Przegląd prasy (17.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Czego ludzie nie wymyślą! 17.07.2023”?

Prasówka 17.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Czego ludzie nie wymyślą! 17.07.2023 Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Wypadek, czołowe zderzenie w powiecie proszowickim. Są osoby poszkodowane Nocą z niedzieli na poniedziałek (16 na 17 lipca) doszło do wypadku w Górce Stogniowskiej w gminie Proszowice. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Z relacji strażaków wynikało, że są osoby poszkodowane. Wezwano służby ratownicze. Na pomoc rannym wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6.

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

Prasówka 17.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Próba linczu na basenie w Bytomiu. Szokujący film krąży w mediach społecznościowych. Co tam się wydarzyło? Dziś wieczorem w mediach społecznościowych pojawiło się szokujące nagranie. Dantejskie sceny miały miejsce na kąpielisku w Bytomiu. Plażowicze niemal dokonali samosądu! Co tam się wydarzyło?

📢 Do tych ludzi wróci teraz karma. Horoskop karmiczny dla wszystkich znaków zodiaku na sierpień 2023. 17.07.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 17.07.2023. 📢 Piłkarze Puszczy Niepołomice na zamku! W nowych strojach, fetowani przez kibiców. Prezentacja przed ekstraklasą. Wideo i zdjęcia Puszcza Niepołomice. - Cieszmy się tą ekstraklasą. My będziemy chcieli z jak najlepszej strony pokazywać miasto, klub, samych siebie. Bardzo na to liczę i cieszmy się tą ekstraklasą jak najdłużej – mówił Tomasz Tułacz. Trener „Żubrów” przemawiał ze sceny ustawionej na dziedzińcu niepołomickiego zamku, no bo to tam w niedzielę 16 lipca odbyła się prezentacja drużyny, która za tydzień rozegra pierwszy w 100-letniej historii Puszczy mecz na najwyższym ligowym szczeblu.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie TOP 10! Zobacz ranking. Wybór nie należy do najprostszych 16.07.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. 📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Zobacz wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Nielegalne wyścigi pod Krakowem. Łączna kwota mandatów ponad 16 tys. zł Akcje krakowskiej drogówki przeciwko nielegalnym wyścigom. Praktycznie co weekend policja prowadzi działania mające na celu przeciwdziałania nielegalnym wyścigom i generowanym przez nie niebezpiecznymi sytuacjom drogowym. W nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie również przeprowadzili tego typ działania, którymi objęty został rejon miasta Krakowa, jak również okolicznych miejscowości. 📢 Jarosław Kaczyński w Woli Rzędzińskiej. Gorąca atmosfera podczas pikniku rodzinnego w ramach wakacyjnej kampanii PiS: "Z miłości do Polski" Z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło oraz licznej reprezentacji parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem odbył się w niedzielę (16 lipca) piknik rodzinny w ramach nowej, wakacyjnej inicjatywy PiS. - „Nie damy się, nie damy doprowadzić do tego, byśmy spod jednego buta wpadli pod drugi. Bo te wybory, najważniejsze od 1989 roku, będą elementem takiego właśnie boju, boju o Polskę” – mówił lider PiS.

📢 Oto Sylwia Peretti. Królowa Życia mieszka w Krakowie i brała udział też w "Kuchennych rewolucjach"! ZDJĘCIA Fanów "Królowych życia" czekają zmiany. W 9. sezonie pojawi się aż sześciu nowych bohaterów. Jedną z nich jest Sylwia Peretti, którą widzowie "Kuchennych rewolucji" mogą już kojarzyć. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Niespodzianka będzie czekać na pasażerów nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej W ramach budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej zostały zamontowane zielone wiaty przystankowe. Na ich dachach rosną kolorowe rozchodniki. Plany są takie, by nowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej została uruchomiona od września tego roku.

