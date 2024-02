Przegląd prasy (18.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „KSW 91: karta walk, wyniki na żywo. Stawką walki wieczoru gali w Libercu tymczasowy pas mistrzowski”?

Prasówka 18.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 KSW 91: karta walk, wyniki na żywo. Stawką walki wieczoru gali w Libercu tymczasowy pas mistrzowski KSW 91 już 17 lutego 2024, oto karta walk i wyniki. Największa polska federacja MMA tym razem na galę zaprosiła do czeskiego Liberca. Program imprezy był ciekawy, nie zabrakło atrakcyjnych walk. Gwoździem programu był pojedynek o tymczasowy pas mistrzowski, zdobył go Valeriu Mircea.

📢 Jezioro Rożnowskie w hicie Netflixa "Zabij mnie, kochanie". Potencjał urokliwej okolicy zauważył także sądecki miliarder Na platformie Netflix został wyemitowana polska komedia "Zabij mnie kochanie" z gwiazdorską obsadą. W rolach głównych zobaczymy Weronikę Książkiewicz, Mateusza Banasiuka i Agnieszkę Więdłochę. Tym razem za tło posłużyło Jezioro Rożnowskie i jego malownicza okolica. Zauważyć można most w Kurowie, okolice Rąbkowej, a także widoki na jezioro z hotelu Heron w Siennej oraz sam hotel.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

Prasówka 18.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mamy nową listę najbardziej toksycznych owoców i warzyw. One są szczególnie niebezpieczne [18.02.2024] Owoce i warzywa, chociaż bogate w cenne witaminy i minerały, mogą niestety zawierać także niebezpieczne pestycydy. Raport opublikowany przez Environmental Working Group (EWG) wskazuje na listę produktów, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Sprawdźmy, jakie owoce i warzywa znalazły się na szczycie listy toksycznych produktów spożywczych.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. [18.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024. 📢 Obchody 161. rocznicy bitwy miechowskiej. Przyjechał prawnuk powstańca W Miechowie odbyły się w sobotę uroczyste obchody 161. rocznicy bitwy miechowskiej, stoczonej podczas powstania styczniowego. Po mszy odprawionej w kościele pw. św. Barbary uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów obok mogiły powstańców na miejscowym cmentarzu, a następnie pod pomnikiem z Orłem na miechowskim Rynku. Podczas spotkania w Muzeum Ziemi Miechowskiej zostali uhonorowani laureaci konkursów poświęconych bitwie miechowskiej. Jednym z uczestników wydarzenia był Michał Zieliński z Wrocławia, prawnuk Antoniego Zielińskiego, powstańca walczącego w Miechowie w 1863 roku. Wkrótce więcej informacji.

📢 Abp Marek Jędraszewski na Wielki Post o nauce religii: "Dlaczego o wierze większości ma decydować mniejszość" Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski wystosował list pasterski na Wielki Post. Odniósł się w nim także do trwającej debaty dotyczącej nauczania lekcji religii w szkołach. "Niestety, to wielkie dobro nauczania i wychowywania młodych pokoleń w prawdzie o Bogu i o człowieku, a w konsekwencji przekazywania im najwspanialszych wartości humanistycznych, jest ostatnio bardzo zagrożone. W imię laickich ideologii i w imię życia „jakby Boga nie było” pragnie się powrócić do nieszczęsnych dziesięcioleci PRL-u" - podkreśla w liście abp Marek Jędraszewski. 📢 W Waksmundzie odbyły się zakazane uroczystości upamiętniające Józefa Kurasia "Ognia" W sobotę (17 lutego) w Waksmundzie odbyły się uroczystości zorganizowane w 77. rocznicę ostatniej walki i śmierci mjr. Józefa Kurasia „Ognia”. Przypomnijmy, że dzień wcześniej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podjęła decyzję o zaprzestaniu organizacji wydarzeń upamiętniających Józefa Kurasia "Ognia" oraz Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma oryginalny styl Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Horoskop miesięczny na marzec 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu.

