Przegląd prasy 16.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [16.10.2023]”?

Prasówka 16.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [16.10.2023] Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński.

📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [16.10.2023] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać.

📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły [16.10.2023] Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy.

Prasówka 16.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [16.10.2023] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej.

📢 Takie będą ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku [16.10.2023] Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku. 📢 Takie są modne fryzury na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Mamy najmodniejsze uczesania dla kobiet [16.10.2023] Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus [16.10.2023] Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 W Krakowie w niektórych komisjach wyborczych zabrakło kart do głosowania, w jednej zabrakło urny. Głosowanie było przedłużone do... 23.20 O godz. 23.20 z lokalu wyborczego w VII LO przy ul. Skarbińskiego w Krakowie wyszli ostatni głosujący, a w pokoju obwodowej komisji wyborczej nr 124 rozległy się brawa. To właśnie do tego punktu od popołudnia ustawiały się długie kolejki chętnych do głosowania.

📢 Blamaż reprezentacji Polski z Mołdawią. Tylko remis w Warszawie, koniec marzeń o bezpośrednim awansie na Euro 2024? Reprezentacja Polski tylko zremisowała z Mołdawią 1:1 w meczu eliminacji Euro 2024 na PGE Narodowym. Ten podział punktów może okazać się brzemienny w kontekście walki o bezpośredni awans na turniej. Drugie w tabeli Czechy mają punkt więcej i o jedno mniej rozegrane spotkanie. 📢 MEMY o meczu Polska - Mołdawia. Santos się śmiał, Glik nie dowierzał, a Probierz otworzył whisky [GALERIA] To jest jednak wielka sztuka, żeby na własne życzenie w jednym roku tyle się razy dać plamę. Reprezentacja Polski przed przerwą straciła bramkę z Mołdawią, przez co była bliska powtórzenia wpadki z czerwca. Skończyło się rozczarowującym remisem, przez który najpewniej stracimy szanse na bezpośredni awans na Euro. Zobaczcie najlepsze memy internautów o grze Biało-Czerwonych, zanim odżyły nadzieje, czyli kiedy to Karol Świderski doprowadził do wyrównania.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [16.10.2023 r.] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Wybory 2023. Wyniki sondażowe w województwie małopolskim. Która partia wygrała wybory parlamentarne w Małopolsce? Podajemy sondażowe wyniki wyborów do parlamentu w województwie małopolskim. Według wstępnych danych wybory parlamentarne 2023 w Małopolsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość (41,0%), przed Koalicją Obywatelska (25.3%). Frekwencja w województwie Malopolskim wyniosła 74,3%.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [16.10.2023] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa - zobacz zdjęcia [16.10.2023] Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Wstępne wyniki i radość w sztabie Trzeciej Drogi w Krakowie Według pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych na polityków kandydujących z listy koalicji Trzecia Droga Polska 2050-PSL, swój głos oddało 13 proc. Polaków. Oznacza to, że ugrupowanie po 15 października zadebiutuje w Sejmie. W sztabie wyborczym Trzeciej Drogi zapanowała wielka radość.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Tak zareagowała na sondażowe wyniki wyborów krakowska Lewica W sztabie krakowskiej Lewicy przy ul. Smolki w Krakowie na wynik wyborów oczekiwali przedstawiciele tej partii. Według pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych na polityków kandydujących z listy KW Nowa Lewica, swój głos oddało 8,6 proc. Polaków. Po ogłoszeniu exit pool zapanowała konsternacja, widać było po minach polityków i sympatyków, że to ugrupowanie liczyło na dużo lepszy wyniki, przekraczający 10 proc.