📢 Dwie godziny w kolejce na baseny na Zakrzówku w potwornym upale. Dlaczego ludzie w niej czekają? Rekordowy upał w niedzielę (16 lipca) sprawił, że wielu krakowian ruszyło nad wodę. Ogromną popularnością cieszą się nowe baseny na Zakrzówku. Tam na wejście trzeba było czekać do dwóch godzin. Rozmawialiśmy z ludźmi stojącymi w kolejce. Wyjaśniali, jakie są powody takiego poświęcenia w ponad 30-stopniowym skwarze.

📢 Brathanki i koncerty innych polskich gwiazd podczas światowego festiwalu folkloru w Myślenicach Trwają dziewiąte Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem w Myślenicach. A z nim są też koncerty polskich gwiazd estrady, które w swoim repertuarze nawiązują do ludowości. W sobotnie wieczór występ dał zespół Brathanki, który przyciągnął tłumy widzów na myślenicki Rynek. 📢 Wyciekło nagranie z tragedii w Krakowie. Patryk nagrywał śmiertelny rajd Policjanci i prokuratorzy w Małopolsce prowadzą dochodzenie ws. wypadku, który miał miejsce w Krakowie. Czterech młodych mężczyzn pędziło ulicami miasta, przez co wszyscy stracili życie. Jedną z ofiar jest 24-letni Patryk, syn Sylwii Peretti znanej z "Królowych życia". W internecie ukazało się nagranie jednej z przejażdżek mężczyzn, które wywołuje szok wśród internautów. 📢 Tego w Tatrach jeszcze nie było. Na Giewoncie turysta zaatakował turystę gazem pieprzowym Takiej interwencji ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tatrach jeszcze nie było. W niedzielę ruszyli oni w rejon Giewontu, by pomóc turyście, który został... zaatakowany gazem pieprzowym.

📢 Pożary samochodów w powiecie krakowskim. Komory silników zapaliły się w autach w Bosutowie i Świątnikach Górnych W niedzielę, 16 lipca doszło do pożarów dwóch samochodów w powiecie krakowskim. Najpierw około godz. 12 na ul. Kościuszki w Bosutowie w gminie Zielonki strażacy otrzymali zgłoszenie o tym , ze doszło do zadymienia z komory silnika samochodu osobowego. Wezwano OSP Bosutów i OSP Węgrzce.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Dziedzictwo odc. 77. Begum odkrywa tożsamość Kiraz. Streszczenie odcinka [24.07.23] Begum jest szczęśliwa, ponieważ udaje jej się odkryć tożsamość Kiraz. Postanawia przekazać dalej te wieści. Z kolei Seher udaje się uciec. Co na to Yaman? Już teraz przeczytaj streszczenie 77. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Horoskop dzienny na 16 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 16 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 17 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 17 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 16.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 16.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Zakazany owoc odc. 258. Czy Yildiz ma romans? Streszczenie odcinka [13.07.23] Sahika przestaje ufać Mertowi. Z jakiego powodu? Tymczasem Yildiz zostaje oskarżona o wdanie się w romans. Jaka jest prawda?

📢 Specjalne autobusy na Bagry. Trzeba być przygotowanym na jazdę w ścisku. Parking pusty, a nieprawidłowo zaparkowane auta są odholowywane Słoneczna pogoda sprawia, że wielu krakowian wybrało się opalać i kąpać nad Bagrami. W okolicy trudno znaleźć miejsce do zaparkowania auta. Niektórzy zostawiają pojazd gdzie popadnie nie patrząc na znaki. Wiąże się to z ryzykiem założenia przez strażników miejskich blokady, wystawienia mandatu, a także odholowania pojazdu. Tak dzieje się w ten weekend. A można zostawić pojazd na parkingu park&ride i podjechać na kąpielisko specjalnym autobusem. Małe autobusy jeżdżące na Bagry bywają jednak przepełnione i to tak, że trudno do nich wsiąść. 📢 Kraków. Mnóstwo zniczy w rejonie mostu Dębnickiego. Tam doszło do tragicznego wypadku W rejonie mostu Dębnickiego, czyli w miejscu, w którym w nocy z piątku na sobotę doszło do tragicznego wypadku samochodowego - w którym zginęło czterech młodych mężczyzn - kolejne osoby zapalają znicze.

