Przegląd prasy 16.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tabela waloryzacji emerytur po wyborach. Wyliczenia wskazują nawet 400 złotych więcej”?

Prasówka 16.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tabela waloryzacji emerytur po wyborach. Wyliczenia wskazują nawet 400 złotych więcej Jeśli wskaźnik obecny wskaźnik waloryzacji emerytur się utrzyma, to oznaczałoby to wzrost rent i emerytur nawet o kilkaset złotych. Waloryzacja emerytur po wyborach jest pewna, bo wynika to z ustawy. Emeryci muszą jednak czekać na decyzje nowego rządu, czy ten utrzyma wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3%. Na kolejnych slajdach naszej galerii zobacz w galerii prognozowane kwoty emerytur po waloryzacji.

📢 Tak wygląda bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich. Ich drewniany pałac na Mazurach [16.11.2023] To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem.

📢 Horoskop dzienny na 16 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 16 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Prasówka 16.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 15.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka! 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [16.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [16.11.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień [16.11.2023] Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie dwóch samochodów na drodze serwisowej obok zakopianki W środę, 15 listopada doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych tuż za Krakowem w Libertowie w gminie Mogilany. Zdarzenie miało miejsce na drodze serwisowej obok zakopianki, ale korkowało się także na krajówce. Z pierwszych relacji służb wynikało, że nie ma osób poszkodowanych, ale potem okazało się, że wzywano zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują wszystkie służby. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Budżet miasta Krakowa na 2024 rok: Wydatki przekroczą 8,5 mld zł. Duże koszty utrzymania. Nie ma pieniędzy na nowe, duże inwestycje W środę, 15 listopada, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przedstawił projekt budżetu Krakowa na 2024 rok. Według wstępnego planu wydatki miasta ogółem przekroczą 8,5 mld zł. W urzędzie przekonują, że wysokie ceny energii, inflacja i presja płacowa wpływają na wzrost wydatków bieżących. Na utrzymanie wszelkiego typu infrastruktury i usług dla mieszkańców miasto planuje przeznaczyć więc ok. 7,5 mld zł. Inwestycje wpisane do projektu budżetu opiewają na kwotę prawie 1 mld zł. To głównie kontynuacja już rozpoczętych zadań. Brakuje natomiast pieniędzy na nowe, duże przedsięwzięcia, np. linie tramwajowej. W magistracie podkreślają, że miasto jest gotowe przystąpić do realizacji kolejnych zadań po pozyskaniu środków unijnych i odblokowaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Przejdź do GALERII, by zobaczyć wykresy prezentujące szczegółowo koszty i plany finansowe miasta na przyszły rok.

📢 Arcybiskup Marek Jędraszewski: Lasy są szczególnym pomnikiem naszej narodowej pamięci Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w środę, 15 listopada przewodniczył mszy świętej dla duszpasterzy leśników, którzy w Katedrze na Wawelu przeżywają swoje rekolekcje: - Lasy to nie tylko piękno natury i bogactwo, które można z niego czerpać, to także przejmujący niekiedy pomnik naszej narodowej pamięci - podkreślał metropolita. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 15.11.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 15.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Tak mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Willa warta ponad 3,5 miliona złotych na sprzedaż Luksusowa willa za ponad 3,5 miliona złotych. To w niej mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Luksusowa posiadłość jest teraz na sprzedaż, i jak oświadczył niedawno w wywiadzie Hakiel - to ostatnia nieruchomość, która łączy go z byłą żoną. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkali Kasia Cichopek i Marcin Hakiel.