📢 Radosne nastroje w sztabie wyborczym krakowskiej Koalicji Obywatelskiej. Liczą na nowy rząd Sondażowe wyniki wyborów w krakowskim sztabie Koalicji Obywatelskiej przyjęto brawami i z dużą nadzieją na to, że opozycja utworzy nowy rząd. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Tak zareagował na sondażowe wyniki wyborów krakowski PiS O godzinie 21, po pierwszych sondażowych wynikach wyborów, czyli exit poll, w sztabie wyborczym PiS-u zapanowała radość, choć ze wstępnych wyników to ich przeciwnicy z opozycji są tryumfatorami. Na polityków kandydujących z listy KW Prawo i Sprawiedliwość, swój głos oddało 36,8 proc. Polaków. Mają najlepszy wyniki, ale czy przejmą władzę? Zobacz zdjęcia z tego emocjonującego wieczoru.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Reakcja w sztabie wyborczym Konfederacji w Krakowie po ogłoszeniu sondażowych wyników Smutne miny i konsternacja w krakowskim sztabie Konfederacji. Według pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych na polityków kandydujących z listy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, swój głos oddało 6,2 proc. Polaków. Ugrupowanie liczyło na dużo lepszy wynik, nawet dwa razy lepszy. Zobacz zdjęcia z tego emocjonującego wieczoru. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Wyniki EXIT POLL. Kto wygrał wybory do Sejmu i Senatu? Podajemy państwu pierwsze ogólnopolskie wyniki sondażowe EXIT POLL, a także wyniki sondażowe dla województwa małopolskiego. Według sondaży EXIT POLL wyniki kształtują się tak: PiS - 36,8%, KO - 31,6%, Trzecia Droga -13,0 %, Lewica - 8,6%, Konfederacja - 6,2%, Bezpartyjni - 2,5%. W naszym regionie wybierzemy 41 posłów i 8 senatorów. Według sondaży EXIT POLL poparcie w Małopolsce kształtuje się następująco: PiS - 41,0%, KO - 25.3%, Trzecia Droga - 14.3%, Lewica - 7.8%, Konfederacja - 7.5%, Polska Jest Jedna - 2.1%, Bezpartyjni Samorządowcy - 2.0%. Frekwencja w referendum wyniosła 40 proc., co powoduje, że wynik referendum nie jest wiążący - wynika z sondażu Ipsos.

📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy. 📢 Skład na mecz Polski z Mołdawią oficjalnie. Michał Probierz zrobił zmiany po wygranej z Wyspami Owczymi 15.10 Skład na mecz Polska - Mołdawia, który odbędzie się w niedzielę 15 października, będzie się różnił od tego, w jakim nasi piłkarze zagrali przeciw Wyspom Owczym. Kadra wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie w zmienionym składzie choćby dlatego, że taktyka w spotkaniu z rywalem, z którym Biało-Czerwoni przegrali w Kiszyniowie, będzie nieco inna. Odpadną też ci, których organizmy nie zdążą się odpowiednio szybko zregenerować. Początek meczu Polska - Mołdawia dzisiaj o godz. 20.45.

📢 Wielka mobilizacja wyborcza w Małopolsce. We wszystkich powiatach frekwencja jest wyższa niż przed czterema laty Nie ma takiego powiatu w Małopolsce, w którym frekwencja byłaby niższa niż przed czterema laty. Od rana przed lokalami wyborczymi ustawiają się długie kolejki. Największą mobilizację widać w powiecie nowosądeckim, gdzie frekwencja w południe wyniosła nieco ponad 28 proc. Druga lokata przypadła powiatowi limanowskiemu, gdzie głos oddało ponad 26,34 proc. uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych. Trzecie miejsce w południe zajmował Tarnów, gdzie frekwencja wynosiła blisko 26 proc. 📢 Wypadki na autostradzie A4. Lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe Autostrada A4, kierunek Tarnów-Kraków, miejscowość Stanisławice - zderzenie pięciu samochodów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu pracują wszystkie służby. Na miejscu ląduje również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Występują utrudnienia w ruchu. Droga na Kraków całkowicie zablokowana. Brak informacji na temat przyczyn wypadku.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Mieszkańcy krakowskiego Manhattanu w Czyżynach z rekordową frekwencją do godz. 12 Średnia frekwencja w krakowskich komisjach wyborczych do godz. 12 wynosiła w okolicy 25 proc. Jest jednak wyjątek, który przebił średnie wyniki trzykrotnie. Okazuje się, że mieszkańcy os. Avia, którzy głosowali w szkole podstawowej nr 155 na os. 2 Pułku Lotniczego w większości postanowili zagłosować przed południem. Frekwencja wyniosła tam aż 75,56 proc. Na 1436 osób uprawnionych do głosowania wydano już 1085 kart.