📢 Tragedia przy moście Dębnickim. Czy musiało do tego dojść? List do redakcji W nocy z piątku na sobotę przy moście Dębnickim w Krakowie doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód marki Renault Megane, poruszający się Alejami Trzech Wieszczów, zjechał przed mostem w lewo i dachował na bulwar Czerwieński. Zginęło czterech młodych mężczyzn. Otrzymaliśmy list od czytelnika, który pyta, czy musiało do tego dojść i czy miasto oraz policja również nie ponoszą w tym winy. Przeczytajcie poniżej. 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka i żyje skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirm Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Już 120 ofiar śmiertelnych wypadków w wakacje. Małopolska skoczyła w rankingu Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia, przez okres wakacji, na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach administrowanych przez jednostki policji, prezentowana jest mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu (tj. lokalizacja zdarzenia, ogólna informacja dot. liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaju zdarzenia) z ostatniej doby oraz od początku wakacji. Po wypadku na moście Dębnickim w Krakowie Małopolska skoczyła w niechlubnym rankingu jeśli chodzi o liczbę ofiar. 📢 Wakacje 2023 zaledwie 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [16.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Wakacyjny dramat nauczycieli. Niektórzy nie mogą się otrząsnąć i nadal publikują nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [16.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 16.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 16.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 16.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Paznokcie na lato 2023: pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz inspiracje PINTEREST Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 16.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Oto gorąca Maria Andrejczyk publikuje bardzo seksowne zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! 16.07.2023 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię. 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 16.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Najlepsze memy o kotach. To władcy naszych domów, ale trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Prace przy budowie nowej zakopianki idą pełną parą. Zobaczcie, jak to wygląda na odcinku Rdzawka - Nowy Targ. Nowe zdjęcia Nowa zakopianka na odcinku Rdzawka - Nowy Targ rośnie w oczach. Roboty przy budowie nowej drogi krajowej idą pełna parą. Właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała najnowsze zdjęcia z placu budowy. Tym razem z gruntu można zobaczyć, jak pną się w górę wiadukty i węzły drogowe. Nowa trasa coraz bliżej.

📢 To Błonia w Krakowie, czy sawanna w Afryce? Wielka łąka zmieniła oblicze Trwa sezon koszenia traw w Krakowie. W tym roku, podobnie jak miało to miejsce w ubiegłych latach, Zarząd Zieleni Miejskiej ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne ogranicza intensywność koszenia trawników na zarządzanych przez siebie terenach. Zasada ta dotknęła największego "trawnika" w Krakowie, Błoń Krakowskich. Zobaczcie jak wyglądają! 📢 Mister Supernational 2023 wybrany. Ivan Alvarez z Hiszpanii najprzystojniejszym mężczyzną świata. Jak poradził sobie Polak? Wielka gala Mister Supranational 2023 odbyła się w Nowym Sączu. Na scenie w Parku Strzeleckim zaprezentowało się 35. najprzystojniejszych mężczyzn świata. W zeszłym roku tytuł najpiękniejszego mężczyzny otrzymał Luis Galvez Blanco z Kuby. W tym roku tytuł Mister Supranational zdobył Hiszpan Ivan Alvarez! Dla Polaka nie był to szczęśliwy konkurs. Nie udało mu się awansować do czołowej dziesiątki.

📢 Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Policja: to Patryk P. kierował samochodem Jak informuje rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Sebastian Gleń, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków–Krowodrza w Krakowie w dniu 15 lipca 2023 roku wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku w nocy z piątku na sobotę (15.07.) w Krakowie przez kierującego pojazdem marki Renault, Patryka P. 📢 Głośne śluby w show-biznesie i sporcie. Robert i Anna Lewandowscy odnowili przysięgę. Goście na weselach celebrytów i sportowców ZDJĘCIA Celebryci i sportowcy chętnie chwalą się zdjęciami ze ślubów i wesel w mediach społecznościowych. Są tacy, którzy zapraszają licznych gości, inni wolą kameralne klimaty. Robert i Anna Lewandowscy w dziesiątą rocznicę ślubu odnowili przysięgę małżeńską. Z tej okazji zorganizowali wielkie przyjęcie, lecz nie w Polsce, jak w 2013 roku, ale tym razem we włoskiej Toskanii. Wśród gości byli koledzy polskiego piłkarza z Barcelony i reprezentacji Polski oraz rodzina i przyjaciele. Obejrzyjcie zdjęcia ze ślubów i wesel znanych postaci show biznesu.

