast zniknęli rezerwiści w kolorowych chustach, hucznie świętujący wyjście do cywila. Ostatni obowiązkowy pobór do wojska odbył się w grudniu 2008 roku. W Krakowie rezerwiści gromadzili się na Rynku Głównym, pod pomnikiem Adama Mickiewicza, gdzie grupowo robili pompki - jedną za każdy miesiąc spędzony w wojsku. Pamiętacie jeszcze tamte rytuały? W galerii można zobaczyć archiwalne zdjęcia.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia [15.08.2023] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Dzieci z Ukrainy z rodzin żołnierzy walczących na froncie na wakacjach pod Krakowem. Kolonijne turnusy dotuje gmina Wielka Wieś Już drugi turnus letniego wypoczynku dla dzieci z Ukrainy z gromady Bajkowce współorganizuje gmina Wielka Wieś. Ten podkrakowski samorząd i ukraińska gromada współpracują od kilku lat. Teraz na partnerstwie korzystają dzieci, których rodzice, głównie ojcowie, walczą na froncie wojennym. Wypoczynek dla dzieci to jedna z wielu form pomocy, którą Wielka Wieś świadczy dla Ukrainy. 📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszają 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki.

📢 Wypadek motocyklisty w powiecie myślenickim. Jedna osoba została poszkodowana W Krzyszkowicach w powiecie myślenickim doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Jak podaje portal Patrol998-Małopolska, jedna osoba jest poszkodowana. Wezwano służby ratownicze. Poszkodowanym motocyklistą zajął się przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. 📢 Tragedia w Mostkach koło Starego Sącza. Utonęły dwie osoby: 12-latek i 20-latek Tragedia na dzikim stawie w Mostkach koło Starego Sącza (pow. nowosądecki). Utonęły dwie osoby: 12-latek i 20-latek. Pływali razem na desce, w pewnym momencie obaj wpadli do wody i już nie wypłynęli. Wezwano służby, rozpoczęła się dramatyczna akcja poszukiwawczo-ratunkowa, zakończona wyłowieniem zwłok.

📢 Zderzenie trzech samochodów osobowych oraz karetki pod Krakowem. Utrudnienia na drodze krajowej nr 94 Do wypadku z udziałem czterech pojazdów w tym karetki pogotowia doszło w Modlnicy w gminie Wielka Wieś na drodze krajowej nr 94. Zderzyły się trzy samochody osobowe oraz pojazd uprzywilejowany. Z pierwszych relacji służb wynikło, że nie ma osób poszkodowanych. Były natomiast duże utrudnienia w ruchu na drodze Kraków Olkusz.

📢 Pożar zboża na podkrakowskich polach. Siedem jednostek wezwanych do akcji W Widomej w gminie Iwanowice pod Krakowem w poniedziałek, 14 sierpnia doszło do pożaru zboża na pniu. Paliło się także obok ściernisko. Na ratunek wezwano zastępy straży z siedmiu jednostek. Portal Patrol998-Małopolska informuje, że dzięki szybkiej reakcji straży pożarnej nie ma dużych strat. W akcji uczestniczyli strażacy z: OSP Widoma, OSP Poskwitów, OSP Narama, OSP Maszków, OSP Zalesie, OSP Sieciechowice i OSP Iwanowice. 📢 Prezydent RP mianował 21 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie. Wśród mianowanych Dowódca 6. BPD w Krakowie Bardzo ważny dzień dla 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. S. Sosabowskiego w Krakowie. W poniedziałek, 14 sierpnia w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował 21 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie. Na stopień generała brygady Wojska Polskiej mianowany został Dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej - gen. bryg. Michał Strzelecki.

📢 Groźny wypadek na autostradzie A4 w powiecie wielickim. Sześć osób rannych, w tym dwoje dzieci. A4 zablokowana W poniedziałek tuż przed godzina 18 w Zakrzowcu w gminie Niepołomice doszło do nieszczęśliwego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Sześć osób zostało rannych w tym dwoje dzieci i cztery osoby dorosłe.