📢 Wybory parlamentarne. Jaka frekwencja w myślenickim i wielickim na godzinę 17 Mieszkańcy podkrakowskich powiatów głosują w wyborach parlamentarnych. O godzinie 17 w powiecie myślenickim frekwencja wynosiła 60,44 procent. Jeszcze lepszym odsetkiem głosujących mógł się pochwalić powiat wielicki, gdzie frekwencja wyniosła 62 procent. 📢 Znani krakowianie już zagłosowali. Zobacz zdjęcia VIP-ów w komisjach wyborczych Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką głosowali w szkole przy ul. Porzeczkowej w Krakowie. Z kolei prezydent Krakowa Jacek Majchrowski tradycyjnie oddał swój głos w komisji wyborczej w szkole przy ul. Fredry w Krakowie. Głosowanie ma już za sobą również kard. Stanisław Dziwisz. Zobaczcie, jak głosowali znani krakowianie. 📢 Wybory parlamentarne. W Proszowicach i Miechowie do godziny 17 głosowała ponad połowa uprawionych Kolejny komunikat o frekwencji w wyborach parlamentarnych pochodzi z godziny 17. Zainteresowanie wyborami w powiatach proszowickim i miechowskim jest wysokie, o czym najlepiej świadczy ruch, panujący w siedzibach komisji obwodowych. W proszowickim wynosiła 54,80 proc., a w miechowskim 54,18 proc.

📢 Polana Piknikowa na Sikorniku w Krakowie. Znaliście to miejsce? Polana piknikowa na Sikorniku znajdująca się w Paśmie Sowińca to teren rozciągający się od Salwatora do Przełęczy Przegorzalskiej, miedzy Królowej Jadwigi, a Księcia Józefa. Znakomite miejsce na spacer i poczęstunek na trasie, a że październik mamy na razie słoneczny, to polecamy naszym Czytelnikom. Można wędrówkę połączyć z pobytem w Lesie Wolskim. 📢 Górale z Podhala ruszyli do lokali wyborczych. Między nimi jest także sporo turystów Mieszkańcy Podhala rozpoczęli głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023 i w referendum. Od rana do lokali przychodzą zarówno górale, ale i turyści, którzy spędzają weekend w górach.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Kolejny gigant wycofuje się z Polski. Te kultowe sklepy też bezpowrotnie zniknęły! Pamiętasz je jeszcze? 15.10.2023 Końcem września 2023 roku sieć sklepów Spar podjęła decyzję o zakończeniu swojej działalności w Polsce. W naszym kraju pod tym logo działa ponad 200 placówek. To już kolejna sieć sklepów, która zdecydowała o zakończeniu działań handlowych na terenie Polski. Oto inne sklepy, które bezpowrotnie zniknęły z naszego kraju. Pamiętacie je jeszcze? 📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 15.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy.

📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! 15.10.2023 Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu!

📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! 15.10.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Turystyczny hit Muszyny już nie za darmo. Za wstęp na częściowo zrekonstruowany zamek trzeba zapłacić. Znamy cennik Od niedzieli, 15 października, wejście na częściowo zrekonstruowany średniowieczny zamek w Muszynie jest płatne. Ta niedawno udostępniona mieszkańcom i turystom atrakcja okazała się strzałem w dziesiątkę. Odwiedzają ją tysiące osób. Czy biletowany wstęp coś zmieni? Zobaczcie, ile trzeba zapłacić za wstęp na zamek w Muszynie. 📢 Kraków. Powstaje nowa droga i teren pod park przy nowej estakadzie kolejowej, wzdłuż ulicy Blich Z lotu ptaka dobrze już widać nowy zarys ul. Blich. Krawężniki układane są zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pod estakadą kolejową. Niedługo powstanie tu nowe miejsce do odpoczynku i rekreacji. Mieszkańcy długo czekali, aż rozkopana ulica zacznie się zmieniać. Ma tu powstać park kolejowy.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Wielu mieszkańców Krakowa oddało już swoje głosy. Długie kolejki w niektórych komisjach Pierwsze, wypełnione karty do głosowania trafiły do urn zaraz po otwarciu komisji wyborczych o godz. 7. - Poranna frekwencja jest porównywalna do tej z ostatnich wyborów. Niewątpliwie w decyzji o pójściu na głosowanie pomaga dziś piękna pogoda - zauważa Bartosz Kulawiak, przewodniczący Komisji Wyborczej nr 362 na Wzgórzach Krzesłąwickich. W Krakowie liczba uprawnionych do głosowania wynosi ponad 601 tysięcy osób. Zagłosować może jednak znacznie więcej osób, m.in. ze względu na pobrane zaświadczenie o prawie do głosowania. W stolicy Małopolski są 454 komisje wyborcze, w tym 43 w szpitalach, DPS-ach i zakładach karnych. W skład komisji powołano ponad 4 tysiące osób.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć takie numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia! Koniecznie zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Cowboy copper, shaggy bob i inne 15.10. W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 15.10.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 15.10.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 15.10.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 15.10.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Paznokcie jesienne - wzory i kolory: czerwone, bordowe, czarne, zielone. Jakie paznokcie są modne tej jesieni? Zobacz inspiracje! 15.10.2023 Szukasz pomysłu na wyjątkowe jesienne paznokcie? W tym sezonie modne będą eleganckie stylizacje. Postaw na chłodną czerwień, czerń, zieleń, bordo lub na odcienie brązu od bardzo jasnych po te bardzo ciemne. Przygotowaliśmy ponad 25 inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Kraków. Kot wypadł z II piętra a następnie utknął obok rynny. Akcja KTOZ i... przechodniów Do biura Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zadzwoniła zaaferowana kobietaa, która była świadkiem jak na jednej z krakowskich ulic, kot wypadł z drugiego piętra i próbując wspiąć się z powrotem do mieszkania po rynnie, za rynną tą utknął na dobre.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 15.10.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Przy jednym z najbardziej ruchliwych krakowskich rond jest... uzdrowisko! Tu napijesz się leczniczych wód. ZDJĘCIA 15.10.2023 Historia Uzdrowiska Mateczny sięga roku 1898, kiedy to na posesji inżyniera Antoniego Matecznego odkryto leczniczą wodę mineralną. W 1905 uruchomiono w tym miejscu Zakład Kąpielowy Wody Siarczano-Solankowej, z którego w sezonie letnim korzystało nawet do 400 kuracjuszy. Do niedawna to miejsce położone niemal w samym centrum Krakowa, zasłonięte było przez szpetne bilbordy. Teraz jednak można je nie tylko zobaczyć podczas jazdy samochodem, ale także je odwiedzić i napić się leczniczych wód. Poznajcie historię tego wyjątkowego miejsca i zobaczcie, co obecnie oferuje.

📢 Horoskop dzienny na 17 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 17 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 16 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 16 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 15 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 15 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dwa poważne wypadki w Krakowie. Estakada Kaczmarskiego i Lublańska Warunki do jazdy dla kierowców w Krakowie pogorszyły się wieczorem. W padającym deszczu doszło do kilku wypadków. W tym jednego na Lublańskiej i drugiego na Nowohuckiej. 📢 Uczestnik znanego show Polsatu, zginął na drodze S5 Wrocław - Poznań. Jego samochód został zmiażdżony! Istny koszmar! Tragiczny w skutkach wypadek na drodze ekspresowej S5 Wrocław - Poznań. Kilka dni temu, w pobliżu Kościana w Wielkopolsce, zderzyło się aż pięć samochodów, trzy ciężarówki i dwa samochody dostawcze. Jeden z busów dostał się między dwa tiry i został dosłownie zmiażdżony. Na zdjęciach udostępnionych przez wielkopolską policję wygląda to koszmarnie! Jak się okazało, tym samochodem jechał Piotr Zabawski. Stolarz z Warszawy, który ostatnio dał się poznać jako gwiazdor popularnego show telewizji Polsat. 40-latek zginął na miejscu.

📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 W gminach powiatu krakowskiego przed południem głosowała ponad jedna piąta wyborców. Popołudniu prawie 60 procent W południe w 17 gminach powiatu krakowskiego frekwencja wyniosła 22,73 procenta, a do godz. 17 - 59,51 procenta. Mieszkańcy wybierają 14 reprezentantów do Sejmu w okręgu nr 13 i jednego do Senatu w okręgu nr 31.