📢 Bagry. Nowa piękna plaża i kąpielisko w Krakowie pełne słońca ZDJĘCIA Plaża Bagry. Piękny widok na pełen żaglówek zalew, czysty piasek, szerokie zejście do wody - to teraz zdaniem wielu krakowian najpiękniejsza plaża w tym mieście. Jest zlokalizowana we wschodniej części Parku Bagry w Krakowie Podgórzu (teren pomiędzy ulicami Bagrową, Kozią oraz torami kolejowymi w rejonie kładki prowadzącej do osiedla Prokocim i klubem Horn). Na upalną końcówkę lata krakowianie i turyści zyskali wspaniałe miejsce na rekreację. W galerii obejrzyjcie, jak wygląda nowa plaża w Krakowie, która wcale nie jest przepełniona.

📢 Ranking kąpielisk i plaż w Krakowie, Małopolsce i na Śląsku. Nie tylko Zakrzówek. Dojazd, ceny, zdjęcia Ranking plaż i kąpielisk 2023. Przygotowaliśmy przewodnik po najpiękniejszych plażach i kąpieliskach w Krakowie i okolicach, bowiem w promieniu 85 km, a więc niewiele ponad godzinę jazdy samochodem od miasta, też znajdują się urokliwe miejsca na wypoczynek. Zdziwicie się, jak wiele ich jest w Małopolsce i na Śląsku. Dziś furorę robi krakowski Zakrzówek, ale są też inne piękne miejsca. Odkryj swój zakątek na jednodniowy wypad lub kilkudniowy odpoczynek. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Metamorfozy stadionu Wisły Kraków. Zobacz, jak zmieniał się obiekt przy Reymonta ZDJĘCIA Stadion Miejski im. Henryka Reymana przechodzi kolejną metamorfozę. Tym razem, z uwagi na Igrzyska Europejskie 2023, zmieniono elewację, a teraz następuje wymiana murawy. W przeszłości obiekt przy Reymonta w Krakowie przechodził mnóstwo większych i mniejszych modernizacji, a ostatnie zabiegi to lifting za - bagatela - ponad 100 mln zł służący poprawie wyglądu i zmniejszeniu kosztów utrzymania. Obejrzyjcie na zdjęciach, jak ewoluował stadion użytkowany przez Wisłę i jak prezentuje się obecnie, gdy prowadzone są prace związane z boiskiem. 📢 Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem w Myślenicach. Zespoły z całego świata opanowały miasto Całe miasto opanowały zespoły z różnych krajów świata. Myślenice przez 10 dni żyją kulturą ludową z różnych kontynentów. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem zorganizowano po raz dziewiąty. Widzowie podziwiają i dają się porwać pięknej muzyce i ekspresji tancerzy z: Meksyku, Panamy, Peru, USA, Kenii, Korei, Chorwacji, Estonii, Węgier i Polski. Występują na Rynku i wielu obiektach w Myślenicach.

📢 Żużel: Grand Prix 2023. Wyniki, terminarz, klasyfikacja indywidualnych mistrzostw świata. Polacy walczą o medale Grand Prix 2023 na żużlu ruszyła 29 kwietnia, sprawdź wyniki, oto klasyfikacja generalna i terminarz IMŚ. W programie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata w tym roku jest zaplanowanych 10 eliminacji. Medalistów poznamy najpóźniej 30 września. Kolejny turniej - w Mailli. 📢 Ryucon 2023 w Tauron Arenie. Festiwal kultury dalekowschodniej przyciąga wieloma atrakcjami Ryucon to festiwal kultury dalekowschodniej organizowany co roku w Krakowie, odwiedzany przez tysiące fanów z całej Polski. To już druga edycja tego wydarzenia, która odbywa się w Tauron Arenie Kraków w dniach 15-16 lipca 2023 roku. 📢 Mieszkańcy licznie przybyli na kwitnący piknik na odnowionej Alei Róż w Nowej Hucie Odnowiona aleja Róż w pełnym rozkwicie zachęca do aktywnego wypoczynku i twórczych działań w tym rejonie Nowej Huty. Z tej okazji w sobotę (15 lipca) zorganizowano tam miejski piknik. W programie znalazł się m.in. kiermasz rękodzieła lokalnych artystów, spacery edukacyjne i rodzinne warsztaty ogrodnicze. Nie brakuje również zajęć, których głównym motywem jest róża.

