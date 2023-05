Przegląd prasy (17.05.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znany krakowski lekarz wystawiał fałszywe L4. ZUS stracił przez to 600 tys. złotych”?

Prasówka 17.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Znany krakowski lekarz wystawiał fałszywe L4. ZUS stracił przez to 600 tys. złotych Do Sądu Okręgowego w Krakowie trafił akt oskarżenia przeciwko 40 osobom. Głównym oskarżonym jest znany krakowski ginekolog-położnik: 52-letni Wojciech P. Lekarz w swoim gabinecie w Krakowie i Gdowie wystawił co najmniej 130 fałszywych zwolnień lekarskich.

📢 Wieczysta Kraków. Demolka w 14 minut! Pewny awans Wieczysta Kraków rozbiła Beskid Andrychów 6:0 w meczu 1/4 finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. We wtorek 16 maja w Andrychowie zespół trenera Wojciecha Łobodzińskiego objął prowadzenie w 45 sekundzie gry, a po kwadransie prowadził już 4:0. W półfinale, za dwa tygodnie, Wieczysta zmierzy się z dużo mocniejszym przeciwnikiem, Podhalem Nowy Targ.

📢 Dermatolodzy z Krakowa. Masz problemy ze skórą? Tych specjalistów polecają pacjenci [NAZWISKA, ADRESY] Kiedy nasza skóra zaczyna sprawiać problemy, udajemy się do dermatologa. Po jego pomoc szczególnie chętnie sięgamy latem i wiosną. Z dermatologiem można umówić się prywatnie, albo "na NFZ". Sprawdziliśmy. Którzy dermatolodzy są najlepsi pod Wawelem i cieszą się najlepszą opinią wśród pacjentów.

Prasówka 17.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [17.05.2023] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Ryszard Majdzik: Na spotkaniu z Donaldem Tuskiem gwizdała na mnie dzicz Rozmowa z Ryszardem Majdzikiem, legendarnym opozycjonistą, odznaczonym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, politykiem PiS, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Skawiny, który na spotkaniu Donalda Tuska z mieszkańcami Krakowa zadał trudne pytania i został wygwizdany przez zwolenników Platformy Obywatelskiej. 📢 Za nami matura 2023 z geografii – poziom rozszerzony w formule 2015. Mamy arkusz i odpowiedzi. Jak wyglądał egzamin maturalny 16 maja? Matura z geografii została zaplanowana na 16 maja 2023 roku w godz. 9-12. W 2023 roku na ten egzamin na poziomie rozszerzonym zdecydowało się łącznie ponad 63 tys. osób, w tym prawie 30 tys. maturzystów po technikum, którzy zdają maturę w formule 2015. Zobacz arkusz CKE. Przypominamy najważniejsze informacje o egzaminie dla maturzystów zdających starą maturę. Co znalazło się w arkuszu? Kiedy pojawią się wyniki matury z geografii? Jakie są opinie zdających o maturze z geografii po zakończonym egzaminie?