📢 Najwyższe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęśliwców jest coraz więcej! Zobacz miejsca i wysokość wygranych. LISTA Szczęśliwiec z Limanowej, który w miniony wtorek, 13 lutego rozbił kumulację w Lotto sięgając po ponad 10 mln zł dołączył do coraz dłuższej listy milionerów w Małopolsce. Niepobita do dzisiaj rekordowa wygrana w Skrzyszowie pod Tarnowem przed blisko 12 laty do dzisiaj jest także największą w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Krakowie i Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć. 📢 Wnuczka zabiła babcię? Morderstwo w Bieczu. Nie żyje 94-letnia mieszkanka miasta. Na miejscu pracują służby śledcze i prokurator Dramat w Bieczu. W jednym z domów na Przedmieściu Dolnym doszło do morderstwa. Nieoficjalnie mówi się, że 94-letnia mieszkanka miasta zginęła z ręki członka rodziny. Służby śledcze i prokurator pracowały na miejscu zbrodni przez ponad 12-godzin. Ciało 94-latki zabezpieczono do badań sekcyjnych, według wstępnych doniesień kobieta miała liczne rany kłute.

📢 Wieczysta Kraków. Czerwona kartka dla Sławomira Peszki, lekcja dla Wieczystej Wieczysta Kraków porażką z zespołem z Danii kończy zgrupowanie w Turcji. Wieczysta - Brabrand IF 0:1 w meczu rozegranym w sobotę 17 lutego w Belku. Był to czwarty i ostatni sparing ekipy Sławomira Peszki podczas pobytu z Belku. W najbliższy wtorek żółto-czarni wrócą do Polski i już w Krakowie będą przygotowywać się do wiosennej części rozgrywek III ligi, którą rozpoczną 2 marca.

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny.

📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 17.02.2024 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa. 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 17.02.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Nawiedzone i upiorne miejsca w Małopolsce. Czy tam naprawdę straszy? 17.02.2024 W Małopolsce są miejsca, które obrosły legendami mrożącymi krew w żyłach. To opuszczone domy, w których nikt nie chce zamieszkać, stare szpitale, budynki, w których dochodziło do brutalnych morderstw. Historie przekazywane przez mieszkańców z pokolenia na pokolenie często wydają się nierealne i wypada traktować je z przymrużeniem oka. A wy wierzycie w tajemnicze siły? Zobaczcie, gdzie znajdują się "nawiedzone" miejsca!

📢 Najpiękniejsze kreacje ze studniówek 2024 w Krakowie. Takie sukienki i garnitury są modne w tym roku! Szał i szyk 17.02.2024 Tegoroczne maturzystki (a nierzadko również nauczycielki!) zachwycają kreacjami na trwających właśnie w Krakowie studniówkach. Zadają szyku w pięknych sukniach. Magia! Zobaczcie sami! 📢 Takimi autami jeździliśmy po krakowskich ulicach. Wyjątkowe perełki motoryzacji z lat 90. To były czasy! Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało ponad 30 lat temu!

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może być spora! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy! 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa. Prace postępują, powoli, ale na wiosnę przyspieszą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najświeższe zdjęcia z placu budowy Północnej Obwodnicy Krakowa. Widać, że na inwestycję zawitały już pierwsze objawy wiosny. Budowa skończona jest w prawie 87 procentach. Nie ma już śniegu, nie ma już błota. Sucho, więc prace powinny przyspieszyć. Północna Obwodnica Krakowa ma zostać oddana do użytku w tym roku.