📢 Kapliczki dla koni z Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt zrobili akcję na szlaku Artystyczne kapliczkami od obrońców praw zwierząt na drodze do Morskiego Oka w Tatrach. W ten sposób chcą oni upamiętnić konie, które miały wypadki w czasie pracy na szlaku do Morskiego Oka. Happening zorganizowała Fundacja Viva. Odbył się on w sobotę 13 października na szlaku do Morskiego Oka. 📢 Jesienny najazd na Tatry. W sobotę prawdziwe tłumy wędrowały po tatrzańskich szlakach Wyjątkowo ciepły i być może jeden z ostatnich takich w tym roku przyciągnął prawdziwe tłumy turystów w Tatry. Po górach wędrowało tysiące turystów - rodziny z dziećmi, seniorzy, studenci, a także sporo turystów zza granicy. Oblężona była m.in. Dolina Kościeliska. 📢 Proszowianka remisuje z liderem i traci… czterech piłkarzy W sobotnim meczu klasy okręgowej piłkarze Proszowianki zremisowali na boisku liderującej Zieleńczanki 1:1 (0:0). Bramkę dla gospodarzy zdobył Patryk Moskal. Wyrównał z rzutu karnego Rafał Ciesielski.

📢 Raj dla miłośników kwiatów i kwiatuszków doniczkowych, czyli Festiwal Roślin w Krakowie W Hali Cracovia przy al. Focha 40 rozpoczął się Festiwal Roślin w Krakowie. To kolejna edycja największego w Polsce targu roślin doniczkowych w atrakcyjnych cenach. Wydarzenie odbywa się będzie w ten weekend 14 i 15 października. Uczestnicy festiwalu mogą wybierać z wielkiej oferty roślin. Sami zobaczcie! 📢 Odszedł Stanisław Radwan - wielki artysta wielokrotnie nagradzany za kompozycje do spektakli teatralnych i filmów Informacja o śmierci 84-letniego Stanisława Radwana pojawiła się na profilu znanego krytyka filmowego i teatralnego Łukasza Maciejewskiego na Facebooku. "Stasiu Radwan nie żyje. (...) Urodziwy niebanalnie, zgarbiony, jakby nieobecny, a przecież słuchający najuważniej na świecie. (...) Dla paru pokoleń - uczniów i wielbicieli, był właśnie autorytetem. Bez żadnego cienia wątpliwości. Wiedział wszystko, o wszystkim, mędrzec z głosem przecudnej urody, seksownym przyseplenem, z wiedzą, która upokarzałby każdego, ale właśnie nie upokarzała, bo Radwan by sobie na to nie pozwolił nigdy".

📢 Kraków pachnie trawą cytrynową, imbirem i chilli. W ten weekend odbywa się Festiwal Azjatycki W krakowskie Tauron Arenie na uczestników Festiwalu Azjatyckiego czekają smakołyki m.in. kuchni tajskiej, japońskiej, indyjskiej i gruzińskiej. Festiwal Azjatycki to wydarzenie łączące w jednym miejscu wiele kultur oraz kuchni prosto z Azji. Targi to miejsce w którym goście mogą spróbować azjatyckich smaków, mogą przeżyć nowe doznania kulinarne oraz zaczerpnąć inspiracje, które powtórzą w swojej kuchni. 📢 Ponad pół tysiąca osób na trasie biegu im. Bogdana Włosika w Nowej Hucie. Zwycięzcą został Adam Czerwiński Ponad 500 osób wzięło udział w biegu memoriałowym im. Bogdana Włosika, który odbył się w sobotę 14 października na trasie w Nowej Hucie. Najszybciej na metę dotarł Adam Czerwiński z Wieliczki, a spośród kobiet Paulina Gaj z Jaworzna (Krakowska Akademia LA). Partnerem głównym wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Obejrzyj zdjęcia uczestników zawodów w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Te mieszkania do wynajęcia szokują! Najdziwniejsze pomysły właścicieli w praktyce. Zobacz zdjęcia W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Nauczyciele stracili cierpliwość i przygotowali riposty W Dzień Nauczyciela uczniowie dziękują pedagogom za opiekę i przekazaną wiedzę, ale trzeba przyznać, że na co dzień nie mają oni łatwo z podopiecznymi. Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Pochodzi z małej miejscowości koło Krynicy-Zdroju, ale zna ją cała Polska. Nita to objawienie branży muzycznej i mediów społecznościowych Naprawdę nazywa się Anita Dudczak, ale wszystkim fanom nowoczesnego popu znana jest jako Nita. Pochodzi z miejscowości Czyrna koło Krynicy - Zdroju zdobyła popularność dzięki TikTokowi i Instagramowi, a konsekwencją tego było podpisanie umowy z wytwórnią Kayah - Kayax. 25 sierpnia jej nakładem ukazał się debiutancki album Nity - "Nitki". Popularności wokalistki stale rośnie i wygląda na to, że Małopolska dała Polsce kolejną gwiazdę popu. 📢 Teren po galerii Plaza Kraków. Są dwa wnioski inwestora. Będzie hotel, biura, sklepy, garaże Rozpoczął się proces zagospodarowania terenu po zburzonej galerii handlowej Plaza Kraków. Inwestor złożył dwa wnioski o pozwolenie budowlane. Po Plazie nie ma już śladu, gruz został wywieziony a działka ogrodzona. Kładka prowadząca z przystanku przy al. Pokoju urywa się w powietrzu, ale możliwe jest jej wykorzystanie w przyszłości.