📢 Noc Cracovia Sacra w kościołach i klasztorach. Na otwarcie koncertował zespół Mazowsze Krakowskie i podkrakowskie kościoły oraz klasztory po raz kolejny szeroko otwierają swoje drzwi w ramach organizowanej przez miasto Nocy Cracovia Sacra. Bogaty program wydarzenia tworzą koncerty, wystawy, zwiedzanie, warsztaty, wykłady, prezentacje i widowisko. 16. Krakowska Noc Cracovia Sacra odbywa się 14 i 15 sierpnia. Tematem przewodnim w tym roku jest symbolika roślinna w sztuce sakralnej. 📢 Wypadek pod Miechowem. Lądował śmigłowiec LPR W poniedziałek w godzinach południowych doszło do wypadku w Przybysławicach (gmina Kozłów). Poparzonego mężczyznę przetransportował do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 To nie Zakopane, a Krynica Zdrój. Tłumy na "Sądeckich Krupówkach". Długi weekend należy do uzdrowiska i będzie rekordowy Krynica-Zdrój od lat jest na topie, ale coraz głośniej jest o urokliwej Muszynie, która z roku na rok ma więcej turystów. Jaki jest tego powód? To głównie konkurencyjne ceny względem Zakopanego oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Ten weekend należy do uzdrowisk. W Krynicy-Zdroju prawdziwe tłumy. 📢 Solcza. Zaproszenie na dożynki gminy Pałecznica We wtorek (15 sierpnia) odbędą się dożynki gminy Pałecznica w Solczy. Przy okazji zostanie poświęcony miejscowy dom ludowy. 📢 Dziedzictwo odc. 95. Wzruszenie Kiraz i usamodzielnienie. Streszczenie odcinka [24.08.23] Kiraz postanawia postawić na swoim i się usamodzielnić. Ali jest temu przeciwny. Czy zmieni zdanie? Tymczasem Yaman ulega Seher. W jakiej sprawie? Już teraz przeczytaj streszczenie 95. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Małopolskie dożynki 2023. Za tegoroczne plony podziękowali już w gminach Radłów, Wojnicz, Lipnica i Czchów Tradycyjne korowody z wieńcami, uroczyste msze święte, obrzędy dożynkowe i wspólna biesiada. Małopolscy rolnicy dziękują za tegoroczne plony. W województwie małopolskim rozpoczął się czas dziękczynienia za zbiory, a małopolskie samorządy organizują tradycyjne dożynki. W niedzielę, 13 sierpnia, rolnicy świętowali w gminach Radłów, Wojnicz, Lipnica i Czchów.

📢 W podkrakowskich Jurczycach świętowano rocznicę urodzin gen. Józefa Hallera. Była sesja, koncerty, zwiedzano dworek W miniony weekend w Jurczycach w gminie Skawina, w rodzinnej miejscowości gen. Józefa Hallera, w różnej formie przypomniano o jego zasługach w walce o niepodległość Polski. Na świętowanie i oddanie mu hołdu w 150. rocznicę urodzin, przyjechali miłośnicy Błękitnej Armii, m.in. z Pucka, Szczecina i kolebki tej formacji we Francji.

📢 W Imbramowicach pod Olkuszem było 160 lat temu. Zrekonstruowano bitwę z 15 sierpnia 1863 roku oraz obronę klasztoru przed Kozakami To była żywa lekcja historii. Przy Klasztorze Sióstr Norbertanek w Imbramowicach odbyła się rekonstrukcja Bitwy pod Imbramowicami z 15 sierpnia 1863 roku oraz Cudownego uratowania klasztoru przed Kozakami z kolejnego dnia. Dopisała pogoda i widzowie. 📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami.

📢 To idealne miejsce by skryć się przed letnim skwarem lub pospacerować w zimie. Oto krakowskie parki kieszonkowe Bardzo wysokie temperatury w lecie, a także mroźne zimowe dni to idealna okazja by w stolicy Małopolski odwiedzić Ogrody Krakowian. Zarówno zakwitające wiosną, jak również ośnieżone zimą - krakowskie parki kieszonkowe wyglądają tak samo imponująco. W Krakowie możemy znaleźć 31 takich miejsc. Każde z nich jest wyposażone w małą architekturę, a także mnóstwo zieleni. Sprawdźcie, gdzie można ich szukać.