📢 Najciekawsze wieże widokowe w Małopolsce. Z ich szczytów widoki zapierają dech w piersiach! To idealny cel wycieczek podczas ferii Małopolska wieżami widokowymi słynie. A, że tegoroczne ferie zimowe mijają pod znakiem wybitnie wiosennej aury i śniegu jak na lekarstwo, proponujemy alternatywę w postaci wycieczek połączonych z podziwianiem pięknych widoków. Oto zestawienie najciekawszych punktów widokowych w Małopolsce. 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". To ich urocze gniazdko w Małopolsce w powiecie limanowski. "Tu są moje korzenie"! Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj w Pucharze Świata w Sapporo przełmał się Dawid Kubacki. Aleksander Zniszczoł znów zmarnował szansę Skoki dzisiaj w Pucharze Świata w Sapporo były ciekawe. Wyniki pierwszego konkursu na słynnej Okurayamie (sobotą, 17 lutego 2024) w naszej ekipie najbardziej ucieszyły Dawida Kubackiego, który po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w czołowej "10", na 8. pozycji, Znów niedosyt jest po występie Aleksandra Zniszczoła, po raz kolejny w drugiej serii zanotował spadek. Zwyciężył Stefan Kraft. 📢 Zmarła Ewelina Bień. Była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i działaczka społeczna miała zaledwie 41 lat W sobotę, 17 lutego dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarła Ewelina Bień, działaczka społeczna, była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014 - 2018. Miała zaledwie 41 lat. Osierociła małego synka. Pochodziła z miejscowości Zielonka w powiecie opatowskim. W ostatnim czasie mieszkała w Kielcach.

📢 Horoskop dzienny na 19 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 19 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Szpital im. Narutowicza w Krakowie rozbuduje SOR i wybuduje lądowisko dla helikopterów na dachu szpitala. Póki co jednak szuka środków W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie planowana jest realizacja inwestycji polegająca na rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu. Szacowana wartość inwestycji wynosi 76,2 mln zł. W 2023 r. w ramach dotacji przekazanej przez Gminę Miejską Kraków, szpital opracował koncepcję rozbudowy SOR z uwzględnieniem lądowiska wyniesionego. Ponadto, uzyskał wymagane dla inwestycji uzgodnienia i decyzje administracyjne, w tym decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULCP). W 2024r. w budżecie Krakowa zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (PNB).

📢 Powrót żużla do Nowej Huty coraz bliżej. Speedway Kraków jest w terminarzu KLŻ, ale oficjalnej decyzji jeszcze nie ma Drużyna z Krakowa znalazła się w terminarzu Krajowej Ligi Żużlowej na sezon 2024. To kolejny mocny sygnał, że "czarny sport" może wrócić w tym roku do Nowej Huty. Trzeba jednak podkeślić, że nie wszystko jest jeszcze przesądzone. Na pewno do zmagań przystąpi Grupa Azoty Unia Tarnów - sezon zacznie w Gnieźnie (30/31 marca) 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 17.02.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 17.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Skoki na żywo dzisiaj w PŚ w Sapporo. Polacy na Okurayamie poprawią najlepszy wynik w sezonie? Skoki dzisiaj w Sapporo, sprawdź wyniki na żywo z kwalifikacji i konkursów Pucharu Świata. Na kolejne weekend światowa elita przeniosła się do Japonii. Na słynnej Okurayamie zaplanowano zostały trzy dni startów. Uwaga: skoki narciarskie w ten weekend oglądamy na żywo o nietypowej porze.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 17.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 17.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Budowa Designer Outlet Kraków przy Galicyjskiej. Zaczęli stawiać konstrukcję wielkiego centrum handlowego. Kiedy otwarcie? Do niedawna można było zobaczyć wielką dziurę w ziemi pomiędzy Lidlem a Kauflandem przy Galicyjskiej w Krakowie. Ale teraz budowa Designer Outlet Kraków weszła w nową fazę. Widać już stawiane pierwsze konstrukcje wielkich hal, gdzie pojawią się setki sklepów. Otwarcie zaplanowano na rok 2025. Przy Galicyjskiej kompleks handlowy cały czas się rozrasta. 📢 Kraków. Budowa kładki Kazimierz-Ludwinów. Rury leżą i czekają. Inwestycja przeskoczy na drugą stronę Wisły Kto spodziewał się szybkiego postępu prac przy budowie kładki Kazimierz-Ludwimów może czuć się zawiedziony. Roboty postępują, ale nie prędko zobaczymy pierwsze konstrukcje nowej przeprawy przez Wisłę. Pod dawnym hotelem Forum na Bulwarach Wiślanych przygotowano plac budowy, ustawiono długie pomarańczowe rury i... inwestycja ma przeskoczyć na drugą stronę Wisły, na ul. Podgórską. Będą utrudnienia.

