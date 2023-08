Przegląd prasy 17.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak grupa rezerwy szła do cywila. Kolorowe chusty i pompki na Rynku. Pamiętacie rytuały rezerwistów z czasów obowiązkowej służby wojskowej? ”?

Prasówka 17.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak grupa rezerwy szła do cywila. Kolorowe chusty i pompki na Rynku. Pamiętacie rytuały rezerwistów z czasów obowiązkowej służby wojskowej? Zasadnicza służba wojskowa została zlikwidowana niespełna 15 lat temu, a wraz z nią z ulic polskich miast zniknęli rezerwiści w kolorowych chustach, hucznie świętujący wyjście do cywila. Ostatni obowiązkowy pobór do wojska odbył się w grudniu 2008 roku. W Krakowie rezerwiści gromadzili się na Rynku Głównym, pod pomnikiem Adama Mickiewicza, gdzie grupowo robili pompki - jedną za każdy miesiąc spędzony w wojsku. Pamiętacie jeszcze tamte rytuały? W galerii można zobaczyć archiwalne zdjęcia.

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [17.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Hebdów. Pożar domu mieszkalnego. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR W środę około 19.15 wybuchł pożar parterowego domu jednorodzinnego w Hebdowie (gmina Nowe Brzesko). W wyniku zdarzenia poparzeń doznał mieszkaniec budynku, około 60-letni mężczyzna. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ogień został już ugaszony przez strażaków.

Prasówka 17.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia [17.08.23 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Tłok w Tatrach. Na szczycie Giewontu zabrakło miejsca dla ludzi. Tworzyła się kolejka do zejścia W Tatrach sierpniowe oblężenie. Piękna pogoda zachęciła tysiące turystów do wyruszenia na szlaki. Oblężony był Giewont. W południe ludzi było tak dużo, że nie mieścili się na kopule szczytowej. Ustawiła się nawet kolejka nie tylko po to, by wejść, ale i by zejść. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz 16.08 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Oto najlepsze memy znad polskiego morza! Janusz z Grażyną są mistrzami parawaningu. Edycja 2023 Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Do Polski powróciły upały a wraz z nimi królowe parawaningu. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Święto u seniorów z gminy Wielka Wieś. Śpiewali, tańczyli, a teraz liczą na zniżkową kartę seniora Seniorzy z gminy Wielka Wieś zorganizowali zabawę w Giebułtowie. Przybyło kilkaset osób, członkowie dziewięciu gminnych klubów seniora ze wszystkich gminnych miejscowości. To był czas świętowania i integracji. Osoby starsze, samotne, emeryci i renciści poznawali się i udowadniali, że siły i energii mają więcej niż niektórzy nastolatkowie. 📢 Wisła Kraków. Piłkarze „Białej Gwiazdy” spotkali się z kibicami. W tym jeden nowy Wisła Kraków kontynuuje spotkania kibiców z piłkarzami. W środę 16 sierpnia w klubowym sklepie na stadionie przy ul. Reymonta z fanami spotkali się Marc Carbo i Dawid Szot. 📢 Wisła Kraków. „Biała Gwiazda” sprzedała ważnego piłkarza Potwierdziło się to, o czym spekulowano od kilku tygodni. Boris Moltenis żegna się z Wisłą Kraków. Środkowy obrońca został definitywnie sprzedany do Austrii Lustenau, czyli zespołu austriackiej Bundesligi. O transferze poinformowała sama Wisła.

📢 Tak mieszka Dawid Kubacki z Martą Kubacką. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak żyje sportowiec z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu problemów kardiologicznych żony przerwał sezon narciarski, żeby czuwać w szpitalu przy Marcie Kubackiej. Zaglądamy do pięknego domu małżeństwa w górach. Sprawdź, jak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki z ukochanymi córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu. 📢 Tragiczny wypadek w Harmężach k. Oświęcimia. Prokuratura bada okoliczności m.in. zapis monitoringu W sprawie tragicznego wypadku w Harmężach Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu dysponuje m.in. nagraniem z monitoringu, na którym widać renault chwilę przed uderzeniem w betonowy słup energetyczny. W środę, 16 sierpnia w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie odbyła się sekcja zwłok trzech mężczyzn, którzy ponieśli śmierć w wypadku. Na miejscu wypadku palą się znicze.

📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to ulubienica widzów i gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Miss Polonia regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie! 📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama.

📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszyły 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki. 📢 Kraków. Tragiczny finał poszukiwań 70-letniego mężczyzny nad Zalewem Bagry. Z wody wyciągnięto ciało Od wtorku 15 sierpnia, nad Zalewem Bagry trwały poszukiwania 70-letniego mężczyzny, który przyjechał nad wodę ze swoją żoną. To właśnie ona zgłosiła jego zaginięcie. Niestety, w środę po południu z zalewu wyciągnięto ciało zaginionego. Bilans długiego weekendu nad wodą w Małopolsce jest dramatyczny - w sumie utonęły cztery osoby.

📢 Nocą złodziej zakradł się na posesję w powiecie wielickim. Z ciągnika siodłowego ukradł setki litrów paliwa 300 litrów paliwa ukradł złodziej z prywatnej posesji w Byszycach w powiecie wielickim. Złodziej najpierw przeciął przęsła ogrodzenia dostał się na teren prywatnej posesji, a następnie ukradł paliwo z zaparkowanego ciągnika siodłowego. Wieliccy policjanci zatrzymali złodzieja, okazał się nim mieszkaniec powiatu krakowskiego. To 42- latek, który w środę, 16 sierpnia usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

📢 Nowy szlak kolejowy "Podłęże-Piekiełko" coraz bliżej realizacji. Inwestycja ma zapewnione finansowanie Nowy szklak kolejowy „Podłęże-Piekiełko" ma zapewnione finansowanie. Rada Ministrów 16 sierpnia br. przyjęła aktualizację Krajowego Programu Kolejowego. W związku z tym zostało zapewnione finansowanie dla wielu nowych inwestycji kolejowych w całym kraju. Jedną z najważniejszych jest budowa nowej linii kolejowej właśnie w województwie małopolskim: Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna, która jest częścią projektu popularnie zwanego "Podłęże-Piekiełko". Po zakończeniu inwestycji, czas przejazdu między Krakowem a Nowym Sączem skróci się do ok. godziny. W ten sposób subregion nowosądecki zyska szybkie połączenia ze stolicą województwa, a mieszkańcy miasta oraz okolicznych powiatów uzyskają nowe szanse rozwojowe. Natomiast czas przejazdu z Krakowa do Zakopanego będzie mógł wynieść niewiele ponad 1,5 godziny. 📢 To już oficjalne: Bartłomiej Sienkiewicz "jedynką" Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Krakowa. Kto na pozostałych miejscach? W wyborach parlamentarnych "jedynką" Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Krakowa będzie były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Nie jest to zaskoczenie, bo o jego kandydaturze na lidera w stolicy Małopolski mówiło się nieoficjalnie od wielu tygodni. Z drugiego miejsca wystartuje natomiast była snowboardzistka Jagna Marczułajtis-Walczak, z kolei z trzeciego szef małopolskiej PO Aleksander Miszalski.

📢 Miechów. Upalne obchody Święta Wojska Polskiego Piękna, słoneczna pogoda i wysoka temperatura towarzyszyły wtorkowym obchodom Święta Wojska Polskiego w Miechowie. PO części oficjalnej odbyły się zawody strzeleckie. 📢 Patrycja Tuchlińska na zdjęciach z dzieciństwa z mamą. Tak wyglądała kiedyś młodsza o pół wieku ukochana Józefa Wojciechowskiego Patrycja Tuchlińska od kilku lat wiedzie luksusowe życie u boku Józefa Wojciechowskiego, jednego z najbogatszych Polaków. Mieszkają w willi w Warszawie, ale bardzo często przyjeżdżają do Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju, który należy do miliardera. Młoda wybranka pokazuje na Instagramie kadry ze swojego życia. Ostatnio zapozowała z mamą i pokazała też zdjęcia z dzieciństwa. 📢 Mija miesiąc od rozpoczęcia prac przy budowie tramwaju do Mistrzejowic. Wiele zdążyło się już wydarzyć Minął już miesiąc od rozpoczęcia budowy nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. W tym czasie prace skoncentrowane były na przygotowaniu terenu pod przebudowę infrastruktury podziemnej oraz miejsca pod budowę przyszłego torowiska. W tym samym czasie odbyły się również głośne protesty mieszkańców i aktywistów wobec wycinki drzew pod budowę tej inwestycji.