📢 Gorąca dyskusja podczas sesji Rady Miasta Krakowa. Afera o projekt audytu krajobrazowego dla Województwa Małopolskiego Na środowej (15 listopada) sesji Rady Miasta Krakowa radni zajęli się tematem uchwały opiniującej projekt audytu krajobrazowego Województwa Małopolskiego. Wcześniej przed Urzędem Miasta Krakowa, przedstawiciele klubu Platforma Koalicja Obywatelska zwołali konferencję prasową, na której mówili o niedostatecznie dobrym zajęciu się tematem przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. - Domagamy się by przewodniczący komisji odwołał się z tej funkcji - mówił Tomasz Daros, Radny Miasta Krakowa. Ostatecznie projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego Województwa Małopolskiego otrzymał 21 głosów "za" radnych i 14 przeciw. 📢 Kraków. Asfaltowanie alei 29 Listopada. Pojedziemy nią na Boże Narodzenie Rozbudowa alei 29 Listopada coraz bliżej końca. 17 listopada rozpocznie się asfaltowanie odcinka od ul. Woronicza do ul. Powstańców, a 21 listopada – odcinka od ul. Powstańców do ul. ks. Meiera. Czekają nas zmiany w organizacji ruchu drogowego. Zgodnie z planem, wszystkie elementy rozbudowy al. 29 Listopada powinny się zakończyć do 30 listopada. Pozwolenie na użytkowanie powinno zostać wydane przed świętami Bożego Narodzenia.

📢 Idąc przez Kraków spotkacie smoki! Lada dzień się pojawią! Gdzie? W przyszłym tygodniu rozpocznie się montaż siedmiu figurek smoków na krakowskich placach, ulicach i w parkach. Będziecie mogli spotkać Smoka: Geodetę, Fotografa, Malarza, Smoka z Rybą, z Latawcem i z Mapą. Pod Wawelem pojawiło się też dziesięć kolejnych Smoków, które wkrótce także zobaczycie na ulicach. 📢 Proszowice. Będą mieli plan zagospodarowania. Jeżeli zdążą go uchwalić... Proszowiccy radni wyrazili zgodę na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obejmie całą gminę z wyjątkiem tych terenów, które taki dokument już posiadają. Na przygotowanie planu gmina ma nieco ponad trzy lata, co w przypadku tak dużego obszaru jest bardzo krótkim terminem.

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają gwiazdy programu. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 15.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 15.11.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Kraków. Wyczekiwany park na terenie po motelu Krak: pojawiły się duże huśtawki i stoły piknikowe Są pierwsze efekty prac przy tworzeniu parku przy ul. Radzikowskiego, nieopodal ronda Ofiar Katynia. Na części terenu po dawnym motelu Krak pojawiły się już duże huśtawki oraz stoły piknikowe. W ramach I etapu zagospodarowania terenu nowego parku zyskał on też boisko trawiaste wraz bramkami do piłki nożnej, zestawem do siatkówki oraz piłkochwytami. "Teren boiska pozostanie ogrodzony do momentu wzmocnienia się trawnika. W pobliżu boiska pojawiły się nowe nasadzenia drzew" - informuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

📢 Bardzo tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie! 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 57. Dwa romanse. Czy Ferit dalej oszukuje Seyran? Streszczenie odcinka [16.11.23] Ojciec Ferita zaczyna domyślać się, że syn może coś wiedzieć na temat jego romansu. Okazuje się, że nie tylko on jeden spotyka się z kimś ukradkiem. Już teraz przeczytaj streszczenie 57. odcinka serialu "Złoty chłopak", aby dowiedzieć się więcej.

📢 Horoskop dzienny na 15 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 15 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 155. Zuhal leci do Londynu, aby pogrążyć Seher. Streszczenie odcinka [17.11.23] Ikbal i Zuhal ciągle knują, jak pozbyć się Seher. W tym celu Zuhal leci nawet do Londynu. Jaki ma plan? Czemu Seher będzie czuła się zawstydzona? Już teraz przeczytaj streszczenie 155. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Zakazany owoc odc. 346. Yildiz włamuje się do szpitala. Streszczenie odcinka [17.11.23] Yildiz postanawia dowiedzieć się czegoś więcej na temat Kumru. Kto jej w tym pomoże? Do kogo będzie chciał zbliżyć się Caner? Już teraz przeczytaj streszczenie 346. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Tak mieszka marszałek Sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Wakacyjne loty mogą być hitem dla turystów z Półwyspu Arabskiego. Już w tym roku chętnie odkrywali Małopolskę i Kraków W tym roku Kraków i Małopolska były niezwykle popularne wśród arabskich gości. Jak zapowiadają przedstawiciele Kraków Airport także najbliższe sezony turystyczne, głównie lato 2024 r. w naszym regionie mogą należeć mogą do klientów z Półwyspu Arabskiego. Ostatnio w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej odbył się wyjazd studyjny. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Krakowskiej Izby Turystyki, reprezentanci małopolskiej branży turystycznej, hotelowej, gastronomicznej, rozrywkowej i Kraków Airport.