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 16.05.2023 r. Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Wojewoda małopolski o rozwiązaniu sprawy budki z lodami w pobliżu "Bramy Śmierci" ZDJĘCIA Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr M.A. Cywiński wystąpił do wojewody małopolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie budki gastronomicznej, która stoi w niedalekim sąsiedztwie "Bramy Śmierci" byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. 📢 Seniorze, chcesz mieć wyższą emeryturę? Zapytaj eksperta, jak podwyższyć świadczenie W środę (17 maja) krakowski ZUS organizuje dyżur telefoniczny dla seniorów. Będzie można dowiedzieć się wszystkiego o przeliczaniu już przyznanych emerytur/rent. Specjaliści wyjaśnią również kiedy można złożyć odpowiedni wniosek i jakie dokumenty będą potrzebne. 📢 Za kulisami Pałacu Biskupiego w Krakowie. Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski [16.05.2023] Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Matura geografia rozszerzona 2023. Co pojawiło się na egzaminie? [ARKUSZ CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI] 16.05.23 We wtorek 16 maja o godzinie 9:00 uczniowie zmierzyli się z maturą z geografii na poziomie rozszerzonym. Co znalazło się w arkuszu i jak poradzili sobie uczniowie? Zadania były porównywalne z tym, co mieliśmy na próbnych maturach. Egzamin w zasadzie nie różnił się też bardzo od tych z wcześniejszych lat, w starej formule, zadania były bardzo podobne - oceniał krakowski maturzysta. - Dobrze mi poszło, jestem zadowolony. Po godzinie 14 opublikujemy arkusz CKE. 📢 Ciasto z truskawkami. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Ciasto z truskawkami - sprawdzone przepisy. Słodkie, aromatyczne, w sam raz na rewelacyjny deser! Zobaczcie TOP 10 przepisów naszych Czytelników na ciasta z truskawkami. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Placki z jabłkami. Sprawdzone przepisy na szarlotki i inne ciasta z jabłkami naszych Czytelników. TOP 10 przepisów! Wybierz coś dla siebie! Prosty placek z jabłkami, szarlotka babcina na kruchym cieście, ciasto drożdżowe z jabłkami i kruszonką, placek z jabłkami jak dawniej… Nie ma jak ciasto z jabłkami! Klasyka broni się zawsze i smakuje wyśmienicie. Dlatego zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej na placki z jabłkami! Sprawdzone przepisy na ciasta, które zawsze wychodzą!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych slajdach są przepisy. Wybierz coś dla siebie! 📢 Hokej wyniki MŚ Elity 2023, tabela, terminarz. Najlepsze drużyny walczą w mistrzostwach świata w Tampere i Rydze. Kto gra dzisiaj? MŚ Elity w hokeju na lodzie 2023, sprawdź wyniki meczów dzisiaj. Mistrzostwa świata w tym roku zaplanowano na 12-28 maja w Finlandii i na Łotwie. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o hokejowych MŚ: wyniki, terminarz, tabela.

📢 Potwierdzono ognisko ptasiej grypy w Drogini pod Myślenicami Wyniki badań w referencyjnym laboratorium w Puławach potwierdziły, że dwie rybitwy znalezione w Drogini (gm. Myślenice) na brzegu Zbiornika Dobczyckiego były zakażone wirusem ptasiej grypy H5N1. Służby weterynaryjne już od kilku dni prowadzą perlustrację zarówno brzegów Zbiornika, jak i okolicznych ferm drobiu oraz gospodarstw rolnych hodujących drób. 📢 Kraków utonie w strugach deszczu? IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami We wtorek będzie dość ciepło, a termometry wskażą od 15 do 21 stopni Celsjusza. Należy jednak pamiętać, że przed nami deszczowe chwile w Krakowie i Małopolsce. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie w sprawie intensywnych opadów deszczu. Obowiązuje ono aż do czwartku! 📢 Dziedzictwo odc. 36. Poszukiwania policjanta. Streszczenie odcinka [25.05.23] Alemu nadal nie udaje się wydostać z magazynu. Policja zaczyna go szukać. Czego na komisariacie dowie się Begum? Tymczasem Zuhal chce pomóc Yamanowi. W jaki sposób? Już teraz przeczytaj streszczenie 36. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 35. Spotkanie w dzieciństwie. Streszczenie odcinka [24.05.23] Okazuje się, że Kiraz i Ali spotkali się już wiele lat temu. Co się wówczas wydarzy? Z kolei Yaman znowu jest wściekły na Seher. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 35. odcinka "Dziedzictwa", aby dowiedzieć się więcej. 📢 Dziedzictwo odc. 33. Yaman jest zazdrosny o Seher. Streszczenie odcinka [22.05.23] Rozpoczyna się przyjęcie urodzinowe Yusufa, na które Seher się spóźnia. Yaman jest wściekły, jednak złość szybko mija. Z jakiego powodu? Czy Kiraz będzie mieć kłopoty w związku z pobiciem nieznajomego? Już teraz przeczytaj streszczenie 33. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 31. Znęcanie się nad synem. Streszczenie odcinka [18.05.23] Kiraz widzi, jak na ulicy ojciec znęca się nad synem. Nie jest w stanie wytrzymać tego widoku. Zareaguje czy odwróci się i pójdzie w drugą stronę? Tymczasem Yaman każe wracać Seher do domu. Koniecznie przeczytaj streszczenie 31. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 30. Pokorne przyjęcie pomocy. Streszczenie odcinka [17.05.23] Yaman jest zaskoczony, że Seher opiekuje się nim z taką troską. Mężczyzna nie wie, jak ma się zachować. Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 30. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 29. Zniszczony prezent i zemsta. Streszczenie odcinka [16.05.23] Ikbal jest wściekła, gdy dowiaduje się, że Seher dostała piękny prezent. Ma dość dziewczyny i chce sprawić jej przykrość. Z kolei Begum po raz kolejny kłamie w sprawie ojca. Przeczytaj poniższe streszczenie 29. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Rzym 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Rzymie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Rzym. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Rzymie.

📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Szkieletory Krakowa. Niedokończone od dekad budynki. Dlaczego przerwano te budowy? Szkieletor już zamienił się w Unity Centre i szuka najemców biur. Ale w Krakowie mamy mnóstwo "szkieletorów" choć mniejszych. Każda dzielnica ma swojego. Rozpoczętą, przerwaną i niedokończoną budowę, która psuje wizerunek okolicy, marnuje miejsce, które można by lepiej wykorzystać, a czasem nawet stwarza niebezpieczeństwo np. dla bawiących się dzieci. Powodów wstrzymania takich budów może być wiele - brak środków, kłótnia wspólników, decyzja nadzoru budowlanego, wady konstrukcyjne, spór sądowy itd.

📢 Kraków. Były opozycjonista i radny PiS ze Skawiny zadał trudne pytania Donaldowi Tuskowi. Został wygwizdany. Jak zareagował lider PO? To był jeden z najgorętszych momentów na poniedziałkowym spotkaniu mieszkańców Krakowa z Donaldem Tuskiem w hali Wisły. W pewnym momencie głos zabrał Ryszard Majdzik, były opozycjonista, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie z ramienia PiS, który wyliczał zaniechania za czasów rządów PO-PSL. Zgromadzeni na sali zwolennicy Platformy zaczęli buczeć i gwizdać. W obronę pytającego wziął lider PO.

📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Babcine przepisy. TOP 12 dań z dzieciństwa, do których warto powrócić [PRZEPISY] Większość z nas z sentymentem wspomina ulubione dania przygotowywane przez nasze mamy i babcie. Smak świeżo wypieczonej drożdżówki popijanej mlekiem lub kakao dla wielu stanowi jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! Wróćmy czasami do smaków dzieciństwa i przygotujmy te pyszności w domu! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Zobaczcie przepisy na pyszne zupy, drugie dania i desery.

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy! Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach znajdziesz przepisy na dania z pieczarkami. 📢 Najlepsze suchary 2023! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najpopularniejsze i najśmieszniejsze suchary Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. To idealne miejsce, by wyjechać na weekend! 16.05 Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 Zakazany owoc odc. 219. Yildiz idzie na randkę. Streszczenie odcinka [18.05.23] Erim chce wspomóc finansowo swojego ojca. Z kolei Yildiz wybiera się na randkę. Kto będzie jej towarzyszył? Przeczytaj streszczenie 219. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 218. Zehra wpada w nałóg. Streszczenie odcinka [17.05.23] Zehra nie radzi sobie z emocjami po utracie pracy. Tymczasem Yildiz jest zauroczona jednym z nowo poznanych mężczyzn. Jak ma na imię? Koniecznie przeczytaj streszczenie 218. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 16.05.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie takie perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 16.05.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 16.05.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 16.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu… 📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 16.05.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 HOROSKOP DZIENNY na 20 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota 20.05.23 Horoskop dzienny na sobotę 20 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 19 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek 19.05.23 Horoskop dzienny na piątek 19 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 18 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek 18.05.23 Horoskop dzienny na czwartek 18 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Najbardziej opłacalne kierunki studiów w Krakowie. Króluje informatyka, ale nie tylko! RANKING [16.05] Przed maturzystami niełatwe wybory - dotyczące dalszej edukacji, kierunku, który może otworzyć drogę do udanej kariery zawodowej i przyszłego zadowolenia z pracy. Podpowiedzią dla niezdecydowanych mogą być dane dotyczące losów absolwentów uczelni z ostatnich lat, w tym informacje, ile zarabia się po poszczególnych kierunkach. Sprawdziliśmy, po których studiach stacjonarnych w Krakowie absolwenci mogą liczyć na najwyższe zarobki już na starcie. Skorzystaliśmy z danych ELA - systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Informatyka? Tak, ale nie wyłącznie!