📢 Syn celebrytki Sylwii Peretti wśród ofiar śmiertelnego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie Syn celebrytki Sylwii Peretti jest wśród ofiar śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło w nocy z piątku na sobotę przy moście Dębnickim w Krakowie. Informacje te potwierdził menedżer bizneswoman. 📢 Spór o wycinkę drzew w ramach budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Jest odpowiedź prezydenta W ostatnich dniach odbywały się protesty mieszkańców przeciwko wycince drzew w ramach budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Jest odpowiedź władz miasta. Magistrat poinformował, że z godnie ze złożonymi deklaracjami prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, wykonawca wspólnie z jednostkami zaangażowanymi w projekt, przeanalizowali postulaty złożone przez protestujących. Urząd wyliczył, jakie postulaty zostały uwzględnione.

📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia.

📢 Nocny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie! Zginęło czerech młodych mężczyzn. Udostępniono nagranie z wypadku W nocy z piątku na sobotę w Krakowie w rejonie mostu Dębnickiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód renault megane, którym w kierunku mostu Dębnickiego podróżowało czterech mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat, zjechał w lewo i dachował na bulwar Czerwieński. Wszyscy pasażerowie zginęli. Władze miasta zdecydowały się na udostępnienie nagrania z wypadku ku przestrodze. Przebieg całego zdarzenia zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. 📢 80. rocznica pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic. Hołd prezydenta Andrzeja Dudy w Sułkowicach dla pomordowanych mieszkańców polskich wsi rocznica pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic była wyjątkowa, bo w uroczystościach wspominających okrutną, niemiecką zbrodnię uczestniczył Andrzej Duda, prezydent RP. W piątek, 14 lipca przed pomnikiem na Rynku złożył hołd 26 mieszkańcom zamordowanym podczas pacyfikacji, ale także tym, którzy trafili do obozów pracy i ich rodzinom. Prezydentowi towarzyszyli reprezentanci Sejmu i Senatu, województwa małopolskiego, powiatu myślenickiego i gminy Sułkowice oraz krakowskiego oddziału IPN.

📢 Miss Supranational 2023 została Andrea Aguilera z Ekwadoru. Najpiękniejsza kobieta świata została wybrana w Nowym Sączu Miss Supranational 2023. W Amfiteatrze w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu trwa czternasta edycja jednego z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów piękności. Podczas wyborów Polskę reprezentuje Aleksandra Klepaczka - Miss Polski 2022. Galę poprowadzą Jo Ann Strauss i Martin Fitch, a wyborom najpiękniejszej kobiety świata będą towarzyszyły występy artystów. Transmisję na żywo z Nowego Sącza można oglądać w Telewizji Polsat. Znamy finałową piątkę.

📢 To ona grała Hurrem w serialu "Wspaniałe stulecie". Tak zabiegi plastyczne zmieniły Meryem Uzerli [zdjęcia] Mija dekada od wyprodukowania popularnego tureckiego serialu "Wspaniałe stulecie". Zobacz, jak dziesięć lat później wygląda Meryem Uzerli, która wcieliła się w rolę sułtanki Hürrem. Rola w telenoweli przyniosła aktorce ogromną popularność. Jej instagramowe konto śledzi około 8 milionów fanów. Uzerli mieszka obecnie w Niemczech, wychowuje dwie córki. Zobaczcie zdjęcia, które zamieszcza gwiazda "Wspaniałego stulecia".