📢 Rządzili w Wiśle Kraków, teraz czekają na proces: Paweł M., Damian D., Robert Sz. i Marzena S. [KRONIKA ZDARZEŃ 2000-2023] 14 kwietnia 2019 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kilkanaście osób w związku ze śledztwem w sprawie handlu narkotykami. Wśród zatrzymanych był były wiceprezes Wisły Kraków Damian D. Kilka miesięcy wcześniej po raz kolejny został zatrzymany Paweł M., pseudonim "Misiek". O ich związkach z Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków i Wisłą Kraków SA piszemy od lat. Obaj mieli ogromny wpływ na to, co działo się przy Reymonta przez ostatnie lata. 10 września 2019 roku nastąpił kolejny akt w sprawie związków gangsterów z krakowskim klubem - zostały zatrzymane kolejne osoby, w tym była prezes klubu Marzena S. i były członek Rady Nadzorczej Tadeusz C. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Wiśle Kraków wciąż jest w toku. Oto kronika zdarzeń w formie linków do wybranych tekstów.

📢 Taka będzie waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Ostrzeżenia GIS! 15.11.2023 Wycofano kaszę i syrop! Pestycydy i bakterie w żywności ze sklepów 15.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 15.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu.

📢 Kraków. W końcu! Są kolejne elektroniczne tablice z odjazdami autobusów, ale... tylko w jednym miejscu. Na rondzie Grunwaldzkim Krakowianie przyzwyczaili się, że na przystankach tramwajowych są elektroniczne tablice wyświetlające czas odjazdu tramwajów. Od lat trwała debata, dlaczego nie można zrobić tego samego dla przystanków autobusowych. Urzędnicy stronili od tematu, bo wiadomo... autobusy w krakowskich korkach jeżdżą często "jak chcą". Tablice pojawiły się tylko w dwóch miejscach, teraz dochodzi kolejne. Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy zmusili władze Krakowa do zamontowania nowych tablic dla autobusów - na rondzie Grunwaldzkim. Zobaczymy jak się sprawdzą... 📢 Sprawa gigantycznego apartamentowca przy ulicy Piłsudskiego w Krakowie. Mieszkańcy protestują od lat Sprawa gigantycznego apartamentowca, który ma powstać przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Krakowie, wywołała niemałe poruszenie wśród mieszkańców. Byliśmy na miejscu. Przygotowania pod budowę budynku trwają. Okazuje się, że sprawa nie jest nowa. Okoliczni mieszkańcy protestują przeciwko realizacji inwestycji od około dziesięciu lat. Obawiają się, że gdy pojawią się nowi sąsiedzi, a wraz z nimi samochody, wyjazd na ulicę Piłsudskiego będzie trwał jeszcze dłużej niż teraz. Ponadto zamiast wysokiego budynku woleliby mieć przed oknami zieleń. Urzędnicy oraz inwestor zastrzegają, że na realizację inwestycji zostały wydane odpowiednie pozwolenia.