📢 Kraków. Cystersi w Mogile zaproszą do kawiarni w Domu Młynarza i restauracji w odbudowanych czworakach. W planach jest też dom pielgrzyma W najbliższych latach tuż za murami klasztoru cystersów w Mogile ma powstawać nowe atrakcyjne miejsce, które będzie czekało na mieszkańców i pielgrzymów. W uratowanym i wyremontowanym XIX-wiecznym Domu Młynarza będzie można spotkać się przy kawie i obejrzeć ekspozycję poświęconą m.in. historii Mogiły. W planach jest też odbudowa historycznych czworaków i uruchomienie w nich restauracji. Koncepcja obejmuje również ośrodek kultury cysterskiej. Ponadto powstanie dom pielgrzyma, w którym będzie można przenocować. W pewnej formie ma powrócić młyn. 📢 Wisła Kraków. Na kogo postawi Albert Rude? Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz ze Stalą Rzeszów Niedziela, 18 lutego, godz. 12.40 - o tej porze rozpocznie się pierwszy oficjalny mecz Wisły Kraków w 2024 roku. „Biała Gwiazda” zagra w Rzeszowie ze Stalą, a w roli trenera krakowskiej ekipy zadebiutuje Albert Rude. Na kogo postawi Hiszpan? Dużą podpowiedzią był ostatni sparing z Górnikiem Łęczna. Na pewno Rude nie skorzysta z trójki kontuzjowanych piłkarzy, czyli Kamila Brody, Patryka Gogóła i Bartosza Talara. Pozostali są do jego dyspozycji. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły Kraków na mecz ze Stalą Rzeszów.

📢 Kibice na hokejowym meczu Comarch Cracovia - GKS Katowice obejrzeli ciekawe widowisko. Znajdźcie się na zdjęciach Na mecze hokejowych "Pasów" warto przychodzić. Comarch Cracovia w piątkowym (16 lutego 2024 roku) spotkaniu 41. kolejki ekstraligi przegrali u siebie 5:6 z mistrzem Polski GKS-em Katowice. Fani obu ekip nie mogli narzekać na brak emocji, prowadzenie się zmieniało, a zwycięzca wyłoniony został dopiero w dogrywce. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Ciastka z kawałkami metalu w Kauflandzie! Sklep wycofuje je ze sprzedaży, producent przeprasza Jeśli lubicie słodycze, lepiej sprawdźcie, czy nie macie w domu tych ciastek. Producent przyznał, że można w nich znaleźć metalowe ciała obce, których zjedzenie niesie ryzyko obrażeń. Wyrzuć je do kosza albo odnieś do sklepu!

📢 Minister Dziemianowicz-Bąk (Lewica) zakazuje uroczystości upamiętniających Józefa Kurasia "Ognia" Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podjęła decyzję o zaprzestaniu organizacji wydarzeń upamiętniających Józefa Kurasia "Ognia" oraz Brygady Świętokrzyskiej NSZ - podało w piątek (15 lutego) ministerstwo. - Teraz Urząd ds. Kombatantów nie współorganizuje obchodów, jedynym organizatorem jestem ja i moja fundacja - mówi nam Jan Kuraś, prezes Fundacji Pamięć i Wolność. 📢 Turyści to wiedzą, a krakowianie? Która ulica jest najstarsza, który park najmniejszy? W jednym z felietonów Wisława Szymborska pisała, że mieszka w Krakowie więc go nie zwiedza. I pewnie nie była jedyna. Bywa, że o miejskich atrakcjach najwięcej wiedzą turyści przemierzający Kraków szlakiem ciekawych miejsc. Wiecie, gdzie mieści się najstarszy krakowski kościół czy wciąż funkcjonująca kawiarnia literacka? Która z ulic jest najstarsza, a która najkrótsza? Jaki jest najwyższy punkt widokowy i najwyższy budynek? Który akademik jest najstarszy?