📢 Horoskop dzienny na 22 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 22 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 21 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 21 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Solcza. Rolnicy z gminy Pałecznica świętowali dożynki obok nowego domu ludowego Położona na obrzeżach województwa małopolskiego mała wieś Solcza gościła w tym roku rolników z gminy Pałecznica na dorocznych dożynkach. Wybór wsi-gospodarza święta plonów nie był przypadkowy. Mieszkańcy Solczy doczekali się bowiem w tym roku swojego domu ludowego, którego bardzo im brakowało.

📢 Nowa fryzura Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza dama zaskoczyła wszystkich swoim nowym wizerunkiem. Zobacz, na jakie uczesanie się zdecydowała Agata Kornhauser-Duda wielokrotnie zaskakiwała nas swoimi stylizacjami. Pierwsza dama nie boi się odważnych kolorów i oryginalnych krojów swoich ubrań. 15 sierpnia 2023 roku w dniu Święta Wojska Polskiego żona Prezydenta zaskoczyła wszystkich. Tym razem swoją nową fryzurą. 📢 Kraków. Wprowadzenie biletu metropolitalnego spotkało się z wieloma pytaniami ze strony mieszkańców Od 1 sierpnia w Krakowie pojawiły się nowe możliwości podróżowania. Chociaż trochę czasu już minęło, temat biletu metropolitalnego, który obowiązuje na tramwaje, autobusy i pociągi, nadal budzie wiele kontrowersji i pytań. Zarząd Transportu Drogowego w Krakowie zebrał najpopularniejsze i odpowiedział na nie. Wśród kluczowych pytań padło to o ceny biletu metropolitalnego, możliwość jego zwrotu czy też obowiązujące zniżki.

📢 Kładka pieszo-rowerowa łącząca Przegorzały z Pychowicami byłaby dużym ułatwieniem dla mieszkańców Krakowa. To jak spacer w koronach drzew Pomost techniczny, łączący Przegorzały z Pychowicami to tani sposób na to, by mieszkańcy Krakowa zyskali nową kładkę pieszo-rowerową przez Wisłę. Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków! apeluje do prezydenta o przeprowadzenie rzetelnej analizy możliwości adaptacji pomostu. - Obiekt z daleka przypomina most i zdarza się, że turyści, którzy nie znają okolicy jadą rowerem w jego stronę myśląc, że będą mogli się przedostać na drugą stronę Wisły. Dostępu do pomostu strzeże jednak wysoki płot z zaostrzonymi końcami, a wejście wymaga wspięcia się po drabinie, która jest tylko dostępna dla pracowników miejskich wodociągów - wyjaśnia Kwarciak.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 16.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 16.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Horoskop finansowy na sierpień 2023. Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? 16.08.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 16.08.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 16.08.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 16.08.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się! 📢 Najmodniejsze kolory paznokci. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 16.08.2023 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Horoskop dzienny na 18 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 18 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 16 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 16 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 17 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 17 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 161. Czy Celia jest w ciąży? Streszczenie odcinka [24.08.2023] Stan Rity nie ulega poprawie, wręcz przeciwnie. Manuela postanawia spełnić jej marzenie. Co zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 161. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 157. Próba odnalezienia córki. Streszczenie odcinka [18.08.2023] German nada nie ufa Justowi i mówi o tym Manueli. A co ona na to? Czego oczekuje od męża? Już teraz przeczytaj streszczenie 157. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 156. Claudio zostaje pobity. Streszczenie odcinka [16.08.2023] Wiele osób nie jest w stanie pogodzić się z orientacją seksualną Claudia. Mężczyzna zaczyna mieć kłopoty. Z kolei Victor wpada na plan zarobku. Co go zainspiruje? Przeczytaj streszczenie 156. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Zakazany owoc odc. 285. Próba otrucia Sahiki. Streszczenie odcinka [22.08.23] Ender i Caner martwią się o Sahikę. Nie wiedzą, co się z nią dzieje. Tymczasem kobieta jest nieprzytomna. Co się stało? Już teraz przeczytaj streszczenie 285. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Tragiczny bilans długiego sierpniowego weekendu w Małopolsce. Utonęły 3 osoby, a 5 zginęło w wypadkach drogowych Statystyki prowadzone przez wydział ruchu drogowego, które dotyczą bezpieczeństwa na małopolskich drogach, kolejny raz pokazują zatrważające dane. Według wstępnych informacji, podczas długiego sierpniowego weekendu, czyli od 11 do 15 sierpnia br. na małopolskich drogach doszło do 35 wypadków, w których 5 osób zginęło, a 40 zostało rannych. To jednak nie wszystko. Podczas wypoczynku nad wodą utonęły 3 osoby.