📢 Kraków. Remont na Zwierzynieckiej odkrył elementy starego mostu na Rudawie Rozkopując ulicę Zwierzyniecką, gdzie podobnie jak na Kościuszki prowadzony jest szeroki front prac, robotnicy odkryli pozostałości XIX-wiecznego mostu na Rudawie. To ciekawostka dla archeologów, ale problem dla wykonawcy i miasta. Znalezisko trzeba zbadać i zabezpieczyć, a instalacje, które miały być w tym miejscu, przełożyć, to może wydłużyć czas prac. 📢 "Tanio, okazja, skarpety polecam". Ten sprzedawca skarpet z ul. Floriańskiej był w latach 90. legendą! Pamiętacie go? "Tanio, okazja, skarpety polecam" - kto żył w Krakowie w latach 90. na pewno kojarzy mężczyznę, który tak wabił klientów na ul. Floriańskiej! A legenda miejska głosiła, że zajmował się... nie tylko handlem skarpetami. 📢 Metro, nowe drogi, linie kolejowe. Zespół parlamentarzystów ma przypilnować ważnych inwestycji w Krakowie i Małopolsce Poseł Rafał Komarewicz, do niedawna przewodniczący Rady Miasta Krakowa, wyszedł z inicjatywą powołania zespołu parlamentarzystów z Małopolski, którzy przypilnowaliby ważnych inwestycji w Krakowie i na terenie województwa, zabiegaliby na szczeblu centralnym o finansowe wsparcie dla przedsięwzięć w naszym regionie. O zarejestrowaniu Parlamentarny Zespół ds. Krakowa poinformował poseł PO Aleksander Miszalski.

📢 Moje miasto. Układ drogowy na granicy wytrzymałości. Płatny wjazd samochodem do Krakowa? W Krakowie w ostatnim czasie nasilił się problem korków na drogach. Lepiej nie będzie. Samochodów przybywa, w mieście zarejestrowanych jest już ponad 670 tysięcy pojazdów, a inwestycje i remonty powodują utrudnienia w ruchu. Planowane są kolejne budowy dróg i linii tramwajowych, ale brakuje na nie pieniędzy. Fundusze można znaleźć wprowadzając opłaty za wjazd samochodem do całego miasta czy na początku do centrum.

📢 Przekąski na Andrzejki 2023. Zobacz TOP 7 niezwykłych dań na imprezę [PRZEPISY] Przekąski. Impreza andrzejkowa nie może się odbyć bez przekąsek. Zobaczcie nasze propozycje na ślimaczki z ciasta francuskiego, zawijasy pieczarkowo-boczkowe, słone pączki serowe, wytrawne muffinki, klopsiki, marynowany ser i zapiekane ziemniaki.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Syte, gęste zupy. Wyjątkowo pożywne zupy, które przygotujesz w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Pomysł na obiad. Zapiekanki: z ziemniakami i makaronem – najlepsze przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY] Zapiekanki na obiad – przepisy. Zapiekanki z makaronem i zapiekanki z ziemniakami to pomysł na szybki i smaczny obiad. Wybraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu. 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Dramat i ohyda. Kraków miastem pseudograffiti! Żal patrzeć. I jest... nowa tendencja Kraków wciąż zalewa fala psudograffiti. Służby miejskie przekonują, że toczą walkę z pseudografficiarzami, ale miasto - upstrzone bazgrołami - wygląda coraz gorzej. Niszczone są zarówno nowe obiekty, jak chociażby estakada kolejowa w Podgórzu, jak i zabytkowe budynki. Ledwie wczoraj strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o tym, że ktoś maluje farbami w spray'u betonowe podpory słupów energetycznych na Bulwarze Kurlandzkim. "Niestety nadal problemem jest brak właściwych przepisów' - przekonują w straży miejskiej.