📢 Kraków na cięciach w komunikacji podczas ferii ma zaoszczędzić 4,5 mln zł. Mieszkańcy mają dość ścisku w tramwajach i autobusach Trwają ferie w Małopolsce. Wiosenna a nie zimowa aura spowodowała, że wielu młodych krakowian w wieku szkolnym wolny czas spędza w mieście i po nim podróżuje, niektórzy z rodzicami, którzy wzięli urlop. Wiele osób normalnie pracuje. Problem jest w tym, że urzędnicy na ten czas przygotowali duże cięcia w komunikacji miejskiej. Część autobusów została zawieszona lub tak jak tramwaje, kursuje z mniejszą częstotliwością. Mieszkańcy narzekają na tłok w pojazdach i dużo rzadsze kursy. 📢 Dla kogo największy zwrot podatku w PIT? To nawet 3600 zł dla zatrudnionych i emerytów. Sprawdź dokładne wyliczenia! Nadpłatę w rocznym rozliczeniu PIT to zawsze miłe zaskoczenie. Czasami cieszy nas kilka złotych zwrotu podatku, a zdarza się, że nadpłaty to nawet kilka tysięcy złotych. Jaki zwrot podatku w 2024 będzie najczęstszy? Kto otrzyma największy zwrotu podatku PIT? Jaki będzie zwrot podatku dla emerytów i zatrudnionych?

📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Są osoby poszkodowane. Wezwano pogotowie lotnicze W Kryspinowie w gminie Liszki doszło do wypadku w piątek, 16 lutego 2024 r. Na wysokości stacji paliw Shell zderzyły się dwa samochody. Są osoby poszkodowane. Na pomoc wezwano służby ratunkowe: Pogotowie, straż pożarną i policję. Na miejscu lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowie Ratunkowe. 📢 Asp. szt. Rafał Zakrocki nagrodzony przez ministra spraw wewnętrznych. Uratował życie mężczyźnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wręczył medale im. podkomisarza Andrzej Struja przyznawane policjantom, którzy podjęli się ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Wśród nagrodzonych znalazło się trzech funkcjonariuszy z garnizonu małopolskiego w tym mieszkający w podproszowickim Ostrowie asp. szt. Rafał Zakrocki z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, który ocalił życie tonącego mężczyzny.

📢 Ciężarówka wjechała na przejazd klejowy pod zamykające się rogatki w Balicach. Niebezpieczne i kosztowne zachowanie kierowcy pod Krakowem Na strzeżonym przejeździe kolejowym w Balicach zamykały się rogatki, oznajmiał to znak świetlny, jednak to nie powstrzymało kierowcy ciężarówki. Postanowił przejechać przez tory. Wjechał pod opadającą zaporę, która zatrzymała się na przyczepie jego pojazdu. Policjanci z powiatu krakowskiego za to przewinienie ukarali kierowcę mandatem w wysokości 3 tys. zł mandatu, otrzymał też 15 punktów karnych. 📢 Słaboszów. Będzie troje kandydatów na fotel wójta Do wyboru wójta gminy Słaboszów na kolejną kadencje mogą być potrzebne dwie tury głosowania. O stanowisko ma się bowiem ubiegać aż troje kandydatów. Dwoje reprezentuje komitety lokalne, podczas gdy trzeci startuje z listy komitetu ogólnokrajowego. 📢 Piękny makijaż na studniówkę 2024! To teraz jest w modzie. Na balach królują czerwone usta Studniówka to często pierwszy bal w życiu młodego człowieka. Poszukiwania odpowiedniej stylizacji czy dobór fryzury to nie wszystko. Istotnym elementem jest także makijaż. To on często nadaje odpowiedniego "charakteru" całej stylizacji. W tym roku na studniówkowym parkiecie było zarówno klasycznie jak i oryginalnie i nietypowo. Zobaczcie sami jakie makijaże królowały na tegorocznych balach.

📢 Z Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie spadł gzyms. Powstało gruzowisko przed wejściem do zabytkowego budynku Kupa gruzu przed wejściem do zabytkowego XIX-wiecznego Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie w gminie Skawina. Nocą z 15 na 16 lutego od budynku oderwał się dekoracyjny gzyms z piaskowca. Odpadł na długości niemal całej ściany północnej. To mogło być bardzo niebezpiecznie, bo z obiektu korzysta wielu mieszkańców. Organizowane są tutaj zajęcia dla dzieci, spotkania seniorów, wystawy oraz koncerty. W piątek, 16 lutego, ulica Szkolna, przy której stoi dwór została zamknięta. Po ocenie sytuacji inspektor nadzoru zamknął budynek.