📢 Tyle zarabia żołnierz. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Tatry zrobiły się purpurowe. Kwitnie właśnie wierzbówka kiprzycka. To zapowiedz nadchodzącej jesieni Kto w sierpniu wybiera się na wycieczkę w Tatry - z pewnością nie pożałuje. To najlepszy czas, by podziwiać górskie hale skąpane kwitnącą właśnie o tej porze roku wierzbówką kiprzycy. Widok jest piękny. To jednak zarazem zapowiedź nadchodzącej jesieni. 📢 Moje miasto. Kraków zamknięty? Bloków na siłę wcisnąć się nie da W Krakowie coraz bardziej brakuje miejsc pod nową zabudowę. Dogęszczanie wiąże się z likwidacją terenów zielonych i ograniczaniem obszarów wchłaniających wodę, co po intensywnych opadach kończy się podtopieniami i tym, że do Wisły spływają ścieki. Myśląc o strategii rozwoju na kolejne dziesięciolecia, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy podwawelski gród stanie się miastem, w którym znalezienie nowego mieszkania będzie graniczyć z cudem.

📢 Znamy najnowszy plan zagospodarowania poszpitalnego terenu na Wesołej w Krakowie. Będzie tam nauka, kultura oraz gastronomia Centrum szkoleniowe dla gastronomii, kuchnia regionu, Apteka Designu, Biblioteka Kraków, Europejskie Centrum Muzyki Sakralnej - to tylko część z pomysłów na zagospodarowanie ponad 9-hektarowego fragmentu Wesołej, który miasto kupiło od Szpitala Uniwersyteckiego. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa przedstawiła nam swój najnowszy plan na urządzenie dawnej dzielnicy z pięknymi, historycznymi gmachami. Gminna spółka zapewnia, że krok po kroku realizuje zadanie, ale nie tak szybko, jakby sobie tego życzyła. Dlaczego? Wśród przeszkód wymienia wysoką inflację, wojnę na Ukrainie, jak również kryzys gospodarczy. 📢 Kąpielisko Kryspinów zamknięte przez sanepid. Woda została skażona, wykryto bakterie coli W Kryspinowie nie ma szansy na kąpiel w Zalewie na Piaskach w najbliższych dniach. To jedno z najbardziej znanych kąpielisk zostało tymczasowo zamknięte przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. Zakaz obowiązuje ze względu na wykrycie w wodzie bakterii typu coli. Taka sytuacja potrwa do odwołania. Plaża będzie czynna, ale wejście do wody niemożliwe.

📢 Spódnica midi to idealny wybór dla każdej pięćdziesięciolatki. Dobrze o tym wie Beata Ścibakówna, która wybrała model z plisami Spódnica midi to jedno z tych ubrań, które są niedocenione. Jednak coraz więcej kobiet przekonuje się, że taka długość potrafi zdziałać z figurą cuda. Świetnie maskuje masywne uda i pośladki, a poza tym wyeksponuje piękne kostki. Zobacz, na jaki krój zdecydowała się Beata Ścibakówna i zainspiruj się innymi modelami spódnicy midi. 📢 Paznokcie french kolorowy, ombre, różowy, a może z brokatem? Eleganckie i delikatne paznokcie migdałki i kwadratowe. Dużo wzorów 15.08 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

📢 Odpust w sanktuarium w Ludźmierzu. Uroczystą mszę celebrował metropolita krakowski Wielkie święto w Ludźmierzu. W Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala obył się odpust. Uroczystą mszę świętą celebrował abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. 📢 Wielkie świętowanie rocznicy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej k. Tarnowa. Inscenizacje historyczne, rekonstruktorzy i piknik rodzinny Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej przyciągnęły prawdziwe tłumy. Trudno się temu dziwić skoro organizatorzy – jak co roku - postarali się o mnóstwo atrakcji, za sprawą których jest to bez wątpienia największe widowisko historyczne dla uczczenia Cudu nad Wisłą w regionie. 📢 Kosze pełne grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy.