📢 Groźny wypadek w Krakowie przy Wielickiej. Dwie osoby ranne We wtorkowy wieczór, 14 listopada, w Krakowie na skrzyżowaniu ulic Wlotowej z Wielicką doszło do groźnego wypadku, zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. 📢 Potrącenie osoby pieszej pod Krakowem. Wypadek okazał się śmiertelny Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 14 listopada wieczorem w Cianowicach w gminie Skała. Na drodze lokalnej, na ul. Smardzowickiej potrącona została osoba piesza. To kobieta. Na pomoc poszkodowanej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Jednak podczas reanimacji ratownikom nie udało się uratować kobiety. 📢 Gigantyczny korek na al. 29 Listopada i ul. Opolskiej. Kierowcy stoją nawet blisko godzinę w korku! Gigantyczny korek powstał na al. 29 Listopada w Krakowie. Kierowcy czekają nawet godzinę na przejazd fragmentu drogi od Galerii Krakowskiej w kierunku ulicy Opolskiej! Podobny korek występuje także na ulicy Opolskiej w kierunku ronda Ofiar Katynia. Powodem utrudnień jest wymiana asfaltu. Na miejsce przyjechała policja.

📢 Pomarańczowe działania w Wieliczce, żeby realizować marzenie o świecie bez przemocy i krzywdzenia dzieci Kampania Pomarańczowa Wstążka nagłaśnia ważny i trudny problem krzywdzenia dzieci. Jest przy okazji akcją zrzeszania się instytucji oraz uczulania rodziców i wychowawców na ochronę najmłodszych. Kampania trwa od początku listopada do 19 listopada, bo to Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W Wieliczce na finał kampanii wiele współpracujących instytucji przygotowało profilaktyczne warsztaty, zabawy, konkursy.

📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie radzi? [14.11.2023] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak żyje i mieszka na co dzień Natalia Kaczmarek, królowa polskich biegów. jaka jest prywatnie? Lubi podróże i pozowanie przed obiektywem Natalia Kaczmarek jaka jest prywatnie? Właśnie ustanowiła najlepszy wynik w biegu na 500 metrów w historii polskiej lekkoatletyki, a ostatnio została wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Lubi pozować przed obiektywem! Tak żyje i mieszka na co dzień piękna Natalia Kaczmarek, królowa polskich biegów. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Te psy są idealne do mieszkania w bloku. TOP 10 ras psów, które nie stwarzają kłopotów, są przyjacielskie i lubią towarzystwo! Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj sympatyczne zwierzaki!

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Ciężko uwierzyć w to, co tu zobaczysz Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Przed krakowskim sądem rozpoczął się proces prof. Wojciecha Roszkowskiego, autora podręcznika do HiT oraz wydawnictwa We wtorek przed krakowskim sądem okręgowym odbyła się pierwsza rozprawa w procesie prof. Wojciecha Roszkowskiego, autora podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość oraz wydawcy książki – Białego Kruka. Pozew złożyła rodzina dziecka poczętego metodą in vitro. Na sędziego w procesie dotyczącym podręcznika HiT został wylosowany Waldemar Żurek. Ale nie wiadomo, czy poprowadzi kolejne rozprawy, ponieważ obrońca pozwanego zawnioskował o wyłączenie sędziego z tej sprawy.

📢 Zakazane wakacje 2024. Eksperci stworzyli listę 9 miejsc, do których nie powinniście jechać. Są na niej urlopowe hity! Powody zaskakują Koniec roku to często pora planowania nadchodzących urlopów zimowych i letnich wakacji. W swoich planach powinniście uwzględnić nie tylko najlepsze miejsca na zabawę, wypoczynek i zwiedzanie, ale też wziąć pod uwagę te zakątki Ziemi, których absolutnie nie powinniście odwiedzić. Eksperci z branży turystycznej stworzyli zaskakującą listę 9 miejsc, do których lepiej nie jechać w 2024 roku. Są na niej ulubione kierunki wakacyjne Polaków! Przekonajcie się, dlaczego turystom odradza się pobyt w tych miejscach.

📢 Żębocin. Dzięki transakcji szkoła zyska nową drogę dojazdową, a może i salę gimnastyczną Proszowiccy radni wyrazili we wtorek zgodę na zakup przez gminę działki położonej w sąsiedztwie Zespołu Szkół w Żębocinie. Nabycie nieruchomości pozwoli zapewnić nowy, wygodniejszy dojazd do szkoły. W przyszłości być może powstanie na niej również sala gimnastyczna.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Polska króluje – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu. 📢 Miechów. Pierwszoklasiści Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie złożyli ślubowanie Ponad 220 uczniów rozpoczęło we wrześniu naukę w klasach pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uroczystość ich ślubowania została połączona z obchodami 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Wybierz przepis dla siebie!