📢 Wola Gruszowska. Nowe informacje w sprawie wypadku. Sprawca był pijany Policja ujawniła, że sprawca wypadku, do którego doszło w sobotę rano w Woli Gruszowskiej (gmina Radziemice) prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych ucierpiały trzy osoby. 📢 Kraków. Jest decyzja w sprawie kościoła na Wesołej. "Posługa wśród chorych i koncerty" Ani krakowska kuria, ani Kościół Narodowy w Polsce nie przejmą od Agencji Rozwoju Miasta Krakowa kościoła w dawnej dzielnicy Wesoła. - Posługę dla wiernych, także chorych i ich rodzin, będzie nadal zapewniać Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra. My ze swojej strony zajmiemy się organizacją koncertów muzyki poważnej - poinformowali nas przedstawiciele gminnej spółki. Tymczasem już 18 sierpnia do budynku dawnego klasztoru wprowadzi się wielokrotnie nagradzana oraz prowadząca działalność edukacyjną Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble. Wcześniej zadomowiła się tam już Capella Cracoviensis.

📢 Tak na co dzień mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Oto dom słynnej pary seniorów. Ich ogród zachwyca! Zdjęcia [14.08.2023] Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". 📢 Kraków. Boiska, papieska bacówka, punkty widokowe oraz plaża. Tak mogły wyglądać Białe Morza. "Wizję można jeszcze zrealizować" Już lata temu Białe Morza mogły się stać atrakcyjne dla mieszkańców. Dr inż. Maciej Gliniak, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sugerował, żeby powstały tam m.in. punkty widokowe, plaża, boiska, papieska bacówka oraz miejsce na restaurację. Naukowiec twierdzi dziś, że po odświeżeniu jego pomysł wciąż można wcielić w życie. Jednocześnie krytykuje koncepcję, zgodnie z którą na pofabrycznych składowiskach miało powstać duże pole golfowe. Żeby zrealizować taką inwestycję, konieczne byłyby głębokie wykopy, w efekcie których mogłoby dojść do naruszenia skarp osadników i stabilności konstrukcji.

📢 Puszcza Niepołomice. Kibice na meczu z Legią. Było ich sporo, mieli powody do radości. Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa. 5313 widzów - według oficjalnej frekwencji - obejrzało w niedzielę 13 sierpnia ten mecz na stadionie Cracovii. W tej liczbie była około 600-osobowa grupa kibiców Legii, ale gros stanowili sympatycy Puszczy oraz publiczność, która po prostu chciała zobaczyć ekstraklasowy mecz, z udziałem wicemistrza Polski. Kibice niepołomickiej drużyny solidnie dopingowali drużynę, a na koniec nagrodzili piłkarzy gromkimi brawami. Bo Puszcza Legii nie dała się pokonać, zremisowała 1:1. Zobaczcie zdjęcia z trybun. 📢 Piotrkowice Małe. Po wakacjach uczniowie wrócą do odmienionej szkoły. Firmy chcą zdążyć przed pierwszym dzwonkiem Pracownicy firm, prowadzących modernizację Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, nie mają wakacji. Przerwę od nauki szkolnej wykorzystują, by zrobić jak najwięcej przed powrotem uczniów. Według zapowiedzi na 1 września mają się zakończyć wszystkie prace, których prowadzenie może utrudnić normalną naukę.

📢 Powiat proszowicki. Dożynkowa ozdoba w ogniu. Interweniowała straż pożarna W niedzielę rano strażacy zostali wezwani do nietypowego pożaru. W Solczy (gmina Pałecznica) paliła się słomiana ozdoba dożynkowa. 📢 Pożar kombajnu na granicy Krakowa i powiatu krakowskiego. Spaliło się też zebrane już zboże Pożar kombajnu pracującego na polu na ul. Brzeskiej przy granicy Krakowa oraz gmin Niepołomice i Igołomia-Wawrzeńczyce. Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 12 sierpnia po południu. Palił się kombajn, a z nim zebrane już zboże, które było w zbiorniku pojazdu. 📢 Rywalizacja sołectw na Dniach Krzeszowic. Lanie wody, szukanie klucza, wożenie piłek i rzucanie gazetami. Oj, działo się Piętnaście miejscowości gminy Krzeszowice wystartowało w Turnieju Sołectw i Osiedli, który rozpoczynał tegoroczne Dni Krzeszowic. Wioski tej gminy wystawiły do zabawy i rywalizacji swoje pięcioosobowe reprezentacje. A urzędnicy miejscy przygotowali dla nich zadania na trzy godziny rywalizacji. Było wlewanie wody do butelki gąbką, otwieranie kłódki kluczem, którego trzeba było poszukać w wiadrze z liśćmi, wożenie piłeczek w dziecięcych taczkach i wiele innych humorystycznych zadań. Zwycięzcą turniej zostało sołectwo Miękinia.

📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach. 📢 Memy o Robercie Makłowiczu! Królu polskiej gastronomii 12 sierpnia 1963 roku w Krakowie na świat przyszedł wirtuoz smaku, mistrz snucia opowieści i król polskich kulinariów - Robert Makłowicz. Jego niesłabnąca popularność w naszym kraju powodowana jest dwiema rzeczami - jedni go po prostu kochają, a inni... się z niego śmieją! Z okazji urodzin mistrza prezentujemy Wam najlepsze MEMY!

📢 Wypadek pod Proszowicami. Trzy osoby poszkodowane [AKTUALIZACJA. ZDJĘCIA] W sobotę, kilkanaście minut po godz. 9 doszło do wypadku w Woli Gruszowskiej (gmina Radziemice). W zderzeniu dwóch samochodów osobowych poszkodowane zostały trzy osoby. 📢 Niezwykły widok. Bociany obsiadły całe osiedle domków pod Krakowem. Po sejmiku odpoczęły i odleciały do ciepłych krajów Niecodzienne zjawisko miało miejsc na osiedlu domków jednorodzinnych w Wielkiej Wsi. Niemal wszystkie budynki na osiedlu obsiadły bociany. Kilkadziesiąt ptaków wylądowało na dachach domów. Mieszkańcy i urzędnicy gminni zaczęli spekulować, że trzeba się przygotowywać do znacznie większego przyrostu naturalnego i rozbudowy szkoły. Tymczasem ptaki przygotowały się do jesiennej podróży do Afryki. Odpoczywały w podkrakowskiej wiosce.

📢 Trzy wypadki pod Krakowem. Zderzenie samochodów osobowych i dostawczego. Zablokowana droga lokalna i utrudnienia na autostradzie Do kilku wypadków doszło w powiecie krakowskim w piątek, 11 sierpnia. Zablokowana została droga lokalna w gminie Zabierzów, a na autostradzie A4 między węzłami Kraków Południe i Kraków Łagiewniki były duże utrudnienia.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia. 📢 Propozycje na nadchodzący weekend 12-13 sierpnia w powiecie proszowickim. Nie tylko dożynki! Kolejny weekend sierpnia oznacza moc wydarzeń w powiecie proszowicki. Najważniejszym wydarzeniem nadchodzącego weekendu z kategorii rozrywkowych będą dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Z kolei w sobotę coś dla siebie znajdą miłośnicy muzyki i stęsknieni za futbolem kibice z Nowego Brzeska. To jednak nie wszystko!

📢 Ostrów. Przypomnieli jak wyglądały żniwa, gdy nie było kombajnów Jak kosić zboże sierpem, a jak kosą. Co to są powrósła, mendle i woszty. Tego wszystkiego można było się dowiedzieć w niedzielę, podczas minifestiwalu żniwnego w Ostrowie. Kto chciał, mógł samemu wziąć do ręki sierp lub kosę i sprawdzić, jak się kiedyś żniwowało.

📢 Najbardziej betonowe miejsca w Krakowie. Oto ranking "betonowych pustyń" 30.07.2023 Dyskusja na temat betonowania miast nasila się zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy mieszkańcy dużych aglomeracji muszą mierzyć się z upałami. Aby pobudzić do dyskusji i zastanowić się nad tym, co w Krakowie nas otacza, przygotowaliśmy ranking najbardziej betonowych miejsc w Krakowie oparty na opiniach naszych czytelników. 📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

📢 Ranking kąpielisk i plaż w Krakowie, Małopolsce i na Śląsku. Nie tylko Zakrzówek. Dojazd, ceny, zdjęcia Ranking plaż i kąpielisk 2023. Przygotowaliśmy przewodnik po najpiękniejszych plażach i kąpieliskach w Krakowie i okolicach, bowiem w promieniu 85 km, a więc niewiele ponad godzinę jazdy samochodem od miasta, też znajdują się urokliwe miejsca na wypoczynek. Zdziwicie się, jak wiele ich jest w Małopolsce i na Śląsku. Dziś furorę robi krakowski Zakrzówek, ale są też inne piękne miejsca. Odkryj swój zakątek na jednodniowy wypad lub kilkudniowy odpoczynek. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kultowy Kryspinów - tak nad zalewem było ponad 20 lat temu. Szaleństwa młodości i beztroska zabawa. Co za zdjęcia! Zalew Kryspinów, choć tak naprawdę prawidłowa nazwa to Zalew na Piaskach, od lat jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku krakowian. Kąpielisko położone tuż przy zachodniej granicy miasta, w gminie Liszki, przyciąga tłumy plażowiczów i i miłośników sportów wodnych. U nas – mała podróż w czasie. W archiwum znaleźliśmy sporo zdjęć-perełek dokumentujących wypoczynek krakowian nad zalewem sprzed lat. Głównie sprzed dwóch dekad, ale są też starsze. Może nawet odnajdziecie się na zdjęciach?