📢 Miechów. Starosta i dyrektorzy nagrodzili nauczycieli Z okazji sobotniego Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Miechowie już w piątek grupa nauczycieli została uhonorowana nagrodami starosty oraz nagrodami dyrektorów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach, Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 📢 Premier Morawiecki w Czaplach Wielkich na finiszu kampanii wyborczej W piątek po południu premier Mateusz Morawiecki pojawił się na krótko w Czaplach Wielkich (gmina Gołcza). Podczas kilkuminutowego wystąpienia zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach i poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Premierowi towarzyszyli kandydaci na posłów z okręgu krakowskim, w tym „jedynka” na liście PiS Małgorzata Wasserman. 📢 Otwarcie nowego sklepu Lidl pod Krakowem. Promocje i poczęstunek w nowej placówce W Skawinie powstał nowy sklep Lidl. Otwarty został w czwartek, 12 października 2023 r. o godz. 6 rano przy ul Radziszowskiej 3. Zatrudnia 21 osób. W tym podkrakowskim mieście to już druga taka placówka, pierwszy Lidl w Skawinie działa przy ul. Krakowskiej. Podczas otwarcia nowego sklepu przygotowano promocje, poczęstunek dla klientów - kawę, hot-dogi i watę cukrową dla dzieci.

📢 Ranking Wspólnoty. Pałecznica, Proszowice i Nowe Brzesko w krajowej czołówce Dwutygodnik Samorządowy Wspólnota opublikował ranking gmin, które w latach 2020-22 wydały najwięcej środków na inwestycje. W ścisłej krajowej czołówce znalazły się dwie reprezentantki powiatu proszowickiego. Pałecznica jest 4. wśród gmin wiejskich, a Proszowice 9. wśród miast powiatowych. Nagrodę w odrębnej kategorii otrzymało też Nowe Brzesko. Rozdanie nagród odbyło się podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

📢 Hołownia w Pałecznicy: Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS Zniesienie prac domowych dla uczniów, reforma mediów publicznych, dostosowanie systemu energetyki do wymogów energii odnawialnej, refundacja in vitro. To część postulatów, o których w czwartek wieczorem mówili na spotkaniu z wyborcami w Pałecznicy liderzy komitetu Trzecia Droga Szymon Hołownia (Polska 2050) i Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Przede wszystkim zwracali jednak uwagę na potrzebę zasypania istniejących w Polsce podziałów.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 10 kłopotliwych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej. Lepiej pozostaw je bez odpowiedzi. O co pracodawca nie powinien pytać? Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy przekłada się na nastroje wśród polskich pracowników. Blisko 7 na 10 uważa, że jest w stanie znaleźć tak samo dobrą lub lepszą pracę. Zmiana pracy wiąże się z rozmową kwalifikacyjną. Przy tej okazji wiele osób zastanawia się, czy musi odpowiadać na każde pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej. Wydaje ci się, że rekruter jest zbyt wścibski? Sprawdź, czy wiesz, o co pracodawca nie powinien pytać na rozmowie o pracę.

📢 Młodzi wojownicy stawali na podium w Radgoszczy. Mistrzyni z Ostrowa W Radgoszczy odbyły się mistrzostwa Małopolski w Combat Ju Jutsu. Dobrze spisali się podopieczni szkoły Kindai Ryu Bu-jutsu prowadzonej przez Pawła Paryża, którzy wielokrotnie stawali na podium.