📢 Po tych studiach i uczelniach zarabia się najlepiej. Absolwenci tych kierunków zaczynają nawet od ponad 10 tys. zł RANKING [16.05] Maturzystom w ich życiowych wyborach, a dokładniej w wyborze kierunku studiów, a więc i szansy na określoną karierę zawodową, może pomóc ELA - system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Funkcjonuje on po to, by dawać rzetelną odpowiedź, jak absolwenci coraz liczniejszych kierunków i uczelni radzą sobie na rynku pracy. ELA monitoruje karierę byłych studentów na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zintegrowanej Sieci Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on). Sprawdziliśmy, po których studiach stacjonarnych absolwenci mogą liczyć na najwyższe zarobki już na starcie.

📢 Termy Gorce to nowy turystyczny hit Małopolski. Godzina jazdy od Krakowa. Atrakcja zapewniła rozgłos wsi pod Gorcami [16.05.2023] Termy Gorce w Porębie Wielkiej działają już od ponad roku. Po latach perturbacji w końcu obiekt został uruchomiony i przyczynił się do rozwoju gminy Niedźwiedź. Termy Gorce oferują relaks oraz szeroko rozumiane usługi rehabilitacyjne i znajdują się blisko Gorczańskiego Parku Narodowego. To jedyna taka atrakcja na Limanowszczyźnie, do której blisko jest z Nowego Sącza czy Krakowa. 📢 Udar to wyścig z czasem. Na pomoc jest zaledwie kilka godzin. W Małopolsce zapada na niego rocznie ponad 6 tys. pacjentów Udar mózgu albo zabiera życie, albo zabiera sprawność. W Polsce atakuje średnio co osiem minut. W samej Małopolsce w ubiegłym roku z jego powodu na szpitalne oddziały trafiło ponad 6300 pacjentów. Choroba nie zna metryki i nie ma litości. - W tym przypadku czas ma ogromne znaczenie - mówią lekarze. Dlatego najlepiej, by możliwość uzyskania fachowej pomocy była jak najbliżej. Stąd też pomysł na powstanie nowego poddziału udarowego w Szpitalu MSWiA w Krakowie.

📢 Wisła Kraków wykonała pierwszą część planu na wiosnę. Baraże pewne, ale wciąż są szanse na bezpośredni awans do ekstraklasy Gdy Wisła Kraków startowała do wiosennej części rozgrywek planem minimum było miejsce w barażach o ekstraklasę. Już wiadomo, że „Biała Gwiazda” ten plan wykonała. Krakowianom nikt już nie zabierze miejsca w barażach. Mają je na sto procent! 📢 Zalew Dobczycki otwarty dla rekreacji? Temat wraca niczym bumerang W poniedziałek (15) maja, kiedy w Krakowie gościł przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, w Myślenicach cykl spotkań (z przedsiębiorcami, samorządowcami i mieszkańcami) odbyli inni działacze KO. Na briefingu prasowym zorganizowanym w Myślenicach w ramach akcji #Tu jest Przyszłość wypłynął (sic!) temat Zalewu Dobczyckiego i jego udostępnienia dla turystyki i rekreacji. To temat, który regularnie wraca od… ponad dwóch dekad. W kampaniach i nie tylko.

📢 Donald Tusk w Krakowie: "800 Plus, ale przed wyborami, na Dzień Dziecka" ZDJĘCIA W poniedziałek, 15 maja, w hali TS Wisła odbyło się spotkanie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska z mieszkańcami Krakowa. Lider opozycyjnej partii w swoim przemówieniu głównie odnosił się do zaprezentowanych w weekend propozycji podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Zaznaczył, że Koalicja Obywatelska popiera zwiększenie kwoty świadczenia wychowawczego z "500 Plus" na "800 Plus", ale dodał, że powinno to zostać przegłosowane przed wyborami i zaproponował datę 1 czerwca, a więc Dzień Dziecka. 📢 Ciągnik leżał na DK 7. Pojazd rolniczy przewrócił się w Słomnikach. Były utrudnienia w ruchu Do niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 maja, na drodze krajowej w Słomnikach. Przewrócił się ciągnik rolniczy. Leżał na boku na środku jezdni, między dwoma pasami ruchu.