📢 "Wspólnota" podsumowała kadencję samorządu. Jak wypadły gminy z rejonu Proszowic i Miechowa Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" opublikowało ranking, w którym podsumowuje kończącą się kadencję samorządów. Gminy z powiatów proszowickiego i miechowskiego raczej rzadko znajdują się w krajowej czołówce, choć jest kilka wyjątków.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Zapachowe wspomnienia schyłku PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment pozostał do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj Polacy w komplecie przebrnęli kwalifikacje do pierwszego konkursu Pucharu Świata w Sapporo Kwalifikacje Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo nie sprawiły Polakom problemów, awansowała cała piątka. Wyniki dzisiaj (piątek, 16 lutego) nie zaskoczyły, najlepszy z naszej ekipy znów był Aleksander Zniszczoł, który zajął 14. miejsce. Zwycięstwo w kwalifikacjach odniósł Austriak Manuel Fettner.

📢 Dziedzictwo odc. 216. Yaman chce uleczyć rany zadane Seher. Streszczenie odcinka [15.02.24] Yaman chce przeprosić Seher za swoje wcześniejsze zachowanie. Tymczasem Ali coraz częściej myśli o Kiraz. A czy Ikbal pomoże Kiraz? Przeczytaj streszczenie 216. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów 2024. Inspiracje i wzory na luty 2024. Tak się teraz czesze w Krakowie 16.02.2024 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się! 📢 Gorączka denga jest już w Europie, coraz bliżej Polski! Przenoszą ją komary Niewykluczone, że niebawem będziemy musieli zmierzyć się z nową chorobą. Egzotyczna gorączka denga coraz bardziej daje o sobie znać w Europie Zachodniej. Lotnisko w Rzymie podjęło już pierwsze kroki, by zwiększyć bezpieczeństwo swoich pasażerów. Liczba przypadków chorych zaczęła drastycznie rosnąć na całym świecie.

📢 Pomysł na obiad. Tanie i szybkie obiady dla całej rodziny. TOP 12 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Pomysły na szybkie, tanie i smaczne obiady. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników! Szybkie łazanki, kluski leniwe, kluski kładzione, garnek rozmaitości, placuszki czy szybkie spaghetti z warzywami to tylko niektóre propozycje. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Coraz bliżej do budowy ulicy 8 Pułku Ułanów. Okoliczni mieszkańcy alarmują: "Nadciąga betonoza" Niedługo ma dojść do rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie przetargu na budowę ul. 8 Pułku Ułanów. Mieszkańcy osiedla na Ruczaju, przez które ma przebiegać droga, nasilają protesty. Alarmują, że betonoza wygra z zielenią. Nie wyobrażają sobie życia przy ruchliwej drodze. Urzędnicy wyjaśniają, że inwestycja ma być realizowana zgodnie z prawem, na podstawie wydanych zgód.

📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Problemy Browaru w Tenczynku. Szykuje się licytacja. Maszyna do destylowania na przetarg publiczny Problemy finansowe alkoholowego biznesu Janusza Palikota mają nową odsłonę. Może dojść do zlicytowania maszyny do destylowania. Przyczyną jest nie spłacona pożyczka w wysokości 1 miliona zł, którą zaciągnęła spółka byłego polityka. A termin spłaty minął. Dlatego wierzyciel zdecydował się na licytację, bo pożyczka była zaciągnięta pod zastaw maszyny do produkcji piwa bezalkoholowego.