📢 Martwy zakaz kąpieli w Kryspinowie. Sanepid w wodzie wykrył bakterie, ale bawią się w niej nawet dzieci. "W taki upał trzeba się schłodzić" Na terenie kąpieliska Kryspinów w podkrakowskim Budzyniu wprowadzono zakaz kąpieli, bo w wodzie wykryto bakterie typu coli. Mimo to pływają w niej zarówno dorośli, jak i dzieci. - Wypoczywać nad wodą i z niej nie skorzystać w taki upał? - pytali plażowicze, których spotkaliśmy w Budzyniu we wtorek 15 sierpnia. 📢 Kraków. Nad Zalewem Bagry poszukiwano 70-letniego mężczyzny. Kąpielisko było zamknięte Nad Zalewem Bagry w Krakowie po południu trwały poszukiwania 70-letniego mężczyzny. Około godz. 15 jego żona powiadomiła policję o jego zaginięciu. Kąpielisko zostało zamknięte, w wodzie pracowali nurkowie. Wieczorem plaże były już otwarte, a służby zakończyły prace. Na razie brak informacji o zaginionym.

📢 Cały Kraków na plaży. Tłumy na Bagrach, nie ma gdzie ręcznika wcisnąć. Długi weekend z upalną, wakacyjną pogodą Na Bagrach lato w pełni. Upał, błękitne niebo i przyjemna woda. Krakowianie chętnie korzystają z uroków prawdziwie wakacyjnej pogody i w ostatni dzień długiego, sierpniowego weekendu tłumnie przybyli na plażę Mała Chorwacja szukając ochłody w rześkiej wodzie zalewu Bagry i opalając się plaży, łapiąc promienie letniego słońca. Tu można poczuć się jak w wakacyjnym kurorcie. Sami zobaczcie! 📢 Kraków. W święto Matki Boskiej Zielnej ulicami miasta przeszedł barwny Korowód Bronowicki We wtorek 15 sierpnia, w święto Matki Boskiej Zielnej, Towarzystwo Przyjaciół Bronowic zorganizowało tradycyjnie już barwny korowód. Także i tym razem jego uczestnicy przybyli do kościoła Mariackiego, żeby wziąć tam udział we mszy świętej w intencji mieszkańców swojej dzielnicy. Jak nakazuje tradycja, ubrali stroje bronowickie, a w rękach nieśli bukiet zielny. Z kolei część uczestników jechała na drewnianych wozach.

📢 Tragedia w Krakowie. W Przylasku Rusieckim utonął 37-letni mężczyzna Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 15 sierpnia w Przylasku Rusieckim. 37-latek zniknął pod powierzchnią wody i przebywał pod nią około pół godziny. Mimo reanimacji mężczyzna niestety nie przeżył. 📢 Seria wypadków pod Krakowem. Auto wpadło w dom, inne dwa zderzyły się na zakopiance, a kolejne na drogach lokalnych We wtorek, 15 sierpnia od rana ciągnie się seria wypadków. W powiecie myślenickim samochód wjechał w dom. Ale pierwsze dzisiejsze wypadki były już nocą z poniedziałku na wtorek. W Radziszowie na drodze w kierunku Skawiny nocą zderzyło się kilka samochodów. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Były duże utrudnienia w ruchu.