📢 Tak wygląda grób Ewy Demarczyk. "To wielka i zawstydzająca pomyłka" "Pastylka", "wielka i zawstydzająca pomyłka" - tak o pomniku, który stanął na grobie Ewy Demarczyk mówi Paweł Rynkiewicz, wieloletni partner artystki. "To dla mnie przykre i bolesne" - dodaje. 📢 Kraków. Projekt organizacji ruchu dot. skrzyżowania al. Róż z ulicą E. Rydza-Śmigłego gotowy. Miasto nie ma pieniędzy, by go wdrożyć Skrzyżowanie al. Róż z ulicą Edwarda Rydza-Śmigłego uchodzi za jedno z najbardziej niebezpiecznych w Nowej Hucie. Nie ma miesiąca, żeby nie doszło na nim do kolizji pojazdów. Dlatego też w 2022 roku miasto zdecydowało się opracować nowy projekt organizacji ruchu. Zmiany miały zostać wprowadzone do końca ubr. Niestety do tej pory miasto nie zabezpieczyło środków na ten cel. 📢 Miał prawie 2 promile i szalał samochodem po płycie Rynku Głównego. To jednak nie wszystko Kierowca pod wpływem alkoholu szalał samochodem po płycie Rynku Głównego w Krakowie. O północy funkcjonariusze straży miejskiej patrolując ulicę Mikołajską zauważyli samochód marki Skoda, który z dużą prędkością wjeżdżał na płytę rynku. Strażnicy od razu ruszyli za pojazdem. Po tym jak mężczyzna zatrzymał się do kontroli, było od niego czuć wyraźną woń alkoholu. Ponadto okazało się, że nie ma też uprawnień do prowadzenia pojazdów. Jego sprawą zajęła się policja.

📢 Kraków. Ulica Józefa Dietla była niegdyś szeroką, reprezentacyjną aleją. Urzędnicy chcą, żeby znowu się taką stała Miasto w ramach tzw. klimatycznego kwartału chce przywrócić ul. Józefa Dietla rezydencyjny charakter. Kiedyś była to szeroka, zielona, reprezentacyjna aleja. Gmina chce, by choć w części znów się taką stała. Zmiany na lepsze dla pieszych i rowerzystów zaczęły się tam już kilka lat temu. Kiedyś dwupasmowa w obu kierunkach droga przelotowa na linii wschód-zachód jest konsekwentnie ograniczana dla ruchu samochodowego. Przestrzeń na ulicy zyskali rowerzyści, a chodniki zostały uwolnione od aut, dzięki czemu więcej miejsca zyskali piesi. Pomiędzy jezdniami zarząd zieleni dosadził sporo drzew oraz krzewów. Co dalej?

📢 Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza zmienił swoją lokalizację Od poniedziałku, 15 maja Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza ma nową lokalizację. Nowa siedziba urzędu znajduje się przy ulicy Łokietka 20, czyli jest oddalona od poprzedniego adresu o nieco ponad kilometr. Pokonanie trasy zajmuje zatem 15 minut spacerem lub 2 minuty komunikacją miejską. W nowej siedzibie znajduje się komfortowa sala obsługi z poczekalnią oraz kolejkomat, który usprawnia obsługę klientów. Wcześniejsza siedziba urzędu znajdowała się na ulicy Krowoderskich Zuchów 2.