📢 Wiedźmin w anime nie tylko od Netflix – SI przeniosła Geralta do Dragon Ball Z, Pokemonów, a nawet do Czarodziejki z Księżyca SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych i kultowych serii anime. Nie zabrakło więc Pokemonów, Dragon Ball, Attack on Titans, a nawet Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Castlevanii nasz Wiedźmin też robi wrażenie. Przekonajcie się sami. 📢 Garbarnia Kraków musi oszczędzać. Czterech piłkarzy nie zagra wiosną w barwach "Brązowych", transferów do klubu nie będzie Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, niektórych piłkarzy nie zobaczymy w rundzie wiosennej 2024 w barwach III-ligowej Garbarni Kraków. Klub potwierdził odejście czterech zawodników, to: Jakub Szuta, Jakub Cukrowski, Bartosz Seweryn i Kasper Hamulewicz. 📢 TOP 11 najgroźniejszych ras psów. Te rasy są tak groźne, że zostały zakazane. Chcesz je mieć? Musisz posiadać specjalne zezwolenie Jakie są najgroźniejsze rasy psów? Dla niektórych odpowiedź na to pytanie może być sporym zaskoczeniem. Pies to przecież najlepszy przyjaciel człowieka i raczej kojarzy się z dobrym towarzyszem, niż agresywnym zwierzęciem. Tym bardziej, że niektóre psy zaliczane do agresywnych często można spotkać… na ulicy czy u sąsiada w ogórku. Prawda jest jednak taka, że niektóre rasy potrafią być niebezpieczne i mogą przejawiać agresywne zachowania. Są na tyle groźne, że w wielu krajach zostały zakazane a na ich posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz 11 najgroźniejszych ras psów!

📢 Będzie basen w Krzeszowicach. Jest już projekt i pozwolenie na budowę. Lada chwila zaczną się prace w terenie Basen kryty w Krzeszowicach - według planów gminy i wykonawcy inwestycji - będzie gotowy w drugiej połowie 2025 roku. Obiekt pływacko-sportowy z sześcioma torami oraz małym basenem rekreacyjnym i torami do nauki pływania jest w trakcie realizacji. Zakończyły się prace związane z przygotowaniem dokumentów. Właśnie starosta krakowski przekazał w gminie pozwolenie na budowę, co otwiera możliwości rozpoczęcia prac w terenie.

📢 Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Skomplikowane drążenie tunelu. Powstaje podziemny labirynt Zakończył się siódmy miesiąc prac na budowie nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. W styczniu wykonawca inwestycji koncentrował się na budowie podziemnej stacji „Rondo Polsadu” oraz przebudowie kanału Sudołu Dominikańskiego. Budowa tunelu to jedno z największych wyzwań inżynieryjnych tego projektu. Jednym z kluczowych aspektów jest wykorzystanie technologii BIM.

📢 Ferie 2024 w Krakowie. Te niezwykłe miejsca zwiedzisz zupełnie za darmo Jak spędzić ferie w Krakowie nie wydając ani złotówki? Jeśli nie masz planów na ferie odwiedzenie tych miejsc może okazać doskonałym rozwiązaniem. Nie dość ze zachwycają to odwiedzenie ich jest zupełnie darmowe. Wydaje się niemożliwe, a jednak! Oto lista miejsc w Krakowie, które możesz odwiedzić zupełnie za darmo. Dowiedz się co? Gdzie i kiedy możesz zwiedzić w Krakowie, nie wydając ani złotówki. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 118. Rodzina szuka Ferita. Mężczyzna niespodziewanie zaginął. Streszczenie odcinka [15.02.24] Seyran wciąż przebywa w Antep. Ciągle są przy niej ludzie Tarika. A co dzieje się z Feritem? Przeczytaj poniższe streszczenie 118. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 305. Lourdes wysyła pieniądze do Argentyny. Streszczenie odcinka [13.02.2024] Mauro dla celów śledztwa okłamuje Cayetanę. Co jej powie? A kto odkryje tajemnicę Lourdes? Koniecznie przeczytaj streszczenie 305. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Studniówka 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie świętowali w Starej Zajezdni Studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich była już ostatnią z imprez przyszłych maturzystów w Krakowie. Młodzi elektrycy bawili się w niedzielę, 11 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Jak już podpowiada profil szkoły, na studniówce pojawiło się 126 uczniów i jedna uczennica. Oczywiście były też osoby towarzyszące i grono pedagogiczne. Łącznie na balu "elektryka" bawiło się przeszło 250 osób. Jak imprezowali uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach Sceneria dawnych zabudowań dworskich i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Tegoroczni maturzyści tej szkoły powiatowej bawili się na swoim niezapomnianym balu w sobotę, 10 lutego 2024 roku. Miejscem balu był usytuowany w parku Dwór w Tomaszowicach. Tutaj bawiło się kilkaset maturzystów, osób im towarzyszących. Gościli także nauczyciele i przedstawiciele rodziców organizujących studniówkę. 📢 Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przybyli w sobotę, 10 lutego 2024 roku przed południem do Skawiny. Tutaj na Rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa wraz z defiladą pododdziałów. Wybrano podkrakowskie miasteczko, żeby popularyzować służbę wojskową. Wojsko organizuje przysięgi na terenach publicznych, reprezentacyjnych placach miejskich, żeby społeczeństwo, w tym przypadku mieszkańcy podkrakowskiego miasta mieli możliwość zobaczenia jak ta uroczystość wygląda.