📢 Nowy prezes Garbarni Kraków Paweł Ciszek: Skończyliśmy z kłótniami w klubie Nowy prezes Garbarni Kraków Paweł Ciszek opowiada nam o planach rozwoju piłkarskiego klubu.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 155. Zwierzanie się z problemów. Streszczenie odcinka [15.08.2023] Manuela ma lekki mętlik w głowie. Tymczasem Celia przygotowuje się do nowej terapii. A co zrobi Trini? Już teraz przeczytaj streszczenie 155. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Nowe Brzesko. Nadwiślanka zagrała po reaktywacji. Nie było lekko i łatwo Po dziesięciu miesiącach przerwy mecz o punkty rozegrali zawodnicy Nadwiślanki Nowe Brzesko. Przebieg spotkania z UKS Sygneczów pokazuje, że reaktywowanej drużynie w klasie B nie będzie łatwo. Choć przez większą część spotkania podopieczni trenera Jacka Saja grali w przewadze, ulegli gościom 1:3. 📢 Święto Wojska Polskiego w Krakowie. Było bardzo upalnie, patriotycznie i biało-czerwono. "Warto być dumnym z polskiego munduru" Było biało-czerwono, patriotycznie i... bardzo gorąco. Mimo upału we wtorek 15 sierpnia tłumy krakowian przyszły na plac Matejki, żeby wziąć udział w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego. - Być mężnym, a żołnierzem polskim to jedno. Waleczność naszego żołnierza jest odwiecznie polska - cytował słowa generała broni Wojska Polskiego Józefa Hallera wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko, gdzie żołnierze udzielali informacji, jak wstąpić w szeregi wojska.

📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie.

📢 Zderzenie trzech samochodów osobowych oraz karetki pod Krakowem. Utrudnienia na drodze krajowej nr 94 Do wypadku z udziałem czterech pojazdów w tym karetki pogotowia doszło w Modlnicy w gminie Wielka Wieś na drodze krajowej nr 94. Zderzyły się trzy samochody osobowe oraz pojazd uprzywilejowany. Z pierwszych relacji służb wynikło, że nie ma osób poszkodowanych. Były natomiast duże utrudnienia w ruchu na drodze Kraków Olkusz.

📢 Solcza. Zaproszenie na dożynki gminy Pałecznica We wtorek (15 sierpnia) odbędą się dożynki gminy Pałecznica w Solczy. Przy okazji zostanie poświęcony miejscowy dom ludowy. 📢 Dziedzictwo odc. 95. Wzruszenie Kiraz i usamodzielnienie. Streszczenie odcinka [24.08.23] Kiraz postanawia postawić na swoim i się usamodzielnić. Ali jest temu przeciwny. Czy zmieni zdanie? Tymczasem Yaman ulega Seher. W jakiej sprawie? Już teraz przeczytaj streszczenie 95. odcinka "Dziedzictwa". 📢 W podkrakowskich Jurczycach świętowano rocznicę urodzin gen. Józefa Hallera. Była sesja, koncerty, zwiedzano dworek W miniony weekend w Jurczycach w gminie Skawina, w rodzinnej miejscowości gen. Józefa Hallera, w różnej formie przypomniano o jego zasługach w walce o niepodległość Polski. Na świętowanie i oddanie mu hołdu w 150. rocznicę urodzin, przyjechali miłośnicy Błękitnej Armii, m.in. z Pucka, Szczecina i kolebki tej formacji we Francji.

📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami.

📢 Wola Gruszowska. Nowe informacje w sprawie wypadku. Sprawca był pijany Policja ujawniła, że sprawca wypadku, do którego doszło w sobotę rano w Woli Gruszowskiej (gmina Radziemice) prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych ucierpiały trzy osoby. 📢 Stawiają na nie Helen Mirren, Meryl Streep i inne gwiazdy Holywood. Siwe włosy to nie powód do wstydu. Zobacz celebrytów w takim wydaniu! Siwe włosy mogą być piękne! Udowadniają to na własnym przykładzie gwiazdy Hollywood. Choć wiele przedstawicieli silver generation wśród celebrytów farbuje włosy, są też tacy, którzy postanowili pozostawić je w naturalnym wydaniu. Zobacz, jak wygląda w takim wydaniu między innymi Helen Mirren oraz Meryl Streep.