📢 Proszowice. Piłkarskie maluchy podbiły Mazowsze Zawodnicy Akademii Piłkarskiej Proszowianki z rocznika 2016 zajęli 3. miejsce w rozegranym w Czosnowie koło Warszawy turnieju Pro Future Cup. Najlepszym bramkarzem imprezy został wybrany Krzysztof Kupiszewski. W rywalizacji wzięło udział 18 drużyn. Zwyciężyła Lechia Gdańsk. 📢 Miechów gościł młodych pływaków z całej Małopolski. Jeden medal został na miejscu Po pandemicznej przerwie w miechowskiej krytej pływalni po raz trzeci odbyły się Małopolskie Zawody Pływackie „Już Pływam”. W zawodach wystartowało 177 młodych zawodników z dziewięciu małopolskich klubów i sekcji pływackich. Gospodarzom udało się wyłowić z basenu jeden medal. 📢 Brudne sztuczki supermarketów. Tak robią nas w konia sklepy spożywcze. TOP 10 nieczystych zagrań 15/05/2023 Pozorne promocje, fatalnej jakości produkty, sztuczki i triki marketingowe - to tylko niektóre z nieczystych zagrań, jakie stosują wobec nas właściciele super i hipermarketów. Cel jest jeden: klient ma u nich wydać jak najwięcej pieniędzy. O czym warto wiedzieć, aby nie dać się nabrać? Sprawdźcie, będziecie zaskoczeni!

📢 Najstarsza zawodniczka Jubileuszowego Biegu Skawińskiego dzień bez biegania uważa za stracony Tegoroczny jubileuszowy 20. Bieg Skawiński wygrał Roman Romanenko z Ukrainy. Mocno zdystansował innych zawodników, ale nie udało mu się pobić rekordu trasy ustanowionego 12 lat temu przez olimpijczyka Henryka Szosta (galeria).

📢 Miechów. Powiat chce walczyć o inwestorów. Dostał certyfikat Pozyskanie inwestorów dla powstającej strefy gospodarczej w gminie Książ Wielki jest jednym z priorytetów powiatu miechowskiego. Aby robić to skutecznie przedstawiciele powiatu i gminy wzięli udział w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce”. Jego zwieńczeniem było wręczenie certyfikatu podczas konferencji w miechowskim Starostwie Powiatowym. 📢 Małopolskie jakie cudne! W połowie maja na północy województwa pola i wioski zamieniają się w malownicze pejzaże ZDJĘCIA W północnej części województwa pomiędzy Książem Wielkim, a Miechowem położone są rolnicze tereny. Jadąc trasą S7 można podziwiać szachownice pól i piękne lasy, przez które przebiega droga. Najbardziej okazale tereny te wyglądają w połowie maja, kiedy na polach kwitnie żółty rzepak, a trawa i liście drzew nabierają intensywnej, zielonej barwy. Sami zobaczcie!

📢 HOROSKOP DZIENNY na 15 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek 15.05.23 Horoskop dzienny na poniedziałek 15 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 15.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Najpiękniejsze kundelki na wystawie w Myślenicach. Były wybory psich piękności, zabawa i pomaganie Takich tłumów jak w niedzielę (14 maja) myślenickie Zarabie dawno nie widziało, a już na pewno nie widziano tu jeszcze w jednym czasie tyle czworonogów. Plaża trawiasta nad Rabą zamieniła się w prawdziwy psi wybieg. Frekwencja podczas I Wystawy Psów Nierasowych imienia Psa Bariego była tak duża, że aż zabrakło przygotowanych na tę okazję numerów startowych. Przyjechał także Misiu, psi adopciak z Myślenic, który mieszka w Suwałkach i który stał się inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia. 📢 Eurowizja 2023: pełne WYNIKI. Kto wygrał? Zwyciężyła Szwedka Loreen, a Blanka i jej "Solo" na 19. miejscu. Jak głosowali Polacy? Wielki finał Eurowizji 2023! Jakie wyniki? Blanka i jej "Solo" zajęła 19. miejsce. Znacznie lepiej ocenili ją widzowie niż jurorzy w poszczególnych krajach. Kto wygrał? W Liverpoolu triumfowała Szwedka Loreen z utworem "Tattoo". Ogłaszaniu werdyktu towarzyszyły wielkie emocje, bo mocno naciskał ją Fin Käärijä ze swoją szaloną piosenką. Posłuchajcie najlepszych utworów 67. Konkursu Piosenki Eurowizji.