📢 Rolnicy z powiatu proszowickiego protestują na drodze krajowej nr 79 W piątek przed południem rozpoczął się protest rolników z rejonu Nowego Brzeska, Koszyc i Proszowic. Przybrał formę przejazdu kolumny ciągników drogą krajową nr 79 pomiędzy Nowym Brzeskiem a Koszycami. Uczestnicy wydarzenia protestują przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej oraz napływowi żywności z Ukrainy.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie klas maturalnych XXVIII LO w Krakowie Tegoroczni maturzyści z XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział ok. 140 osób, przede wszystkim 92 uczniów czterech najstarszych klas. Studniówka oznacza zbliżającą się maturę, ale także świetną zabawę z przyjaciółmi. Warto obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia! 📢 Niezwykłe odkrycia w Morawicy pod Krakowem. Tak wyglądało romańskie palatium Stara plebania kościoła w podkrakowskiej Morawicy, która - jak się okazało - pierwotnie była rezydencją rycerskiego rodu, odsłoniła przed badaczami swoje tajemnice. Dzięki dokonanym odkryciom zostały też przygotowane wizualizacje, które pokazują, jak budowla wyglądała w średniowieczu. Specjaliści podkreślają, że nie ma dotąd w Polsce drugiego takiego znaleziska: romańskiego budynku o charakterze reprezentacyjnym zachowanego do wysokości pierwszego piętra. Zaznaczają, że pilnie trzeba podjąć prace zabezpieczające i konserwatorskie w tym zabytku.

📢 Studniówka 2024 uczniów V LO w Krakowie. Słynna "Piątka" bawiła się w Starej Zajezdni. To był bal na 400 osób W piątek - 19 stycznia - swój bal przedmaturalny mieli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Na miejsce studniówki wybrali Starą Zajezdnię przy ul. św. Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu. W tym szczególnym balu wzięło udział około 400 osób, przede wszystkim - 280 uczniów z ośmiu klas maturalnych. Nie zabrakło tradycyjnego poloneza, był też toast, a o północy - tort. 📢 Kraków. Odzyskany blask zabytków w Mogile. A tak mają wyglądać w przyszłości wnętrza Domu Młynarza Do kościoła św. Bartłomieja powróciły oryginalne kolory oraz wizerunek Dzieciątka w żłóbku na tkaninie, którą odnaleziono w skarbcu klasztornym. Aniołkom dorobiono brakujące skrzydła. Konserwację przeszły organy. Z kolei w bazylice cystersów w Mogile, w kaplicy Krzyża Świętego widać efekty działań konserwatorów przy barokowym ołtarzu. A XIX-wieczny Dom Młynarza tuż przy klasztorze - zrekonstruowany i po zakończonym remoncie, czeka na urządzenie w środku i tchnięcie w niego nowego życia. Pomysł i wizualizacje już są.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Para chwali się swoim domkiem w sadzie. Króluje w nim góralski styl jest też choinka! Kasia i Jędrek, którzy zasłynęli z udziału w programie Googlebox już od jakiegoś czasu urządzają swój drewniany domek. Polacy poznali ich przed telewizorami, gdzie z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili ich serca. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Na święta pojawiła się tam też choinka, która zaskoczyła internautów. Zobaczcie sami, drewniany kącik słynnych górali z Gogglebox.