📢 Piotrkowice Małe. Po wakacjach uczniowie wrócą do odmienionej szkoły. Firmy chcą zdążyć przed pierwszym dzwonkiem Pracownicy firm, prowadzących modernizację Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, nie mają wakacji. Przerwę od nauki szkolnej wykorzystują, by zrobić jak najwięcej przed powrotem uczniów. Według zapowiedzi na 1 września mają się zakończyć wszystkie prace, których prowadzenie może utrudnić normalną naukę. 📢 Pożar kombajnu na granicy Krakowa i powiatu krakowskiego. Spaliło się też zebrane już zboże Pożar kombajnu pracującego na polu na ul. Brzeskiej przy granicy Krakowa oraz gmin Niepołomice i Igołomia-Wawrzeńczyce. Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 12 sierpnia po południu. Palił się kombajn, a z nim zebrane już zboże, które było w zbiorniku pojazdu. 📢 Memy o Robercie Makłowiczu! Królu polskiej gastronomii 12 sierpnia 1963 roku w Krakowie na świat przyszedł wirtuoz smaku, mistrz snucia opowieści i król polskich kulinariów - Robert Makłowicz. Jego niesłabnąca popularność w naszym kraju powodowana jest dwiema rzeczami - jedni go po prostu kochają, a inni... się z niego śmieją! Z okazji urodzin mistrza prezentujemy Wam najlepsze MEMY!

📢 Wypadek pod Proszowicami. Trzy osoby poszkodowane [AKTUALIZACJA. ZDJĘCIA] W sobotę, kilkanaście minut po godz. 9 doszło do wypadku w Woli Gruszowskiej (gmina Radziemice). W zderzeniu dwóch samochodów osobowych poszkodowane zostały trzy osoby. 📢 Niezwykłe chaty, domy i kościoły z drewna w Małopolsce, które trzeba zobaczyć. Oto szlak architektury drewnianej w Małopolsce Są wyjątkowe i zachwycające, a chodzi o drewniane budowle takie jak chaty, domy i kościoły z Małopolski. Można uznać je za niezwykle cenne, bo na Zachodzie, tak dobrze zachowane drewniane budownictwo to ewenement. Dla miłośników zwiedzania klimatycznych miejsc, mogą okazać się doskonałą propozycją na spędzenie wolnego czasu. Jest ich sporo bo aż 255, a wszystkie tworzą Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Oto kilka z nich! 📢 Miechów. Deszczowe powitanie Kadrówki. Nie wszyscy dotarli na Rynek Do Miechowa dotarli w poniedziałek uczestnicy 58. Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Tym razem miasto przywitało ich deszczowo i chłodno. Choć ten chłód dotyczył tylko panującej temperatury, bo piechurzy zawsze mogą w Miechowie liczyć na gościnne przyjęcie.

📢 Ostrów. Przypomnieli jak wyglądały żniwa, gdy nie było kombajnów Jak kosić zboże sierpem, a jak kosą. Co to są powrósła, mendle i woszty. Tego wszystkiego można było się dowiedzieć w niedzielę, podczas minifestiwalu żniwnego w Ostrowie. Kto chciał, mógł samemu wziąć do ręki sierp lub kosę i sprawdzić, jak się kiedyś żniwowało. 📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia na boiskach w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe fotki, poniżej link do galerii ze zdjęciami

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Warszawa 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Warszawie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Warsaw Open. 📢 Przesławice. Pożar domu. Poszkodowaną osobę do szpitala transportował śmigłowiec LPR W czwartek około godz. 14.15 wybuchł pożar domu mieszkalnego w Przesławicach (gmina Koniusza). Paliło się w piwnicy budynku. W wyniku pożaru poszkodowana została jedna osoba, którą do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W czasie działań zablokowana była droga wojewódzka nr 775 między Proszowicami a Słomnikami.

📢 Mariusz Wach: Nie przerwałem treningów, rozstałem się z dziewczyną [ZDJĘCIA] Na rozstaniu z dziewczyną świat się nie kończy - mówi 40-letni krakowski pięściarz wagi ciężkiej Mariusz Wach, który na zawodowych ringach stoczył 41 walk, z których 35 wygrał (10 przez nokaut), a 6 przegrał.

📢 Rekordowe były dożynki gminy Proszowice w Bobinie [ZDJĘCIA] Aż 27 delegacji dożynkowych zjawiło się na czwartkowych dożynkach gminy Proszowice w Bobinie.