📢 PTTK zaprasza na bezpłatne wycieczki. Warto poznać malownicze okolice Krakowa Właśnie trwa już 51. sezon akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. Do udziału w nim zaprasza Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK. W ramach akcji można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend wycieczka „Po karpia znad Ulgi”. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity. 📢 Netflix naprawdę to zrobił — nowe zdjęcia z kolejnych odcinków Wiedźmina znowu wywołały śmiech. Jest też zwiastun Netflix pokazał nowe materiały z 3. sezonu serialu Wiedźmin, związane z nieopublikowanymi jeszcze odcinkami drugiej części sezonu. O ile zwiastun zapowiada krwawy finał, to zdjęcia rozśmieszyły fanów – ponownie, ale tym razem są oficjalne. Sprawdźcie, o co chodzi.

📢 Mister Supranational 2023. Najprzystojniejsi mężczyźni świata prężą muskuły i pozują w kąpielówkach. Konkurs w sobotę w Nowym Sączu Konkurs Mister Supranational 2023 odbędzie się kolejny raz w amfiteatrze w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. Najprzystojniejsi mężczyźni z 34. krajów świat od kilku tygodni przebywają w Małopolsce. W konkursie w sobotę 15 lipca Polskę reprezentować będzie Daniel Tracz. Przystojni panowie zapozowali w kąpielówkach, strojach galowych. Mamy też ich sesję portretową. Który kandydat jest Twoim faworytem?

📢 Nawałnice w powiecie krakowskim. Podtopienia posesji, sklepu i zalane drogi w kilku gminach Podtopiona kotłownia szkolna w gminie Świątniki Górne, zalane posesje prywatne w gminie Michałowice oraz parking i wejście do sklepu. Potoki spływające ulicami w gminie Kocmyrzów-Luborzyca oraz powalone drzewa w gminie Zabierzów. Takie interwencje odbierali strażacy z powiatu krakowskiego w środę, 13 lipca po południu.

📢 Zalana Wieliczka. Po gwałtownych ulewach wszystko pływa w centrum miasta Zalane ulice w centrum Wieliczki. Potoki płyną drogami. Przejść nie sposób, woda w niektórych miejscach sięga prawie do kolan. Tylko niektórzy kierowcy samochodów decydują się na przejazd. Mieszkańcy komentują, że jak zwykle przy ulewach woda topi centrum. Na ul. Szpunara została zalana apteka. Tam zaczęły się interwencje strażaków. Potem dramatycznie zrobiło się w Niepołomicach, gdzie piorun strzelił w dom. 📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów doczekały się ripost. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Kraków gościł najpiękniejsze psy rasowe. Psia arystokracja rywalizowała na prestiżowej wystawie Maleńkie i ogromne, puszyste "kanapowce" i pełne werwy rasy myśliwskie, niezmiennie lubiane owczarki i pieski ras towarzyszących - te i wiele, wiele innych zobaczyliśmy podczas XXV Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Krakowie. Dla miłośników psów to nie lada gratka! 📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Kowalczyk, Kubacki, Lewandowski. Głośne (i sekretne) śluby sławnych polskich sportowców [GALERIA, WIDEO] Wiosna i lato to tradycyjnie najlepszy moment na ślub. Wielu sportowców właśnie w tym okresie decyduje się wstąpić w związek małżeński. Tak było ze ślubami skoczków narciarskich Macieja Kota i Dawida Kubackiego oraz piłkarzy reprezentacji Polski - Krzysztofa Piątka i Macieja Rybusa. Swoje rocznice ślubów efektownie celebrują też Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęsny, czy Łukasz i Anna Fabiańscy. Ale są i tacy, którzy wybierają na swoją ceremonię życia jesień lub zimę... W tej galerii znajdziecie zdjęcia wielu wspaniałych sportowców i ich partnerów lub partnerek: biegaczki Justyny Kowalczyk, kolarza Rafała Majki, siatkarzy Łukasza Wlazłego, Bartosza Kurka, Piotra Nowakowskiego, Mateusza Bieńka, tenisistki Agnieszki Radwańskiej,, a także córki Adama Małysza - Karoliny, której mąż uprawia sport motocyklowy. Niektórzy są w związku małżeńskim już od ponad dekady. Sprawdź, jak prezentowali się w tych pięknych dniach i jak przez lata zmieniała się ślubna moda.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn ruszyła 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium.