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Sara z "Rolnik szuka żony 10" jakiej nie znacie! To ją wybrał Artur z Mazowsza. Oto zdjęcia pięknej warszawianki Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia. 📢 Rozpoczyna się wielka walka o Kraków. Kto może zostać prezydentem miasta w 2024 roku? Karty rozdaje teraz... Jacek Majchrowski Obecnie urzędujący prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ma niebawem ogłosić, czy będzie zabiegał o szóstą kadencję rządów miastem. Pozostali potencjalni kandydaci z niecierpliwością czekają na tę decyzję, która może być kluczowa dla układu politycznych sił pod Wawelem. Wyniki niedawnych wyborów parlamentarnych mogą spowodować, że na fali sukcesu w rywalizacji o krakowski tron zwiększą się szanse przedstawicieli koalicji gotowej do rządzenia krajem. Jeżeli powstanie nowy rząd, ale już na początku będzie miał potknięcia, to walce o samorządy znacznie mogą wzrosnąć notowania kandydatów niezwiązanych z obozem władzy.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku. 📢 Patriotyczne pieśni dla Ojczyzny i publiczności. Koncert z tańcami pod Krakowem W gminie Zielonki uczczono Narodowe Święto Niepodległości poprzez bal niepodległości, patriotyczne wieczornice, koncerty, akademie, śpiewy i tańce. Zwieńczeniem kilku dni wydarzeń upamiętniających 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę był Koncert Patriotyczny w hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach.

📢 Miechów. Nocna akcja na obwodnicy. Spłonął samochód ciężarowy W niedzielę wieczorem na obwodnicy Miechowa (droga wojewódzka nr 783) doszło do pożaru samochodu ciężarowego z przyczepą. Pojazd spłonął całkowicie. Utrudnienia w ruchu trwały ponad trzy godziny.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 230. Pablo niemal zabja Justa. Streszczenie odcinka [14.11.2023] Paciencia rozmawia ze swoimi znajomymi na temat Servanda. Jakie informacje na jego temat im zdradzi? Dlaczego Pablo nie zabije Justa? Przeczytaj streszczenie 230. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Miechowskie obchody Święta Niepodległości pod odnowionym pomnikiem z Orłem Obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości w Miechowie odbyły się po raz pierwszy pod odnowionym pomnikiem z Orłem. Przy odrestaurowanym monumencie uczestnicy wydarzenia złożyli wiązki kwiatów i odśpiewali Hymn państwowy. Zapoznali się również z historią pomnika, którą przypomnieli dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej Marcin Florek i burmistrz Dariusz Marczewski. 📢 Aż trudno uwierzyć! Zobacz największe fuszerki budowlane w domach i mieszkaniach. Zobacz te pomysły "fachowców" Fuszerki budowlane - spotkał się z nimi każdy, kto choć raz chciał wynająć lub kupić dom czy mieszkanie, albo jedynie wyremontować dotychczasowe lokum. Nie jest tajemnicą, że znalezienie fachowca, który odnowi wnętrza zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jest niezwykle trudne. Oglądając naszą galerię trudno uwierzyć, że ktoś wpadł na takie rozwiązania!

📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 12.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Uczcili niepodległość wspominając walki powstańców pod Krakowem. Widowisko teatralne w Skale Obóz powstańczy w Ojcowie, zaciągający się młodzi ludzie do walk z Moskalami, a także życie w zaborach: rosyjskim i austriackim, bitwy i potyczki ochotników w czasie powstania styczniowego. To sceny z widowiska teatralnego przedstawionego przez młodzież i ich nauczycieli z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Wydarzenie było okazją do świętowania niepodległości, a jednocześnie 160. rocznicy powstania styczniowego w Dolinie Prądnika.