📢 Miechów. Charytatywna Dycha w ekspresowym tempie Zaledwie 35 minut i 3 sekund potrzebował miechowianin Daniel Kowal na pokonanie tegorocznej Charytatywnej Dychy. To znakomity czas i oczywiście rekord miechowskiej trasy. Wśród kobiet zwyciężyła Ewa Mach. Najważniejsze jest jednak to, że uczestnicy dorocznej akcji sportowo-towarzyskiej przysporzyli środków na działalność Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej. 📢 Proszowice. Wolontariusze posadzili wierzby wzdłuż obwodnicy. Marszałek Łukasz Smółka potwierdził, że droga będzie przedłużona Około stu żywokołów wierzby zostało w piątek posadzonych wzdłuż obwodnicy Proszowic przez wolontariuszy skupionych wokół lokalnego stowarzyszenia hodowców Zielononóżka. W wydarzeniu wziął udział marszałek Łukasz Smółka, który co prawda nie wprost, ale ”między wierzbami” potwierdził, że Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza rozstrzygnąć przetarg na budowę drugiego etapu obejścia miasta.

📢 Ale oferta z Urzędu Pracy w Krakowie. Można zarobić ponad 20 tysięcy złotych! Oferty w maju 2023 [14.05] Bardzo dobrze płatna praca w Krakowie jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba przeglądać wielu różnych portali ogłoszeniowych, żeby na coś trafić. Wystarczy sprawdzić oferty, publikowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Można tam znaleźć prawdziwe perełki, z zarobkami po kilkanaście, a nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. Na jakich stanowiskach można tyle zarobić i jakie wymagania mają pracodawcy? Zobacz najlepsze oferty pracy w Krakowie i okolicy.

📢 Krzyszkowice. Strażacy dostali nowy samochód, a do tej pory używany przekazali na Ukrainę Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach (gm. Myślenice) w sobotę (13 maja) miała podwójne święto. Obchody 120-lecia jej istnienia połączono z poświęceniem zakupionego pod koniec 2022 roku nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Kiedy fabrycznie nowe renault trafiło do Krzyszkowic to, które służyło tam przez ostatnią dekadę strażacy zdecydowali się przekazać jednemu z miast w Ukrainie. 📢 Runmageddon Kraków 2023. Śmiałkowie rozpoczęli zawody w Tauron Arenie ZDJĘCIA Runmageddon Kraków 2023 ruszył na dobre. W sobotę wczesnym rankiem pod Tauron Areną stawili się śmiałkowie, którzy postanowili rywalizować w formule Rekrut i Rekrut Elite. Z przeszkodami, zmęczeniem i przeciwnościami losu mierzą się więc zarówno początkujący jak i zaawansowani. Runmageddon będzie się odbywał w Krakowie przez całą sobotę, terminarz imprezy prezentujemy poniżej, a w galerii możecie obejrzeć zdjęcia uczestników z dzisiejszego ranka.

📢 Poszukiwani chętni, by wynająć ostróg bramny "Bielany" - część fortyfikacji Twierdzy Kraków Ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ostrogu bramy fortecznej "Bielany" przy ul. Księcia Józefa 65 w Krakowie. Dla tego ponad 100-letniego, niedawno wyremontowanego elementu Twierdzy Kraków miasto szuka gospodarza na czas oznaczony - 15 lat. Przetarg odbędzie się 2 czerwca. W piątek (12 maja) ostróg mogli oglądać potencjalnie zainteresowani wydzierżawieniem. Jak prezentuje się ten zabytek, można zobaczyć na zdjęciach naszej fotoreporterki.

📢 Jesteś alergikiem? Sprawdź co pyli w maju. Rozpoczął się trudny czas dla uczulonych Wiosna to dla wielu alergików najgorsze miesiące w roku. Powód? Wówczas pylą bowiem najbardziej uczulające rośliny. Warto zatem wiedzieć, jakie drzewa i krzewy kwitną i pylą w maju, by móc skutecznie przygotować się do nierównej walki z objawami alergii.