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów. 📢 Powiat krakowski. Witacze, czyli dowcipne ozdoby dożynkowe. Ludzie dekorują posesje i przydrożne tereny dla zabawy i śmiechu Dożynkowe postacie ze słomy i szmat, traktory ze słomianych bali, świnie z kostek sprasowanej słomy, dorodny koń z resztek siana i kogut z pozostałości po skoszeniu pszenicy, żyta i owsa. Takie ozdoby robią mieszkańcy wiosek, w których odbywają się dożynki. Te swoiste ozdoby to witacze. W ten sposób organizatorzy dożynek zapraszają gości do wspólnego świętowania. Zobaczcie, jaką fantazję mają rolnicy i gospodynie w podkrakowskich miejscowościach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Bezpłatny ośrodek rekreacji z plażami pod Krakowem pełen ludzi. Dolina Raby się rozkręca! 24.07.2022 Dwie piaszczyste plaże, miasteczko rowerowe, boiska do gry w siatkówkę, park linowy, plenerowa siłownia, ścianki wspinaczkowe, możliwość pływanie kajakiem, łódką i rowerem wodnym, dwa place zabaw, park edukacyjny - takie m.in. atrakcje czekają na odwiedzających nowy Ośrodek Rekreacyjny „Dolina Raby” na granicy Kłaja i Targowiska. To pierwsze w powiecie wielickim gminne centrum wypoczynkowe. Nadrabska enklawa powstała z pomocą dotacji unijnej, co oznacza, że wstęp na teren obiektu, a także większość atrakcji są bezpłatne.

📢 Dolina Raby. Oto nowe miejsce wypoczynku w Małopolsce. Gmina Kłaj otwiera bezpłatny ośrodek rekreacyjny ZDJĘCIA „Dolina Raby” - tak nazwano centrum wypoczynkowe stworzone w dawnej nadrabskiej żwirowni w gminie Kłaj w powiecie wielickim. Gminny ośrodek rekreacyjno-sportowy - wybudowany za ponad 4 mln zł, z pomocą dotacji unijnej - zostanie otwarty w środę (15 czerwca) w samo południe. W tym dniu wszystkie atrakcje będą za darmo, a na co dzień – prawie wszystkie.

📢 Mariusz Wach: Nie przerwałem treningów, rozstałem się z dziewczyną [ZDJĘCIA] Na rozstaniu z dziewczyną świat się nie kończy - mówi 40-letni krakowski pięściarz wagi ciężkiej Mariusz Wach, który na zawodowych ringach stoczył 41 walk, z których 35 wygrał (10 przez nokaut), a 6 przegrał. 📢 Na dożynki gminne w Szklarach przybyły tłumy gości. Tutaj chleba nikomu nie zabrakło Całe Szklary zostały przystrojone w dożynkowe dekoracje. Kukły ze słomy przedstawiające rolników w pracy i podczas odpoczynku witały gości dożynkowych. W niedzielne popołudnie świętowali mieszkańcy Szklar, a z nimi cała gmina Jerzmanowice-Przeginia, bo to organizowano dożynki gminne. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przybyły z pięknymi wieńcami, prezentowały na scenie swoje sołectwa, ośpiewywały przedstawicielki władz i obdarowywały ich chlebem. 📢 Dożynki Gminy Dębno. Podziękowali za plony i świetnie się bawili [ZDJĘCIA] Areną tradycyjnych obrzędów i wspaniałej zabawy była miejscowość Jastew. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta w miejscowej kaplicy. Następnie korowód dożynkowy powędrował na plac koło Dębińskiego Centrum Kultury. Tam odbył się m.in. tradycyjny konkurs wieńców dożynkowych. Po jego rozstrzygnięciu na scenie pojawiły się lokalne grupy artystyczne. Tuż po nich publiczność bawił Kabaret z Konopii. Na zakończenie wystąpiła gwiazda wieczoru - Camasutra.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób

Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona w Ciechocinku