📢 Radziemice. Patron szkoły, Edward Kleszczyński, trafił na sztandar Szkoła Podstawowa w Radziemicach ma od soboty swój sztandar. Na jego rewersie znalazła się podobizna Edwarda Kleszczyńskiego, który od siedemnastu lat jest patronem placówki. Uroczystość poświęcenia szkolnego symbolu zbiegła się ze 105. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, o którą patron szkoły walczył w dwóch wojnach światowych. 📢 Nastolatki z Małopolski zawalczą o koronę Polska Miss Nastolatek 2023. Oto ich konkurentki Finał Polska Miss Nastolatek zbliża się wielkimi krokami. Te, które zakwalifikowały się do tego etapu już niebawem zawalczą o koronę najpiękniejszej. Łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tys. Teraz uczestniczki konkursu Polska Miss Nastolatek mogą pochwalić się wyjątkową sesją zdjęciową. Zobaczcie finalistki. Wśród nich także reprezentantki Małopolski. 📢 Proszowice. Obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości Tradycyjnie na miejskim Rynku odbyły się główne obchody Święta Niepodległości w Proszowicach. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, a swoje nagrody odebrali zwycięzcy ubiegłotygodniowych zawodów strzeleckich.

📢 Te znaki zodiaku mają szanse na romans jeszcze w tym roku! Sprawdź miłosny horoskop na listopad 2023! [11.11.2023] Niech cię nie zmyli szaruga za oknem. Jesienią i zimą pojawi się gorące uczucie i serce zabije mocniej. Właśnie teraz gwiazdy sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji. Zobacz, które znaki zodiaku mają szanse na miłość jeszcze w tym roku!

📢 TOP 10: Oto małopolskie miasta singli! Szukasz męża lub żony? Tu masz większe szanse! W których miastach w Małopolsce żyje najwięcej singli? Dane, do których udało nam się dotrzeć mogą was zaskoczyć. Średni odsetek singielek i singli w Polsce w roku 2021 wynosił 29,1% (24,6% wśród kobiet oraz 34,0% wśród mężczyzn). Województwo małopolskie jest powyżej tej średniej, bo żyje u nas aż 30,2% singli z czego 26,1% to panny, a 34,7% kawalerowie. Nasz region plasuje się zatem na trzecim miejscu wśród wszystkich województw, jeśli chodzi o odsetek singli. Zobaczcie ranking miast, w których żyje najwięcej samotnych osób!

📢 Wronin. Średniowieczne cmentarzysko tuż pod domem. Właściciele o niczym nie wiedzieli Kilkadziesiąt średniowiecznych grobów zostało odkrytych na terenie prywatnej posesji we Wroninie (gmina Koniusza). Cmentarzysko, pochodzące prawdopodobnie z XI wieku, od kilku dni badają archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 📢 Jak ustrzec się przed jesiennym chorowaniem? Porady na zdrowy sezon jesienny Jesień to sezon pełen uroku, ale niestety, również czas, kiedy nasza odporność może być bardziej narażona na różne infekcje i choroby. Zmienne warunki pogodowe, krótsze dni i wzrastające ryzyko przeziębień sprawiają, że warto przyjąć kilka dobrych nawyków, aby ustrzec się przed jesiennym chorowaniem. Oto kilka porad na zdrowy sezon jesieni. 📢 14. Forum Seniora już za nami. Jakie było? Zobaczcie, zapraszamy do naszej fotogalerii! Drodzy Seniorzy! 14. Forum Seniora, jedno z najważniejszych spotkań z naszymi nestorami - organizowane przez redakcję „Dziennika Polskiego” oraz „Gazety Krakowskiej” - już za nami. By jednak te piękne i niezwykłe chwile nie uleciały, zapraszamy do naszej fotogalerii. Jednocześnie już teraz pragniemy zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się wiosną 2024 roku.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży

Strefa Biznesu: Jak zostać CEO giganta?