📢 Spodnie damskie, w których poczujesz się kobieco i wygodnie. Noszą je polskie celebrytki. To powrót mody z lat 90. Ten fason spodni damskich to idealne rozwiązanie dla kobiet, które stawiają na wygodę i styl. To właśnie w nich pojawiły się Katarzyna Cichopek, Anna Lewandowska i Małgorzata Rozenek-Majdan. Możesz do nich nosić buty sportowe, sandałki i szpilki. Zobacz najmodniejsze spodnie tego roku! 📢 Córki znanych sportowców robią karierę w modelingu, show-biznesie i sporcie ZDJĘCIA Córki znanych sportowców. Zobacz w naszej GALERII, kto skorzystał na znanym nazwisku ojca, a kto przebił go popularnością i osiągnięciami. Czy wiesz, że jedna z córek mistrza olimpijskiego ma 130 mln obserwatorów na Instagramie? 📢 MEMY o piłkarskiej B-klasie. Piłka nożna na wesoło MEMY. Piłka nożna na wesoło. Piłka nożna w amatorskim wydaniu to wdzięczne pole do żartów, tym bardziej że najbardziej potrafią się z nich śmiać ci, którzy w tych rozgrywkach biorą udział, znają temat od podszewki. B-klasa czy też klasa B - to informacja dla niewtajemniczonych - jest w polskim futbolu z reguły najniższym ligowym szczeblem. I tam naprawdę bardziej liczy się dobra zabawa niż sportowe mistrzostwo. Oto MEMY z tym związane ;) Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Niezwykłe odkrycia na Rynku w Słomnikach. Znaleziono grób sprzed 7 tysięcy lat związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej Niezwyczajne odkrycie miało miejsce w Słomnikach podczas prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na Rynku. Znaleziono pochówek szkieletowy, który może pochodzić sprzed 7 tysięcy lat. Zachowało się także wyposażenie grobu - fragmenty bardzo charakterystycznej ceramiki. Są tu i inne znaleziska. 📢 Gminny Dzień Strażaka w Kościelcu. Medale i odznaczenia dla strażaków ochotników Tegoroczne proszowickie obchody Gminnego Dnia Strażaka odbyły się na placu przed remizą OSP w Kościelcu. Wydarzenie było okazje do wręczenia licznych medali i wyróżnień dla druhów z miejscowych jednostek OSP. 📢 Wybrać pompę ciepła czy kocioł na pelet? Podpowiada ekspert od ekologicznego ogrzewania Pompa ciepła pozwala osiągać niskie rachunki za ogrzewanie, a do tego jest przyjazna środowisku. Ekologicznym rozwiązaniem jest też jednak kocioł na pelet, który kosztuje znacznie mniej. Które z tych urządzeń sprawdzi się lepiej i na co uważać przy wyborze? Czy można liczyć na dofinansowanie? Na te i inne pytania odpowiada ekspert z zakresu OZE.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa z drona. Widać asfalt, tunele, wiadukty. Dzieje się! W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z drona z postępu pracy przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Miasto żyje budową tramwaju do Górki Narodowej i rozbudową 29 Listopada, ale również na przyszłej obwodnicy sporo się dzieje i widać znaczący postęp prac. Na koniec kwietnia wykonano 83 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 74 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 41 proc. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024.

📢 Oto Kraków lat 70. Matura pod portretem Gomułki, skarb przy Kanoniczej i pierwsze w mieście przejście podziemne W Krakowie w latach 70. staje pomnik Lenina, a jednocześnie wznoszone są kościoły na os. Azory, Krowodrza Górka (wtedy XXX-lecia PRL) czy nowohucka Arka Pana. W 1977 r. zostaje zamordowany przez służby komunistyczne Stanisław Pyjas, młody opozycjonista. Ta śmierć wywołuje demonstracje studentów. 1978 rok przynosi wybór krakowskiego metropolity na papieża. A w następnym roku Jan Paweł II przyjeżdża do Krakowa podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. 📢 Zamek w Dobczycach rozpoczął sezon 2023. Oferta na wiosnę i lato. Te atrakcje przyciągają turystów! W środę (3 maja) zainaugurowano nowy sezon turystyczny w Dobczycach a dokładnie w tamtejszym Muzeum Regionalnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Miniony był rekordowy, bo zamek i skansen odwiedziło ponad 30 tysięcy turystów. To aż od jedną trzecią więcej niż w najlepszym z wcześniejszych sezonów. Przyczyniły się do tego m.in. oddane do użytku w 2022 roku nowości: ścieżka widokowa i kładka łącząca wzgórze zamkowe z koroną zapory.