📢 Plaża Dubaj nad Bałtykiem jak rajska wyspa. Wchodzi w głąb morza na 180 metrów! To ewenement w Europie. HIT na wakacje 2023 Wiedzieliście, że nad morzem bałtyckim znajduje się największa sztuczna plaża w Europie? To dopiero ciekawostka! Mowa o plaży Dubaj w Jarosławcu, która wygląda niczym rajska wyspa pośrodku oceanu. Masa piasku, ciepła woda i liczne atrakcje w okolicy. To idealne miejsce na wakacje nad morzem. Czy polski Dubaj może konkurować z pięknymi plażami na Melediwach? Kliknijcie w galerię, zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie. Jedno jest pewne. Ta plaża to ewenement w skali całej Europy!

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Najlepsze punkty widokowe na Tatry. Oto TOP 10 miejsc, z których można podziwiać góry i tatrzański krajobraz! Idealne na wakacyjne wycieczki Najpiękniejsze punkty widokowe na Tatry to niezwykłe miejsca, w których można poczuć bliskość natury i podziwiać wspaniałe krajobrazy. Każdy z nas inaczej odbiera obcowanie z przyrodą, ale harmonia, spokój i zachwyt to najczęstsze emocje, które towarzyszą przy podziwianiu zapierających dech w piersiach widoków. Przedstawiamy miejsca z najpiękniejszymi widokami na Tatry, które wzbudzą u Was wielki zachwyt! Jesteście gotowi? Zobaczcie zdjęcia, przeczytajcie opisy i wybierzcie się na fascynujące wycieczki!

📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII.

📢 Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet. Oto siatkarki powołane do szerokiego składu kadry na sezon 2023 Skład reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na sezon 2023 został podany. Trener Stefano Lavarini do szerokiej kadry wybrał 30 zawodniczek, które w tym roku staną przed szansą występu w Biało-Czerwonych barwach. 📢 Dni Dobczyc 2023. Kto będzie gwiazdą tegorocznego święta gminy i miasta? Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas tegorocznych XXVI Dni Dobczyc. Trzydniowa impreza odbędzie się w połowie lipca (14-16 lipca). Pierwszego dnia, w piątek na scenie wystąpić ma plejada najbardziej znanych didżejów w Polsce, w sobotę – Varius Manx, natomiast w niedzielę – zespół Piękni i Młodzi. Wiadomość kogo będzie można na scenie przekazali organizatorzy, czyli Katarzyna Matoga, prezeska Izby Gospodarczej Dorzecza Raby oraz Tomasz Suś, burmistrz Dobczyc.

📢 MŚ siatkarek 2022. Poznaj piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet w 2022 r. odbywają się we wrześniu w Polsce i Holandii, w turnieju MŚ udział bierze także oczywiście nasza reprezentacja siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na ten turniej - kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Prawdziwe krakowskie legendy. To oni tworzyli niezwykły koloryt krakowskich ulic i placów. Pamiętacie ich? To oni tworzyli niezwykły koloryt krakowskich ulic. Biała Dama, wróżka Dzidzianna, romski muzyk Stefan Dymiter, mężczyzn zachęcający do zakupu skarpetek hasłem: "tanio, okazja, skarpety polecam", Gienek Loska... Pamiętacie legendy krakowskich ulic? 📢 Kraków. Festiwal azjatycki Ryucon w Tauron Arenie. Uczestnicy przebrali się za postaci z komiksów i filmów Po raz kolejny w tym roku festiwal kultury azjatyckiej Ryucon zawitał do Krakowa. Tym razem odbył się w Tauron Arenie, gdzie można było zjeść prawdziwe japońskie dania, wziąć udział w grach muzycznych i obejrzeć konkurs na tworzenie strojów postaci z filmów czy komiksów.