📢 Dolany. Dachowanie na łuku drogi. Ucieczka czworonożnego pasażera W środę wczesnym popołudniem na drodze krajowej nr 79 w Dolanach (gmina Koszyce) doszło do kolizji. Kierowca samochodu osobowego wypadł z drogi i dachował. Mężczyzna podróżował z psem. 📢 Aleksandra Chapko, znana z serialu „M jak Miłość”, jest już mężatką! O ślubie poinformowała jej siostra. Wiemy, kogo poślubiła Aleksandra Chapko, pochodząca z Nowego Sączu aktorka, dopiero co informowała o zaręczynach, a teraz okazuje się, że jest już po ślubie. Gwiazda serialu „M jak Miłość” wzięła potajemnie ślub, a o tym fakcie poinformowała na swoim Instagramie jej znana siostra, również aktorka Paulina Chapko. Wiemy, kiedy i kogo poślubiła Aleksandra. 📢 Najpiękniejsze ogrody pod Krakowem. Nagrody za urocze aranżacje, rośliny, kwiaty, alejki i oczka wodne. Zobaczcie jakie niezwykłe Dostojne róże, urocze trawy, alejki wśród krzewów, ławeczki w cieniu drzew, miododajne rośliny, kolorowe kwiaty, oczka wodne, poidełka dla owadów i ptaków - to niezwykłe piękno ogrodów tworzonych przez mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca oceniali pasjonaci ogrodnictwa, wśród nich dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A wszystko w ramach konkursu "Mój Ogród" organizowanego trzeci raz w tej podkrakowskiej gminie.

📢 Miechów. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 mają wirtualną strzelnicę W Zespole Szkół nr 2 w Miechowie działa pierwsza na terenie powiatu wirtualna strzelnica. Obiekt ma służyć uczniom utworzonego we wrześniu oddziału przygotowania wojskowego, ale też innym szkołom, służbom i organizacjom.

📢 Czy na pewno wiesz na czym śpisz? Niepokojące wyniki kontroli UOKiK odnośnie... pościeli Inspekcja Handlowa stwierdziła nieprawidłowości w co drugiej ze 123 przebadanych w laboratorium partii bielizny pościelowej - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. składu produktu, czy jego rozmiaru. 📢 Proszowice. Premier Beata Szydło o rolnictwie na placu targowym W ramach trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu we wtorek przed południem na placu targowym w Proszowicach gościła była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło. W krótkim wystąpieniu mówiła głównie o sprawach rolnictwa. Towarzyszyli jej posłanka Elżbieta Rusecka i kandydujący na posła z listy PiS wicemarszałek Małopolski Józef Gawron.

📢 Kto nie powinien jeść grzybów? Osobom z tymi schorzeniami mogą zaszkodzić jesienne dary lasu. Uwaga na seniorów i dzieci! Zbieranie grzybów to jeden z naszych ulubionych „sportów narodowych”. Nie tylko chętnie szukamy ich w lasach, ale także ochoczo dusimy, marynujemy, suszymy i… jemy. Cenimy je za niepowtarzalny aromat i smak. Wbrew panującej przez lata opinii, są bogate w składniki mineralne oraz błonnik, co niesie wiele korzyści dla naszego zdrowia. Jednak nie każdy może włączać je do swojej diety. Zobacz, które schorzenia wykluczają jedzenie grzybów i kto powinien być, wykazać się szczególną ostrożnością sięgając po gatunki leśne. 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Ochrona myślenickiego Zarabia przed powodzią. Wody Polskie przygotowują koncepcję nowej infrastruktury Jak zmniejszyć ryzyko powodziowe na Zarabiu w Myślenicach? Na to pytanie Wody Polskie szukają odpowiedzi, dlatego ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji ochrony terenów w dolinie Raby na długości ponad 2 km. We wtorek, 3 października przedstawiciele inwestora, województwa i gminy poinformowali o planach inwestycyjnych. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika - za metą i dekoracje [ZDJĘCIA] Biegi. XXIV Bieg memoriałowy im. Bogdana Włosika przeszedł już do historii. Jego triumfator Adam Czerwiński i wszyscy pozostali uczestnicy imprezy stworzyli ciekawe widowisko. Po emocjach na trasie był czas na chwile wytchnienia, odpoczynku i dzielenia się wrażeniami z biegu, a także na dekoracje. Przejdź do galerii.

📢 Znane pary z Krakowa. Na te zakochane gwiazdy aż miło popatrzeć Historie tych par, są najlepszym dowodem na to, że również w show biznesie jest miejsce na prawdziwą miłość.