📢 Bezpłatny ośrodek rekreacji z plażami pod Krakowem pełen ludzi. Dolina Raby się rozkręca! 24.07.2022 Dwie piaszczyste plaże, miasteczko rowerowe, boiska do gry w siatkówkę, park linowy, plenerowa siłownia, ścianki wspinaczkowe, możliwość pływanie kajakiem, łódką i rowerem wodnym, dwa place zabaw, park edukacyjny - takie m.in. atrakcje czekają na odwiedzających nowy Ośrodek Rekreacyjny „Dolina Raby” na granicy Kłaja i Targowiska. To pierwsze w powiecie wielickim gminne centrum wypoczynkowe. Nadrabska enklawa powstała z pomocą dotacji unijnej, co oznacza, że wstęp na teren obiektu, a także większość atrakcji są bezpłatne. 📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2022. Oto zawodniczki powołane do składu kadry na Ligę Narodów [ZDJĘCIA] Kadra reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na sezon 2022 liczy 24 zawodniczki. Nowy trener Stefano Lavarini powołał je na turnieju Ligi Narodów. Poznaj polskie siatkarki, kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet - kadra na sezon 2021. Oto nasze piękne siatkarki [ZDJĘCIA] Reprezentacja Polski siatkarek na sezon 2021 składa się z 28 zawodniczek. W tym zestawiniu nasza kadra siatkarska przygotowywała się do Ligi Narodów. Zobacz, kto dostał szanse od trenera Jacka Nawrockiego. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kraków. Spór o białe maserati warte 237 tys. zł. Sylwia P. twierdzi, że dostała je w prezencie. Sąd na razie przyznaje jej rację Krakowski sąd uznał, że 40-letnia krakowianka Sylwia P. nie przywłaszczyła luksusowego białego maserati o wartości 237 tys. zł i uniewinnił ją od tego zarzutu. Hojny biznesmen z Francji przekonuje, że jednak nie podarował kobiecie samochodu i padł ofiarą przestępstwa i dlatego chce powtórki procesu. Sąd Apelacyjny w Krakowie odroczył rozprawę w tej sprawie do 2 czerwca, bo poprosił o to pokrzywdzony obywatel Francji Carmine V. Mężczyzna przeszedł operację w Nicei, jest na rekonwalescencji, a chciał być uczestnikiem procesu.

📢 Plaża pod Krakowem jak nad Bałtykiem. Otwarto jedno z największych kąpielisk w regionie [ZDJĘCIA] 29.07 Ogromna piaszczysta plaża wraz z kąpieliskiem powstała w okolicy Gdowa, na terenie jednego z największych ośrodków rekreacyjnych w Polsce, w kompleksie Kuter Port Nieznanowice, zajmującym w sumie prawie 32 hektary. Plaża jest oblegana, w pogodne dni wypoczywa tam tysiące osób. A do porównań z nadbałtyckimi plażami skłaniają ich nie tylko dwa oryginalne rybackie kutry, stanowiące element wystroju ośrodka, ale także „morska” bryza, którą w wietrzne dni można poczuć przy wodzie. 📢 Śmiertelny wypadek pod Szczecinem w okolicy węzła Kijewo na S3. Pożar kilku aut, są ofiary śmiertelne [ZDJĘCIA] Kilka samochodów osobowych i jeden ciężarowy zderzyły się na drodze S3 w okolicach węzła Kijewo. Doszło do zapalenia się pojazdów. 6 osób nie żyje.

📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów. 📢 Z każdego kąta wyłaziła jędza Rewolucja w karczmie "U Jędzy" nie powiodła się. Sylwia Peretti-Sikorska i Bogusław Sikorski chcą jeszcze ratować swój biznes, ale wspominają też o sprzedaży lokalu. Założyli restaurację na obrzeżach Krakowa. Wymarzyli sobie góralską chatę, a w niej polskie jedzenie. Kupili garaż z dobudówką przy ul. Wodnej w Płaszowie i zorganizowali karczmę.

